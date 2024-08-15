Шифропанки пишут код: Дэвид Чаум и Ecash

Движение шифропанк началось с почтовой рассылки в 1992 году, но пионеры онлайн-конфиденциальности были и до этого. Дэвид Чаум, американский компьютерный инженер и талантливый криптограф, вероятно , является пионером всего этого. Его тогда не было в почтовой рассылке (насколько нам известно), но он определенно создавал новое программное обеспечение с криптографией, чтобы сохранить нашу анонимность и улучшить старые системы.
Он известен как изобретатель цифровых денег, задолго до Сатоши Накамото. Вот почему он заслуживает упоминания как почетный шифропанк, или, как
Он родился в еврейской семье в Лос-Анджелесе, Калифорния (США) в 1955 году и получил докторскую степень в области компьютерных наук в Калифорнийском университете в Беркли в 1982 году. В том же году он организовал целую конференцию, посвященную криптографии и ее потенциальному использованию, и это был действительно смелый шаг.
В начале 1980-х годов криптографические технологии были классифицированы как боеприпасы в соответствии с Международными правилами торговли оружием (ITAR), что означало, что экспорт (даже создание или распространение) стойких технологий шифрования был строго ограничен.
В 1983 году Чаум опубликовал статью под названием «
Эта система позволяла пользователям хранить деньги в цифровом формате на своих компьютерах и тратить их анонимно в любом магазине, который принимал Ecash. Она была направлена на защиту их конфиденциальности, гарантируя, что транзакции не требуют открытия счетов у поставщиков или передачи номеров кредитных карт.
Как мы уже упоминали, основная технология Ecash — это использование слепых подписей. Это цифровые подписи, в которых содержимое сообщения скрыто (слеплено) до подписания. Этот метод гарантирует, что подписавший не сможет увидеть содержимое сообщения, обеспечивая несвязанность между снятием и тратой цифровой валюты. В результате банк не мог отслеживать отдельные транзакции, сохраняя анонимность пользователя.
Однако банк все еще был необходим как посредник, и конечным источником денег все еще был центральный банк. Ecash была системой, а не валютой сама по себе, и, конечно, она не была настолько децентрализована, как современные криптовалюты. Возможно, поэтому, несмотря на первоначальный интерес со стороны крупных банков, DigiCash в конечном итоге объявила о банкротстве в 1998 году.
Однако эта концепция открыла путь для будущих разработок в области цифровой валюты и криптографических решений в области конфиденциальности.
Криптографические и ориентированные на конфиденциальность усилия Дэвида Чаума не закончились на Ecash или слепых подписях. Одним из его заметных достижений стала разработка смешанных сетей в 1981 году, анонимной системы связи. Смешанные сети работают, шифруя и группируя сообщения от нескольких отправителей, переупорядочивая и запутывая их на каждом сервере, пока они не достигнут своего конечного пункта назначения. Эта концепция является основополагающей для современных анонимных инструментов просмотра, таких как Tor, подчеркивая новаторскую роль Чаума в повышении конфиденциальности в Интернете.
В 1989 году Чаум также ввел неоспоримые подписи, которые позволяют подписавшему контролировать, кто может проверить подпись с помощью интерактивного процесса. Это гарантирует, что подписи считаются действительными, если только подписавший не дезавуирует их активно.
Кроме того, в 1991 году он разработал групповые подписи, позволяющие членам группы подписывать сообщения от имени группы анонимно, при этом менеджер группы мог отменить анонимность при необходимости.
Еще одна важная область
Совсем недавно Чаум работал над
Как размышляли Чаум и другие шифропанки, использование средств обеспечения конфиденциальности сегодня даже важнее, чем в прошлом веке. Согласно «закону Циммермана» (
Нам нужно защищать нашу информацию и наши средства наилучшим образом. К счастью для нас, есть множество инструментов и децентрализованных экосистем, которые позволят нам сделать это, просто используя их, и один из них —
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Избранное векторное изображение Гарри Киллиана/
Фотография Дэвида Чаума, сделанная Пиарасом О Мидхичем/