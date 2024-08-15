Cypherpunks Kod Yazıyor: David Chaum ve Ecash

Cypherpunk hareketi 1992'de bir e-posta listesiyle başladı, ancak çevrimiçi gizliliğin öncüleri ondan önce bile vardı. Amerikalı bir bilgisayar mühendisi ve yetenekli bir kriptograf olan David Chaum, muhtemelen tüm bunların öncüsüdür . O zamanlar e-posta listesinde değildi (bildiğimiz kadarıyla), ancak anonimliğimizi korumak ve eski sistemleri geliştirmek için kesinlikle kriptografiyle yeni yazılımlar yaratıyordu.





Satoshi Nakamoto'dan çok önce dijital paranın mucidi olarak bilinir. Bu yüzden onursal bir cypherpunk olarak anılmayı hak ediyor, ya da tıpkı Bloomberg onu aradı , "Kripto'nun Vaftiz Babası." Sonuçta Chaum, sonunda Bitcoin'i yaratacak birçok parçayı bir araya getirdi.





1955 yılında Los Angeles, Kaliforniya'da (ABD) Yahudi bir ailede doğdu ve 1982 yılında Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'den bilgisayar bilimi alanında doktora derecesi aldı. Aynı yıl, kriptografi ve potansiyel kullanımları hakkında bir konferans başlattı ve bu aslında cesur bir hareketti bir şifrepunk ABD hükümeti bu sistemlere kötü anlamda dikkat ediyordu.





1980'lerin başında, kriptografik teknoloji Uluslararası Silah Ticareti Yönetmeliği (ITAR) kapsamında mühimmat olarak sınıflandırılmıştı; bu da güçlü şifreleme teknolojisinin ihracatının (hatta yaratılmasının veya paylaşılmasının) ciddi şekilde kısıtlandığı anlamına geliyordu. Chaum kaçınıldı Aynı zamanda Uluslararası Kriptoloji Araştırmaları Derneği'nin (IACR) kurulması ve Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bilimsel dernek olarak koruma altına alınması yoluyla bu konuda yasal olarak hedef haline gelinmiştir.





IACR bugün hala varlığını sürdürüyor ve dünya çapında kriptografi üzerine birkaç yıllık konferans düzenliyor. İlk Kripto konferansından sonra Chaum, New York Üniversitesi ve Kaliforniya Üniversitesi'nde profesör olarak göreve başladı.

E-nakit

1983 yılında Chaum “ adlı bir makale yayınladı İzlenemeyen Ödemeler İçin Kör İmzalar ”, kriptografi ile inşa edilmiş yeni bir gizlilik koruyan finansal teknolojiyi tanımladığı. Bu, Chaum'un 1989'da DigiCash şirketini kurmasıyla hayata geçecek olan vahşi doğadaki ilk gizlilik odaklı elektronik nakit sistemi olan Ecash'in temelleriydi.







Bu sistem kullanıcıların parayı bilgisayarlarında dijital formatta saklamalarına ve Ecash kabul eden herhangi bir dükkanda anonim olarak harcamalarına olanak sağladı. İşlemlerin satıcılarda hesap açmayı veya kredi kartı numaralarını iletmeyi gerektirmediğinden emin olarak gizliliklerini korumayı amaçlıyordu.





Bahsettiğimiz gibi, Ecash'in arkasındaki temel teknoloji kör imzaların kullanımıydı. Bunlar, mesaj içeriğinin imzalanmadan önce gizlendiği (körleştirildiği) dijital imzalardır. Bu teknik, imzalayanın mesaj içeriğini görememesini sağlayarak dijital paranın çekilmesi ve harcanması arasında bağlantısızlık sağlar. Sonuç olarak, banka bireysel işlemleri izleyemez ve kullanıcının anonimliğini korur.





Ancak, banka hala bir aracı olarak gerekliydi ve paranın nihai kaynağı hala bir merkez bankasıydı. Ecash kendi başına bir para birimi değil, bir sistemdi ve elbette modern kripto paralar kadar merkeziyetsiz değildi. Belki de bu yüzden, büyük bankaların ilk ilgisine rağmen, DigiCash 1998'de iflas ilan etti.





Ancak bu kavram, dijital para ve kriptografik gizlilik çözümlerinde gelecekteki gelişmelerin önünü açtı.

