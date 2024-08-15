Шифропанки пишут код: Дэвид Чаум и Ecash

Движение шифропанк началось с почтовой рассылки в 1992 году, но пионеры онлайн-конфиденциальности были и до этого. Дэвид Чаум, американский компьютерный инженер и талантливый криптограф, вероятно , является пионером всего этого. Его тогда не было в почтовой рассылке (насколько нам известно), но он определенно создавал новое программное обеспечение с криптографией, чтобы сохранить нашу анонимность и улучшить старые системы.





Он известен как изобретатель цифровых денег, задолго до Сатоши Накамото. Вот почему он заслуживает упоминания как почетный шифропанк, или, как Блумберг позвонил ему , «Крёстный отец криптографии». В конце концов, Чаум предоставил множество фрагментов, которые в конечном итоге объединились, чтобы создать Биткоин.





Он родился в еврейской семье в Лос-Анджелесе, Калифорния (США) в 1955 году и получил докторскую степень в области компьютерных наук в Калифорнийском университете в Беркли в 1982 году. В том же году он организовал целую конференцию, посвященную криптографии и ее потенциальному использованию, и это был действительно смелый шаг. шифропанк поскольку правительство США уделяло этим системам пристальное внимание — в плохом смысле.





В начале 1980-х годов криптографические технологии были классифицированы как боеприпасы в соответствии с Международными правилами торговли оружием (ITAR), что означало, что экспорт (даже создание или распространение) стойких технологий шифрования был строго ограничен. Чаум избегал в то же время была подвергнута юридическому преследованию путем создания Международной ассоциации криптологических исследований (IACR), получив защиту в качестве международной научной ассоциации со стороны Организации Объединенных Наций.





IACR Существует и по сей день, и организует несколько ежегодных конференций по криптографии по всему миру. После той первой конференции Crypto Чаум стал профессором в Университете Нью-Йорка и Калифорнийском университете.

Электронные деньги

В 1983 году Чаум опубликовал статью под названием « Слепые подписи для неотслеживаемых платежей », в котором он описал новую финансовую технологию, сохраняющую конфиденциальность, созданную с помощью криптографии. Это основа Ecash, первой в мире системы электронных денег, ориентированной на конфиденциальность, которая появилась, когда Чаум основал компанию DigiCash в 1989 году.







Эта система позволяла пользователям хранить деньги в цифровом формате на своих компьютерах и тратить их анонимно в любом магазине, который принимал Ecash. Она была направлена на защиту их конфиденциальности, гарантируя, что транзакции не требуют открытия счетов у поставщиков или передачи номеров кредитных карт.





Как мы уже упоминали, основная технология Ecash — это использование слепых подписей. Это цифровые подписи, в которых содержимое сообщения скрыто (слеплено) до подписания. Этот метод гарантирует, что подписавший не сможет увидеть содержимое сообщения, обеспечивая несвязанность между снятием и тратой цифровой валюты. В результате банк не мог отслеживать отдельные транзакции, сохраняя анонимность пользователя.





Однако банк все еще был необходим как посредник, и конечным источником денег все еще был центральный банк. Ecash была системой, а не валютой сама по себе, и, конечно, она не была настолько децентрализована, как современные криптовалюты. Возможно, поэтому, несмотря на первоначальный интерес со стороны крупных банков, DigiCash в конечном итоге объявила о банкротстве в 1998 году.





Однако эта концепция открыла путь для будущих разработок в области цифровой валюты и криптографических решений в области конфиденциальности.

Больше, чем электронные деньги

Криптографические и ориентированные на конфиденциальность усилия Дэвида Чаума не закончились на Ecash или слепых подписях. Одним из его заметных достижений стала разработка смешанных сетей в 1981 году, анонимной системы связи. Смешанные сети работают, шифруя и группируя сообщения от нескольких отправителей, переупорядочивая и запутывая их на каждом сервере, пока они не достигнут своего конечного пункта назначения. Эта концепция является основополагающей для современных анонимных инструментов просмотра, таких как Tor, подчеркивая новаторскую роль Чаума в повышении конфиденциальности в Интернете.





В 1989 году Чаум также ввел неоспоримые подписи, которые позволяют подписавшему контролировать, кто может проверить подпись с помощью интерактивного процесса. Это гарантирует, что подписи считаются действительными, если только подписавший не дезавуирует их активно.





Кроме того, в 1991 году он разработал групповые подписи, позволяющие членам группы подписывать сообщения от имени группы анонимно, при этом менеджер группы мог отменить анонимность при необходимости.





Еще одна важная область Работа Чаума в надежных системах голосования. Начиная с 1981 года он предложил систему голосования, которая сохраняет конфиденциальность избирателей, обеспечивая при этом проверяемые подсчеты с использованием смешанных сетей. Его более поздние работы включают SureVote в 1991 году, которая позволяла безопасно голосовать из ненадежных систем, и ряд криптографически проверяемых систем голосования, таких как Prêt à Voter, Punchscan и Scantegrity. Эти системы использовались на некоторых реальных выборах.





Совсем недавно Чаум работал над XX Сеть , «высокоскоростной защищенный блокчейн с квантово-устойчивым консенсусом и валютой с уничтожением метаданных путем смешивания». Другими словами, эта сеть разработана с надежным шифрованием для различных вариантов использования, ориентированных на конфиденциальность, включая безопасный обмен сообщениями, анонимные транзакции и защиту метаданных пользователей от слежки.

Инструменты для обеспечения конфиденциальности

Как размышляли Чаум и другие шифропанки, использование средств обеспечения конфиденциальности сегодня даже важнее, чем в прошлом веке. Согласно «закону Циммермана» ( еще один замечательный шифропанк ), «Естественный поток технологий имеет тенденцию двигаться в направлении облегчения наблюдения (…) способность компьютеров отслеживать нас удваивается каждые восемнадцать месяцев». Печальная правда заключается в том, что наблюдение — это только первый шаг к злоупотреблениям — со стороны киберпреступников, корпораций и правительств.





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