Va Biohackers Va Vula Leswaku Va Pfuxe Nawu Yo Humesa Tincece Leti Hanyeke kahle

Ku endla vana swi rharhanganile ku tlula ndlela leyi swi nga ha vonakaka ha yona, naswona mpatswa wihi na wihi lowu lwelaka ku tika ni ku fikelela ku tika loku humelelaka wu langutane ni xiphiqo lexi pfilunganyaka xa magoza yo antswisa ku veleka.

Laha hi laha whole genome personal genotyping yinga pfunaka swinene. Swi le rivaleni leswaku tijini ta wena ti fambisana hinkwaswo ni ku veleka, naswona tijini ta wena ti hlawulekile. Ku kamberiwa ka genotype ya munhu hi xiyexe ku nga voningela leswi u nga ha vaka u swi endlile leswi hoxeke eka ndzawulo ya ku antswisa ku veleka . Swi nyika matimba eka wena na munghana wa wena ku titoloveta precision Biohacking hi ku kuma murhi, swiengetelo, vutshunguri, na ku cinca ka vutomi lebyi mi byi lavaka ku tisa n’wana wo saseka emisaveni.

A ndzi dokodela, ntsena Biohacker leyi a yi ri karhi yi endla ndzavisiso hi ku vilela eka nhlokomhaka leyi, eka malembe mambirhi lama hundzeke, ku aka ndyangu wa mina. Leswi A HI ku siva nkongomiso wa dokodela eka riendzo ra wena ra vutswari.

Xihloko lexi xi ta paluxa 17 wa tijini ta ku veleka leti nga na swiphiqo leti u nga ha vaka na tona, ndlela yo ti kuma, leswaku hi swihi swiyimo leswi ti fambelanaka na swona, naswona xi ta ku nyika ndlela yo tlula-tlula yo ti lulamisa...

Mina na nsati wa mina wotsakisa hi khale ka Biohackers, hikokwalaho se hi tirhisile vunyingi bya swilo swa "low-hanging fruit" fertility optimization, kambe hi tshama hiri vatswari lava navelaka eka malembe ya hina yale ndzhaku ka 30s, hikokwalaho hi kumile genotyping ya hina ya munhu hi xiyexe leyi endliwaka ku kongomisa riendzo ra hina eka ku humelerisa xitukulwana lexi landzelaka xa ti Roselands letintsongo.

Hi hlawurile Sequencing.com eka ku landzelelana ka genome hinkwayo na nxopaxopo wa ti gene hi swivangelo leswi hlamuseriweke hi vuxokoxoko laha...

A ndzi affiliate kumbe official brand ambassador ya Sequencing.com. Ku hlangana ka mina ntsena na vona hileswaku ndzi hlayile no pfuxeta buku ya Dr. Brandon Colby, Outsmart Your Genes (leyi a yi tsaleke loko a nga si simeka Sequencing.com), eka genotyping ya munhu hi xiyexe, leyi a yi tlangeleke no tlherisela hi ku hi andlala ti kits timbirhi ta mahala.





Xihlamusela-marito xa nkoka : tijini ta wena a ti fanelanga ti va vumundzuku bya wena. Ku hava xiyimo xa xitekela lexi nga ta ku rhukana hi vutomi lebyi nga riki na vana . Loko ku landzelelana ka ti- genome ta wena ku hundzula xiyimo lexi fambisanaka ni ku pfumala n’wana, swi nga ha va nchumu lowu u khumbekaka ha wona kumbe ku nga ri wona. I swa nkoka ku languta xifaniso lexikulu...





Xana u vona swikombiso swa xiyimo lexi?

Xana xiyimo lexi xi khumba van’wana endyangwini wa wena?

Xana tiphaneleni ta wena to kambela ngati ti ringanyeta xiyimo lexi?

Xana dokodela wa wena u ku kumile leswaku u ni xiyimo xo karhi?

Xana u antswise swakudya swa wena ni ndlela leyi u hanyaka ha yona leswaku u hlamusela xiyimo lexi?





Loko ndhawu yin’we ntsena leyi xiyimo lexi xi kombisaka eka yona evuton’wini bya wena ku ri xiviko xa wena xa genome, swi nga ha endleka ku ri xitekela lexi nga ti kombisiki.

Ndlela yo lavisisa genome ya wena

Ku nghena eka tijini ta wena swi nga ha vonaka swi chavisa, kambe dashboard ya Sequencing.com yi endla leswaku swi olova swinene. Sungula hi ku famba eka muhloti wa wena wa genome na swiyimo swo cross-reference hi ku veleka . Muphakeri wa genomics loyi u n’wi hlawulaka u fanele ku va na ntirho lowu fanaka. Hilaha u nga swi vonaka hakona laha, Sequencing.com yi hambanisa swinene ku tshemba ka sayense ka vumbhoni lebyi hlanganisaka tijini ta wena ni swiyimo leswi nga khumbaka ku veleka ka wena . A wu lavi ku majorly freak out hi xiyimo lexi nga vaka kona lexi loosely linked na ti genes ntsena hi tidyondzo to sungula ta sayense.









