Craig Wright ve Hakimlerin İddiaları Hakkında Ne Söylediği

Yirmi yıllık yargılamalardan toplanan en iyi alıntılar

Hodlonaut v Wright davasındaki Norveç kararı artık geride kaldığına ve Hodlonaut lehine bomba etkisi yaratan bir sonuca sahip olduğuna göre, Craig Wright'ın karıştığı hukuki davalardaki önceki kararlara, hükümlere, emirlere ve kararlara dönüp bakmanın tam zamanı. Oldukça fazla sayıda vardı ve bir araya getirildiğinde Craig Wright karakterine ve onun mahkeme salonlarının içinde ve dışında gösterdiği tuhaflıklara dair ufuk açıcı bir genel bakış sunuyorlar.





Her kararın başlığı, italik olarak yazılan alıntıların kaynağına doğrudan bağlantı verir.





Alıntıların arasında kişisel notlarımı bulacaksınız.





Hadi gidelim.





1. Wright - Ryan ve Anor [2005] NSWCA 368 (27 Ekim 2005)

“ 31 Ağustos 2004 tarihinde Gzell J, temyiz eden kişiyi, 4 Eylül 2003 tarihinde Mahkemeye verilen taahhütleri ihlal ederek Mahkemeye itaatsizlikten suçlu bulmuştur . İhlaller, DeMorgan Information Security Systems Pty Ltd (şirket) ile rekabet halinde ve doğrudan veya dolaylı olarak iş yapmayı içermektedir. "8 Ağustos 2003 tarihi itibariyle [şirketin] müşterisi olan veya geçmişte olan herhangi bir şirkete, işletmeye, kuruluşa veya kişiye" yaklaşmak. 15 Kasım'da Gzell J, kendisini 250 saat kamu hizmeti yapması şartıyla 28 gün ertelenmiş hapis cezasına çarptırdı ve yargılama masraflarını ödemesine karar verildi. ”





Craig Wright'a karşı bilinen en eski karar. Unutmayın, hukuk davaları hapisle sonuçlanmadığından bu mahkemeye 'cezai' bir saygısızlıktır.





“Diğer deliller aslında temyiz sahibi tarafından RIC'den Bay David Spencer'a 10 Eylül 2003 günü saat 11.23'te gönderilen bir e-postaya (tartışmalı e-posta) yönelikti . Temyiz eden kişi duruşmasında delil sunmadı ancak davalı, 24 Ekim 2003 tarihli yeminli beyanının o e-postayı göndermeyi reddettiği kısmını (mavi 113) sundu *. İhtilaflı e-postanın bir kopyası, 16 Eylül 2003 tarihinde Mt White yakınlarındaki Bagno'daki evinde Anton Pillar emri yerine getirildiğinde temyiz sahibinin bilgisayarının sabit diskinde bulundu. * E-postanın “Craig S Wright [cwrigh20@] tarafından geldiği iddia ediliyordu. postoffice.csu.edu.au]” ve “Spencer, Dave; [email protected]; Spencer, Dave”. Şunu belirtti: "İzlenecek daha fazla ayrıntı (yani teklif) "





Burada Craig'in mülküne yapılan ilk baskının gerçekleştirildiğini görüyoruz. Anton Piller emri (diğer adıyla 'arama emri' olarak da bilinir, mahkemenin yazım hatasına dikkat edin), davalının veya davalının mülkünün önceden haber vermeksizin denetlenmesine ve ilgili materyallerin sivil olarak aranmasına ve bunlara el konulmasına izin veren bir mahkeme emridir. ve delillerin yok edilmesiyle ilgili ciddi bir endişenin olduğu belgeler. Genellikle sabahın erken saatlerinde gerçekleştiği için bunlara 'şafak baskınları' da deniyor ve bina sakinlerinin mülklerine girişi yasaklanıyor. ( Thomson Reuters'in yardımıyla, Pratik Hukuk )





Craig Wright, baştan itibaren sahtecilik kokan bir e-postayla karara itiraz etti - temyiz, Craig'in standart İşleyiş Yöntemi haline gelecek -.





“ Tartışmalı e-posta, 16 Eylül 2003'teki Anton Pillar baskını sırasında temyiz sahibinin evindeki bir bilgisayarda bulundu (mavi 109). Baskın sırasında e-posta mesajlarını çevrimiçi depolamak için kullanılan kişisel klasörün kopyasına erişildiğinde açılan ve görüntülenen geçici bir İnternet dosyasında bulundu (mavi 107, 108, 109). O bilgisayardan kaynaklanmamıştı, uzak bir yerden gönderilmişti. Ancak "kendine kopyala" dosyasındaki varlığı, temyiz eden tarafından gönderildiği sonucunu destekledi. ”





Gözaltı zinciri soruşturuluyor ve durum Craig Wright için pek de iyi görünmüyor.





Temyiz eden, 23 Ağustos tarihli beyanında, 10 Eylül'de (sup blue 1/132) saat 11.09 ve 11.48'de cep telefonundan yapılan aramaların sırasıyla Cowan ve Berowra'dan gönderilmiş gibi gösterildiğini, dolayısıyla o sırada ihtilaflı e-postanın gönderildiğinde evinden yaklaşık 20 dakika uzakta arabasındaydı ve göndermiş olamaz (turuncu 17).





