HackerNoon соработува со AIESEC во Нигерија за да ја поттикне следната генерација лидери на мислата

Универзитетскиот систем е во опаѓање под сопствената тежина.Тоа го продава ветувањето за подготвеност за кариера, но наставните програми често заостануваат зад потребите на индустријата.Во меѓувреме, безброј компании ги приоритетираат вештините и ги чуваат можностите зад барањата за произволно искуство.





Тоа е скршен систем – и во HackerNoon сакаме да бидеме дел од решението со отстранување на бариерите за влез и овластување на следната генерација технолози.





Затоа со задоволство го објавуваме нашето ново партнерство соAIESEC во НигеријаЗаедно, создаваме платформа за млади професионалци да ја истражуваат технолошката индустрија, да ги заостри своите вештини за пишување и да се воспостават како нови лидери во мислата.





"This partnership aligns with our mission to make technology publishing more accessible, especially for emerging talent," said David Smooke, HackerNoon Founder & CEO. "By teaming up with AIESEC in Nigeria, we’re helping the next generation of technologists share their insights, build credibility, and reach a global audience.”

Through this partnership, AIESECers will gain:

Editorial Support AIESECers can publish stories on HackerNoon anytime, and for the duration of this partnership, they’ll get priority access to HackerNoon’s editorial team, who will provide guidance on keyword research, search engine optimization, self-promotion, and other necessary skills for successful blogging.







Dedicated Profile Pages Each AIESECer will have their own HackerNoon профил страница —personal real estate on HackerNoon that automatically curates published stories, drafts, highlights, and linked social accounts in one place. A digital portfolio, if you will.



Amplified visibility on all published stories Every article published by an AIESECer will be distributed through HackerNoon’s social channels and newsletters. Top stories will be featured on the homepage and in The HackerNoon Newsletter, which goes out to tens of thousands of subscribers daily.



on all published stories Посебна #aiesec-scholars означена страница каде ќе бидат сместени сите приказни напишани од AIESECers, што го олеснува пристапот и ангажирањето со придонесите на заедницата во обемниот репозиториум на HackerNoon.





Access to HackerNoon’s Writing Contest AIESECers, like every member of HackerNoon’s growing community, will be able to participate in all active HackerNoon Writing Contests for a chance to win cash prizes for their work!



Милоста на Јакоб, Country Director of AIESEC in Nigeria, commenting on the partnership said, “This partnership opens doors for young people in AIESEC Nigeria to amplify their voices on a global stage in a bid to effect change. We’re excited to see our members share their learnings, challenges, and insights with HackerNoon’s global tech audience.”





Ние сме возбудени да го поздравиме новиот бран на писатели од AIESEC во Нигерија во заедницата на придонесувачи на HackerNoon.





Да ја создадеме иднината – заедно!