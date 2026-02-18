Porodične tajne u menjajućoj metropoli

Astounding Stories of Super-Science Februar, 2026, by Astounding Stories je deo HackerNoon's Book Blog Post serije. The Moors and the Fens, Volume 1 (od 3) - Poglavlje VI Fantazija i činjenica Redatelj: J. H. Riddell Riddell Da je gospođa Frazer bila u potpunosti svesna koga i na šta ide, možda bi mogla odgoditi neko znatno razdoblje, teži pro i kontra, s obje strane, prije nego što je konačno odlučila da odbije ponudu starog lairda; i ako bi, na kraju krajeva, krenula na svoje južno hodočašće, to bi bilo mnogo tužnije lice i mnogo teže srce nego što bi bilo koja osoba ikada trebala pripadati, ili stanovati u prsima, udovici Allana Frazera, Esq., kasnog kapetana u Njegovom Veličanstvu - Highlanders regiment. Sve što je znala pozitivno o svom bratu može se sažeti u vrlo malo riječi.On je bio petnaest godina stariji od sebe – student – i izuzetno bogat. Zbog razlike u godinama, i zbog činjenice da je John, koji ne voli roditeljsku kontrolu, posebno u poslovnim stvarima, imao u ranim godinama osamnaestog „začeo za sebe“, bilo je malo spolnog odnosa između njih prije nego što je gospođa Frazer udala; i nakon tog događaja, pisma iz londonskog trgovca škotskom gospodaru ženi došla su do Glenfiorda u takvim rijetkim intervalima, da su, poput lord gradonačelnikove predstave, one samo služile da podsjete modnu damu da postoji takav pojedinac – sve dok nije zatražila pomoć od njega, sve dok se izbor nije nalazio između „London sa Johnom Merapie“ i „Highlands s glavom muževog klana“: onda brzo kao munja je shvatila koliko je bogat njezin brat; I tako je napisala da kaže: "Ja sam prosjana;" i on joj je, vraćajući se iz pošte, ponudio dom i srdačan dobrodošlicu, - koje je pismo ispunilo siromašnu ženu, punu svih vrsta apsurdnih ideja o "modnom životu u Londonu;" sebe, decu i brata, posetioce, sluge, kuću, opremu i nameštaj, jer su junaci, junakinje i tako dalje priče koju je tako brzo zamislila - ali koje, poput mnogih drugih, boljih i loših, fikcija prije i poslije, nikada nije bilo, unatoč divljenju koje je njena autorica osjetila za isto, predodređeno da bude objavljeno. Kako bi rado pretvorila taj san u stvarnost, koliko je u potpunosti očekivala da će to postati tako, ona i jedan ili dva drugog došli su na vreme da u potpunosti shvate; ali ona je, nesrećno za svoju vlastitu udobnost, počela na pogrešnim podacima: uzela je pretpostavljivu kuću za svog brata, opremila je vizijom, stavila ga u nju lažnim karakterom, i napokon popravila u London pod iluzijom, kako bi vidjela "vrat iz pustinje dođe", i izjednačila sa svojim praktičnim dahom sve fino prozračne dvorce koje je sama utješila - od smrti kapetana Frazera - izgradnjom. "Džon je bogat - naravno da živi u stilu - naravno da će učiniti sve što ga zamolim, kao što je moj siromašni dragi otac koristio." Tako je raspravljala gospođa, i na ovom razmatranju uspjela je stvoriti za sebe veliko i najneočekivanije razočaranje; jer se ništa drugačije od mentalnog portreta njegove sestre o njemu ne može zamisliti, nego John Merapie. "Obožavao je svoju večeru, a mrzeo je humbug." Zapad nije imao nikakvu brigu o njemu, a West nije imao nikakvu brigu o tome da li će to biti, jer je Alfred bio u latinu, da li je to bio jedan od njegovih poznatih izreka, da li je to značio u njegovom nepoznatom rečniku. „Kome je West.