16 Eylül cep telefonu kayıtları bu çıkarımın yapılamayacağını gösteriyor. Temyize başvuranın sabit diskinde (mavi 109) bulunan ihtilaflı e-postanın kopyasındaki sayılar, baskının 16 Eylül sabah 11.47'de devam ettiğini gösteriyordu. Temyiz eden kişi, o sırada cep telefonunu (turuncu 17) kullanarak evinin dışında olduğunu söyledi. Cep telefonu kayıtlarından (sup blue 1/132) 11.33, 11.46 ve 11.59 saatlerinde telefon görüşmesi yaptığı anlaşılmaktadır. Temyiz eden kişinin 10 Eylül'de evinden arabayla 20 dakika uzaklıktaki arabasından yaptığı söylenen aramalardan biri gibi, bunların da Berowra'dan yapıldığı gösteriliyor. Bu nedenle, 10 Eylül'e ait cep telefonu kayıtlarının, ihtilaflı e-posta gönderildiğinde temyiz sahibinin saat 11.23'te evinde olmadığını kanıtlamadığı açıktır. ”





Craig Wright yalan söylerken buldu. Korkarım ilk yalancı şahitlik vakası da olmayacak. Daha sonraki yargılamalarda 'yalancı şahitlik' kelimesinin birçok kez kullanıldığını göreceğiz.





“ Dışarıdan birinin, ayrıntıları içeren ihtilaflı e-postayı uydurması son derece zor olurdu [paragraf 11]. Bay Spencer ve temyiz sahibi, 9, 10 ve 11 Eylül tarihlerinde e-posta, telefon ve şahsen birbirleriyle birçok kez iletişim kurdu. Bir şekilde bu e-posta anlamlı olmayı ve diğer iletişimlerle uyum sağlamayı başardı. Böyle bir e-postanın dışarıdan biri tarafından, alıcı tarafından hemen fark edilmeden uydurulması son derece imkânsızdır. E-postanın bir kopyası temyiz eden kişiye ulaştı. E-postalarına gecikmeden yanıt verdi ve eğer ihtilaflı e-posta kendisine üçüncü bir tarafça gönderilmiş olsaydı, bunun varlığından neredeyse anında haberdar olacaktı. ”





İşte bu kadar, sevgili okuyucu. Yirmi yıl boyunca Craig Wright'ın yalancı şahitlik yapmasına, sahte kanıtlara ve sahtekarlığa sahne hazırlandı. Konu mahkeme salonunun duvarları arasındaki performansına gelince, hakimlerin büyük çoğunluğunun Wright'tan etkilenmediğini öğreneceksiniz. Şu ana kadar Craig Wright bu davranışı nedeniyle hapis cezasından kurtuldu çünkü bunların hepsi hukuk davaları ve bu makalenin başındaki Ryan v Wright davasında olduğu gibi bir yargıcın hapis cezasına karar vermesi için ceza davasına dönüştürülmesi gerekiyor.





Bana göre hapis cezası verilmesine karar verilmesi an meselesidir. Zaman geçiyor. Avustralya Vergi Dairesi, Aralık ayında Craig'in evine ve ofisine baskın düzenlediği 2015'ten bu yana zaten " Craig Steven Wright ile ilgili bir cezai soruşturma yürütüyor "; aksi takdirde, çok sayıda davanın bulunduğu büyüyen hukuk davası listesinin artması çok uzun sürmeyecek. Yalancı şahitlik örnekleri ve gemi dolusu sahteciliğinin açığa çıkması Craig Wright'a bir bumerang gibi geri dönecek.









Bununla birlikte, kararların listesine tarihsel sırayla devam edelim. Sulh Yargıcı Reinhart ve Federal Yargıç Bloom'un 2018-2021 döneminde Craig Wright'a hiç merhamet göstermediği Kleiman v Wright davasına geldik. Bu dava Kasım 2021'de Miami'de jüri önünde duruşmayla sonuçlandığı için Craig Wright aleyhine ne karar verdiklerini de öğreneceğiz.





2. Kleiman v Wright: DAVAŞÇININ ZORUNLU DAVRANIŞINA İLİŞKİN KARAR (1)

“ Dr. Wright, emanetteki şifrelenmiş dosyadaki bilgilerden Bitcoin varlıklarının bir listesinin oluşturulabileceğini kabul ediyor. DE 204 at 4 (şifreli dosya, diğerlerinin yanı sıra, "70. bloktan sonra çıkarılan bitcoin hakkındaki bilgilerin yeniden oluşturulabileceği diğer verileri" içerir). Dr. Wright bu bilgiyi bir Shamir sistemi kullanarak gönüllü olarak şifreledi. İD. 5'te (Dr. Wright "kasıtlı olarak bir Shamir sistemi kurdu."). Onun beyanı, şifre çözme anahtarlarına sahip olan diğer kişilerin farkında olduğunu gösteriyor. Bu kişiler Dr. Wright'ın körü körüne güveninin mütevelli heyetidir. Bu üçüncü taraflardan gerekli anahtarları neden alamadığını ve alamadığını açıklamadı. Bu noktada, Mahkeme huzurundaki kayıtlar, Dr. Wright'ın Mahkeme'nin 14 Mart Kararına makul bir özen göstererek uyamayacağını ortaya koyamamaktadır. Mahkeme, yaptırımların gerekli olup olmadığına karar vermeden önce tarafların tam bir delil kaydı oluşturmasına izin verecektir. ”





Craig Wright, Yargıç Reinhart'tan Shamir planının gerçekte nasıl işlediğini, mütevelli heyeti hakkındaki açıklamasının neden anlamsız olduğunu ve sonunda uymadığı takdirde yaptırıma tabi tutulacağını anlatıyor. Bu makalenin ilerleyen kısımlarında öğreneceğimiz gibi, bu yaptırım eninde sonunda gerçekleşecek.









3. Kleiman ve Wright: DÜZEN

Bu sırayla, Craig Wright'ın, Dave Kleiman'ın şirketi W&K Info Defense Research LLC'ye (kısacası W&K) ek üyeler kazandırmak için W&K'nin geçmişini yanlış, çelişkili ifadeler ve çeşitli sahtecilikler kullanarak yeniden yazarak birkaç yanlış hamleyle beceriksizce mücadele ettiğini görüyoruz.