Ku hava gene yin'we leyi "bihile" - hinkwayo yi kona hi xivangelo lexinene, kambe u nga ha va na tinxaka ta tona leti u faneleke ku ti hlamusela eka ku antswisiwa ka wena ka ku veleka. Eka xihloko lexi, ndzi katsa ti-individual problemtic variants/mutations (SNPs), kambe ku na magidi na magidi ya tona leti khumbaka ku veleka, naswona ( ku pfumela loku hlamarisaka ) ndzi nga ha va ndzi hoxile (kumbe sayense ya sweswi eka tona yi nga ha va yi hoxile). Genotyping ya wena yi ta ku tivisa ntsena leswaku hi tihi leti u nga na tona naswona yi fanele ku katsa swihlanganisi eka vumbhoni bya sayense bya nkarhi wa sweswi lebyi fambelanisaka ku hambana ka wena na mintlhontlho leyi nga vaka kona ya ku veleka.





Endzhaku ko cross-reference hi ku veleka, u ta lava ku cross-reference genome ya wena hi single gene disorders na ti polygenetic complexes (ti bold laha hansi) leti khumbhaka ku veleka, leswi hi nga ta hundzuluxela nyingiso wa hina eka swona sweswi...

Swiphiqo swa xitekela xin’we





Hi ku ya hi Sharyn Lincoln , mutsundzuxi wa ti- gene la tiyisisiweke, Fragile X i xin’wana xa swivangelo leswi tolovelekeke swa xitekela xin’we xa ku pfumaleka ka ti- ovary to sungula, ku fana ni galactosemia (kambe a yi tolovelekanga ngopfu). Ku nga tolovelekangi ka ti- chromosomal ni tijini tin’wana leti nga hoxaka xandla eka ku pfumaleka ka ti- ovary i BMP15, NOBOX, NR5A1 na FIGLA.





Leswi u faneleke ku swi endla loko ti genes ta wena ti ku endla u va na ovarian insufficiency...

Ntlhantlho lowu nga erivaleni i ku va na vana ka ha ri na nkarhi ku tlula endzhaku evuton’wini , ngopfu-ngopfu loko tijini ta wena ti ku endla leswaku u va na ku tsandzeka ka ovary - swi hundzuka ntlhontlho lowukulu eka ku veleka tanihi leswi wansati a tshinelaka eka malembe ya 40 hi vukhale. Loko u nga ri na munhu wa vunene ekusuhi wo endla n'wana na yena, "freeze your eggs."

Lexi tsakisaka, kuna vumbhoni byin'wana bya sayense bya swintshuxo kusuka eka mirhi ya ndzhavuko ya China - ngopfu ngopfu Bushen Culuan Decoction leyi hlanganisiweke na clomifene citrate.

Lexi tsakisaka, kuna vumbhoni byin’wana bya sayense bya swintshuxo kusuka eka mirhi ya ndzhavuko ya China - ngopfu ngopfu Bushen Culuan Decoction leyi hlanganisiweke na clomifene citrate.

Languta eka Vutshunguri lebyi Sekeriweke eka Tisele ta Nsinya ku Tlakusa Nhluvukiso wa Follicle , lebyi ku buriweke ha byona laha .

On procrastination ( nala eka vurhumiwa bya wena byo kwetsima ku va manana kumbe tatana lonkulu loyi u nga vaka yena)

Marito ya 13 lama tsariweke hi ntima ya xibalesa lexi nga laha henhla ma nga ha va ma ku pfuxe nyana, ngopfu-ngopfu loko u fana na mina na nsati wa mina naswona u hlwerile van’wana eku va mutswari. Loko u endlile tano, ku languta exivonini ni ku teka vutihlamuleri byo karhi bya ku hlwela koloko swi ta ku tirhela eka riendzo ro ya eka vutswari lebyi tsakisaka lebyi nga emahlweni ka wena. Nkarhi wa ku hlwela ku hlwela wu herile . Sweswi i nkarhi wo teka mhaka leyi yi ri ya nkoka; u nga vi na tingana ku tirhisa nkarhi, switirhisiwa na mali eka ku antswisa ku veleka. Naswona u nga vi na tingana ku thola madokodela lamanene ya ku veleka ni vatsundzuxi va ti- gene leswaku va ku pfuna leswaku u twisisa vuyelo bya wena bya genotyping. Endzhaku ko hlaya xihloko lexi, wena ni munghana wa wena mi ta nyikiwa matimba ngopfu-ngopfu yo teka vumundzuku bya n’wina ni ndzhaka ya n’wina emavokweni ya n’wina. Ndzi tsarile kun'wana leswaku...





Ndzi tala ku ehleketa leswaku vuako hinkwabyo byi korhama hi ku navela ka wanuna kumbe wansati la tiyimiseleke ku ku sindzisa hi ripfumelo leri heleleke. Naswona entiyisweni, yoleyo i ntiyiso lowu tiyisisiweke swinene eka sayense hi ku tlula 150,000 wa swikambelo swa tliliniki swa xiyimo xa nsuku leswi kombisaka matimba ya ripfumelo ["vuyelo bya placebo"] eka xivumbeko xa swilo leswi vonakaka xa biology ya hina (ku lunghisa marhambu lama tshovekeke na ku horisa khensa, ku boxa swilo swi nga ri swingani)...