“, rekao je. „To se nije brinuo sa Zapadom, a West je imao takvu brigu o gradu; jer je Alfred bio u latinu, da li je to bio jedan od njegovih poznatih izreka, da li je on mogao da sluša, ali je rekao da je u njegovom nepoznatom rečniku sve što je mogao da odbije, ali sve što je mogao da odbije, bilo je sve što je bilo neophodno da bi se brinuo o tome gde ste živeli, ali je prezirao nameštaj, ali je gl Ali to je bilo upravo ono što je John Merapie tražio, pametan čovek koji je u dva minuta mogao reći: "ko je tko" i "šta je šta" - u bilo koje vrijeme, na bilo kojem mjestu; i on je volio svog službenika, i oprostio svoju prazninu, i zamišljao gospodina Westwooda ima srce-interes u svojim brigama; i nikada se nije činilo da u mozak dostojanog trgovca da njegov podređeni radi, ne za njega, već za sebe - ne za Johna Merapieja, već za Alfreda Westwooda - ne za sreću njegovom načelniku, već za partnerstvo da krune njegove vlastite individualne želje i pustinje. I tako je pametan trgovac, koji je pola svog slobodnog vremena provodio osuđujući ludila drugih ljudi, u potpunosti uspio da se „ubucava“ u uvjerenje da se čovek, koji godinama i godinama nije razmišljao o ničemu, nije brinuo o ničemu osim o sebi, okrenuo u jedanaesti sat, i radio je nesebično i savjesno za svog poslodavca.Ne čudi se, dakle, da kada je gospodin John Merapie, kroz prekrasan medij praznine i nade, živio u Londonu pod jednom iluzijom, njegova slaba, glupa sestra, gospođa Frazer, trebala bi doći u London radeći pod nekoliko. Žalosno mi je što sam u dugoj budućnosti nevoljno prisiljen otkriti da "Plat" na koji je, u 105. kratkom razgovoru zabeleženom u poglavlju III, između gospodina Johna Merapieja i njegovog službenika, koji je prvi tako poznato, ali misteriozno aludirao, nije bio ništa drugo do Belerma - bez izuzetka najdramatičnije, najdepresivnije i najdepresivnije četverokutno mjesto uopšte poštovanog stanovanja s kojim se može susresti u čitavoj ogromnoj metropoli. Modni čitatelji možda smatraju da je to ime fiktivno, i priznajem da se to ne može prepoznati među bilo kojim od West End Square-a koji čine ono što se može nazvati "genteel setom" u društvu; međutim, bez sumnje, ako bismo samo pratili njegovu istoriju dovoljno daleko, naći bi se u njegovim zapisima - kao u rodovima mnogih ljudi koji su sada niski i dovoljno siromašni - dovoljno dokaza nekadašnje veličine da se vrati neka vrsta mračnog aristokratskog haloja preko sada pustošnog i pustinjenog Trga, gdje nitko nikada ne prodire koji to može izbjeći, koji se približava nekoliko uskih prevrnutih ulica, koje izgledaju usamljeno i tiho kao grob, iako jedva deset minuta hoda od nekih od najglasnijih Kao što je Zapad, bez obzira na to što je bio uobičajen, odlazio u modi, a sada je u modi, iako su se te druge regije rasplamtelile, čiji je dan ponosa i slave prošao zauvijek, Istok bi mogao na svom mjestu otkriti svoju priču o nekadašnjoj gentilnosti, bili su govor, ali su se krunili na kamenje svoje budućnosti, ali su i zidovi njegovih domova bili uobičajeni: možda su noge plemenitih plemenitih drveća i grmljavina, koje su nekada prešle pragove tih ružnih posjeda, možda su se zauzele za izdajstvo; lepota je ušla u sada prazne stanove, pretrpjela je smrt, pretrpjela je tugu; suze su se tamo raspl Nove stvari su postale stare, a stare su nestale iz vida; i čudni događaji su izmenili istoriju i izmenili očiglednu sudbinu kraljevstava i rasa, jer su plemići zemlje podigli kuće u tom sada zanemarenom uglu metropole i nastanili se u njoj; i njegovo ime, kao i ime Mooreove junakinje, "nikad se ne čuje" govoreći od bilo koga, na bilo kojem mjestu koje je bilo. Jer, zbog toga što je godinama trčao od smeštaja do smeštaja, tražeći odmor i ne nalazeći nikoga; jer je bio jedan od najkraćih, i najsušijih, i najnekomunikativnijih korespondenata, i zbog toga što je tražio da se sve poslanice, bilo poslovne ili privatne, obraćaju njegovoj kancelariji, da se nalaze (kao što mu sada ne mogu biti upućena pisma, nema potrebe da bude vrlo precizno) između Londonskog mosta i Wapping-a, prevelika činjenica da se on, u nedostatku boljeg