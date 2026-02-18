Perheiden salaisuudet muuttuvassa metropolissa

Astounding Stories of Super-Science helmikuu, 2026, by Astounding Stories on osa HackerNoon's Book Blog Post -sarjaa. Voit hypätä mihin tahansa tämän kirjan lukuun täällä. Hämmästyttävät tarinat supertieteestä helmikuussa 2026: Maurit ja Fens, kokoelma 1 (kolmannesta) - luku VI Fancy ja tosiasia Kirjoittanut J. H. Riddell Riddell Jos rouva Frazer olisi ollut täysin tietoinen siitä, kenelle ja mihin hän oli menossa, ehkä hän olisi viivyttänyt huomattavaa aikaa, joka painoi molemmin puolin hyviä ja huonoja puolia, ennen kuin hän lopulta päätti hylätä vanhan lairdin tarjouksen; ja jos hän olisi lopulta lähtenyt eteläiseen pyhiinvaellukseensa, se olisi ollut paljon surullisempi kasvot ja paljon raskaampi sydän kuin kenenkään henkilön olisi koskaan pitänyt kuulua tai asua Allan Frazerin leskessa, Esq., myöhäinen kapteeni Hänen Majesteettinsa - Highlandersin -ryhmässä. Kaikki, mitä hän tiesi positiivisesti veljestään, voidaan tiivistää vain muutamalla sanalla.Hän oli viidentoista vuotta vanhempi kuin hän itse – poikaystävä – ja äärimmäisen rikas. Koska heidän ikänsä olivat erilaiset, ja koska John, joka ei pitänyt vanhempien valvonnasta, varsinkin kaupallisissa asioissa, oli jo kahdeksantoistavuotiaana ”alkanut itsestään”, heidän välillään oli vähän seksiä ennen rouva Frazerin avioliittoa; ja sen jälkeen lontoolaisen kauppiaan kirjeet skotlantilaisen herrasmiehen vaimolle tulivat Glenfiordiin niin harvoin, että kuten lordin pormestarin show, ne vain muistuttivat muodikkaalle naiselle, että oli olemassa tällainen yksilö – kunnes hän pyysi häneltä apua, kunnes valinta oli ”Lontoo John Merapie’n kanssa” ja ”Highlands hänen miehensä klaanin päällikön kanssa”: niin nopeasti kuin salama hän tajusi, kuinka rikas hänen veljensä oli Ja niin hän kirjoitti sanoakseen: "Minä olen kerjäläinen;" ja hän, palattuaan postista, tarjosi hänelle kodin ja sydämellisen tervetuliaisviestin - joka täytti köyhän naisen heikon aivojen täynnä kaikenlaisia absurdeja ajatuksia "muodikkaasta elämästä Lontoossa"; itsestä, lapsista ja veljistä, vierailijoista, palvelijoista, talosta, varusteista ja huonekaluista, jotka olivat sen tarinan sankareita, sankareita ja niin edelleen, jonka hän niin nopeasti kuvitteli - mutta joka 101 kuten monet muut, paremmin ja huonommin, fiktiot ennen ja sitten - ei ollut koskaan, huolimatta siitä ihailusta, jonka sen kirjoittaja tunsi samaksi, tarkoitettu julkaistavaksi. Kuinka iloisesti hän olisi muuttanut tuon unelman todellisuudeksi, kuinka täysin hän odotti, että siitä tulisi sellainen, hän itse ja yksi tai kaksi muuta tulivat ajoissa täysin ymmärtämään; mutta hän oli, onnettomasti oman mukavuutensa vuoksi, alkanut väärillä tiedoilla: hän oli ottanut veljelleen hypoteettisen talon, sisustanut sen näkemyksellä, asettanut hänet siihen väärällä luonteella, ja lopulta korjannut Lontooseen harhaan, jotta näkisi "aavikon tuulen tulevan", ja tasoittanut käytännöllisellä hengityksellään kaikki hienot ilmastoidut linnat, jotka hän oli lohduttanut itseään - kapteeni Frazerin kuolemasta lähtien - rakentamalla. ”John on rikas – tietenkin hän elää tyyliin – tietenkin hän tekee mitä tahansa pyydän häneltä, kuten köyhä rakas isäni käytti.” Niin nainen järjesti, ja tästä päättelystä hän onnistui luomaan itselleen suuren ja odottamattoman pettymyksen; sillä mitään muuta kuin hänen sisarensa henkinen muotokuva hänestä ei voi ajatella, kuin John Merapie. ”Hän nautti illallisesta, ja hän vihasi hyppyjä.” West ei huolehtinut hänestä, ja West ei tarvinnut sitä pienelle, koska hän ajatteli, että "Winston" ja "Winston" olivat, "joka hänellä oli, jos hän näyttäisi, että yksi hänen vaimostaan oli, kuinka hän oli täydellinen."Winston" ja "Winston" ei tarvinnut "Winston" ja "Winston" ei tarvinnut sitä, koska "Winston" ja "Winston" näyttivät, että "Winston" ja "Winston" olivat sellaisia, että hän paljasti, onko hänen sanansa merkityksettömässä sanakirjassaan, että hän halusi pitää huolta siitä, missä hän asui, mutta että hän halusi pitää huonekaluja, mutta kunnioitti poliittista huolenpitoa; hän ajatteli, että teetä ei pidetty Mutta tämä oli juuri sitä, mitä John Merapie vaati, taitava kaveri, joka pystyi kahden minuutin kuluessa kertomaan, ”kuka oli kuka” ja ”mitä oli mitä” – milloin tahansa, missä tahansa; ja hän piti palvelijastaan, ja hän antoi anteeksi turhuutensa, ja kuvitteli, että herra Westwoodilla oli sydämellinen kiinnostus hänen huolenaiheisiinsa; ja ei koskaan näyttänyt menevän arvokkaan kauppiaan aivoihin, että hänen alamaisensa työskenteli, ei hänelle, vaan itselleen – ei John Merapie, vaan Alfred Westwoodille – ei omaisuutensa vuoksi päämiehelleen, vaan kumppanuuden puolesta, joka kruunasi hänen yksilölliset toiveensa ja autiomaansa. Ja näin viisas kauppias, joka vietti puolet vapaa-ajastaan tuomitsemalla toisten ihmisten hulluuksia, onnistui täysin ”humbugging” itsensä siihen uskomukseen, että mies, joka vuosia ja vuosia oli ajatellut mitään, ei välittänyt mistään, mutta itse, oli aikeissa kääntyä ympäri kello yhdennentoista, ja työskennellä mielenkiinnolla ja omantunnolla työnantajansa. Minua surettaa, että olen pitkällä aikavälillä epäröimättä pakotettu paljastamaan, että "Katu", jolle herra John Merapie ja hänen sihteerinsä, joka oli niin tuttu mutta salaperäisesti viitattu, vuonna 105 kolmannen luvun lyhyen keskustelun aikana kertoivat, ei ollut mikään muu kuin Belerma - poikkeuksetta kaikkein surullisin, surullisin ja masentavin nelikenttäinen paikka, jolla on kunnioitettava asuinpaikka koko suurkaupungissa. Muodikkaat lukijat saattavat luultavasti pitää tätä nimeä fiktiivisenä, ja myönnän, että se ei ole havaittavissa missään West Endin aukioista, jotka muodostavat sen, mitä voidaan kutsua yhteiskunnassa "helppokäyttöiseksi", mutta epäilemättä, jos vain jäljitettäisiin sen historiaa riittävän pitkälle, sen aikakirjoissa - kuten monien ihmisten sukukunnissa, jotka ovat nyt alhaisia ja tarpeeksi köyhiä - olisi riittävästi todisteita entisestä suuruudesta heittää jonkinlainen hämärä aristokraattinen halo nyt autiolle ja autiolle aukiolle, jossa kukaan ei koskaan tunkeudu, joka voi välttää sen tekemistä, joka lähestyy muutamia kapeita kääntyneitä katuja, jotka näyttävät yksinäisiltä ja hiljaisilta kuin hauta, Kuten länsimaat, jotka ovat menettäneet tavanomaisen väylän, ja