Cómo AposHealth está revolucionando el alivio del dolor crónico con AI y tecnología wearable

Algunos de los descubrimientos más importantes de todos los tiempos se hicieron en la industria de la salud, desde la penicilina hasta el pacemaker, e incluso innovaciones que han ido más allá del mundo médico, como la impresión 3D.





Con este contexto, no es de extrañar que la industria de la salud de hoy está llena de nuevas innovaciones emocionantes que redefinen cómo los pacientes reciben cuidados. Sin embargo, la industria de la salud moderna se enfrenta actualmente al desafío de los pacientes que esperan mejores resultados de salud, así como costes más bajos. the labor shortage the US healthcare system faces con la falta de médicos cualificados, lo que significa que la eficiencia de los cuidados es más importante que nunca.





Estos desafíos resaltan por qué la tecnología es un recurso tan poderoso para los profesionales de la salud.Al utilizar herramientas innovadoras, los médicos y los profesionales médicos pueden mejorar su eficiencia y proporcionar atención al paciente de siguiente nivel con menos gastos financieros para ellos mismos y sus pacientes.

How Technology is Making Healthcare More Efficient

Hoy en día, la innovación que define la industria de la salud toma la forma de nuevas tecnologías emocionantes que los profesionales de la salud están integrando en sus tratamientos.Cada día, los innovadores en la atención médica están descubriendo nuevos dispositivos y herramientas que pueden ayudar a hacer que la atención médica sea más eficiente, precisa y accesible.Estos innovadores están abriendo el camino para un futuro en la industria de la salud donde las personas no se detienen de recibir los cuidados que necesitan por restricciones como el tiempo o la accesibilidad.





Liderar el paquete en la innovación de la eficiencia de la prestación de atención médica es Salud , la compañía detrás de Apos – un dispositivo médico de pie aprobado por la FDA para tratar el dolor crónico en el rodillo causado por la osteoartritis (OA).Al integrar este dispositivo médico líder que ha sido confiado por pacientes y médicos por igual durante años con la nueva tecnología de vanguardia, el equipo de AposHealth está revolucionando cómo los proveedores de atención médica pueden tratar el dolor crónico de sus pacientes, dándoles opciones más convenientes y rentables.





Apos trabaja apuntando el dolor crónico del paciente en su fuente - su marcha (es decir, patrón de caminar) - usando un dispositivo médico de pie con calibraciones personalizadas de patas convexas para desplazar la presión de las áreas dolorosas y retraer sus músculos para moverse mejor. fisioterapeutas entrenados evalúan su movimiento, biomecánica, respuestas neuromusculares y historia médica para crear un plan de tratamiento personalizado que rompa el ciclo del dolor, mejore la forma en que camina y mejore su calidad de vida - incluso cuando no está usando el dispositivo.





Para crear este plan de tratamiento personalizado, Apos utiliza una aplicación alimentada por IA que analiza la marcha del paciente y proporciona recomendaciones para ajustes, a veces incluso identificando anomalías menores que un fisioterapeuta entrenado no podría proporcionar.

A revolutionary gait app using technology to help patients manage chronic pain

Para los pacientes con OA, las perspectivas proporcionadas por la aplicación de marcha pueden ser instrumentales para ayudarles a vivir una vida libre del peso del dolor crónico.Después de recopilar los datos del paciente, la aplicación proporciona perspectivas a sus clínicos capacitados por Apos, que pueden proporcionar atención personalizada.La aplicación de marcha y Apos son un ejemplo perfecto de cómo la tecnología puede ser utilizada para impulsar soluciones de atención médica que mejoren la vida de los pacientes.





“Gait es un indicador crucial de la salud, y la aplicación hace que el análisis de la marcha esté disponible para todos”, dice Ben Feldman, Director de Marketing de AposHealth. “Ofrecemos atención proactiva y orientada a los datos que trasciende las visitas en persona.

A Level of Care Unseen Before

Este enfoque innovador para el cuidado de la salud, combinando la tecnología de vanguardia de la aplicación con la naturaleza innovadora del dispositivo médico y el plan de tratamiento Apos, proporciona un nivel de cuidado para el manejo del dolor que los pacientes nunca han visto antes.





Con Apos, los pacientes pueden retraer su marcha sin ir a una oficina de fisioterapia.Los pacientes simplemente usan su dispositivo Apos durante una hora al día mientras se dedican a su rutina diaria en casa - no más tiempo dedicado a sentarse en salas de espera para ser visto por un fisioterapeuta.





En muchos casos, Apos incluso puede ayudar a los pacientes a evitar o retrasar los costos y la recuperación de tratamientos más extremos como la cirugía. El 87% de los pacientes que usaron Apos para tratar su osteoartritis de rodilla no siguieron un tratamiento quirúrgico adicional. (es decir, cirugía de reemplazo articular) después de cinco años, destacando el potencial de Apos como solución no quirúrgica para el alivio del dolor crónico.





Sin embargo, esto simplemente arranca la superficie de la investigación clínica que ha ido a hacer de Apos una solución superior para pacientes que viven con dolor articular crónico. Más de 50 artículos revisados por pares han sido publicados que apoya la ciencia detrás de este tratamiento y su capacidad para aliviar el dolor y mejorar la función articular (mobilidad) y la calidad de vida.





Al combinar la innovación en tecnología con la innovación en el tratamiento médico, empresas como Apos están pavimentando el camino para un futuro de atención que sea más conveniente y menos invasivo que nunca.