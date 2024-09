Cypherpunks Viết Mã: David Chaum & Ecash

Phong trào cypherpunk bắt đầu với một danh sách gửi thư vào năm 1992, nhưng đã có những người tiên phong về quyền riêng tư trực tuyến thậm chí trước đó. David Chaum, một kỹ sư máy tính người Mỹ và là nhà mật mã học tài năng, có thể là người tiên phong của tất cả những điều này. Ông ấy không có trong danh sách gửi thư vào thời điểm đó (theo hiểu biết của chúng tôi), nhưng ông ấy chắc chắn đã tạo ra phần mềm mới với mật mã để bảo vệ tính ẩn danh của chúng tôi và cải thiện các hệ thống cũ hơn.





Ông được biết đến là người phát minh ra tiền kỹ thuật số, từ rất lâu trước Satoshi Nakamoto. Đó là lý do tại sao ông xứng đáng được nhắc đến như một cypherpunk danh dự, hoặc, giống như Bloomberg đã gọi anh ấy “Cha đẻ của tiền điện tử.” Rốt cuộc, Chaum đã cung cấp rất nhiều mảnh ghép để cuối cùng tạo nên Bitcoin.





Ông sinh ra trong một gia đình Do Thái ở Los Angeles, California (Hoa Kỳ) vào năm 1955 và lấy bằng tiến sĩ khoa học máy tính tại Đại học California, Berkeley vào năm 1982. Cùng năm đó, ông đã tổ chức một hội nghị toàn diện về mật mã học và các ứng dụng tiềm năng của nó, và đó thực sự là một động thái táo bạo. một cypherpunk sẽ xảy ra vì chính phủ Hoa Kỳ đang chú ý chặt chẽ đến những hệ thống này —theo hướng xấu.





Vào đầu những năm 1980, công nghệ mã hóa được phân loại là vũ khí theo Quy định về buôn bán vũ khí quốc tế (ITAR), điều này có nghĩa là việc xuất khẩu (thậm chí là tạo hoặc chia sẻ) công nghệ mã hóa mạnh bị hạn chế rất nhiều. Chaum tránh né đang bị nhắm tới về mặt pháp lý bằng cách thành lập Hiệp hội nghiên cứu mật mã quốc tế (IACR) cùng lúc, đảm bảo sự bảo vệ như một hiệp hội khoa học quốc tế của Liên hợp quốc.





IACR là gì? vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay và tổ chức một số hội nghị thường niên về mật mã trên toàn cầu. Sau hội nghị Crypto đầu tiên đó, Chaum trở thành giáo sư tại Đại học New York và Đại học California.

Tiền điện tử

Năm 1983, Chaum đã xuất bản một bài báo có tên là “ Chữ ký ẩn cho các khoản thanh toán không thể theo dõi ”, trong đó ông mô tả một công nghệ tài chính mới bảo vệ quyền riêng tư được xây dựng bằng mật mã. Đó là nền tảng của Ecash, hệ thống tiền điện tử đầu tiên hướng đến quyền riêng tư, ra đời khi Chaum thành lập công ty DigiCash vào năm 1989.







Hệ thống này cho phép người dùng lưu trữ tiền ở định dạng kỹ thuật số trên máy tính của họ và chi tiêu ẩn danh tại bất kỳ cửa hàng nào chấp nhận Ecash. Hệ thống này nhằm mục đích bảo vệ quyền riêng tư của họ bằng cách đảm bảo rằng các giao dịch không yêu cầu mở tài khoản với nhà cung cấp hoặc truyền số thẻ tín dụng.





Như chúng tôi đã đề cập, công nghệ cốt lõi đằng sau Ecash là sử dụng chữ ký ẩn. Chúng là chữ ký số trong đó nội dung tin nhắn được ẩn (ẩn) trước khi được ký. Kỹ thuật này đảm bảo rằng người ký không thể nhìn thấy nội dung tin nhắn, cung cấp khả năng không liên kết giữa việc rút tiền và chi tiêu tiền kỹ thuật số. Do đó, ngân hàng không thể theo dõi các giao dịch riêng lẻ, bảo vệ tính ẩn danh của người dùng.





Tuy nhiên, ngân hàng vẫn cần thiết như một trung gian, và nguồn gốc cuối cùng của tiền vẫn là một ngân hàng trung ương. Ecash là một hệ thống, không phải là một loại tiền tệ riêng lẻ, và tất nhiên, nó không phi tập trung như các loại tiền điện tử hiện đại. Đó có lẽ là lý do tại sao, mặc dù ban đầu nhận được sự quan tâm từ các ngân hàng lớn, DigiCash cuối cùng đã tuyên bố phá sản vào năm 1998.





Tuy nhiên, khái niệm này đã mở đường cho sự phát triển trong tương lai của tiền kỹ thuật số và các giải pháp bảo mật mật mã.