Endzhaku eka xihloko lexi, hi ta lavisisa ngopfu xiave xo hlamarisa lexi mbuyelo wa placebo wu nga vaka na xona eka riendzo ra wena ro endla n’wana.

Swilo leswi rharhanganeke swa polygenetic





Leyi i ndlela yo saseka yo vula leswaku kuna swilo swa xitekela na mbango leswi khumbhaka ku pfumala n’wana na swiyimo leswi. Ku kumisisa xivangelo xa leswi i vukanganyisi, kambe loko swilo leswi rharhanganeke swi vonaka hi ntolovelo endyangwini wa wansati, swi nga ha endleka ku ri xivangelo xa xitekela.





Endometriosis - Akuna xikambelo xa ti gene lexi nga erivaleni xa Endometriosis, kambe kuna ti candidate genes tin’wana - swi fambelanisiwa na PAI gene, leswi ku buriweke ha swona laha hansi.





Polycystic ovarian syndrome (PCOS) - Akuna xivangelo xin’we xa xitekela xa lexi, kambe eka xivumbeko xa xona lexi nga riki xa xikhale, PCOS yinga vanga ku pfumala mbeleko. Xiyimo xa xitekela xa congenital adrenal hyperplasia , lexi u nga xi lavaka eka xiviko xa wena xa genome, minkarhi yin’wana xi nga tiendla PCOS, naswona xi fambisana na CYP11B1. PCOS a yi ku rhukani eka vutomi byo pfumala vana, naswona ku byi lulamisa i nhlokomhaka yo anama ku tlula mpimo wa xitsalwana lexi, kambe loko jini ya wena ya PAI yi ri na mujeko wo tshwuka, hi leyi ndhawu yo tlula-tlula eka yona ya Biohacking.





Ti fibroids - Ti fambelanisiwa na ti genes ta MED12, HMGA2, na COL4A5, ti tolovelekile swinene eka vaaki hinkwavo naswona aswi vuli leswaku swi khumba ku veleka. Minkarhi yin’wana ti- fibroid ti vangiwa hi xiyimo xa xitekela xin’we, Hereditary Leiomyomatosis, na Renal Cell Cancer (HLRCC), leswi vangiwaka hi jini ya FH, leyi tlhelaka yi fambisana ni ku va ni khensa ya tinso. Tindlela ta vutomi to sivela kumbe ku tshungula Fibroids ti katsa ku hunguta ku pfimba ka sisiteme na ku papalata swakudya swa estrogenic, naswona swi tikomba onge, ECGC eka tiya ya rihlaza yi nga ti hunguta. Eka swiyimo swin’wana, ku fanele ku anakanyiwa hi myomectomy (ku susa ti- fibroid hi vuhandzuri).





Triple X Syndrome - Loko wansati a ri na chromosome ya X yo engetela. Leswi aswi tali kambe switala kuva eka vavasati vo leha naswona swinga khumba ku veleka, leswi katsekaka eka ti levele ta estrogen tale hansi kutlula xiringaniso xikan’we na khombo leri tlakukeke ra ku tsandzeka ka ovary ka ha ri na nkarhi. Ti Triple Xers tinga lwisana na ku ringanisela ka ti hormone, hikokwalaho endla leswaku ti hormone ta wena ti kamberiwa: xa nkoka, swimaki swa vuhlayiselo bya ovary swofana na AMH (Anti-Mullerian Hormone) na FSH (Follicle Stimulating Hormone). Loko kuri na ndzhawu ya nkoka yo antswisa, ehleketa: ku engetela ti Phytoestrogens ta swakudya (kufana na flaxseeds na ti lentils), ku nwa murhi lowu lawulaka progesterone Vitex (Chasteberry), naku engetela DIM (Diindolylmethane) leyi pfunetaka ku ringanisela ti levele ta estrogen.

(In?)Tijini leti Fambelanaka na ku Veleka

MTHFR

Kumbexana i xitekela lexi tivekaka swinene; yi hlamuseriwa tani hi "master switch" eka tindlela to tala ta biochemical ta miri wa hina hi mulavisisi Carolyn Ledowsky wa MTHFR Support Australia, senthara ya ku veleka. Swi boha ndlela leyi u methylate folate ha yona, naswona swi fambisana ngopfu ni ku veleka.





Mutivi wa swakudya swa ti gene na mutsari Russell Browne u yi thya vito ra #1 "infertility gene." U nga ha cross reference xiviko xa wena xa genotyping ya munhu hi xiyexe hi ku cinca loku ka swiphiqo (ku thyiwe vito eka buku ya Browne): C677T, C24909T, A4598G, A4117C. Naswona A1218C na S67TT na swona swi fambelanisiwa na mintlhontlho ya ku veleka.