Davalı, önergesinde hem Nguyen hem de Coin-Exch'in W&K üyesi olduğunu ve üyeliklerinin bu davadaki çeşitliliği yok edeceğini ileri sürüyor. ECF No. [144], 11–13'te. Ardından Davalı, Cevabında ilk kez eski karısı Lynn Wright'ın da W&K üyesi olduğunu ileri sürüyor. ECF No. [171], 6–7'de.









Bu, Davalının W&K üyeliğine ilişkin belirli beyanlarda bulunduğu ilk sefer değildir. Aslında Mahkeme, Davalının W&K'nin kendi mülkiyetine ilişkin dahi birçok çelişkili beyanda bulunduğunu belirtmektedir. ECF No. [256], 29:24–25 (“Yargıç, Dr. Wright'ın çok sayıda farklı beyanı olduğunu anlıyorum.”)





Bu ifadeler şunları içerir:

2 Nisan 2013 tarihinde Davalı, Dave Kleiman'ın W&K'nin %100 sahibi olduğunu beyan eden bir sözleşme imzaladı ve bu sözleşme New South Wales Yüksek Mahkemesi'ne sunuldu. ECF No. [83–5], 1'de.

Temmuz ve Ağustos 2013'te veya buna yakın tarihlerde Davalı, New South Wales Yüksek Mahkemesi'ne kendisinin ve Dave Kleiman'ın her birinin W&K'nin %50'sine sahip olduğunu beyan eden yeminli bir beyanda bulundu. ECF No. [83–4], 4'te.

16 Nisan 2018'de yeminli beyanında Davalı "hiçbir zaman W&K üyesi olmadığını" belirtti. ECF No. [12–2], ¶ 12'de (vurgu eklenmiştir).

28 Haziran 2019'da, tanık ifadesi sırasında Davalı, W&K'nin sahiplerinin kim olduğuna dair "hiçbir fikrinin olmadığını" yeminli ifade verdi ve W&K'nin sahibi olmadığını açıkça belirtti. Bkz. ECF No. [242–1], (233:12–14) (“S: W&K'nin gerçekte sahibi kimdi? A. Ben değilim.”) ve (233:22–23) (“S. Sende hiçbir şey yok) W&K'nin sahibi hakkında bir fikrim var mı? A. Bunu bilmiyorum.”).





Şimdi, Önergesinde ve yukarıdaki ifadelerin aksine Davalı, ilave üç tarafın da W&K üyesi olabileceğini ileri sürüyor. Davalı, kayıt delillerinin ek üyelerin varlığını desteklediğini iddia ediyor. ECF No. [144], 11–14'te. Davalı, hem Önergesinde hem de Duruşmada, Davalının fiili bir saldırı konusunda dava konusu yargı yetkisine yeterince itiraz edip etmediğinin belirlenmesinde Mahkemenin, Davalı tarafından itirazında sunulan "delilleri tartmakta özgür" olduğunu kabul etmektedir. ECF No. [144], n.3'te (RG Martin Inv., LLC - Virtual Tech. Licensing, LLC, 2017 WL 7792564, *2'den alıntı); ECF No. [256], 12:14 (“[Benim yükümlülüğüm – başlangıçta bunu uygulamaya koymak, Mahkemeye delil göstermektir. Mahkeme delilleri tartabilir.”). Dolayısıyla Mahkeme, Davalı tarafından sunulan delilleri ve bu davadaki kayıtları dikkatli bir şekilde incelemiş ve ancak Davalı'nın, öne sürdüğü taraflardan herhangi birinin W&K üyesi olduğunu gösteren herhangi bir güvenilir delil sunamadığı sonucuna varmıştır. ”





“Duruşmada Davalı, Mahkemenin kendisi tarafından sunulan ifadelere ve delillere hem güvenip hem de bunların doğru olmadığını tespit edemeyeceğini savundu. Bkz. ECF No. [256], 100:6-9 (“Hakim, eğer her şey yalansa, o zaman Wright bir sözleşme sunduğunda veya Wright bir beyanda bulunduğunda güvendikleri şeylere de itibar edilemez.” ). Burada Davalının iddiası yenidir. Her ne kadar W&K'nin mülkiyeti konusunda kafa karışıklığının oluşmasının nedeninin çok sayıda çelişkili beyanı olmasına rağmen, Mahkemenin bu ifadeleri Mahkemenin dava konusu yargı yetkisine itiraz etmek için bir temel olarak kullanması gerektiğini ileri sürüyor gibi görünüyor. Esasen, Davalı sunulan delilleri hem kılıcı hem de kalkanı olarak kullanmaktadır. Ne yazık ki kayıtlar, Davalının bu Mahkeme huzurunda birbiriyle çelişen yeminli ifadeler sunduğu örneklerle doludur. Delilleri değerlendirirken Mahkeme, Davalının ifadesini güvenilir bulmamaktadır. Geriye kalan “dışsal kanıtlara” gelince, kanıtların hiçbiri W&K'ye Dave Kleiman dışında ek üye olduğunu göstermiyor. ”





Yukarıda söylendiği gibi, yukarıda Craig Wright'ın W&K'deki diğer üyeleri yanlış, çelişkili ifadeler ve çeşitli sahteciliklerle tanıştırmaya yönelik birkaç başarısız girişiminden biridir. Bu yazının yazıldığı sırada (Ekim 2022) bile Craig, Ira Kleiman'ı şu ya da bu şekilde W&K'den attırmaya yönelik beceriksiz girişimlerle kızdırmak için Kleiman v Wright davasıyla birlikte başlattığı davalarla uğraşıyor. Bu girişimler elbette yalnızca kaçınılmaz olanı geciktirecektir.





