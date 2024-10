Craig Wright và những gì các thẩm phán nói về tuyên bố của ông

Những trích dẫn hay nhất được thu thập từ hai thập kỷ phán xét

Giờ đây, phán quyết của Na Uy trong vụ kiện Hodlonaut v Wright đã ở phía sau chúng ta, với kết quả bom tấn nghiêng về Hodlonaut, đây là thời điểm tốt để nhìn lại các phán quyết, phán quyết, lệnh và phán quyết trước đó trong các vụ án pháp lý có liên quan đến Craig Wright. Có khá nhiều, và tập hợp lại, chúng mang đến một cái nhìn tổng quan mở rộng tầm mắt về nhân vật Craig Wright, cũng như những trò hề mà anh ta thể hiện trong và ngoài phòng xử án.





Tiêu đề của mỗi phán quyết liên kết trực tiếp đến nguồn trích dẫn, được in nghiêng.





Bạn sẽ tìm thấy ghi chú cá nhân của tôi giữa các dấu ngoặc kép.





Đi nào.





1. Wright v Ryan & Anor [2005] NSWCA 368 (27 tháng 10 năm 2005)

“ Vào ngày 31 tháng 8 năm 2004, Gzell J kết luận người kháng cáo phạm tội khinh thường Tòa án bằng cách vi phạm các cam kết được đưa ra trước Tòa án vào ngày 4 tháng 9 năm 2003. Các vi phạm liên quan đến việc tiến hành kinh doanh cạnh tranh với DeMorgan Information Security Systems Pty Ltd (công ty) và trực tiếp hoặc gián tiếp tiếp cận “bất kỳ công ty, doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân nào, tính đến ngày 8 tháng 8 năm 2003, là khách hàng của [công ty]”. Vào ngày 15 tháng 11, Gzell J đã kết án anh ta 28 ngày tù treo với điều kiện anh ta phải thực hiện 250 giờ phục vụ cộng đồng và anh ta được lệnh phải trả các chi phí tố tụng. ”





Phán quyết lâu đời nhất được biết đến chống lại Craig Wright. Xin lưu ý bạn, đây là hành vi khinh thường tòa án 'hình sự' vì các vụ án dân sự không dẫn đến án tù.





“ Bằng chứng sâu hơn về cơ bản hướng đến một email dường như được người kháng cáo gửi cho ông David Spencer của RIC vào lúc 11h23 sáng ngày 10 tháng 9 năm 2003 (email bị tranh chấp). Người kháng cáo đã không đưa ra bằng chứng tại phiên tòa xét xử mình, nhưng bị đơn đã đưa ra phần đó trong bản khai tuyên thệ ngày 24 tháng 10 năm 2003 (màu xanh 113) trong đó anh ta phủ nhận việc gửi email đó *. Một bản sao của email tranh chấp đã được tìm thấy trên ổ cứng máy tính của người kháng cáo khi lệnh của Anton Pillar được thực hiện tại nhà anh ta ở Bagno gần Mt White vào ngày 16 tháng 9 năm 2003. * Email có mục đích đến từ “Craig S Wright [cwrigh20@ postoffice.csu.edu.au]”, và được gửi tới “Spencer, Dave; [email protected]; Spencer, Dave”. Nó tuyên bố: “Thêm chi tiết để làm theo (tức là đề xuất) ”





Ở đây chúng ta thấy cuộc đột kích đầu tiên vào cơ sở của Craig đang được thực hiện. Lệnh của Anton Piller (còn được gọi là 'lệnh khám xét', lưu ý lỗi đánh máy của tòa án) là lệnh của tòa án cho phép - không cần thông báo - kiểm tra cơ sở của bị đơn hoặc bị đơn cũng như khám xét dân sự và thu giữ các tài liệu liên quan và các tài liệu khi có một vụ án nghiêm trọng có mối lo ngại lớn về việc tiêu hủy bằng chứng. Chúng còn được gọi là 'các cuộc đột kích lúc bình minh' vì chúng thường xảy ra vào sáng sớm, trong khi cư dân trong khu nhà bị cấm vào nhà của mình. (với sự trợ giúp từ Thomson Reuters, Luật thực hành )





Craig Wright đã kháng cáo phán quyết - kháng cáo sẽ trở thành Phương thức hoạt động tiêu chuẩn của Craig - với một email có mùi giả mạo ngay từ đầu.





“ Email tranh chấp được tìm thấy trên một máy tính tại nhà của người kháng cáo trong cuộc đột kích Anton Pillar vào ngày 16 tháng 9 năm 2003 (màu xanh 109). Nó được tìm thấy trên một tệp Internet tạm thời được mở và xem trong cuộc đột kích khi một bản sao vào thư mục riêng dùng để lưu trữ email trực tuyến bị truy cập (màu xanh 107, 108, 109). Nó không bắt nguồn từ máy tính đó mà được gửi từ một địa điểm xa. Tuy nhiên, sự hiện diện của nó trong một tập tin “sao chép vào chính nó” đã hỗ trợ cho suy luận rằng nó đã được gửi bởi người kháng cáo. ”





Chuỗi quyền giám hộ đang được điều tra và mọi chuyện có vẻ không ổn đối với Craig Wright.





“ Trong bản khai ngày 23 tháng 8, người kháng cáo nói rằng các cuộc gọi từ điện thoại di động của anh ta vào ngày 10 tháng 9 (sup blue 1/132) lúc 11 giờ 09 sáng và 11 giờ 48 sáng lần lượt được hiển thị là được gửi từ Cowan và Berowra nên vào thời điểm đó, email đang tranh chấp đã được gửi đi, anh ấy chắc chắn đã ngồi trên ô tô cách nhà khoảng 20 phút và không thể gửi nó (màu cam 17).





Hồ sơ điện thoại di động ngày 16 tháng 9 cho thấy không thể rút ra suy luận này. Thời gian trên bản sao email tranh chấp tìm thấy trong ổ cứng của người kháng cáo (màu xanh 109) cho thấy cuộc đột kích đang diễn ra vào lúc 11h47 sáng ngày 16/9. Người kháng cáo cho biết, lúc đó anh đang ở ngoài nhà, sử dụng điện thoại di động (màu cam 17). Hồ sơ điện thoại di động của anh ấy (sup blue 1/132) cho thấy anh ấy đã gọi điện vào lúc 11h33 sáng, 11h46 sáng và 11h59 sáng. Những cuộc gọi này cũng được cho là được thực hiện từ Berowra, cũng như một trong những cuộc gọi được cho là do người kháng cáo thực hiện từ ô tô của anh ta cách nhà anh ta 20 phút lái xe vào ngày 10 tháng 9. Do đó, rõ ràng là hồ sơ điện thoại di động ngày 10 tháng 9 không chứng minh rằng người kháng cáo không có mặt ở nhà vào lúc 11 giờ 23 sáng khi email tranh chấp được gửi đi. ”





Craig Wright phát hiện ra việc nói dối. Tôi e rằng đây cũng không phải là trường hợp khai man đầu tiên. Trong những phán xét sau này chúng ta sẽ thấy từ 'khai man' được sử dụng nhiều lần.





“ Sẽ là vô cùng khó khăn nếu người ngoài tạo ra email tranh chấp có chứa các chi tiết mà nó đã làm [đoạn 11]. Ông Spencer và người kháng cáo đã liên lạc với nhau nhiều lần vào ngày 9, 10 và 11 tháng 9 qua email, điện thoại và gặp trực tiếp. Bằng cách nào đó, email này có ý nghĩa và phù hợp với các thông tin liên lạc khác. Việc một người ngoài tạo ra một email như vậy mà không bị người nhận phát hiện ngay lập tức là điều hoàn toàn không thể xảy ra. Một bản sao của email đã đến tay người kháng cáo. Anh ấy trả lời email của mình không chậm trễ và nếu email tranh chấp được bên thứ ba gửi cho anh ấy, anh ấy sẽ biết đến sự tồn tại của nó gần như ngay lập tức. ”





Vậy là bạn đã có nó rồi, bạn đọc thân mến. Sân khấu lấy bối cảnh hai thập kỷ của Craig Wright về tội khai man, bằng chứng giả và giả mạo. Bạn sẽ biết rằng, trong đại đa số, các thẩm phán không mấy ấn tượng với Wright khi nói đến màn trình diễn của anh ấy giữa các bức tường của phòng xử án. Cho đến nay, Craig Wright đã thoát khỏi án tù vì hành vi này vì chúng đều là những vụ án dân sự, cần được chuyển lên thành vụ án hình sự trước khi thẩm phán ra phán quyết về thời gian ngồi tù như trong vụ Ryan v Wright đã bắt đầu bài viết này.





Theo tôi, việc tuyên án phạt tù chỉ là vấn đề thời gian. Đồng hồ đang tích tắc. Cơ quan Thuế Úc đã “ tiến hành một cuộc điều tra hình sự liên quan đến Craig Steven Wright ” kể từ năm 2015 khi họ thực hiện các cuộc đột kích vào nhà và văn phòng của Craig vào tháng 12, và nếu không thì sẽ không lâu nữa danh sách các vụ kiện dân sự ngày càng tăng với nhiều vụ kiện những ví dụ về việc khai man và hàng loạt đồ giả của anh ta bị vạch trần sẽ quay trở lại với Craig Wright giống như một chiếc boomerang.









Như đã nói, chúng ta hãy tiếp tục với danh sách các phán quyết theo thứ tự lịch sử. Chúng ta đã đến với vụ án Kleiman v Wright, nơi Thẩm phán Sơ thẩm Reinhart và Thẩm phán Liên bang Bloom không hề tỏ ra thương xót Craig Wright trong giai đoạn 2018–2021. Vì vụ án này kết thúc trong một phiên tòa xét xử trước bồi thẩm đoàn ở Miami vào tháng 11 năm 2021, nên chúng tôi cũng sẽ tìm hiểu xem họ đã ra phán quyết gì chống lại Craig Wright.





2. Kleiman v Wright: LỆNH ĐỀ NGHỊ CỦA NGUYÊN ĐƠN (1)

“ Tiến sĩ Wright thừa nhận rằng danh sách nắm giữ bitcoin của ông có thể được tạo ra từ thông tin trong tệp được mã hóa trong quỹ tín thác. DE 204 tại 4 (tệp được mã hóa chứa, ngoài những cái khác, “dữ liệu khác mà từ đó thông tin về bitcoin được khai thác sau khối 70 có thể được tạo lại.”). Tiến sĩ Wright đã tự nguyện mã hóa thông tin này bằng hệ thống Shamir. Nhận dạng. lúc 5 tuổi (Tiến sĩ Wright “cố tình thiết lập hệ thống Shamir.”). Tuyên bố của anh ta chỉ ra rằng anh ta biết về những cá nhân khác sở hữu khóa giải mã. Những cá nhân đó là những người được ủy thác cho sự tin tưởng mù quáng của Tiến sĩ Wright. Anh ta chưa giải thích lý do tại sao anh ta không thể lấy được và chưa lấy được các chìa khóa cần thiết từ các bên thứ ba này. Tại thời điểm này, hồ sơ trước Tòa án không chứng minh được rằng Tiến sĩ Wright không thể tuân thủ Lệnh ngày 14 tháng 3 của Tòa án bằng sự siêng năng hợp lý. Tòa án sẽ cho phép các bên xây dựng hồ sơ chứng cứ đầy đủ trước khi quyết định liệu có áp dụng các biện pháp trừng phạt hay không. ”





Craig Wright bị Thẩm phán Reinhart giảng giải về cách thức hoạt động của kế hoạch Shamir, tại sao lời giải thích của anh ta về những người được ủy thác là vô nghĩa và rằng anh ta sẽ bị xử phạt nếu cuối cùng không tuân thủ. Việc xử phạt này cuối cùng sẽ xảy ra, như chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn trong bài viết này.









3. Kleiman v Wright: ĐẶT HÀNG

Theo thứ tự này, chúng tôi nhận thấy Craig Wright đang đấu tranh một cách kém cỏi với một số động thái sai lầm nhằm thu hút thêm thành viên vào công ty W&K Info Defense Research LLC (viết tắt là W&K) của Dave Kleiman bằng cách viết lại lịch sử của W&K, sử dụng các tuyên bố sai trái, mâu thuẫn và một số giả mạo.