Swinga endleka se u switiva leswaku loko uri MTHFRer, swiengetelo swa folic acid swa muxaka wa le jarateni aswi pfuni nchumu eka wena, xikan’we na ti vitamin tin’wana letinga methylated kufana na xivumbeko xa cyanocobalamin xa B12. Kahle kahle, Dave Asprey u endla mhaka yo tiya eka The Better Baby Book leswaku wansati un’wana na un’wana ufanele ku hlawula Folinic acid - xivumbeko lexinga bioavailable swinene. Nakambe u nga lava ku papalata switachi swa swiengetelo swa le mahlweni ka ku veleka, tivhithamini to tala kumbe swakudya leswi tiyisiweke leswi nga ni folic acid ya xisekelo - a swi nge ku endli ti favors. Kambe a hi swona ntsena, ku seketela methylation u nga lava ku engetela...





Niacin - 100 wa mg

Riboflavin (FAD) -100 wa timigiramu

Vhitamini ya B6 (P-5-P) - 25 mg

Magnesium Bis-glycinate\5-MTHFR (L-methyl-folate) kumbe "Activated Folate" - Leyi yingava banga ra matlhelo mambirhi; yi teke hi nkongomiso wa dokodela wa wena (loyi a faneleke ku dyondzeka kahle hi MTHFR). Naswona swi nga ha va xiphiqo eka lava nga ni matimu ya timhaka ta rihanyo ra mianakanyo.

Zinc\B-vhithamini leyi rharhanganeke\Folinic acid





Ku katsa ni ku dya swakudya leswi seketelaka methylation: tandza, ti- beet, salmon leyi khomiweke enhoveni ni tinyawa. Naswona anakanya hi rihanyo ra wena ra marhumbu; endla leswaku microbiome ya wena ya marhumbu yi kamberiwa ku vona leswaku hi tihi tinxaka ta probiotic leti u ti lavaka hakunene (u ta boheka ku rhumela xikombiso xa poop eka vukorhokeri byo fana na Viome), dya swakudya swa probiotic siku na siku, kumbexana u tirhisa peptide BPC-157, naswona u hefemula swi nga ri swingani swo wisa loko u nga si dya swakudya swin’wana na swin’wana (i digestion hack).





Loko u lwisana ni ku karhala, sweswo i xikombiso lexi kombisaka leswaku a wu methylate kahle. Carolyn Ledowsky u kandziyisa nkoka wa vulawuri bya ntshikilelo eka va-MTHFR, tanihileswi ntshikilelo wu nga ta ya emahlweni wu khumba vuswikoti bya wena byo methylate kahle . U tala ku vutisa vamanana lava navelaka, "I yini lexi nga xa nkoka swinene, ntirho wa wena kumbe ku va na n'wana?" Naswona yi vika leswaku vavasati va tala ku tika endzhaku ka tin’hweti ti nga ri tingani va tshike mintirho ya vona (leyi tshikilelaka).

SLC19A1

Ku hambana ku nga ri kungani ka xitekela lexi ku nga vanga timhaka ta ku nghena ka folate eka tisele. Loko genotyping ya wena yi hundzula ti red flags ta gene leyi, uta lava Vitamin B1 yo engetelela ku tiyisisa leswaku vuhumelerisi bya folate abyi siveriwi.

DHFR

Jini leyi i xirho lexi nga tiviwiki ngopfu xa ndyangu wa tijini leti lawulaka folate, kambe yi fambisana hinkwaswo ni endlelo ra nkoka ra methylation. MSH T-473A i muxaka lowungana xiphiqo, kuya hi Browne, loko uyi kumile uta lava ku papalata folic acid, grape seed extract, na ECGC (so no red wine kumbe green tea, bummer!). Ku engeteriwa ka niacin i mianakanyo leyinene. Nakambe, swi tikomba onge, jini leyi yi le khombyeni swinene eka miseve ya miseve (hinkwaswo sweswo swo chavisa leswi olovaka swa miseve ya EMF ku suka eka ti-smartphone ta hina, wifi, na tilaptop - wena DHFR a wu swi tsakeli!) - kutani teka magoza yo hunguta EMF lama hlamuseriweke laha hi vukheta.

MTR na MTT

Leswi i tijini ta nkoka leti fambelanaka na Vitamin B-12 leti lawulaka ndlela leyi miri wa wena wu tirhisaka vhithamini ya nkoka ha yona; va tirha swin’we ku hundzula cobalamin yi va methylcobalamin. Titlhela ti tirhisana na xirhendzevutani xa folate. Ti reference ta lab leti tolovelekeke ti tekela ehansi leswaku u lava B12 yo tanihi kwihi; duvula kuringana kwalomu ka 500 - 900 pg/mL serum B-12 kuva yi seketela kahle methylation. Xana swa olova ku fana ni ku tlhaviwa evokweni ku kambela mpimo wa serum ya ngati ya wena ku tiyiseka leswaku u le ka xiyimo lexinene? Khombo ra kona a swi tano. Mepe a hi minkarhi hinkwayo ku nga nsimu leyi nga ni ku pfumaleka ka B12 , hi ku ya hi Browne. Loko genotyping ya wena ya munhu hi xiyexe yi hundzula mijeko yo tshwuka eka ti genes leti, ku nwa ntsena B-12 yotala swinga endleka kungari nhlamulo - miri wa wena wungava wunga yi tswongi. Hi wahi magoza man’wana lawa u nga ma tekaka ku antswisa tijini ta wena ta B-12...





