HackerNoon Nigeriyada AIESEC-lə birlikdə fikir liderlərinin yeni nesilini gücləndirmək üçün işləyir

Universitet sistemi öz ağırlığının altında qalıb. Kariyer hazırlığı vədini satar, lakin kurslar sıklıkla sektorun ehtiyaclarından uzaqlaşır.





Bu, çirkin bir sistemdir – və HackerNoon-da, daxil olmağın bariyerlərini kaldıraraq və yeni nəsillə texnologiya sahiblərini dəstəkləyərək çözümün bir parçası olmaq istəyirik.





Bu səbəbdən yeni əlaqəmizi bildirmək üçün heyranız var.Nigeriyada AIESECUşaqlar arasında liderlik potansiyallığını inkişaf etdirən gənc liderlik NGO-sı ilə birlikdə, yeni profesiyaların texnologiya sektorunu araşdırmaq, yazma becerilerini artırmaq və özlərini yeni fikir liderləri olaraq yaradmaq üçün bir lansmanı yaratırıq.





“Bu ortaqlıq, texnologiya yayımını daha asanlaşdırmaq üçün missiyamızla bağlıdır, xüsusilə yeni nəsil üçün”, – HackerNoon qurucusu və CEO-su David Smooke deyib. – “Nigeriyada AIESEC-lə birlikdə olmaqla, yeni nəsil technologistlərin fikirlərini paylaşmalarına kömək edirik, inanılmazlıq yaratırıq və dünya çapında müştərilərə ulaşırıq”.

Through this partnership, AIESECers will gain:

Editorial Support AIESECers can publish stories on HackerNoon anytime, and for the duration of this partnership, they’ll get priority access to HackerNoon’s editorial team, who will provide guidance on keyword research, search engine optimization, self-promotion, and other necessary skills for successful blogging.







Dedicated Profile Pages Each AIESECer will have their own HackerNoon profil səhifəsi —personal real estate on HackerNoon that automatically curates published stories, drafts, highlights, and linked social accounts in one place. A digital portfolio, if you will.



Amplified visibility on all published stories Every article published by an AIESECer will be distributed through HackerNoon’s social channels and newsletters. Top stories will be featured on the homepage and in The HackerNoon Newsletter, which goes out to tens of thousands of subscribers daily.



on all published stories AIESEC-in yazdığı bütün hikmətlər yerləşdiriləcək #aiesec-scholars tagged saytı, HackerNoon'un geniş repositoryuna topluluğun katibi olmaq və iştirak etmək asanlaşdırır.





Access to HackerNoon’s Writing Contest AIESECers, like every member of HackerNoon’s growing community, will be able to participate in all active HackerNoon Writing Contests for a chance to win cash prizes for their work!



Nigeriyada AIESEC-in Country Direktoru Mercy Jacob: “Bu ortaqlıq AIESEC-in Nigeriyada yaşayan gənclərin dünyadakı dəyişikliklər göstərmək üçün danışıqlarını genişləndirmək üçün qapıları açır.

Nigeriyada AIESEC-dən yeni yazarların HackerNoon-a daxil olmasını ümid edirik.





Gəlin, gələcəyimizi yazmalıyıq – birlikdə!