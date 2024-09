사이퍼펑크가 코드를 쓴다: 데이비드 차움과 이캐시

사이퍼펑크 운동은 1992년 메일링 리스트로 시작되었지만, 그 전에도 온라인 프라이버시의 선구자들이 있었습니다. 미국의 컴퓨터 엔지니어이자 재능 있는 암호학자인 데이비드 차움이 이 모든 것의 선구자 일 가능성이 큽니다. 그는 당시 메일링 리스트에 없었지만(우리가 아는 한), 그는 확실히 우리의 익명성을 보존하고 오래된 시스템을 개선하기 위해 암호화를 사용하여 새로운 소프트웨어를 만들고 있었습니다.





그는 사토시 나카모토보다 훨씬 이전에 디지털 현금의 발명가로 알려져 있습니다. 그래서 그는 명예 사이퍼펑크 또는 블룸버그가 그에게 전화를 걸었다 , "암호화폐의 대부." 결국 Chaum은 결국 비트코인을 만드는 데 필요한 많은 조각을 제공했습니다.





그는 1955년 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 유대인 가정에서 태어났고, 1982년 캘리포니아 대학교 버클리에서 컴퓨터 과학 박사 학위를 받았습니다. 같은 해에 그는 암호화와 그 잠재적 용도에 대한 전체 컨퍼런스를 시작했으며, 그것은 실제로 대담한 움직임이었습니다. 사이퍼펑크 미국 정부가 이러한 시스템에 나쁜 방식으로 주의를 기울이고 있었기 때문에 그럴 것입니다.





1980년대 초반, 암호화 기술은 국제 무기거래 규정(ITAR)에 따라 군수품으로 분류되었으므로 강력한 암호화 기술을 수출하는 것(만들거나 공유하는 것)이 엄격히 제한되었습니다. 차움은 피했다 동시에 국제 암호 연구 협회(IACR)를 창설하여 이를 법적으로 표적으로 삼고, 유엔에서 국제 과학 협회로서의 보호를 확보했습니다.





국제연합(IACR) 오늘날에도 여전히 존재하며, 전 세계적으로 암호학에 대한 여러 연례 컨퍼런스를 조직합니다. 첫 번째 Crypto 컨퍼런스 이후 Chaum은 University of New York과 University of California에서 교수로 일하게 되었습니다.

이캐시

1983년에 Chaum은 " 추적 불가능한 지불에 대한 맹인 서명 ”에서 그는 암호화로 구축된 새로운 프라이버시 보호 금융 기술을 설명했습니다. 이는 Ecash의 기초이며, 야생에서 최초의 프라이버시 지향 전자 현금 시스템으로, Chaum이 1989년에 DigiCash라는 회사를 설립했을 때 실현되었습니다.







이 시스템은 사용자가 컴퓨터에 디지털 형식으로 돈을 저장하고 Ecash를 허용하는 모든 상점에서 익명으로 사용할 수 있도록 했습니다. 거래에 공급업체에 계좌를 개설하거나 신용 카드 번호를 전송하지 않아도 되도록 하여 개인 정보를 보호하는 것이 목적이었습니다.





앞서 언급했듯이 Ecash의 핵심 기술은 블라인드 서명을 사용하는 것이었습니다. 블라인드 서명은 서명하기 전에 메시지 내용이 숨겨지는(블라인드) 디지털 서명입니다. 이 기술은 서명자가 메시지 내용을 볼 수 없도록 보장하여 디지털 통화의 인출과 지출 간의 연결 해제를 제공합니다. 결과적으로 은행은 개별 거래를 추적할 수 없어 사용자의 익명성을 보존할 수 없습니다.





그러나 은행은 여전히 중개자로서 필요했고, 돈의 궁극적인 기원은 여전히 중앙은행이었습니다. Ecash는 통화가 아닌 시스템이었고, 물론 현대 암호화폐만큼 분산화되지 않았습니다. 그래서 대형 은행의 초기 관심에도 불구하고 DigiCash는 1998년에 파산을 선언하게 되었을지도 모릅니다.





하지만 이 개념은 디지털 통화와 암호화된 개인정보 보호 솔루션의 미래 개발에 대한 길을 열어주었습니다.