Zinc i cofactor ya nkoka eka MTR

SAM i cofactor ya MTRR - leyi Niacin yi nga xihlovo xa yona





Teka xivumbeko lexi faneleke xa B12 eka ti genes ta wena ...

Hydroxocobalamin - xivumbeko lexi tolovelekeke swinene lexi nga kahle eka vanhu votala.

Methylcobalamin - Xivumbeko xa bioavailable swinene lexi pfuxetaka metabolism leyi lawuriwaka hi MTRR, kambe kungari eka lavangana timhaka ta rihanyo ra miehleketo leti fambelanaka na ti gene ta COMT

Adenosylcobalamin - Yi kahle eka lava nga na ku cinca ka tijini eka MUT, MMA, MMAB, MMADHC, kumbe lava nga na (Methylmalonic acid) MMA leyi tlakukeke eka xikambelo xa ngati





Vegans na vegetarians va lwisana na ku kuma B-12 leyi eneleke; ku engetela ntsena swo tala swi nga ha va ku nga ri nhlamulo - vutomi lebyi byi fanele ku tekeriwa enhlokweni nakambe loko u langutane na ku lwisana na ku pfumala mbeleko.

TCN

Ku cinca ko karhi ka jini leyi ku nga ha va ni vuyelo byo biha eka ku amukeriwa ka wena ni ku tirhisa Vhitamini B12: Ngopfu-ngopfu TCN1 G4939288A na TCN2 C766G. Ringeta ku nwa B12 hi xivumbeko xa liposomal kumbe hi ku tirhisa mathonsi ya nomu loko swi tika ku kuma ti levele ta wena ta B12 eka swikambelo swa ngati eka mpimo wa rihanyo.

PAI/SERPINE1

Leswi swi yimela Plasminogen activator inhibitor naswona i gene leyi nga na vutihlamuleri eka ku hlangana ka ngati na ku hlangana ka ngati. PAI-1 4G/5G polymorphism yi fambelanisiwa na thrombophilia na Endometriosis. Genotyping ya wena ya munhu hi xiyexe yi ta hundzula tinxaka leti nga na swiphiqo leti u nga vaka na tona na PAI kumbe SERPINE1. Loko yi "tshovekile," hi ntolovelo swi vula ku tirha ngopfu, leswi swi nga engetela khombo ra ku hlangana ka ngati, leswi endlaka leswaku ku tsandzeka ku nghenisiwa ka ngati kumbe ku tshoveka ka khwiri. Magoza lama faneleke ku tekiwa ku hunguta khombo leri fambelanaka na thrombophilia na PCOS...





Teka ti anti-coagulants leti nga ta hunguta ngati : aspirin ya mpimo wa le hansi kumbe heparin hi ntolovelo. Heparin i murhi wa mirhi lowu cheriwaka, u nga ha vutisa dokodela wa wena mayelana na ematshan’wini ya ku tirhisa heparin ya ntiko wa molekhuli ya le hansi (LMWH) leyi fambelanaka na switandzhaku switsongo na goza ro tshama nkarhi wo leha. Mahungu lamanene hileswaku kuna swin’wana swa ntumbuluko leswinga cincaka eka Heparin: Nattokinase, omega-3 fish oil, garlic, na curcumin (COA-verified as heavy metal free, HAYI swilo swo chipa eka xitolo xa swakudya).

Teka ti anti-coagulants leti nga ta hunguta ngati : aspirin ya mpimo wa le hansi kumbe heparin hi ntolovelo. Heparin i murhi wa mirhi lowu cheriwaka, u nga ha vutisa dokodela wa wena mayelana na ematshan'wini ya ku tirhisa heparin ya ntiko wa molekhuli ya le hansi (LMWH) leyi fambelanaka na switandzhaku switsongo na goza ro tshama nkarhi wo leha. Mahungu lamanene hileswaku kuna swin'wana swa ntumbuluko leswinga cincaka eka Heparin: Nattokinase, omega-3 fish oil, garlic, na curcumin (COA-verified as heavy metal free, HAYI swilo swo chipa eka xitolo xa swakudya).

