変化する大都市における家族の秘密

\n \n \n \n \n Astounding Stories of Super-Science February, 2026, by Astounding Stories is part of HackerNoon's Book Blog Post series. You can jump to any chapter in this book here. The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter VI: Fancy and Fact スーパーサイエンスの驚くべき物語 2026年2月:ムーアとファンズ、第1巻(第3巻) - 第6章 ファンシーと事実 J. H. リデル Astounding Stories of Super-Science February, 2026, by Astounding Stories is part of HackerNoon's Book Blog Post series. You can jump to any chapter in this book here. The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter VI: Fancy and Fact ここ スーパーサイエンスの驚くべき物語 2026年2月:ムーアとファンズ、第1巻(第3巻) - 第6章 ファンシーと事実 By J. H. Riddell もしフレーザー夫人は、彼女が誰に向かって何に向かっているかを十分に知っていたとすれば、もしかしたら、彼女が最後に古いラードの申し出を拒否することを決意する前に、彼女は両側の利点と欠点を重ねるかなりの期間を遅らせたかもしれないし、もしかしたら、彼女が南部の巡礼に出発したならば、それは、彼の陛下の - ハイランド軍団の後任のキャプテンであるアラン・フレーザーの寡婦であるか、またはその胸に住む誰よりもはるかに悲しい顔と心の重さを持っていたであろう。 彼女の兄弟について知っていたすべてのポジティブなことは、ほんのわずかな言葉でまとめられることができます。彼は彼女よりも15歳年上だった - 卒業生 - そして非常に裕福でした。 彼らの年齢の格差と、特に商業問題で親の支配が嫌いなジョンが18歳の初めに「自分自身で始めた」という事実のせいで、フレーザー夫人の結婚前に彼らとの間に性交渉がほとんどなかったので、その出来事の後、ロンドン商人からスコットランドの紳士の妻への手紙がそんな稀な間隔でグレンフィールドに来たので、市長のショーのように、彼らはファッションのある女性にそのような個人が存在することを思い出させるためだけに役立った――彼女が彼に助けを求めるまで、その出来事の後、「ジョン・メルピエとロンドン」と「夫の部族の頭を持つハイランド」の間の選択にあった。 そして彼女は「私は乞食にされた」と書いたので、彼は郵便から帰ってきて、彼女に家と心からの歓迎を与えた――この手紙は、貧しい女性の弱い脳を「ロンドンでのファッショナブルな生活」についてあらゆる種類の馬鹿げた考えで満たした――自分、子供と兄弟、訪問者、召使、家、乗務員、家具、彼女があっという間に想像した物語のヒーロー、ヒロインなどである――しかし、それ以前とそれ以降の多くの他の、より良い、より悪いフィクションと同様に、彼の作家が同じように感じた尊敬にもかかわらず、出版されることを決して望んでいなかった。 彼女がその夢を現実に変えようと喜んでいたかぎり、その夢が現実になろうと期待していたかぎり、彼女自身もまた他の人たちも一、二人とも完全に理解したが、彼女は、自分の快適さのために不幸なことに、間違ったデータから始めた:彼女は兄のために仮定的な家をとり、それをビジョンで装備し、彼をそこに偽りの性格で置き、ついに幻想の下にロンドンに戻り、「砂漠からの風が来る」と見るために、そして、彼女が自分自身を慰めたすべての空気の良い城を建てることによって、実践的な息で平らげた。 「ジョンは金持ちで、もちろん彼はスタイルで暮らしているが、もちろん彼は私の貧しい親しい父親が使っていたように、私が彼に求めることは何でもするだろう」と、女は考え、この考えから、彼女は自分自身に大きな、最も予想外の失望を生み出すことができた。 「彼は夕食が好きで、ヒューブグが嫌いだった。 