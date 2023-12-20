克雷格·赖特和法官对他的主张的评价

从二十年的判断中收集到的最精彩的引言

现在，挪威在 Hodlonaut 诉 Wright 诉讼中的裁决已经成为过去，Hodlonaut 案的爆炸性结果有利于 Hodlonaut，现在是回顾之前涉及 Craig Wright 的法律案件的裁决、判决、命令和判决的好时机。其中有不少，它们放在一起对克雷格·赖特这个角色以及他在法庭内外表现出的滑稽动作进行了令人大开眼界的概述。





每项裁决的标题都直接链接到引用的来源（以斜体显示）。





您会在引号之间找到我的个人注释。





我们走吧。





1. Wright 诉 Ryan & Anor [2005] NSWCA 368（2005 年 10 月 27 日）

“ 2004 年 8 月 31 日，Gzell J 裁定上诉人违反了 2003 年 9 月 4 日向法院做出的承诺，犯有藐视法庭罪。这些违规行为涉及与 DeMorgan Information Security Systems Pty Ltd（下称“公司”）直接或间接开展竞争业务。接触“截至 2003 年 8 月 8 日现在或曾经是[公司]客户的任何公司、企业、实体或个人”。 11 月 15 日，Gzell J 判处他 28 天监禁，缓刑，条件是他必须提供 250 小时的社区服务，并责令他支付诉讼费用。 ”





已知最古老的针对克雷格·赖特的裁决。请注意，这是藐视法庭的“刑事”行为，因为民事案件不会以监禁告终。





“进一步的证据主要针对上诉人于 2003 年 9 月 10 日上午 11 时 23 分向 RIC 的 David Spencer 先生发送的一封电子邮件（有争议的电子邮件）。上诉人在审判中没有提供证据，但被告提交了 2003 年 10 月 24 日的宣誓书（蓝色 113）中他否认发送该电子邮件的部分*。 2003 年 9 月 16 日，当 Anton Pillar 在怀特山附近巴尼奥的家中执行 Anton Pillar 命令时，在上诉人的计算机硬盘上发现了一份有争议的电子邮件副本。 *该电子邮件据称来自“Craig S Wright [cwrigh20@ postoffice.csu.edu.au]”，并被发送至“Spencer，Dave； [email protected]；斯宾塞，戴夫”。它表示：“更多细节将遵循（即提案） ”





在这里，我们看到对克雷格的住所的第一次突袭正在执行。安东·皮勒命令（也称为“搜查令”，请注意法院的拼写错误）是法院发出的命令，允许在没有通知的情况下检查被告或被告的住所以及民事搜查和扣押相关材料案情严重、证据销毁严重的文件。它们也被称为“黎明袭击”，因为它们经常发生在清晨，而房屋的居民被禁止进入他的财产。 （在汤森路透《实用法律》的帮助下）





克雷格·赖特 (Craig Wright) 对判决提出上诉，上诉将成为克雷格的标准作案方式，他的电子邮件从一开始就充满了伪造的味道。





“ 2003 年 9 月 16 日 Anton Pillar 突袭期间，在上诉人家中的一台电脑上发现了有争议的电子邮件（蓝色 109）。它是在突袭期间打开和查看的临时 Internet 文件中发现的，当时访问了用于在线存储电子邮件的“自我文件夹副本”（蓝色 107、108、109）。它并非源自该计算机，而是从远程位置发送的。然而，它出现在“复制到自己”文件中支持了这样的推论：它是由上诉人发送的。 ”





监管链正在接受询问，这对克雷格·赖特来说看起来不太好。





“ 上诉人在 8 月 23 日的宣誓书中表示，9 月 10 日（sup blue 1/132）上午 11 点 09 分和上午 11 点 48 分从他的手机打来的电话显示分别是从 Cowan 和 Berowra 发出的，因此当时有争议的电子邮件被发送时，他一定是在距离他家大约 20 分钟路程的车里，因此无法发送（橙色 17）。





9月16日的手机记录显示，无法得出这样的推论。上诉人硬盘上发现的争议电子邮件副本（蓝色 109）上的时间显示，突袭行动于 9 月 16 日上午 11 点 47 分正在进行。上诉人称，当时他正在门外使用手机（橙17）。他的手机记录（超蓝1/132）显示，他在上午11.33、11.46、11.59分别拨打过电话。这些电话也被证明是从 Berowra 打来的，据说上诉人 9 月 10 日在距其家 20 分钟车程的汽车上拨打的电话也是如此。因此，很明显，9月10日的手机记录并不能证明争议电子邮件发送时上午11点23分上诉人并不在家。 ”





