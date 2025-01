Proč storyarb přešel od Ghostwritingu pro zakladatele k vytváření specializovaného obsahu pro ICP zákazníků

mýlil jsem se. Před 18 měsíci jsem spustil @storyarb jako nejlepší obsahovou agenturu pro zakladatele a manažery. Moje vize byla 10 000 000 $/rok v ghostwritingu.





SPOILER: otočili jsme se. Ale budoucnost nikdy nevypadala jasněji. Dnes je storyarb externím vedoucím obsahového marketingu B2B společnosti. Pomáháme našim partnerům vytvářet vysoce kvalitní, specializovaný obsah pro jejich ICP a zároveň podporujeme škálovatelnou poptávku a zásobování.





Pokračujte ve čtení (níže) pro celý příběh... Spustil jsem storyarb, abych byl nejlepší obsahovou agenturou pro zakladatele a manažery. Viděl jsem zrychlení krátkých video agentur (viralcuts, clipt, shortzy), ale měl jsem pocit, jako by neexistovaly žádné firmy, které by podporovaly manažery na textových sociálních sítích (twitter a linkedin). Z vlastní zkušenosti (a ze zkušeností dalších zakladatelských přátel) jsem věděl, že Twitter/Linkedin může být magnetem příležitostí.





Tak jsem poznal úžasné podnikatele jako @RomeenSheth , @jspujji , @alexisohanian .

Takto jsem získal 8místné inzerenty v @MorningBrew .

A tak jsem se propracoval prostřednictvím obchodních nápadů, firemních výzev a úvah o tom, kam se svět ubírá.





Zároveň jsem věděl, že většina zakladatelů nemá schopnosti ani čas vytvářet skvělý obsah, sólo na sociálních sítích.





Což vedlo k doslovnému přemýšlení.





Co když spojím zakladatele se špičkovými stratégy a copywritery? Stratég by získal jedinečné poznatky od zakladatele a pomohl nastavit jejich sociální strategii. Textař by převedl nápady do ostrého obsahu. Vypadá to logicky, že?





Osobní značka je pro zakladatele výhoda, nikoli nutnost. Výsledkem bylo 5-6 měsíců hladké plavby s klientem následovaných gutpunch…





"Můžeme dohnat?"





Churn for exec social se stal nechutným. Řídil to:





Zakladatelé jsou netrpěliví a očekávají výsledky dříve. Zakladatelé jsou taženi 50 směry a nemají čas na sociální obsah. Zakladatelé mají pocit, že jejich internetový hlas byl mírně odlišný od jejich skutečného hlasu.





Můj spoluzakladatel @AbbyMurray a já jsme věděli, že pokud chceme vybudovat obchod za 10 milionů dolarů, musíme vystoupit z křečka. Takže jsme udělali dvě věci:





Nejprve jsme si položili otázku: „Jaké nespravedlivé výhody dnes jako firma máme?“ "Nejlepší spisovatelé a stratégové na internetu, tečka." Máme lepší nápady a provedení."





Za druhé, naslouchali jsme našim zákazníkům (a upřímně řečeno nikomu jinému). Uvažovali jsme o minulých konvojích:





B2B HR Tech spolupracovník se zeptal, zda bychom mohli napsat jejich newsletter

Zakladatel e-comm SaaS požádal o pomoc s e-knihami

CMO chtěl společenské oživení společnosti





Vyzpovídali jsme také hovno našich zákazníků. Zeptali jsme se jich, zda mají nějaké další potřeby obsahu. Zeptali jsme se jejich marketingových týmů na jejich největší současné výzvy. Zeptali jsme se: „Pokud byste měli přístup ke světovým autorům/myšlenkám obsahu, jak byste je používali?





Odpověď (a náš pivot) byla jasná.





Zakladatelé potřebují pomoc s obsahem. B2B společnosti opravdu potřebují pomoc s obsahem.





Marketingové týmy se dnes snaží vyniknout a rozvíjet své podnikání.