ウエストは彼のブランドのすべてを否定したかもしれないが、彼は彼のデビューのために、彼のデビューのために、彼のデビューのために、彼のデビューのために、彼は彼のデビューのために、彼のデビューのために、彼のデビューのために、彼のデビューのために、彼は彼のデビューのために、彼のデビューのために、彼のデビューのために、彼のデビューのために、彼のデビューのために、彼は彼のデビューのために、彼のデビューのために、彼のデビューのために、彼は彼のデビューのために、彼のデビューのために、彼は、彼のデビューのために、彼のデビューのために、彼のデビューのために、彼は、彼のデビューのために、彼のデビューのために、彼のデ 104しかし、ジョン・メルピエが求めていたのは、二分で「誰が誰だ」と「何が何だ」と言える賢い男だった──いつでも、どこでも、彼は彼の職員を好み、彼の虚栄心を許し、ウェストウッド氏が彼の懸念に心の関心を持っていると想像し、彼の下属が彼のためにではなく、彼自身のために働いているように見えなかった─ジョン・メルピエではなく、アルフレッド・ウェストウッドのために──彼の首長の富のためにではなく、彼自身の個々の願望と荒野を冠するためのパートナーシップのために。 したがって、他人の愚かさを非難するのに余暇の半分を費やした賢明な商人は、何年も何も考えておらず、自分以外の何事も気にしていなかった男が、11時ごろに回り、無関心で良心的に雇用主のために働くことになったという信念に完全に「ハンバーガー」することができたので、ジョン・メルピエ氏が虚栄と希望の美しい媒介を通してロンドンに住んでいたとき、彼の弱くて愚かな姉、フラザー夫人は、数人の下で働くためにロンドンに来るべきだった。 わたしは、第3章で記録された、ジョン・メルペイ氏と彼の事務官の間の短い会話で、第105回に記録された「広場」が、前者はそれほどよく知りながらも神秘的に言及したことのない「広場」は、ベレルマ以外の何者でもなく、この広大な大都市全体で出会うことのできる四角形の住居の最も恐ろしい、最も恐ろしい、最も憂鬱な場所でした。 ファッショナブルな読者は、たぶん、この名前を幻想的なものと見なすかもしれないし、それは社会で「優しいセット」と呼ばれるかもしれないものを構成するウェストエンド広場のいずれかに見当たらないと認めますが、疑いなく、もし我々がその歴史を十分に追跡すれば、それに近づくことのできない誰もが、今や荒廃し、荒廃している広場を横切るために、何人か狭い曲げられた通りによって近づくことのできない、何人か、ロンドンで最も騒がしい通りから徒歩10分ほど歩いても、墓のように孤独で沈黙しているように見える、孤独で貧しい多くの人の家系に、十分な偉大さの証拠が見つかるでしょう。 彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼 新しいものは古くなり、古いものは目から消え去り、奇妙な出来事は歴史を変え、王国や人種の明らかな運命を変え、地上の貴族は、今では無視された大都市の隅に家を建て、そこに住み、その名は、ムーアのヒーローンの名のように、誰であれ、どこであれ、誰であれ、誰であれ、誰であれ、誰であれ、誰であれ、誰であれ、誰であれ、誰であれ、誰であれ、誰であれ、誰であれ、誰であれ、誰であれ、誰であれ、誰であれ、誰であれ、誰であれ、誰であれ、誰であれ、誰であれ、誰であれ、誰であれ、誰であれ、誰であれ、誰であれ、新しく作られた未亡人の なぜなら、彼は何年もの間、宿泊から宿泊へと移動し、休憩を求め、誰も見つけることができなかったため、彼は最も短く、最も乾燥した、最もコミュニケーションをとらない手紙の1つであり、ビジネスであろうとプライベートであろうと、すべての手紙を彼のオフィスに送るよう求めたため、ロンドンブリッジとワッピングの間(今彼に手紙を送ることができないので、非常に正確である必要はない)、彼がより良い賃貸人の欠如で、彼が購入した3つの家の中の1つに自分自身を設置したという圧倒的な事実(もちろん、「死の損失」に近い)は、クレイグマバーで疑わぬ謎のままだったからである。 こちら 彼が親切に短く、妹に家を提供するように書いたとき、彼は単に「『広場』にある私の家は私たち全員にとって十分に広く、もしあなたがスコットランドよりもここでより快適に暮らすと思うなら、すぐに来てください、あなたを待つべき日を教えてください」と言っただけで、その結果、彼は、ベルグラヴィアから自分の家がどこまでいるのか、あるいは彼が毎年何百ドルを支払ったのか、あるいは彼が確信していたように、彼は東部で彼のすべての金を稼いでいたウェストエンドの男に身を置く自由のために何百ドルを支払ったのかという幸せな無知の状態にフラザー夫人を残した。 