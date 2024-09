Nhà phát triển: Lý do và cách viết bài viết kỹ thuật

Tôi đã đăng một thông báo nhỏ về sự cần thiết của các bài viết kỹ thuật để thêm vào ấn phẩm của mình trên một nhóm Whatsapp gồm hơn 200 nhà phát triển và phản hồi mà tôi nhận được đã thôi thúc tôi viết bài báo ngắn này. Tôi phát hiện ra rằng nhiều nhà phát triển không thấy việc viết bài là quan trọng và tôi tin rằng điều đó không đúng. Như thể tôi biết nhiều nhà phát triển sẽ không có bài viết kỹ thuật, tôi quyết định thêm đoạn cuối vào BC và thật ngạc nhiên, một số nhà phát triển đã nhắn tin cho tôi rằng họ cần trợ giúp để bắt đầu viết bài kỹ thuật và đó là lý do tại sao tôi quyết định viết bài này bài viết nhanh chóng.

If you have write-ups basically technical ones and you want to reach out to a wider audience on Medium, please DM me with your medium username and link to the articles or article. If you would like to start writing technical posts and you don't know where to start from, you can also DM me

Để bắt đầu, phải mất rất nhiều thời gian để tạo ra nội dung tuyệt vời và tôi biết đây là điều khiến nhiều nhà phát triển cảm thấy khó chịu nhưng ở phần đầu tiên của bài đăng này, tôi sẽ nói về lợi ích của việc viết các bài đăng kỹ thuật.

Xây dựng danh mục đầu tư của bạn

Một điều quan trọng khi viết các bài đăng kỹ thuật là nó có thể giúp xây dựng danh mục đầu tư của bạn với tư cách là một nhà phát triển và nó mang đến cho bạn nhiều cơ hội để được coi là có kỹ năng trong những gì bạn làm. Một điều quan trọng mà tôi cảm thấy đã giúp ích cho một số nhà phát triển như Prosper Otemuyiwa và một số người khác là thực tế là dù hướng dẫn có ít đến đâu, họ vẫn đảm bảo rằng họ sẽ làm được điều gì đó.

Trợ giúp người mới

Trước khi bạn bước lên sân khấu như hiện tại, một số người đã giúp bạn đạt được điều đó thông qua các video và bài viết. Đó là lý do đủ để viết nội dung để người khác học hỏi.

Tìm hiểu thêm

Bạn càng viết nhiều về một điều cụ thể hoặc để tôi nói, bạn càng dạy một điều cụ thể thì bạn càng hiểu rõ hơn về nó. Viết nội dung kỹ thuật có thể liên quan đến việc bạn viết về một ứng dụng bạn vừa xây dựng khiến bạn gặp nhiều căng thẳng mà bạn không muốn các nhà phát triển khác phải trải qua hoặc bạn vừa học được một điều mới và bạn muốn cả thế giới biết những gì bạn đã học được. Thực hiện những điều đã đề cập ở trên sẽ giúp bạn xây dựng niềm tin vào những gì bạn biết.

Làm ra tiền

Vâng! Tiền rất quan trọng và bạn không thể có được nó bằng cách ngồi yên và không làm bất cứ điều gì có ích cho cuộc sống của ai đó. Bạn có thể được trả tiền để viết nội dung kỹ thuật nhưng trước khi được trả tiền, bạn cũng phải viết một số nội dung thú vị làm mẫu. Tôi biết một số công ty trả tiền cho các bài viết kỹ thuật. Một là Scotch Development và điều này không phải vì họ có nhiều thứ để lãng phí mà là vì họ tin rằng việc phát triển sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi bạn có nội dung phù hợp để hướng dẫn bạn.

Quan điểm

Một trong những điều khiến tôi vui mừng là số lượt xem bài viết của mình. Tôi đã viết một bài báo về [ React, Babel, webpack và Webpack 3.0 ] và Codementor đã thông báo cho tôi trên twitter rằng tôi đã có 2000 lượt xem và tôi trở nên tự hào về bản thân mình. Tôi nghĩ việc nhìn thấy mọi người đọc nội dung của bạn và học hỏi từ đó sẽ là một điểm cộng cho bạn.

Hạn chế có giới hạn

Rất ít người đầu tư thời gian vào việc viết các bài báo kỹ thuật và điều đó mang lại nhiều cơ hội hơn cho những người viết bài để có được lợi thế nhận được thứ mà nhiều người đăng ký. Auth0 đã mở ứng dụng web của họ để đăng ký làm đại sứ Auth0 và một trong các trường dành cho ứng dụng bao gồm việc người ta có thể đính kèm các liên kết đến các bài viết đã viết. Điều đó sẽ rung chuông

TÔI BẮT ĐẦU NHƯ THẾ NÀO?

