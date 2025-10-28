Tài chính Terminal vượt quá 280 triệu USD TVL: Điều gì làm cho DEX được ủ Ethena này khác biệt

Một DEX được xây dựng xung quanh Stablecoins tạo ra lợi nhuận có thể thay đổi cách thị trường tiền điện tử hoạt động không? đã lấp đầy ba kho dự trữ để khả năng trước khi mở cửa cho kinh doanh. trao đổi phi tập trung có trụ sở tại Seoul, ấp ủ bởi , thu thập 225 triệu USDe, 10.000 WETH, và 100 WBTC từ những người tham gia muốn truy cập sớm vào những gì nhóm gọi là "de facto DEX của hệ sinh thái Ethena." dữ liệu theo dõi hoạt động vault. Terminal tài chính Công ty Ethena Labs DefiLama Các con số đại diện cho nhiều hơn vị trí đầu cơ.Hơn 10.000 ví cá nhân đã gửi tiền trong giai đoạn trước khi ra mắt, với những người tham gia nhận được phần thưởng giảm giá như là một phần của sự kiện sản xuất token được lên kế hoạch trùng với sự ra mắt của nền tảng vào cuối năm. Điều gì làm cho Terminal Finance khác với hàng trăm sàn giao dịch phi tập trung khác hoạt động trên blockchain?Nền tảng này được thiết kế từ đầu để xử lý một loại tài sản cụ thể đã tăng từ 1,5 tỷ đô la lên hơn 11 tỷ đô la trong giá trị thị trường trong năm 2024 và 2025, mang lại lợi nhuận stablecoins trả cho chủ sở hữu một lợi nhuận trong khi duy trì sự ổn định. Hiểu Stablecoins mang lợi nhuận: Tài sản lái xe thiết kế của Terminal Các stablecoins truyền thống như USDT và USDC duy trì một peg $ 1 nhưng không tạo ra lợi nhuận cho chủ sở hữu. các nhà phát hành kiếm được hàng tỷ doanh thu hàng năm từ lợi nhuận của Bộ Tài chính và các khoản đầu tư khác hỗ trợ các đồng tiền, nhưng người dùng không nhận được gì. Các chủ sở hữu stablecoins không có lợi nhuận đã bỏ lỡ khoảng 9 tỷ USD trong lợi nhuận hàng năm tiềm năng khi lãi suất Kho bạc dao động gần 4 đến 5%. ước tính đề nghị Stablecoins mang lại lợi nhuận đã thay đổi động lực này. Các tài sản này duy trì đòn bẩy của họ trong khi phân phối lợi nhuận cho chủ sở hữu thông qua các cơ chế khác nhau. , sao lưu stablecoin với các hóa đơn của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và chuyển lãi trực tiếp cho chủ sở hữu token. Sử dụng các chiến lược giao dịch delta trung lập trên thị trường dẫn xuất để tạo ra lợi nhuận. mã thông báo sUSDe, phục vụ như là tài sản giao dịch cốt lõi của Terminal Finance, đã mang lại lợi nhuận từ 10 đến 29 phần trăm tại các thời điểm khác nhau vào năm 2024 và 2025. USDY từ Ondo Finance Lời bài hát: Ethena SUSDE Khái niệm này liên quan đến hai cơ chế phân phối lợi nhuận. Đánh giá lại token làm tăng số lượng token trong ví của người giữ hàng ngày trong khi duy trì giá 1 đô la mỗi token. Token đánh giá giá giữ số dư cố định nhưng tăng giá trị của mỗi token trên 1 đô la theo thời gian. sUSDe của Ethena sử dụng mô hình đánh giá, nơi mỗi token trở nên có giá trị hơn USDe cơ bản của nó khi lợi nhuận tích lũy. Người dùng có thể đặt cược 1.000 USDe để nhận sUSDe, và sau một năm ở mức 20% APY, những token sUSDe đó có thể được mua lại với 1.200 USDe. Làm thế nào Terminal Finance giải quyết các vấn đề trong thị trường Stablecoin mang lại lợi nhuận Các sàn giao dịch phi