länsimaat, jotka ovat menettäneet tavanomaisen väylän, mutta jotka ovat menettäneet nykyisen väylän, jotka ovat muuttaneet muitakin alueita, joiden ylpeyden ja kunnian päivät ovat kadonneet ikuisiksi ajoiksi, Belerma-aukiolla voi olla aikaa kertoa tarinansa entisestä gentilitystään, olivat puheita, jotka ovat säteileviä, mutta jotka ovat säteileviä tulevaisuuden kiviin, 106ja nykyisten asuinrakennusten seinät: ehkä jalat, jotka ovat ylittäneet näiden kammottujen puiden ja pensaiden kynnykset, jotka ovat kerran ylittäneet näiden kammottavien nautintojen kynnykset; pettymys on voinut olla keskellä; Uudet asiat ovat vanhentuneet, ja vanhat ovat kadonneet näkyvistä; ja outot tapahtumat ovat vaihtaneet historiaa ja muuttaneet valtakuntien ja rotujen ilmeisiä kohtaloja, koska maan aateliset rakensivat mökkejä siinä nyt unohdetussa metropolin nurkassa ja asuivat siellä; ja sen nimi, kuten Mooren sankaritarin nimi, "ei ole koskaan kuullut" puhuvan kenellekään, missä tahansa, missä tahansa. Sillä sen vuoksi, että hän oli vuosia vaeltanut majoituksesta majoitukseen, etsiessään lepoa eikä löytänyt yhtään; koska hän oli yksi lyhyimmistä, kuivimmista ja kommunikoimattomimmista kirjeenvaihtajista, ja koska hän pyysi kaikkia kirjeitä, olipa kyse sitten liiketoiminnasta tai yksityisyydestä, osoitettavaksi hänen toimistoonsa (koska hänelle ei nyt voi lähettää kirjeitä, ei ole tarvetta olla hyvin täsmällinen) Lontoon sillan ja Wappingin välillä, sen ylivoimaisen tosiasian, että hän oli paremman vuokranantajan epäonnistumisen vuoksi asentanut itsensä johonkin kolmesta talosta, jonka hän oli ostanut – tietysti ”kuollut sopimus”, mutta joka osoittautui lähes ”kuolleeksi menetyks Tässä Kun hän kirjoitti ystävällisesti ja lyhyesti ja tarjosi siskolleen kodin, hän sanoi vain: "Minun taloni Square-alueella on riittävän suuri meille kaikille, ja jos luulet, että olette mukavampia täällä kuin Skotlannissa, rukoilkaa, tule heti, vain kerro minulle, mikä päivä odottaa sinua:" minkä seurauksena hän jätti rouva Frazerin äärimmäisen lyhyesti onnellisessa tietämättömyydessä siitä, kuinka kaukana hänen kotinsa Belgraviasta voisi olla; tai kuinka monta sataa vuodessa hän maksoi - kuten hän tunsi olevansa varma - vapaudesta asettaa itsensä West End-mieheksi, joka teki kaiken rahansa idässä. 109Hän toivoi Grovesnoria; hän olisi ollut tyytyväinen Berkeleyyn; hän ei voinut vaatia mitään erityistä vastalauseita Cavendishille; mutta Regent-kadun toisella puolella nainen oli itsepäisesti hylännyt mielikuvituksensa.Totta, aika oli kulunut, kun hän katsoi Gower-katuun – missä hänen arvokas isänsä, vetäen itsensä ja rahapussinsa ulos kaupungista, jäi eläkkeelle viettämään varallisuutta sen jälkeen, kun hän oli tehnyt yhden – jotain täysin poikkeuksellista, riittävän suurta kenelle tahansa vertaiselle alalla; mutta koulu oli nopeasti avannut silmänsä tähän erityiseen, kouluun ja (hänen avioliitonsa jälkeen) gentel-yhteiskuntaan: niin koko avioliitonsa aikana, kun jokin utelias ”Belerma-aukiolla”, hän huokaisi saapumisensa iltana, kun herra Westwood vakuutti hänelle kaikkein hopeaimmissa aksenteissaan, että se oli todellakin tavoite, jota kohti taksin jäniksen vauhti suuntautui: ”Belerma-aukiolla! rakas herra, sinä