克雷格·赖特发现自己撒谎了。恐怕这也不是第一起伪证案。在后来的判决中我们会发现“伪证”这个词被多次使用。





“对于一个局外人来说，伪造包含其所做细节的有争议的电子邮件是极其困难的[第 11 段]。 Spencer先生与上诉人于9月9日、10日和11日通过电子邮件、电话和面对面进行了多次沟通。不知何故，这封电子邮件设法有意义并与其他通信融为一体。外部人员编造此类电子邮件而收件人没有立即发现的情况显然是不可能的。上诉人收到了该电子邮件的副本。他立即回复了电子邮件，如果有争议的电子邮件是由第三方发送给他的，他几乎会立即意识到它的存在。 ”





亲爱的读者，你已经明白了。克雷格·赖特二十年来的伪证、虚假证据和伪造行为已经拉开了序幕。您将了解到，绝大多数法官在谈到赖特在法庭墙壁之间的表现时并没有留下深刻的印象。到目前为止，克雷格·赖特 (Craig Wright) 因这种行为逃脱了牢狱之灾，因为这些案件都是民事案件，需要先升级为刑事案件，然后法官才会像本文开头的瑞安诉赖特案 (Ryan v Wright case) 那样判决入狱。





在我看来，判决入狱只是时间问题。时钟正在滴答作响。澳大利亚税务局自 2015 年 12 月对克雷格·史蒂文·赖特 (Craig Steven Wright) 的住宅和办公室进行突击搜查以来，就已经开始“对克雷格·史蒂文·赖特 (Craig Steven Wright) 进行刑事调查”，否则不久之后，民事法庭案件清单将不断增加，涉及大量涉案案件。伪证和大量赝品被曝光的例子将像回旋镖一样回到克雷格·赖特身上。









话虽如此，让我们继续按历史顺序列出裁决清单。我们已经到了克莱曼诉赖特案，地方法官莱因哈特和联邦法官布鲁姆在 2018-2021 年期间对克雷格·赖特毫不留情。由于此案最终于 2021 年 11 月在迈阿密的陪审团面前进行审判，我们还将了解他们对克雷格·赖特 (Craig Wright) 做出的裁决。





2. Kleiman 诉 Wright：关于原告强制动议的命令 (1)

赖特博士承认，他持有的比特币清单可以根据信托加密文件中的信息生成。 DE 204 at 4（加密文件除其他外还包含“可以重新生成区块 70 之后开采的比特币信息的其他数据。”）。赖特博士自愿使用 Shamir 系统对这些信息进行加密。 ID。 5（赖特博士“故意建立了一个沙米尔系统。”）。他的声明表明他知道其他人拥有解密密钥。这些人是赖特博士盲目信托的受托人。他没有解释为什么他不能、也没有从这些第三方获得必要的密钥。目前，法院的记录未能证明 Wright 博士无法通过合理的努力遵守法院 3 月 14 日的命令。法院将允许各方在决定是否有必要实施制裁之前制定完整的证据记录。 ”





莱因哈特法官向克雷格·赖特（Craig Wright）讲授沙米尔计划实际上是如何运作的，为什么他对受托人的解释毫无意义，以及如果他最终不遵守，他将受到制裁。这种制裁最终将会发生，我们将在本文中进一步了解。









3. 克莱曼诉赖特：命令

在这份命令中，我们发现克雷格·赖特（Craig Wright）无能地与戴夫·克莱曼（Dave Kleiman）的公司 W&K Info Defense Research LLC（简称 W&K）引入更多成员的错误举动作斗争，他使用虚假、相互矛盾的声明和几份伪造文件重写了 W&K 的历史。





“被告在其动议中辩称，Nguyen 和 Coin-Exch 都是 W&K 的成员，他们的成员资格将破坏这一行动的多样性。 ECF 第 [144] 号，第 11-13 页。然后，被告在其答复中首次辩称，他的前妻 Lynn Wright 也是 W&K 的成员。 ECF 编号 [171]，第 6-7 页。









这并不是被告第一次就 W&K 的会员资格做出某些陈述。事实上，法院注意到，被告甚至就他自己对 W&K 的所有权也发表了一些相互矛盾的声明。 ECF No. [256]，29:24-25（“法官，我了解到赖特博士有许多不同的陈述。”）





