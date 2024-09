Développeurs : pourquoi et comment rédiger des articles techniques

J'ai publié une petite émission sur le besoin d'articles techniques à ajouter à ma publication sur un groupe Whatsapp de plus de 200 développeurs et la réponse que j'ai reçue m'a incité à écrire ce court article. J'ai découvert que de nombreux développeurs ne trouvent pas important d'écrire des articles et je pense que ce n'est pas correct. Comme si je savais que de nombreux développeurs n'auraient pas d'articles techniques, j'ai décidé d'ajouter le dernier paragraphe au BC et, à ma grande surprise, plusieurs développeurs m'ont envoyé un message indiquant qu'ils avaient besoin d'aide pour commencer à rédiger des articles techniques et c'est pourquoi j'ai décidé d'écrire ceci. article rapide.

If you have write-ups basically technical ones and you want to reach out to a wider audience on Medium, please DM me with your medium username and link to the articles or article. If you would like to start writing technical posts and you don't know where to start from, you can also DM me

Pour commencer, il en faut beaucoup pour produire un contenu génial et je sais que c'est ce qui rebute de nombreux développeurs, mais dans la première partie de cet article, je parlerai des avantages de la rédaction d'articles techniques.

Construisez votre portefeuille

L'un des éléments clés de la rédaction d'articles techniques est que cela peut vous aider à constituer votre portefeuille en tant que développeur et vous donne de nombreuses opportunités d'être considéré comme compétent dans ce que vous faites. Je pense qu'un élément clé qui a aidé certains développeurs comme Prosper Otemuyiwa et d'autres est le fait que, même si le didacticiel est petit, ils s'assurent de faire quelque chose.

Aider les débutants

Avant d’arriver au stade où vous vous trouvez actuellement, certaines personnes vous ont aidé à y parvenir grâce à des vidéos et des articles. C'est une raison suffisante pour écrire du contenu dont d'autres personnes pourront tirer des leçons.

Apprendre encore plus

Plus vous écrivez sur une chose particulière ou, permettez-moi de dire, plus vous enseignez une chose particulière, mieux vous y parvenez. La rédaction de contenus techniques peut impliquer que vous écriviez sur une application que vous venez de créer et qui vous a causé beaucoup de stress que vous ne voulez pas que d'autres développeurs subissent ou que vous venez d'apprendre une nouvelle chose et que vous voulez que le monde sache ce que vous avez appris. Faire ce qui est mentionné ci-dessus vous aide à renforcer votre confiance dans ce que vous savez.

Faire de l'argent

Ouais! l'argent est très important et on ne l'obtient pas en restant assis et en ne faisant rien qui puisse ajouter à la vie de quelqu'un. Vous pouvez être payé pour rédiger du contenu technique, mais avant d'être payé, vous devez également avoir écrit des contenus intéressants sous forme d'échantillons. Je connais quelques entreprises qui paient pour des rédactions techniques. L’un d’eux est Scotch Development et ce n’est pas parce qu’ils ont beaucoup plus à gaspiller, mais c’est parce qu’ils pensent que le développement est beaucoup plus facile lorsque vous avez le bon contenu pour vous guider.

Les vues

L’une des choses qui me rend heureux est le nombre de vues que j’obtiens sur mes articles. J'ai écrit un article sur [ React, Babel, webpack et Webpack 3.0 ] et Codementor m'a alerté sur Twitter que j'avais eu 2000 vues et je suis devenu fier de moi. Je pense que voir des gens lire votre contenu et en tirer des leçons devrait être un plus pour vous.

Restrictions limitées

Peu de gens investissent leur temps dans la rédaction d'articles techniques et cela donne plus de possibilités aux personnes qui écrivent d'avoir un avantage pour obtenir quelque chose pour lequel beaucoup de gens postulent. Auth0 a ouvert son application Web pour postuler en tant qu'ambassadeur Auth0 et l'un des champs de candidature indiquait que l'on pouvait joindre des liens vers des articles rédigés. Cela devrait vous dire quelque chose

COMMENT COMMENCER ?

