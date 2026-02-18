වෙනස් වන මෙට් රොපොලිස්හි පවුල් රහස

Astounding Stories of Super-Science February, 2026, by Astounding Stories is part of HackerNoon's Book Blog Post series. You can jump to any chapter in this book here. The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter VI: Fancy and Fact සුපිරි විද් යාව පිළිබඳ පුදුමාකාර කතන්දර 2026 පෙබරවාරි: මොරයන් සහ ෆන්ස්, පොතක් 1 (අවශ්ය 3) - Chapter VI Fancy සහ Fact J. H. Riddell විසින් Riddell ෆ්රෙසර් මහත්මිය කාටද, මොකටද යන්නේ කියලා සම්පූර්ණයෙන්ම දැනගෙන හිටියා නම්, සමහර විට ඇය අන්තිමේදී පැරණි ලෙරඩ්ගේ යෝජනාව ප් රතික්ෂේප කිරීමට තීරණය කර ගැනීමට පෙර, දෙපැත්තෙන් දෙපැත්තෙන් ප් රයෝජන හා අහිංසකයන් බරපතල කාලයක දීර්ඝ කාලයක් ප් රමාද විය හැකි වනු ඇති; අන්තිමේදී, ඇය දකුණු දිවියට ගමන් කළහොත්, එය ඔහුගේ අධිරාජ් යයාගේ - අධිරාජ් යයන්ගේ - කඳවුරයේ අක්කා වන ඇලන් ෆ්රෙසර්, Esq. ඇගේ සහෝදරයා ගැන ඇය හොඳින් දන්නා සෑම දෙයක්ම ඉතා කෙටි වචන වලින් සකස් කළ හැක.එයා ඇයට වඩා වයස අවුරුදු පහක් විය - බැංකු - සහ ඉතා ධනවත් විය. ඔවුන්ගේ වයස් වෙනස්කම් නිසා, සහ ජෝන්, දෙමව්පියන් පාලනය, විශේෂයෙන් ව්යාපාරික ප්රශ්න වලට අකමැති නිසා, වයස අවුරුදු අටකට පෙර "ඔබටම ආරම්භ කළ" බව නිසා, මිස්ටර් ෆ්රෙසර්ගේ විවාහයට පෙර ඔවුන් අතර ලිංගික සම්බන්ධතාවය අඩු විය; සහ එම සිදුවීමෙන් පසු, ලන්ඩන් වෙළෙඳසැලෙන් ස්කොට්ලන්ත මහත්තයාගේ බිරිඳ වෙත ලියුම් එතරම් දුර්ලභ වේලාවකදී ග්ල්න්ෆෝඩ් වෙත පැමිණේ, එවිට, මහත්තයාගේ නාට් ය වැනි, ඔවුන් පමණක් ඇයගේ මල්ලිගේ ධනවත් බව මතක් කිරීමට සේවය කරන ලදී; ඇයගේ උපන් නගරයෙහි විශාල ව්යාපාරයක් පාලනය කිරීම කොයිතරම් සතුටුදායක විය හැකිද; ඔහු කොයිතරම් සු එබැවින් ඇය ලිව්වා, "මම අහිංසකයි;" ඔහු, පණිවුඩයෙන් ආපසු පැමිණෙන විට, ඇයට නිවසක් සහ ආදරණීය සාදරයෙන් පිළිගැනීමක් ලබා දුන් අතර, එය දුප්පත් කාන්තාවගේ දුර්වල මොළය සම්පූර්ණ කර ඇති අතර, "ලන්ඩනයේ විලාසිතා ජීවත්වීම" පිළිබඳ සෑම ආකාරයකම අසාමාන්ය අදහසක් සහිතව, මා, දරුවන් සහ සහෝදරයා, සංචාරකයින්, සේවකයින්, නිවස, ඇසුරුම් සහ මෘදුකාංග, ඇය එතරම් ඉක්මනින් සිතා ඇති කථාවේ වීරයන්, වීරතුන් සහ ආදිය වන අතර, නමුත් එයට පෙර හා පසුව තවත් බොහෝ, වඩා හොඳ හා නරක, කථාවක් මෙන්, එහි ලේඛකයා විසින් සිතා ඇති ප්රේක්ෂණය සීමා ඒ හීනය සැබෑ කර ගැනීමට ඇය කොතරම් සතුටින් බලාපොරොත්තු වූද, එය සැබෑ කර ගැනීමට ඇය කොතරම් සතුටින් බලාපොරොත්තු වූද, ඇය හා තවත් එක් හෝ දෙදෙනෙක් සම්පූර්ණයෙන්ම තේරුම් ගැනීමට කාලය තුළ පැමිණියේය; නමුත් ඇය, අවාසනාවකට මෙන් ඇයගේම පහසුකම් සඳහා, වැරදි දත්ත මත ආරම්භ විය: ඇය තම සහෝදරයා සඳහා හිතාමතාම නිවසක් ගත්තේය, එය දර්ශනයකින් සකස් කර, ඔහුට බොරු චරිතයක් ලබා දී, හා අවසානයේ ලන්ඩන් වෙත පිටුපස, "විශ්වාසයෙන් වෙරළට පැමිණෙන සුළඟ" දැකීම සඳහා, සහ ඇය විසින් ගොඩනැගීම සමඟ ඇය සතුටු කර ඇති සියලුම සුළඟකාර කුළුණ. "ජෝන් ධනවත් - ඇත්ත වශයෙන්ම ඔහු ආකර්ෂණීය ලෙස ජීවත් වේ - මම ඔහුගෙන් ඉල්ලන ඕනෑම දෙයක් කරන්නම්, මගේ දුප්පතුන් ආදරණීය පියා විසින් භාවිතා කරන පරිදි." "එයාට ඔහුගේ රාත් රී ආහාරයට කැමැත්තක් තිබුණා; ඔහු වෛර කළෙමි. " "කෙස්ටෝන් බටහිරයන්ට එය ප්රමාණවත් විය; ඔහු බටහිරයන්ට එය ප්රමාණවත් විය; ඔහු බටහිරයන්ට එය ප්රමාණවත් විය; ඔහු බටහිරයන්ට එය ප්රමාණවත් නොවන බව සිතුවේ; ඔහු ප්රමාණවත් ලෙස ප්රමාණවත් විය; ඔහු බටහිරයන්ට 104 එහෙත්, ජෝන් මෙර්පීගේ අවශ් යතාවය එයයි, මිනිත්තු දෙකකින් "කවුද" සහ "කවුද" කියන්න හැකි බුද්ධිමත් මනුස්සයෙක් – ඕනෑම වේලාවක, ඕනෑම තැනක; ඔහු තම සේවාදායකයාට කැමැත්තෙන්, ඔහුගේ අහිංසකත්වයට සමාව දුන් අතර, විස්ටූඩ් මහත්තයාගේ සැලකිල්ලට හෘද උනන්දුවක් ඇති බව සිතුවේ; හා එය සුදුසු වෙළෙඳාමගේ මොළයට කවදාවත් ඇතුළත් වන බව පෙනේ, ඔහුගේ අනුගාමිකයා ඔහු වෙනුවෙන් නොව, ඔහු වෙනුවෙන් වැඩ කරන බව – ජෝන් මෙර්ප්පි සඳහා නොව, ඇල්ෆ්ට් විස්ටූඩ් සඳහා නොව – ඔහුගේ මූලිකයාට වාසියක් සඳහා නොව, ඔහුගේ පෞද්ගලික කැමැත්ත හා අහිංසකත්වයන් එබැවින්, අනෙකුත් මිනිසුන්ගේ මෝඩකම ප් රකාශ කිරීම සඳහා ඔහුගේ විවේක කාලය බාගයක් ගත කරන බුද්ධිමත් වෙළෙඳාම, වසර ගණනාවක් තිස්සේ කිසිවක් ගැන සිතුවිලි නොතිබූ මිනිසෙකු, කිසිවක් ගැන සැලකිල්ලක් නොතිබූ බව විශ්වාස කිරීමට සම්පූර්ණයෙන්ම සාර්ථක විය.