Hoe AposHealth revolusioneer chroniese pynverligting met AI en draagbare tegnologie

Sommige van die belangrikste ontdekkings van alle tye is in die gesondheidsorgbedryf gemaak, van penisillien tot die pacemaker, en selfs innovasies wat verder gegaan het as die mediese wêreld, soos 3D-printing.





In hierdie konteks is dit geen verrassing dat die gesondheidsorgbedryf vandag vol opwindende nuwe innovasies is wat herdefineer hoe pasiënte sorg ontvang. Die tekort aan arbeidskrag wat die Amerikaanse gesondheidsorgstelsel ondervind met 'n gebrek aan gekwalifiseerde dokters, wat beteken dat die doeltreffendheid van sorg belangriker is as ooit.





Hierdie uitdagings verduidelik waarom tegnologie so 'n kragtige hulpbron vir gesondheidsorgwerkers is.Met die gebruik van innoverende gereedskap kan dokters en gesondheidsorgpersoneel hul doeltreffendheid verbeter en die volgende vlak van pasiëntversorging met minder finansiële koste vir hulself en hul pasiënte verskaf.

How Technology is Making Healthcare More Efficient

Vandag neem die innovasie wat die gesondheidsorgbedryf definieer, die vorm van opwindende nuwe tegnologieë wat gesondheidswerkers in hul behandelings integreer. Elke dag vind innovators in gesondheidsorg nuwe toestelle en gereedskap wat kan help om gesondheidsorg doeltreffender, akkuraat en toeganklik te maak.





Om die pakket te lei in die innovasie van die doeltreffendheid van gesondheidsorgverskaffing is gesondheid , die maatskappy agter Apos - 'n FDA-goedgekeurde voet-gebore mediese toestel vir die behandeling van chroniese kniepyn veroorsaak deur osteoartritis (OA). Deur die integrasie van hierdie toonaangewende mediese toestel wat al jare lank deur pasiënte en dokters vertrou is, met geavanceerde nuwe tegnologie, het die span by AposHealth revolusioneer hoe gesondheidsorgverskaffers hul pasiënte se chroniese pyn kan behandel, wat hulle meer gerieflike, koste-effektiewe opsies bied.





Apos werk deur die pasiënt se chroniese pyn by sy bron te streef - hul gang (dit wil sê, looppatroon) - deur 'n voetgebore mediese toestel te gebruik met aangepaste gekalibreerde konveks pods om druk van pynlike gebiede weg te verskuif en jou spiere te heroplei om beter te beweeg.





Om hierdie persoonlike behandelingsplan te skep, gebruik Apos 'n AI-bedryfde app wat die pasiënt se gang analiseer en aanbevelings vir aanpassings bied - soms selfs klein afwykings wat 'n opgeleide fisioterapeut nie kan verskaf nie.

A revolutionary gait app using technology to help patients manage chronic pain

Vir pasiënte met OA kan die insigte wat deur die gait-app verskaf word, belangrik wees om hulle te help 'n lewe te leef wat vry is van die las van chroniese pyn.Na die versameling van die pasiënt se data, bied die app insigte aan hul Apos-opleide klinici, wat persoonlike sorg kan verskaf. Die gait-app en Apos is 'n perfekte voorbeeld van hoe tegnologie gebruik kan word om gesondheidsorgoplossings wat pasiënte se lewens verbeter, te verskaf.





"Gait is 'n belangrike aanduiding van gesondheid, en die app maak gaitanalise beskikbaar vir almal," sê Ben Feldman, Chief Marketing Officer van AposHealth. "Ons bied proaktiewe, data-gedrewe sorg wat persoonlike besoek oorskry.

A Level of Care Unseen Before

Hierdie innoverende benadering tot gesondheidsorg, wat die nuutste tegnologie van die app kombineer met die baanbrekende aard van die Apos-medisinale toestel en behandelingsplan, bied 'n vlak van sorg vir pynbeheer wat pasiënte nog nooit voorheen gesien het nie.





Met Apos kan pasiënte hul gang heroplei sonder om na 'n fisioterapie-kantoor te gaan.Pasiënte dra eenvoudig hul Apos-toestel vir 'n uur per dag terwyl hulle hul daaglikse roetine by die huis doen - nie meer tyd spandeer in wagkamers om deur 'n fisioterapeut gesien te word nie.





In baie gevalle kan Apos selfs pasiënte help om die koste en herstel van meer ekstreme behandelings soos chirurgie te vermy of te vertraag. 87% van die pasiënte wat Apos gebruik het om hul knie-osteoartritis te behandel, het nie verdere chirurgiese behandeling gevolg nie. (dws, gesamentlike vervangingsoperasie) na vyf jaar, wat die potensiaal van Apos as 'n nie-chirurgiese oplossing vir chroniese pynverligting beklemtoon.





Dit skraap egter net die oppervlak van die kliniese navorsing wat gegaan het om Apos 'n uitstekende oplossing vir pasiënte met chroniese gesamentlike pyn te maak. Meer as 50 peer-reviewed artikels is gepubliseer wat ondersteun die wetenskap agter hierdie behandeling en sy vermoë om pyn te verlig en gesamentlike funksie (mobiliteit) en lewenskwaliteit te verbeter.





Hierdie studies is 'n getuienis van die feit dat innoverende oplossings soos Apos die toekoms van gesondheidsorg is.Met die menging van innovasie in tegnologie met innovasie in mediese behandeling, maak maatskappye soos Apos die pad vir 'n toekoms van versorging wat meer gerieflik en minder invasief as ooit is.