Familiengeheimnisse in einer sich verändernden Metropole

\n \n \n \n \n Astounding Stories of Super-Science Februar, 2026, von Astounding Stories ist Teil der HackerNoon's Book Blog Post-Serie. Sie können zu jedem Kapitel in diesem Buch hier springen. The Moors and the Fens, Volume 1 (von 3) - Kapitel VI: Fancy and Fact Erstaunliche Geschichten der Super-Wissenschaft Februar 2026: Die Mauren und die Fänne, Band 1 (von 3) - Kapitel VI Fantasie und Tatsache von J. H. Riddell The Moors and the Fens, Volume 1 (von 3) - Kapitel VI: Fantasie und Tatsache Astounding Stories of Super-Science Februar, 2026, von Astounding Stories ist Teil der HackerNoon's Book Blog Post-Serie. hier Erstaunliche Geschichten der Super-Wissenschaft Februar 2026: Die Mauren und die Fänne, Band 1 (von 3) - Kapitel VI Fantasie und Tatsache By J. H. Riddell Hätte Fräulein Frazer vollkommen gewusst, zu wem und wofür sie ging, so hätte sie vielleicht eine beträchtliche Zeit mit den Vor- und Nachteilen auf beiden Seiten verschoben, bevor sie sich schließlich entschlossen hatte, das Angebot des alten Lairdes zu verwerfen; und wenn sie sich schließlich auf ihre südliche Pilgerreise begeben hätte, wäre es mit einem weitaus traurigeren Gesicht und einem weitaus schwereren Herzen gewesen, als jeder, der jemals der Witwe von Allan Frazer, Esq., dem späten Kapitän in Seiner Majestät – dem Regiment der Highlanders, angehören oder in der Brust wohnen sollte. Alles, was sie positiv über ihren Bruder wusste, kann in wenigen Worten zusammengefasst werden.Er war fünfzehn Jahre älter als sie selbst – ein Bachelor – und äußerst reich. Wegen der Ungleichheit ihres Alters und der Tatsache, dass John, der die elterliche Kontrolle, vor allem in kommerziellen Angelegenheiten, nicht mochte, im frühen Alter von achtzehn Jahren „für sich selbst begonnen hatte“, gab es kaum Geschlechtsverkehr zwischen ihnen vor der Ehe von Frau Frazer; und nach diesem Ereignis kamen Briefe des Londoner Kaufmanns an die Frau des schottischen Herrn in solch seltenen Abständen zu Glenfiord, dass sie, wie die Show des Lord Mayor, nur dazu dienten, der modischen Dame daran zu erinnern, dass es ein solches Individuum gab – bis sie ihm Hilfe brauchte, bis die Wahl zwischen „London mit John Merapie“ und den „Highlands mit dem Kopf des Clan ihres Mannes“ lag, dann wie schnell sie sich im Blitz Und so schrieb sie, um zu sagen: „Ich bin begnadigt;“ und er, bei der Rückkehr von der Post, bot ihr ein Zuhause und einen herzlichen Empfang an – der Brief füllte das schwache Gehirn der armen Dame voller allerlei absurder Ideen bezüglich des „modischen Lebens in London;“ Selbst, Kinder und Bruder, Besucher, Diener, Haus, Ausrüstung und Möbel, die die Helden, Heldinnen und so weiter aus der Geschichte waren, die sie sich so schnell vorstellte – aber die wie viele andere, bessere und schlechtere Fiktion vor und nach – war nie, trotz der Bewunderung, die ihre Autorin für das gleiche gefühlt hatte, dazu bestimmt, veröffentlicht zu werden. Wie froh sie gewesen wäre, diesen Traum in die Realität zu verwandeln, wie voll erwartet sie es so zu werden, kam sie selbst und ein oder zwei andere rechtzeitig vollständig zu verstehen; aber sie hatte, unglücklicherweise für ihren eigenen Komfort, mit falschen Daten begonnen: sie hatte für ihren Bruder ein mutmaßliches Haus genommen, es mit einer Vision ausgestattet, ihn darin mit einem falschen Charakter gestellt und schließlich in eine Irre gefahren, um den "Wind aus der Wüste kommen" zu sehen, und mit seinem praktischen Atem alle feinen luftigen Schlösser, die sie sich - seit dem Untergang von Captain Frazer - mit dem Bau befriedigt hatte. "John ist reich - natürlich lebt er in Stil - natürlich wird er tun, was ich ihn bitten werde, wie mein armer lieber Vater es