Dave Kleiman, W&K'nin %100 sahibiydi ve Craig Wright'ın hiçbir yanlış yönlendirmesi bunu asla değiştiremeyecek. Geriye kalan, yetkin bir yargıcın Craig'in mahkemedeki sahtekarlıklarını acı verici bir şekilde ortaya çıkaracağı emirdir.









4. Kleiman v Wright: DAVACILARIN ZORUNLU DAVRANIŞINA İLİŞKİN KARAR (2)

İşte yine klasik bir Sulh Hakimi Bruce Reinhart yıkımı.





Kemer bağlamak.





“ Dr. Wright'ın bu davadaki pozisyonunu desteklemek için sunduğu belgelerin sahte olduğuna dair önemli ve güvenilir kanıtlar vardı. Belgelerin değiştirildiğine dair güvenilir ve ikna edici kanıtlar vardı. Diğer belgeler Dr. Wright'ın ifadesi veya beyanıyla çelişmektedir. Dr. Wright'ın belgelerde değişiklik veya tahrifat yapmaktan sorumlu olduğuna dair doğrudan bir kanıt bulunmadığı doğru olsa da, Mahkeme önünde başka birinin belgeleri tahrif etme amacı taşıdığına dair hiçbir kanıt bulunmamaktadır. Bu nedenle, Dr. Wright'ın sahte belgeleri kasten oluşturduğuna dair güçlü ve çürütülemez ikinci dereceden bir çıkarım var.





Bunun bir örneği Lale Vakfı'nın Vakıf Senedi belgesidir. 23 Ekim 2012 tarihinde Tulip Trust'ı oluşturan sözde Güven Senedi'nde tanımlanan güven varlıkları arasında "Bay Kleiman'a devredildikten sonra 10 Haziran 2011 Cuma günü Bay David Kleiman tarafından Tulip Trading Ltd'ye aktarılan tüm Bitcoin ve ilgili defter varlıkları yer almaktadır." Dr Wright, 09 Haziran 2011'de. Bu, eski düzenleme ve ekteki koşullar altında tutulan 1.200.111 Bitcoin'i de içeriyor.” P. Örn. 9 at 2. Herhangi bir şifrelenmiş dosya, yazılım, genel veya özel anahtar güven varlıkları listesinde özellikle eksiktir. Vakıf Senedi, Tulip Trust'ı oluşturan tarafların Wright International Investments Ltd ve Tulip Trading Ltd. olduğunu belirtmektedir. 1'de. Duruşmada Dr. Wright'ın 2014 yılına kadar Tulip Trading Ltd.'yi kontrol etmediğine dair güvenilir ve kesin deliller mevcuttu. P. Exs. 11–14; DE 236, 88-96'da. Ayrıca, bilgisayar adli tıp analizi, Mahkemeye sunulan Vakıf Senedinin eski tarihli olduğunu gösterdi. Kayıtlardaki kanıtların tamamı Lale Vakfı'nın var olduğunu kanıtlamıyor. Bu gerçekleri Dr. Wright'ın ifadesi sırasındaki tavrına ilişkin gözlemlerimle birleştirdiğimde, Dr. Wright'ın bu Vakfın var olduğuna dair ifadesinin kasıtlı olarak yanlış olduğunu buldum. (Her ne kadar bu bulguyu yalnızca kanıtların çoğunluğuna dayanarak yapmam gerekse de, bunu destekleyecek açık ve ikna edici kanıtlar buluyorum.)





Dr. Wright'ın Tulip Trust hakkındaki sahte ifadesi, Bitcoin varlıklarının keşfedilmesini engellemeye yönelik sürekli ve uyumlu bir çabanın parçasıydı. Dr. Wright'ın aldatıcı ve eksik keşif savunmalarıyla başlayın. Kanıt niteliğindeki duruşmada, en azından Aralık 2018 gibi erken bir tarihte, Bitcoin varlıklarının bir listesini sağlayamayacağını bildiğini ifade etti. Ancak Mahkeme'ye bu "gerçek" 18 Nisan 2019'a kadar söylenmedi. Dr. Wright'a, 14 Mayıs öncesinde Davacıların 31 Aralık'taki bitcoin varlıklarının listesinin ötesine geçen bilgiler aradıkları şüphesini kabul ediyorum. 2013. Ancak 14 Mayıs'taki keşif duruşmasından sonra Dr. Wright, Mahkemenin kendisinden, Bitcoin varlıklarının takip edilebilmesi için Davacılara yeterli bilgi sağlamasını beklediğinin farkındaydı.





Ancak, 14 Mart'tan sonra keşfi yasal gerekçelerle ertelemeyi başaramayan Dr. Wright, rotasını değiştirdi ve Mahkeme'ye olumlu, yanıltıcı, gerçeklere dayanan beyanlarda bulunmaya başladı. ”





Lütfen bağlantılı belgeyi okuyun. Yargıç Reinhart'ın verdiği bu emir gerçekten berbat. Craig Wright'ın tüm çelişkili ve yanıltıcı beyanları, açık sözlü yalan beyanı ve sahte belgeleri, Tulip Trust'ın var olmadığına dair kahredici bir kararda bir araya getirildi.





5. Kleiman ve Wright: KEŞİF ÜZERİNE SİPARİŞ

Ve Sulh Hakimi Bruce Reinhart, Kleiman v Wright davasında başka bir kararla yeniden görevde.