Älkää erehtykö; veljeni ei voinut unelmoida kutsuvansa minua tällaiseen paikkaan." Muuta 110 ”Tämä on hänen nykyinen kotinsa”, oli painottava liittolainen. Siellä oli tauko, jonka aikana leski nieli surunsa ja hämmästyksensä niin hyvin kuin pystyi; sitten hän vetäytyi ulos, ikään kuin selittäisi ilmiön - "Tutkijat elävät sellaisissa outoissa paikoissa, ja loppujen lopuksi ei ole väliä, missä he asuvat." "Kuten meidän täytyy olla kurjia myös palatseissa", lisäsi herra Westwood; mikä puhe, kuten se oli tarkoitettu, osoitti naisen Hän oli poikaystävä, vaikkakin siihen liittyvä hymy merkitsi, siedettävästi onnellinen. Hänen "Oi, en tarkoittanut sitä", Frazer vastasi, "mitä halusin huomauttaa oli, että heillä ei ole velvollisuutta seurata näkymiä samalla tavalla kuin perheen päälliköillä." "Me emme todellakaan ole", myönsi herra Westwood, joka oli edelleen päättäväisesti ensimmäisessä persoonassa. "Kukaan ei koskaan kysy, missä naimaton mies asuu", jatkoi leski, joka jatkoi omaa ajattelutapaansa viittaamatta hänen omaan, "paitsi eräs poikaystävä, joka myös asuu poikkeuksellisessa paikassa; mutta kun on naisia, tietenkin asiat on järjestettävä eri tavalla: puhun veljelleni aiheesta suoraan." "Minä uskon", huomautti herra Westwood kaikkein rauhoittavimmin, "minä uskon, että herra Merapie on ostanut talon, johon minulla on kunnia johtaa sinua." "Tämä ei voi tehdä mitään eroa", Frazer jatkoi: "hänen täytyy jättää se kauppaan, varastoon tai johonkin muuhun. Itse asiassa tarkoitan sanoa hänelle, että hänen on luovuttava kaikista elämäntavoistaan kerralla, ja hankittava talo erämaalaisessa naapurustossa ja annettava minulle se, mihin olen tottunut lapsuudesta asti.En olisi koskaan lähtenyt Craigmaverista tai Glenfiordista asumaan Belerma-aukiolle; ja siitä veljeni on täysin tietoinen. Westwood sanoi kohteliaasti: "Hän tunsi olevansa tyytyväinen, ettei kukaan voisi tehdä toisin", ja ajatteli sivistyneesti: "No, miten tämä nainen voi olla jopa John Merapie puoli sisar on mysteeri, jota en voi ratkaista; mutta jos hän ajattelee vetää hänet muodikkaaseen elämään, tai vakuuttaa hänet tekemään jotain asiaa hän ei tunne taipumusta tehdä itse, hän löytää itsensä surkeimmin väärässä." 112 Lopetettuaan mielenterveysharjoituksen, joka oli sekä kauppiaan että hänen sisarensa kannattavaa, palvelija luovutti Frazerin herra Merapien talon ovelle, ja he saapuivat sinne pitkään; ja sen jälkeen kun hän oli antanut hänelle ja hänen lapsilleen ”huolenpidon” ikään kuin surullisesta vanhasta talonhoitajasta, ja kieltäytyi menemästä vaatekaappiin ja istumaan, vaikka häntä oli kutsuttu tekemään niin, ja sanoi ”hyvää yötä!” triolle, yksilöllisesti ja kollektiivisesti, herra Westwood meni hiljaisesti kotiinsa, murskaten, kun hän käveli, lauseen, joka oli asianmukaisesti kirjattu III luvun lopussa. Erittäin väsyneenä ja hyvin tyytymättömänä Frazer tutki veljensä talon huonekaluja ja tapaamisia, sinä yönä, kun hän palasi kaupunkiin, jossa hän oli syntynyt - paikkaan, jota hän oli vuosia vaatinut nähdä. "Tämä ei koskaan tule tapahtumaan", hän murskasi, kun hän katsoi ympäriinsä muurahaisia mattoja, ja kadonneita verhot, ja antiikkisia tuoleja, ja dingy peilejä; kaikki artikkelit John Merapie - joka, tekemään