密码朋克编写代码：David Chaum 和 Ecash

密码朋克运动始于 1992 年的一个邮件列表，但在此之前就已经有网络隐私方面的先驱。美国计算机工程师、天才密码学家 David Chaum 可能是这一切的先驱。据我们所知，他当时不在邮件列表中，但他确实在用加密技术创建新的软件，以保护我们的匿名性并改进旧系统。





众所周知，他是数字货币的发明者，比中本聪早得多。这就是为什么他值得被提名为荣誉密码朋克，或者，就像 彭博社给他打了电话 ，“加密货币教父”。毕竟，Chaum 提供了很多元素，最终共同创造了比特币。





他于 1955 年出生于美国加利福尼亚州洛杉矶的一个犹太家庭，并于 1982 年获得加州大学伯克利分校的计算机科学博士学位。同年，他发起了一场关于密码学及其潜在用途的会议，这实际上是一次大胆的举动 密码朋克 由于美国政府密切关注这些系统，因此会产生不良影响。





20 世纪 80 年代初，根据《国际武器贸易条例》（ITAR），加密技术被归类为弹药，这意味着出口（甚至创建或共享）强加密技术受到严格限制。 Chaum 避开 为此，同时成立了国际密码研究协会（IACR），并受到联合国作为国际科学协会的保护。





国际癌症研究学会 该协会至今仍然存在，每年都会组织几次全球密码学会议。在第一次 Crypto 会议之后，Chaum 成为了纽约大学和加州大学的教授。

电子现金

1983 年，Chaum 发表了一篇论文，题为“ 盲签名实现不可追踪的支付 ”，其中他描述了一种用密码学构建的新型隐私保护金融技术。这就是 Ecash 的基础，Ecash 是世界上第一个以隐私为导向的电子现金系统，它在 1989 年 Chaum 创立 DigiCash 公司时开始出现。







该系统允许用户将钱以数字格式存储在计算机上，并在任何接受 Ecash 的商店匿名消费。该系统旨在通过确保交易不需要在供应商处开立账户或传输信用卡号来保护用户的隐私。





正如我们所提到的，Ecash 背后的核心技术是使用盲签名。它们是数字签名，其中消息内容在签名之前被隐藏（盲化）。这种技术确保签名者无法看到消息内容，从而提供数字货币提取和消费之间的不可关联性。因此，银行无法追踪单个交易，从而保护用户的匿名性。





然而，银行作为中间人仍然是必要的，货币的最终来源仍然是中央银行。电子现金是一个系统，而不是货币本身，当然，它不像现代加密货币那样去中心化。这也许就是为什么尽管最初受到大型银行的青睐，但 DigiCash 最终还是在 1998 年宣布破产。





然而，这一概念为数字货币和加密隐私解决方案的未来发展开辟了道路。

不仅仅是电子现金

David Chaum 在加密和隐私方面的努力并未止步于 Ecash 或盲签名。他的一项显著成就是 1981 年开发了混合网络，这是一种匿名通信系统。混合网络的工作原理是加密和批量处理来自多个发送者的消息，在每个服务器上重新排序和混淆它们，直到它们到达最终目的地。这一概念是 Tor 等现代匿名浏览工具的基础，强调了 Chaum 在增强互联网隐私方面的先锋作用。





Chaum 还在 1989 年引入了不可否认签名，该签名允许签名者通过交互过程控制谁可以验证签名。这确保了除非签名者主动否认，否则签名将被视为有效。





此外，1991 年，他开发了群签名，使群成员能够代表群匿名签署消息，并且群管理员可以在必要时撤销匿名性。





另一个重要领域 Chaum 的作品 是值得信赖的投票系统。从 1981 年开始，他提出了一种投票系统，该系统使用混合网络在维护选民隐私的同时确保可验证的计票结果。他后来的工作包括 1991 年的 SureVote，该系统允许从不可信的系统进行安全投票，以及一系列加密可验证的投票系统，如 Prêt à Voter、Punchscan 和 Scantegrity。这些系统已在一些现实世界的选举中使用。





最近，Chaum 一直致力于 XX网络 ，“一种高速隐私保护区块链，具有抗量子共识和货币，可通过混合来粉碎元数据”。换句话说，该网络采用强大的加密技术，适用于各种以隐私为中心的用例，包括安全消息传递、匿名交易以及保护用户元数据免受监视。

隐私工具

正如 Chaum 和其他密码朋克所思考的那样，如今隐私工具的使用比上个世纪更为重要。根据“齐默尔曼法案”（ 另一位杰出的密码朋克 ）,“技术的自然发展往往使监控变得更加容易（……）计算机追踪我们的能力每 18 个月就会翻一番。”可悲的事实是，监控只是滥用的第一步——来自网络犯罪分子、公司和政府。





我们需要尽最大努力保护我们的信息和资金。幸运的是，有许多工具和去中心化的生态系统可以让我们做到这一点，其中之一就是 奥比特 。









这种去中心化的生态系统为那些寻求保护在线隐私和财务自由的人提供了极具吸引力的解决方案。其有向无环图 (DAG) 结构通过提供更去中心化和抗审查的框架使其有别于区块链。由于没有矿工、“验证者”或其他中间人，因此只有用户负责自己的交易和数据。这种架构允许安全且不可更改的操作，确保没有任何单个实体可以控制、审查或以某种方式操纵网络。





借助 Obyte，用户可以更加自信地开展数字活动，因为他们知道他们的信息和金融交易受到保护。该平台强大的安全措施和去中心化特性使其成为任何希望在数字时代保持隐私和自主权的人的理想选择。





通过利用 Obyte 的技术，个人可以保护他们的数据和资产，享受更高水平的在线自由和安全——就像密码朋克所希望的那样。

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