tập trung hiện tại không được xây dựng để xử lý các tài sản mang lại lợi nhuận một cách hiệu quả.Khi người dùng cung cấp thanh khoản cho các bể sản xuất thị trường tự động với các token tạo ra lợi nhuận, sự không phù hợp về lợi nhuận giữa các tài sản được ghép nối tạo ra tổn thất vĩnh viễn làm xói mòn lợi nhuận.Các nhà giao dịch phải đối mặt với sự lỏng lẻo khi trao đổi giữa stablecoins mang lại lợi nhuận và các tài sản khác vì thanh khoản bị phân mảnh trên nhiều nền tảng. Terminal Finance giải quyết những vấn đề này thông qua những gì nhóm gọi là Yield Skimming. Cơ chế này nắm bắt lợi nhuận được tạo ra bởi các tài sản như sUSDe trong các hồ bơi thanh khoản và tái phun những lợi nhuận đó vào nền kinh tế DEX. Thay vì lợi nhuận biến mất thành tổn thất vĩnh viễn, nền tảng chuyển hướng nó để mang lại lợi ích cho các nhà cung cấp thanh khoản, thương nhân và chủ sở hữu token. "Bằng cách thiết kế DEX xung quanh một đồng đô la mang lại lợi nhuận, Terminal được hưởng lợi từ nền kinh tế được cải thiện theo mặc định. Điều này làm cho khởi động thanh khoản hiệu quả hơn đáng kể đối với các nhà phát hành token và đặt ra một tiêu chuẩn mới cho năng suất vốn trong DeFi", đồng sáng lập và CEO Sam Benyoubak nói trong thông báo. Nền tảng kết hợp một mô hình sách lệnh với chức năng tạo thị trường tự động để cung cấp thanh khoản sâu hơn. Khi ra mắt, Terminal sẽ có USDe, sUSDe và USDtb làm tài sản ghép đôi cốt lõi. được hỗ trợ bởi quỹ BUIDL của BlackRock, một sản phẩm Treasury tokenized có giá trị hơn 1,8 tỷ đô la. Các cặp này cho phép các nhà giao dịch trao đổi stablecoins mang lại lợi nhuận với các tài sản lớn bao gồm ETH và BTC mà không mất thành phần lợi nhuận. Tỷ giá USDtb stablecoin Sự thống trị ngày càng tăng của Ethena và vị trí chiến lược của Terminal Ethena đã trở thành một trong những giao thức lớn nhất trong tài chính phi tập trung. vốn hóa thị trường từ 5,46 tỷ USD đến 12,6 tỷ USD tùy thuộc vào ngày đo lường, làm cho nó trở thành stablecoin lớn thứ ba trên toàn cầu sau USDT và USDC. Tổng giá trị khóa của giao thức đã vượt quá Trong tháng 8 năm 2025, nó được xếp hạng là giao thức DeFi lớn thứ sáu và là dự án không đình công lớn thứ hai sau Aave. Stablecoin đã đạt 11,89 tỷ USD Ethena tạo ra lợi nhuận thông qua hai luồng. Giao thức đặt cược Ethereum đảm bảo để kiếm được sự đồng thuận và thực hiện lớp phần thưởng từ xác nhận mạng. Đồng thời, Ethena có vị trí delta trung lập trên thị trường tương lai vĩnh viễn, nắm bắt tỷ lệ tài trợ mà các nhà giao dịch trả để duy trì các vị trí đòn bẩy. Những luồng doanh thu kết hợp này tạo ra hơn 1,2 tỷ đô la trong vào tháng 12 năm 2024, theo tiết lộ của công ty. Báo cáo thu nhập hàng năm Terminal Finance phục vụ như một trung tâm thanh khoản cho hệ sinh thái đang mở rộng này. “Các tài sản Ethena đã trở thành một động cơ cho phần thưởng DeFi, cung cấp năng lượng cho hầu hết các ứng dụng lớn dựa trên Ethereum ngày nay ở quy mô hàng tỷ đô la. Nhóm Terminal đã áp dụng khái niệm này, xây dựng DEX tại chỗ của họ bằng cách sử dụng sUSDe ở cốt lõi của nó, để thúc đẩy giá trị bổ sung cho người dùng. Chúng tôi tự hào rằng nhóm Terminal là một phần cốt lõi của hệ sinh thái