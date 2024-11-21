Чому storyarb перейшов від Ghostwriting для засновників до створення нішевого контенту для ICP клієнтів





Я був не правий. 18 місяців тому я запустив @storyarb , щоб стати найкращим контент-агентством для засновників і керівників. Моє бачення полягало в тому, що бізнес із написанням привидів коштує 10 000 000 доларів на рік.





СПОЙЛЕР: ми повернули. Але майбутнє ніколи не виглядало світлішим. Сьогодні storyarb є аутсорсинговим керівником відділу контент-маркетингу компанії B2B. Ми допомагаємо нашим партнерам створювати високоякісний спеціальний контент для своїх ICP, водночас стимулюючи масштабований попит і конвеєр.





Продовжуйте читати (нижче), щоб отримати повну історію... Я запустив storyarb, щоб стати найкращим контент-агентством для засновників і керівників. Я бачив прискорення діяльності агентств короткострокового відео (viralcuts, clipt, shortzy), але мені здалося, що немає компаній, які підтримують керівників у текстових соціальних мережах (twitter і linkedin). З власного досвіду (та досвіду інших друзів-засновників) я знав, що Twitter/Linkedin може бути магнітом можливостей.





З власного досвіду (та досвіду інших друзів-засновників) я знав, що Twitter/Linkedin може бути магнітом можливостей.





Так я познайомився з чудовими підприємцями, такими як @RomeenSheth , @jspujji , @alexisohanian .

Так я отримав 8-значну кількість рекламодавців на @MorningBrew .

І саме так я працював над бізнес-ідеями, проблемами компанії та думками про те, куди рухається світ.





У той же час я знав, що у більшості засновників не було ні здібностей, ні часу, щоб створювати чудовий контент самостійно в соціальних мережах.





Що призвело до буквальної душевної думки.





Що, якщо я об’єднаю засновників зі стратегами та копірайтерами світового рівня. Стратег міг би отримати унікальну ідею від засновника та допомогти визначити його соціальну стратегію. Копірайтер перетворював би ідеї на гострий зміст. Здається логічним, правда?





Особистий бренд – це приємно мати, а не необхідність для засновників. Результатом стали 5-6 місяців безперебійної роботи з клієнтом, а потім кишеня…





«Ми можемо наздогнати?»





Відтік для exec social став неприємним. Його керував:





Засновники стають нетерплячими та очікують результатів швидше. Засновників тягне в 50 напрямках і їм бракує часу на соціальний контент. Засновники відчувають, що їхній голос в Інтернеті дещо відрізняється від голосу в реальному житті.





Ми з моєю співзасновницею, @AbbyMurray , знали, що нам потрібно зійти з «хом’ячкового колеса», якщо ми хочемо створити бізнес на 10 мільйонів доларів. Тож ми зробили дві речі:





Спочатку ми запитали себе: «Які несправедливі переваги ми маємо сьогодні як бізнес?» «Найкращі письменники та стратеги в Інтернеті, крапка. У нас є кращі ідеї та реалізація».





По-друге, ми слухали наших клієнтів (і, чесно кажучи, нікого іншого). Ми згадали минулі зустрічі:





Співробітник B2B HR Tech запитав, чи можемо ми написати їхній інформаційний бюлетень

Засновник e-comm SaaS попросив допомоги з електронними книгами

Директор з маркетингу хотів соціального відродження компанії





Ми також взяли інтерв’ю у наших клієнтів. Ми запитали їх, чи є у них потреби в іншому контенті. Ми запитали їхні маркетингові команди про їхні найбільші поточні виклики. Ми запитали: «Якби у вас був доступ до авторів світового рівня/контенту, як би ви їх використали?»





Відповідь (і наша опора) стала зрозумілою.





Засновникам потрібна допомога щодо контенту. Компанії B2B справді потребують допомоги щодо контенту.





Сьогодні маркетингові команди намагаються виділитися та розвивати свій бізнес.





