개발자: 기술 기사를 작성하는 이유와 방법

나는 200명이 넘는 개발자로 구성된 Whatsapp 그룹에 내 출판물에 추가할 기술 기사의 필요성에 대한 작은 방송을 올렸고, 받은 응답으로 인해 이 짧은 기사를 작성하게 되었습니다. 나는 많은 개발자들이 기사를 작성하는 것이 중요하지 않다고 생각하며 그것이 옳지 않다고 생각한다는 것을 알게 되었습니다. 많은 개발자들이 기술 문서를 갖고 있지 않을 것이라는 것을 알고 있는 것처럼 BC에 마지막 단락을 추가하기로 결정했고 놀랍게도 몇몇 개발자들이 기술 문서 작성을 시작하는 데 도움이 필요하다는 메시지를 보냈고 이것이 바로 내가 이 글을 쓰기로 결정한 이유입니다. 빠른 기사.

우선, 멋진 콘텐츠를 만드는 데는 많은 시간이 걸리고 이것이 많은 개발자들을 좌절시키는 요인이라는 것을 알고 있습니다. 하지만 이 게시물의 첫 번째 부분에서는 기술 게시물 작성의 이점에 대해 이야기하겠습니다.

포트폴리오 구축

기술 관련 게시물을 작성할 때 중요한 점 중 하나는 개발자로서 포트폴리오를 구축하는 데 도움이 될 수 있고 자신이 하는 일에 숙련된 사람으로 보일 수 있는 충분한 기회를 제공한다는 것입니다. 내가 생각하는 한 가지 중요한 점은 Prosper Otemuyiwa 와 같은 일부 개발자와 다른 개발자들에게 도움이 되었다고 생각하는 것 중 하나는 튜토리얼이 아무리 적더라도 무언가를 확실히 한다는 사실입니다.

초보자를 도와주세요

지금의 무대에 오르기 전에도 영상과 글을 통해 도움을 주신 분들이 계셨습니다. 그것은 다른 사람들이 배울 수 있는 내용을 작성하는 데 충분한 이유가 됩니다.

더 알아보기

특정한 것에 대해 더 많이 쓸수록, 특정한 것을 더 많이 가르칠수록, 더 잘하게 됩니다. 기술적인 내용을 작성한다는 것은 방금 구축한 응용 프로그램에 대해 작성하여 다른 개발자가 겪고 싶지 않은 많은 스트레스를 주거나 방금 새로운 것을 배웠고 자신이 배운 것을 세상이 알기를 원할 수도 있습니다. 위에서 언급한 내용을 수행하면 알고 있는 내용에 대한 자신감을 키우는 데 도움이 됩니다.

돈을 벌다

응! 돈은 매우 중요하며 앉아서 누군가의 삶에 도움이 되는 어떤 일도 하지 않는 것으로는 돈을 얻을 수 없습니다. 기술적인 내용을 작성하면 돈을 받을 수 있지만 돈을 받기 전에 흥미로운 내용도 샘플로 작성했어야 합니다. 나는 기술 문서 작성 비용을 지불하는 몇몇 회사를 알고 있습니다. 하나는 Scotch Development 인데, 이는 낭비할 것이 많기 때문이 아니라 안내할 올바른 콘텐츠가 있을 때 개발이 훨씬 더 쉽다고 믿기 때문입니다.

관점들

나를 기쁘게 하는 것 중 하나는 내 기사에 대한 조회수입니다. 나는 [ React, Babel,webpack 및 Webpack 3.0 ]에 대한 기사를 썼고 Codementor는 내가 2000 조회수를 기록했다고 트위터로 경고했고 내 자신이 자랑스러워졌습니다. 사람들이 귀하의 콘텐츠를 읽고 그로부터 배우는 것을 보는 것이 귀하에게 플러스가 될 것이라고 생각합니다.

제한된 제한

기술 기사를 작성하는 데 시간을 투자하는 사람은 거의 없으며, 글을 쓰는 사람들이 많은 사람들이 지원하는 내용을 얻을 수 있는 우위를 점할 수 있는 더 많은 기회를 제공합니다. Auth0은 Auth0 홍보대사로 지원하기 위해 웹 애플리케이션을 열었고 애플리케이션 필드 중 하나에는 작성된 글에 대한 링크를 첨부할 수 있는 내용이 포함되어 있었습니다. 그러면 종소리가 울릴 것입니다.

어떻게 시작하나요?

