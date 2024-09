开发人员：为何以及如何撰写技术文章

我在一个由 200 多名开发人员组成的 Whatsapp 群组上发布了一个关于需要将技术文章添加到我的出版物中的小型广播,我得到的回应促使我写了这篇短文。我发现很多开发者并不认为写文章很重要,我认为这是不对的。就好像我知道许多开发人员不会有技术文章一样,我决定将最后一段添加到 BC 中,令我惊讶的是,一些开发人员给我发消息说他们需要帮助来开始撰写技术文章,这就是我决定写这篇文章的原因快速文章。

首先,要写出精彩的内容需要付出很多努力,我知道这让许多开发人员望而却步,但在这篇文章的第一部分,我将讨论撰写技术帖子的好处。

建立你的投资组合

撰写技术帖子的一个关键点是,它可以帮助您构建作为开发人员的作品集,并且为您提供充分的机会让别人认为您擅长您所做的事情。我认为对Prosper Otemuyiwa等一些开发人员和其他一些开发人员有所帮助的关键一件事是,无论教程有多么少,他们都会确保自己做一些事情。

帮助新手

在您达到现在的阶段之前,有些人通过视频和文章帮助您实现了这一目标。这足以成为编写内容供其他人学习的理由。

了解更多

你对某件事写得越多,或者让我说,你教某件事越多,你就学得越好。编写技术内容可能涉及您编写刚刚构建的应用程序,该应用程序给您带来了很大的压力,您不希望其他开发人员经历这些压力,或者您刚刚学到了新东西,并且您希望全世界都知道您学到了什么。执行上述操作可以帮助您对自己所知道的事情建立信心。

挣钱

是的!金钱非常重要,你不能通过坐着不做任何可以增加某人生活的事情来获得它。您可以通过撰写技术内容获得报酬,但在获得报酬之前,您也必须写过一些有趣的内容作为示例。我知道有几家公司支付技术文章的费用。其中之一是Scotch Development ,这并不是因为他们有更多的资源可以浪费,而是因为他们相信,当你有正确的内容来指导时,开发会容易得多。

观点

让我高兴的事情之一是我的文章获得的浏览量。我写了一篇关于 [ React、Babel、webpack 和 Webpack 3.0 ] 的文章, Codementor在 Twitter 上提醒我,我已经有 2000 次浏览,我为自己感到自豪。我认为看到人们阅读您的内容并从中学习应该对您有好处。

有限的限制

很少有人投入时间来撰写技术文章,这为撰写技术文章的人提供了更多机会,让他们有机会获得很多人申请的东西。 Auth0打开了他们的网络应用程序来申请成为 Auth0 大使,该应用程序的字段之一包括可以附加所写文章的链接。这应该敲响警钟

我该如何开始?

每当我谈论撰写技术文章时,我都会被问到这个问题,在本文中,我将根据我的经验和我读过的有关开始撰写技术文章的其他文章来解释如何开始

相信你行的

您不必成为世界上最伟大的开发人员才能撰写文章。你总是可以写一篇关于你目前正在学习的内容的文章,但首先要相信自己

2.一小步,但伟大的开始

许多开发人员在这一点上感到困惑,因为他们觉得自己能写出什么才能给人留下深刻的印象,但我总是会说从小事开始。我在 Medium 上发表的第一篇文章是PHP:超越构建网站,这并不是一篇真正的“技术”文章。我写它只是为了发表一些东西,人们通过推荐鼓励我,我收到了成为媒体出版物作家的邀请。这是我迈出的一小步,现在我有更多关于Scotch Development 、 Codementor 、 Medium 、 @dev.to 等的教程。尝试一下吧。

3.学习新技术

有东西可写的最好方法就是学习新技术。学习新的框架,你没有被要求学习并在其上编写。最近,我看到有一个新的 JS 框架,没有任何教程,当我浏览文档时,我发现它是多么的轻巧和令人敬畏。因此,我制作了一个关于它的教程,一些流行的 JS 推特用户了解了这篇文章并不断转发,我也不断获得更多的浏览量。

4.话题围绕你

一些开发人员认为主题是主要问题。说实话,内容的质量并不是最重要的,你只要敏感点就可以了。我知道Scotch Development在他们的网站上有一个部分,您可以在其中获取可以编写的教程的想法。在这里查看一下。基本上没有新的话题。大多数时候,你所拥有的只是内容上的差异。

了解你的利基市场

为了在这个游戏中取得成功,你必须为自己开辟一个利基市场。如果你知道自己擅长构建 Web 应用程序,请坚持下去,如果是移动开发、人工智能、机器学习等,请坚持下去,因为如果你在编写教程时犯了不应该犯的错误,人们会采取行动你作为一个困惑的人。

6.写作要独特

写作时,你必须尽可能简单,同时又自由。撰写文章就像您正在向其他开发人员解释某些内容并希望他或她用简单的术语理解一样。您可以随时添加有趣的 Gif 图片、短片、屏幕截图等,以吸引读者继续阅读。

得到反馈

兄弟!姐姐!不要表现得你什么都知道。你只会朝自己的腿开枪。征求意见并对批评持开放态度,因为你无法避免批评。让人们能够通过电子邮件或 Twitter 与您讨论他们不清楚的事情。

8.不要停止写作

瞧!我不应该添加这个,但让我添加。一旦开始写作就不要停止,可能会面临很多批评,说你什么都不懂。努力改正并多写,会有回报的。

结论