这些声明包括：

2013年4月2日，被告签署了一份合同，表明Dave Kleiman是W&K 100%的所有者，该合同已提交给新南威尔士州最高法院。 ECF 编号 [83-5]，第 1 页。

2013 年 7 月和 8 月左右，被告向新南威尔士州最高法院提交了一份宣誓书，声明他和 Dave Kleiman 各拥有 W&K 50% 的股份。 ECF 编号 [83-4]，第 4 页。

2018 年 4 月 16 日，被告在一份宣誓证词中表示，他“从来不是 W&K 的成员”。 ECF No. [12–2]，第 12 节（强调部分已添加）。

2019 年 6 月 28 日，被告在作证时宣誓作证，称他“不知道”W&K 的所有者是谁，并明确表示他不是 W&K 的所有者。参见 ECF No. [242-1]，第 (233:12-14)（“问：现实中谁拥有 W&K？A. 不是我。”）和（233:22-23）（“问：你没有知道谁拥有 W&K 吗？答：我不知道。”）。





现在，与上述陈述相反，被告在其动议中辩称，另外三方可能是 W&K 的成员。被告声称记录证据支持其他成员的存在。 ECF 第 [144] 号，第 11-14 页。被告在其动议和听证会上都承认，在确定被告是否对事实攻击的主题管辖权提出充分质疑时，法院可以“自由权衡被告在质疑中提出的证据”。 ECF No. [144]，第 n.3（引用 RG Martin Inv., LLC 诉 Virtual Tech. Licensing, LLC，2017 WL 7792564，第 *2）； ECF No. [256]，12:14（“[M]y 的义务是——最初将其发挥作用，是向法院出示证据。法院可以权衡证据。”）。因此，法院对被告提供的证据和本案记录进行了仔细审查，但认为被告未能提供任何可信证据证明他所暗示的任何一方是W&K的成员。 ”





“在听证会上，被告辩称，法院不能既依赖又认定他提供的陈述和证据不真实。参见 ECF No. [256]，第 100:6-9（“法官，如果一切都是谎言，那么当赖特提交合同或赖特发表声明时他们所依赖的东西也不能被相信。” ）。在这里，被告的论点是新颖的。他似乎认为，尽管他的众多相互矛盾的陈述正是造成 W&K 所有权混乱的原因，但法院仍应使用这些陈述作为质疑法院标的管辖权的基础。从本质上讲，被告将提供的证据用作他的剑和盾牌。不幸的是，记录中充满了被告在法庭上提供相互矛盾的宣誓证词的例子。在衡量证据时，法院根本不认为被告的证词可信。至于剩下的“外在证据”，除了 Dave Kleiman 之外，没有任何证据表明 W&K 的其他成员身份。 ”





如上所述，以上是克雷格·怀特 (Craig Wright) 多次失败的尝试之一，他试图通过虚假、相互矛盾的陈述和几份伪造文件介绍 W&K 的其他成员。即使在撰写本文时（2022 年 10 月），Craig 仍在尝试与 Kleiman 诉 Wright 案一起提起的诉讼，试图通过不称职的尝试以某种方式将 Ira Kleiman 踢出 W&K，从而惹恼 Ira Kleiman。当然，这些尝试只会推迟不可避免的事情。





戴夫·克莱曼 (Dave Kleiman) 是 W&K 100% 的所有者，克雷格·赖特 (Craig Wright) 的任何虚假言论都无法改变这一点。剩下的就是一项命令，一名称职的法官正在痛苦地揭开克雷格在法庭上的欺诈行为。









4. Kleiman 诉 Wright：关于原告强制动议的命令 (2)

这是布鲁斯·莱因哈特法官的经典破坏再次。





系好安全带。





“有大量可信证据表明，赖特博士为支持其在本次诉讼中的立场而制作的文件是欺诈性的。有可信且令人信服的证据表明文件已被更改。其他文件与赖特博士的证词或声明相矛盾。虽然确实没有直接证据表明赖特博士对文件的更改或伪造负有责任，但法庭上没有证据表明其他人有伪造文件的动机。因此，有一个强有力的、无可辩驳的间接推断，即赖特博士故意创建了欺诈性文件。