එසේ නම්, වසර ගණනාවක් තිස්සේ කිසිවක් ගැන සැලකිල්ලක් නොතිබූ මිනිසෙක්, ඔහු හැර වෙන කිසිවක් ගැන සැලකිල්ලක් නොතිබූ අතර, පැය හතළිහට ඔරලෝසුවෙහි වටපිටාවකට පැමිණෙන අතර, ඔහුගේ දුර්වල, මෝඩ සහෝදරයා, මිස්ටර් ෆ්රෙසර්, කිහිප දෙනෙකු යටතේ රැකියාවක් කරන ලන්ඩනයේ පැමිණෙන විට, ජෝන් මෙරෙපී මහතාට පුදුමයක් විය. මම දිගින් දිගටම ප්රතික්ෂේප කිරීමෙන් මා දුක් විඳිනවා, තුන්වන පරිච්ඡේදයේ ලියාපදිංචි වූ කෙටි සංවාදයේ 105 දී ජෝන් මර්පී සහ ඔහුගේ සේවාදායකයා අතර ඇති වන "බෙල්ර්මා" වෙන කිසිවක් නොව, එතරම් අමුතු නමුත් රහසිගතව සඳහන් වන අතර, කිසිදු විශේෂයක් නොමැතිව, පුළුල් ප්රදේශයේ මුළුමනින්ම හමුවී ඇති ගෞරවනීය නිවාසයේ වඩාත් දුෂ්කර, දුෂ්කර, හා වඩාත් දුෂ්කර හතරමුතු ස්ථානයයි. නව දේවල් පැරණි වී, පැරණි දේවල් දර්ශනයෙන් නැති වී ඇත; හා අමුතු සිදුවීම් ඉතිහාසය වෙනස් කර ඇති අතර, රාජ්යයන් හා ජාතිවල පෙනෙන ඉරණම වෙනස් කර ඇති අතර, පොළොවයේ ආගන්තුකයන් එම දැන් අමතක වූ නගරයෙහි නවාතැන් ගොඩනැගූ අතර, එහි ජීවත් වූ අතර; එහි නම, මොරෝගේ වීරයාගේ නම මෙන්, කිසිවෙකු, ඕනෑම තැනක, ඕනෑම කෙනෙකු විසින් කතා කරන ලද "කෑහෙන්න" නැත. 108 සහෝදරයා සැබවින්ම එවැනි ප් රදේශයක ජීවත් විය.ඔහු වසර ගණනාවක් තිස්සේ නිවසේ සිට නිවසේ දක්වා ගමන් කරමින්, නිවාඩුවක් සොයමින් කිසිවකු සොයා නොසිටීම නිසා; ඔහු ලන්ඩන් පාලම සහ Wapping අතර කෙටිම, දරුණුම, හා වඩාත් සන්නිවේදනය නොලැබෙන පණිවුඩකරුවන් අතරින් එකක් වන අතර, ව්යාපාරික හෝ පෞද්ගලික, ඔහුගේ කාර්යාලයට ප්රවේශ විය යුතු සියලු පණිවුඩ ඉල්ලීම නිසා (ඔහුට දැන් කිසිදු ලියුම් යැවීමට නොහැකි නිසා, එය ඉතා නිශ්චිත විය යුතු නැත) ලන්ඩන් පාලම සහ Wapping අතර, හොඳම කුලීකරුගේ අසාර්ථකත්වයෙන් ඔහු මිලදී ගත් තුන් නිවාස වලින් එක්ව සිටීම - ඇත්ත වශයෙන්ම, "මරණ මිල මේ ඔහුගේ සහෝදරියට නිවසක් ලබා දීමට ඔහු කෙටියෙන් ලියන විට, ඔහු පමණක් කීවේ, "අප සියලු දෙනාටම මගේ නිවස පුළුල් වන අතර, ඔබ ස්කොට්ලන්තයට වඩා මෙතැනට වඩා පහසුවෙන් ජීවත් වනු ඇතැයි ඔබ සිතන්නේ නම්, වහාම එන්න, මට දැනුවත් කරන්න, ඔබ බලාපොරොත්තු වන දින කුමක්ද ", එබැවින් ඉතා කෙටියෙන් ඔහු මිස් ෆ්රෙසර්ව බල්ජෙරාව සිට ඔහුගේ නිවසට කොපමණ දුරක් විය හැකිද යන්න ගැන