Geliştiriciler: Teknik Makaleler Neden ve Nasıl Yazılır?

200'ün üzerinde geliştiriciden oluşan Whatsapp grubunda yayınlarıma eklenecek teknik makalelerin gerekliliği üzerine küçük bir yayın yayınladım ve aldığım yanıt beni bu kısa makaleyi yazmaya yöneltti. Birçok geliştiricinin makale yazmayı önemli bulmadığını öğrendim ve bunun doğru olmadığına inanıyorum. Sanki birçok geliştiricinin teknik makalesi olmayacağını biliyormuşum gibi, son paragrafı BC'ye eklemeye karar verdim ve şaşırtıcı bir şekilde birkaç geliştirici bana teknik makale yazmaya başlama konusunda yardıma ihtiyaçları olduğunu belirten bir mesaj gönderdi ve bu yüzden bunu yazmaya karar verdim. hızlı makale.

Başlangıç olarak harika içerik ortaya çıkarmak çok zaman alıyor ve bunun birçok geliştiriciyi oyalayan şey olduğunu biliyorum ama bu yazının ilk bölümünde teknik yazılar yazmanın faydalarından bahsedeceğim.

Portföyünüzü Oluşturun

Teknik yazı yazmanın önemli noktalarından biri, bir geliştirici olarak portföyünüzü oluşturmanıza yardımcı olabilmesi ve yaptığınız işte yetenekli olarak görülmeniz için size bol miktarda fırsat sunmasıdır. Prosper Otemuyiwa ve diğer bazı geliştiricilere yardımcı olduğunu düşündüğüm en önemli şey, eğitim ne kadar az olursa olsun bir şeyler yaptıklarından emin olmalarıdır.

Yeni Başlayanlara Yardım Edin

Şu an bulunduğunuz aşamaya gelmeden önce, bazı kişiler videolar ve makaleler aracılığıyla bu noktaya gelmenize yardımcı oldu. Bu, diğer insanların öğrenebileceği içerikler yazmak için yeterli bir nedendir.

Daha fazla bilgi edin

Belirli bir şey hakkında ne kadar çok yazarsanız veya şunu söyleyeyim, belirli bir şeyi ne kadar çok öğretirseniz, o konuda o kadar iyi olursunuz. Teknik içerik yazmak, yeni geliştirdiğiniz ve size çok fazla stres veren, diğer geliştiricilerin yaşamasını istemediğiniz bir uygulama hakkında yazmanızı içerebilir veya yeni bir şey öğrendiniz ve ne öğrendiğinizi dünyanın bilmesini istiyorsunuz. Yukarıda belirtilenleri yapmak, bildiklerinize güven duymanıza yardımcı olur.

Para kazanmak

Evet! Para çok önemlidir ve bunu oturup birinin hayatına katkıda bulunacak hiçbir şey yapmayarak elde edemezsiniz. Teknik içerik yazdığınız için para alabilirsiniz, ancak para almadan önce örnek olarak ilginç içerikler de yazmış olmanız gerekir. Teknik yazılar için para ödeyen birkaç şirket tanıyorum. Bunlardan biri Scotch Development ve bunun nedeni onların israf edecek daha fazla şeyleri olması değil, size rehberlik edecek doğru içeriğe sahip olduğunuzda gelişimin çok daha kolay olacağına inanmalarıdır.

Görünümler

Beni sevindiren şeylerden biri de yazılarımın izlenme sayısının artması. [ React, Babel, webpack ve Webpack 3.0 ] hakkında bir makale yazdım ve Codementor beni Twitter'da 2000 izlenme aldığım konusunda uyardı ve kendimle gurur duydum. İnsanların içeriğinizi okuduğunu ve ondan bir şeyler öğrendiğini görmek sizin için bir artı olmalı diye düşünüyorum.

Sınırlı Kısıtlamalar

Çok az insan teknik makaleler yazmaya zaman ayırıyor ve bu, yazan kişilere, birçok insanın başvurduğu bir şeyi elde etme konusunda daha fazla fırsat sağlıyor. Auth0, Auth0 elçisi olarak başvurmak için web uygulamasını açtı ve başvuru alanlarından biri, yazılan yazılara bağlantıların eklenebilmesini içeriyordu. Bu bir şey çağrıştırmalı

NASIL BAŞLAYACAĞIM?

Teknik yazı yazmaktan bahsettiğimde bu soruyla karşılaşıyorum ve makalede deneyimlerime ve teknik makale yazmaya başlama konusunda okuduğum diğer yazılara dayanarak nasıl başlayacağımı açıklayacağım.