“ Trong Kiến nghị của mình, Bị cáo lập luận rằng cả Nguyễn và Coin-Exch đều là thành viên của W&K và tư cách thành viên của họ sẽ phá hủy sự đa dạng trong hành động này. Số ECF [144], tại 11–13. Sau đó, lần đầu tiên trong phần Trả lời của mình, Bị cáo lập luận rằng vợ cũ Lynn Wright cũng là thành viên của W&K. Số ECF [171], tại 6–7.









Đây không phải là lần đầu tiên Bị đơn đưa ra những tuyên bố nhất định về tư cách thành viên của W&K. Thật vậy, Tòa án lưu ý rằng Bị đơn đã đưa ra một số tuyên bố mâu thuẫn liên quan đến quyền sở hữu W&K của chính anh ta. ECF số [256], lúc 29:24–25 (“Thẩm phán, tôi hiểu rằng có một số phát biểu khác nhau của Tiến sĩ Wright.”)





Những tuyên bố này bao gồm:

Vào ngày 2 tháng 4 năm 2013, Bị đơn đã ký một hợp đồng tuyên bố rằng Dave Kleiman là chủ sở hữu 100% của W&K, hợp đồng này đã được đệ trình lên Tòa án Tối cao New South Wales. Số ECF [83–5], tại 1.

Vào khoảng tháng 7 và tháng 8 năm 2013, Bị cáo đã nộp bản khai tuyên thệ lên Tòa án Tối cao New South Wales tuyên bố rằng ông và Dave Kleiman mỗi người sở hữu 50% cổ phần của W&K. Số ECF [83–4], tại 4.

Vào ngày 16 tháng 4 năm 2018, trong một bản khai có tuyên thệ, Bị cáo tuyên bố rằng anh ta “chưa bao giờ là thành viên của W&K”. Số ECF [12–2], ở ¶ 12 (nhấn mạnh thêm).

Vào ngày 28 tháng 6 năm 2019, trong quá trình lấy lời khai, Bị cáo đã tuyên thệ rằng anh ta “không biết” ai là chủ sở hữu của W&K và tuyên bố rõ ràng rằng anh ta không phải là chủ sở hữu của W&K. Xem ECF số [242–1], tại (233:12–14) (“Q: Ai sở hữu W&K trên thực tế? A. Không phải tôi.”) và (233:22–23) (“Q. Bạn không có biết ai sở hữu W&K? A. Tôi không biết điều đó.”).





Giờ đây, trong Kiến nghị của mình và trái ngược với tuyên bố trên, Bị đơn lập luận rằng ba bên bổ sung có thể là thành viên của W&K. Bị cáo tuyên bố rằng bằng chứng hồ sơ hỗ trợ sự hiện diện của các thành viên bổ sung. Số ECF [144], tại 11–14. Bị cáo thừa nhận, trong cả Kiến nghị và tại Phiên điều trần, rằng để xác định xem Bị đơn có thách thức đầy đủ thẩm quyền xét xử đối tượng đối với một cuộc tấn công thực tế hay không, Tòa án có quyền “tự do cân nhắc các bằng chứng” mà Bị cáo đưa ra trong phản đối của mình. Số ECF [144], tại n.3 (trích dẫn RG Martin Inv., LLC v. Virtual Tech. Licensing, LLC, 2017 WL 7792564, tại *2); ECF số [256], lúc 12:14 (“Nghĩa vụ của [M]y là - ban đầu thực hiện điều này, là đưa ra bằng chứng cho Tòa án. Tòa án có thể cân nhắc bằng chứng.”). Do đó, Tòa án đã tiến hành xem xét cẩn thận các bằng chứng mà Bị cáo đưa ra và hồ sơ trong vụ án này, tuy nhiên, nhận thấy rằng Bị cáo đã không đưa ra được bất kỳ bằng chứng đáng tin cậy nào cho thấy bất kỳ bên nào mà anh ta gợi ý đều là thành viên của W&K. ”





“Tại phiên tòa, Bị cáo lập luận rằng Tòa án không thể vừa dựa vào vừa thấy rằng những lời khai, bằng chứng do anh ta cung cấp là sai sự thật. Xem ECF No. [256], tại 100:6–9 (“Thẩm phán, nếu mọi thứ đều là dối trá thì những thứ họ dựa vào khi Wright nộp hợp đồng hoặc khi Wright đưa ra tuyên bố cũng không thể được ghi nhận.” ). Ở đây, lập luận của Bị đơn là mới lạ. Dường như anh ta lập luận rằng mặc dù nhiều tuyên bố mâu thuẫn của anh ta chính là lý do khiến sự nhầm lẫn được tạo ra về quyền sở hữu của W&K, tuy nhiên, Tòa án vẫn nên sử dụng những tuyên bố này làm cơ sở để thách thức thẩm quyền xét xử đối tượng của Tòa án. Về bản chất, Bị cáo sử dụng những bằng chứng được đưa ra vừa là thanh kiếm vừa là tấm khiên của mình. Thật không may, hồ sơ có rất nhiều trường hợp trong đó Bị đơn đã đưa ra lời khai tuyên thệ trái ngược nhau trước Tòa án này. Khi cân nhắc các bằng chứng, Tòa án đơn giản là không thấy lời khai của Bị đơn là đáng tin cậy. Đối với “bằng chứng bên ngoài” còn lại, không có bằng chứng nào chứng minh có thêm tư cách thành viên của W&K ngoài Dave Kleiman. ”





Như đã nói, trên đây là một trong nhiều nỗ lực thất bại của Craig Wright khi cố gắng giới thiệu các thành viên khác trong W&K với những tuyên bố sai sự thật, mâu thuẫn và một số giả mạo. Ngay cả tại thời điểm viết bài (tháng 10 năm 2022), Craig vẫn đang cố gắng thực hiện các vụ kiện mà anh ta đã bắt đầu cùng với vụ Kleiman v Wright để cố gắng chọc tức Ira Kleiman bằng những nỗ lực kém cỏi nhằm đuổi anh ta khỏi W&K bằng cách này hay cách khác. Tất nhiên, những nỗ lực này sẽ chỉ trì hoãn điều không thể tránh khỏi.