සතුටින් නොසිටින තත්වයක දී, හෝ ඔහු සෑම වසරකම ගෙවනු ලැබූ සිය ගණනක් - ඇය නිසැක ලෙස එය කළ බව ඇය දැන සිටියා - ඔහු බටහිර මනුස්සයෙක් බවට පත් කිරීමට නිදහස ලබා දෙනු ඇත. 109 ඇය Grovesnor බලාපොරොත්තු විය; ඇය Berkeley සමඟ සතුටු විය; ඇය Cavendish වෙත කිසිදු විශේෂ විරුද්ධතාවයක් ඉදිරිපත් කළ නොහැකි විය; නමුත් Regent මාර්ගයේ අනෙක් පැත්තෙන්, ගැහැණු ළමයා දැඩිව ඇයගේ සිතුවිලි වලින් ඉවත් විය. ඇත්ත, ඇය Gower-street ගැන සැලකිලිමත් වූ විට, ඇයගේ සුදුසු පියා, නගරයෙන් පිටතට තමන් හා මුදල් සපත්තු පිටතට ගෙනයන විට, ඔහු එක් කළ පසු වාසියක් වියදම් කිරීම සඳහා විශ් රාම ගියේය - කිසිදු ක්ෂේත්රයේ ඕනෑම සමාගමක් සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම සුවිශේෂී, ප්රමාණවත් තරම් විශාල දෙයක්; නමුත් පාසල ඉක්මනින් ඇයගේ ඇස් විවෘත විය, පාසල සහ (ඔහුගේ විව " කළු 110 “එය ඔහුගේ වර්තමානයේ නිවසයි” යනුවෙනි. ඒ කාලෙට අලුත් දෙවිවරු නැති නිසා දෙවිවරු දුක් වෙනවා." “මහත්තයෝ මේ වගේ අමුතු තැන්වල ජීවත් වෙනවා; අන්තිමේදී ඔවුන් ජීවත් වෙන්නේ කොහෙද කියන එක වැදගත් නැහැ.” "අපි කැලෑවල පවා අවාසනාවන්ත විය යුත්තේ කෙසේද," මහත්මයා විස්ටූඩ් කීවේය; එය කළ යුත්තේ කෙසේද යන ප් රකාශය, කාන්තාවට පෙන්වා දුන්නේය. එය අනුකූල වූ සිනහව අනුකූල වූ නමුත්, එය ප්රතික්ෂේප කළ හැකි සතුටකි. ඔහු “ඔව්, මම ඒකට අදහස් කළේ නැහැ,” ෆ්රාසර් මහත්මිය ආපහු කිව්වා, “මම අදහස් කලේ, ඔවුන් පවුල් නායකයන් මෙන් පෙනුම නිරීක්ෂණය කිරීමට අවශ් ය නොවන බවයි.” "අපි නෑ, ඇත්ත වශයෙන්ම," මහත්මයා Westwood පිළිගත්තේ, තවමත් ප්රථම පුද්ගලයා ප්රමාණයට දැඩිව අනුගමනය කරමින්. "කවුරුත් කවදාවත් විවාහක මිනිසෙකු ජීවත් වන ස්ථානය ගැන ප්රශ්න නොකරන්නේය," දික්කසාදයා දිගටම, ඔහුගේ මතයක් නොමැතිව ඇයගේ මනස අනුගමනය කරමින්, "එහෙත් පුදුමාකාර ස්ථානයේ ජීවත් වන සමහර මිතුරන් හැර; නමුත් ගැහැණු ළමුන් සිටින විට, අනිවාර්යයෙන්ම දේවල් වෙනස් ආකාරයකින් සකස් කළ යුතුය: මම මේ ගැන මගේ සහෝදරයාට සෘජුවම කතා කරන්නම්. " 111 “මම විශ්වාස කරනවා,” විස්ටූඩ් මහත්තයා, ඔහුගේ වඩාත් සන්සුන් ස්වරූපයෙන්, “මම විශ්වාස කරනවා මිස්ටර් මර්පී ඔබව ගෙන යාමට මට ආඩම්බරයක් ඇති නිවසක් මිලදී ගෙන ඇත.” “මේක වෙනසක් කරන්න බෑ,” ෆ්රෙසර් මහත්මිය නැවතත් එකතු වුණා: “එයාට එය කඩයක්, හෝ ගබඩාවක්, හෝ යමක් සඳහා ඉඩ දෙන්න ඕනෑ.