Tôi nhận được câu hỏi này mỗi khi nói về việc viết các bài viết kỹ thuật và trong bài viết này tôi sẽ chỉ giải thích cách bắt đầu dựa trên kinh nghiệm của tôi và các bài đăng khác mà tôi đã đọc về cách bắt đầu viết các bài báo kỹ thuật

Tin rằng bạn có thể

Bạn không cần phải là nhà phát triển vĩ đại nhất thế giới để viết một bài báo. Bạn luôn có thể viết một bài về những gì bạn đang học nhưng điều đầu tiên là hãy tin vào chính mình

2. Một bước nhỏ nhưng khởi đầu tuyệt vời

Nhiều nhà phát triển cảm thấy bối rối vào thời điểm này vì họ cảm thấy những gì họ có thể viết sẽ gây ấn tượng với mọi người nhưng tôi sẽ luôn nói rằng hãy bắt đầu với một điều gì đó nhỏ nhặt. Bài đăng đầu tiên của tôi trên phương tiện truyền thông là PHP: BEYOND BUILDING WEBSITES và nó không phải là một loại bài viết thực sự 'công nghệ'. Tôi viết nó chỉ để bộc lộ điều gì đó và mọi người đã khuyến khích tôi bằng cách giới thiệu và tôi nhận được lời mời trở thành nhà văn trên một ấn phẩm tầm trung. Đó là bước nhỏ mà tôi đã thực hiện và bây giờ tôi có thêm hướng dẫn về Scotch Development , Codementor , Medium , @dev.to, v.v. Chỉ cần cung cấp cho nó một thử.

3. Học công nghệ mới

Cách tốt nhất để có thứ gì đó để viết là học các công nghệ mới. Tìm hiểu các khuôn khổ mới mà bạn không được yêu cầu học và viết về nó. Gần đây, tôi thấy có một khung JS mới mà không có bất kỳ hướng dẫn nào về nó và khi xem qua tài liệu, tôi phát hiện ra nó nhẹ nhàng và tuyệt vời như thế nào. Vì vậy, tôi đã thực hiện một hướng dẫn về nó và một số người dùng twitter JS phổ biến đã biết về bài viết và tiếp tục đăng lại và tôi tiếp tục nhận được nhiều lượt xem hơn.

4. Các chủ đề xung quanh bạn

Một số nhà phát triển cảm thấy chủ đề là vấn đề chính. Thành thật mà nói, chất lượng nội dung không phải là điều quan trọng nhất. Bạn chỉ cần nhạy cảm. Tôi biết Scotch Development có một phần trên trang web của họ nơi bạn có thể lấy ý tưởng về các hướng dẫn mà bạn có thể viết. kiểm tra nó ở đây Về cơ bản, không có chủ đề mới. Những gì bạn có là sự khác biệt về nội dung hầu hết.

Biết niche của bạn

Để thành công trong trò chơi này, bạn phải tạo cho mình một chỗ đứng riêng. Nếu bạn biết mình rất xuất sắc trong việc xây dựng các ứng dụng web, hãy bám sát nó và nếu đó là phát triển di động, Trí tuệ nhân tạo, ML, v.v. hãy bám sát nó vì nếu bạn mắc lỗi mà lẽ ra bạn không nên mắc phải khi viết hướng dẫn, mọi người sẽ coi thường bạn như một cá nhân bối rối.

6. Hãy độc đáo trong bài viết của bạn

Khi viết, bạn phải đơn giản nhất có thể và đồng thời tự do. Viết bài viết của bạn giống như bạn đang giải thích điều gì đó cho một nhà phát triển khác và bạn muốn họ hiểu bằng những thuật ngữ đơn giản. Bạn luôn có thể đưa vào các hình ảnh Gif vui nhộn, video ngắn, ảnh chụp màn hình, v.v. để thu hút người đọc.

Nhận phản hồi

Anh trai! Em gái! Đừng hình thành bạn biết tất cả mọi thứ. Bạn sẽ chỉ tự bắn vào chân mình mà thôi. Hãy yêu cầu nhận xét và cởi mở với những lời chỉ trích vì bạn không thể tránh khỏi điều đó. Hãy để mọi người có thể nói chuyện với bạn về điều gì đó mà họ chưa hiểu rõ qua email hoặc twitter.

8. Đừng ngừng viết

Lồ! Tôi không nên thêm cái này nhưng hãy để tôi. Đừng ngừng viết khi bạn bắt đầu và có thể phải đối mặt với rất nhiều lời chỉ trích rằng bạn không biết gì cả. Hãy sửa chữa và viết nhiều hơn và nó sẽ được đền đáp.

Phần kết luận

Tôi tin rằng bạn chắc chắn đã thu được điều gì đó từ bài viết nói lên suy nghĩ nhỏ bé của tôi và tôi sẽ rất vui nếu bạn có thể chia sẻ suy nghĩ của mình với tôi trên twitter @goodnesskayode

Tôi sẽ rất vui nếu bạn có thể đọc một số bài viết của tôi trên Scotch.io , Codementor , LinkedIn và Dev.to