郁金香信托的信托契约文件就是一个例子。在据称于 2012 年 10 月 23 日创建郁金香信托的信托契约中确定的信托资产中，“所有比特币和相关账本资产均由 David Kleiman 先生于 2011 年 6 月 10 日星期五转移至 Tulip Trading Ltd，之后由 David Kleiman 先生转让给 Kleiman 先生”。 Wright 博士，2011 年 6 月 9 日。这包括[原文如此]根据前一种安排和附加条件持有的 1,200,111 比特币。” P. 前。 9 at 2。值得注意的是，信托资产列表中不存在任何加密文件、软件、公钥或私钥。信托契约规定，组成郁金香信托的各方是 Wright International Investments Ltd 和 Tulip Trading Ltd.（ID：1997）。 1. 听证会上有可信且确凿的证据表明 Wright 博士直到 2014 年才控制 Tulip Trading Ltd.。 11-14； DE 236，88-96。此外，计算机取证分析表明，提交给法院的信托契约的日期已被追溯。记录中的全部证据并不能证明郁金香信托基金的存在。将这些事实与我对赖特博士在作证期间的行为举止的观察相结合，我发现赖特博士关于该信托存在的证词是故意虚假的。 （虽然我只需要通过优势证据来做出这一发现，但我找到了明确且令人信服的证据来支持它。）





赖特博士关于郁金香信托基金的虚假证词是持续一致努力的一部分，目的是阻止人们发现他持有的比特币。从赖特博士的欺骗性且不完整的发现诉状开始。他在证据听证会上作证说，至少早在 2018 年 12 月，他就知道自己无法提供其持有的比特币清单。然而，直到 2019 年 4 月 18 日，法院才得知这一“事实”。我认为 Wright 博士无罪，即在 5 月 14 日之前，原告正在寻求超出其 12 月 31 日持有的比特币清单的信息， 2013 年。然而，在 5 月 14 日的证据开示听证会之后，赖特博士意识到法院希望他向原告提供足够的信息，以便追踪这些比特币持有情况。





然而，由于未能以法律理由推迟证据开示，3 月 14 日之后，赖特博士改变了方向，开始向法院做出肯定的误导性事实陈述。 ”





请阅读链接的文档。莱因哈特法官的整个命令确实很愚蠢。克雷格·赖特的所有相互矛盾和误导性的陈述、他直截了当的伪证和他的伪造文件都集中在一项关于郁金香信托基金不存在的严厉裁决中。





5. 克莱曼诉赖特：发现的命令

地方法官布鲁斯·莱因哈特 (Bruce Reinhart) 在克莱曼诉赖特 (Kleiman v Wright) 诉讼中的另一项命令中再次表现出色。





尽管如此，我并不重视赖特博士的宣誓声明，这些声明促进了他的利益，但没有受到盘问的质疑，因此我无法做出可信度确定。我之前发现赖特博士在我面前作了伪证。 ”





莱因哈特法官的这句话完美地展示了当你多次被发现撒谎时会发生什么：你的其他陈述，无论是否宣誓，都不再被认真对待。这不仅是法庭内部的逻辑结果，也是法庭之外的逻辑结果。比特币社区中没有人相信克雷格提出的任何事情，除了一小部分克雷格·怀特 (Craig Wright) 粉丝之外，比特币社区之外几乎没有人相信。一切都在接受检查和双重检查。其中包括克雷格有关其教育背景的证据。













6. Ang 诉 Reliantco：判决

Craig Wright 在 2017 年至 2020 年左右作为证人参与了他的妻子起诉 Reliantco Investments Ltd 的案件。尽管他的妻子赢得了这场官司，但法官并没有对克雷格的表现做出准确的描绘。





赖特博士提供了证据。他在很多方面都是一个令人不满意的证人。他好斗、好争论、故意挑衅。他回避了他不想直接回答的问题。有时他拒绝接受文件中明确表明的内容。他准备提出严重且站不住脚的指控，例如涉嫌由 Reliantco 或代表 Reliantco 伪造了他于 2017 年 9 月 3 日发送的一封电子邮件。他有时试图对（计算机）科学视而不见。我得出的结论是，我不能依赖赖特博士关于特定事件是否发生以及如何发生的证据，除非它得到文件、我可以接受的其他证据或固有概率的支持。 ”





在本案中，我们还发现克雷格·赖特（Craig Wright）吹嘘郁金香信托基金和他的“租赁”跑车并撒谎。





“然而，从赖特博士的证据中得出的是他的性格和情况的某些特征，我认为这些特征与评估本案的事实问题有关。首先，正如赖特博士明确指出的那样，他在比特币中积累了可观的财富。他表示，他在一个信托基金中拥有价值 140 亿美元的比特币。以下是他的证据的代表性段落：