benutzt hat." So begründete die Dame, und auf dieser Begründung gelang es ihr, für sich eine große und unerwartete Enttäuschung zu schaffen; denn nichts anderes als das mentale Porträt seiner Schwester von ihm kann man sich vorstellen, als John Merapie. "Er mochte sein Abendessen, und er hasste Humbug." "Wer hat es mit den Western so gut gemacht, wie er es mit den Western so wenig brauchte, wie er es mit den Lateinwohnern, wie er es so gut ausdrückt, wie er es mit den anderen Menschen ausdrückt."Wer hat es mit den Western so gut gemacht?Wer hat es mit den Western so gut gemacht, wie er es mit den Lateinwohnern so gut zählte, wie er es so gut ausdrückt.Wie er in seinem unerkannten Wörterbuch mit dem Finger enthüllte, kann er alles, wovon er über die Bank schweigte - oder vielmehr, alles, wofür er sich nicht so wohl gefühlt hatte.Er dachte, dass die Ehe mit den Western ein Humbug war - aber nicht politisch; er war vollkommen zufrieden 104 Aber das war genau das, was John Merapie verlangte, ein kluger Kerl, der in zwei Minuten sagen konnte: „Wer ist wer“ und „was ist was“ – zu jeder Zeit, an jedem Ort; und er mochte seinen Dienstleister und vergab seine Eitelkeit, und stellte sich vor, Herr Westwood habe ein Herzensinteresse in seinen Sorgen; und es schien niemals in das Gehirn des würdigen Kaufmanns zu gelangen, dass sein Untergebener nicht für ihn, sondern für sich selbst arbeitete – nicht für John Merapie, sondern für Alfred Westwood – nicht für ein Vermögen für seinen Hauptmann, sondern für eine Partnerschaft, um seine eigenen individuellen Wünsche und Wüsten zu krönen. Und so gelang es dem klugen Kaufmann, der die Hälfte seiner Freizeit damit verbrachte, die Wahnsinnigkeit anderer Menschen zu verurteilen, ganz und gar, sich selbst in den Glauben zu verdrängen, dass ein Mann, der jahrelang an nichts gedacht hatte, sich um nichts kümmerte, außer sich selbst, um die elfte Stunde umkehrte und uninteressiert und gewissenhaft für seinen Arbeitgeber arbeitete. Es bedrückt mich, längst unwillkürlich gezwungen zu sein, zu enthüllen, daß der „Platz“, zu dem in 105 der in Kapitel III aufgezeichnete kurze Gespräch zwischen Herrn John Merapie und seinem Geheimdienstleister, dem der erste so vertraut und doch geheimnisvoll zitiert hat, nichts anderes war als Belerma – ohne Ausnahme der traurigste, dunkelste und deprimierendste viereckige Ort überhaupt respektabler Wohnung, der in der ganzen weiten Metropole begegnet ist. Modische Leser mögen diesen Namen vielleicht als fiktiv betrachten, und ich gebe zu, dass er unter keiner der West End-Platzen nicht zu erkennen ist, die das zusammensetzen, was man in der Gesellschaft als "genteel set" bezeichnen könnte; aber zweifellos, wenn wir nur seine Geschichte weit genug zurückverfolgen würden, gäbe es in seinen Annalen - wie in den Geschlechtern vieler Menschen, die jetzt niedrig und arm genug sind - ausreichende Beweise für die ehemalige Größe, um eine Art dunkles aristokratisches Halo über den jetzt verwüsteten und verlassenen Platz zu werfen, wo niemand jemals eindringt, der es vermeiden kann, dies zu tun, das von ein paar schmalen verdrehten Straßen angegangen wird, die einsam und still wie das Grab erscheinen, obwohl Wie der Westen, in dem der gewöhnliche Westen und der gewöhnliche Westen, in welchem der Westen und der gewöhnliche Westen, in welchem der Westen, in welchem der Westen und der Westen, in welchem der Westen und der Westen, in welchem der Westen, in welchem der Westen und der Westen, in welchem der Westen und der Westen, in welchem der Westen und der Westen, in welchem der Westen, in welchem der Westen und der Westen, in welchem der Westen, in welchem der Westen und der Westen, in welchem der Westen und der Westen, in welchem der Westen und der Westen, in welchem der