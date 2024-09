Entwickler: Das Warum und Wie des Schreibens technischer Artikel

Ich habe in einer WhatsApp-Gruppe von über 200 Entwicklern eine kleine Sendung über die Notwendigkeit technischer Artikel für meine Veröffentlichung gepostet und die Resonanz, die ich bekam, veranlasste mich, diesen kurzen Artikel zu schreiben. Ich habe herausgefunden, dass es vielen Entwicklern nicht wichtig ist, Artikel zu schreiben, und ich glaube, dass es nicht richtig ist. Als ob ich wüsste, dass viele Entwickler keine technischen Artikel haben würden, beschloss ich, den letzten Absatz zum BC hinzuzufügen, und zu meiner Überraschung teilten mir mehrere Entwickler mit, dass sie Hilfe beim Schreiben technischer Artikel brauchten, und deshalb habe ich beschlossen, diesen zu schreiben schneller Artikel.

Zunächst einmal braucht es viel, um großartige Inhalte herauszubringen, und ich weiß, dass dies viele Entwickler abschreckt, aber im ersten Teil dieses Beitrags werde ich über die Vorteile des Schreibens technischer Beiträge sprechen.

Bauen Sie Ihr Portfolio auf

Ein wichtiger Aspekt beim Verfassen technischer Beiträge ist, dass es Ihnen beim Aufbau Ihres Portfolios als Entwickler helfen kann und Ihnen reichlich Gelegenheit bietet, als kompetent in dem, was Sie tun, wahrgenommen zu werden. Eine wichtige Sache, die meiner Meinung nach einigen Entwicklern wie Prosper Otemuyiwa und einigen anderen geholfen hat, ist die Tatsache, dass sie sicherstellen, dass sie etwas tun, egal wie klein das Tutorial ist.

Helfen Sie Neulingen

Bevor Sie das Stadium erreicht haben, auf dem Sie sich gerade befinden, haben Ihnen einige Leute durch Videos und Artikel dabei geholfen, dorthin zu gelangen. Grund genug, Inhalte zu schreiben, von denen andere Menschen lernen können.

Erfahren Sie mehr

Je mehr Sie über eine bestimmte Sache schreiben oder, sagen wir mal, je mehr Sie eine bestimmte Sache lehren, desto besser werden Sie darin. Beim Schreiben technischer Inhalte müssen Sie möglicherweise über eine Anwendung schreiben, die Sie gerade erstellt haben und die Ihnen viel Stress bereitet hat, den andere Entwickler nicht ertragen sollen, oder Sie haben gerade etwas Neues gelernt und möchten, dass die Welt erfährt, was Sie gelernt haben. Wenn Sie die oben genannten Maßnahmen ergreifen, können Sie Vertrauen in das aufbauen, was Sie wissen.

Geld verdienen

Ja! Geld ist sehr wichtig und man bekommt es nicht dadurch, dass man herumsitzt und nichts tut, was das Leben eines Menschen bereichert. Sie können für das Schreiben technischer Inhalte bezahlt werden, aber bevor Sie bezahlt werden, müssen Sie auch einige interessante Inhalte als Beispiele geschrieben haben. Ich kenne einige Unternehmen, die für technische Texte bezahlen. Einer davon ist Scotch Development , und das liegt nicht daran, dass sie viel mehr zu verschwenden haben, sondern weil sie glauben, dass die Entwicklung viel einfacher ist, wenn man die richtigen Inhalte hat, die einen anleiten.

Die Ansichten

Was mich besonders freut, ist die Anzahl der Aufrufe meiner Artikel. Ich habe einen Artikel über [ React, Babel, Webpack und Webpack 3.0 ] geschrieben und Codementor hat mich auf Twitter darüber informiert, dass ich 2000 Aufrufe hatte und stolz auf mich wurde. Ich denke, dass es für Sie von Vorteil sein sollte, wenn Sie sehen, wie andere Ihre Inhalte lesen und daraus lernen.

Begrenzte Einschränkungen

Nur wenige Menschen investieren ihre Zeit in das Schreiben von Fachartikeln, und es bietet denjenigen, die schreiben, mehr Chancen, etwas zu bekommen, für das sich viele Leute bewerben. Auth0 öffnete seine Webbewerbung für die Bewerbung als Auth0-Botschafter und eines der Felder für die Bewerbung enthielt die Möglichkeit, Links zu verfassten Beiträgen anzuhängen. Da sollte es klingeln

Wie fange ich an?