“另一方面，我并不真正关心这个，因为我的车比他们整个东西的价值还要高[我理解他的意思是这个案子的价值]。我有一辆兰博基尼。我还有其他跑车。他们的整个事情对我来说都是一个舍入错误。 （第 2/187 天）…… 你似乎又认为我会关心 5000 美元的存款。我有一块手表，该死的导致这是一个舍入错误。 （第 3/19 天）'”





如果这位法官（尊敬的布彻法官先生）只知道 ATO 的报告以及 Kleiman v Wright 的命令和裁决……





说到克莱曼诉赖特案，让我们回到那个案子。





7. Kleiman 诉 Wright：部分批准并部分拒绝原告关于律师费的更正动议

前众议院议长蒂普·奥尼尔有句名言：所有政治都是地方性的。地点对于天气、方言、房地产价格和拓扑流形也很重要。律师费也是如此。





在就提供证明 Wright 博士持有比特币的文件进行旷日持久的诉讼后，我批准了原告的强制动议 [DE 197, 210]，并驳回了 Wright 博士的保护令动议 [DE 155]。一般参见 DE 166、277。我准许原告寻求与这两项动议诉讼相关的律师费。 DE 277 at 28.3 原告现已提出律师费动议，地方法院将其转交给我进行适当处置。原告请求赔偿总额为 658,581.78 美元，其中律师费为 592,558.00 美元，开支为 66,023.78 美元。 ”





“基于上述情况，原告关于律师费用和成本的动议 (DE 346) 部分获得批准，部分驳回。截至2020年3月30日，被告应向原告赔偿如下：





律师费：$113,760.00

费用：52,040.09 美元

总计：165,800.09 美元





于 2020 年 3 月 16 日在佛罗里达州南区西棕榈滩的 Chambers 完成并订购。 ”





如前所述，克雷格·赖特 (Craig Wright) 必须为他在本案中的恶作剧付出代价：他因未充分遵守法庭命令、妨碍法庭程序而被处以近 166,000 美元的罚款。





8. 克莱曼诉赖特：最终判决

最终，克雷格·赖特 (Craig Wright) 于 2021 年 11 月在美国佛罗里达州迈阿密经过一场令人筋疲力尽的陪审团审判后，输掉了克莱曼诉赖特 (Kleiman v Wright) 案。克雷格曾经（并且仍然需要）向原告 W&K Info Defense Research LLC 支付高达 100,000,000,000 美元，该公司现在由 Dave Kleiman 的兄弟 Ira Kleiman 管理。





有关本次转换判决的完整报告，以及克雷格·赖特 (Craig Wright) 在 2013 年 7 月至 11 月执行本次转换时执行的完全欺诈性行动，请参阅我于 2021 年 12 月 10 日发表的另一篇文章：“克雷格·赖特 (Craig Wright) 下令在 Kleiman 诉 Wright 诉讼中支付 1 亿美元”。













事情并没有就此结束，因为伊拉·克莱曼（Ira Kleiman）还赢得了关于应添加到本转换判决中的判决前利息的斗争。 Kleiman 诉 Wright 案的修订后最终判决于 2022 年 3 月 9 日发布。除了几个月前判给 W&K 的 100,000,000.00 美元之外，Craig Wright 还必须支付另外 43,132,492.48 美元。





同样，截至撰写本文时（2023 年 12 月），Craig Wright 尚未支付 143,132,492.48 美元总额中的一分钱。













我们现在讨论 Wright 诉 McCormack 诉讼，该案涉及比特币行业著名播客 Peter McCormack 于 2019 年初在 Twitter 和 YouTube 视频中犯下的所谓诽谤罪。该判决于 2022 年 8 月 1 日发布，其中包含再次出现大量精美的报价。





9. 赖特诉麦科马克案：批准的判决

“我仔细考虑过，直到审判前几天才推进的案件是否可能无意中是虚假的。我承认，至少有一些证据表明这一点来自赖特博士自己的披露。然而，时间安排表明，正是 Darwazeh 教授和 Wolf 先生提供的证据（审判前 10 天，即 2022 年 5 月 12 日）促使 Wright 博士的第三份证人证词（2022 年 5 月 17 日）接受了这一点：他之前的证据是不正确的。没有任何迹象表明赖特博士在此之前的任何时候都注意到他的案件与他自己的披露不一致。