109彼女はGrovesnorを望んでいた;彼女はバークレーに満足していただろう;彼女はCavendishに特別な異議を求めることができなかった;しかし、レジェント街の向こう側で、女は頑固に彼女の想像から捨てた。確かに、彼女がGowerストリートと(結婚後)ふさわしい父親の社会を考えた時、彼女は、彼女の結婚生活のすべての間、彼女の若いロンドンのどこに何が投げられたのかを尋ねた、不思議な知り合いが尋ねたとき、彼女は、曖昧かつ無関心に答えた――「ああああ!西端」――そして彼女の良心を冷静にし、彼女が言ったように、彼女の結婚生活のすべての間、彼女は「もしかしたら、ロンドンの若 「ベレルマ広場」彼女は到着の夕方、ウェストウッド氏が最も銀色の口調で、タクシーのスナイルのペースが向いている目標であることを彼女に保証したとき、彼女は叫んだ。 私の兄弟は、そんな場所に私を招待することを夢見ることはありませんでした」 モス “It is his present home,” was the emphasic rejoiner. 「これは彼の現在の家です。 休憩があり、その間、寡婦は彼女の悲しみと驚きを最善の方法で飲み込んだ。 「卒業生は、このような不思議な場所に住んでいますが、結局、彼らがどこに住んでいるかはあまり関係ありません。 「我々は宮殿でさえも不幸でなければならない」と、ウェストウッド氏は付け加えた。 彼は、それに伴う笑顔が暗示したにもかかわらず、容赦なく幸せな男だった。 彼 「ああ、そういう意味ではなかった」とフレーザー夫人は答えた、「私が指摘したいのは、彼らが家族の頭のように現象を追跡する義務はないということだった。 “We are not, indeed,” admitted Mr. Westwood, still resolutely adhering to the first person plural. 「私たちは、実際にはいません。 「誰も、未婚の男がどこに住んでいるかを尋ねることはない」と、未婚の女は、自分の考えを追いかけ、彼のことを参照することなく、「同様に非凡な地元に居住するある男の友人以外は、しかし、女性がいるとき、もちろん、事柄は別に整理されなければならない。 111 「私は信じます」とウェストウッド氏は、最も落ち着いた音で言った、「メルピ氏は、私があなたを導く名誉がある家を買ったと信じています」。 「それには何の違いもない」とフレーザー夫人は再び言った、「彼はそれを店や倉庫、あるいは何かのために許さねばならない。実際、私は彼に、彼は彼のすべての生徒生活を一度に捨てなければならないと言いたい、そして、彼は素晴らしい近所の家を取って、私が幼少期から慣れてきたものを私に与えるべきだ。私は決してクレイグマバーやグレンフィールドを離れてベレルマ広場に住むべきではなかったし、私の兄弟はそれを完全によく知っている。 ウエストウッドは丁寧に言った。 「彼は誰も他にすることができなかったことに満足していた」と市民的に考えた、「この女性がジョン・メルピエの半姉妹でさえいられるのは、私には解決できない謎ですが、もし彼女が彼をファッショナブルな生活に引きずり込むか、あるいは彼が自分自身でやろうとする傾向を感じない何かを彼に説得することを考えるなら、彼女は自分自身を最も不幸に間違えているでしょう。 112 商人とその姉妹の両方に褒められた精神的な孤独を終えた後、職員はフラザー夫人をメルピエ氏の家のドアに引き渡し、彼らは長くしてそこに到着した;そして、彼女と彼女の子供たちを、まるで、不気味な古い家政婦の「担当者」に任せて、部屋に入って座ることを拒んだが、特別に招待されていたが、三人組に「おやすみなさい!」と言った後、ウエストウッド氏は静かに家に帰って行き、歩きながら、第三章の結論をきちんと記した。 フラザー夫人は非常に疲れて、非常に不満を持って、彼女が生まれた町に戻ったその夜、彼女が何年も訪ねてきた場所に、兄の家の中の家具や宿題を調べた。 