Dave Kleiman là chủ sở hữu 100% của W&K, và không có sự lừa dối nào của Craig Wright có thể thay đổi được điều đó. Những gì còn lại là một mệnh lệnh trong đó một thẩm phán có thẩm quyền đang đau đớn làm sáng tỏ những trò hề gian lận trước tòa của Craig.









4. Kleiman v Wright: LỆNH ĐỀ NGHỊ CỦA NGUYÊN ĐƠN (2)

Đây lại là một vụ hủy diệt kinh điển của Thẩm phán Bruce Reinhart.





Thắt dây an toàn.





“ Có bằng chứng đáng tin cậy đáng kể cho thấy các tài liệu do Tiến sĩ Wright đưa ra để hỗ trợ quan điểm của ông trong vụ kiện tụng này là gian lận. Có bằng chứng đáng tin cậy và thuyết phục cho thấy tài liệu đã bị thay đổi. Các tài liệu khác mâu thuẫn với lời khai hoặc tuyên bố của Tiến sĩ Wright. Mặc dù đúng là không có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy Tiến sĩ Wright chịu trách nhiệm về việc thay đổi hoặc làm sai lệch tài liệu nhưng không có bằng chứng nào trước Tòa án cho thấy bất kỳ ai khác có động cơ làm sai lệch chúng. Như vậy, có một suy luận tình huống mạnh mẽ và không thể bác bỏ rằng Tiến sĩ Wright đã cố tình tạo ra các tài liệu gian lận.





Một ví dụ là tài liệu Chứng thư ủy thác cho Tulip Trust. Trong số các tài sản ủy thác được xác định trong Chứng thư ủy thác có mục đích tạo ra Quỹ tín thác Tulip vào ngày 23 tháng 10 năm 2012, có “Tất cả Bitcoin và các tài sản sổ cái liên quan được chuyển vào Tulip Trading Ltd bởi ông David Kleiman vào thứ Sáu, ngày 10 tháng 6 năm 2011 sau khi chuyển giao cho ông Kleiman bởi Tiến sĩ Wright vào ngày 09 tháng 6 năm 2011. Điều này bao gồm [sic] 1.200.111 Bitcoin được giữ theo thỏa thuận trước đây và các điều kiện kèm theo.” P. Ví dụ. 9 lúc 2. Đáng chú ý, danh sách tài sản ủy thác không có bất kỳ tệp, phần mềm, khóa chung hoặc khóa riêng được mã hóa nào. Chứng thư ủy thác nêu rõ rằng các bên thành lập Tulip Trust là Wright International Investments Ltd và Tulip Trading Ltd. Id. tại 1. Có bằng chứng đáng tin cậy và thuyết phục tại phiên điều trần rằng Tiến sĩ Wright đã không kiểm soát Tulip Trading Ltd. cho đến năm 2014. P. Exs. 11–14; DE 236 tại 88–96. Hơn nữa, phân tích pháp y trên máy tính chỉ ra rằng Chứng thư ủy thác trình lên Tòa án đã lỗi thời. Toàn bộ bằng chứng trong hồ sơ không chứng minh được sự tồn tại của Tulip Trust. Kết hợp những sự thật này với những quan sát của tôi về thái độ của Tiến sĩ Wright trong lời khai của ông ấy, tôi thấy rằng lời khai của Tiến sĩ Wright rằng Quỹ Tín thác này tồn tại là cố ý sai. (Mặc dù tôi chỉ được yêu cầu đưa ra phát hiện này dựa trên bằng chứng vượt trội, nhưng tôi tìm thấy bằng chứng rõ ràng và thuyết phục để hỗ trợ nó.)





Lời khai sai sự thật của Tiến sĩ Wright về Tulip Trust là một phần trong nỗ lực phối hợp và bền vững nhằm cản trở việc phát hiện ra số bitcoin mà ông nắm giữ. Bắt đầu với những lời bào chữa mang tính lừa dối và khám phá không đầy đủ của Tiến sĩ Wright. Anh ta đã làm chứng tại phiên điều trần có bằng chứng rằng ít nhất là ngay từ tháng 12 năm 2018, anh ta đã biết rằng mình không thể cung cấp danh sách nắm giữ bitcoin của mình. Tuy nhiên, Tòa án đã không được thông báo “sự thật” này cho đến ngày 18 tháng 4 năm 2019. Tôi cho Tiến sĩ Wright lợi ích của sự nghi ngờ rằng trước ngày 14 tháng 5, Nguyên đơn đã tìm kiếm thông tin vượt ra ngoài danh sách nắm giữ bitcoin của ông ấy vào ngày 31 tháng 12, 2013. Tuy nhiên, sau phiên điều trần phát hiện ngày 14 tháng 5, Tiến sĩ Wright biết rằng Tòa án mong đợi ông cung cấp cho Nguyên đơn đầy đủ thông tin để có thể truy tìm những khoản nắm giữ bitcoin đó.





Tuy nhiên, do không thể ngăn chặn việc phát hiện vì lý do pháp lý, sau ngày 14 tháng 3, Tiến sĩ Wright đã thay đổi hướng đi và bắt đầu đưa ra những tuyên bố khẳng định sai lệch về sự thật trước Tòa án. ”





Vui lòng đọc tài liệu được liên kết . Toàn bộ mệnh lệnh này của Thẩm phán Reinhart thực sự là một điều ngớ ngẩn. Tất cả những tuyên bố mâu thuẫn và gây hiểu lầm của Craig Wright, lời khai man thẳng thắn và các tài liệu giả mạo của anh ta đều được tập hợp lại trong một phán quyết đáng nguyền rủa về việc Tulip Trust không tồn tại.





5. Kleiman v Wright: ĐẶT HÀNG KHÁM PHÁ

Và Thẩm phán Bruce Reinhart lại tiếp tục theo một trật tự khác trong vụ kiện Kleiman v Wright.