Diese Frage wird mir jedes Mal gestellt, wenn ich über das Schreiben technischer Beiträge spreche, und in dem Artikel werde ich nur erklären, wie ich auf der Grundlage meiner Erfahrungen und anderer Beiträge, die ich zum Thema „Erste Schritte mit dem Schreiben technischer Artikel“ gelesen habe, anfängt

Glaube, du kannst es

Sie müssen nicht der weltbeste Entwickler sein, um einen Artikel zu schreiben. Sie können jederzeit einen Artikel über das schreiben, was Sie gerade lernen, aber das Erste ist, an sich selbst zu glauben

2. Ein kleiner Schritt, aber ein toller Anfang

Viele Entwickler sind an dieser Stelle verwirrt, weil sie das Gefühl haben, was sie schreiben können, um die Leute zu beeindrucken, aber ich würde immer sagen, beginnen Sie mit etwas Kleinem. Mein erster Beitrag auf Medium war PHP: BEYOND BUILDING WEBSITES und es war kein wirklich „technischer“ Artikel. Ich habe es nur geschrieben, um etwas herauszubringen, und die Leute haben mich durch Empfehlungen ermutigt, und ich habe eine Einladung erhalten, Autorin einer Medienpublikation zu werden. Das war der kleine Schritt, den ich gemacht habe, und jetzt habe ich weitere Tutorials zu Scotch Development , Codementor , Medium , @dev.to und so weiter. Probieren Sie es einfach aus.

3. Lernen Sie neue Technologien

Der beste Weg, etwas zum Schreiben zu haben, ist das Erlernen neuer Technologien. Lernen Sie neue Frameworks kennen, die Sie nicht lernen sollten, und schreiben Sie darüber. Kürzlich habe ich gesehen, dass es ein neues JS-Framework ohne Tutorial gibt, und als ich die Dokumentation durchgesehen habe, habe ich herausgefunden, wie einfach und großartig es ist. Also habe ich ein Tutorial dazu erstellt und einige beliebte JS-Twitter-Benutzer erfuhren von dem Artikel und retweeteten weiter, und ich bekam immer mehr Aufrufe.

4. Themen sind um Sie herum

Einige Entwickler sind der Meinung, dass Themen das Hauptproblem darstellen. Um ehrlich zu sein, ist es nicht so, denn die Qualität des Inhalts ist das Wichtigste. Man muss nur sensibel sein. Ich weiß, dass Scotch Development auf seinen Websites einen Bereich hat, in dem Sie Ideen für Tutorials erhalten, über die Sie schreiben können. Schau es dir hier an. Grundsätzlich gibt es keine neuen Themen. Was Sie haben, sind meistens inhaltliche Unterschiede.

Kennen Sie Ihre Nische

Um in diesem Spiel erfolgreich zu sein, müssen Sie sich eine Nische erobern. Wenn Sie wissen, dass Sie großartig darin sind, Webanwendungen zu erstellen, bleiben Sie dabei, und wenn es um mobile Entwicklung, künstliche Intelligenz, ML usw. geht, bleiben Sie dabei, denn wenn Sie beim Schreiben eines Tutorials Fehler machen, die Sie nicht hätten machen dürfen, werden die Leute es tun Sie als verwirrtes Individuum.

6. Seien Sie einzigartig in Ihrem Schreiben

Beim Schreiben muss man möglichst einfach und frei zugleich sein. Schreiben Sie Ihre Artikel so, als würden Sie einem anderen Entwickler etwas erklären und möchten, dass er oder sie es in einfachen Worten versteht. Sie können jederzeit lustige GIF-Bilder, kurze Videos, Screenshots usw. hinzufügen, um Ihren Leser beim Lesen zu halten.

Rückmeldung bekommen

Bruder! Schwester! Machen Sie nicht den Eindruck, Sie wüssten alles. Sie werden sich nur selbst ins Bein schießen. Bitten Sie um Kommentare und seien Sie offen für Kritik, denn der können Sie sich nicht entziehen. Geben Sie den Leuten die Möglichkeit, per E-Mail oder Twitter mit Ihnen über etwas zu sprechen, das ihnen nicht klar ist.

8. Hören Sie nicht auf zu schreiben

Lool! Ich hätte das nicht hinzufügen sollen, aber lassen Sie es mich. Hören Sie nicht auf zu schreiben, wenn Sie einmal angefangen haben, und werden Sie möglicherweise mit viel Kritik konfrontiert, weil Sie nichts wissen. Arbeiten Sie an den Korrekturen und schreiben Sie mehr und es wird sich lohnen.

Abschluss

Abschluss

Ich glaube, Sie haben sicher etwas von meinem kleinen Gedanken-Speaking-Artikel gelernt