「このことは決して起こらない」と彼女は、食の絨毯を振り返り、や、古代の椅子や、ダンジーな鏡のカーテンを振り回し、ジョン・メルピエが、正義のために、彼が「フリッパリー」と呼ぶものについて、存在するどんな人よりも、あまり気にかけなかった記事を、彼女は、競売や古代の家具のスタンドで、個人的に、あるいは代理人の楽器性を通じて拾った。 そして、彼女はどこで彼に家を持ってほしいと尋ねるだろう、そして何色のダマスカスで、ドレッシングルームのカーテンを決めた後、彼女は琥珀を好む最後のポイントを決めた後、彼女は眠りにつき、彼らはハイドパークテラスに住んでいた夢を見た、それらを右と左に分けているタイルの壁とフランスのサチンペーパーだけが、ダウガーの公爵夫人と支出の伯爵。 ホーム > 彼の妹の到着を称え、しかし、よりおそらく彼の長老の宴会の結果 - ところで、ウエストウッド氏は彼の長老の未亡人に知った。 ジョン・メルペイ氏は朝食会場に下りて、ミナとマルコムが心地よいところに座り、輝く炎を眺めながら、クレイグマヴァー、彼らの旅、そして彼らの新しい家について話し合ったことを発見した。 強制 114 子供たちは叔父の入り口に立ち上がり、彼は彼らの頭に手を置き、彼らを親切に迎え入れた。彼はまず、その男の子の個人的な美しさ、勇敢な車両、優雅な動き、ゲイの笑い愛する気質の半分以上が、彼の母親が彼女の最初の赤ん坊に過剰な偏見を謝罪したような奇妙なものに憧れを抱いた。 「この子がどんなに醜いか、確かに!」 「貧しいミナはとても病気だった」と彼女の兄は説明した。 「ああ、それは忘れていたのよ」とメルペイ氏は言った(実は正しかった)。 明るいフラッシュが一分間彼女の頬を染め、マルコムが低い声で答えたように、暗い目が湿った。 「パパの為に泣く」 商人は、明るい健康な男の子から小さな脆弱な女の子まで、一つずつ見つめ、突然彼女の額にキスをし、そのような努力が珍しい男のモードに従って、ほぼ優しく、「彼女はここにいるべきだ」と言い、朝食のテーブルの隣に彼女の隣の椅子を置き、母親が自分の部屋でコーヒーを飲むつもりだったので、もう朝食を遅らせる必要はないと付け加えた。 そして、イギリス人が食事のそばで人生で最も重要な仕事だと考えているものを送るという楽しい任務に取り組む一方で、ジョン・メルピエ氏は、彼の唯一の女性の支配者の胸に吹き荒れた嵐のことを喜んで無意識にしていた――すなわち、前述の恥ずかしい家政婦である。 彼女は怒りながら、キッチンから二階のフレーザー夫人のアパートに通じる無限の階段を登りながら、「古い窓から輝く新しい光」と、彼女が言ったように、寡婦自身のしもべは、「あの『エッテンの場所』からあの『ひどい道のり』を追い詰めている」ので、メルピエ氏は自分自身で朝食を食べることができず、その結果、彼女の不快な恋人のために同じものを手に入れることができず、「古い窓から輝く新しい光は、実は、女性が朝食を食べることができないときには、彼に3つの階段を追い詰めなければならない」と、メルピエ氏は子供たちのために別のしもべを手に入れることができず、このおばあちゃんのメイドが彼 女性の部屋のドアで終わるソロロクイーは、家政婦はそれを激しく開けて、彼女が持っていた皿をテーブルに置き、コーヒーカップの内容の一部が皿に突き刺さった。 「優しく、優しく」とフレーザー夫人は、天井を振り回し、その上に家を「住める」ために必要な家具の精神的な記録を書いていた。 「もっと砂糖」 小さな 「そうはしないだろうか?」家政婦は、フレーザー夫人を驚かせた声で尋ねた。 「なぜ?」 「ここから砂糖117まで下りて66歩、また上りて66歩なので、私が手伝うことができれば行きたい旅ではない」と彼は答えた。 「あなたは、我々が別の家に引っ越す前に、行かなければならないだろう」と、寡婦は考えたが、彼女はただ答えた、「その場合、あなたは私の次のカップと一緒に持って来ることができる――そして、あなたが少し持っているなら、クリームも持って来ることができる。 「クリーム」と女は繰り返し、「ロンドンの人々は私たちにミルクを作りますが、クリームはここでは何のためのものではありません。 「どこにもない」とフレーザー夫人は素晴らしい気質で答えたが、「それでも、お金で手に入れることができるので、それに慣れてきたので、少しずつ手に入らなければならない、それだけだ。 そして、未亡人はソファーに戻り、女王の仕方に従って、彼女の手を吸い込んだ主婦に振り向いて、友好的な教者の空気で彼女のコーヒーを飲み始めたが、脱王した大臣は階段を下りて、メルピエ氏の妹がほとんど疑わなかった声を鳴らした。 