Craig Wright und was die Richter zu seinen Ansprüchen sagten

Die schönsten Zitate aus zwei Jahrzehnten Urteilen

Da nun das norwegische Urteil in der Klage Hodlonaut gegen Wright mit einem Bombenergebnis zugunsten von Hodlonaut hinter uns liegt, ist es ein guter Zeitpunkt, auf frühere Urteile, Urteile, Anordnungen und Urteile in Rechtsfällen zurückzublicken, an denen Craig Wright beteiligt war. Es waren einige davon, und zusammengenommen geben sie einen aufschlussreichen Überblick über die Figur Craig Wright und seine Eskapaden, die er in und außerhalb von Gerichtssälen zeigt.





Der Titel jedes Urteils verweist direkt auf die Quelle der Zitate, die kursiv geschrieben sind.





Zwischen den Zitaten finden Sie meine persönlichen Notizen.





Lass uns gehen.





1. Wright gegen Ryan & Anor [2005] NSWCA 368 (27. Oktober 2005)

„ Am 31. August 2004 befand Gzell J den Berufungskläger wegen Missachtung des Gerichts für schuldig , weil er gegen Verpflichtungen verstoßen hatte, die er am 4. September 2003 dem Gericht gegeben hatte. Die Verstöße betrafen die Geschäftstätigkeit im Wettbewerb mit DeMorgan Information Security Systems Pty Ltd (dem Unternehmen) und zwar direkt oder indirekt sich an „jedes Unternehmen, Unternehmen, jede Körperschaft oder jede Person wenden, die zum 8. August 2003 Kunde von [dem Unternehmen] ist oder war“. Am 15. November verurteilte ihn Gzell J. zu einer Freiheitsstrafe von 28 Tagen zur Bewährung unter der Bedingung, dass er 250 Stunden gemeinnützige Arbeit leistete, und verurteilte ihn zur Tragung der Verfahrenskosten. ”





Ältestes bekanntes Urteil gegen Craig Wright. Allerdings handelt es sich hierbei um eine „kriminelle“ Missachtung des Gerichts, da Zivilverfahren nicht mit einer Gefängnisstrafe enden.





„ Die weiteren Beweise betrafen im Wesentlichen eine E-Mail, die der Beschwerdeführer offenbar am 10. September 2003 um 11.23 Uhr an Herrn David Spencer von RIC gesendet hatte (die umstrittene E-Mail). Der Beschwerdeführer hat in seinem Verfahren nicht ausgesagt, aber der Beklagte reichte den Teil seiner eidesstattlichen Erklärung vom 24. Oktober 2003 (blau 113) ein, in dem er das Versenden dieser E-Mail bestritt *. Eine Kopie der umstrittenen E-Mail wurde auf der Festplatte des Computers des Beschwerdeführers gefunden, als am 16. September 2003 in seinem Haus in Bagno in der Nähe von Mt. White ein Befehl von Anton Pillar ausgeführt wurde. * Die E-Mail stammte angeblich von „Craig S Wright [cwrigh20@ postoffice.csu.edu.au]“ und wurde an „Spencer, Dave; [email protected]; Spencer, Dave“. Darin heißt es: „Weitere Einzelheiten folgen (z. B. Vorschlag) “





Hier sehen wir, wie die erste Razzia in Craigs Räumlichkeiten durchgeführt wird. Eine Anton-Piller-Anordnung (auch „Durchsuchungsanordnung“ genannt, beachten Sie den Tippfehler des Gerichts) ist eine Anordnung eines Gerichts, die die – ohne Vorankündigung – Inspektion der Räumlichkeiten des Angeklagten oder des Beklagten sowie die zivilrechtliche Durchsuchung und Beschlagnahme relevanter Materialien erlaubt und Dokumente, bei denen es sich um einen schwerwiegenden Fall handelt, bei dem große Bedenken hinsichtlich der Vernichtung von Beweismitteln bestehen. Sie werden auch „Dawn Raids“ genannt, da sie oft in den frühen Morgenstunden stattfinden, während dem Bewohner des Geländes der Zutritt zu seinem Grundstück verwehrt wird. (mit Hilfe von Thomson Reuters, Practical Law )





Craig Wright legte gegen das Urteil Berufung ein – Berufung wird zum Standardmodus von Craig werden – mit einer E-Mail, die von Anfang an nach einer Fälschung riecht.





„ Die umstrittene E-Mail wurde während der Anton Pillar-Razzia am 16. September 2003 auf einem Computer im Haus des Beschwerdeführers gefunden (blau 109). Es wurde in einer temporären Internetdatei gefunden, die während der Razzia geöffnet und angezeigt wurde, als auf eine Kopie in den Ordner „Selbst“ zugegriffen wurde, in dem E-Mail-Nachrichten online gespeichert wurden (blau 107, 108, 109). Es stammte nicht von diesem Computer, sondern wurde von einem entfernten Standort gesendet. Das Vorhandensein in einer „Copy-to-self“-Datei ließ jedoch den Schluss zu, dass es vom Beschwerdeführer gesendet worden war. ”





Die Nachlasskette wird untersucht, und für Craig Wright sieht es nicht gut aus.





„In seiner eidesstattlichen Erklärung vom 23. August sagte der Beschwerdeführer, dass die Anrufe von seinem Mobiltelefon am 10. September (sup blue 1/132) um 11.09 Uhr und 11.48 Uhr als von Cowan bzw. Berowra gesendet angezeigt wurden, sodass es sich damals um die umstrittene E-Mail handelte gesendet wurde, muss er in seinem Auto etwa 20 Minuten von seinem Zuhause entfernt gewesen sein und hätte es nicht senden können (orange 17).





