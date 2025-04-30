AposHealth如何用AI和可穿戴技术革命慢性疼痛缓解





医疗保健行业一直处于创新的最前沿,一些最重要的发现一直在医疗保健行业进行,从青霉素到节奏剂,甚至是超越医学世界的创新,如3D打印。





在这种背景下,今天的医疗保健行业充满了令人兴奋的新创新,重新定义了患者如何接受护理,但现代医疗保健行业目前面临着患者期望改善健康结果以及降低成本的双重挑战。 美国医疗系统面临的劳动力短缺 缺乏合格的医生,这意味着护理效率比以往任何时候都更重要。





这些挑战凸显了为什么技术对医疗保健专业人员来说是如此强大的资源,通过使用创新工具,医生和医疗保健专业人员可以提高效率,并为自己和患者提供下一级的患者护理,成本更低。

How Technology is Making Healthcare More Efficient

今天,定义医疗保健行业的创新采取了令人兴奋的新技术的形式,医疗专业人员将其整合到他们的治疗中。每天,医疗保健领域的创新者都在寻找新的设备和工具,可以帮助使医疗保健更高效,准确和可访问。





领先创新医疗保健提供的效率是 保健 ,Apos背后的公司 - FDA批准的脚戴医疗器械用于治疗骨质关节炎(OA)引起的慢性膝盖疼痛。通过将这款领先的医疗器械与患者和医生多年以来都信任的尖端新技术相结合,AposHealth的团队正在改变医疗保健提供商如何治疗患者的慢性疼痛,为他们提供更方便、更具成本效益的选择。





Apos通过将患者的慢性疼痛瞄准其源头 - 他们的步行(即步行模式) - 通过使用佩戴脚的医疗器械与定制的弯曲子来将压力从疼痛区域转移,并重新训练你的肌肉,以便更好地移动。





为了创建这个个性化的治疗计划,Apos使用一个人工智能驱动的应用程序,分析患者的行走并提供调整建议 - 有时甚至可以识别训练有素的物理治疗师无法提供的轻微异常。

A revolutionary gait app using technology to help patients manage chronic pain

对于OA患者来说,步行应用程序提供的见解可以帮助他们过着免受慢性疼痛的负担的生活。收集患者数据后,该应用程序为他们的Apos训练的临床医生提供了见解,他们可以提供个性化护理。





“Gait是健康的关键指标,该应用程序使步行分析可供所有人使用,”AposHealth首席营销官Ben Feldman说,“我们提供主动的数据驱动的护理,超越个人访问,可以完全定制以满足您的需求和工作流程,为临床医生和患者提供方便和效率。

A Level of Care Unseen Before

这种创新的医疗保健方法,将应用程序的尖端技术与Apos佩戴医疗设备和治疗计划的突破性性性质相结合,为患者提供以前从未见过的疼痛管理护理水平。





通过Apos,患者可以重新训练自己的步行,而不去物理治疗办公室. 患者每天只穿Apos设备一小时,因为他们在家做日常工作 - 没有更多的时间在等待室里坐着被物理治疗师看见。





在许多情况下,Apos甚至可以帮助患者避免或延迟更极端的治疗,如手术的成本和恢复。 使用Apos治疗膝关节炎的患者的87%没有进一步进行手术治疗 五年后(即关节替换手术),突出了Apos作为慢性疼痛缓解的非手术解决方案的潜力。





然而,这只是擦伤了临床研究的表面,使Apos成为患有慢性关节疼痛的患者的优越解决方案。 发表了50多篇同行评审的论文 支持这种治疗背后的科学及其缓解疼痛和改善关节功能(移动性)和生活质量的能力。





这些研究证明,像Apos这样的创新解决方案是医疗保健的未来,通过将技术创新与医疗保健创新相结合,像Apos这样的公司正在为一个比以往任何时候都更方便、更不侵入的未来铺平道路。