stanara, smestio u jednu od tri kuće koje je kupio – naravno, „mrtva ponuda“, ali koja se pokazala gotovo „mrtvim gubitkom“ – ostala je neizvesna misterija u Craigmaver Ovde Kada je ljubazno i kratko pisao, nudeći svojoj sestri dom, on je jednostavno rekao: "Moja kuća na "Kvadru" je dovoljno velika za sve nas, i, ako mislite da ćete biti udobnije ovdje nego u Škotskoj, molite dođite odmah, samo dajte mi znati koji dan da vas očekuje:" zbog koje krajnje kratkosti ostavio je gospođu Frazer u stanju srećnog neznanja o točnoj udaljenosti od Belgravie na kojoj bi njegova kuća mogla biti; ili koji broj stotina godišnje je platio - kao što je bila sigurna da je učinio - za slobodu da se postavi na West End čoveka, koji je napravio sav svoj novac na Istoku. 109 Nadala se za Grovesnor; bila bi zadovoljna Berkeley-om; nije mogla nagovoriti Cavendish-u bilo kakav poseban prigovor; ali na drugoj strani ulice Regent, gospođa je ustrajno odbacila svoje mašte. Istina, bilo je vremena, kada je smatrala Gower-street – gde je njezin dostojanstveni otac, uklanjajući sebe i novčane torbe iz grada, penzionirao da potroši bogatstvo nakon što je napravio jedno – nešto savršeno neobično, dovoljno veliko za bilo kojeg vršnjaka u kraljevstvu; ali škola je brzo otvorila oči u ovom posebnom, školi i (nakon braka) genijalnom društvu: tako da je tijekom čitavog svog bračnog života, kada je bilo koje znatiželjno poznanstvo pitalo u "Belerma Square", uzviknula je uveče kad je stigla, kada ju je gospodin Westwood u svojim najsrebrnijim naglascima uvjerio da je to zaista cilj prema kojemu se usmjerava brzina šljunka u kabini: "Belerma Square! Ne može se pogriješiti; moj brat nikada nije mogao sanjati da me pozove na takvo mjesto. " mora 110 „To je njegov sadašnji dom“, bio je naglašavajući rejoiner. Bilo je pauze, tijekom koje je udovica progutao svoju tugu i čuđenje kako je najbolje mogla: onda je izvukao, kao da objašnjava pojavu - "Diplomati žive na takvim čudnim mjestima; i na kraju krajeva, nije bitno gde žive." "Kao što moramo biti nesrećni čak i u palačama", dodao je gospodin Westwood; koji govor, kako je bio namijenjen, pokazao je gospođicu. Bio je onaj koji je, iako je osmeh koji ga je pratio, bio tolerantno srećan. On je "Oh, nisam to mislio", odgovorila je gospođa Frazer, "što sam namjeravao da napomenem je da oni nisu dužni pratiti pojave na isti način kao da su čelnici porodica." "Nismo, zaista", priznao je gospodin Westwood, još uvek odlučno pridržavajući se plural prvog lica. "Nitko nikad ne pita gde živi neudani muškarac", nastavila je udovica, prateći svoj vlastiti tok misli bez upućivanja na njegov, "osim nekog prijatelja, koji isto tako boravi u izvanrednoj lokalnosti; ali kada postoje dame, naravno, stvari moraju biti drugačije uređene: Ja ću razgovarati sa svojim bratom o toj temi izravno." "Vjerujem", primijetio je gospodin Westwood, u svojim najsmirenijim tonovima, "verujem da je gospodin Merapie kupio kuću u koju imam čast da vas vodim." "To ne može napraviti razliku", pridružila se gospođa Frazer: "On to mora ostaviti za prodavnicu, ili skladište, ili nešto drugo. Zapravo, mislim da mu kažem da mora odjednom odbaciti sve svoje načine života, i uzeti kuću u genijalnom susjedstvu, i dati mi ono na što sam navikla od djetinjstva. Nikad ne bih trebala napustiti Craigmaver ili Glenfiord, da živim na Trgu Belerma; i o tome je moj brat savršeno svjestan. On to može samo nametnuti kao privremeni dom, i to će učiniti izuzetno dobro za to, dok ne možemo odabrati prikladniju. Gospodin Westwood je ljubazno rekao: "Osećao se zadovoljan da niko ne bi mogao drugačije", i građanski pomislio: "Pa, kako ova žena može biti čak i polusestra Johna Merapiea je misterija koju ne mogu riješiti; ali, ako misli da ga povuče u modni život, ili da ga