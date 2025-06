HackerNoon Bermitra dengan AIESEC di Nigeria untuk Memberdayakan Generasi Pemimpin Pemikiran Berikutnya

Sistem universitas mengangguk di bawah beratnya sendiri.Ini menjual janji persiapan karir, namun kurikulum sering tertinggal di belakang kebutuhan industri.Sementara itu, perusahaan tak terhitung jumlahnya memprioritaskan keterampilan dan mempertahankan peluang di balik persyaratan pengalaman arbitrase.





Ini adalah sistem yang rusak – dan di HackerNoon, kami ingin menjadi bagian dari solusi dengan menghilangkan hambatan untuk masuk dan memberdayakan generasi teknologi berikutnya.





Itulah sebabnya kami senang mengumumkan kemitraan baru kami denganAIESEC in Nigeria– sebuah NGO yang dipimpin oleh pemuda yang mengembangkan potensi kepemimpinan di kalangan pemuda. Bersama-sama, kami menciptakan launchpad untuk para profesional muda untuk menjelajahi industri teknologi, mengasah keterampilan menulis mereka, dan membangun diri mereka sebagai pemimpin pemikiran yang muncul.





"This partnership aligns with our mission to make technology publishing more accessible, especially for emerging talent," said David Smooke, HackerNoon Founder & CEO. "By teaming up with AIESEC in Nigeria, we’re helping the next generation of technologists share their insights, build credibility, and reach a global audience.”

Through this partnership, AIESECers will gain:

Editorial Support AIESECers can publish stories on HackerNoon anytime, and for the duration of this partnership, they’ll get priority access to HackerNoon’s editorial team, who will provide guidance on keyword research, search engine optimization, self-promotion, and other necessary skills for successful blogging.







Dedicated Profile Pages Each AIESECer will have their own Halaman Profil Hacker —personal real estate on HackerNoon that automatically curates published stories, drafts, highlights, and linked social accounts in one place. A digital portfolio, if you will.



Amplified visibility on all published stories Every article published by an AIESECer will be distributed through HackerNoon’s social channels and newsletters. Top stories will be featured on the homepage and in The HackerNoon Newsletter, which goes out to tens of thousands of subscribers daily.



on all published stories Sebuah halaman #aiesec-scholars yang didedikasikan di mana semua cerita yang ditulis oleh AIESECers akan disimpan, membuatnya mudah untuk mengakses dan terlibat dengan kontribusi komunitas ke repositori luas HackerNoon.





Access to HackerNoon’s Writing Contest AIESECers, like every member of HackerNoon’s growing community, will be able to participate in all active HackerNoon Writing Contests for a chance to win cash prizes for their work!



Kasih Sayang JacobDirektur Negara AIESEC di Nigeria, yang berkomentar tentang kemitraan itu mengatakan, “Kemitraan ini membuka pintu bagi para pemuda di AIESEC Nigeria untuk memperkuat suara mereka di panggung global dalam upaya untuk mempengaruhi perubahan.





Kami bersemangat untuk menyambut gelombang penulis baru dari AIESEC di Nigeria ke dalam komunitas kontributor HackerNoon.





Mari menulis masa depan - bersama-sama!