ඇත්තටම, මම ඔහුට කියන්න ඕනෙ, ඔහු එකපාරටම ඔහුගේ සියලූ බැංකොලර් ජීවන ක්රමයෙන් ඉවත් කළ යුතු බව, හා ගම්මානයක නිවසක් ගන්න, සහ මම පුංචි කාලේ සිට පුරුදු වූ දේ මට ලබා දෙන්න.මම කවදාවත් Craigmaver හෝ Glenfiord, බිල්ර්මා ප්රදේශයේ ජීවත් වීමට යන්න නොකළ යුතුය; සහ ඒ ගැන මගේ සහෝදරයා ඉතා හොඳින් අවබෝධ කර ඇත. විස්ටෝඩ් මහත්තයා හරිම ගෞරවයෙන් කිව්වා, "ඔහු සතුටු විය, කිසිවෙක් වෙනත් ආකාරයකින් කළ නොහැකි බව," හා සිවිල් හිතුවේ, "ඔව්, මෙම කාන්තාව ජෝන් Merapie වෙත පවා බාගයක් සහෝදරියක් විය හැකි ආකාරය මම විසඳා ගත නොහැකි අභිරහස් ය; නමුත්, ඇය ඔහුට විලාසිතා ජීවිතයට ගෙන යාම ගැන සිතන්නේ නම්, හෝ ඔහු තමන්ට නොසිටින ඕනෑම දෙයක් කිරීමට ඇය සිතන්නේ නම්, ඇය වඩාත් අවාසනාවන්ත ලෙස වැරදි වනු ඇත. " 112 වෙළෙඳාම හා ඔහුගේ සහෝදරිය දෙස විනිශ්චය කරන ලද මානසික තනතුරක් අවසන් කිරීමෙන් පසු, සේවකයා මිස්ටර් මර්පීගේ නිවසේ දොරටුවට ෆ්රෙසර්ව අතහැර, ඔවුන් දිගින් දිගටම එහි පැමිණ; හා, ඇය හා ඇයගේ දරුවන් "අධිකරණයට" දෙනු ලැබූ අතර, නරක පැරණි නිවසේ සේවකයාගේ "අධිකරණයට" ඉඩ දුන් අතර, ඒ සඳහා විශේෂයෙන් ආරාධනා කර ඇති අතර, තුන්වන පරිච්ඡේදයේ අවසානයේ නිවැරදිව සකස් කරන ලද වචනය, ඔහු ඇවිදගෙන යන විට, මහත්තයා නිහඬව තම නිවසේට පැමිණියේය. ඇය උපත ලැබූ නගරය වෙත නැවත පැමිණෙන රාත් රියේදී සහෝදරයාගේ නිවසේ උපාංගය හා රැස්වීම් ගැන ඉතා මහන්සි වී සහෝදරිය ප්රතික්ෂේප කළා - ඇය වසර ගණනාවක් තිස්සේ දකින්නට උත්සාහ කළ තැනට. "මේක කවදාවත් නොකරනු ඇත," ඇය ඇසූ විට, ඇය සෝදිසි කුණු කුණු කූඩුවලට දිහා බැලූ විට, හා අඳුරු කූඩුවලට, හා පැරණි පුටුවන්ට, හා දර්ශනීය ඔරලෝසුවන්ට; සියලුම ලිපි ජෝන් මර්පී - ඔහු, ඔහුට නිවැරදි කිරීම සඳහා, ඔහු හඳුන්වනු ලබන "ෆ්රිප්රියා" ලෙස කිසිදු මිනිසෙකු මෙන් කුඩා ලෙස සැලකිලිමත් විය; - ඔහු විකිණීමෙන් සහ පැරණි මෘදුකාංග කූඩුවලට, පුද්ගලිකව හෝ නියෝජිතයාගේ උපකරණයක් හරහා ඇසූ අතර, "ඔවුන්ට ඕනෑම රසයක් හෝ ආකර්ෂණයක් හෝ සුවපහසුතාවය හෝ පහසුකම් හෝ සෝදිසිතාවය හෝ, පවා 113 පිරිසිදුකම ඇයට නිවසක් ගෙන යාමට