On me pose cette question à chaque fois que je parle de la rédaction d'articles techniques et dans l'article, je vais simplement expliquer comment commencer en fonction de mon expérience et d'autres articles que j'ai lus sur la façon de commencer à rédiger des articles techniques.

Crois que tu peux

Vous n'avez pas besoin d'être le plus grand développeur du monde pour écrire un article. Vous pouvez toujours écrire un article sur ce que vous apprenez actuellement mais la première chose est de croire en vous.

2. Un petit pas mais un bon début

De nombreux développeurs sont confus à ce stade car ils pensent que ce qu'ils peuvent écrire qui impressionnera les gens, mais moi, je dirai toujours de commencer par quelque chose de petit. Mon premier article sur Medium était PHP : AU-DELÀ DE LA CONSTRUCTION DE SITES WEB et ce n'était pas un article vraiment « technique ». Je l'ai écrit juste pour sortir quelque chose et les gens m'ont encouragé en me recommandant et j'ai reçu une invitation à devenir écrivain sur une publication médium. C'est le petit pas que j'ai fait et maintenant j'ai plus de tutoriels sur Scotch Development , Codementor , Medium , @dev.to et ainsi de suite. Essayez-le.

3. Apprenez les nouvelles technologies

La meilleure façon d’avoir quelque chose sur quoi écrire est d’apprendre de nouvelles technologies. Apprenez de nouveaux frameworks qu’on ne vous a pas demandé d’apprendre et d’écrire dessus. Récemment, j'ai vu qu'il y avait un nouveau framework JS sans aucun tutoriel et lorsque j'ai parcouru la documentation, j'ai découvert à quel point il était léger et génial. J'ai donc créé un didacticiel à ce sujet et certains utilisateurs populaires de JS sur Twitter ont pris connaissance de l'article et ont continué à le retweeter et j'ai continué à obtenir plus de vues.

4. Les sujets vous entourent

Certains développeurs estiment que les sujets constituent le principal problème. Pour être sincère, ce n’est pas le cas, car la qualité du contenu est la chose la plus importante. Il suffit d’être sensible. Je sais que Scotch Development a une section sur ses sites Web où vous pouvez trouver des idées de tutoriels sur lesquels vous pouvez écrire. Vérifiez le ici . En principe, il n'y a pas de nouveaux sujets. Ce que vous avez, ce sont des différences de contenu la plupart du temps.

Connaissez votre créneau

Pour réussir à ce jeu, vous devez vous tailler une niche. Si vous savez que vous êtes doué pour créer des applications Web, tenez-vous-y et s'il s'agit de développement mobile, d'intelligence artificielle, de ML, etc., car si vous faites des erreurs que vous n'auriez pas dû commettre en écrivant un didacticiel, les gens prendront vous en tant qu'individu confus.

6. Soyez unique dans votre écriture

Lors de l’écriture, il faut être le plus simple possible et libre à la fois. Écrivez vos articles comme si vous expliquiez quelque chose à un autre développeur et que vous vouliez qu'il comprenne en termes simples. Vous pouvez toujours inclure des images Gif amusantes, de courtes vidéos, des captures d'écran, etc. pour que votre lecteur continue de lire.

Avoir un retour

Frère! Sœur! Ne vous formez pas, vous savez tout. Vous ne vous tirerez qu'une balle dans la jambe. Demandez des commentaires et soyez ouvert aux critiques car vous ne pouvez pas les éviter. Permettez aux gens de vous parler de quelque chose qui ne leur est pas clair par e-mail ou sur Twitter.

8. N'arrêtez pas d'écrire

Regarde ! Je n'aurais pas dû ajouter cela mais laissez-moi. N'arrêtez pas d'écrire une fois que vous avez commencé et faites peut-être face à de nombreuses critiques selon lesquelles vous ne savez rien. Travaillez sur les corrections et écrivez davantage et cela paiera.

Conclusion

Je pense que vous avez dû tirer quelque chose de mon petit article qui parle mentalement et je serai heureux si vous pouvez partager vos réflexions avec moi sur Twitter @goodnesskayode

J'adorerais si vous pouviez lire certains de mes articles sur Scotch.io , Codementor , LinkedIn et Dev.to