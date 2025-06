Indlela I-AposHealth I-Revolutionizing Chronic Pain Relief nge-AI ne-Wearable Tech

I-industry ye-healthcare iyatholakala ngokuqondile ekugqibeleni kwe-innovation. Ezinye izifundo eziyinhloko ze-time ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye zibe.





Ngokuvamile, akugqoka ukuthi umkhakha we-healthcare ikhava emisha emisha emangalisayo eyenza indlela emzimbeni ukwelashwa. Nokho, umkhakha we-healthcare yesimanje ikhasimende ikhasimende emangalisayo emangalisayo imiphumela emzimbeni emangalisayo kanye nemikhiqizo emangalisayo. I-labour shortages i-system of healthcare e-US Ukungabikho kwezidakamizwa ezinokwethenjelwa, okwenza ukuthi ukusebenza kwezidakamizwa kubalulekile kunoma.





Izinzuzo ziye zihlanganisa ukuthi ubuchwepheshe kuyinto impahla enhle kumadivayisi we-healthcare. Ngokusebenzisa izixhobo ezintsha, izidakamizwa kanye nezidakamizwa zokusebenza kahle futhi zibonisa izinga elilandelayo le-patient care ngokunciphisa izindleko ezingenalutho kubo nezidakamizwa zabo.

How Technology is Making Healthcare More Efficient

Ngokuvamile, izakhiwo zokwelapha zihlanganisa ubuchwepheshe ezintsha ezintsha ezinzima ezivela ekwelashweni zempilo. Ngaphezu kwalokho, izakhiwo zokwelapha zihlanganisa izixhobo ezintsha nezixhobo eziza kusiza ukwandisa ukwelashwa kwezempilo ngokushesha, ngokuphathelene, nokufinyelela. Lezi zophuhliso zihlanganisa indlela yokuphila kwebhizinisi lwezempilo lapho abantu akufanele ukufumana ukwelashwa okungagunyaziwe ngokufanelekileyo njengama-time noma ukufinyelela.





Ukulungiselela iphakethe ku-innovation ku-efficiency of healthcare delivery Ukuhlobisa I-Apos, inkampani esekelwe ku-FDA-approved-foot-weared medical device for treating chronic knee pain caused by osteoarthritis (OA). Ngokuvumelana ne-appliance yama-medical eyinhloko eyenziwe ngama-patients kanye nama-doktors iminyaka eminingi nge-technology entsha eyinhloko, iqembu le-AposHealth isixazulule indlela abathengi be-health can treat their patients' chronic pain, inikeza kwabo izinketho ezinhle, ezisebenzayo.





I-Apos isebenza ngokuchofoza umdlavuza we-chronic ye-patient ku-source yayo - isitimela yayo (isib. isibonelo, isampula sokuhamba) - ngokusebenzisa isixhobo se-foot eyenziwe nge-custom-calibrated convex pods ukuze ukuguqula ingcindezi ezingenalutho izindawo ezinzima kanye nokuhlola izicubu zakho ukuze zihlale kahle. Izidakamizwa ze-physic therapists ezidlulisiwe zibonisa izakhiwo zakho, i-biomechanics, imibuzo ye-neuromuscular, kanye nenkinga lwezokwelapha ukukhiqiza inqubo yokwelashwa okuhlobisa umdlavuza, ukuthuthukisa indlela yakho yokuhamba kanye nokukhuthaza izinga lakho lokuphila - ngisho uma ungenza





Ukuze kwenziwe le nkqubo yokwelashwa, i-Apos isebenzisa isicelo esebenzayo se-AI esebenzayo enikeza isitimela se-patient futhi inikeza ukuguqulwa kwezimpendulo - ngezinye izikhathi ngisho ukucacisa ama-abnormalities ezincinane ukuthi umzimba we-physic therapist ayikwazi ukunikezela. Lokhu kubaluleke kakhulu kumadivayisi we-inthanethi we-inthanethi eyenziwe nge-inthanethi eyenziwe nge-inthanethi eyenziwe nge-inthanethi, njengoba isicelo se-AI inikezela abacwaningi ukalibha ngesikhathi noma kunoma. Imiphumela yinto yokwelashwa okufakiwe futhi elula kunazo zonke.