“ Tuy nhiên, tôi không coi trọng những tuyên bố có tuyên thệ của Tiến sĩ Wright nhằm thúc đẩy lợi ích của ông ấy nhưng điều đó chưa bị thách thức bởi cuộc kiểm tra chéo và vì điều đó tôi không thể đưa ra quyết định về độ tin cậy. Trước đây tôi đã phát hiện ra rằng Tiến sĩ Wright đã khai man trước sự chứng kiến của tôi. ”





Câu nói này của Thẩm phán Reinhart thể hiện một cách hoàn hảo điều gì sẽ xảy ra khi bạn liên tục bị phát hiện nói dối: những tuyên bố khác của bạn, dù có tuyên thệ hay không, không còn được coi trọng nữa. Đây không chỉ là hệ quả logic bên trong tòa án mà cả bên ngoài tòa án. Không ai trong cộng đồng Bitcoin và hầu như không có ai ngoài cộng đồng Bitcoin ngoại trừ một câu lạc bộ nhỏ gồm những người hâm mộ Craig Wright tin vào bất cứ điều gì Craig đưa ra. Mọi thứ đang được kiểm tra và kiểm tra lại. Và điều đó bao gồm cả bằng chứng của Craig về trình độ học vấn của anh ấy.













6. Ang v Reliantco: Phán quyết

Craig Wright tham gia với tư cách là nhân chứng trong một vụ án mà vợ anh ta chống lại Reliantco Investments Ltd vào khoảng năm 2017–2020. Mặc dù vợ anh đã thắng kiện đó nhưng thẩm phán vẫn không vẽ ra một bức tranh đẹp đẽ về màn trình diễn của Craig.





“ Tiến sĩ Wright đã đưa ra bằng chứng. Anh ta là một nhân chứng không đạt yêu cầu về nhiều mặt. Anh ta hiếu chiến, thích tranh cãi và cố tình khiêu khích. Anh ta lảng tránh những câu hỏi mà anh ta không muốn đưa ra câu trả lời thẳng thắn. Đôi khi anh ta từ chối chấp nhận những tài liệu được chỉ định rõ ràng. Anh ta đã chuẩn bị đưa ra những cáo buộc nghiêm trọng và không bền vững, chẳng hạn như liên quan đến việc bị cáo buộc bịa đặt bởi hoặc thay mặt cho Reliantco về một email từ anh ta vào ngày 3 tháng 9 năm 2017. Đôi khi anh ta tìm cách làm mù quáng khoa học (máy tính). Tôi đi đến kết luận rằng tôi không thể dựa vào bằng chứng của Tiến sĩ Wright về việc liệu các sự kiện cụ thể đã xảy ra hay không và như thế nào trừ khi nó được hỗ trợ bởi tài liệu, bằng chứng khác mà tôi có thể chấp nhận hoặc bằng xác suất vốn có. ”





Chúng tôi cũng thấy Craig Wright khoe khoang và nói dối về Tulip Trust và những chiếc xe thể thao 'cho thuê' của anh ấy trong trường hợp này.





“ Tuy nhiên, điều nổi lên từ bằng chứng của Tiến sĩ Wright là những đặc điểm nhất định về tính cách và hoàn cảnh của ông ta mà tôi cho là có liên quan trong việc đánh giá các vấn đề thực tế trong trường hợp này. Đầu tiên, như Tiến sĩ Wright đã nói rõ, ông là người đã tích lũy được khối tài sản đáng kể bằng Bitcoin. Ông nói rằng ông có 14 tỷ USD Bitcoin trong quỹ tín thác. Sau đây là những đoạn tiêu biểu về bằng chứng của ông:





'Mặt khác, tôi không thực sự quan tâm đến điều này bởi vì chiếc xe của tôi có giá trị hơn toàn bộ tài sản của họ [theo đó tôi hiểu ý anh ấy là giá trị của vụ án này]. Tôi có một chiếc Lamborghini. Tôi có những chiếc xe thể thao khác. Toàn bộ điều của họ là một lỗi làm tròn đối với tôi. (Ngày 2/187)… Có vẻ như bạn lại nghĩ rằng tôi sẽ quan tâm đến khoản tiền gửi $5000. Tôi có một chiếc đồng hồ đã khiến điều này trở thành một lỗi làm tròn. (Ngày 19/3)'”





Nếu thẩm phán này (Ngài Justice Butcher đáng kính) chỉ biết về các báo cáo của ATO cũng như các lệnh và phán quyết của Kleiman kiện Wright…





Nói về Kleiman v Wright, chúng ta hãy quay lại vụ án đó.





7. Kleiman v Wright: CẤP MỘT PHẦN LỆNH VÀ TỪ CHỐI TRONG ĐỀ NGHỊ ĐÚNG CỦA NGUYÊN ĐƠN ĐỐI VỚI PHÍ LUẬT SƯ

“ Cựu Chủ tịch Hạ viện Tip O'Neill có câu nói nổi tiếng rằng mọi hoạt động chính trị đều mang tính địa phương. Địa phương cũng quan trọng đối với thời tiết, phương ngữ ngôn ngữ, giá bất động sản và các đa tạp tôpô. Vì vậy, với phí luật sư cũng vậy.





Sau khi kiện tụng kéo dài về việc cung cấp các tài liệu xác định việc nắm giữ bitcoin của Tiến sĩ Wright, tôi đã chấp nhận Kiến nghị bắt buộc của Nguyên đơn [DE 197, 210] và từ chối Kiến nghị Yêu cầu Lệnh Bảo vệ của Tiến sĩ Wright [DE 155]. Xem chung DE 166, 277. Tôi đã cho phép Nguyên đơn yêu cầu trả phí luật sư liên quan đến việc kiện tụng hai kiến nghị này. DE 277 tại 28.3 Các nguyên đơn hiện đã nộp đơn yêu cầu phí luật sư và Tòa án Quận đã chuyển cho tôi để có biện pháp xử lý phù hợp. Nguyên đơn yêu cầu tổng số tiền là $658.581,78, bao gồm $592.558,00 cho phí luật sư và $66.023,78 cho các chi phí. ”





“ Dựa trên những điều đã nói ở trên, Kiến nghị của Nguyên đơn về Phí và Chi phí Luật sư (DE 346) ĐƯỢC CẤP MỘT PHẦN và BỊ TỪ CHỐI MỘT PHẦN. Đến ngày 30/3/2020, Bị đơn phải hoàn trả cho Nguyên đơn như sau:





Phí luật sư: $113.760,00

Chi phí: 52.040,09 USD

Tổng cộng: 165.800,09 USD





THỰC HIỆN VÀ ĐẶT HÀNG tại Phòng vào ngày 16 tháng 3 năm 2020 tại West Palm Beach ở Quận Nam Florida. ”





Như đã chỉ ra trước đó, Craig Wright đã phải trả giá cho hành vi tai quái của mình trong trường hợp này: anh ta bị xử phạt gần 166.000 USD vì không thu đủ tiền theo lệnh của tòa án, do đó cản trở quá trình xét xử của tòa án.