“ Bununla birlikte, Dr. Wright'ın kendi çıkarlarına hizmet eden, ancak çapraz sorguyla sorgulanmayan ve güvenilirlik tespiti yapamadığım yeminli ifadelerine ağırlık vermiyorum. Daha önce Dr. Wright'ın benim huzurumda yalancı şahitlik yaptığını öğrenmiştim. ”





Yargıç Reinhart'ın bu sözü, defalarca yalan söylediğiniz zaman ne olacağını mükemmel bir şekilde gösteriyor: Yeminli olsun ya da olmasın, diğer ifadeleriniz artık ciddiye alınmıyor. Bu sadece mahkemelerin içinde değil, mahkemelerin dışında da mantıksal bir sonuçtur. Bitcoin topluluğundan hiç kimse ve Craig Wright hayranlarından oluşan küçük bir kulüp dışında Bitcoin topluluğu dışından neredeyse hiç kimse Craig'in öne sürdüğü hiçbir şeye inanmıyor. Her şey kontrol ediliyor ve iki kez kontrol ediliyor. Buna Craig'in eğitim geçmişiyle ilgili deliller de dahil.













6. Ang v Reliantco: Karar

Craig Wright, karısının 2017-2020 civarında Reliantco Investments Ltd'ye karşı çıktığı bir davada tanık olarak yer aldı. Her ne kadar davayı karısı kazanmış olsa da yargıç Craig'in performansına dair tam olarak hoş bir tablo çizemedi.





“ Dr Wright kanıt sundu. Pek çok açıdan tatmin edici olmayan bir tanıktı. Savaşçı, tartışmacı ve kasıtlı olarak kışkırtıcıydı. Doğrudan cevap vermek istemediği sorulardan kaçındı. Bazen belgelerin açıkça belirttiği şeyleri kabul etmeyi reddetti. Örneğin, Reliantco tarafından veya adına kendisinden gelen 3 Eylül 2017 tarihli bir e-postanın uydurulduğu iddiasıyla ilgili olarak ciddi ve sürdürülemez iddialarda bulunmaya hazırdı. Bazen (bilgisayar) bilimiyle körleşmeye çalıştı. Belirli olayların gerçekleşip gerçekleşmediği ve nasıl gerçekleştiği konusunda Dr Wright'ın kanıtlarına, belgelerle, kabul edebileceğim diğer kanıtlarla veya doğal olasılıklarla desteklenmediği sürece güvenemeyeceğim sonucuna vardım. ”





Bu vakada ayrıca Craig Wright'ın Tulip Trust ve 'kiraladığı' spor arabaları hakkında övündüğünü ve yalan söylediğini görüyoruz.





“ Ancak Dr. Wright'ın ifadesinden ortaya çıkan şey onun karakterinin ve koşullarının belirli özellikleriydi ve bunların bu davadaki olgusal konuların değerlendirilmesinde önemli olduğunu düşünüyorum. Her şeyden önce Dr Wright'ın da belirttiği gibi kendisi Bitcoin'de hatırı sayılır bir servet biriktirmiş biri. Bir emanette 14 milyar ABD doları değerinde Bitcoin bulunduğunu söyledi. Aşağıdakiler onun kanıtlarının temsili pasajlarıydı:





'Öte yandan, bunu gerçekten umursamıyorum çünkü arabam onların hepsinden daha değerli [bununla onun bu davanın değerini kastettiğini anladım]. Lamborghini'm var. Başka spor arabalarım da var. Bunların hepsi benim için yuvarlama hatası. (Gün 2/187)… Yine 5000 dolarlık depozitoyu önemseyeceğimi düşünüyor gibisin. Bunu bir yuvarlama hatası yapan bir saatim var. (3/19. Gün)'”





Eğer bu yargıç (saygıdeğer Bay Adalet Kasabı) sadece ATO raporlarını ve Kleiman v Wright emirlerini ve kararlarını bilseydi…





Kleiman ve Wright'tan bahsetmişken, o davaya geri dönelim.





7. Kleiman v Wright: KARARIN KISMEN VERİLMESİ VE YARDIMCILARIN AVUKATLIK ÜCRETLERİ İÇİN DÜZELTİLMİŞ TALEBİNİN REDDİ

“ Eski Temsilciler Meclisi Sözcüsü Tip O'Neill, tüm siyasetin yerel olduğunu söylemesiyle meşhur oldu. Yerellik ayrıca hava durumu, dilsel lehçeler, emlak fiyatları ve topolojik manifoldlar için de önemlidir. Avukatlık ücretleri de öyle.





Dr. Wright'ın bitcoin varlıklarını tanımlayan belgelerin ibraz edilmesiyle ilgili uzun süren davadan sonra, Davacıların Zorunlu Hareketini [DE 197, 210] kabul ettim ve Dr. Wright'ın Koruyucu Karar Hareketini [DE 155] reddettim. Bkz. genel olarak DE 166, 277. Davacılara, bu iki önergenin dava edilmesiyle ilgili avukatlık ücretlerini talep etme izni verdim. DE 277, 28.3 Davacılar şimdi, Bölge Mahkemesinin uygun düzenleme için bana havale ettiği avukatlık ücretleri için bir dilekçe sunmuşlardır. Davacılar, avukatlık ücretleri için 592.558,00 $ ve masraflar için 66.023,78 $ olmak üzere toplam 658.581,78 $ talep etmektedir. ”





“ Yukarıda belirtilenlere dayanarak, Davacıların Avukatlık Ücretleri ve Masraflarına İlişkin Dilekçesi (DE 346) KISMEN KABUL EDİLDİ, KISMEN REDDEDİLDİ. 30 Mart 2020 tarihine kadar Davalı, Davacılara aşağıdaki şekilde tazminat ödeyecektir:





Avukat Ücretleri: 113.760,00 $

Giderler: 52.040,09 $

Toplam: 165.800,09$





Florida'nın Güney Bölgesi'ndeki West Palm Beach'te 16 Mart 2020'de Chambers'da YAPILDI VE SİPARİŞ VERİLDİ. ”





Daha önce de belirtildiği gibi, Craig Wright bu davada saçmalıklarının bedelini ödemek zorunda kaldı: Mahkeme emirlerini yeterince karşılamadığı ve dolayısıyla mahkeme süreçlerini engellediği için kendisine neredeyse 166.000 dolar yaptırım uygulandı.