Die Mobilfunkaufzeichnungen vom 16. September zeigen, dass dieser Rückschluss nicht möglich ist. Die auf der Festplatte des Beschwerdeführers gefundene Kopie der umstrittenen E-Mail (blau 109) zeigte, dass die Razzia am 16. September um 11.47 Uhr im Gange war. Der Beschwerdeführer gab an, dass er sich zu diesem Zeitpunkt mit seinem Mobiltelefon (orange 17) außerhalb seines Hauses befand. Aus seinen Mobiltelefonaufzeichnungen (sup blue 1/132) geht hervor, dass er um 11:33 Uhr, 11:46 Uhr und 11:59 Uhr telefonierte. Auch diese wurden nachweislich von Berowra aus getätigt, ebenso wie einer der Anrufe, die der Beschwerdeführer am 10. September von seinem Auto aus getätigt haben soll, 20 Autominuten von seinem Zuhause entfernt. Es ist daher klar, dass die Mobiltelefonaufzeichnungen vom 10. September nicht belegen, dass der Beschwerdeführer zum Zeitpunkt des Versands der strittigen E-Mail um 11.23 Uhr nicht zu Hause war. ”





Craig Wright hat gelogen. Ich fürchte, es wird auch nicht der erste Fall eines Meineids sein. In späteren Urteilen wird das Wort „Meinid“ oft vorkommen.





„ Für einen Außenstehenden wäre es äußerst schwierig gewesen, die umstrittene E-Mail mit den darin enthaltenen Einzelheiten zu fabrizieren [Abs. 11]. Herr Spencer und der Beschwerdeführer haben am 9., 10. und 11. September mehrfach per E-Mail, Telefon und persönlich miteinander kommuniziert. Irgendwie gelang es dieser E-Mail, einen Sinn zu ergeben und sich in diese anderen Mitteilungen einzufügen. Die Fälschung einer solchen E-Mail durch einen Außenstehenden, ohne dass der Empfänger dies sofort bemerkt, ist äußerst unwahrscheinlich. Eine Kopie der E-Mail erreichte den Beschwerdeführer. Er antwortete unverzüglich auf seine E-Mails, und wenn ihm die umstrittene E-Mail von einem Dritten zugesandt worden wäre, hätte er fast sofort von deren Existenz erfahren. ”





Da haben Sie es also, lieber Leser. Die Bühne ist bereitet für zwei Jahrzehnte voller Meineid, falscher Beweise und Fälschungen von Craig Wright. Sie werden erfahren, dass die überwiegende Mehrheit der Richter von Wright nicht beeindruckt ist, wenn es um seine Leistung innerhalb der Wände eines Gerichtssaals geht. Bisher ist Craig Wright wegen dieses Verhaltens einer Gefängnisstrafe entgangen, da es sich bei allen um Zivilverfahren handelt, die zu einem Strafverfahren ausgeweitet werden müssen, bevor ein Richter über die Gefängnisstrafe entscheidet, wie im Fall Ryan gegen Wright, mit dem dieser Artikel begann.





Ein Urteil mit Gefängnisstrafe ist meiner Meinung nach nur eine Frage der Zeit. Die Uhr tickt. Das australische Finanzamt führt bereits seit 2015, als es im Dezember seine Razzien in Craigs Haus und Büro durchführte, „ eine strafrechtliche Untersuchung im Zusammenhang mit Craig Steven Wright durch “, und ansonsten wird es nicht lange dauern, bis die Liste der Zivilgerichtsverfahren mit zahlreichen Fällen wächst Beispiele von Meineid und Unmengen seiner Fälschungen, die aufgedeckt werden, werden wie ein Bumerang auf Craig Wright zurückkommen.









Nachdem dies gesagt ist, fahren wir mit der Liste der Urteile in historischer Reihenfolge fort. Wir sind beim Fall Kleiman gegen Wright angekommen, in dem Richter Reinhart und Bundesrichter Bloom in der Ära 2018–2021 keine Gnade für Craig Wright zeigten. Da dieser Fall im November 2021 vor einer Jury in Miami verhandelt wurde, werden wir auch erfahren, was sie gegen Craig Wright entschieden haben.





2. Kleiman gegen Wright: BESCHLUSS AUF DEN ZWINGUNGSANTRAG DES KLÄGERS (1)

„ Dr. Wright räumt ein, dass aus den Informationen in der verschlüsselten Datei im Trust eine Liste seiner Bitcoin-Bestände erstellt werden könnte. DE 204 bei 4 (die verschlüsselte Datei enthält unter anderem „andere Daten, aus denen Informationen über nach Block 70 geschürfte Bitcoins neu generiert werden könnten.“). Dr. Wright hat diese Informationen freiwillig mit einem Shamir-System verschlüsselt. Ausweis. bei 5 (Dr. Wright hat „absichtlich ein Shamir-System eingerichtet.“). Aus seiner Erklärung geht hervor, dass ihm die anderen Personen bekannt sind, die Entschlüsselungsschlüssel besitzen. Diese Personen sind Treuhänder des blinden Vertrauens von Dr. Wright. Er hat nicht dargelegt, warum er die erforderlichen Schlüssel von diesen Dritten nicht erhalten kann und nicht erhalten hat. Zu diesem Zeitpunkt lässt sich aus den dem Gericht vorliegenden Akten nicht belegen, dass Dr. Wright mit angemessener Sorgfalt der Anordnung des Gerichts vom 14. März nicht nachkommen kann. Das Gericht wird es den Parteien ermöglichen, eine vollständige Beweisaufnahme zu erstellen, bevor es entscheidet, ob Sanktionen gerechtfertigt sind. ”





Craig Wright wird von Richter Reinhart darüber unterrichtet, wie ein Shamir-Plan tatsächlich funktioniert, warum seine Erklärung zu den Treuhändern keinen Sinn ergibt und dass er bestraft wird, wenn er sich nicht endgültig daran hält. Diese Sanktionierung wird irgendwann erfolgen, wie wir weiter unten in diesem Artikel erfahren werden.