저는 기술 관련 게시물 작성에 관해 이야기할 때마다 이 질문을 받습니다. 이 기사에서는 제 경험과 기술 관련 게시물 작성 시작에 관해 읽은 다른 게시물을 바탕으로 시작하는 방법을 설명하겠습니다.

당신이 할 수 있다고 믿으세요

기사를 작성하기 위해 세계 최고의 개발자가 될 필요는 없습니다. 현재 배우고 있는 내용에 대해 언제든지 기사를 작성할 수 있지만 가장 중요한 것은 자신을 믿는 것입니다.

2. 작은 발걸음이지만 위대한 시작

많은 개발자들은 사람들에게 깊은 인상을 줄 수 있는 글을 쓰기 때문에 이 시점에서 혼란스러워합니다. 하지만 저는 항상 작은 것부터 시작한다고 말하고 싶습니다. 매체에 대한 나의 첫 번째 게시물은 PHP: BEYOND BUILDING WEBSITES 였으며 실제로 '기술적인' 종류의 기사는 아니었습니다. 그냥 뭔가 알리고 싶어서 썼는데, 사람들이 추천해 줘서 격려해 줬고, 중형 출판물의 작가가 되라는 권유도 받았습니다. 이것이 제가 취한 작은 조치였으며 이제 Scotch Development , Codementor , Medium , @dev.to 등에 대한 더 많은 튜토리얼이 있습니다. 한번 시도해 보세요.

3. 새로운 기술을 배우세요

글을 쓸 수 있는 가장 좋은 방법은 새로운 기술을 배우는 것입니다. 배우고 작성하도록 요청받지 않은 새로운 프레임워크를 배우십시오. 최근에 어떤 튜토리얼도 없는 새로운 JS 프레임워크가 있다는 것을 알았고, 문서를 살펴보면서 그것이 얼마나 가볍고 멋진지 알게 되었습니다. 그래서 나는 그것에 대한 튜토리얼을 만들었고 몇몇 인기 있는 JS 트위터 사용자들이 이 기사에 대해 알게 되었고 계속 리트윗을 했고 나는 계속해서 더 많은 조회수를 얻었습니다.

4. 주변에 있는 주제

일부 개발자는 주제가 주요 문제라고 생각합니다. 솔직히 말해서 콘텐츠의 질이 가장 중요한 것은 아닙니다. 단지 민감해야 합니다. 저는 Scotch Development 웹사이트에 글을 쓸 수 있는 튜토리얼 아이디어를 얻을 수 있는 섹션이 있다는 것을 알고 있습니다. 여기 에서 확인해 보세요. 기본적으로 새로운 주제는 없습니다. 당신이 가지고 있는 것은 대부분의 경우 내용의 차이입니다.

당신의 틈새 시장을 알아라

이 게임에서 성공하려면 스스로 틈새 시장을 개척해야 합니다. 당신이 웹 애플리케이션을 구축하는 데 뛰어난 능력이 있다는 것을 알고 있다면 그것에 충실하고, 그것이 모바일 개발, 인공 지능, ML 등이라면 그것에 충실하십시오. 튜토리얼을 작성하는 동안 실수를 하면 사람들이 당신은 혼란스러운 개인입니다.

6. 당신의 글쓰기에 독특함을 가져라

글을 쓸 때는 최대한 단순하면서도 자유로워야 합니다. 다른 개발자에게 무언가를 설명하고 그 사람이 간단한 용어로 이해하기를 바라는 것처럼 기사를 작성하세요. 독자가 계속 읽을 수 있도록 항상 재미있는 Gif 이미지, 짧은 비디오, 스크린샷 등을 포함할 수 있습니다.

피드백 받기

형제! 자매! 당신이 모든 것을 알고 있다고 생각하지 마십시오. 당신은 다리에만 총을 쏘게 될 것입니다. 의견을 구하고 비판을 피할 수는 없으므로 열린 마음으로 받아들이십시오. 사람들이 이메일이나 트위터를 통해 자신에게 명확하지 않은 사항에 대해 이야기할 수 있도록 하세요.

8. 글쓰기를 멈추지 마세요

맙소사! 이것을 추가하지 말았어야 했지만 허용했습니다. 한 번 쓰기 시작하면 멈추지 말고, 어쩌면 아무것도 모른다는 비난을 많이 받을 수도 있습니다. 수정 작업을 하고 더 많은 내용을 작성하면 보상을 받을 것입니다.

결론

나는 당신이 내 작은 마음을 말하는 기사에서 뭔가를 얻었을 것이라고 믿습니다.

Scotch.io , Codementor , LinkedIn 및 Dev.to에 대한 내 기사를 읽어주시면 감사하겠습니다.