uvjeri da učini bilo koju stvar koju ne osjeća sklonim da učini sam, naći će se najtužnije pogrešno." Nakon što je završio duševnu soliloquiju, komplimentarnu i trgovcu i njegovoj sestri, službenik je predao gospođu Frazer na vrata kuće gospodina Merapieja, a oni su došli tamo; i, nakon što su joj i njenoj djeci dali "nadzor", kao da je to bilo, za mračnu staru domaćicu, i odbijajući da uđe u svlačionicu i sjedi, iako je posebno pozvan da to učini, i kaže "Dobru noć!" trio, pojedinačno i kolektivno, gospodin Westwood je tiho otišao kući u svoje smeštajne prostorije, murmurajući, dok je hodao, rečenicu pravilno kronikovanu na kraju poglavlja III. Vrlo umorno i vrlo nezadovoljno, gospođa Frazer je ispitivala nameštaj i sastanke u kući svog brata, u noći svog povratka u Grad u kojem je rođena – na mjesto koje je godinama tražila da vidi. "Ovo nikada neće učiniti", murmurao je, dok je pogledao oko na tepihove koji su jeli motu, i izbledele zavjese, i starinske stolice, i dingy ogledala; sve od kojih članci John Merapie - koji je, da mu bude pravedno, brinuo kao malo za ono što je nazvao "frippery" kao i bilo koji čovek u postojanju - pokupio je na aukcijama i starom nameštaju, bilo lično, ili kroz instrumentalnost agenta. "Ni čaša ukusa, ili mode, ili rafiniranosti, ili udobnosti, ili čak 113čišćenost; to nikada neće učiniti - nikad - nikad:" i nakon žalostnog pregleda, došao do ovog zaključka, udovica je prvo parto čaj i toast i muffins sa Nakon što je odlučila koja je druga točka u korist ambara, zaspala je i sanjala da žive na terasi u Hyde Parku, sa samo zidom od cigle i francuskim satinskim papirom koji ih dijeli na desno i lijevo od vojvotkinje i grofa. kućanstvo Očigledno u čast dolaska njegove sestre, ali najvjerojatnije kao posljedica banketa lord gradonačelnika – koji je, usput, gospodin Westwood obavijestio udovicu da je njegov načelnik da prisustvuje – gospodin John Merapie dopustio je da dan bude “tvrdo osvijetljen” prije nego što je sišao u salu za doručak, gdje je otkrio da Mina i Malcolm mirno sjede zajedno na tepihu, govoreći, dok su gledali u svijetlu vatru, o Craigmaveru, njihovom putovanju i njihovom novom domu. primorani Djeca su ustala na ulazu svog ujaka, koji ih je, stavljajući ruku na glavu svakog od njih, ljubazno dočekao.On je najprije pogledao s nečim čudesnim poput divljenja na dečaka, čija lična ljepota, hrabar vagon, graciozni pokreti i gej temperament koji voli da se smeje, više od polovine izvinjavali su prekomjernu stranačnost njegove majke za njenu prvorođenu; ali, onda, trgovac koji je bacio pažljiviji pogled na Mina, bio je toliko zaprepašten delikatnošću njenog izgleda, da je nenamerno uzviknuo: “Kako je strašno bledo dete, da budem siguran!” “Jadna Mina je bila vrlo bolesna, znate”, objasnio je njen brat. “Ah! istina. zaboravio sam to”, rekao je gospodin Merapie (koji je, u stvari, bio savršeno ispravan). “Što te je učinilo tako bolesnom, Mina.” Sjajna flush obojila je obraz na minutu, a tamne oči su se navlažile, kao što je Malcolm odgovorio, u niskom glasu, Plakanje za njenim tatom. Trgovac je pogledao od jednog do drugog, od svijetlog zdravog dečaka do male krhke djevojčice; zatim je naglo poljubio njezino čelo, po modi čoveka kojem je takav napor bio rijedak, i rekao gotovo nježno: "Ona mora dobiti 115better ovdje;" stavio je stolicu za nju blizu njegovog kod stola za doručak, i dodao da, budući da je njihova mama htjela popiti kafu u svojoj sobi, više nije bilo potrebe odgoditi jutarnji obrok. I dok se gospodin John Merapie bavio ugodnim zadatkom da pošalje ono što je, pored svoje večere, jedan Britanac smatrao najvažnijim poslovima života, ostao je srećno nesvjestan oluje koja je bjesnula u grudima njegove jedine ženske ovisnice – da se sjetimo, ranije pohvalno spomenute