改变的大都市中的家庭秘密

\n \n \n \n \n Astounding Stories of Super-Science 2月, 2026 由 Astounding Stories 是 HackerNoon 的书籍博客帖子系列的一部分. 您可以跳到本书的任何一章在这里. 摩尔人和壁垒,第 1 卷(三) - 第 VI 章:幻想和事实 超级科学的惊人故事2026年2月:摩尔人和木匠,第1卷(三) - 第六章 幻想与事实 作者: J. H. Riddell 摩尔人和木匠,第1卷(三) - 第六章:幻想和事实 Astounding Stories of Super-Science 2月, 2026 由 Astounding Stories 是 HackerNoon 的书籍博客文章系列的一部分. 你可以跳到本书的任何章节在这里。 这里 超级科学的惊人故事2026年2月:摩尔人和木匠,第1卷(三) - 第六章 幻想与事实 By J. H. Riddell 如果弗雷泽夫人完全知道她要去向谁和去向什么,也许她可能推迟了一段相当长的时期,重量在双方的优点和缺点,在她最终决定拒绝老拉尔德的报价之前;如果,毕竟,她已经出发在南方的朝圣,它将是一个更悲伤的脸,一个比任何人曾经认为属于,或居住在胸口,阿兰弗雷泽的寡妇,Esq.,后来的船长在他的陛下 - - 高地军团。 她对她的兄弟所知道的一切都很好的,可以用很少的词汇概括,他比她大十五岁,他是一名学士,而且非常富有。 由于他们的年龄差异,以及约翰,不喜欢父母的控制,特别是在商业事务中,在18岁早期“开始自己”的事实,在夫人弗雷泽的婚姻之前,他们之间很少有性交;而在这一事件之后,伦敦商人给苏格兰绅士的妻子的信件以如此罕见的间隔来到了格伦菲尔德,就像市长勋爵的节目一样,它们只是为了提醒时尚女士存在这样的个体 - 直到她要求他的帮助,直到选择“伦敦与约翰梅拉比”和“高地与她的丈夫氏族的头:“然后,当她闪电的速度,她意识到自己的兄弟是多么富有;它会是多么愉快的主持一个伟大的机构在她的家乡;他如何精彩地为马尔科尔和米娜提供 于是她写道:“我被乞讨了;”他回来的邮件,给了她一个家和一个温暖的欢迎,这封信填满了贫穷的女士的软弱的大脑,充满了各种关于“时尚的伦敦生活”的荒谬想法;自我,孩子和兄弟,游客,仆人,房子,装备和家具,是她如此迅速想象的故事的英雄,女英雄等等,但它像许多其他,更好和更糟糕的,从前和之后的幻想 - 从来没有,尽管它的作者感到欣赏,同样,注定出版。 她多么高兴地把这个梦想变成现实,多么期待它变成现实,她自己和一个或两个其他人准时就完全明白了;但她,不幸的是为了自己的舒适,开始了错误的数据:她为她的哥哥买了一个假设的房子,装饰了一个愿景,把他放在那里一个错误的性格,最后在幻想下抵达伦敦,看到“沙漠的风来”,并用其实际的气息平衡了她自从弗雷泽船长去世以来安慰的所有漂亮的城堡。 “约翰很富有,当然他生活在风格上,当然他会做任何我要求他的事情,就像我可怜的亲爱的父亲所做的那样。 “他喜欢他的晚餐;他讨厌混蛋。 西方人不关心他,西方人不关心他;西方人不关心他,西方人不关心他;西方人不关心他;西方人不关心他;西方人不关心他;西方人不关心他;西方人不关心他;西方人不关心他;西方人不关心他;西方人不关心他;西方人不关心他;西方人不关心他;西方人不关心他;西方人不关心他;西方人不关心他;西方人不关心他;西方人不关心他;西方人不关心他;西方人不关心他;西方人不关心他;西方人不关心他;西方人不关心他;西方人不关 104 但这正是约翰·梅尔皮所要求的,一个聪明的人,他可以在两分钟内说出“谁是谁”和“什么是什么” - 任何时候,任何地方;他喜欢他的服务员,原谅了他的虚荣,并想象威斯特伍德先生对他的关切有兴趣;并从来没有看起来进入了尊贵的商人的大脑,他的下属不是为他工作,而是为自己 - 不是为约翰·梅尔皮,而是为阿尔弗雷德·韦斯特伍德 - 不是为了他的财富,而是为了一个伙伴关系来冠冕他自己的个人愿望和沙漠。 