8. Kleiman v Wright: NİHAİ KARAR

Sonunda Craig Wright, Kasım 2021'de Miami, Florida ABD'de yapılan yorucu bir jüri duruşmasının ardından Kleiman v Wright davasını kaybedecekti. Craig, davacı W&K Info Defense Research LLC'ye 100.000.000.000000 dolar ödemek zorunda kaldı (ve hâlâ da ödemek zorunda). şu anda Dave Kleiman'ın kardeşi Ira Kleiman tarafından yönetiliyor.





Bu Dönüşüm kararı ve Craig Wright'ın Temmuz - Kasım 2013'te bu Dönüşümü gerçekleştirirken gerçekleştirdiği son derece sahtekarlık içeren eylemler hakkında tam bir rapor, 10 Aralık 2021'de yayınlanan diğer makalelerimden birinde bulunabilir: "Craig Wright şunu emretmiştir : "Kleiman v Wright Davasında 100 Milyon Dolar Ödeyin ”.













Ve bu da bitmedi, çünkü Ira Kleiman bu Dönüşüm kararına eklenmesi gereken ön karar faizi konusundaki mücadeleyi de kazandı. Kleiman v Wright davasında Değiştirilmiş Nihai Karar 9 Mart 2022'de yayınlandı. Craig Wright'ın, birkaç ay önce W&K'ye verilen 100.000.000,00 $'a ek olarak 43.132.492,48 $ daha ödemesi gerekiyor.





Yine, bu yazının yazıldığı sırada (Aralık 2023) Craig Wright tarafından toplam 143.132.492,48 ABD Doları tutarındaki tutarın tek kuruşunu bile ödemedik.













Şimdi, Bitcoin endüstrisindeki ünlü bir podcast yayıncısı olan Peter McCormack'ın 2019'un başlarında Twitter'da ve bir YouTube videosunda işlediği iddia edilen hakaretle ilgili bir dava olan Wright v McCormack davasına geçiyoruz. 1 Ağustos 2022'de yayınlanan karar, yine çok güzel alıntılar.





9. Wright v McCormack: ONAYLANAN KARAR

“ Davanın duruşmadan birkaç gün öncesine kadar ilerletilmesinin yanlışlıkla yanlış olup olmadığını dikkatle düşündüm. Bunu gösteren kanıtların en azından bir kısmının Dr. Wright'ın kendi açıklamalarından geldiğini kabul ediyorum. Ancak zamanlama, Dr. Wright'ın üçüncü tanık ifadesinin (17 Mayıs 2022) kabulüne yol açan şeyin Prof. Darwazeh ve Bay Wolf'un (duruşmadan 10 gün önce, 12 Mayıs 2022) ifadelerinin sunulması olduğunu öne sürüyor: daha önceki kanıtı yanlıştı. Dr Wright'ın bundan önce herhangi bir zamanda kendi vakasının kendi açıklamasıyla tutarsız olduğunu fark ettiğini gösteren hiçbir şey yok.





Dr Wright'ın davasının bu kısmından vazgeçilmesine ilişkin açıklaması, davetsizlikten kaynaklanan itibar kaybının İngiltere ve Galler dışında meydana geldiği yönündeydi. Bu incelemeye dayanmaz. Davası, açıkça, aylardır yargı alanında yaşanan zararla sınırlıydı. Eğer davetsizliklerin yalnızca yargı yetkisi dışında zarara yol açacağından gerçekten endişe duysaydı, davasının bu kısmını uzun zaman önce bırakabilirdi. Zamanlama, Bayan Evans'ın belirttiği gibi, bu karardan vazgeçilmesinin, hukuki sebeplerden dolayı sürdürülemez olduğunun geç fark edilmesinden değil, fiili olarak yanlış olduğunun ortaya çıkmasından kaynaklandığını gösteriyor.





Dr Wright'ın otizmi ve bunun başkalarına açıklama şekli üzerindeki etkileri hakkında söylediklerini aklımda tuttum. Ancak paragraftaki kanıtlar. Dr Wright'ın ilk tanığın ifadesinin 41'i yalnızca yetersiz veya yersiz bir şekilde açıklanmamıştı. Sorun, açıklayıcı arka planı atlamaması değildi; daha ziyade söylediklerinin neredeyse her maddi açıdan açıkça yanlış olmasıydı.





Bir tanığın kasıtlı olarak yanlış ifade verdiği sonucuna varmak hafife alınmamalıdır. Ancak Occam'ın usturasının uygulanmasının böyle bir sonuca yol açtığı zamanlar da vardır. Bu durumda başka mantıklı bir açıklama yok. Bu görüşe, Dr. Wright'ın sözlü ifade verdiğini gözlemleyerek ve aşağıdakilerin birleşimine dayanarak ulaştım: (i) ciddi zarara ilişkin davanın açıldığı koşullar; (ii) bu davanın ve ilk tanığın ifadesinde yer alan delillerin sonradan ne ölçüde sahte olduğunun ortaya çıkması; (iii) Dr Wright'ın üçüncü tanığın ifadesinin zamanlaması (önceki davasının sahteliğini ortaya koyan yeni kanıtlara yanıt olarak); (iv) Dr Wright'ın duruşmadaki yeni davasını desteklemek için sunduğu belirsiz ve etkileyici olmayan sözlü ifadeler; ve (v) orijinal vakanın ve kanıtın sahteliğine ilişkin yeterli veya ikna edici bir açıklamanın bulunmaması.