赖特博士对于放弃这部分案件的解释是，因取消邀请而造成的声誉损害发生在英格兰和威尔士以外的地区。这经不起推敲。他的案件被明确限制为在管辖范围内持续了好几个月的伤害。如果他真的担心取消邀请只会在管辖范围之外造成伤害，他早就可以放弃案件的这一部分了。正如埃文斯女士所说，这一时机表明，放弃该计划是因为其事实被曝光为虚假，而不是由于后来意识到它因管辖权原因而不可持续。





我牢记赖特博士所说的关于他的自闭症及其对他向他人解释事物的方式的影响。但段落中的证据。赖特博士第一份证人证词中的第 41 条不仅没有得到充分或不恰当的解释。缺点并不是它省略了解释性背景，而是它所说的几乎在所有实质性方面都是完全错误的。





不应轻易得出证人故意提供虚假证据的结论。然而，有时奥卡姆剃刀的应用会得出这样的结论。在这种情况下，没有其他合理的解释。我是在观察赖特博士提供口头证据后得出这一观点的，并综合考虑了以下因素：(i) 对严重伤害案件进行辩护的情况； (ii) 随后证明该案件以及第一份证人陈述中所载证据的虚假程度； (iii) 赖特博士第三次证人陈述的时间（针对揭露其先前案件虚假的新证据）； (iv) Wright 博士在审判中为支持他的新案件而提供的模糊且不起眼的口头证据； (v) 对原始案件和证据的虚假性缺乏任何充分或令人信服的解释。





因此，我得出的结论是，赖特博士最初提出的严重伤害案件以及支持该案件的证据（两者直到审判前几天才保留）都是故意虚假的。 ”





“在个人提起的诽谤诉讼中，对名誉损害（客观评估）和感情损害给予赔偿。如果不是赖特博士故意虚假陈述严重伤害的情况，则超过最低限度的损害赔偿金将是适当的，尽管数额会有所减少，以反映麦科马克先生是被怂恿才做出他所做的陈述的事实，并且，在发现赖特博士不是事实的证人之后，我会完全拒绝他关于他声称遭受的痛苦的案件。





但根据我的判断，赖特博士在审判前几天提出的关于严重伤害的故意虚假案件要求的不仅仅是减少损害赔偿金。根据我的判断，赖特博士获得的赔偿金不应超过名义上的赔偿金，这是不合理的。 ”





是的，亲爱的读者，您没有看错。如果法官（张伯伦法官）早点知道克雷格·赖特试图在法庭上推进一个完全虚假的案件，他会立即将其扔掉！仅这一事实就让我们对未来几个月预计将发布的成本判断寄予厚望。目前我们所知道的是，彼得·麦科马克的目标是偿还所有费用，包括他在诉讼过程中输掉的中间裁决的费用。





本节将在 Wright v McCormack 案的费用判决发布时更新。





10. hodlonaut 诉 Wright：审判

Hodlonaut 诉 Wright 案自 2019 年以来在挪威奥斯陆审理，并于 2022 年 10 月由地方法院法官 Helen Engebrigtsen 作出判决，该案是一项开创性的裁决，这是有原因的。





因为这是法庭第一次公开谈论克雷格·赖特的中本聪性。我确信克雷格的粉丝们不会对这个判断感到好笑。因为，让我们看看法官是怎么说的。





法院认为，hodlonaut 有充分的事实依据声称 Wright 在试图证明自己是中本聪的过程中撒谎和作弊。发表此番言论时，公众正在讨论赖特是否是中本聪。在媒体报道中，普遍的观点是赖特不是中本聪。法院参考了之前提到的 Gizmodo（2015 年）、BBC 新闻、卫报和 GQ 杂志（2016 年）的文章。

双方都试图分别证明赖特是中本聪，也不是中本聪。法院指出，本案提供的证据不适合改变其普遍认为克雷格·赖特不是中本聪的观点。赖特声称已经制作了许多文件，这些文件是白皮书和源代码的早期版本。 KPMG（代表 hodlonaut）和 BDO（代表 Wright）都发现这些文件最多包含无法解释的更改，这些更改很可能是在文件声称的日期之后进行的。毕马威 (KPMG) 和 BDO 认为这适用于：