Tag des Stolzes und der Herrlichkeit für ewig vergangen ist, verschwunden ist, aufgewachsen ist, in welchem Neue Dinge sind alt geworden, und alte Dinge sind aus dem Blickwinkel verschwunden; und seltsame Ereignisse haben die Geschichte verändert und das scheinbare Schicksal der Königreiche und Rassen verändert, da die Adel des Landes Häuser in jener jetzt vernachlässigten Ecke der Metropole errichtete und darin wohnte; und sein Name, wie der der der Heldin von Moore, „ist nie gehört“ von jemandem, an jedem Ort, der irgendwo ist. Weil er jahrelang von der Unterkunft zu der Unterkunft flüchtete, Ruhe suchte und keine fand; er einer der kürzesten und trockenste und unkommunikativsten Korrespondenten war, und er verlangte, dass alle Missive, ob geschäftlich oder privat, an sein Büro gerichtet werden sollten (da ihm jetzt keine Briefe weitergeleitet werden können, gibt es keine Notwendigkeit, sehr genau zu sein) zwischen London Bridge und Wapping, die überwältigende Tatsache, dass er sich im Nachteil eines besseren Mieters in einem von drei Häusern, die er gekauft hatte, installiert hatte - natürlich ein "tödlicher Deal", aber das sich fast als "tödlicher Verlust" erwies - blieb ein unerwartetes Geheimnis bei Craigmaver. hier Als er freundlich und kurz schrieb und seiner Schwester ein Zuhause bot, sagte er lediglich: „Mein Haus auf dem „Platz“ ist für uns alle groß genug, und wenn du denkst, dass du dich hier wohlfühler fühlst als in Schottland, bitte komm sofort, lass mich nur wissen, welchen Tag du erwarten sollst.“ Infolgedessen ließ er Mrs. Frazer in einem Zustand glücklicher Unwissenheit über die genaue Entfernung von Belgravia, bei der sein Zuhause sein könnte, oder welche Anzahl von Hundert pro Jahr er bezahlte – wie sie sich sicher fühlte – für die Freiheit, sich als Westend-Mann, der sein ganzes Geld im Osten gemacht hatte, niederzulassen. 109 Sie hoffte auf Grovesnor; sie wäre mit Berkeley zufrieden gewesen; sie konnte Cavendish keinen besonderen Widerspruch erheben; aber auf der anderen Seite der Regent Street hatte die Dame ihre Vorstellungen hartnäckig verworfen. Wahr, es war die Zeit gewesen, als sie Gower-Street betrachtete – wo ihr würdiger Vater sich selbst und Geldtaschen aus der Stadt entfernte und sich zurückgezogen hatte, um ein Vermögen zu verbringen, nachdem er eines gemacht hatte – etwas völlig außergewöhnliches, ziemlich großartiges für jeden Kollegen im Reich; aber die Schule hatte schnell ihre Augen in dieser besonderen, Schule und (nach ihrer Ehe) Gentelgesellschaft geöffnet: so während ihres gesamten Hochzeitslebens, als jede neugierige Bekannte nach dem fragte, in welchem Teil »Belerma-Platz«, sprach sie am Abend ihrer Ankunft, als Herr Westwood ihr mit seinem silbernsten Akzent versicherte, dass es wirklich das Ziel war, zu dem das Tempo der Schlange des Taxis tendierte: »Belerma-Platz! Mein Bruder hätte nie geträumt, mich zu einem solchen Ort einzuladen.“ muß 110 „Es ist sein heutiges Zuhause“, war der betonte Wiedervereiniger. Es gab eine Pause, während der die Witwe ihr Leid und ihre Verblüffung so gut sie konnte verschluckte; dann zog sie heraus, als würde sie das Phänomen erklären - "Absolventen leben an so seltsamen Orten, und schließlich spielt es keine große Rolle, wo sie wohnen." "Wie wir auch in den Palästen elend sein müssen", fügte Herr Westwood hinzu; welche Rede, wie es beabsichtigt war, zeigte die Dame. war ein Bachelor, obwohl das Lächeln, das es begleitete, eine erträglich glückliche bedeutete. er »Oh! das meinte ich nicht«, antwortete Frau Frazer, »was ich bemerken wollte, war, dass sie nicht verpflichtet sind, die Erscheinungen auf die gleiche Weise zu halten, wie wenn sie Familienoberhäupter wären.