A revolutionary gait app using technology to help patients manage chronic pain

Ngama-OA-patients, iziphakamiso ezinikezelwe yi-app ye-gait kungase kubalulekile ekutholeni ubomi okungenani kwesifo se-chronic. Ngemuva kokufaka idatha yama-patient, le app inikeza iziphakamiso abacwaningi aba-Apos abacwaningi abesifazane, abakwazi ukunikeza ukwelashwa okuzenzakalelayo. I-app ye-gait kanye ne-Apos kukhona isibonelo ephelele yokusetyenziswa kwe-technology ekusebenziseni izixazululo zempilo okwandisa ubomi be-patients.





"I-Gait iyinqubo ebalulekile yokwelapha, futhi isicelo ivumela ukuhlaziywa kwe-gait ukufinyelela bonke," wathi Ben Feldman, Chief Marketing Officer we-AposHealth. "Sithole ukwelashwa okuqhubekayo, okwenziwe nge-data okuyinto engaphansi kwezivakashi ze-in-person. It iyatholakala ngokuphelele ukuze kuhlobene nezidingo zakho kanye nezinsizakalo zokusebenza, okunikezela ukufinyelela kanye nokusetshenziswa kumakhasimende kanye nomdlavu."

A Level of Care Unseen Before

Ukulungiselela okuzenzakalelayo kwezempilo, okuhlanganise ubuchwepheshe eziphambili le-app ne-catalytic nature ye-Apos Footwear Medical Device kanye ne-treatment plan, inikeza izinga lokufundisa ukwelashwa kwama-pacients engaziwa ngaphambi.





Ngokusebenzisa i-Apos, izigulane angakwazi ukufundisa izivakashi yabo ngaphandle kokufika ekhukhwini le-physical therapy. Izigulane zihlanganisa i-Apos ngosuku eyodwa ngosuku lapho zihlanganisa izinsuku zayo ekhaya - akuyona isikhathi esithile ekhukhwini ekhukhwini ukuze zihlanganiswe yi-physical therapist.





Ngokuvamile, i-Apos inokukwazi ukunceda ama-patients, noma ukunciphisa i-cost ne-recovery ye-treatments ezingaphezu kwe-extreme, njenge-chirurgical. I-87% yama-patients abasebenzisa i-Apos ukwelashwa kwe-knee osteoarthritis abalandeli ukwelashwa okuqhubekayo (i.e., isixazululo se-liquid replacement surgery) ngemva kweminyaka eminyakeni, ukubonisa umthamo we-Apos njengoba isixazululo se-non-surgical ye-chronic pain relief.





Nangona kunjalo, lokhu kuphela ukwehlisa ukubaluleka kwezifundo ze-clinical eyenza ukwenza i-Apos isixazululo esezingeni eliphezulu kumadoda abalandeli we-chronic joint pain. Ngaphezulu kuka-50 amaphepha peer-reviewed zithunyelwe Ukubuyekezwa kwezidakamizwa ezivela ekubuyekezwa kwezidakamizwa ezivela ekubuyekezwa kwezidakamizwa ezivela ekubuyekezwa kwezidakamizwa ezivela ekubuyekezwa kwezidakamizwa ezivela ekubuyekezwa kwezidakamizwa ezivela ekubuyekezwa.





Izifundo zihlanganisa ukuthi izixazululo ezintsha afana ne-Apos zihlanganisa izinga lokusebenza kwezempilo. Ngokuvimbela ukuvuselelwa kwezobuchwepheshe nge-innovation emzimbeni yokwelapha, amazwe afana ne-Apos zihlanganisa indlela yokuqala yokuxhumana okwenziwe ngempumelelo futhi engaphansi kwe-invasive.