3. Kleiman gegen Wright: BESTELLUNG

In dieser Reihenfolge sehen wir, dass Craig Wright inkompetent mit mehreren falschen Schritten kämpft, um zusätzliche Mitglieder in Dave Kleimans Firma W&K Info Defense Research LLC (kurz W&K) zu gewinnen, indem er die Geschichte von W&K umschreibt und dabei falsche, widersprüchliche Aussagen und mehrere Fälschungen verwendet.





„ In seinem Antrag argumentiert der Beklagte, dass sowohl Nguyen als auch Coin-Exch Mitglieder von W&K waren und dass ihre Mitgliedschaft die Vielfalt in dieser Klage zerstören würde. ECF Nr. [144], S. 11–13. Dann argumentiert der Angeklagte in seiner Erwiderung zum ersten Mal, dass seine Ex-Frau Lynn Wright ebenfalls Mitglied von W&K war. ECF Nr. [171], S. 6–7.









Dies ist nicht das erste Mal, dass die Beklagte bestimmte Zusicherungen hinsichtlich der Mitgliedschaft bei W&K macht. Tatsächlich stellt das Gericht fest, dass der Beklagte mehrere widersprüchliche Aussagen sogar zu seinem eigenen Eigentum an W&K gemacht hat. ECF Nr. [256], 29:24–25 („Richter, ich verstehe, dass es eine Reihe unterschiedlicher Aussagen von Dr. Wright gibt.“)





Zu diesen Aussagen gehören:

Am 2. April 2013 unterzeichnete der Beklagte einen Vertrag, der besagt, dass Dave Kleiman 100 %iger Eigentümer von W&K ist, der beim Obersten Gerichtshof von New South Wales eingereicht wurde. ECF Nr. [83–5], bei 1.

Etwa im Juli und August 2013 reichte der Beklagte beim Obersten Gerichtshof von New South Wales eine eidesstattliche Erklärung ein, in der er erklärte, dass er und Dave Kleiman jeweils 50 % von W&K besaßen. ECF Nr. [83–4], S. 4.

Am 16. April 2018 erklärte der Angeklagte in einer eidesstattlichen Erklärung, dass er „nie Mitglied von W&K“ gewesen sei. ECF Nr. [12–2], Abs. 12 (Hervorhebung hinzugefügt).

Am 28. Juni 2019 sagte der Angeklagte während seiner Aussage unter Eid aus, dass er „keine Ahnung“ habe, wer die Eigentümer von W&K seien, und erklärte unmissverständlich, dass er kein Eigentümer von W&K sei. Siehe ECF Nr. [242–1], unter (233:12–14) („F: Wem gehörte W&K in Wirklichkeit? A. Nicht mir.“) und (233:22–23) („F. Sie haben Nr Idee, wem W&K gehört? A. Das weiß ich nicht.





Nun argumentiert der Beklagte in seinem Antrag und entgegen den vorstehenden Ausführungen, dass drei weitere Parteien Mitglieder von W&K sein könnten. Der Beklagte behauptet, dass die Aktenbeweise die Anwesenheit der zusätzlichen Mitglieder belegen. ECF Nr. [144], S. 11–14. Der Beklagte erkennt sowohl in seinem Antrag als auch in der Anhörung an, dass es dem Gericht bei der Feststellung, ob der Beklagte die sachliche Zuständigkeit für einen sachlichen Angriff ausreichend angefochten hat, „freisteht, die vom Beklagten in seiner Anfechtung vorgelegten Beweise abzuwägen“. ECF Nr. [144], unter Nr. 3 (unter Berufung auf RG Martin Inv., LLC gegen Virtual Tech. Licensing, LLC, 2017 WL 7792564, unter *2); ECF Nr. [256], 12:14 („[Meine Pflicht besteht darin, dem Gericht zunächst Beweise vorzulegen. Das Gericht kann die Beweise abwägen.““). Das Gericht hat daher die vom Beklagten vorgelegten Beweise und die Akten in diesem Fall sorgfältig geprüft und kommt jedoch zu dem Schluss, dass der Beklagte keine glaubwürdigen Beweise dafür vorgelegt hat, dass eine der von ihm vorgeschlagenen Parteien Mitglieder von W&K ist. ”





„In der Anhörung argumentierte der Angeklagte, dass das Gericht sich nicht sowohl auf die von ihm vorgelegten Aussagen und Beweise stützen als auch feststellen könne, dass sie unwahr seien. Siehe ECF Nr. [256], 100:6–9 („Richter, wenn alles eine Lüge ist, dann können die Dinge, auf die sie sich verlassen, wenn Wright einen Vertrag einreicht oder wenn Wright eine Erklärung abgibt, auch nicht anerkannt werden.“ ). Hier ist das Argument des Beklagten neu. Er scheint zu argumentieren, dass, obwohl seine zahlreichen widersprüchlichen Aussagen der eigentliche Grund für Verwirrung hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse von W&K sind, das Gericht diese Aussagen dennoch als Grundlage für die Anfechtung der sachlichen Zuständigkeit des Gerichts nutzen sollte. Im Wesentlichen verwendet der Angeklagte die vorgelegten Beweise sowohl als sein Schwert als auch als seinen Schild. Bedauerlicherweise gibt es in den Akten zahlreiche Fälle, in denen der Angeklagte vor diesem Gericht widersprüchliche eidesstattliche Aussagen gemacht hat. Bei der Beweiswürdigung hält das Gericht die Aussage des Angeklagten einfach nicht für glaubwürdig. Was die verbleibenden „extrinsischen Beweise“ betrifft, so weist keiner der Beweise außer Dave Kleiman auf eine weitere Mitgliedschaft bei W&K hin. ”





Wie gesagt, das Obige ist einer von mehreren gescheiterten Versuchen von Craig Wright, andere Mitglieder von W&K mit falschen, widersprüchlichen Aussagen und mehreren Fälschungen bekannt zu machen. Sogar zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels (Oktober 2022) versucht Craig immer noch mit Klagen, die er parallel zum Fall Kleiman gegen Wright angestrengt hat, Ira Kleiman mit inkompetenten Versuchen zu verärgern, ihn auf die eine oder andere Weise aus W&K zu werfen. Diese Versuche werden das Unvermeidliche natürlich nur verzögern.