Náklady na marketing rostou (adios cookies, ahoj nulové úrokové sazby, ahoj zvýšená konkurence)

Diferenciace produktů se zužuje (software + AI plodí více softwaru + AI)

Atribuce se stala náboženstvím, které nutí marketéry do škatulky nediferencovaného obsahu

Většina značek žije v moři stejnosti (skupinové myšlení + nástroje AI)

Počet zaměstnanců se rekalibruje (již nežijeme v La La Landu před COVID)





To znamená, že každý obchodník a každá společnost se snaží kreativně vyniknout a získat zákazníky levně a škálovatelně. Jednou z odpovědí je vysoce kvalitní obsah s vysokou hodnotou, který pohání poptávku.





Marketingové organizace však nejsou vybaveny k tomu, aby vytvářely a prováděly výjimečné obsahové strategie, a to z 5 hlavních důvodů:





Nevědí, jak najmout skvělé obsahové talenty (copywritery, tvůrci videí, producenti, stratégové), protože to nikdy nemuseli. Velkou část práce s obsahem mají na starosti marketéry, ale začínají si uvědomovat, že je to úplně jiná dovednost než většina marketingových povinností. Obsah tvoří 1–2 členové týmu, ale zdá se jim to ploché a nemají ponětí, co teď sakra dělat. Dělají špatnou práci při sledování výkonu a připojování obsahu k potrubí. Obsah není centralizovaný...takže na některých místech je dobrý, jinde dobrý a jinde zatraceně otřesný.





Dnes je storyarb vaším externím vedoucím marketingu obsahu, který pomáhá oživit nezáživný obsah vaší společnosti (bez ohledu na to, v jaké situaci se nacházíte). Začíná to tím, že dnes rozumíme stavu vašeho obsahu. To zahrnuje doslovnou kolonoskopii obsahu nahoru a dolů v organizaci:





Informační bulletiny

Email marketing

Společnost sociální

Zakladatel sociální

Reklamní kreativa

Kopie webu

Příspěvky na blogu

Olověné magnety

SOP/technické dokumenty

[DOPLŇTE PRÁZDNO]





Dále naši stratégové a autoři pracují v těsném závěsu na UNF*CK VAŠEHO OBSAHU zodpovězením jedné zásadní otázky:





"Jaká strategie (čti: kanály a nápady) nám umožní řídit škálovatelnou poptávku zákazníků, aniž bychom obětovali kvalitu našeho obsahu?"





To byl pivot. A funguje to ve velkém.





Technologické startupy série C pro veřejně obchodované nadnárodní společnosti nám důvěřují, že jsme jejich vedoucím obsahového marketingu, a my pracujeme na vysoce kvalitním specializovaném obsahu vytvořeném pro ICP našich zákazníků.





Několik poznámek na závěr, když přemýšlím o budování zkušeností a cest @storyarb po boku Abby za poslední rok.





Pivoty jsou v podstatě nevyhnutelné. Pravděpodobnost, že váš produkt 1. dne je vaším produktem 365 dne, se blíží nule. Před spuštěním je nemožné vytvořit dokonalé předpoklady a nejdůležitější je, jak proséváte informace od svých zákazníků a poté činíte intuitivní a informovaná rozhodnutí.

Kolem zakladatelské sociální sítě se dá vybudovat byznys, jen to není agentura s opakovaným příjmem. Pokud bych měl znovu vybudovat pouze sociální firmu zakladatel/výkonný pracovník, byla by to kombinace kurzů (organizovaných platformou a odborností), firemních workshopů a placené komunity (skupiny odpovědné za zapojení/zapojení).

Budování skvělé firmy je mnohem důležitější než mít pravdu. Jako první zakladatel chcete zůstat v kurzu a chránit své ego. Jako druhý zakladatel chcete provést úpravy a vybudovat silnou a spolehlivou firmu.

Velký talent vytváří skvělé kompetence. Velké kompetence vytvářejí možnosti. Jediný důvod, proč jsme byli schopni vyvinout storyarb a rozdrtit jej pro naše současné klienty, je ten, že firma byla postavena na základech výjimečného talentu.





Doufám, že tento příspěvek způsobil, že vám otáčení připadalo o něco méně jako selhání. A pokud jste obchodník, doufám, že tento příspěvek ve vás vyvolal pocit, že se nemusíte spokojit s průměrným obsahem a zároveň rozvíjíte své podnikání.

Poprvé zveřejněno zde .