1) 元数据不一致（缺失），这并非自然地基于正常使用/编辑，以及

2）字体的使用。





毕马威得出的结论是，“数据材料中的几个文件可能已被更改，因此它们的创建时间似乎早于实际创建时间”。尽管 Wright 聘用的 BDO 和 Cyfor 与毕马威的报告相比，各自的调查结果存在差异，但法院认为他们的报告和解释意味着他们基本上发现了毕马威所指出的相同条件，并且这些条件是毕马威的结论。





赖特已将多名证人带到法庭。这些证人的共同点是，他们在中本聪开发比特币时认识赖特。他们都很好地解释了赖特的智力和能力，这是没有争议的。然而，这些证人关于他是否是中本聪的陈述并没有得到当代证据的支持。法庭记录显示，中本聪开发比特币已有 13 年了。 ”





我们在这里看到的情况是，法官只是利用常识来做出判断。本来应该如此，我想补充一下。克雷格·赖特 (Craig Wright) 2015 年 12 月的揭露未能给人留下深刻印象，他 2016 年的签名证明会议和相关博客文章也未能给人留下深刻印象，克雷格在 hodlonaut v Wright 案件中掉落的中本聪伪造包也未能给人留下深刻印象，而克雷格的目击证人没有任何物证，同样故事：完全没有给人留下深刻印象！





知道了这一切，那么根据法官的说法，称克雷格·赖特（Craig Wright）为骗子是非法的吗？





“社区的普遍态度是，原则上可以验证一个人是否有权访问属于中本聪的加密密钥和/或第一个区块。人们普遍认为，如果一个人能够提供证据证明一个人可以从这些第一个区块中的任何一个转移比特币，或者用与这些区块相关的密钥进行签名，那么这将是一个强有力的证据，证明这个人就是中本聪。这不一定是确凿的证据，因为从理论上讲，这些密钥可能被盗，但没有迹象表明此类盗窃与属于中本聪的密钥有关。法院补充道，按照今天的比特币汇率，与中本聪早期区块相关的价值为数十亿克朗。自 2009 年以来，没有与这些区块相关的任何变动或交易。继 2016 年媒体文章之后，人们普遍认为 Wright 没有提供证明他是中本聪的密码证据。





在此背景下，法院认为hodlonaut有充分的事实依据在2019年3月声称Craig Wright不是中本聪。Wright提出了一个有争议的主张，必须经受异议者的批评。总体而言，法院认为hodlonaut的措辞和主张并未超出诽谤和侵犯隐私的门槛。这些言论并不违法。 ”





不，称克雷格·赖特为骗子当然不违法。但愿如此。













尾奏

本文的灵感来自于我很长时间以来一直在 Twitter 上使用的一张图片，这张图片会定期更新，以反映法院判决、判决、命令和裁决的最新更新。它被用来让人们了解克雷格·赖特在过去二十年中收到的一长串严厉的裁决。它包含了本文中引用的摘要，您现在已经在完整的上下文中看到了它们，就像我的文章中通常带有其来源的链接一样。





从所有这些引述中我们可以了解到，克雷格·赖特在诉讼中无耻地丢弃伪造的证据，并不害怕在法庭上作伪证，无论是提交虚假陈述和不正确的宣誓书，还是在听证会和证词中撒谎。 。我们还注意到，实际上没有任何法官会买账。





克雷格的。谎言。和。赝品。是。叫了。出去。每个。和。每一个。时间。





就像比特币和克雷格赖特揭穿社区多年来一直在做的那样。有时我用“法律遵循共识，而不是相反”来总结这些动态。对于克雷格·赖特和他的法庭表现来说，这似乎是一个合适的口头禅。





请注意，这篇文章（以及启发它的图片）甚至没有包含澳大利亚税务局报告中的大量引用，其中更多的 Craig Wright 的比特币和中本聪波将金村在 2013 年基本上被认定为“基于虚假的无效” –2015 年，此后，ATO 官员于 2016 年初告诉《澳大利亚人报周末报》：“我们坚信克雷格·赖特 (Craig Wright) 不是比特币的创造者，他可能制造了这个骗局，以分散人们对税务问题的注意力”。





下图反映了它的最新版本。请在与克雷格·赖特粉丝的每次对话中随意使用此图片。例如，知名比特币社区成员 Jameson Lopp 和 Peter Todd 在2022 年 10 月 24 日（即本文首次发表的当天）与 Craig Wright 本人进行 Twitter 对话时使用了该图像。惊人的！













结束。感谢您再次阅读！