Bu nedenle, Dr. Wright'ın ciddi zarara ilişkin orijinal davasının ve onu destekleyen kanıtların (her ikisi de duruşmadan günler öncesine kadar sürdürüldü) kasıtlı olarak yanlış olduğu sonucuna vardım. ”





“ Bir kişi tarafından açılan hakaret davasında, itibarın zedelenmesi (objektif olarak değerlendirilerek) ve duyguların zedelenmesi halinde tazminata hükmedilir. Dr Wright'ın ciddi zarara ilişkin kasıtlı olarak yanlış davası olmasaydı, asgari tazminattan daha fazlası uygun olurdu; ancak miktar, Bay McCormack'in yaptığı açıklamaları yapmaya kışkırtıldığı gerçeğini yansıtacak şekilde azaltılmış olacaktı. Dr. Wright'ın gerçeğin tanığı olmadığını tespit etmiş olsaydım, yaşadığını iddia ettiği sıkıntıya ilişkin davasını bütünüyle reddederdim.





Ancak Dr. Wright'ın duruşmadan günler öncesine kadar ileri sürdüğü ciddi zarara ilişkin kasıtlı olarak yanlış iddia, benim kanaatimce, tazminatta basit bir indirimden daha fazlasını gerektiriyor. Bana göre bu, Dr. Wright'ın nominal tazminattan fazlasını almasını mantıksız kılıyor. ”





Evet sevgili okuyucu, doğru okudunuz. Eğer yargıç (Bay Yargıç Chamberlain), Craig Wright'ın mahkeme salonunda tamamen sahte bir davayı ilerletmeye çalıştığını daha önce bilseydi, davayı hemen düşürürdü! Ve tek başına bu gerçek, önümüzdeki aylarda yayınlanmasını bekleyebileceğimiz maliyet kararları için büyük umutlar veriyor. Şu anda bildiğimiz şey, Peter McCormack'ın, dava sırasında kaybettiği ara kararların masrafları da dahil olmak üzere tüm masraflarının kendisine geri ödenmesini hedeflediğidir.





Bu bölüm Wright v McCormack davasında maliyet kararı açıklandığında güncellenecektir.





10. hodlonaut Wright'a karşı: Yargı

2019'dan bu yana Norveç'in Oslo kentinde görülen ve Ekim 2022'de Bölge Mahkemesi Hakimi Helen Engebrigtsen'in kararıyla sonuçlanan hodlonaut v Wright davası, bir nedenden ötürü çığır açıcı bir karardır.





Çünkü ilk kez bir mahkeme Craig Wright'ın Satoshiliği hakkında konuşuyor. Ve eminim ki Craig hayranları bu karardan pek hoşlanmamıştır. Çünkü hakimin söylediklerini okuyalım.





“ Mahkeme, Hodlonaut'un, Wright'ın kendisinin Satoshi Nakamoto olduğunu kanıtlama girişiminde yalan söylediğini ve hile yaptığını iddia etmek için yeterli olgusal gerekçeye sahip olduğuna inanıyor. Açıklamaların yapıldığı sırada Wright'ın Satoshi Nakamoto olup olmadığı konusunda kamuoyunda bir tartışma vardı. Medyada hakim olan görüş Wright'ın Satoshi Nakamoto olmadığı yönündeydi. Mahkeme, daha önce bahsedilen Gizmodo (2015), BBC News The Guardian ve GQ Magazine (2016) makalelerine atıfta bulunuyor.

Her iki taraf da Wright'ın sırasıyla Satoshi Nakamoto olduğunu ve olmadığını kanıtlamaya çalıştı. Mahkeme, davada sunulan delillerin Craig Wright'ın Satoshi Nakamoto olmadığı yönündeki hakim kanaati değiştirmeye uygun olmadığına dikkat çekiyor. Wright'ın Beyaz Kitap'ın ve kaynak kodunun ilk versiyonları olduğunu iddia ettiği bir dizi belge üretildi. Hem KPMG (hodlonaut adına) hem de BDO (Wright adına), bu belgelerin en iyi ihtimalle, belgelerin ait olduğu iddia edilen tarihten sonra yapılmış olması muhtemel, açıklanamayan değişiklikler içerdiğini tespit etti. KPMG ve BDO bunun aşağıdakiler için geçerli olduğuna inanıyor:





1) Doğal olarak normal kullanıma/düzenlemeye dayanmayan meta verilerde tutarsızlık (eksik) ve

2) Yazı tiplerinin kullanımı.





KPMG, "veri materyalindeki bazı dosyaların, gerçekte olduklarından daha önce oluşturulmuş gibi görünecek şekilde değiştirilmiş olmasının muhtemel olduğu" sonucuna varmıştır. Her ikisi de Wright tarafından görevlendirilen BDO ve Cyfor'un KPMG'nin raporuyla karşılaştırıldığında bireysel olarak farklı bulguları olsa da mahkeme, onların rapor ve açıklamalarını esasen KPMG'nin işaret ettiği ve bu durumun temelini oluşturan koşulların aynısını buldukları anlamına geldiğini algılıyor. KPMG'nin sonucu.





Wright mahkemeye çok sayıda tanık getirdi. Bu tanıkların ortak noktası, Satoshi Nakamoto'nun Bitcoin'i geliştirdiği dönemde Wright'ı tanıyor olmalarıdır. Hepsi Wright'ın entelektüel yetenekleri ve kapasitesi hakkında çok iyi açıklamalarda bulundular ki bu başka türlü tartışılmaz. Ancak bu tanıkların Satoshi Nakamoto olup olmadığına ilişkin ifadeleri güncel kanıtlarla desteklenmiyor. Mahkeme, Nakamoto'nun Bitcoin'i geliştirmesinin üzerinden 13 yıl geçtiğini kayıtlara geçirdi. ”





Burada gördüğümüz şey, yargıcın karar verirken sadece sağduyusunu kullanmasıdır. Olması gerektiği gibi eklemek isterim. Craig Wright'ın Aralık 2015'teki açıklaması etkilemeyi başaramadı, 2016'daki imza kanıt oturumları ve ilgili blog gönderileri de etkilemeyi başaramadı, Craig'in hodlonaut v Wright davasında bıraktığı Satoshi sahtecilik paketi etkilemeyi başaramadı ve Craig'in herhangi bir fiziksel kanıt olmadan görgü tanıkları da aynı şekilde hikaye: ikisini de etkilemek tamamen başarısız oldu!