ඇහුවෙ කොහෙද, කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාමර කාම නිවාස ඔහුගේ සහෝදරියගේ පැමිණීම සඳහා පෙනී සිටීම සඳහා, නමුත් වඩාත් නිසැකවම ලෝර්ර් නගරාධිපතිගේ බැංකු නිසැකවම-එය, උදාහරණයක් ලෙස, Mr. Westwood ඔහුගේ ප්රධානියාගේ දුව දැනුවත් කර ඇති බව සහභාගී වීමට - ජෝන් මෙර්පී මහතා දිනය "සතුටින් ආලෝකය තැබීමට" ඉඩ දුන්නා, ඔහු උදේ කෑම කාමරයට නැඟිටීමට පෙර, එහිදී ඔහු මෑන් සහ මැල්කොල්ම් ඉතා සාමකාමීව එකට වාඩිව සිටි බව සොයාගෙන, ඔවුන් ආලෝකය පිපිරෙන ගින්න දිහා බැලූ විට, ක්රෙග්මාවර්, ඔවුන්ගේ ගමන, සහ ඔවුන්ගේ නව නිවස ගැන කතා. බලපෑම් ඔහු මුලින්ම පුංචි පුතාට පුදුම පුදුම පුදුම පුදුම පුදුම පුදුම පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි පු “මගේ පුතා කොයිතරම් දුර්වලද, ඇත්ත වශයෙන්ම!” "බොරු මිනී ඉතා අසනීප විය, ඔබ දන්නවා," ඇයගේ සහෝදරයා පැහැදිලි කළේය. “ඔව්, ඇත්ත.මම ඒ ගැන අමතක වුණා,” මර්පී මහතා කිව්වා (ඇත්තටම, එය සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදි විය). “ඔයාට මොනවද මේ තරම් ලෙඩ වෙලා තියෙන්නේ, මිනී.” එක මොහොතකට ආලෝකයක් ඇගේ මූණ පාට කළා, අඳුරු ඇස් ආලෝකයට පත් විය, මැල්කොල්ම් පිළිතුරු දුන්නා, දුර්වල හඬකින්, “අපේ තාත්තා වෙනුවෙන් අඬනවා” වෙළෙඳාම එකිනෙකා දිහා බැලුවා, සුන්දර සෞඛ් ය ළමයෙක් සිට කුඩා දුර්වල ගැහැනු ළමයෙක් දක්වා; ඉන්පසු, ඔහු ඇගේ මුහුණේ හදිසියේ පලිගත්තා, එවැනි උත්සාහයක් අසාමාන්ය වූ මිනිසෙකුගේ ආදර්ශයට අනුව, "ඔහු මෙතැනට වඩා හොඳින් ලබා ගත යුතු බව" කියමින්, "ඔහු මෙතැනට වඩා හොඳ විය යුතුය;" ඇයගේ අසල්වැසියාට ඇගේම කෑම මේසය අසල පුටුවක් තැබූ අතර, ඔවුන්ගේ අම්මා ඇගේම කාමරයේ කෝපි ගන්නවා නම්, උදෑසන ආහාරය තවදුරටත් ප් රමාද කිරීමට අවශ් යතාවක් නැත. එබැවින් එංගලන්තයකුගේ රාත් රී ආහාරයට අමතරව ජීවිතයේ වැදගත්ම ව්යාපාරයක් ලෙස සලකන දේ යැවීමේ ප් රීතිමත් කාර්යභාරයට සහභාගී වන අතර, ජෝන් මෙර්පී මහතා ඔහුගේ එකම ගැහැණියකගේ බඩට වැළකෙන කුණාටුවක් ගැන සතුටින් අවබෝධයක් නොලැබූ අතර, එහිදී ගෞරවයෙන් සඳහන් කළ දුෂ්කර නිවසක සේවකයා ය. "අලුත් ආලෝකය පැරණි වින්ඩෝස් වලින් ආලෝකය දකිනවා," ඇය තරහෙන් කූඩුවෙලා, කුස්සියේ සිට දෙවන තට්ටුවේ මිස්ටර් ෆ්රෙසර්ගේ නිවසට ගෙන යන අළුත් පඩිපෙළට ඇදගෙන. "අලුත් ආලෝකය පැරණි වින්ඩෝස් හරහා ආලෝකය දකිනවා, ඇය කිව්වා වගේ, "එය 'අලුත් ආලෝකය' යන ගමනෙන් ඒ 'අලුත් ගමනාන්තය' යන ගමනෙන් එතරම් අවුල් විය යුතු ය.