因此,聪明的商人,他花了一半的空闲时间谴责别人的愚蠢,完全成功地“迷惑”自己,相信一个男人,谁,多年来,没有想到任何东西,关心任何东西,但他自己,将在十一时转身,无私和良心地为他的雇主工作,那么奇怪的是,当John Merapie先生,通过美丽的虚荣和希望的媒介,生活在伦敦,在一个错觉下,他的软弱,愚蠢的姐姐姐,夫人Frazer,应该来伦敦工作在几个。 我很伤心,在很长一段时间内,我迫不及待地不得不透露,在第五十五章所记录的简短对话中,约翰·梅拉皮先生和他的公务员之间,前者如此熟悉,但神秘地提到的“广场”是别的,除了贝勒玛 - 无一例外,在整个广阔的大都市中遇到的最可怕,最可怕和最令人沮丧的四角形的地方。 时尚的读者也许会认为这个名字是一个虚构的名字,我承认它在任何一个西端广场组成可能被称为社会的“礼貌的集合”中都无法辨别;然而,毫无疑问,如果我们只追溯到它的历史足够远,那么在它的纪录中 - 就像现在很低和很贫穷的许多人的血统中 - 会发现足够的证据,以便在现在荒凉和荒凉的广场上投掷一种模糊的贵族大声,在那里没有人可以避免这样做,它通过几个狭窄的扭曲的街道接近,看起来像坟墓一样孤独和安静,尽管距离伦敦最喧闹的街道只有十分钟步行。 如同西方平常流浪的,西方平常流浪的,但现在却是强烈的,其光辉和荣耀的日子在这里已经永远消失了,贝勒玛广场可能会在东方的位置上讲述其过去的绅士的故事,讲话却在未来的石头上闪闪发光;106或现在的庄园的墙壁,也许是贵族们的脚已经穿过了那些狂热的乐趣的门槛;背叛也许在中间被打破了;美丽已经进入了现在的广阔的公寓,痛苦过了;眼泪在那里闪发光,欢乐的声音在人们的灵魂中闪发光;音乐在以后的日子里闪发光;男人和女人,一个更伟大、更美好、更美好、更高尚、更高尚的名字, 新事物变老了,旧事物从视线中消失了;奇怪的事件改变了历史,改变了王国和种族的明显命运,因为这个国家的贵族在这个现在被忽视的城市角落建造了别墅,并居住在那里;它的名字,就像摩尔的女主人一样,从来没有听到任何人,在任何地方都说过。 108兄弟实际上居住在这样一个地方,因为他多年来从住宿转向住宿,寻找休息,找不到任何人;他是最短暂的,最干燥的,最不通讯的记者之一,并要求所有邮件,无论是商业或私人,被发送到他的办公室,位于(因为现在没有信件可以转发给他,没有必要非常准确)伦敦大桥和Wapping之间,他由于一个更好的租户的错误,安置自己在他购买的三个房子之一 - 当然,一个“死亡交易”,但这几乎证明了一个“死亡损失” - 仍然是一个毫无疑问的奥秘在Craigmaver。 这里 當他親切而簡短地寫信,向他的妹妹提供一個家時,他只是說:「我的『廣場』的房子對我們所有人來說足夠大,如果你認為你會在這裡比在蘇格蘭更舒適,請你馬上來,只讓我知道要等你哪一天,」結果他極其短暫地離開了弗雷泽夫人,對他的家在比爾格拉維亞的確切距離的幸福無知;或者他每年付了多少數百,正如她覺得確定的那樣,為了自由,把自己定為一個西端人,他在東方賺了所有的錢。 109她希望Grovesnor;她会对伯克利感到满意;她不能敦促Cavendish提出任何特别的异议;但在Regent街的另一边,这位女士顽固地抛弃了她的想象力;确实,当时她认为Gower街 - 她的尊敬的父亲,把自己和钱包从城市里拿出来,退休后花了一笔财富,他做了一件事 - 完全非例外的,足够伟大的任何同龄人在这个领域;但学校很快就睁开了眼睛,在这个特定的学校和(她结婚后)绅士社会:所以在她的整个婚姻生活中,当任何好奇的熟人询问她伦敦的青少年遗产的哪个部分被扔掉时,她回答了模糊和不小心 - “哦!西端” - 和她的良心 “贝勒玛广场,”她抵达的那天晚上,当韦斯特伍德先生以他最银色的口音向她保证,这确实是出租车的步伐朝着的目标:“贝勒玛广场!我亲爱的先生,你 我的哥哥永远不会梦想邀请我去这样一个地方。 必须 110“这是他现在的家,”是重申重申者。 有一段时间,寡妇尽可能地吞下她的悲伤和惊奇,然后她拉出来,好像为了解释这个现象。 “学士居住在这样奇怪的地方;毕竟,他们居住在哪里并不重要。 “即使在宫殿里,我们也必须是可怜的,”韦斯特伍德先生补充道;这场演讲,正如它应该的样子,显示了女士。 虽然伴随的微笑暗示,他是一个可容忍的快乐。 他 “哦!我不是这么说的,”弗雷泽女士回答说,“我打算指出的是,他们没有义务像家庭领袖那样跟踪出现。 “我们确实不是,”韦斯特伍德先生承认,仍然坚决坚持第一人称数。 “从来没有人问过一个未婚男人住在哪里,”寡妇继续说,追求自己的思路,而没有提到他的, “除了某个小朋友,他同样住在一个非凡的地方;但是,当有女士,当然,事情必须有不同的安排:我会直接与我的兄弟谈论这个话题。 “我相信,”韦斯特伍德先生用他最安慰的语气说,“我相信梅尔皮先生买了我有荣幸带你去的房子。 “这没什么区别,”弗雷泽女士回来了:“他必须让它去做一个商店,或者仓库,或者什么东西。事实上,我要告诉他,他必须一次性地抛弃他所有的生活方式,并在一个小邻居里住一所房子,给我我从小就习惯了的东西。 韦斯特伍德先生礼貌地说, “他感到很满意,没有人可以这样做,”他平民地想:“好吧,这个女人怎么能成为约翰梅拉皮的半姐,这是一个我无法解决的谜团;但是,如果她想把他拉进时尚的生活,或者说服他做任何他不觉得倾向于自己做的事情,她会发现自己最可怜的错误。 112 經理完成了商人和他的妹妹都享受的精神孤單,把弗雷泽夫人送到梅拉皮先生的房子門口,他們已經到達了那裡;並且,在把她和她的孩子們“負責”,好像是,一個醜陋的老家長,並拒絕進入衣室,並坐下,儘管特別邀請這樣做,並說“晚安!”三人,單獨和集體,威斯伍德先生安靜地回家到他的住宿,哮,他走路時,第三章結束時正確記錄的句子。 弗雷泽太太非常疲倦,非常不高兴地检查了她哥哥的家里的家具和约会,那天晚上,她回到她出生的城市 - 到她多年来一直在寻找的地方。 “这永远不会发生,”她哮着,她凝视着食的地毯,窗帘和古老的椅子和脏的镜子;所有这些文章约翰·梅拉皮(John Merapie) - 谁,让他公平地说,对他所说的“狂欢”不太关心,就像任何存在的人一样 - 亲自或通过代理人的工具,在拍卖和老家具的摊位上收拾了它。 “不是品味的粒子,或时尚,或精致,或舒适,甚至是113清洁;这永远不会做 - 从来没有:“和,经过悲伤的审查,得出这个结论,寡妇首先用她可能的胃口喝茶和烤肉,然后扩大了,并在第一次飞行后,没有楼梯,睡着了;她睡觉了半夜, ,她想问他要去哪儿买一间房子,以及衣柜的窗帘应该是什么颜色的大马士革。决定后者哪个点有利于琥珀,她睡着了,梦见他们住在海德公园的露台上,只有砖墙和法兰西撒丁纸把他们分开,从一个无情的公爵夫人和一个浪费的伯爵。 家庭 显然是为了纪念他妹妹的到来,但更有可能是由于市长勋爵的宴会 - 顺便说一句,韦斯特伍德先生已经告知他的校长的寡妇 参加 - John Merapie先生允许一天“彻底照亮”,然后他下来到早餐厅,在那里他发现米娜和马尔科姆坐在地毯上非常安静,在他们看着明亮的燃烧的火焰时,谈论克莱格马弗,他们的旅程,他们的新家。 强制 114 孩子们站在他们叔叔的入口处,他把手放在每个人的头上,温柔地迎接他们。他首先看着一个奇妙的男孩,他的个人美丽,大胆的马车,优雅的动作,和同性恋爱笑的气质,超过一半原谅了他母亲对她第一个出生的过度偏见;但是,然后,商人更仔细地看着米娜,被她的外表的微妙感所震撼,他无意间喊道, “孩子是多么苍白,可以肯定!” “可怜的米娜病得很重,你知道的,”她的哥哥解释说。 “哦!真的!我忘记了,”梅尔皮先生说(事实上,这是完全正确的)。 一个明亮的吐槽染了她的脸颊一分钟,黑暗的眼睛变得湿润了,马尔科姆回答说,用低调的声音, “为她父亲哭泣” 商人看了一眼,从明亮的健康的男孩到脆弱的小女孩;然后弯曲,他突然吻她的额头,按照一个男人这样的努力是罕见的时尚,几乎温柔地说:“她必须在这里得到115更好的;”在他的早餐桌旁放了一个椅子,并补充说,因为他们的妈妈要在自己的房间里喝咖啡,没有必要延迟早餐。 同时,在忙于把一个英国人认为是生活中最重要的事物的晚餐旁边送出去的令人愉快的任务上,约翰·梅拉皮先生快乐地没有意识到暴风雨在他唯一的女性依赖者的胸中激起 - 要知道,前面荣幸地提到的可怕的女主人。 “新灯照耀着旧的窗户,确实,”她愤怒地哮,转身从厨房到夫人弗雷泽的第二层公寓的无尽的楼梯上去。寡妇的仆人,正如她所说的那样,“如此杂着那‘可怕的旅程,从那个‘吃饭的地方’到他们,“梅尔皮先生可能无法自己吃任何早餐,因此不能为她失去安慰的女主人买到同样的东西。 