Ethena”, Giám đốc Chiến lược tại Ethena, Nick Chong, nói trong thông báo. , và , và truy cập vào cơ sở ngày càng tăng của người dùng có hơn 757.000 tài khoản USDe trên 24 mạng blockchain. Pendle Ethereum Morphô Token Distribution and Early Participant Incentives (Phân phối token và khuyến khích người tham gia sớm) Thông tin công khai trên trang web của Ethena chỉ ra rằng lên đến 10% nguồn cung cấp token của Terminal có thể được phân bổ cho các chủ sở hữu sENA dựa trên hệ thống điểm Terminal. Việc theo dõi điểm bắt đầu vào ngày 28 tháng 6 năm 2025, và những người tham gia đã gửi tài sản trong giai đoạn trước khi ra mắt tích lũy điểm xác định tính đủ điều kiện và số tiền phân bổ. Cơ chế phân phối tuân theo một mô hình được thiết lập trên toàn bộ tài chính phi tập trung, nơi người dùng ban đầu nhận được phân bổ token để bù đắp cho việc cung cấp thanh khoản ban đầu và chấp nhận rủi ro nền tảng trước khi các tính năng được thử nghiệm đầy đủ. mô hình khuyến khích người dùng khóa vốn trong thời gian dài và tham gia vào quản trị khi token trở nên có thể giao dịch. tiêu chí đủ điều kiện cuối cùng, số tiền phân bổ cụ thể và chi tiết thời gian sẽ được xác nhận gần hơn với sự kiện tạo token. Những người tham gia đầu tiên đã khóa vốn đáng kể trong nhiều tháng mà không có quyền truy cập vào nền tảng giao dịch đầy đủ. ba khoang đã đạt đến giới hạn công suất tối đa của họ, buộc nhóm phải đóng tiền gửi trước ngày ra mắt dự kiến. động lực này cho thấy nhu cầu tiếp xúc với token quản trị của Terminal và niềm tin vào tiềm năng của nền tảng để nắm giữ thị phần trong giao dịch stablecoin mang lại lợi nhuận. Kế hoạch mở rộng Cross-Chain và cạnh tranh Terminal Finance đã công bố kế hoạch mở rộng trên nhiều blockchain khi Ethena mở rộng sự sẵn có của USDe vượt ra ngoài Ethereum. Bao gồm BNB Chain, Solana, và TON sử dụng tiêu chuẩn token hàn omnichain của LayerZero. khối lượng chéo chuỗi cho USDe vượt quá $743 triệu mỗi tuần vào tháng 9 năm 2025, chứng minh nhu cầu cho stablecoin trên các hệ sinh thái khác nhau. Hơn 30 chuỗi Terminal sẽ cần thiết lập thanh khoản trên mỗi chuỗi nơi nó hoạt động. Nền tảng phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các sàn giao dịch phi tập trung được thiết lập với cơ sở người dùng hiện có và độ sâu thanh khoản. Uniswap xử lý hơn 123 tỷ đô la khối lượng hàng tháng trên nhiều chuỗi vào năm 2025. Curve Finance chuyên về giao dịch stablecoin với hơn 4 tỷ đô la tổng giá trị bị khóa. đã nắm giữ thị phần đáng kể thông qua các ưu đãi token và phí thấp. Sân bay tại căn cứ Các yêu cầu về lợi thế cạnh tranh của Terminal tập trung vào chuyên môn hóa. DEX có mục đích chung đối xử với stablecoins mang lại lợi nhuận giống như bất kỳ tài sản nào khác, dẫn đến sự thiếu hiệu quả vốn và trải nghiệm người dùng kém. Một nền tảng được thiết kế đặc biệt cho các tài sản này có thể bắt giữ các nhà giao dịch và nhà cung cấp thanh khoản thất vọng với các giải pháp hiện có. Sự thành công của các sàn giao dịch chuyên ngành trong tài chính truyền thống, nơi các nền tảng tập trung vào các lớp tài sản cụ thể thường vượt trội so với các nhà quản lý chung, cho thấy chiến lược này có tiền lệ. Kích thước