Dave Kleiman war zu 100 % Eigentümer von W&K, und daran wird auch keine falsche Darstellung von Craig Wright jemals etwas ändern. Was bleibt, ist ein Beschluss, in dem ein kompetenter Richter Craigs betrügerische Gerichtsmärchen mühsam aufdeckt.









4. Kleiman gegen Wright: BESCHLUSS AUF DEN ZWINGUNGSANTRAG DER KLÄGER (2)

Hier ist wieder eine klassische Zerstörung durch Richter Bruce Reinhart.





Anschnallen.





„ Es gab erhebliche glaubwürdige Beweise dafür, dass die von Dr. Wright vorgelegten Dokumente zur Untermauerung seiner Position in diesem Rechtsstreit gefälscht sind. Es lagen glaubwürdige und überzeugende Beweise dafür vor, dass Dokumente geändert worden waren. Anderen Dokumenten widerspricht die Aussage oder Erklärung von Dr. Wright. Zwar gab es keine direkten Beweise dafür, dass Dr. Wright für Änderungen oder Fälschungen von Dokumenten verantwortlich war, doch liegen dem Gericht keine Beweise dafür vor, dass jemand anderes ein Motiv für die Fälschung dieser Dokumente hatte. Daher gibt es eine starke und unwiderlegliche Indizienschlussfolgerung, dass Dr. Wright die betrügerischen Dokumente vorsätzlich erstellt hat.





Ein Beispiel ist das Treuhanddokument für den Tulip Trust. Zu den Treuhandvermögenswerten, die in der angeblichen Treuhandurkunde zur Gründung des Tulip Trust vom 23. Oktober 2012 aufgeführt sind, gehören „Alle Bitcoins und zugehörigen Buchwerte, die Herr David Kleiman am Freitag, dem 10. Juni 2011, nach der Übertragung an Herrn Kleiman an Tulip Trading Ltd übertragen hat.“ Dr. Wright am 9. Juni 2011. Dies beinhaltet [sic] die 1.200.111 Bitcoin, die im Rahmen der früheren Vereinbarung und den damit verbundenen Bedingungen gehalten wurden.“ P. Ex. 9 bei 2. In der Liste der Treuhandvermögenswerte fehlen insbesondere verschlüsselte Dateien, Software, öffentliche oder private Schlüssel. In der Treuhandurkunde heißt es, dass die Parteien, die den Tulip Trust bilden, Wright International Investments Ltd und Tulip Trading Ltd. Id. sind. zu 1. In der Anhörung gab es glaubwürdige und schlüssige Beweise dafür, dass Dr. Wright Tulip Trading Ltd. bis 2014 nicht kontrollierte. P. Exs. 11–14; DE 236 bei 88–96. Darüber hinaus ergab eine computerforensische Analyse, dass die dem Gericht vorgelegte Treuhandurkunde rückdatiert war. Die Gesamtheit der in der Akte enthaltenen Beweise beweist nicht, dass der Tulip Trust existiert. Wenn ich diese Fakten mit meinen Beobachtungen über Dr. Wrights Verhalten während seiner Aussage kombiniere, stelle ich fest, dass Dr. Wrights Aussage, dass dieser Trust existiert, absichtlich falsch war. (Obwohl ich diese Feststellung nur aufgrund der überwiegenden Beweislage treffen muss, finde ich klare und überzeugende Beweise, die sie untermauern.)





Dr. Wrights falsche Aussage über den Tulip Trust war Teil einer nachhaltigen und konzertierten Anstrengung, die Entdeckung seiner Bitcoin-Bestände zu verhindern. Beginnen Sie mit Dr. Wrights irreführenden und unvollständigen Offenlegungsplädoyers. Er sagte bei der Beweisverhandlung aus, dass ihm zumindest schon im Dezember 2018 bekannt gewesen sei, dass er keine Auflistung seiner Bitcoin-Bestände vorlegen könne. Diese „Tatsache“ wurde dem Gericht jedoch erst am 18. April 2019 mitgeteilt. Ich gebe Dr. Wright die Gewissheit, dass die Kläger vor dem 14. Mai Informationen suchten, die über eine Liste seiner Bitcoin-Bestände am 31. Dezember hinausgingen. 2013. Nach der Offenlegungsanhörung am 14. Mai war sich Dr. Wright jedoch bewusst, dass das Gericht von ihm erwartete, den Klägern ausreichende Informationen zur Verfügung zu stellen, damit diese Bitcoin-Bestände zurückverfolgt werden konnten.





Nachdem es Dr. Wright jedoch nicht gelungen war, die Offenlegung aus rechtlichen Gründen hinauszuzögern, änderte er nach dem 14. März seinen Kurs und begann, vor dem Gericht bejahende, irreführende Sachverhaltserklärungen abzugeben. ”





Bitte lesen Sie das verlinkte Dokument . Diese ganze Anordnung von Richter Reinhart ist wirklich der Hammer. Alle widersprüchlichen und irreführenden Aussagen von Craig Wright, sein offener Meineid und seine gefälschten Dokumente werden in einem vernichtenden Urteil über die Nichtexistenz des Tulip Trust zusammengefasst.





5. Kleiman gegen Wright: ANORDNUNG AUF ENTDECKUNG

Und Richter Bruce Reinhart hat in einem anderen Beschluss in der Klage Kleiman gegen Wright erneut eine Rolle gespielt.