Bütün bunları bildiğimiz halde, o halde hakime göre, kendisinin Satoshi Nakamoto olduğunu sahtekarlıkla kanıtlamaya çalışan Craig Wright'ı sahtekar olarak adlandırmak yasa dışı mıdır?





“ Topluluğun genel tutumu, kişinin Satoshi Nakamoto'ya ait olan kriptografik anahtarlara ve/veya ilk bloklara erişiminin olup olmadığını doğrulamanın prensipte mümkün olduğu yönündeydi ve öyledir. Genel olarak, eğer bir kişi bitcoin'i bu ilk bloklardan herhangi birinden taşıyabileceğine veya bu bloklarla ilişkili anahtarlarla imza atabileceğine dair kanıt sunabilirse, o zaman bunun kişinin Satoshi Nakamoto olduğuna dair güçlü bir kanıt olacağı kabul edilir. Bu mutlaka kesin bir kanıt değildir, çünkü anahtarlar teoride çalınmış olabilir, ancak Satoshi Nakamoto'ya ait olan anahtarlarla ilgili böyle bir hırsızlığa dair hiçbir gösterge yoktur. Mahkeme, Nakamoto'nun ilk bloklarıyla ilgili değerlerin bugünkü Bitcoin kuruyla birkaç milyar kron olduğunu kayıtlara geçti. 2009'dan bu yana bu bloklarla ilgili herhangi bir hareket veya işlem yapılmadı. 2016'daki medya makalelerinin ardından, Wright'ın kendisinin Satoshi Nakamoto olduğuna dair kriptografik kanıt sağlamadığına inanılıyordu.





Bu arka plana karşı mahkeme, Hodlonaut'un Mart 2019'da Craig Wright'ın Satoshi Nakamoto olmadığını iddia etmek için yeterli olgusal gerekçeye sahip olduğuna inanıyor . Wright tartışmalı bir iddia ortaya attı ve muhaliflerin eleştirilerine dayanmak zorunda. Genel olarak mahkeme, hodlonaut'un ifadelerinin ve iddialarının hakaret ve mahremiyet ihlali eşiğini aşmadığına inanıyor. Açıklamalar hukuka aykırı değil. ”





Hayır, Craig Wright'ı sahtekar olarak adlandırmak kesinlikle yasa dışı değil. Amin.













Çıkış

Bu makale, uzun süredir Twitter'da memnuniyetle kullandığım, mahkeme kararları, hükümler, emirler ve hükümlerdeki en son güncellemeleri yansıtacak şekilde düzenli olarak güncellenen bir görselden ilham aldı. İnsanların Craig Wright'ın son yirmi yılda aldığı lanetleyici kararların uzun listesinden haberdar olmasını sağlamak için kullanılıyor. Bu makalede bulabileceğiniz alıntıların bir özetini içerir; bunları artık tam bağlamıyla, her zamanki gibi kaynaklarına bağlantılar içeren makalelerimde görmüşsünüzdür.





Tüm bu alıntılardan öğrenebileceğimiz şey, Craig Wright'ın davalarında sahte kanıtları utanmadan bıraktığı, mahkeme salonunda yanlış ifadeler ve yanlış yeminli beyanlar sunarak veya duruşmalar ve ifadeler sırasında dişlerinin arasından yalan söyleyerek yalan beyanda bulunmaktan korkmadığıdır. . Ayrıca fark ettiğimiz şey, kelimenin tam anlamıyla hiçbir yargıcın bunu satın almamasıdır.





Craig'in. Yalanlar. Ve. Sahtecilik. Öyle. İsminde. Dışarı. Her biri. Ve. Her. Zaman.





Tıpkı Bitcoin ve Craig Wright'ın çürütücü topluluğunun uzun yıllardır yaptığı gibi. Bazen bu dinamikleri “hukuk fikir birliğini takip eder, tersi değil” şeklinde özetliyorum. Görünüşe göre bu, Craig Wright ve onun mahkeme performansları söz konusu olduğunda uygun bir mantra.





Ve unutmayın, bu makale (ve ona ilham veren görsel), Craig Wright'ın Bitcoin ve Satoshi Potemkin Köylerinin daha fazlasının 2013'te temelde "sahteye dayalı geçersizlik" bulduğu Avustralya Vergi Dairesi raporlarından çok sayıda alıntı bile içermiyor. –2015, bunun ardından ATO yetkilileri 2016 başında The Weekend Australian'a şunları söyledi: " Craig Wright'ın Bitcoin'in yaratıcısı [Satoshi Nakamoto] olmadığına ve dikkatini vergi sorunlarından uzaklaştırmak için bu aldatmacayı yaratmış olabileceğine kesinlikle inanıyoruz ".





Aşağıdaki resim bunun en son taksitini yansıtmaktadır. Bir Craig Wright hayranıyla yapacağınız her konuşmada bu görseli kullanmaktan çekinmeyin. Bu görsel, örneğin, tanınmış Bitcoin topluluğu üyeleri Jameson Lopp ve Peter Todd tarafından, bu makalenin ilk yayınlandığı gün olan 24 Ekim 2022'de Craig Wright'la yapılan bir Twitter sohbetinde kullanıldı. Mükemmel!













Son. Tekrar okuduğunuz için teşekkürler!