thị trường và quỹ đạo tăng trưởng cho Stablecoins mang lợi nhuận Các mở rộng từ 1,5 tỷ đô la vào đầu năm 2024 lên hơn 11 tỷ đô la vào tháng 5 năm 2025, đại diện cho sự tăng trưởng hơn 500 phần trăm. Sự mở rộng này xảy ra bất chấp sự biến động thị trường rộng lớn hơn và sự không chắc chắn về quy định ở các khu vực pháp lý lớn. , , và các sản phẩm có nguồn gốc như sUSDe của Ethena. Tính năng nổi bật của Stablecoin USDY USDM từ Mountain Protocol Stablecoins truyền thống xử lý 27,6 nghìn tỷ đô la khối lượng giao dịch trong năm 2024, vượt quá tổng doanh thu hàng năm của Visa và Mastercard theo dữ liệu ngành.Nếu ngay cả một tỷ lệ nhỏ người dùng stablecoin di chuyển sang các lựa chọn thay thế mang lại lợi nhuận, thị trường có thể tiếp cận có thể đạt vài nghìn tỷ đô la. Đến năm 2030. $3.5 đến $10 nghìn tỷ Sự phát triển quy định có thể đẩy nhanh hoặc hạn chế sự tăng trưởng này. Đạo luật STABLE và Đạo luật GENIUS được giới thiệu tại Hoa Kỳ cung cấp các khuôn khổ rõ ràng hơn cho các nhà phát hành stablecoin. Vị trí của Terminal Finance như là địa điểm thanh khoản chính cho cả USDe ngoài khơi và USDtb tuân thủ có thể cho phép nền tảng nắm bắt dòng chảy từ cả người dùng DeFi bán lẻ và các tổ chức được quy định. Anchorage Digital Kiến trúc kỹ thuật và thời gian khởi động Terminal Finance hoạt động trên Converge, giải pháp Layer 2 của Ethena được xây dựng cho hệ sinh thái. Nền tảng kết hợp một cuốn sách lệnh giới hạn trung tâm với các bể sản xuất thị trường tự động để cung cấp độ sâu thanh khoản trên các chiến lược giao dịch khác nhau. các nhà sản xuất thị trường chuyên nghiệp có thể đặt lệnh giới hạn với giá cụ thể, trong khi người dùng bán lẻ có thể trao đổi mã thông báo ngay lập tức thông qua các bể AMM mà không cần chờ đợi lệnh đối tác. Mô hình sách lệnh cung cấp khám phá giá và cho phép các nhà giao dịch thấy thanh khoản có sẵn ở mỗi mức giá. thành phần AMM đảm bảo thực hiện ngay lập tức cho người dùng ưu tiên tốc độ so với tối ưu hóa giá. Đối với giao dịch phái sinh, nơi các loại người dùng khác nhau đòi hỏi các phương pháp thực hiện khác nhau. DYX Việc ra mắt nền tảng được lên kế hoạch vào cuối năm 2025, với sự kiện sản xuất token dự kiến sẽ phù hợp chặt chẽ với thời gian đó. Nhóm chưa xác định ngày chính xác, có lẽ do sự phức tạp của việc phối hợp triển khai kỹ thuật, kiểm toán bảo mật, phân phối token và tuân thủ quy định trên nhiều khu vực pháp lý. Rủi ro và thách thức đối với tài chính Terminal Một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng của Terminal Finance để nắm giữ thị phần. Nền tảng phụ thuộc hoàn toàn vào sự tăng trưởng liên tục của Ethena và sự ổn định của stablecoins mang lại lợi nhuận.Nếu tỷ lệ tài trợ trên thị trường tương lai vĩnh viễn trở nên tiêu cực trong thời gian dài, lợi nhuận của sUSDe có thể giảm hoặc biến mất, làm giảm nhu cầu giao dịch các tài sản này. Năm 2022, sự tin tưởng vào stablecoins thuật toán bị hư hại, và bất kỳ sự thất bại nào trong cơ chế bảo vệ delta của Ethena có thể gây ra sự hoảng loạn tương tự. Mặt Trăng sụp đổ Kiểm tra quy định về stablecoins tổng hợp tiếp tục tăng cường ở Hoa Kỳ và Châu Âu. các nhà quản lý đã đặt câu hỏi liệu