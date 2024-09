Cypherpunks escrevem código: David Chaum e Ecash

O movimento cypherpunk começou com uma lista de discussão em 1992, mas houve pioneiros da privacidade online antes disso. David Chaum, um engenheiro de computação americano e criptógrafo talentoso, é provavelmente o pioneiro de tudo isso. Ele não estava na lista de discussão naquela época (até onde sabemos), mas ele estava definitivamente criando um novo software com criptografia para preservar nosso anonimato e melhorar sistemas mais antigos.





Ele é conhecido por ser o inventor do dinheiro digital, muito antes de Satoshi Nakamoto. É por isso que ele merece uma menção como um cypherpunk honorário, ou, assim como Bloomberg ligou para ele , “O Padrinho da Criptomoeda”. Afinal, Chaum forneceu muitas peças que se juntariam para criar o Bitcoin, eventualmente.





Ele nasceu em uma família judia em Los Angeles, Califórnia (EUA) em 1955, e obteve um doutorado em ciência da computação pela Universidade da Califórnia, Berkeley em 1982. No mesmo ano, ele lançou uma conferência inteira sobre criptografia e seus usos potenciais, e esse foi realmente o tipo de movimento ousado um cypherpunk faria, já que o governo dos EUA estava prestando muita atenção a esses sistemas — no sentido ruim.





No início da década de 1980, a tecnologia criptográfica foi classificada como munição pelo Regulamento Internacional de Tráfico de Armas (ITAR), o que significava que exportar (mesmo criar ou compartilhar) tecnologia de criptografia forte era fortemente restringida. Chaum evitou sendo legalmente alvo disso ao criar a Associação Internacional para Pesquisa Criptológica (IACR) ao mesmo tempo, garantindo proteção como uma associação científica internacional pelas Nações Unidas.





O IACR ainda existe hoje, e organiza várias conferências anuais sobre criptografia ao redor do globo. Depois daquela primeira conferência Crypto, Chaum desembarcou como professor na University of New York e na University of California.

Dinheiro eletrônico

Em 1983, Chaum publicou um artigo chamado “ Assinaturas cegas para pagamentos não rastreáveis ”, no qual ele descreveu uma nova tecnologia financeira de preservação de privacidade construída com criptografia. Essa é a base do Ecash, o primeiro sistema de dinheiro eletrônico voltado para privacidade na natureza, que ganharia vida quando Chaum fundou a empresa DigiCash em 1989.







Este sistema permitia que os usuários armazenassem dinheiro em um formato digital em seus computadores e o gastassem anonimamente em qualquer loja que aceitasse Ecash. O objetivo era proteger a privacidade deles, garantindo que as transações não exigissem a abertura de contas com fornecedores ou a transmissão de números de cartão de crédito.





Como mencionamos, a tecnologia central por trás do Ecash era o uso de assinaturas cegas. Elas são assinaturas digitais em que o conteúdo da mensagem é escondido (cego) antes de ser assinado. Essa técnica garante que o assinante não consiga ver o conteúdo da mensagem, fornecendo desvinculação entre o saque e o gasto da moeda digital. Como resultado, o banco não conseguia rastrear transações individuais, preservando o anonimato do usuário.





No entanto, o banco ainda era necessário como intermediário, e a origem final do dinheiro ainda era um banco central. O Ecash era um sistema, não uma moeda por si só, e, claro, não era tão descentralizado quanto as criptomoedas modernas. Talvez seja por isso que, apesar do interesse inicial de grandes bancos, o DigiCash acabou declarando falência em 1998.





O conceito, no entanto, abriu caminho para desenvolvimentos futuros em moeda digital e soluções de privacidade criptográfica.

Mais do que dinheiro eletrônico

Os esforços criptográficos e voltados para a privacidade de David Chaum não terminaram com o Ecash ou as assinaturas cegas. Uma de suas realizações notáveis foi o desenvolvimento de redes mistas em 1981, um sistema de comunicação anônimo. As redes mistas funcionam criptografando e agrupando mensagens de vários remetentes, reordenando e ofuscando-as em cada servidor até que cheguem ao seu destino final. Este conceito é fundamental para ferramentas modernas de navegação anônima como o Tor, enfatizando o papel pioneiro de Chaum em aprimorar a privacidade da Internet.





Chaum também introduziu assinaturas inegáveis em 1989, que permitem ao signatário controlar quem pode verificar a assinatura por meio de um processo interativo. Isso garante que as assinaturas sejam consideradas válidas, a menos que ativamente repudiadas pelo signatário.





Além disso, em 1991, ele desenvolveu assinaturas de grupo, permitindo que um membro do grupo assinasse mensagens em nome do grupo anonimamente, com um gerente de grupo capaz de revogar o anonimato, se necessário.





Outra área significativa de O trabalho de Chaum está em sistemas de votação confiáveis. Começando em 1981, ele propôs um sistema de votação que mantém a privacidade do eleitor enquanto garante contagens verificáveis usando redes mistas. Seu trabalho posterior incluiu SureVote em 1991, que permitiu votação segura de sistemas não confiáveis, e uma série de sistemas de votação criptograficamente verificáveis como Prêt à Voter, Punchscan e Scantegrity. Esses sistemas foram empregados em algumas eleições do mundo real.





Mais recentemente, Chaum tem trabalhado no Rede XX , “um blockchain de alta velocidade protegido por privacidade com consenso e moeda resistentes a quantum com destruição de metadados via mistura”. Em outras palavras, essa rede é projetada com criptografia robusta para uma variedade de casos de uso centrados em privacidade, incluindo mensagens seguras, transações anônimas e proteção de metadados do usuário contra vigilância.

Ferramentas para Privacidade

Como Chaum e outros cypherpunks ponderaram, o uso de ferramentas de privacidade hoje é ainda mais importante do que no século passado. De acordo com a “Lei Zimmerman” ( outro cypherpunk notável ), “O fluxo natural da tecnologia tende a se mover na direção de tornar a vigilância mais fácil (…) a capacidade dos computadores de nos rastrear dobra a cada dezoito meses.” A triste verdade é que a vigilância é apenas o primeiro passo para o abuso — de criminosos cibernéticos, corporações e governos.





Precisamos proteger nossas informações e nossos fundos da melhor forma possível. Felizmente para nós, existem inúmeras ferramentas e ecossistemas descentralizados que nos permitirão fazer isso apenas usando-os, e um deles é Obyte .









Este ecossistema descentralizado oferece uma solução atraente para aqueles que buscam proteger sua privacidade online e liberdade financeira. Sua estrutura Directed Acyclic Graph (DAG) o diferencia dos blockchains ao fornecer uma estrutura mais descentralizada e resistente à censura. Como não há mineradores, "validadores" ou outros intermediários, apenas os usuários são responsáveis por suas próprias transações e dados. Esta arquitetura permite operações seguras e imutáveis, garantindo que nenhuma entidade única possa controlar, censurar ou de alguma forma manipular a rede.





Com o Obyte, os usuários podem conduzir suas atividades digitais com maior confiança, sabendo que suas informações e transações financeiras estão protegidas. As medidas de segurança robustas e a natureza descentralizada da plataforma a tornam uma escolha ideal para qualquer um que queira manter sua privacidade e autonomia na era digital.





Ao aproveitar a tecnologia da Obyte, os indivíduos podem proteger seus dados e ativos, desfrutando de um nível maior de liberdade e segurança online — exatamente como os cypherpunks queriam.