Biohack insulin sensitivity : ku lwisana na insulin i xivangelo eka PCOS na thrombophilia. Ku lulamisa ku lwisana na insulin a swi ta sungula hi ku cinca ka vutomi: ku lawula ntiko, ku titsona swakudya ni ku antswisa swakudya. Metformin yi tala ku nyikiwa ku tshungula PCOS, kambe Metformin i kati leri rharhanganeke (a ndzi khorwisi leswaku minkarhi hinkwayo yi pfuna ku tlula ku vavisa). Ndzi ta rhanga ndzi langutana na ku lwisana na insulin hi Berberine HCL, Citrus Bergamot Extract, Inositol (ngopfu-ngopfu swivumbeko swa Myo-inositol na D-chiro-inositol), kumbe homeopathic Metformin ( ina , leswi i nchumu. Naswona ku na vumbhoni byo karhi bya vuhlayiseki bya yona na ku tirha kahle). Biohack leyikulu ya ku lwisana na insulin i ku nwa stack ya NMN na Pterostilbene kumbe Resveratrol (languta Epigenetic Awesomeness Protocol - ndzi ta nwa 500 milligrams ya NMN, capsule ya Pterostilbene, kutani ndzi tiphina hi nghilazi ya organic red wine eka swakudya swa nimadyambu). Vitamin D yi hoxa xandla eku lawuleni ka jini leyi , kutani endla leswaku ti levele ta wena ta D3 ti kamberiwa naswona u teka magoza yo nghena eka xiyimo xa rihanyo .

, kutani endla leswaku ti levele ta wena ta D3 ti kamberiwa naswona u teka magoza yo nghena eka xiyimo xa rihanyo . Vavasati lava nga na 4G/5G polymorphism va fanele ku vekiwa tihlo swinene hi dokodela wa vona hi nkarhi wa ku tika ku lawula makhombo ya clotting na ku antswisa mimbuyelo.

PEMT

I gene leyi endlaka Choline, leyi nga ya nkoka eka ku tika, ngopfu ngopfu hi nkarhi wa trimester yo sungula loko byongo bya n’wana byi ri karhi byi vumbiwa. Genotyping ya wena yita paluxa loko uri na xiphiqo xa PEMT variant. Loko u endla tano, wa swi endla; mahungu lamanene, leyi i yo olova ku yi hlamusela hi ku engetela ku dya ka wena choline hi ku tirhisa swakudya kumbe ku engetela. Phosphatidylcholine kumbe Alpha-GPC i xivumbeko xa bioavailable swinene (naswona Nootropic - swinga endla leswaku u tlhariha nyana).

Naswona endla leswaku hair-mineral analysis yi endliwa ku vona loko u pfumala.

APEO

Leyi i xitekela lexi akaka byongo bya n’wana wa wena, hikwalaho i swa nkoka swinene. U lava leswaku n’wana wa wena a va xikhukhi xo tlhariha, a swi tano ke? Genotyping ya wena yinga hundzula tinxaka letingana xiphiqo ta APEO4, G5964A, na IVS1+69, leswivulaka leswaku uta lava mafurha yotala ya rihanyo. Loko unga swikoti ku dya salmon leyi khomiweke e nhoveni kan’we kumbe kambirhi hi vhiki, teka xiengetelo xa Mafurha ya Nhlampfi ya xiyimo xale henhla kuva u kuma nhlayo ya EPA+DHA leyi uyi lavaka. Krill Oil na Cod Liver Oil i Mercedes na BMW ya mafurha ya nhlampfi - ndzi nga hlawula sweswo!





Mahungu lamanene, Chlorella na Spirulina swi na DHA. Loko ndzi nyikiwa ku hlawula, ndzi nga tsakela ku kuma DHA ya mina eka swiengetelo leswi tani hi leswi swi tlhelaka swi chelate toxins naswona swi nga dyiwa swi ri powder tani hi tiya ya swimilani yo tsakisa. Sweswo swi twala swi antswa eka mina ku tlula ku ringeta ku kuma leswaku hi swihi swiengetelo swa mafurha ya nhlampfi ya omega-3 leswi nga legit.

FVL na F2

Ku hlangana ka ngati i mahungu yo biha loko u tikile, naswona lawa i tinxaka leti lawulaka ku hlangana ka ngati hi ndlela leyi nga ni xiphiqo. Leswi hi swona swi endlaka leswaku tatana na yena a lava ku endliwa genotype; ku rhwala ka yena tinxaka ta Factor V Leiden (FVL) kumbe Prothrombin (F2) swi nga tlakusa khombo ro tshoveka khwiri.





Loko wena kumbe munghana wa wena u ri na leswi, i swa nkoka ku hunguta swilo leswi nga ekhombyeni: ku nyuhela ngopfu, vutomi byo tshama ehansi, cholesterol leyi tlakukeke, ku dzaha fole ni swakudya leswi nga riki swinene. U fanele u tlhela u kambela tiplatelet, tiphrotheyini leti nga ni C-reactive ni fibrinogen. Papalata vutshunguri bya tihomoni lebyi nga lavekiki - byi nga nyanyisa swilo. Engetelani Niacin na Fish Oil ku vasodilate na ku olova ngati.