118 「クリーム、確かに! 彼女の父親の娘はそうするかもしれない、私は思う:彼女は女性よりも優れた男 - それは、ジョン・メルピエ、私のマスター - 決してそのような空気を上げたことはない; あなたは家で彼の声を聞いたことはないだろう; 彼はまだ私に言ったことはない, 'クルークは偏見だった.' ハイ! 彼のような人は非常に少ない; そして彼女は彼女が彼をシルクの糸で導くことができると考えている; 彼女を彼女の美しい女にしなさい; 彼女の子供たちに彼のすべての金を残して, ハッ! ハッ! 私は彼女がやらない何かを知っています, ウェストウッドはしません, しかしウェストウッドは聞くために金を与えるだろう; しかし彼は 「そして、先生、私は、あなたが自分に合う以上に長くここに留まるつもりはないとあなたに言うのは、同じように良いことだと思うが、もしあなたが私のまだあなたの奉仕に留まっていることに異議を持たないなら、先生、私は国に誰もいない」と彼女の顔の表情は、彼女が話したとき、完全に悪魔的なものとなり、それは巧妙で、神秘的で、意味に満ちたものでした。 119 商人は、まるで聞こえることを恐れていたかのように、彼の後ろを急いで見つめ、低い声で答え、同時に彼女の手に金のコインを落とし、 「私たちは別の日、これについて話しますが、その間、私はあなたの判断に頼っています。 「おまえは、おまえは、おまえは、おまえは、おまえは、おまえは、おまえは、おまえは、おまえは、おまえは、おまえは、おまえは、おまえは、おまえは、おまえは、おまえは、おまえは、おまえは、おまえは、おまえは、おまえは、おまえは、おまえは、おまえは、おまえは、おまえは、おまえは、おまえは、おまえは、おまえは、おまえは、おまえは、おまえは、おまえは、おまえは、おまえは、おまえだ。 その確信の力で、メルペイ氏は、見えない顔で、妹が彼の到着を待っていた部屋に戻った。 \n \n \n \n HackerNoon Book Series: 私たちはあなたに最も重要な技術的、科学的、洞察力のある公共のドメインの書籍をもたらします。 この本は公共の領域の一部です. 驚くべきストーリー. (2009). 驚くべきSUPER-SCIENCEのストーリー, FEBRUARY 2026. USA. Project Gutenberg. リリース日: 2026年2月14日, から https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* この電子書籍は、何のコストもなく、ほぼ一切の制限もなく、どこでも誰にでも使用できます。あなたは、この電子書籍に含まれるプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンスの条件下でそれをコピーしたり、それを譲渡したり、再利用したりすることができます。この電子書籍に含まれるプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンスは、www.gutenberg.org にあります。 HackerNoon Book Series: 私たちはあなたに最も重要な技術的、科学的、洞察力のある公共のドメインの書籍をもたらします。 この本は公共の領域の一部です. 驚くべきストーリー. (2009). 驚くべきSUPER-SCIENCEのストーリー, FEBRUARY 2026. USA. Project Gutenberg. リリース日: 2026年2月14日, から https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* この電子書籍は、何のコストもなく、ほぼ一切の制限もなく、どこでも誰にでも使用できます。あなたは、この電子書籍に含まれるプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンスの条件下でそれをコピーしたり、それを譲渡したり、再利用したりすることができます。この電子書籍に含まれるプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンスは、www.gutenberg.org にあります。 www.gutenberg.org について https://www.gutenberg.org/policy/license.html