E-nakitten Daha Fazlası

David Chaum'un kriptografik ve gizlilik odaklı çabaları Ecash veya kör imzalarla sona ermedi. Önemli başarılarından biri, 1981'de anonim bir iletişim sistemi olan karma ağların geliştirilmesiydi. Karma ağlar, birden fazla göndericiden gelen mesajları şifreleyerek ve gruplayarak, son hedeflerine ulaşana kadar her sunucuda yeniden sıralayarak ve gizleyerek çalışır. Bu kavram, Tor gibi modern anonim tarama araçlarının temelini oluşturur ve Chaum'un İnternet gizliliğini geliştirmedeki öncü rolünü vurgular.





Chaum ayrıca 1989'da imzalayanın etkileşimli bir süreç aracılığıyla imzayı kimin doğrulayabileceğini kontrol etmesine izin veren inkar edilemez imzaları tanıttı. Bu, imzalayan tarafından aktif olarak reddedilmediği sürece imzaların geçerli kabul edilmesini sağlar.





Ayrıca 1991 yılında, grup üyelerinin grup adına mesajları anonim olarak imzalamasını sağlayan ve gerektiğinde grup yöneticisinin anonimliği iptal etme yetkisine sahip olduğu grup imzalarını geliştirdi.





Bir diğer önemli alan Chaum'un çalışması güvenilir oylama sistemlerindedir. 1981'de başlayarak, karma ağlar kullanarak seçmen gizliliğini korurken doğrulanabilir sayımlar sağlayan bir oylama sistemi önerdi. Daha sonraki çalışmaları arasında, güvenilmez sistemlerden güvenli oylamaya izin veren 1991'deki SureVote ve Prêt à Voter, Punchscan ve Scantegrity gibi bir dizi kriptografik olarak doğrulanabilir oylama sistemi yer aldı. Bu sistemler bazı gerçek dünya seçimlerinde kullanıldı.





Daha yakın zamanda Chaum, şu konuda çalışıyor: XX Ağı , "kuantum dirençli fikir birliği ve meta veri parçalama yoluyla karıştırma ile para birimine sahip yüksek hızlı gizlilik korumalı bir blok zinciri". Başka bir deyişle, bu ağ, güvenli mesajlaşma, anonim işlemler ve kullanıcı meta verilerini gözetimden koruma dahil olmak üzere çeşitli gizlilik merkezli kullanım durumları için sağlam şifreleme ile tasarlanmıştır.

Gizlilik Araçları

Chaum ve diğer cypherpunk'ların düşündüğü gibi, gizlilik araçlarının kullanımı bugün geçen yüzyıldan daha da önemlidir. "Zimmerman Yasası"na göre ( bir başka dikkat çekici cypherpunk ), “Teknolojinin doğal akışı gözetlemeyi kolaylaştırma yönünde hareket etme eğilimindedir (…) bilgisayarların bizi izleme yeteneği her on sekiz ayda bir iki katına çıkar.” Üzücü gerçek şu ki gözetleme, siber suçlular, şirketler ve hükümetler tarafından kötüye kullanıma giden sadece ilk adımdır.





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Bu merkezi olmayan ekosistem, çevrimiçi gizliliğini ve finansal özgürlüğünü korumak isteyenler için ikna edici bir çözüm sunar. Yönlendirilmiş Döngüsel Olmayan Grafik (DAG) yapısı, daha merkezi olmayan ve sansüre dayanıklı bir çerçeve sağlayarak onu blok zincirlerinden ayırır. Madenciler, "doğrulayıcılar" veya başka aracılar olmadığından, yalnızca kullanıcılar kendi işlemlerinden ve verilerinden sorumludur. Bu mimari, güvenli ve değiştirilemez işlemlere olanak tanır ve hiçbir tek varlığın ağı kontrol edememesini, sansürleyememesini veya bir şekilde manipüle edememesini sağlar.





Obyte ile kullanıcılar, bilgilerinin ve finansal işlemlerinin korunduğunu bilerek dijital faaliyetlerini daha güvenle yürütebilirler. Platformun sağlam güvenlik önlemleri ve merkezi olmayan yapısı, dijital çağda gizliliğini ve özerkliğini korumak isteyen herkes için ideal bir seçim olmasını sağlar.





Obyte'ın teknolojisinden yararlanarak bireyler verilerini ve varlıklarını koruyabilir, tıpkı cypherpunk'ların istediği gibi çevrimiçi ortamda daha yüksek düzeyde özgürlük ve güvenliğin tadını çıkarabilirler.

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Öne Çıkan Vektör Görseli Garry Killian/ Ücretsizpik