NOS

Ti genes leti ti lawula vuhumelerisi bya Nitric Oxide naswona Nitric Oxide i banga ra biological ra matlhelo mambirhi. Ku hambana ka G6797A na T786C loku nga na xiphiqo swi nga endla leswaku ku va na downregulation ya Nitric Oxide, leswi khumbaka oxygen leyi n’wana wa wena loyi a kulaka a yi lavaka. Kuma swo enela swa ti cofactors ta Nitric Oxide: Riboflavin, iron, na arginine (dya chokoleti ya ntima ya khwalithi). Kambe u nga penga hi swiengetelo swa Nitric Oxide; kuma balance ya wena ya oxidant/antioxidant yi kamberiwa - unga lava ti antioxidants totala. Nakambe, loko tijini ta wena ti ku endla u va ni ku pfumaleka ka okisijini, endla hi vomu swinene malunghana ni ku hefemula ka wena; endla 10-20 wa timinete ta ntirho wo hefemula hi siku ku tidyondzisa ku hefemula swinene (swi ta pfuna swiyimo swa wena swa ntshikilelo), naswona endla mouth taping nivusiku ku tolovela ku hefemula hi nomu.

GST/GPX

U twile hi Glutathione, master antioxidant, naswona leti i ti genes leti yi lawulaka. Genotyping ya wena ya munhu hi xiyexe yi ta hundzula tinxaka tihi na tihi leti nga na swiphiqo, leswi nga ha vulaka leswaku miri wa wena a wu susi chefu hi laha ku ringaneke. Magoza lawa u faneleke ku ma tekiwa ku seketela Glutathione: engetela B2 na selenium (tiphine hi nati ya Brazil kumbe timbirhi siku na siku). Naswona, hi ntiyiso, u nga engetela Glutathione hi yoxe; N-acetylcysteine (NAC) i xihlovo lexi dumeke xa Glutathione, kambe van’wana a va hlamuli kahle loko va yi nwa nkarhi hinkwawo. Ndzi nwa NAC hi tinhweti to titimela ku seketela masocha ya miri, kambe S - Acetyl L - Glutathione kumbe xiengetelo xa liposomal i ndlela yo antswa yo kuma Glutathione leyi u yi lavaka.





Endla xikambelo xa timinerali ta misisi leswaku u kuma mianakanyo ya leswaku u ni tinsimbi tingani to tika leti nga ni chefu emirini wa wena. Loko u ri na chefu swinene (vunyingi bya hina hi tano) naswona u rhwale tinxaka leti nga na swiphiqo ta jini leyi, hakunene u fanele ku tlakusa matshalatshala ya wena yo susa chefu...





Katsa swakudya swotala swa chelating eka swakudya swa wena (leswi nga ta claw out the toxins): Engeta Cilantro yotsakama eka hinkwaswo leswi yi fambisanaka kahle na swona (leswi kahle kahle swinga hinkwaswo!), xikan’we na Chlorella na Spirulina leswinga powder. Naswona dya strawberry endzhaku ko tiphina hi sushi.

Engetela Quercetin, Astaxanthin, naswona unga ringeta "most beautiful molecule" C60 - i xitirhisiwa xa matimba xa detox.

Nyuhela ngopfu eka ndhawu yo titoloveta, eka xikanyakanya xa wena xa le kaya xo endla vutiolori, u endla tango leyi nga etlhelo ekamareni ro etlela eka rona kumbe esauna.

Papalata xivungu. Xana u tshamela ku lorha milorho yo biha naswona xana kamara ra wena ro hlambela ri tshama ri nun’hwela ku hlekisa? Endla leswaku kaya ra wena ri kamberiwa hi mold naswona anakanya hi ku rhurha.

Landzelela protocol ya detox ehansi ka vulawuri bya dokodela wa wena (dokodela loyi a tivaka swilo swa vona loko swita eka detox - leyi i ndzhawu ya kahle yo hundzukela eka naturopath).





Ku nghena swinene eka nhlokomhaka ya ku yima na chefu ya manguva lawa na ku papalata chefu ekusunguleni, languta nxopaxopo wa mina wa buku ya deep-dive book ya Food Forensics .

PON

Gene hi yona yi hlayisaka xivindzi xa wena xi endla nchumu wa xona wa detox, xi tirhana na ti organophosphates hinkwato to nyenyetsa (swidlaya switsotswana na swidlaya switsotswana, chefu yin'wana yo nyenyetsa leyi "geniuses" eka Big Agriculture yi yi nghenisaka eka kwalomu ka swakudya hinkwaswo leswi u nga swi kumaka exitolo xa swakudya). Chefu leyi yi hlengeletana emirini wa wena, leswi endlaka leswaku u nga vi na mbeleko naswona u nga ha va ni swihoxo swa ku velekiwa. Loko genotyping ya wena ya munhu hi xiyexe yi fungha xitekela lexi (ngopfu-ngopfu loko u ri na muxaka wa PON1 Q192R)...





Endla leswaku dokodela a ku kongomisa eka murhi wo dlaya switsotswana kumbe ku susa chefu ya xivindzi.

Teka magoza ya detox lawa ya hlamuseriweke laha henhla.

Tshika ku kuma swibyariwa swa wena kusuka eka xitolo xa swakudya (vanhu va sasekile swinene eka timakete ta van’wamapurasi, naswona van’wamapurasi va kona va nyika damn hi khwalithi ya switirhisiwa swa vona).