Ecash 이상

데이비드 차움의 암호화 및 프라이버시 중심 노력은 Ecash나 블라인드 서명으로 끝나지 않았습니다. 그의 주목할 만한 업적 중 하나는 1981년 익명 통신 시스템인 믹스 네트워크를 개발한 것입니다. 믹스 네트워크는 여러 발신자의 메시지를 암호화하고 일괄 처리하고, 각 서버에서 메시지를 재정렬하고 난독화하여 최종 목적지에 도달할 때까지 작동합니다. 이 개념은 Tor와 같은 현대 익명 브라우징 도구의 기초가 되며, 인터넷 프라이버시를 강화하는 데 있어 차움의 선구적 역할을 강조합니다.





Chaum은 또한 1989년에 부인할 수 없는 서명을 도입했는데, 서명자는 상호 작용 과정을 통해 서명을 검증할 수 있는 사람을 제어할 수 있습니다. 이를 통해 서명자가 적극적으로 부인하지 않는 한 서명이 유효한 것으로 간주됩니다.





또한, 1991년에는 그룹 서명 기능을 개발하여 그룹 구성원이 그룹을 대표하여 익명으로 메시지에 서명할 수 있게 했고, 그룹 관리자는 필요한 경우 익명성을 철회할 수 있었습니다.





또 다른 중요한 영역 Chaum의 작업 신뢰할 수 있는 투표 시스템에 있습니다. 1981년부터 그는 혼합 네트워크를 사용하여 검증 가능한 집계를 보장하면서 유권자의 프라이버시를 유지하는 투표 시스템을 제안했습니다. 그의 후기 작업에는 신뢰할 수 없는 시스템에서 안전한 투표를 허용하는 1991년의 SureVote와 Prêt à Voter, Punchscan, Scantegrity와 같은 일련의 암호학적으로 검증 가능한 투표 시스템이 포함되었습니다. 이러한 시스템은 일부 실제 선거에서 사용되었습니다.





최근 Chaum은 다음 작업을 수행해 왔습니다. XX 네트워크 , "양자 저항성 합의와 혼합을 통한 메타데이터 분쇄를 갖춘 통화를 갖춘 고속 개인 정보 보호 블록체인". 즉, 이 네트워크는 보안 메시징, 익명 거래, 사용자 메타데이터를 감시로부터 보호하는 것을 포함한 다양한 개인 정보 중심 사용 사례에 대한 강력한 암호화로 설계되었습니다.

개인 정보 보호 도구

Chaum과 다른 사이퍼펑크들이 숙고했듯이 오늘날 프라이버시 도구의 사용은 지난 세기보다 훨씬 더 중요합니다. "Zimmerman Law"( 또 다른 주목할만한 사이퍼펑크 ), "기술의 자연스러운 흐름은 감시를 더 쉽게 만드는 방향으로 움직이는 경향이 있습니다. (...) 컴퓨터가 우리를 추적하는 능력은 18개월마다 두 배로 증가합니다." 슬픈 진실은 감시가 사이버 범죄자, 기업 및 정부로부터 남용을 위한 첫 번째 단계에 불과하다는 것입니다.





우리는 우리의 정보와 자금을 최선을 다해 보호해야 합니다. 다행히도 우리에게는 그것을 사용하는 것만으로 할 수 있는 수많은 도구와 분산된 생태계가 있으며 그 중 하나가 오바이트 .









이 분산형 생태계는 온라인 프라이버시와 재정적 자유를 보호하고자 하는 사람들에게 매력적인 솔루션을 제공합니다. 방향성 비순환 그래프(DAG) 구조는 더 분산되고 검열에 강한 프레임워크를 제공하여 블록체인과 차별화됩니다. 채굴자, "검증자" 또는 다른 중개자가 없기 때문에 사용자만이 자신의 거래와 데이터를 담당합니다. 이 아키텍처는 안전하고 변경 불가능한 작업을 허용하여 단일 엔터티가 네트워크를 제어, 검열 또는 어떻게든 조작할 수 없도록 합니다.





Obyte를 사용하면 사용자는 자신의 정보와 금융 거래가 보호된다는 것을 알고 더 큰 확신을 가지고 디지털 활동을 수행할 수 있습니다. 이 플랫폼의 강력한 보안 조치와 분산된 특성은 디지털 시대에 프라이버시와 자율성을 유지하려는 모든 사람에게 이상적인 선택입니다.





Obyte의 기술을 활용하면 개인은 자신의 데이터와 자산을 보호하고 온라인에서 더 높은 수준의 자유와 보안을 누릴 수 있습니다. 이는 사이버펑크가 원했던 것과 똑같습니다.