මර්පී මහතාට දරුවන්ට උදෑසන ආහාරය ලබා ගැනීමට තවත් ආලෝකයක් ලබා ගැනීමට නොහැකි විය හැක. "අලුත් ආලෝකය පැරණි වින්ඩෝස් හරහා ආලෝකය දකිනවා; මම ඇයගේ කාමරයේ දොරට තබන විට, නිවසේ සේවිකාව එය උද්ඝෝෂණයෙන් විවෘත කළේය, ඇය ගෙනියන තට්ටුව මේසය මත එතරම් තදින් තැබූ අතර, කෝපි කෝප්පයේ අන්තර්ගතය කොටසක් තට්ටුවකට පැතිර ගියේය. "සැලකිල්ලෙන්, සැහැල්ලුවෙන්," මිස්ටර් ෆ්රෙසර් පැවසුවේ, ඇගේ ඇස් ඇසට ඇද වැටෙන තට්ටුවේ සිහිනෙන් පිටතට ගෙන, එහිදී ඇය නිවසේ "විසිඳිය හැකි" කිරීමට අවශ් ය මෘදුකාංගය පිළිබඳ මානසික ලැයිස්තුවක් ලිව්වා. "එතැනදී, එය සිදු කරනු ඇත, ස්තුතියි: මම එය ප්රමාණවත්දැයි දකින තුරු මොහොතකට ඉවසන්න. තවත් සීනි » පුංචි "ඒක කරන්නෙ නැද්ද? "මොකද මනමාලයා ඇහුවේ මනමාලයා පුදුමයෙන් ඇහුවා. “ඇයි?” "ඇත්තටම මෙහි සිට සීනි 117 දක්වා පහළට පියවර හතළිහක්, නැවතත් ඉහළට හතළිහක් වන අතර, මට එය උදව් කළ හැකි නම් මම ගමනක් ගත කිරීමට කැමැති නැහැ," ප්රතිචාරය විය. “අපි වෙන ගෙදරට යන්න කලින් ඔයාට යන්න ඕනේ,” දුව හිතුවා; නමුත් ඇය උත්තර දුන්නා, “මේ අවස්ථාවේදී ඔයාට මගේ ඊළඟ කෝප්පයත් එක්ක ගෙනියන්න පුළුවන්. “අපි ලන්ඩන් මිනිස්සු කිරි හදන්නේ අපි වෙනුවෙන්; මෙතන මොකුත් කරන්න බෑ මචං” ඇය කීවාය. "එය කිසි තැනක කිසිවක් සඳහා ලබා ගත නොහැක," මිස්ටර් ෆ්රෙසර් පුදුමාකාර ස්වභාවයෙන් පිළිතුරු දුන්නේය; "ඒත්, තවමත්, එය මුදල් සඳහා ලබා ගත හැකි වන අතර, මම එය පුරුදු වී ඇති පරිදි, අපි ටිකක් ලබා ගත යුතුය; ඒ සියල්ල. හාමුදුරුවා සෝෆා මත නැවත බිම වැටී, රැජිනගේ ක්රමයෙන්, ඇගේ අත ගලවා, ආශීර්වාද සහිත නිවසේ සේවිකාව වෙත, හාමුදුරුවාගේ මිත් රශීලී මාතෘකෙකුගේ වාතය සමඟ ඇයගේ කෝපි කන්න පටන් ගත්තේය, අතරමැද වැටුණු බලවතුන් පඩිපෙල පහළට ඇවිල්ලා, මර්පීගේ සහෝදරයාට සැකයක් තිබුණේ නැත. 118 "ඇත්තටම! මම හිතනවා, ඇගේ පියාගේ දුව ඊට වඩා හොඳ මිනිහෙක් විය හැකි බව, මම හිතනවා - ඒ ජෝන් මර්පී, මගේ ස්වාමියා - කිසිවිටෙකත් එවැනි ප්රකාශයට පත් නොකරනු ඇත; ඔබ නිවසේදී ඔහුගේ හඬ ඇසුවේ නැත; ඔහු තවමත් මට නොකියනු ඇත, 'කෙරොක්ඩියා ස්පර්ශයක් විය. 