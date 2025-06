ہیکرنون نیجری میں AIESEC کے ساتھ شراکت داری کرتے ہیں اور سوچ کے رہنماؤں کی نئی نسل کو طاقت دیتے ہیں

یونیورسٹی کے نظام اپنے وزن کے تحت چمک رہا ہے. یہ کیریئر کی تیاری کا وعدہ فروخت کرتا ہے، لیکن کورسز اکثر صنعت کی ضروریات کے پیچھے پیچھے ہیں. اس کے باوجود، بہت سے کمپنیاں مہارتوں کو ترجیح دیتے ہیں اور حوصلہ افزائی کے تجربے کی ضروریات کے پیچھے مواقع کو برقرار رکھتی ہیں.





یہ ایک خراب نظام ہے - اور ہیکرنون میں، ہم حل کا حصہ بننا چاہتے ہیں، داخلے کے حائلوں کو ہٹانے اور ٹیکنالوجی کے اگلے نسل کو طاقتور بنانے کے ذریعے.





اس وجہ سے ہم اپنے نئے تعاون کا اعلان کرنے کے لئے خوش ہیںنائیجیریا میں AIESEC- نوجوانوں کی طرف سے رہنماؤں کی صلاحیتوں کو فروغ دینے والی ایک غیر ملکی تنظیم۔ ہم ایک ساتھ نوجوان پیشہ وروں کو ٹیکنالوجی کی صنعت کا تجربہ کرنے، ان کی لکھنے کی صلاحیتوں کو تیز کرنے اور اپنے آپ کو ترقی یافتہ تفہیم رہنماؤں کے طور پر قائم کرنے کے لئے ایک نیٹ ورک بناتے ہیں.





"یہ شراکت داری ٹیکنالوجی شائع کرنے کے لئے زیادہ قابل رسائی بنانے کے ہمارے مشن کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے، خاص طور پر ترقی یافتہ فنکاروں کے لئے، "HackerNoon Founder & CEO David Smooke نے کہا. "نجیریا میں AIESEC کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے، ہم نئے نسل کے تکنیکی ماہرین کو ان کے نقطہ نظر کا اشتراک کرنے، قابل اعتماد بنانے اور عالمی زائرین تک پہنچنے میں مدد کر رہے ہیں."

"یہ شراکت داری ہماری ماموریت کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے کہ ٹیکنالوجی شائع کرنے کو زیادہ قابل رسائی بنائیں، خاص طور پر ترقی یافتہ فنکاروں کے لئے، " انہوں نے کہا. ڈیوڈ Smooke ، HackerNoon Founder & CEO. ڈیوڈ Smooke





Through this partnership, AIESECers will gain:

Editorial Support AIESECers can publish stories on HackerNoon anytime, and for the duration of this partnership, they’ll get priority access to HackerNoon’s editorial team, who will provide guidance on keyword research, search engine optimization, self-promotion, and other necessary skills for successful blogging.







Dedicated Profile Pages Each AIESECer will have their own HackerNoon پروفائل صفحہ —personal real estate on HackerNoon that automatically curates published stories, drafts, highlights, and linked social accounts in one place. A digital portfolio, if you will.



Amplified visibility on all published stories Every article published by an AIESECer will be distributed through HackerNoon’s social channels and newsletters. Top stories will be featured on the homepage and in The HackerNoon Newsletter, which goes out to tens of thousands of subscribers daily.



on all published stories ایک خاص #aiesec-scholars ٹیگ کردہ صفحہ جہاں AIESECers کی طرف سے لکھے گئے تمام کہانیوں کو ہوم کیا جائے گا، HackerNoon کی وسیع ذخائر میں کمیونٹی کے حصہ لینے اور ان میں شامل کرنے کے لئے آسان بناتا ہے.





Access to HackerNoon’s Writing Contest AIESECers, like every member of HackerNoon’s growing community, will be able to participate in all active HackerNoon Writing Contests for a chance to win cash prizes for their work!



نائیجیریا میں AIESEC کے ملک کے ڈائریکٹر Mercy Jacob نے شراکت داری کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا، "یہ شراکت داری AIESEC نائیجیریا میں نوجوانوں کے لئے دروازے کھولتی ہے کہ وہ تبدیلیوں کو اثر انداز کرنے کی کوشش میں عالمی سطح پر اپنی آواز کو بڑھانے کے لئے.

ہم ہیکرنون میں مددگار کمیونٹی میں نیجریا میں AIESEC سے لکھنے والوں کی ایک نئی گرمی کا استقبال کرنے کے لئے حوصلہ افزائی کرتے ہیں. یہاں ہمت انگیز آوازیں اٹھانے، بڑے خیالات کا اشتراک کرنے، اور ٹیکنالوجی کے خیالات کے رہنماؤں کی نئی نسل کو طاقت دینے کے لئے ہے.





ہم مستقبل کو لکھیں - ایک ساتھ!