hänelle oikeudenmukaisuutta, välitti yhtä vähän siitä, mitä hän kutsui "frippery" kuin mikään ihminen olemassa - oli ottanut huutokaupoissa ja vanhojen huonekalujen hyllyissä, joko henkilökohtaisesti tai välineenä. "Ei maku, tai muotia, tai hienostuneisuutta, tai mukavuutta, tai jopa 113 puhtautta; tämä ei koskaan tee - koskaan - koskaan:" ja kun surullisen tarkastelun jälkeen tuli tähän johtopäätökseen, leski ensin pyyhkäisi teetä ja paahdettua ja muff Kun hän oli päättänyt, mikä jälkimmäinen kohta oli amberin puolesta, hän nukahti ja unelmoi, että he asuivat Hyde Parkin terassilla, jossa vain tiiliseinä ja ranskalainen satiinipaperi jakoivat heidät oikealle ja vasemmalle dowager-herttuattarelta ja spendingthrift Earlilta. Kotiäiti Ilmeisesti hänen sisarensa saapumisen kunniaksi, mutta todennäköisemmin sen seurauksena, että Lord Mayor's Banquet - joka muuten, herra Westwood oli ilmoittanut leskelle hänen päällikkö oli John Merapie antoi päivän olla "kovaa" ennen kuin hän astui aamiaishuoneeseen, jossa hän huomasi, että Mina ja Malcolm istuivat hyvin rauhallisesti yhdessä matolla ja puhuivat, kun he katselivat kirkkaaseen liekkiin, Craigmaverista, heidän matkastaan ja uudesta kodistaan. pakotettu Hän katsoi ensin poikaan, jonka henkilökohtainen kauneus, rohkea vaunu, lempeät liikkeet ja homo-naurua rakastava temperamentti, yli puolet teki anteeksi äitinsä liiallisen puolueettomuuden hänen esikoisensa suhteen; mutta sitten kauppiaat, jotka katselivat minua tarkemmin, olivat niin vaikuttuneita hänen ulkonäönsä herkkyydestä, että hän tahattomasti huusi: ”Kuinka pelottavan vaalea lapsi on, olkoon varma!” ”Rakas Mina on ollut hyvin sairas, tiedätkö”, selitti hänen veljensä. ”Hei, totta, olin unohtanut sen”, sanoi herra Merapie (joka oli itse asiassa täysin oikeassa). ”Mitä sinut niin sairastui, Mina.” Valoisa kuorinta värjäsi hänen poskiaan hetkeksi, ja tummat silmät kastelivat, kun Malcolm vastasi, matalalla huokaisella äänellä, Itkettää isänsä puolesta.” Kauppiaat katselivat toisiaan, kirkkaasta terveestä pojasta pieneen hauraaseen tyttöön; sitten hän kallistui ja suuteli äkillisesti hänen otsaansa miehen muodin mukaan, jolle tällainen vaiva oli harvinaista, ja sanoi melkein lempeästi: "Hänen täytyy saada 115 parempi täällä;" asetti tuolin hänen läheiselleen aamiaispöydän vieressä, ja lisäsi, että koska heidän äitinsä oli menossa kahville omassa huoneessaan, ei ollut tarvetta lykätä aamiaista enää. Ja kun herra John Merapie ryhtyi miellyttävään tehtävään lähettää se, mitä englantilainen katsoo hänen illallisensa ohella elämän tärkeimmäksi liiketoimeksi, hän jäi onnellisesti tajuttomaksi myrskystä, joka raivostui hänen ainoa naispuolisen huollettavanaan olevan naisen rintaan – tietysti edellä mainittu surkea taloudenhoitaja. "Uudet valot loistavat vanhojen ikkunoiden läpi, totta", hän vihastui, kääntyi ylös loputtomiin portaikkoihin, jotka johtavat keittiöstä niin lohduttuneeseen rakastajaansa asuntoon toisessa kerroksessa. "Uudet valot loistavat vanhojen ikkunoiden läpi, totta kai, kun naiset eivät voi tulla aamiaiselle, mutta sen täytyy olla kulkenut ylös tuolta "eettiseltä paikkakunnalta", niin että herra Merapie voi saada toisen palvelijan syömään