Hơn cả tiền điện tử

Những nỗ lực hướng đến quyền riêng tư và mật mã của David Chaum không kết thúc với Ecash hay chữ ký ẩn danh. Một trong những thành tựu đáng chú ý của ông là sự phát triển của mạng lưới hỗn hợp vào năm 1981, một hệ thống truyền thông ẩn danh. Mạng lưới hỗn hợp hoạt động bằng cách mã hóa và nhóm các tin nhắn từ nhiều người gửi, sắp xếp lại và làm tối nghĩa chúng tại mỗi máy chủ cho đến khi chúng đến đích cuối cùng. Khái niệm này là nền tảng cho các công cụ duyệt web ẩn danh hiện đại như Tor, nhấn mạnh vai trò tiên phong của Chaum trong việc tăng cường quyền riêng tư trên Internet.





Chaum cũng giới thiệu chữ ký không thể chối cãi vào năm 1989, cho phép người ký kiểm soát những người có thể xác minh chữ ký thông qua một quá trình tương tác. Điều này đảm bảo rằng chữ ký được coi là hợp lệ trừ khi người ký chủ động từ chối.





Ngoài ra, vào năm 1991, ông đã phát triển chữ ký nhóm, cho phép một thành viên trong nhóm ký tin nhắn thay mặt cho nhóm một cách ẩn danh, trong khi người quản lý nhóm có khả năng thu hồi quyền ẩn danh nếu cần thiết.





Một khu vực quan trọng khác của Công việc của Chaum là trong các hệ thống bỏ phiếu đáng tin cậy. Bắt đầu từ năm 1981, ông đã đề xuất một hệ thống bỏ phiếu duy trì quyền riêng tư của cử tri trong khi đảm bảo số phiếu có thể xác minh được bằng cách sử dụng các mạng hỗn hợp. Các công trình sau này của ông bao gồm SureVote vào năm 1991, cho phép bỏ phiếu an toàn từ các hệ thống không đáng tin cậy và một loạt các hệ thống bỏ phiếu có thể xác minh được bằng mật mã như Prêt à Voter, Punchscan và Scantegrity. Các hệ thống này đã được sử dụng trong một số cuộc bầu cử thực tế.





Gần đây hơn, Chaum đã làm việc trên Mạng XX , “một blockchain bảo vệ quyền riêng tư tốc độ cao với sự đồng thuận chống lượng tử và tiền tệ với siêu dữ liệu bị hủy thông qua việc trộn”. Nói cách khác, mạng này được thiết kế với mã hóa mạnh mẽ cho nhiều trường hợp sử dụng tập trung vào quyền riêng tư, bao gồm nhắn tin an toàn, giao dịch ẩn danh và bảo vệ siêu dữ liệu của người dùng khỏi bị giám sát.

Công cụ bảo mật

Như Chaum và những người theo chủ nghĩa mật mã khác đã suy ngẫm, việc sử dụng các công cụ bảo mật ngày nay thậm chí còn quan trọng hơn so với thế kỷ trước. Theo “Luật Zimmerman” ( một cypherpunk đáng chú ý khác ), “Dòng chảy tự nhiên của công nghệ có xu hướng dịch chuyển theo hướng giúp việc giám sát trở nên dễ dàng hơn (…) khả năng theo dõi chúng ta của máy tính tăng gấp đôi sau mỗi mười tám tháng.” Sự thật đáng buồn là giám sát chỉ là bước đầu tiên để lạm dụng —từ tội phạm mạng, các tập đoàn và chính phủ.





Chúng ta cần bảo vệ thông tin và tiền của mình hết khả năng của mình. May mắn thay, có rất nhiều công cụ và hệ sinh thái phi tập trung cho phép chúng ta thực hiện điều đó chỉ bằng cách sử dụng chúng, và một trong số đó là Obyte .









Hệ sinh thái phi tập trung này cung cấp một giải pháp hấp dẫn cho những người muốn bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến và quyền tự do tài chính của họ. Cấu trúc Directed Acyclic Graph (DAG) của nó giúp nó khác biệt so với các blockchain bằng cách cung cấp một khuôn khổ phi tập trung hơn và chống kiểm duyệt. Vì không có thợ đào, "người xác thực" hoặc những người trung gian khác, nên chỉ có người dùng chịu trách nhiệm về các giao dịch và dữ liệu của riêng họ. Kiến trúc này cho phép các hoạt động an toàn và không thể thay đổi, đảm bảo rằng không có thực thể nào có thể kiểm soát, kiểm duyệt hoặc bằng cách nào đó thao túng mạng lưới.





Với Obyte, người dùng có thể thực hiện các hoạt động kỹ thuật số của mình với sự tự tin hơn, biết rằng thông tin và giao dịch tài chính của họ được bảo vệ. Các biện pháp bảo mật mạnh mẽ và bản chất phi tập trung của nền tảng khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho bất kỳ ai muốn duy trì quyền riêng tư và quyền tự chủ của mình trong thời đại kỹ thuật số.





Bằng cách tận dụng công nghệ của Obyte, cá nhân có thể bảo vệ dữ liệu và tài sản của mình, tận hưởng mức độ tự do và bảo mật trực tuyến cao hơn — giống như những gì mà những kẻ theo chủ nghĩa mật mã mong muốn.