这是在女士房间的门口结束的孤独,女主人猛烈地打开了它,并把她携带的盘子放在桌子上,以至于咖啡杯的一部分内容被推到盘子里。 “温柔地,温柔地,”弗雷泽夫人说,把眼睛从天花板的沉默中拉回来,她在上面写了一份需要使房子“可居住”的家具的精神清单,“那里,这将是,谢谢你:请留一会儿,直到我看到它是否够甜蜜。 更多“糖” 小小 “不会吗?”女主妇用一种声音问道,让弗雷泽太太感到惊讶。 “为什么?” “因为从这里走下六十六步,再上六十六步,如果我能帮助的话,这不是我喜欢的旅程。 “你必须去,甚至在我们搬到另一个房子之前,”寡妇想过;但她只是回答说,“在这种情况下,你可以带着我的下一杯 - 而且 - 如果你有一点,奶油也是。 “奶油,”女士重复说,“我们伦敦人做奶油做我们;奶油在这里是没有用的,夫人。 弗雷泽夫人用奇妙的气质回答说:“什么都没有,但是,尽管如此,因为它是可以用钱获得的,我已经习惯了,我们必须得到一点;这就是全部。 寡妇倒在沙发上,按着女王的方式,把她的手拉向被香的女主人,并淡淡地开始用一个友善的烈士的气息喝咖啡,而被砍下王位的强权者走下楼梯,敲了一首歌声,梅尔皮先生的妹妹很少怀疑。 118“Creme,确实!我认为,她父亲的女儿可能做得更少:比她一个女人更好的人 - 这是我的主人John Merapie - 从来没有这样做过;你在房子里从来没有听到他的声音;他从来没有对我说过,‘Crooked是一个偏见’,哦!很少有人像他一样,非常;她认为她将能够用丝丝丝带带领他;让他使她成为一个漂亮的女士;并把所有的钱留给她的孩子,哈哈,哈哈!我知道一些事情,她没有,而韦斯特伍德没有,但韦斯特伍德会给予黄金听到;但他不会从我那里听到;也许还会,可能永远不会,永远不会。 “而且,先生,我认为我对你说,我不打算留在这里更长时间,你可以很适合自己;但是,如果你没有任何反对我仍然留在你的服务,先生,我没有一个国家;”和女人的表情变得完全邪恶的,她说话,那么充满了狡,神秘,和意义。 119 商人急忙看着他后面,好像害怕被人听见,然后低声回答,同时把一枚金币放在她的手里, “我们会在另一个日子谈论这件事,同时,我依靠你的判断。 “你可以,先生,”她回答说,点了点头,一部分在钱上,一部分在他身上,“你可以,先生,你知道。 在这种信念的力量下,梅尔皮先生修复了,虽然不是无云的脸颊,到他的姐姐等待他的到来的房间。 \n \n \n \n 关于HackerNoon书籍系列:我们为您带来最重要的技术,科学和洞察性的公共领域书籍。 這本書是公共領域的一部分. 驚人的故事. (2009). 驚人的故事超級科學, 2 月 2026. 美國. 項目 古滕貝格. 發行日期: 2 月 14, 2026, 從 https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* 此电子书可供任何人在任何地方免费使用,几乎没有任何限制. 您可以根据该电子书所包含的 Project Gutenberg 许可证条款复制、赠送或重复使用,或在线在 www.gutenberg.org,位于 https://www.gutenberg.org/policy/license.html。 关于HackerNoon书籍系列:我们为您带来最重要的技术,科学和洞察性的公共领域书籍。 发布日期:2026年2月14日,从 * 这本书是公共领域的一部分. 惊人的故事. (2009). 惊人的超级科学故事, 2026 年 2 月. 美国. 古滕贝格项目。 https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99 此电子书可供任何人在任何地方免费使用,几乎没有任何限制. 您可以根据该电子书所包含的 Project Gutenberg 许可证条款复制、赠送或重复使用,或在线在 www.gutenberg.org,位于 https://www.gutenberg.org/policy/license.html。 网站: gutenberg.org https://www.gutenberg.org/policy/license.html