Витрати на маркетинг зростають (прощавай, печиво, до побачення, нульові процентні ставки, привіт, посилення конкуренції)

Диференціація продуктів звужується (програмне забезпечення + ШІ породжує більше програмного забезпечення + ШІ)

Атрибуція стала релігією, яка заганяє маркетологів у коробку недиференційованого контенту

Більшість брендів живуть у морі однаковості (групове мислення + інструменти ШІ)

Чисельність персоналу повторно калібрується (ми більше не живемо в Ла-Ла-Ленді до COVID-19)





Це означає, що кожен маркетолог і кожна компанія прагнуть виділитися творчо та залучати клієнтів дешево та масштабовано. Однією з відповідей є високоякісний і цінний вміст, який стимулює попит.





Але маркетингові організації не спроможні розробляти та впроваджувати стратегії щодо контенту, що виділяються, з 5 основних причин:





Вони не знають, як найняти великих талантів у контенті (копірайтерів, творців відео, продюсерів, стратегів), тому що їм ніколи цього не доводилося робити. У них є маркетологи, які виконують велику роботу над контентом, але вони починають усвідомлювати, що це абсолютно відмінні навички від більшості маркетингових обов’язків. У них є 1-2 члени команди, які створюють контент, але вони відчувають себе безглуздими, і вони не мають уявлення, що в біса робити зараз. Вони погано відстежують продуктивність і підключають вміст до конвеєра. Вміст не є централізованим...тому в одних місцях він хороший, в інших — чудовий, а в інших місцях — жахливий.





Сьогодні storyarb — ваш аутсорсинговий керівник відділу контент-маркетингу, який допомагає реанімувати безжиттєвий контент вашої компанії (неважливо, у якій ситуації ви перебуваєте). Це починається з того, що ми сьогодні розуміємо стан вашого вмісту. Це включає в себе колоноскопію буквального вмісту вгору та вниз по організації:





Інформаційні бюлетені

Електронний маркетинг

Компанія соц

Засновник соц

Рекламний креатив

Копія сайту

Повідомлення в блозі

Свинцеві магніти

SOP/технічна документація

[ЗАПОВНІТЬ ПРОПУСК]





Далі наші стратеги та автори працюють узгоджено, щоб РОЗКРИТИ ВАШ КОНТЕНТ, відповідаючи на одне важливе запитання:





«Яка стратегія (читай: канали та ідеї) дозволить нам стимулювати масштабований попит клієнтів без шкоди для якості нашого контенту?»





Це був стрижень. І це працює у великій мірі.





Від технологічних стартапів серії C до публічних транснаціональних корпорацій довіряють нам бути їхніми головами контент-маркетингу, і ми розвиваємо високоякісний нішевий контент, створений для ICP наших клієнтів.





Кілька останніх приміток, коли я розмірковую про досвід і подорожі, які створювали @storyarb разом з Еббі за останній рік.





Повороти в основному неминучі. Імовірність того, що ваш продукт першого дня стане вашим продуктом дня 365, близька до нуля. Неможливо зробити ідеальні припущення перед запуском, і що найважливіше, це те, як ви аналізуєте інформацію від своїх клієнтів і приймаєте інтуїтивно зрозумілі та обґрунтовані рішення після цього.

Є бізнес, який можна побудувати навколо соціальної мережі засновників, але це не постійне агентство доходів. Якби я знову створив соціальний бізнес із засновником/виконавцем, це було б поєднання курсів (організованих за платформою та досвідом), корпоративних семінарів і платної спільноти (групи підзвітності/залучення).

Побудова великого бізнесу набагато важливіша, ніж бути правим. Як перший засновник, ви хочете продовжувати курс і захистити своє его. Як другий засновник, ви хочете внести зміни та побудувати міцний, надійний бізнес.

Великий талант породжує великі здібності. Великі компетенції створюють варіанти. Єдина причина, чому ми змогли розвинути Storyarb і розгромити його для наших поточних клієнтів, полягає в тому, що бізнес був побудований на фундаменті виняткового таланту.





Я сподіваюся, що ця публікація змусила вас відчути, що поворот трохи менше схожий на невдачу. І якщо ви маркетолог, я сподіваюся, ця публікація змусила вас відчути, що вам не потрібно погоджуватися на посередній вміст, розвиваючи свій бізнес.

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