„ Dennoch lege ich keinen Wert auf eidesstattliche Aussagen von Dr. Wright, die seine Interessen fördern, aber nicht durch ein Kreuzverhör in Frage gestellt wurden und deren Glaubwürdigkeit ich nicht beurteilen kann.“ Ich habe zuvor herausgefunden, dass Dr. Wright in meiner Gegenwart eine eidesstattliche Aussage gemacht hat. ”





Dieses Zitat von Richter Reinhart zeigt perfekt, was passiert, wenn Sie wiederholt beim Lügen erwischt werden: Ihre anderen Aussagen, ob unter Eid oder nicht, werden nicht mehr ernst genommen. Dies ist nicht nur innerhalb der Gerichte eine logische Konsequenz, sondern auch außerhalb der Gerichte. Niemand in der Bitcoin-Community und kaum jemand außerhalb der Bitcoin-Community außer einem kleinen Club von Craig-Wright-Fans glaubt irgendetwas, was Craig vorbringt. Alles wird überprüft und noch einmal überprüft. Und dazu gehören auch Craigs Aussagen über seinen Bildungshintergrund.













6. Ang gegen Reliantco: Urteil

Craig Wright war als Zeuge an einem Fall beteiligt, den seine Frau zwischen 2017 und 2020 gegen Reliantco Investments Ltd. führte. Obwohl seine Frau diesen Fall gewann, zeichnete der Richter kein gerade schönes Bild von Craigs Leistung.





„ Dr. Wright hat ausgesagt. Er war in vielerlei Hinsicht ein unbefriedigender Zeuge. Er war streitlustig, streitlustig und bewusst provokativ. Er wich Fragen aus, auf die er keine eindeutige Antwort geben wollte. Gelegentlich weigerte er sich, Dokumente anzunehmen, auf die eindeutig hingewiesen wurde. Er war bereit, schwerwiegende und unhaltbare Anschuldigungen zu erheben, beispielsweise im Zusammenhang mit der angeblichen Fälschung einer E-Mail von ihm vom 3. September 2017 durch oder im Namen von Reliantco. Gelegentlich versuchte er, sich mit (Informatik-)Wissenschaften zu befassen. Ich kam zu dem Schluss, dass ich mich nicht auf die Beweise von Dr. Wright verlassen konnte, wenn es darum ging, ob und wie bestimmte Ereignisse stattgefunden hatten, es sei denn, sie würden durch Dokumentation, andere Beweise, die ich akzeptieren konnte, oder durch die inhärenten Wahrscheinlichkeiten gestützt. ”





In diesem Fall prahlen und lügen auch Craig Wright mit dem Tulip Trust und seinen „geleasten“ Sportwagen.





„ Was jedoch aus Dr. Wrights Aussage hervorging, waren bestimmte Merkmale seines Charakters und seiner Umstände, die ich für die Beurteilung der Sachverhaltsfragen in diesem Fall als relevant halte. Erstens ist er, wie Dr. Wright klarstellte, jemand, der ein beträchtliches Vermögen in Bitcoin angehäuft hat. Er sagte, dass er Bitcoin im Wert von 14 Milliarden US-Dollar in einem Trust besitze. Die folgenden Passagen waren repräsentativ für seine Aussage:





„Andererseits ist mir das eigentlich egal, weil mein Auto mehr wert ist als das Ganze [womit er den Wert dieses Falles meinte]. Ich habe einen Lamborghini. Ich habe andere Sportwagen. Ihr Ganzes ist für mich ein Rundungsfehler. (Tag 2/187) … Sie scheinen wieder zu glauben, dass mir Einzahlungen in Höhe von 5.000 $ wichtig wären. Ich habe eine Uhr, bei der es sich verdammt noch mal um einen Rundungsfehler handelt. (Tag 3/19)'“





Wenn dieser Richter (der ehrenwerte Herr Justice Butcher) nur von den ATO-Berichten und den Anordnungen und Urteilen von Kleiman gegen Wright wüsste …





Wenn wir über Kleiman gegen Wright sprechen, kehren wir zu diesem Fall zurück.





7. Kleiman gegen Wright: VERORDNUNG, DIE TEILWEISE GEWÄHRT UND DEN KORRIGIERTEN ANTRAG DER TEILKLAGEGEBER AUF RECHTSANWALTSGEBÜHREN ABLEHNT

„ Der ehemalige Sprecher des Repräsentantenhauses, Tip O'Neill, verkündete bekanntlich, dass alle Politik lokal sei. Der Ort spielt auch eine Rolle für das Wetter, sprachliche Dialekte, Immobilienpreise und topologische Mannigfaltigkeiten. Das gilt auch für die Anwaltskosten.





Nach einem langwierigen Rechtsstreit über die Vorlage von Dokumenten, die die Bitcoin-Bestände von Dr. Siehe allgemein DE 166, 277. Ich habe den Klägern gestattet, die Anwaltskosten im Zusammenhang mit der gerichtlichen Führung dieser beiden Anträge einzufordern. DE 277 at 28.3 Die Kläger haben nun einen Antrag auf Zahlung von Anwaltskosten eingereicht, den das Bezirksgericht zur angemessenen Entscheidung an mich verwiesen hat. Die Kläger verlangen insgesamt 658.581,78 US-Dollar, davon 592.558,00 US-Dollar für Anwaltskosten und 66.023,78 US-Dollar für Auslagen. ”





„ Auf der Grundlage des Vorstehenden wird der Antrag der Kläger auf Anwaltsgebühren und -kosten (DE 346) teilweise genehmigt und teilweise abgelehnt. Bis zum 30. März 2020 hat die Beklagte den Klägern Folgendes zu erstatten:





Anwaltskosten: 113.760,00 $

Kosten: 52.040,09 $

Gesamt: 165.800,09 $





FERTIG UND BESTELLT in Chambers am 16. März 2020 in West Palm Beach im südlichen Distrikt von Florida. ”





Wie bereits erwähnt, musste Craig Wright in diesem Fall für seine Machenschaften büßen: Er wurde mit einer Geldstrafe von fast 166.000 US-Dollar bestraft, weil er Gerichtsbeschlüsse nicht angemessen befolgte und dadurch die Gerichtsverfahren behinderte.