lapsia, ja pitää tämän ison naisen palvelijattaren odottamaan sisartaan, tai 116 ottaa varoitukseni; ja että kerron hänelle ennen kuin olen kaksi tuntia vanhempi. Se soliloquy päättyi naisen huoneen ovella, taloudenhoitaja heitti sen rajuasti auki ja laittoi lautasen, jonka hän kantoi, pöydälle niin räjähdysmäisesti, että osa kahvikupin sisällöstä murskattiin lautaselle. ”Lihkeästi, lempeästi”, herätti rouva Frazer, vetäen silmänsä kattoon, johon hän oli kirjoittanut henkisen varaston huonekaluista, jotka olivat tarpeen talon ”asumiselle”. ”Siellä, kiitos: rukoilkaa pysyä hetkeksi, kunnes näen, onko se tarpeeksi makea. Lisää sokeria » Vähän ”Eikö se onnistu?” kysyi huoltaja äänellä, joka yllätti Frazerin kysymään: ”Miksi?” "Koska se on kuusikymmentäkuusi askelta alas sokeria 117 täältä, ja kuusikymmentäkuusi ylös uudelleen, ja se ei ole matka, jota haluan ottaa, jos voin auttaa sitä", oli vastaus. "Sinun on mentävä, ennen kuin lähdemme toiseen taloon", ajatteli leski, mutta hän vastasi vain: "Tällöin voit tuoda sen seuraavaan kuppiini - ja - jos sinulla on vähän, myös kermaa." ”Vihreä”, toisti nainen, ”me lontoolaiset teemme maitoa meille; voidetta ei ole syytä käyttää täällä, ma’am.” ”Sitä ei ole missään”, Frazer vastasi hämmästyttävästi, ”mutta silti, koska se on saatavilla rahalla, ja koska olen tottunut siihen, meidän on saatava vähän; se on kaikki. Ja leski laskeutui takaisin sohvalle, väänsi kättään kuningattaren tavoin suitsutettuun taloudenhoitajaan päin ja alkoi hitaasti juoda kahvia ystävällisen marttyyrin ilmassa, kun taas loukkaantunut potentaatti meni ryntäämään portaita alas huutamalla sävelen, jonka väitteen herra Merapien sisar tuskin epäili. 118 "Cream, totta! vähemmän voisi tehdä hänen isänsä tytär, luulen: parempi mies kuin hän on nainen - ja se on John Merapie, minun mestari - ei koskaan laita ilmaa niin; et olisi koskaan kuullut hänen ääntään talossa; hän ei ole vielä sanonut minulle, 'Crooked oli ennakkoluulo.' Ah! on hyvin harvoja hänen kaltaisiaan, hyvin; ja hän ajattelee, että hän pystyy johtamaan hänet ympäri silkkijonolla; saada hänet tekemään hänestä hienon naisen; ja jättää kaikki hänen rahansa lapsilleen, ha, ha! tiedän jotain, mitä hän ei tee, ja että Westwood ei, mutta että Westwood antaisi kultaa kuulla; mutta hän ei kuule sitä minulta vielä, ehkä, ehkä koskaan, ei koskaan." "Ja, herra, mielestäni on aivan yhtä hyvä kertoa teille, etten aio jäädä tänne kauemmin kuin voitte sopia itsellenne; mutta jos teillä ei ole mitään vastalauseita siitä, että pysyn edelleen palveluksessa, herra, minulla ei ole mitään maalle;" ja naisen kasvojen ilmaisu tuli täysin demoniseksi, kun hän puhui, niin täynnä lahjakkuutta, mysteeriä ja merkitystä. 119. Tämän vakuutuksen voimalla herra Merapie korjasi, vaikkakaan ei pilvettömällä poskella, huoneen, jossa hänen sisarensa odotti hänen saapumistaan. Tietoja HackerNoon-kirjasarjasta: Tuomme sinulle tärkeimmät tekniset, tieteelliset ja ymmärtäväiset julkisen alan kirjat. Tämä kirja on osa julkista alaa. Astounding Stories. (2009). ASTOUNDING STORIES OF SUPER-SCIENCE, FEBRUARY 2026. USA. Project Gutenberg. Julkaisupäivä: 14. helmikuuta 2026, alkaen https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99 