« "Wir sind es nicht", gab Herr Westwood zu, der sich immer noch entschlossen an das Plural in erster Person hielt. "Niemand fragt jemals, wo ein unverheirateter Mann wohnt", fuhr die Witwe fort und verfolgte ihren eigenen Gedankenweg ohne Bezugnahme auf den seines, "außer ein Freund, der ebenfalls in einer außergewöhnlichen Gegend wohnt; aber wenn es Damen gibt, müssen die Dinge natürlich anders angeordnet werden: Ich werde mit meinem Bruder über das Thema direkt sprechen." „Ich glaube“, bemerkte Herr Westwood in seinem beruhigendsten Ton, „ich glaube, Herr Merapie hat das Haus gekauft, zu dem ich die Ehre habe, Sie zu führen.“ „Das kann keinen Unterschied machen“, schlug Frau Frazer wieder ein: „er muss es für einen Laden, ein Lager oder was anderes lassen. In der Tat, ich meine, ihm zu sagen, er muss alle seine Bachelor-Lebensweisen auf einmal wegwerfen und ein Haus in einer Gentile Nachbarschaft nehmen und mir das geben, was ich seit der Kindheit gewohnt bin. Herr Westwood sagte höflich: "Er fühlte sich zufrieden, dass niemand anderes tun könnte", und dachte zivilisiert: "Wie diese Frau John Merapie sogar Halbschwester sein kann, ist ein Rätsel, das ich nicht lösen kann; aber wenn sie denkt, ihn in ein modisches Leben zu ziehen, oder ihn zu überzeugen, etwas zu tun, das er nicht dazu neigt, selbst zu tun, wird sie sich am unglücklichsten irren." 112 Nachdem er die geistige Soliloquie beendet hatte, die sowohl dem Kaufmann als auch seiner Schwester beglückwünscht war, übergab der Dienstmädchen Frau Frazer an die Tür des Hauses von Herrn Merapie, und sie kamen lange dorthin; und nachdem er sie und ihre Kinder „auf die Spitze“ eines düsteren alten Hausmeisters gebracht hatte und sich geweigert hatte, in den Schrank zu gehen und sich zu setzen, obwohl sie dazu besonders eingeladen war, und dem Trio „Guten Abend!“ gesprochen hatte, ging Herr Westwood ruhig in seine Unterkunft zurück und murmelte, als er ging, den Satz, der ordnungsgemäß zum Abschluss von Kapitel III gekrönt wurde. Sehr müde und sehr unzufrieden untersuchte Frau Frazer die Möbel und die Terminen des Hauses ihres Bruders, in der Nacht ihrer Rückkehr in die Stadt, in der sie geboren worden war – an den Ort, den sie jahrelang zu sehen gesucht hatte. „Das wird nie geschehen“, murmelte sie, als sie sich um die schlammigen Teppiche und verschwundene Vorhänge und antike Stühle und dunkle Spiegel drehte, von denen alle Artikel von John Merapie – der, um ihm Gerechtigkeit zu tun, so wenig für das, was er „Fripperie“ nannte, wie irgendein anderer Mann in der Existenz sorgte – auf Auktionen und alte Möbelstände aufgenommen hatte, entweder persönlich oder durch die Instrumentalität eines Agenten. „Nicht ein Teilchen Geschmack, oder Mode, oder Verfeinerung, oder Komfort, oder sogar 113Reinheit; dies wird nie tun – nie – nie:“ und nach einer traurigen Überprüfung kam die Witwe zu diesem Schluss, dass sie zuerst Tee und Toast und Muffins mit welchem Appetit sie Nachdem sie entschieden hatte, welcher letzter Punkt zugunsten von Amber, schlief sie ein und träumte, sie wohnten auf der Hyde Park Terrace, mit nur einer Ziegelwand und französischem Satinpapier, die sie rechts und links von einer dowager Herzogin und einem spendthrift Earl trennten. Hausaufgaben Offensichtlich zu Ehren der Ankunft seiner Schwester, aber wahrscheinlicher als Folge des Banquets des Lord Mayor – das der Herr Westwood übrigens der Witwe seines Chefs mitgeteilt hatte. Der Herr John Merapie ließ den Tag „gründlich erleuchtet“ werden, bevor er in den Frühstückssaal stieg, wo er feststellte, dass Mina und Malcolm sehr friedlich zusammen auf dem Teppich saßen und, während sie in das leuchtende Feuer blickten, über Craigmaver, ihre Reise und ihr neues Zuhause sprach. gezwungen Er blickte zuerst mit etwas wunderbarem wie Bewunderung auf den Jungen, dessen