8. Kleiman gegen Wright: ENDGÜLTIGES URTEIL

Schließlich würde Craig Wright den Fall Kleiman gegen Wright nach einem anstrengenden Schwurgerichtsprozess im November 2021 in Miami, Florida, USA, verlieren. Craig musste (und muss immer noch) satte 100.000.000.000 US-Dollar an den Kläger W&K Info Defense Research LLC zahlen, ein Unternehmen, das wird jetzt von Dave Kleimans Bruder Ira Kleiman geleitet.





Einen vollständigen Bericht über dieses Konvertierungsurteil und die völlig betrügerische Reihe von Handlungen, die Craig Wright bei der Durchführung dieser Konvertierung im Juli – November 2013 durchgeführt hat, finden Sie in einem meiner anderen Artikel, veröffentlicht am 10. Dezember 2021: „Craig Wright befahl dazu Zahlen Sie 100 Millionen US-Dollar im Rechtsstreit Kleiman gegen Wright “.













Und damit war es noch nicht getan, denn Ira Kleiman gewann auch den Kampf um die Vorurteilszinsen, die diesem Umwandlungsurteil hinzugefügt werden sollten. Am 9. März 2022 wurde ein geändertes endgültiges Urteil im Fall Kleiman gegen Wright erlassen. Craig Wright muss zusätzlich zu den 100.000.000,00 US-Dollar, die W&K einige Monate zuvor zugesprochen wurden, weitere 43.132.492,48 US-Dollar zahlen.





Auch hier hat Craig Wright zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels (Dezember 2023) noch keinen Cent der Gesamtsumme von 143.132.492,48 US-Dollar gezahlt.













Wir kommen nun zur Klage Wright gegen McCormack, einem Fall über angebliche Verleumdung, die Peter McCormack, ein berühmter Podcaster in der Bitcoin-Branche, Anfang 2019 auf Twitter und in einem YouTube-Video begangen hat. Das am 1. August 2022 ergangene Urteil enthält a Wieder eine Fülle schöner Zitate.





9. Wright gegen McCormack: ANGENOMMENES URTEIL

„ Ich habe sorgfältig darüber nachgedacht, ob der Fall, der erst wenige Tage vor der Verhandlung vorgebracht wurde, versehentlich falsch gewesen sein könnte. Ich akzeptiere, dass zumindest einige der Beweise dafür aus Dr. Wrights eigener Offenlegung stammen. Der Zeitpunkt deutet jedoch darauf hin, dass es die Zustellung der Beweise von Prof. Darwazeh und Herrn Wolf (10 Tage vor der Verhandlung, am 12. Mai 2022) war, die dazu führte, dass Dr. Wrights dritte Zeugenaussage (am 17. Mai 2022) akzeptiert wurde seine früheren Aussagen waren falsch. Es gibt keine Hinweise darauf, dass Dr. Wright zu irgendeinem Zeitpunkt zuvor bemerkt hatte, dass sein Fall nicht mit seiner eigenen Offenlegung übereinstimmte.





Die Begründung, die Dr. Wright für die Aufgabe dieses Teils seines Falles lieferte, war, dass der Rufschaden, der durch die Ausladungen entstanden sei, außerhalb von England und Wales entstanden sei. Dies hält einer Überprüfung nicht stand. Sein Fall war ausdrücklich auf Schäden beschränkt worden, die innerhalb der Gerichtsbarkeit über viele Monate hinweg erlitten wurden. Wenn er wirklich befürchtet hätte, dass die Ausladungen nur außerhalb der Gerichtsbarkeit zu einem Schaden führten, hätte er diesen Teil seines Falles schon längst aufgeben können. Der Zeitpunkt legt nahe, wie Frau Evans darlegte, dass die Aufgabe der Klage darauf zurückzuführen war, dass sie als sachlich falsch entlarvt wurde und nicht durch die späte Erkenntnis, dass sie aus rechtlichen Gründen unhaltbar war.





Ich habe daran gedacht, was Dr. Wright über seinen Autismus und dessen Auswirkungen auf die Art und Weise gesagt hat, wie er anderen Dinge erklärt. Aber die Beweise in Abs. 41 von Dr. Wrights erster Zeugenaussage wurde nicht nur unzureichend oder unpassend erklärt. Der Fehler bestand nicht darin, dass er erläuternde Hintergrundinformationen ausließ, sondern vielmehr darin, dass das, was darin gesagt wurde, in nahezu jeder materiellen Hinsicht schlichtweg falsch war.





Der Schluss, dass ein Zeuge vorsätzlich falsche Aussagen gemacht hat, sollte nicht leichtfertig getroffen werden. Es gibt jedoch Zeiten, in denen die Anwendung von Occams Rasiermesser zu einer solchen Schlussfolgerung führt. In diesem Fall gibt es keine andere plausible Erklärung. Ich bin zu dieser Ansicht gelangt, nachdem ich beobachtet habe, wie Dr. Wright mündlich aussagte, und auf der Grundlage einer Kombination aus: (i) den Umständen, unter denen der Fall eines schweren Schadens geltend gemacht wurde; (ii) das Ausmaß, in dem sich dieser Fall – und die in der ersten Zeugenaussage enthaltenen Beweise – später als falsch erwiesen haben; (iii) der Zeitpunkt von Dr. Wrights dritter Zeugenaussage (als Reaktion auf die neuen Beweise, die die Unrichtigkeit seines früheren Falles entlarven); (iv) die vagen und unscheinbaren mündlichen Aussagen von Dr. Wright zur Unterstützung seines neuen Falles vor Gericht; und (v) das Fehlen einer angemessenen oder überzeugenden Erklärung für die Falschheit des ursprünglichen Falles und der Beweise.