8. Kleiman v Wright: PHÁN XÉT CUỐI CÙNG

Cuối cùng, Craig Wright sẽ thua trong vụ Kleiman v Wright sau một phiên tòa xét xử mệt mỏi của bồi thẩm đoàn ở Miami, Florida Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 2021. Craig đã (và vẫn phải) trả số tiền khổng lồ 100.000.000 đô la cho nguyên đơn W&K Info Defense Research LLC, một công ty hiện được quản lý bởi Ira Kleiman, anh trai của Dave Kleiman.





Bạn có thể tìm thấy báo cáo đầy đủ về phán quyết Chuyển đổi này và các hành động hoàn toàn gian lận mà Craig Wright đã thực hiện khi thực hiện Chuyển đổi này vào tháng 7 - tháng 11 năm 2013, trong một trong những bài báo khác của tôi, xuất bản ngày 10 tháng 12 năm 2021: “Craig Wright đã ra lệnh cho Trả 100 triệu USD trong vụ kiện Kleiman v Wright ”.













Và mọi chuyện cũng chưa kết thúc ở đó, khi Ira Kleiman cũng đã thắng trong cuộc chiến về lợi ích trước khi xét xử cần được thêm vào bản án Chuyển đổi này. Phán quyết cuối cùng sửa đổi trong vụ Kleiman v Wright được ban hành vào ngày 9 tháng 3 năm 2022. Craig Wright phải trả thêm 43.132.492,48 đô la ngoài số tiền 100.000.000,00 đô la được trao cho W&K vài tháng trước đó.





Một lần nữa, Craig Wright vẫn chưa trả một xu nào trong tổng số tiền 143.132.492,48 USD tại thời điểm viết bài (tháng 12 năm 2023).













Bây giờ chúng ta chuyển sang vụ kiện Wright v McCormack, một vụ án được cho là phỉ báng mà Peter McCormack, một podcaster nổi tiếng trong ngành Bitcoin, đã phạm tội trên Twitter và trong một video YouTube vào đầu năm 2019. Phán quyết, được đưa ra vào ngày 1 tháng 8 năm 2022, có chứa một nội dung lại có rất nhiều câu trích dẫn hay.





9. Wright v McCormack: PHÁN QUYỀN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

“ Tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng liệu vụ án được tiến hành vài ngày trước khi xét xử có thể vô tình là sai hay không. Tôi chấp nhận rằng ít nhất một số bằng chứng cho thấy điều đó đến từ tiết lộ của chính Tiến sĩ Wright. Tuy nhiên, thời điểm cho thấy rằng chính việc cung cấp bằng chứng của Giáo sư Darwazeh và ông Wolf (10 ngày trước phiên tòa, vào ngày 12 tháng 5 năm 2022), đã dẫn đến lời khai của nhân chứng thứ ba của Tiến sĩ Wright (vào ngày 17 tháng 5 năm 2022) chấp nhận rằng bằng chứng trước đó của ông là không chính xác. Không có gì cho thấy rằng Tiến sĩ Wright đã nhận thấy rằng trường hợp của ông không nhất quán với tiết lộ của chính ông vào bất kỳ thời điểm nào trước đó.





Lời giải thích của Tiến sĩ Wright về việc từ bỏ phần này trong vụ án của ông là tổn hại đến danh tiếng do việc hủy lời mời xảy ra bên ngoài nước Anh và xứ Wales. Điều này không chịu được sự giám sát. Vụ án của anh ta đã được giới hạn rõ ràng để gây tổn hại kéo dài trong phạm vi quyền tài phán trong nhiều tháng. Nếu anh ta thực sự lo ngại rằng việc rút lại lời mời chỉ gây ra tổn hại ngoài phạm vi quyền tài phán, thì anh ta đã có thể bỏ qua phần này trong vụ án của mình từ lâu. Thời điểm cho thấy, như bà Evans đã trình bày, rằng việc từ bỏ nó là do nó bị cho là sai sự thật chứ không phải do nhận thức muộn rằng nó không bền vững vì lý do pháp lý.





Tôi đã ghi nhớ những gì Tiến sĩ Wright nói về chứng tự kỷ của ông và ảnh hưởng của nó đến cách ông giải thích mọi thứ cho người khác. Nhưng bằng chứng ở đoạn. Điều 41 trong lời khai nhân chứng đầu tiên của Tiến sĩ Wright không chỉ được giải thích không đầy đủ hoặc không chính đáng. Điều đáng tiếc không phải là nó bỏ qua nền tảng giải thích, mà đúng hơn là những gì nó nói hoàn toàn sai ở hầu hết mọi khía cạnh quan trọng.





Không nên đưa ra kết luận rằng một nhân chứng đã cố tình đưa ra bằng chứng sai lệch. Tuy nhiên, có những lúc việc áp dụng dao cạo Occam dẫn đến một kết luận như vậy. Trong trường hợp này, không có lời giải thích hợp lý nào khác. Tôi đạt được quan điểm đó khi quan sát thấy Tiến sĩ Wright đưa ra bằng chứng miệng và trên cơ sở kết hợp giữa: (i) các tình huống trong đó vụ án gây tổn hại nghiêm trọng được bào chữa; (ii) mức độ mà vụ việc đó — và bằng chứng trong lời khai của nhân chứng đầu tiên — sau đó được chứng minh là sai sự thật; (iii) thời điểm tuyên bố của nhân chứng thứ ba của Tiến sĩ Wright (để đáp lại bằng chứng mới vạch trần sự giả dối trong vụ án trước đó của ông); (iv) bằng chứng miệng mơ hồ và không mấy ấn tượng mà Tiến sĩ Wright đưa ra để hỗ trợ cho vụ án mới của ông tại phiên tòa; và (v) thiếu bất kỳ lời giải thích thỏa đáng hoặc thuyết phục nào về sự giả dối của vụ án và bằng chứng ban đầu.