stablecoins mang lại lợi nhuận có phải là chứng khoán đòi hỏi đăng ký và tuân thủ các quy tắc bảo vệ nhà đầu tư hay không.Terminal Finance có thể phải đối mặt với các hạn chế về quyền truy cập của người dùng Hoa Kỳ hoặc yêu cầu thực hiện các thủ tục của khách hàng có kiến thức xung đột với vị trí của nền tảng như một sàn giao dịch phi tập trung không được phép. Các rủi ro kỹ thuật bao gồm các lỗ hổng hợp đồng thông minh, thao túng oracle và khai thác cầu nối chéo. Cơ chế thu nhập của nền tảng giới thiệu sự phức tạp trong các hợp đồng token làm tăng bề mặt tấn công cho các khai thác tiềm năng. Sự tích hợp với nhiều giao thức, chuỗi và nguồn cấp giá bên ngoài tạo ra sự phụ thuộc nơi sự thất bại của bất kỳ thành phần nào có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. Phân tích và suy nghĩ cuối cùng của tôi Terminal Finance đại diện cho một cược về chuyên môn hóa trong tài chính phi tập trung. Nền tảng nhắm mục tiêu một phân khúc thị trường cụ thể, stablecoins mang lại lợi nhuận, thay vì cố gắng phục vụ tất cả các nhu cầu giao dịch. Trọng tâm này có thể tạo ra hiệu ứng mạng nếu nền tảng trở thành địa điểm mặc định cho các tài sản này, tương tự như cách Curve Finance thống trị các trao đổi stablecoin bằng cách tối ưu hóa đặc biệt cho các giao dịch trượt thấp giữa các tài sản tương tự. 280 triệu đô la tiền gửi trước cho thấy nhu cầu thực sự, không chỉ là sự quan tâm đầu cơ đối với một token airdrop.Những người tham gia đã khóa vốn trong nhiều tháng trong các kho lưu trữ mà không có chức năng giao dịch, cho thấy sự tự tin trong đề xuất giá trị dài hạn.Sự tham gia của 10.000 ví riêng biệt cho thấy sự quan tâm của cộng đồng rộng hơn là sự tập trung giữa một vài người tham gia lớn. Tuy nhiên, một số câu hỏi vẫn chưa được trả lời. Nhóm đã không tiết lộ lịch trình phân phối token, thời gian lưu trữ cho người nội bộ, hoặc tỷ lệ phần trăm cung cấp được phân bổ cho các nhà đầu tư ban đầu so với những người tham gia cộng đồng. Nếu không có thông tin này, người dùng không thể đánh giá nguy cơ rò rỉ token đáng kể sau khi ra mắt. mô hình doanh thu của nền tảng và cách nó duy trì hoạt động trong khi cạnh tranh với các DEX đã thành lập với tài trợ mạo hiểm vẫn chưa rõ ràng. Cơ chế Yield Skimming nghe có vẻ sáng tạo nhưng đòi hỏi phải chứng minh trên thị trường trực tiếp.Nếu việc triển khai không mang lại lợi nhuận tốt hơn so với việc chỉ nắm giữ sUSDe, các nhà cung cấp thanh khoản sẽ chuyển sang các nền tảng có các mô hình đơn giản, đã được chứng minh.Sự thành công của Terminal Finance phụ thuộc vào chất lượng thực hiện, không chỉ những lợi thế lý thuyết của chuyên môn hóa. Nền tảng này ra mắt vào một môi trường cạnh tranh, nơi người dùng có nhiều lựa chọn thay thế. Cho dù Terminal Finance nắm giữ thị phần có ý nghĩa sẽ phụ thuộc vào việc cung cấp trải nghiệm người dùng vượt trội, duy trì bảo mật và xây dựng độ sâu thanh khoản trên các tài sản mà nó hỗ trợ. các chỉ số trước khi ra mắt cho thấy nền tảng bắt đầu với lợi thế, nhưng bối cảnh trao đổi phi tập trung đã thấy nhiều dự án với các sự ra mắt mạnh mẽ không duy trì động lực một khi sự phấn khích ban đầu giảm. Đừng quên thích và chia sẻ câu chuyện!