persönliche Schönheit, kühner Wagen, graziöse Bewegungen und schwul gelachtes Temperament mehr als die Hälfte die übermäßige Parteizügigkeit seiner Mutter für ihre Erstgeborene entschuldigte; aber dann war der Kaufmann, der einen genaueren Blick auf Mina geworfen hatte, von der Delikatesse ihres Aussehens so beeindruckt, dass er unwillkürlich schrie: "Wie schrecklich blass das Kind ist, um sicher zu sein!" "Arme Mina war sehr krank, weißt du", erklärte ihr Bruder. »Ach, wahr, ich hatte das vergessen«, sagte Herr Merapie (was in der Tat vollkommen richtig war). »Was hat dich so krank gemacht, Mina.« Ein leuchtender Flush färbte ihr Gesicht für eine Minute, und die dunklen Augen wurden feucht, als Malcolm antwortete, in einer niedrigen, geschwollenen Stimme, „Weinen für ihren Vater“ Der Kaufmann blickte von einem zum anderen, vom glänzenden gesunden Jungen bis zum kleinen, zerbrechlichen Mädchen; dann beugte er sich und küsste ihr plötzlich die Stirn, nach der Mode eines Mannes, für den eine solche Anstrengung eine Seltenheit war, und sagte fast zärtlich: "Sie muss hier 115besser bekommen;" stellte einen Stuhl für ihren Nächsten neben seinen am Frühstückstisch, und fügte hinzu, dass, da ihre Mama in ihrem eigenen Zimmer Kaffee nehmen wollte, es keine Notwendigkeit mehr war, das Morgenessen zu verzögern. Und während er sich mit der angenehmen Aufgabe beschäftigte, das zu versenden, was ein Engländer neben seinem Abendessen als das wichtigste Geschäft des Lebens betrachtete, blieb Herr John Merapie glücklich unbewusst vom Sturm, der in der Brust seiner einzigen abhängigen Frau wütend war - zum Wissen, der düstere Hausmeister, der zuvor ehrenvoll erwähnt wurde. „Neue Lichter leuchten durch die alten Fenster, wahrlich“, mußte sie wütend, indem sie sich auf die endlosen Treppen wendete, die von der Küche in die Wohnung von Frau Frazer auf der zweiten Etage führen. „Die eigene Dienerin der Witwe ist, wie sie sagte, „so verrückt mit dieser ‚horrigen Reise‘ von diesem ‚äthischen Ort zu ihnen“, dass Herr Merapie nicht in der Lage sei, selbst ein Frühstück zu essen, und folglich das gleiche für ihre entmutierte Geliebte zu kaufen. „Neue Lichter leuchten durch die alten Fenster, wahrlich, wenn die Damen nicht zum Frühstück kommen können, aber es muß drei Treppen von den Stufen zu ihnen zurückgelegt haben. „Mr. Merapie kann einen anderen Diener bekommen, um die Kinder zu besuchen, und Das soliloquy, das an der Tür des Zimmers der Dame endete, warf die Hausfrau es heftig auf und legte den Teller, den sie trug, mit einem solchen Schlag auf den Tisch, dass ein Teil des Inhalts der Kaffeekuppe in den Teller geworfen wurde. »Süß, sanft«, sprach Frau Frazer, indem sie ihre Augen von einer verwickelten Betrachtung der Decke zurückzog, auf der sie eine geistige Bestandsaufnahme der Möbel geschrieben hatte, die notwendig waren, um ein Haus »bewohnbar« zu machen. »Da, das wird tun, danke: bitte, bleibe für einen Augenblick, bis ich sehe, ob es süß genug ist. Mehr Zucker » wenig »Wird es nicht?« fragte die Hausfrau in einem Ton, der Frau Frazer überraschte und fragte: „Warum?“ "Weil es sechsundsechzig Schritte nach unten zum Zucker 117 von hier, und sechsundsechzig wieder nach oben ist, und es ist keine Reise, die ich gerne mache, wenn ich es helfen kann", war die Antwort. »Du wirst gehen müssen, noch bevor wir in ein anderes Haus ziehen«, dachte die Witwe; aber sie antwortete nur: »In diesem Fall kannst du es mit meiner nächsten Tasse bringen — und — wenn du etwas hast, auch Creme.