Ich komme daher zu dem Schluss, dass Dr. Wrights ursprünglicher Fall einer schweren Schädigung und die ihn stützenden Beweise, die beide bis Tage vor der Verhandlung aufrechterhalten wurden, bewusst falsch waren. ”





„ In einer von einer Einzelperson erhobenen Verleumdungsklage wird eine Entschädigung für Rufschädigung (objektiv beurteilt) und für Gefühlsverletzung zugesprochen. Wäre Dr. Wrights bewusst falsche Behauptung eines schwerwiegenden Schadens nicht gewesen, wäre eine mehr als minimale Gewährung von Schadensersatz angemessen gewesen, obwohl die Höhe reduziert worden wäre, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass Herr McCormack zu den von ihm gemachten Aussagen gedrängt wurde Da ich festgestellt hatte, dass Dr. Wright kein Zeuge der Wahrheit ist, hätte ich seinen Fall in Bezug auf die Not, die er angeblich erlitten hat, vollständig zurückgewiesen.





Aber der bewusst falsche Fall von Dr. Wright zu schwerem Schaden, den er bis Tage vor der Verhandlung vorgebracht hat, erfordert meiner Meinung nach mehr als eine bloße Reduzierung der Schadensersatzzahlung. Meiner Meinung nach ist es unzumutbar, dass Dr. Wright mehr als nur einen nominellen Schadensersatz erhält. ”





Ja, lieber Leser, Sie haben das richtig gelesen. Wenn der Richter (Richter Chamberlain) früher gewusst hätte, dass Craig Wright in seinem Gerichtssaal einen völlig falschen Fall vorbringen wollte, hätte er ihn sofort verworfen! Und allein dieser Umstand weckt große Hoffnungen auf das noch ausstehende Kostenurteil, mit dem wir in den kommenden Monaten rechnen können. Was wir derzeit wissen, ist, dass Peter McCormack die Erstattung aller seiner Kosten anstrebt, einschließlich der Kosten für Zwischenentscheidungen, die er im Laufe des Rechtsstreits verloren hat.





Dieser Abschnitt wird aktualisiert, wenn das Kostenurteil im Fall Wright gegen McCormack ergeht.





10. Hodlonaut gegen Wright: Urteil

Der Fall Hodlonaut gegen Wright, der seit 2019 in Oslo, Norwegen, ausgetragen wurde und im Oktober 2022 mit einem Urteil der Bezirksrichterin Helen Engebrigtsen abgeschlossen wurde, ist aus einem Grund ein bahnbrechendes Urteil.





Denn dies ist das erste Mal, dass sich ein Gericht zu Craig Wrights Satoshi-Charakter äußert. Und ich bin mir sicher, dass Craig und seine Fans über dieses Urteil nicht erfreut sind. Denn lesen wir, was der Richter zu sagen hatte.





„ Das Gericht ist der Ansicht, dass Hodlonaut ausreichende sachliche Gründe für die Behauptung hatte, dass Wright gelogen und betrogen hat, als er versuchte zu beweisen, dass er Satoshi Nakamoto ist. Zum Zeitpunkt der Bemerkung gab es eine öffentliche Diskussion darüber, ob Wright Satoshi Nakamoto ist oder nicht. In der Medienberichterstattung herrschte die Meinung vor, dass Wright nicht Satoshi Nakamoto sei. Das Gericht verweist auf die zuvor erwähnten Artikel von Gizmodo (2015) sowie BBC News The Guardian und GQ Magazine (2016).

Beide Parteien haben versucht zu beweisen, dass Wright Satoshi Nakamoto ist bzw. nicht. Das Gericht weist darauf hin, dass die in dem Fall vorgelegten Beweise nicht geeignet seien, seine vorherrschende Meinung zu ändern, dass Craig Wright nicht Satoshi Nakamoto sei. Es wurde eine Reihe von Dokumenten erstellt, bei denen es sich laut Wright um frühe Versionen des White Papers und des Quellcodes handelt. Sowohl KPMG (im Namen von Hodlonaut) als auch BDO (im Namen von Wright) haben festgestellt, dass diese Dokumente bestenfalls ungeklärte Änderungen enthalten, die wahrscheinlich nach dem angeblichen Datum der Dokumente vorgenommen wurden. KPMG und BDO glauben, dass dies gilt für:





1) Inkonsistenz (Fehlen) in Metadaten, die nicht auf natürliche Weise auf normaler Verwendung/Bearbeitung basieren, und

2) Verwendung von Schriftarten.





KPMG kommt zu dem Schluss, dass es „wahrscheinlich ist, dass mehrere Dateien im Datenmaterial so verändert wurden, dass sie den Anschein erwecken, als wären sie früher erstellt worden, als sie tatsächlich erstellt wurden“. Obwohl BDO und Cyfor, die beide von Wright beauftragt wurden, jeweils abweichende Ergebnisse im Vergleich zum Bericht von KPMG haben, geht das Gericht davon aus, dass ihre Berichte und Erklärungen bedeuten, dass sie im Wesentlichen die gleichen Bedingungen festgestellt haben, auf die KPMG hinweist und die die Grundlage bilden Fazit von KPMG.





Wright hat eine Reihe von Zeugen vor Gericht geladen. Gemeinsam ist diesen Zeugen, dass sie Wright zu der Zeit kannten, als Satoshi Nakamoto Bitcoin entwickelte. Sie alle haben sich gut über Wrights intellektuelle Fähigkeiten und Kapazitäten geäußert, die ansonsten unbestritten sind. Allerdings werden die Aussagen dieser Zeugen darüber, ob er Satoshi Nakamoto ist oder nicht, nicht durch zeitgenössische Beweise gestützt. Das Gericht stellt zu Protokoll, dass es 13 Jahre her ist, seit Nakamoto Bitcoin entwickelt hat. ”





Was wir hier sehen, ist, dass die Richterin bei ihrem Urteil einfach ihren gesunden Menschenverstand nutzt. Wie es sein sollte, möchte ich hinzufügen. Craig Wrights Enthüllung im Dezember 2015 konnte nicht beeindrucken, seine Unterschriftenbeweissitzungen im Jahr 2016 und die dazugehörigen Blog-Beiträge konnten ebenfalls nicht beeindrucken, das Satoshi-Fälschungspaket, das Craig im Fall Hodlonaut gegen Wright fallen ließ, konnte nicht beeindrucken, und Craigs Augenzeugen ohne jegliche physische Beweise, das Gleiche Geschichte: Hat auch überhaupt nicht überzeugt!





