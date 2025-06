Si AposHealth po revolucionarizon lehtësimin e dhimbjes kronike me AI dhe teknologjinë e veshur

Disa nga zbulimet më të rëndësishme të të gjitha kohërave janë bërë në industrinë e kujdesit shëndetësor, nga penicilina në pacemaker, dhe madje edhe inovacione që kanë shkuar përtej botës mjekësore, si printimi 3D.





Me këtë kontekst, nuk është çudi që industria e kujdesit shëndetësor sot është e mbushur me inovacione të reja emocionuese që redefinojnë se si pacientët marrin kujdes. megjithatë, industria moderne e kujdesit shëndetësor aktualisht përballet me sfidën e dyfishtë të pacientëve duke pritur rezultate të përmirësuara shëndetësore si dhe kosto më të ulëta. Mungesa e punës me të cilën përballet sistemi i kujdesit shëndetësor amerikan me mungesën e mjekëve të kualifikuar, që do të thotë se efikasiteti i kujdesit është më i rëndësishëm se kurrë.





Këto sfida nxjerrin në pah pse teknologjia është një burim kaq i fuqishëm për profesionistët e kujdesit shëndetësor.Me përdorimin e mjeteve inovative, mjekët dhe profesionistët mjekësorë mund të përmirësojnë efikasitetin e tyre dhe të ofrojnë kujdesin e pacientëve të nivelit të ardhshëm me më pak shpenzime financiare për veten dhe pacientët e tyre.

How Technology is Making Healthcare More Efficient

Sot, inovacioni që përcakton industrinë e kujdesit shëndetësor merr formën e teknologjive të reja emocionuese që profesionistët mjekësorë po integrojnë në trajtimet e tyre. Çdo ditë, inovatorët në kujdesin shëndetësor po gjejnë pajisje dhe mjete të reja që mund të ndihmojnë për të bërë kujdesin shëndetësor më efikas, të saktë dhe të arritshëm. Këto inovatorë po hapin rrugën për një të ardhme në industrinë e kujdesit shëndetësor ku njerëzit nuk pengohen nga marrja e kujdesit që kanë nevojë nga kufizimet si koha ose aksesueshmëria.





Duke udhëhequr paketën në inovacionin e efikasitetit të ofrimit të kujdesit shëndetësor është Shëndetësi , kompania prapa Apos – një pajisje mjekësore e miratuar nga FDA për trajtimin e dhimbjeve kronike të gjurit të shkaktuara nga osteoartriti (OA). Duke integruar këtë pajisje mjekësore udhëheqëse që ka qenë e besuar nga pacientët dhe mjekët si për vite me teknologjinë e fundit të re, ekipi në AposHealth po revolucionarizon mënyrën se si ofruesit e kujdesit shëndetësor mund të trajtojnë dhimbjen kronike të pacientëve të tyre, duke u dhënë atyre opsione më të përshtatshme dhe me kosto efektive.





Apos punon duke synuar dhimbjen kronike të pacientit në burimin e saj - ecjen e tyre (dmth, modelin e e ecja) - duke përdorur një pajisje mjekësore të veshur në këmbë me shufra të kalibruara konveks për të zhvendosur presionin larg zonave të dhimbshme dhe për të ri-trajnuar muskujt tuaj për të lëvizur më mirë. fizioterapeutët e trajnuar më vonë vlerësojnë lëvizjen tuaj, biomechanikën, reagimet neuromuskulare dhe historinë mjekësore për të krijuar një plan të personalizuar të trajtimit që thyen ciklin e dhimbjes, përmirëson mënyrën se si ecni dhe përmirëson cilësinë e jetës tuaj - edhe kur nuk po përdorni pajisjen.





Për të krijuar këtë plan të trajtimit të personalizuar, Apos përdor një aplikacion të fuqishëm AI që analizon ecjen e pacientit dhe ofron rekomandime për rregullime - nganjëherë edhe duke identifikuar anomalitë e vogla që një fizioterapeut i trajnuar nuk do të ishte në gjendje të siguronte.Kjo është një kontrast i fortë me pajisjet tradicionale të mëdha, të shtrenjta të ecjes, pasi aplikacioni AI lejon që pacientët të kalibrohen në çdo kohë, kudo.

A revolutionary gait app using technology to help patients manage chronic pain

Për pacientët me OA, njohuritë e ofruara nga aplikacioni i shëtitjes mund të jenë të rëndësishme për t'i ndihmuar ata të jetojnë një jetë të lirë nga barrë e dhimbjes kronike. Pas mbledhjes së të dhënave të pacientit, aplikacioni ofron njohuri për mjekët e tyre të trajnuar nga Apos, të cilët mund të ofrojnë kujdes të personalizuar.





“Gait është një tregues i rëndësishëm i shëndetit, dhe aplikacioni e bën analizën e gjumit të disponueshme për të gjithë”, thotë Ben Feldman, Chief Marketing Officer i AposHealth. “Ne ofrojmë kujdes proaktiv, të bazuar në të dhëna që tejkalon vizitat personale. është plotësisht i përshtatshëm për t’u përshtatur nevojave tuaja dhe rrjedhave të punës, duke ofruar komoditet dhe efikasitet për mjekët dhe pacientët si.”

A Level of Care Unseen Before

Kjo qasje inovative për kujdesin shëndetësor, duke kombinuar teknologjinë e fundit të aplikacionit me natyrën revolucionare të pajisjes mjekësore dhe planit të trajtimit Apos, ofron një nivel kujdesi për menaxhimin e dhimbjes që pacientët nuk kanë parë kurrë më parë.





Pacientët thjesht veshin pajisjen e tyre Apos për një orë në ditë ndërsa ata shkojnë rreth rutinës së tyre të përditshme në shtëpi – nuk ka më kohë të shpenzuar ulur në dhomat e pritjes për t’u parë nga një terapist fizik.





Në shumë raste, Apos madje mund të ndihmojë pacientët të shmangin ose të vonojnë kostot dhe rimëkëmbjen e trajtimeve më ekstreme si kirurgjia. 87% e pacientëve që kanë përdorur Apos për të trajtuar osteoartritin e gjurit nuk kanë ndjekur trajtim të mëtejshëm kirurgjik (dmth, kirurgji zëvendësimi i përbashkët) pas pesë vjetësh, duke theksuar potencialin e Apos si një zgjidhje jo-kirurgjikale për lehtësimin e dhimbjes kronike.





Megjithatë, kjo thjesht gërvisht sipërfaqen e hulumtimeve klinike që kanë shkuar në duke e bërë Apos një zgjidhje superiore për pacientët që jetojnë me dhimbje kronike të përbashkët. Më shumë se 50 dokumente peer-reviewed janë botuar Kjo mbështet shkencën prapa këtij trajtimi dhe aftësinë e tij për të lehtësuar dhimbjen dhe për të përmirësuar funksionin e përbashkët (mobilitetin) dhe cilësinë e jetës.





Duke kombinuar inovacionin në teknologji me inovacionin në trajtimin mjekësor, kompanitë si Apos janë duke hapur rrugën për një të ardhme të kujdesit që është më i përshtatshëm dhe më pak invaziv se kurrë.