Desarrolladores: el por qué y cómo escribir artículos técnicos

Publiqué una pequeña transmisión sobre la necesidad de agregar artículos técnicos a mi publicación en un grupo de Whatsapp de más de 200 desarrolladores y la respuesta que recibí me impulsó a escribir este breve artículo. He descubierto que a muchos desarrolladores no les resulta importante escribir artículos y creo que no está bien. Como si supiera que muchos desarrolladores no tendrían artículos técnicos, decidí agregar el último párrafo al BC y para mi sorpresa varios desarrolladores me enviaron mensajes diciendo que necesitaban ayuda para comenzar a escribir artículos técnicos y es por eso que decidí escribir esto. artículo rápido.

If you have write-ups basically technical ones and you want to reach out to a wider audience on Medium, please DM me with your medium username and link to the articles or article. If you would like to start writing technical posts and you don't know where to start from, you can also DM me

Para empezar, se necesita mucho para crear contenido increíble y sé que esto es lo que desanima a muchos desarrolladores, pero en la primera parte de esta publicación hablaré sobre los beneficios de escribir publicaciones técnicas.

Construya su cartera

Una cosa clave acerca de escribir publicaciones técnicas es que puede ayudarlo a construir su cartera como desarrollador y le brinda una amplia oportunidad de ser visto como experto en lo que hace. Una cosa clave que creo que ha ayudado a algunos desarrolladores como Prosper Otemuyiwa y otros es el hecho de que no importa cuán pequeño sea el tutorial, se aseguran de hacer algo.

Ayuda a los novatos

Antes de llegar al escenario en el que te encuentras ahora, algunas personas te ayudaron a llegar allí a través de videos y artículos. Esa es razón suficiente para escribir contenidos de los que otras personas puedan aprender.

Aprende más

Cuanto más escribas sobre un tema en particular o, déjame decirte, cuanto más enseñes un tema en particular, mejor lo dominarás. Escribir contenidos técnicos puede implicar que escribas sobre una aplicación que acabas de crear y que te generó mucho estrés que no quieres que pasen otros desarrolladores o que acabas de aprender algo nuevo y quieres que el mundo sepa lo que has aprendido. Hacer lo mencionado anteriormente le ayudará a generar confianza en lo que sabe.

Ganar dinero

¡Sí! El dinero es muy importante y no lo obtienes sentándote y sin hacer nada que pueda contribuir a la vida de alguien. Le pueden pagar por escribir contenidos técnicos, pero antes de que le paguen, también debe haber escrito algunos contenidos interesantes como muestras. Conozco algunas empresas que pagan por informes técnicos. Uno es Scotch Development y esto no se debe a que tengan mucho más que desperdiciar, sino a que creen que el desarrollo es mucho más fácil cuando tienes los contenidos adecuados que te guíen.

Las vistas

Una de las cosas que me alegra es la cantidad de visitas que obtengo a mis artículos. Escribí un artículo sobre [ React, Babel,webpack y Webpack 3.0 ] y Codementor me alertó en Twitter que había tenido 2000 visitas y me sentí orgulloso de mí mismo. Creo que ver gente leyendo tu contenido y aprendiendo de él debería ser una ventaja para ti.

Restricciones limitadas

Pocas personas invierten su tiempo en escribir artículos técnicos y esto les brinda más oportunidades a las personas que escriben de tener una ventaja para obtener algo que mucha gente solicita. Auth0 abrió su aplicación web para postularse como embajador de Auth0 y uno de los campos de la solicitud incluía que se podían adjuntar enlaces a artículos escritos. Eso debería sonar

¿COMO EMPIEZO?

Me hacen esta pregunta cada vez que hablo sobre escribir publicaciones técnicas y en el artículo solo explicaré cómo comenzar según mi experiencia y otras publicaciones que he leído sobre cómo comenzar a escribir artículos técnicos.

Cree que puedes

No es necesario ser el desarrollador más grande del mundo para escribir un artículo. Siempre puedes escribir un artículo sobre lo que estás aprendiendo actualmente pero lo primero es creer en ti mismo.

2. Un pequeño paso pero un gran comienzo

Muchos desarrolladores se confunden en este punto porque sienten que pueden escribir para impresionar a la gente, pero yo siempre diré que empiecen con algo pequeño. Mi primera publicación en Medium fue PHP: MÁS ALLÁ DE LA CONSTRUCCIÓN DE SITIOS WEB y no era un artículo realmente "técnico". Lo escribí solo para publicar algo y la gente me animó recomendándolo y recibí una invitación para convertirme en escritor de una publicación mediana. Ese fue el pequeño paso que di y ahora tengo más tutoriales disponibles sobre Scotch Development , Codementor , Medium , @dev.to, etc. Pruébalo.

3. Aprenda nuevas tecnologías

La mejor manera de tener algo sobre qué escribir es aprender nuevas tecnologías. Aprenda nuevos marcos que no le pidieron que aprendiera y escriba sobre ellos. Recientemente, vi que había un nuevo marco JS sin ningún tutorial sobre él y cuando revisé la documentación descubrí lo ligero e impresionante que era. Entonces, hice un tutorial sobre él y algunos usuarios populares de Twitter de JS conocieron el artículo y siguieron retuiteando y seguí obteniendo más visitas.

4. Los temas te rodean

Algunos desarrolladores sienten que los temas son el problema principal. Para ser sincero, no lo es, ya que la calidad del contenido es lo más importante. Solo hay que ser sensible. Sé que Scotch Development tiene una sección en sus sitios web donde puedes obtener ideas de tutoriales en los que puedes escribir. compruébalo aquí . Básicamente, no hay temas nuevos. Lo que tienes son diferencias en el contenido la mayoría de las veces.

Conozca su nicho

Para tener éxito en este juego, debes hacerte un hueco. Si sabes que eres excelente creando aplicaciones web, apégate a ello y si se trata de desarrollo móvil, inteligencia artificial, aprendizaje automático, etc., apégate a ello porque si cometes errores que no deberías haber cometido al escribir un tutorial, la gente te tomará usted como un individuo confundido.

6. Sea único en su escritura

A la hora de escribir hay que ser lo más sencillo posible y libre al mismo tiempo. Escriba sus artículos como si le estuviera explicando algo a otro desarrollador y quisiera que lo entendiera en términos simples. Siempre puedes incluir imágenes GIF divertidas, vídeos cortos, capturas de pantalla, etc. para que el lector siga leyendo.

Obtener comentarios

¡Hermano! ¡Hermana! No creas que lo sabes todo. Sólo te dispararás en la pierna. Pide comentarios y mantente abierto a las críticas porque no puedes evitarlas. Permita que las personas puedan hablar con usted sobre algo que no les queda claro a través de correo electrónico o Twitter.

8. No dejes de escribir

¡Jajaja! No debería haber agregado esto pero déjame. No dejes de escribir una vez que comiences y tal vez enfrentes muchas críticas por no saber nada. Trabaja en las correcciones y escribe más y dará sus frutos.

Conclusión

Creo que debes haber aprendido algo de mi pequeño artículo sobre la mente y me alegraría que pudieras compartir tus pensamientos conmigo en Twitter @goodnesskayode.