mračne domaćice. "Nova svjetla blistaju kroz stare prozore, zaista", ljutito je pomrčala, okrećući se uz beskrajne stepenice koje vode iz kuhinje do stanova gospođice Frazer na drugom katu. "Nova svjetla blistaju kroz stare prozore, zaista, kada dame ne mogu dolaziti na doručak, ali mora da je uslijedilo to 'grozno putovanje s tog 'jedanog mjesta' prema njima. "Mister Merapie možda ne može dobiti drugog slugu da jede doručak za decu, i zadržati ovu veliku gospođicu da čeka na svoju sestru, ili 116take moje upozorenje; i da ću mu reći prije nego što budem stariji od dva sata. Koji se soliloquy završava na vratima gospođine sobe, kućanica ga je oštro otvorila i položila tanjur koju je nosila s takvim udarcem na stol, da je deo sadržaja šolje kave pretrčao u tanjur. „Nežno, nežno“, uzdahnula je gospođa Frazer, povlačeći oči od zaglavljenog kontempliranja plafona, na kojem je pisala mentalni popis namještaja koji su potrebni da bi kuća bila „živa“. „Tamo, to će učiniti, hvala ti: molim te ostani na trenutak dok ne vidim da li je dovoljno slatka. Više šećera » Malo "Zar to neće biti?" upita kućanica u tonu koji je iznenadio gospođu Frazer da pita: “Zašto?” "Budući da je šezdeset i šest koraka dolje do šećera 117odatle, a šezdeset i šest opet gore, i to nije putovanje koje volim da idem ako mogu da mu pomognem", bio je odgovor. "Morate ići, čak i prije nego što odemo u drugu kuću", pomislila je udovica, ali ona je samo odgovorila: "U tom slučaju možete ga donijeti s mojim sledećim čašom - i - ako imate malo, i kremu." “Krem”, ponovila je žena, “mi londonski ljudi pravimo mlijeko; krema se ovdje ne smije imati ni za šta, gospođo.” “Nije za ništa”, odgovori gospođa Frazer s divnim temperamentom, “ali, ipak, budući da se može dobiti za novac, i kao što sam ja navikla na to, moramo dobiti malo; to je sve. A udovica, koja se vratila na kauč, podigla je ruku, na način kraljice, prema gazdarici, i počela je lagano da joj pije kavu u vazduhu prijateljskog mučenika, dok je potonuo potonjao niz stepenice, uzimajući melodiju, o kojoj je sestra gospodina Merapija malo sumnjala. 118 „Krem, stvarno! manje bi mogla učiniti kći njenog oca, mislim: bolji muškarac nego što je ona žena – i to je John Merapie, moj gospodar – nikada se ne bi podigao na zrak kao što je to; nikada ne biste čuli njegov glas u kući; on mi još nikada nije rekao: ‘Krom je bio predrasuda.’ Ah! ima vrlo malo poput njega, vrlo; i ona misli da će ga moći voditi svilenom nitom; napraviti ga da od nje postane lepa dama; i ostaviti sav njegov novac svojoj djeci, ha, ha! znam nešto što ona ne čini, i da Westwood ne čini, ali da bi Westwood dao zlato da čuje; ali on to neće čuti od mene, možda još, možda nikada – možda nikada neće biti. "I, gospodine, mislim da je jednako dobro za mene da vam kažem da ne nameravam ostati ovde duže nego što možete dobro da se uklopite; ali, ako nemate prigovora na to da još uvijek ostanem u vašoj službi, gospodine, nemam nikoga za zemlju;" i izraz lica žene postao je savršeno đavolski kako je govorila, tako pun je bio lukavosti, i tajne, i značenja. 119 Trgovac je brzo pogledao iza sebe, kao da se bojao da će ga čuti, a zatim je odgovorio niskim glasom, istovremeno sipajući zlatnu kovanicu u ruku. "Razgovaraćemo o tome drugi dan; u međuvremenu, oslanjam se na vašu diskreciju." "Možeš, gospodine," odgovori ona, nagnući glavom, djelomično preko novca, delimično na njega, "možeš, gospodine, i da znaš." Na snagu tog uvjerenja, gospodin Merapie je popravio, iako ne s neosvijetljenim licem, sobu u kojoj je njegova sestra čekala njegov dolazak. Astounding Priče. (2009). ASTOUNDING STORIES OF SUPER-SCIENCE, FEBRUARY 2026. USA. Projekt Gutenberg. Datum objavljivanja: 14. februar 2026, iz https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99 