Do đó, tôi kết luận rằng trường hợp ban đầu của Tiến sĩ Wright về tổn hại nghiêm trọng và bằng chứng hỗ trợ nó, cả hai đều được duy trì cho đến vài ngày trước khi xét xử, là sai sự thật một cách có chủ ý. ”





“ Trong hành động phỉ báng do một cá nhân thực hiện, bồi thường sẽ được trao cho tổn hại đến danh tiếng (được đánh giá khách quan) và tổn thương đến cảm xúc. Nếu không có trường hợp cố tình làm sai sự thật của Tiến sĩ Wright về việc gây tổn hại nghiêm trọng, thì mức bồi thường thiệt hại tối thiểu sẽ là phù hợp, mặc dù mức độ sẽ giảm đi để phản ánh sự thật rằng ông McCormack đã bị buộc phải đưa ra những tuyên bố mà ông đã làm và , vì nhận thấy Tiến sĩ Wright không phải là nhân chứng của sự thật, nên tôi sẽ bác bỏ toàn bộ trường hợp của ông ấy về nỗi đau khổ mà ông ấy tuyên bố đã phải chịu đựng.





Nhưng vụ án cố tình sai trái về tổn hại nghiêm trọng do Tiến sĩ Wright đưa ra cho đến vài ngày trước khi xét xử theo phán quyết của tôi đòi hỏi nhiều hơn là chỉ giảm mức bồi thường thiệt hại. Theo đánh giá của tôi, việc Tiến sĩ Wright phải nhận nhiều hơn mức thiệt hại danh nghĩa là điều vô lương tâm. ”





Vâng, bạn đọc thân mến, bạn đã đọc đúng. Nếu thẩm phán (ông Justice Chamberlain) trước đó biết rằng Craig Wright đang cố gắng thúc đẩy một vụ án hoàn toàn sai sự thật trong phòng xử án của mình thì ông ấy sẽ ngay lập tức loại bỏ nó! Và chỉ riêng thực tế này đã mang lại nhiều hy vọng cho phán quyết về chi phí sắp tới mà chúng ta có thể mong đợi sẽ được đưa ra trong những tháng tới. Những gì chúng ta hiện biết là Peter McCormack đang hướng tới mục tiêu được hoàn lại mọi chi phí cho anh ta, bao gồm cả chi phí cho các phán quyết trung gian mà anh ta đã thua trong quá trình kiện tụng.





Phần này sẽ được cập nhật khi phán quyết chi phí trong vụ Wright kiện McCormack được ban hành.





10. hodlonaut v Wright: Sự phán xét

Vụ án hodlonaut v Wright diễn ra ở Oslo, Na Uy kể từ năm 2019 và kết thúc vào tháng 10 năm 2022 với phán quyết của Thẩm phán Tòa án Quận Helen Engebrigtsen, vì một lý do, đây là một phán quyết mang tính đột phá.





Vì đây là lần đầu tiên một tòa án lên tiếng về tính chất Satoshi của Craig Wright. Và tôi chắc chắn rằng những người hâm mộ Craig của anh ấy không hề thích thú với nhận xét này. Bởi vì, hãy đọc những gì thẩm phán đã nói.





“ Tòa án tin rằng hodlonaut có đủ cơ sở thực tế để cho rằng Wright đã nói dối và gian lận trong nỗ lực chứng minh rằng mình là Satoshi Nakamoto. Vào thời điểm đưa ra nhận xét, đã có cuộc thảo luận công khai về việc liệu Wright có phải là Satoshi Nakamoto hay không. Trên các phương tiện truyền thông, ý kiến phổ biến là Wright không phải là Satoshi Nakamoto. Tòa án đề cập đến các bài báo được đề cập trước đây từ Gizmodo (2015), và BBC News The Guardian và GQ Magazine (2016).

Cả hai bên đã cố gắng chứng minh rằng Wright là và không phải là Satoshi Nakamoto. Tòa án chỉ ra rằng bằng chứng đưa ra trong vụ án không phù hợp để thay đổi quan điểm phổ biến rằng Craig Wright không phải là Satoshi Nakamoto. Một số tài liệu đã được tạo ra mà Wright tuyên bố là phiên bản đầu tiên của Sách trắng và mã nguồn. Cả KPMG (thay mặt cho hodlonaut) và BDO (thay mặt cho Wright) đều phát hiện ra rằng những tài liệu này tốt nhất có chứa những thay đổi không thể giải thích được và có khả năng đã được thực hiện sau ngày tài liệu được cho là có nguồn gốc từ đó. KPMG và BDO tin rằng điều này áp dụng cho:





1) Sự không nhất quán (thiếu) trong siêu dữ liệu không tự nhiên dựa trên việc sử dụng/chỉnh sửa thông thường và

2) Sử dụng phông chữ.





KPMG đã kết luận rằng “có thể một số tệp trong tài liệu dữ liệu đã bị thay đổi khiến chúng có vẻ như được tạo sớm hơn thực tế”. Mặc dù BDO và Cyfor, cả hai đều có sự tham gia của Wright, có những phát hiện khác biệt so với báo cáo của KPMG, nhưng tòa án hiểu các báo cáo và giải thích của họ có nghĩa là về cơ bản họ đã tìm thấy những điều kiện giống như KPMG chỉ ra và đó là cơ sở của KPMG kết luận.