'ඔව්! ඔහු වගේ බොහෝ දෙනෙක් ඇත, ඉතා; ඇය හිතනවා ඇය ඔහුව අලංකාර තැටියක් සමඟ ගෙන යා හැකි වනු ඇත; ඔහු ඇයගේ ලස්සන ගැහැනියක් බවට පත් කරන්න; සහ ඇයගේ දරුවන්ට ඔහුගේ සෑම සල්ලි ඉතිරි කර ඇත, හයි, හයි! මම දන්නවා, ඇය කරන්නේ නැහැ, හා විස්ටෝඩ් කරන්නේ නැහැ, නමුත් විස්ටෝඩ් මට රත්තරන් ලබා දෙන බව "එහෙත්, සර්, මම ඔබට කියන්න මට වඩා හොඳයි මම ඔබට වඩා වැඩි කාලයක් මෙතන ඉන්න කැමැත්තක් නැහැ; නමුත්, ඔබ ඔබගේ සේවය තුළ තවමත් සිටීම ගැන ඔබ කිසිදු විරෝධයක් නොමැති නම්, සර්, මට රටට කිසිවක් නැහැ;" සහ ඇය කතා කරන විට ගැහැනියගේ මුහුණේ ප්රකාශය සම්පූර්ණයෙන්ම නපුරු විය, එතරම් වෘත්තීය, අභිරහස් හා තේරුමක් සහිත විය. 119 වෙළෙඳාම ඔහු පිටුපස හදිසියේ දිහා බැලුවා, ඔහු ඇහුම්කන් දමන්නට බිය වූ සේක. "අපි තව දවසක මේ ගැන කතා කරමු; අතරතුර, මම ඔබගේ විනිශ්චය මත විශ්වාස කරනවා." "ඔයාට පුළුවන් සර්," ඇය පිළිතුරු දුන්නේ, මුදල් මත කොටසක්, කොටසක් ඔහු මත, "ඔයාට පුළුවන් සර්, ඔබ දන්නවා. " මෙම සහතිකයේ ශක්තිය මත, මාස්ටර් Merapie, නමුත් නොසලකා බැස, ඔහුගේ සහෝදරිය ඔහුගේ පැමිණීම බලා සිටි කාමරයට. \n \n \n \n HackerNoon පොත් সিরিজ ගැන: අපි ඔබට වඩාත්ම වැදගත් තාක්ෂණික, විද්යාත්මක, සහ අවබෝධජනක පොත් ලබා දෙන්නෙමු. මෙම පොත ප්රකාශයේ කොටසක් වේ. Astounding Stories. (2009). Astounding Stories Of SUPER-SCIENCE, පෙබරවාරි 2026. එක්සත් ජනපදය. ව්යාපෘතිය Gutenberg. නිදහස් දිනය: පෙබරවාරි 14, 2026, සිට https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* මෙම eBook ඕනෑම තැනක ඕනෑම කෙනෙකුට නොමිලේ හා කිසිදු සීමාවක් නොමැතිව භාවිතා කිරීම සඳහා වේ.ඔබ එය පිටපත් කළ හැකිය, එය ලබා දීමට හෝ මෙම eBook සමඟ ඇතුළත් වන ව්යාපෘතිය Gutenberg බලපත්රයේ කොන්දේසි යටතේ නැවත භාවිතා කළ හැකිය www.gutenberg.org, https://www.gutenberg.org/policy/license.html. HackerNoon පොත් সিরিজ ගැන: අපි ඔබට වඩාත්ම වැදගත් තාක්ෂණික, විද්යාත්මක, සහ අවබෝධජනක පොත් ලබා දෙන්නෙමු. නිදහස් දිනය: 14 පෙබරවාරි 2026, සිට * මෙම පොත ප්රකාශය කොටසක් වේ Astounding Stories. (2009). 