« "Creme", wiederholte die Frau, "wir Londoner machen uns Milch; Creme ist hier für nichts zu haben, ma'am." "Es ist nirgendwo für nichts zu haben", antwortete Frau Frazer mit wunderbarem Temperament; "aber doch, da es für Geld zu bekommen ist, und wie ich daran gewöhnt bin, müssen wir ein wenig bekommen; das ist alles. Und die Witwe, die wieder auf dem Sofa sinkte, wendete nach dem Wege einer Königin ihre Hand an die entzündete Hausfrau und fing langweilig an, ihren Kaffee mit der Luft eines freundlichen Märtyrers zu schlucken, während der entthronene Potentat die Treppe hinunter grummelte und eine Stimme klatschte, von der die Schwester des Herrn Merapie wenig vermutet hatte. Ich denke: ein besserer Mann als sie ist eine Frau – und das ist John Merapie, mein Meister – hat niemals so in die Luft gesetzt; man hätte nie seine Stimme im Haus gehört; er hat mir noch nie gesagt: „Crooked war ein Vorurteil.“ Ach! es gibt sehr wenige wie ihn, sehr; und sie denkt, sie wird ihn mit einem Seidendraht umherführen können; lassen Sie ihn eine schöne Dame von ihr machen; und lassen Sie all sein Geld ihren Kindern, ha, ha! ich weiß etwas, das sie nicht tut, und Westwood nicht, aber Westwood würde Gold geben, um zu hören; aber er wird es von mir noch nicht hören, vielleicht noch nie sein, vielleicht nie sein.“ Und so ging sie fort, muttern und mummeln, und schüttelten ihren Kopf und ihre Hand, bis sie die Halle erreichte, wo sie Mr. "Und, Herr, ich denke, es ist genauso gut für mich, Ihnen zu sagen, dass ich nicht mehr hier bleiben will, als Sie sich gut anpassen können; aber, wenn Sie keine Einwände haben, dass ich noch in Ihrem Dienst bleibe, Herr, ich habe keine für das Land;" und der Ausdruck des Gesichtes der Frau wurde vollkommen teuflisch, wie sie sprach, so voller Geschicklichkeit, Geheimnis und Bedeutung. 119 Der Kaufmann blickte in Eile hinter sich her, als hätte er Angst, von jemandem gehört zu werden, und antwortete mit einem niedrigen Ton und schleppte gleichzeitig eine Goldmünze in ihre Hand. "Wir werden noch einen anderen Tag darüber sprechen, währenddessen vertraue ich auf dein Ermessen." »Du kannst, Herr«, antwortete sie, indem sie den Kopf teilweise über das Geld, teilweise gegen ihn niederriegelte, »du kannst, Herr, und das weißt du.« Auf der Stärke dieser Gewissheit machte sich Herr Merapie, wenn auch nicht mit unverschmutzter Stirn, in den Raum, in dem seine Schwester auf seine Ankunft wartete. \n \n \n \n Über die HackerNoon-Buchreihe: Wir bringen Ihnen die wichtigsten technischen, wissenschaftlichen und aufschlussreichen Bücher im öffentlichen Bereich. Dieses Buch ist Teil der öffentlichen Domäne. Erstaunliche Geschichten. (2009). Erstaunliche Geschichten der SUPER-Wissenschaft, Februar 2026. USA. Projekt Gutenberg. Veröffentlichungsdatum: Februar 14, 2026, von https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* Dieses eBook ist für die Verwendung von jedem überall ohne Kosten und mit fast keine Einschränkungen. Sie können es kopieren, geben oder wiederverwenden unter den Bedingungen der Project Gutenberg Lizenz enthalten mit diesem eBook oder online unter www.gutenberg.org, befindet sich unter https://www.gutenberg.org/policy/license.html. Über die HackerNoon-Buchreihe: Wir bringen Ihnen die wichtigsten technischen, wissenschaftlichen und aufschlussreichen Bücher im öffentlichen Bereich. Dieses Buch ist Teil der öffentlichen Domäne. Erstaunliche Geschichten. (2009). Erstaunliche Geschichten der SUPER-Wissenschaft, Februar 2026. USA. Projekt Gutenberg. Veröffentlichungsdatum: Februar 14, 2026, von https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* Dieses eBook ist für die Verwendung von jedem überall ohne Kosten und mit fast keine Einschränkungen. Sie können es kopieren, geben oder wiederverwenden unter den Bedingungen der Project Gutenberg Lizenz enthalten mit diesem eBook oder online unter www.gutenberg.org, befindet sich unter https://www.gutenberg.org/policy/license.html. auf www.gutenberg.org https://www.gutenberg.org/policy/license.html