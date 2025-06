कैसे एपोस हेल्थ एआई और पहनने योग्य तकनीक के साथ पुरानी दर्द राहत को क्रांतिकारी बना रहा है

स्वास्थ्य देखभाल उद्योग हमेशा नवाचार के अग्रणी पर रहा है. सभी समय के सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से कुछ स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में किए गए थे, पेनिसिलिन से पैसिमेकर तक, और यहां तक कि नवाचार जो चिकित्सा दुनिया से परे गए हैं, जैसे 3 डी प्रिंटिंग।





इस संदर्भ में, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि स्वास्थ्य देखभाल उद्योग आज रोमांचक नए नवाचारों से भरा है जो रोगियों को देखभाल प्राप्त करने के तरीके को फिर से परिभाषित करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की कमी का सामना करना पड़ता है कुशल चिकित्सकों की कमी के साथ, जिसका अर्थ है कि देखभाल की कुशलता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।





इन चुनौतियों से पता चलता है कि प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए इतनी शक्तिशाली संसाधन क्यों है. अभिनव उपकरणों का उपयोग करके, डॉक्टर और चिकित्सा पेशेवर अपने दक्षता में सुधार कर सकते हैं और खुद और अपने रोगियों के लिए कम वित्तीय खर्च के साथ अगले स्तर की रोगी देखभाल प्रदान कर सकते हैं.

How Technology is Making Healthcare More Efficient

आज, स्वास्थ्य देखभाल उद्योग को परिभाषित करने वाली नवाचार रोमांचक नई प्रौद्योगिकियों का रूप लेती है जिन्हें चिकित्सा पेशेवर अपने उपचारों में एकीकृत कर रहे हैं. हर दिन, स्वास्थ्य देखभाल में नवाचारक नए उपकरणों और उपकरणों को ढूंढ रहे हैं जो स्वास्थ्य देखभाल को अधिक कुशल, सटीक और सुलभ बनाने में मदद कर सकते हैं. ये नवाचारक स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में एक भविष्य के लिए रास्ता खड़ा कर रहे हैं जहां लोगों को समय या सुलभता जैसे प्रतिबंधों द्वारा उनकी जरूरत की देखभाल प्राप्त करने से रोक नहीं दिया जाता है.





स्वास्थ्य देखभाल वितरण की दक्षता में नवाचार में पैकेज का नेतृत्व करना है सेहत , एपोस के पीछे की कंपनी - एफडीए द्वारा अनुमोदित पैर पहनने वाली चिकित्सा उपकरण ऑस्टियोआर्थराइटिस (ओए) के कारण पुरानी घुटने के दर्द का इलाज करने के लिए। इस अग्रणी चिकित्सा उपकरण को जोड़कर जो वर्षों से मरीजों और डॉक्टरों द्वारा समान रूप से भरोसा किया गया है, एपोस हेल्थ की टीम नवीनतम तकनीक के साथ क्रांतिकारी है कि स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता अपने रोगियों के पुरानी दर्द का इलाज कैसे कर सकते हैं, उन्हें अधिक सुविधाजनक, लागत प्रभावी विकल्प प्रदान कर रहे हैं।





Apos रोगी के पुरानी दर्द को इसके स्रोत पर लक्षित करके काम करता है - उनके चलने का पैर (यानी, चलने का पैर) - एक पैर पहनने वाली चिकित्सा उपकरण का उपयोग करके, कस्टम कैलिब्रेटेड कॉनवक्स पॉड्स दर्द वाले क्षेत्रों से दबाव को दूर करने और बेहतर चलने के लिए अपने मांसपेशियों को फिर से प्रशिक्षित करने के लिए।





इस व्यक्तिगत उपचार योजना को बनाने के लिए, एपोस एक एआई-आधारित ऐप का उपयोग करता है जो रोगी के चलने का विश्लेषण करता है और समायोजन के लिए सिफारिशें प्रदान करता है - कभी-कभी यहां तक कि छोटे अप्रासंगों की पहचान करता है कि एक प्रशिक्षित शारीरिक चिकित्सक प्रदान नहीं कर सकता है।

A revolutionary gait app using technology to help patients manage chronic pain

ओए वाले रोगियों के लिए, गेट ऐप द्वारा प्रदान की जाने वाली अंतर्दृष्टि उन्हें पुरानी दर्द की बोझ से मुक्त जीवन जीने में मदद करने में सहायक हो सकती है. रोगी के डेटा को एकत्र करने के बाद, ऐप अपने एपॉस प्रशिक्षित क्लिनिक को अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो व्यक्तिगत देखभाल प्रदान कर सकते हैं. गेट ऐप और एपॉस एकदम सही उदाहरण हैं कि प्रौद्योगिकी का उपयोग स्वास्थ्य देखभाल समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा सकता है जो रोगियों के जीवन को बेहतर बनाते हैं।





"गेट स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, और ऐप हर किसी के लिए गेट विश्लेषण उपलब्ध बनाता है," बेन फेल्डमैन, AposHealth के मुख्य विपणन निदेशक कहते हैं। "हम प्रोएक्टिव, डेटा-आधारित देखभाल की पेशकश करते हैं जो व्यक्तिगत यात्राओं से परे है।

A Level of Care Unseen Before

स्वास्थ्य देखभाल के लिए यह अभिनव दृष्टिकोण, एप्लिकेशन की नवीनतम प्रौद्योगिकी को एपॉस पैर पहनने वाली चिकित्सा उपकरण और उपचार योजना के अभिनव प्रकृति के साथ जोड़ता है, रोगियों को दर्द प्रबंधन के लिए एक स्तर की देखभाल प्रदान करता है जो पहले कभी नहीं देखा गया है।





With Apos, patients can retrain their gait without going to a physical therapy office. Patients simply wear their Apos device for an hour a day as they go about their daily routine at home — no more time spent sitting in waiting rooms to be seen by a physical therapist.





कई मामलों में, एपोस रोगियों को सर्जरी जैसे अधिक चरम उपचारों की लागत और वसूली से बचने या देरी करने में भी मदद कर सकता है। 87% रोगियों ने जो अपने घुटने ऑस्टियोआर्थराइटिस का इलाज करने के लिए Apos का उपयोग किया, उन्हें आगे की शल्य चिकित्सा उपचार का पीछा नहीं किया। (यानी, संयुक्त प्रतिस्थापन सर्जरी) पांच साल के बाद, एपोस की संभावना को चिह्नित करते हुए, पुरानी दर्द राहत के लिए एक गैर सर्जिकल समाधान के रूप में।





हालांकि, यह केवल नैदानिक अनुसंधान की सतह को खींचता है जो एपोस को पुरानी संयुक्त दर्द के साथ रहने वाले रोगियों के लिए एक उत्कृष्ट समाधान बनाने में चला गया है। 50 से अधिक peer-reviewed लेख प्रकाशित किए गए हैं जो इस उपचार के पीछे विज्ञान का समर्थन करता है और दर्द को कम करने और संयुक्त कार्य (मोबाइलता) और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने की क्षमता।





इन अध्ययनों से पता चलता है कि एपोस जैसे अभिनव समाधान स्वास्थ्य देखभाल के भविष्य हैं. चिकित्सा उपचार में नवाचार के साथ प्रौद्योगिकी में नवाचार को जोड़कर, एपोस जैसे कंपनियां एक भविष्य की देखभाल के लिए रास्ता खोल रही हैं जो पहले से कहीं अधिक सुविधाजनक और कम आक्रामक है।