Ist es nach Ansicht des Richters angesichts all dessen rechtswidrig, Craig Wright einen Betrüger zu nennen, der betrügerisch zu beweisen versucht, dass er Satoshi Nakamoto ist?





„ Die allgemeine Einstellung in der Community war und ist, dass es grundsätzlich möglich ist, zu überprüfen, ob man Zugriff auf die kryptografischen Schlüssel und/oder die ersten Blöcke hat, die Satoshi Nakamoto gehörten. Es besteht allgemein Einigkeit darüber, dass es ein starker Beweis dafür ist, dass man Satoshi Nakamoto ist, wenn man nachweisen kann, dass man Bitcoin aus einem dieser ersten Blöcke verschieben oder mit den mit diesen Blöcken verbundenen Schlüsseln signieren kann. Dies ist nicht unbedingt ein schlüssiger Beweis, da die Schlüssel theoretisch gestohlen worden sein könnten, es gibt jedoch keine Hinweise auf einen solchen Diebstahl im Zusammenhang mit den Schlüsseln, die Satoshi Nakamoto gehörten. Das Gericht fügt zu Protokoll, dass der Wert der frühen Blöcke von Nakamoto beim heutigen Bitcoin-Kurs mehrere Milliarden Kronen beträgt. Seit 2009 gab es keine Bewegungen oder Transaktionen im Zusammenhang mit diesen Blöcken. Nach den Medienartikeln von 2016 wurde allgemein angenommen, dass Wright keine kryptografischen Beweise dafür vorgelegt hat, dass er Satoshi Nakamoto ist.





Vor diesem Hintergrund ist das Gericht der Ansicht, dass Hodlonaut im März 2019 über ausreichende sachliche Gründe verfügte, um zu behaupten, Craig Wright sei nicht Satoshi Nakamoto. Wright hat eine kontroverse Behauptung aufgestellt und muss der Kritik von Andersdenkenden standhalten. Insgesamt ist das Gericht der Ansicht, dass die Formulierungen und Behauptungen von Hodlonaut nicht über die Grenze einer Verleumdung und Verletzung der Privatsphäre hinausgehen. Die Aussagen sind nicht rechtswidrig. ”





Nein, es ist sicherlich nicht rechtswidrig, Craig Wright als Betrüger zu bezeichnen. Und so ist es.













Outtro

Dieser Artikel wurde von einem Bild inspiriert, das ich schon seit langem gerne auf Twitter verwende und das regelmäßig aktualisiert wird, um die neuesten Aktualisierungen in Gerichtsurteilen, Urteilen, Anordnungen und Urteilen widerzuspiegeln. Es wird verwendet, um die Menschen auf die lange Liste vernichtender Urteile aufmerksam zu machen, die Craig Wright in den letzten zwei Jahrzehnten erhalten hat. Es enthält eine Zusammenfassung der Zitate, die in diesem Artikel zu finden sind, wo Sie sie jetzt im vollständigen Kontext sehen können, wie in meinen Artikeln üblich, mit Links zu ihren Quellen.





Was wir aus all diesen Zitaten lernen können, ist, dass Craig Wright in seinen Klagen schamlos gefälschte Beweise fallen lässt und keine Angst davor hat, im Gerichtssaal einen Meineid zu begehen, sei es durch die Abgabe falscher Aussagen und falscher eidesstattlicher Erklärungen oder dadurch, dass er während der Anhörungen und Zeugenaussagen durch die Zähne gelogen hat . Was uns auch auffällt, ist, dass es buchstäblich kein Richter glaubt.





Craigs. Lügen. Und. Fälschungen. Sind. Angerufen. Aus. Jede. Und. Jeden. Zeit.





So wie es die Entlarvungsgemeinschaft von Bitcoin und Craig Wright bereits seit vielen, vielen Jahren tut. Manchmal fasse ich diese Dynamik mit „Recht folgt Konsens, nicht umgekehrt“ zusammen. Es scheint, dass dies ein passendes Mantra ist, wenn es um Craig Wright und seine Auftritte vor Gericht geht.





Und wohlgemerkt, dieser Artikel (und das Bild, das ihn inspiriert hat) enthält nicht einmal die zahlreichen Zitate aus den Berichten des Australian Taxation Office, in denen noch mehr Bitcoin- und Satoshi-Potemkin-Dörfer von Craig Wright im Jahr 2013 im Grunde genommen als „Nichtigkeit aufgrund von Schein“ befunden wurden –2015, woraufhin ATO-Beamte Anfang 2016 gegenüber The Weekend Australian sagten: „ Wir sind fest davon überzeugt, dass Craig Wright nicht [Satoshi Nakamoto] der Schöpfer von Bitcoin ist und dass er den Schwindel möglicherweise erfunden hat, um von seinen Steuerangelegenheiten abzulenken .“





Das folgende Bild zeigt die neueste Ausgabe davon. Sie können dieses Bild gerne in jedem Gespräch mit einem Craig Wright-Fan verwenden. Dieses Bild wurde beispielsweise von den bekannten Bitcoin-Community-Mitgliedern Jameson Lopp und Peter Todd in einem Twitter-Gespräch mit Craig Wright selbst am 24. Oktober 2022 , dem Tag der Erstveröffentlichung dieses Artikels, verwendet. Eindrucksvoll!













Das Ende. Vielen Dank fürs erneute Lesen!