Wright đã đưa một số nhân chứng ra tòa. Điểm chung của những nhân chứng này là họ biết Wright vào thời điểm Satoshi Nakamoto phát triển bitcoin. Tất cả họ đều đã giải thích rõ ràng về khả năng và năng lực trí tuệ của Wright, điều này không có gì phải bàn cãi. Tuy nhiên, những tuyên bố từ những nhân chứng này liên quan đến việc liệu ông có phải là Satoshi Nakamoto hay không không được chứng minh bằng bằng chứng đương thời. Tòa án ghi nhận rằng đã 13 năm kể từ khi Nakamoto phát triển bitcoin. ”





Những gì chúng ta thấy đang xảy ra ở đây là thẩm phán chỉ đơn giản sử dụng lẽ thường trong phán quyết của mình. Đúng như vậy, tôi muốn bổ sung thêm. Tiết lộ vào tháng 12 năm 2015 của Craig Wright không gây ấn tượng, các phiên chứng minh chữ ký năm 2016 và các bài đăng trên blog liên quan của anh ấy cũng không gây ấn tượng, gói giả mạo Satoshi mà Craig đánh rơi trong vụ hodlonaut v Wright không gây ấn tượng và các nhân chứng tận mắt của Craig không có bất kỳ bằng chứng vật lý nào, cũng vậy. câu chuyện: hoàn toàn không gây được ấn tượng!





Biết tất cả những điều này, theo thẩm phán, việc gọi Craig Wright là kẻ lừa đảo, người đang cố gắng chứng minh mình là Satoshi Nakamoto là trái pháp luật?





“ Thái độ chung trong cộng đồng là về nguyên tắc có thể xác minh xem một người có quyền truy cập vào các khóa mật mã và/hoặc các khối đầu tiên thuộc về Satoshi Nakamoto hay không. Người ta thường đồng ý rằng nếu một người có thể cung cấp bằng chứng cho thấy người ta có thể di chuyển bitcoin từ bất kỳ khối đầu tiên nào hoặc ký bằng các khóa liên kết với các khối này thì đó sẽ là bằng chứng mạnh mẽ rằng người đó là Satoshi Nakamoto. Đó không nhất thiết phải là bằng chứng thuyết phục vì về mặt lý thuyết, các chìa khóa có thể đã bị đánh cắp, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy hành vi trộm cắp đó liên quan đến các chìa khóa thuộc về Satoshi Nakamoto. Tòa án bổ sung thêm vào hồ sơ rằng các giá trị liên quan đến các khối ban đầu của Nakamoto theo tỷ giá bitcoin ngày nay là vài tỷ kroner. Không có chuyển động hoặc giao dịch nào liên quan đến các khối này kể từ năm 2009. Sau các bài báo truyền thông năm 2016, nhiều người tin rằng Wright đã không cung cấp bằng chứng mật mã cho thấy ông là Satoshi Nakamoto.





Trong bối cảnh đó, tòa án tin rằng hodlonaut có đủ cơ sở thực tế để tuyên bố rằng Craig Wright không phải là Satoshi Nakamoto vào tháng 3 năm 2019. Wright đã đưa ra một tuyên bố gây tranh cãi và phải chịu sự chỉ trích từ những người bất đồng chính kiến. Nhìn chung, tòa án tin rằng cách diễn đạt và tuyên bố của hodlonaut không vượt quá ngưỡng phỉ báng và xâm phạm quyền riêng tư. Các tuyên bố không trái pháp luật. ”





Không, chắc chắn việc gọi Craig Wright là kẻ lừa đảo là không phạm pháp. Amen cho điều đó.













hướng ngoại

Bài viết này được lấy cảm hứng từ một hình ảnh mà tôi đã sử dụng từ lâu trên Twitter, một hình ảnh được cập nhật thường xuyên để phản ánh những cập nhật mới nhất về các phán quyết, bản án, lệnh và phán quyết của tòa án. Nó được sử dụng để khiến mọi người biết đến danh sách dài các phán quyết đáng nguyền rủa mà Craig Wright đã nhận được trong hai thập kỷ qua. Nó chứa một bản tóm tắt các trích dẫn có thể được tìm thấy trong bài viết này, nơi bạn hiện đã thấy chúng trong ngữ cảnh đầy đủ, như thường lệ trong các bài viết của tôi có liên kết đến nguồn của chúng.





Điều chúng ta có thể học được từ tất cả những trích dẫn này là Craig Wright đã trơ tráo vứt bỏ bằng chứng giả mạo trong các vụ kiện của mình, không ngại khai man trong phòng xử án, bằng cách gửi những lời khai sai và bản khai không chính xác hoặc bằng cách nói dối trong các phiên điều trần và lấy lời khai . Điều chúng tôi cũng nhận thấy là không có thẩm phán nào mua nó theo nghĩa đen.





của Craig. Dối trá. Và. Hàng giả. Là. Gọi điện. Ngoài. Mỗi. Và. Mọi. Thời gian.





Giống như cộng đồng vạch trần Bitcoin và Craig Wright đã làm trong rất nhiều năm rồi. Đôi khi tôi tóm tắt những động lực này bằng “luật tuân theo sự đồng thuận, không phải ngược lại”. Có vẻ như đây là câu thần chú phù hợp khi nói đến Craig Wright và những màn trình diễn trên sân của anh ấy.





Và xin lưu ý bạn, bài viết này (và hình ảnh đã truyền cảm hứng cho nó) thậm chí không chứa nhiều trích dẫn từ các báo cáo của Văn phòng Thuế Úc, trong đó thậm chí nhiều Làng Bitcoin và Satoshi Potemkin của Craig Wright về cơ bản đã bị phát hiện là “vô hiệu dựa trên sự giả tạo” vào năm 2013 –2015, sau đó các quan chức của ATO nói với The Weekend Australian vào đầu năm 2016: “ chúng tôi tin chắc rằng Craig Wright không phải là [Satoshi Nakamoto] người tạo ra Bitcoin và anh ta có thể đã tạo ra trò lừa bịp để đánh lạc hướng khỏi vấn đề thuế của mình ”.





Hình ảnh sau đây phản ánh phần gần đây nhất của nó. Hãy thoải mái sử dụng hình ảnh này trong mọi cuộc trò chuyện với người hâm mộ Craig Wright. Ví dụ: hình ảnh này đã được các thành viên cộng đồng Bitcoin nổi tiếng là Jameson Lopp và Peter Todd sử dụng trong cuộc trò chuyện trên Twitter với chính Craig Wright vào ngày 24 tháng 10 năm 2022 , ngày xuất bản đầu tiên của bài báo này. Tuyệt vời!













Kết thúc. Cảm ơn bạn đã đọc lại!