Yapabileceğine inan

Bir makale yazmak için dünyanın en iyi geliştiricisi olmanıza gerek yok. Şu anda öğrendikleriniz hakkında her zaman bir makale yazabilirsiniz ancak ilk şey kendinize inanmaktır.

2. Küçük Bir Adım Ama Harika Bir Başlangıç

Birçok geliştiricinin kafası bu noktada karışıyor çünkü insanları etkileyecek ne yazabileceklerini düşünüyorlar ama ben her zaman küçük bir şeyle başlayın derim. Medium hakkındaki ilk mesajım PHP: WEB SİTELERİ OLUŞTURMANIN ÖTESİNDE idi ve gerçek anlamda 'teknolojik' türden bir makale değildi. Bunu sadece bir şeyleri duyurmak için yazdım ve insanlar tavsiye ederek beni teşvik etti ve orta ölçekli bir yayında yazar olma daveti aldım. Bu attığım küçük adımdı ve şimdi Scotch Development , Codementor , Medium , @dev.to ve benzeri konularda daha fazla dersim var. Sadece bir dene.

3. Yeni Teknolojiyi Öğrenin

Üzerine yazacak bir şeye sahip olmanın en iyi yolu yeni teknolojileri öğrenmektir. Öğrenmeniz istenmeyen yeni çerçeveleri öğrenin ve üzerine yazın. Son zamanlarda üzerinde herhangi bir eğitim bulunmayan yeni bir JS çerçevesi olduğunu gördüm ve belgeleri incelediğimde ne kadar hafif ve harika olduğunu öğrendim. Bu yüzden bununla ilgili bir eğitim hazırladım ve bazı popüler JS Twitter kullanıcıları makaleyi öğrendi, retweetlemeye devam etti ve ben de daha fazla görüntüleme almaya devam ettim.

4. Konular etrafınızda

Bazı geliştiriciler konuların ana sorun olduğunu düşünüyor. Samimi olmak gerekirse içeriğin kalitesi önemli değil. Sadece duyarlı olmanız gerekiyor. Scotch Development'ın web sitelerinde üzerine yazabileceğiniz eğitimler hakkında fikir edinebileceğiniz bir bölüm olduğunu biliyorum. Buradan kontrol edin . Temel olarak yeni konu yok. Sahip olduğunuz şey çoğu zaman içerikteki farklılıklardır.

Nişinizi Tanıyın

Bu oyunda başarılı olmak için kendinize bir niş oluşturmalısınız. Web uygulamaları oluşturmada harika olduğunuzu biliyorsanız, ona bağlı kalın ve konu mobil geliştirme, Yapay Zeka, makine öğrenimi vb. ise buna bağlı kalın çünkü bir eğitim yazarken yapmamanız gereken hatalar yaparsanız, insanlar bunu dikkate alacaktır. kafası karışık bir birey olarak sen.

6. Yazılarınızda Benzersiz Olun

Yazarken olabildiğince basit ve aynı zamanda özgür olmalısınız. Makalelerinizi sanki başka bir geliştiriciye bir şeyi açıklıyormuşsunuz ve onun basit terimlerle anlamasını istiyormuşsunuz gibi yazın. Okuyucunuzun okumaya devam etmesi için her zaman komik Gif görselleri, kısa videolar, ekran görüntüleri vb. ekleyebilirsiniz.

Geri bildirim almak

Erkek kardeş! Kız kardeş! Sakın yapma, her şeyi biliyorsun. Sadece kendini bacağından vuracaksın. Yorum isteyin ve eleştiriye açık olun çünkü bundan kaçınamazsınız. İnsanların kendileri için net olmayan bir şey hakkında e-posta veya Twitter aracılığıyla sizinle konuşabilmelerine izin verin.

8. Yazmayı Durdurmayın

Ahah! Bunu eklememeliydim ama izin verin. Başladıktan sonra yazmayı bırakmayın ve belki de hiçbir şey bilmediğiniz yönünde birçok eleştiriyle karşılaşabilirsiniz. Düzeltmeler üzerinde çalışın ve daha fazla yazın, karşılığını alacaktır.

Çözüm

Aklımı konuşturan küçük makalemden bir şeyler kazandığınıza inanıyorum ve düşüncelerinizi benimle twitter @goodnesskayode üzerinden paylaşırsanız çok sevinirim.