VDR

Jini leyi yi lawula ti receptors ta wena ta Vitamin D, naswona tani hileswi ndzi tiyisekaka leswaku wa switiva, Vitamin D i mhaka leyikulu eka bindzu ro endla vana. Genotyping ya wena ya munhu hi xiyexe yi ta red flag tinxaka tihi na tihi leti u nga vaka na tona leti khumbaka hi ndlela yo biha ku amukeriwa ka wena ka Vitamin D.

U ta fanela ku engetela swin’wana (ngopfu ngopfu loko u nga tshami ndhawu yin’wana laha u faneleke ku vilela hi tikhokhonati leti welaka enhlokweni ya wena!) Endla leswaku ti levele ta wena ta Vitamin D3 ti kamberiwa; loko u pfumala (ehansi ka kwalomu ka 70 ng/ml), engetela 5000 IU hi siku kufikela loko u nghena eka xiyimo xa rihanyo. Ku tiyisisa metabolism leyi faneleke ya vitamin leyi ya nkoka, ringeta ku kuma dyambu nyana siku na siku (hindlela leyinene eka AM); Mina endla kwalomu ka 20 wa timinete ta ku hisiwa hi dyambu siku na siku ephasejini ya hina ku kondza ku titimela ngopfu lerova a hi nge swi koti ku endla tano. Naswona tiyisisa leswaku u engetela ti cofactors ta Vitamin D, Vitamin K2 na Magnesium, nimadyambu.





Hi ku langutisiwa tijini letikulu leti fambelanaka na ku pfumala n’wana, a hi hundzuleni eka...

Ku pfumala n’wana ka xivangelo xa xinuna

Tijini ta wanuna loyi a hi nchumu lowu nga nyawuriki eka ku veleka. So gents, loko mi nga se yi endla, bukuta appointment yaleyo ku ya teka squirt eka khapu ekamareni ra private exibedlhele kumbe fertility clinic ku kuma xiyimo xa vahlamberi va n'wina xi xopaxopiwa! Factoid leyi tsakisaka, hi ku ya hi phepha leri nge, The Genetics of Infertility: Current Status of the Field





ku ni tijini to tlula 2 300 leti kombisiwaka eka swirho swa mbeleko ntsena, naswona madzana ya tijini teto ti kucetela ntirho wa ku veleka eka vanhu naswona ti nga hoxa xandla eka ku pfumala mbeleko ka xinuna.





Kutani i swa nkoka leswaku vanghana havambirhi va endla genotyping ya vona; nxopaxopo wa yena wa genome wu ta red flag ti genes leti nga ha vaka ti n’wi endla a nga vi na khombo ngopfu eka ndzawulo yo endla vana. Nakambe, ku kuma genotyping eka vanghana lavambirhi swiku nyika nkarhi wo kuma leswaku hi swihi swiyimo swa ndzhaka leswi vana va wena va nkarhi lowu taka vanga vaka ekhombyeni eka swona - nhlokomhaka yo rharhangana leyi nga ehandle ka xiyenge xa xitsalwana lexi.

Hi swihi swiyimo na ti genes leti khumbaka ku veleka ka xinuna...

Eka swiphiqo swa xitekela xin’we leswi khumbaka vavanuna, lexi tolovelekeke ngopfu i classic cystic fibrosis (leyi khumbaka matirhelo ya mahahu na mahahu). Swi fambelanisiwa na gene ya CFTR (genotyping ya wena yita red-flag ti problemtic variants loko uri na tona). Loko u kumiwile u ri na cystic fibrosis, hakunene u ta lava ku tlakusa Biohacking ya wena ku seketela testosterone ya wena na vuhumelerisi bya mbewu ya vununa (switsundzuxo leswi nga laha hansi i ndhawu ya kahle yo sungula). Naswona u nga ha lava ku va ni bulo ro tika ni dokodela wa wena wa urologist malunghana ni leswi, xiphemu xo karhi xa vavanuna lava nga ni vuvabyi bya cystic fibrosis a va na switsongwatsongwana naswona va ta lava ku hundzukela eka thekinoloji leyi pfuniwaka ya ku veleka hi ku ya hi Cystic Fibrosis Foundation .





Vavanuna va nga tlhela va va va MTHFRers, loko a rhwala problemtic C677-T variant kumbexana a nga methylate kahle leswi nga hungutaka sperm count na motility ya yena. Teka magoza lawa ya hlamuseriweke laha henhla ku seketela methylation naswona endla damnedest ya wena ku papalata ku dya synthetic folic acid.





Klinefelter’s syndrome, leyi nga tolovelekangiki ngopfu, leyi hlaselaka kwalomu ka wanuna un’we eka 500, yi endla leswaku va xinuna va va na X chromosome leyi engetelekeke naswona yi endla leswaku ku pfumaleka ka mbewu ya vununa eka mbewu ya vununa. Loko nhlayo ya wena ya mbewu ya vununa yiri eka ndzhawu yale hansi, unga lava ku languta gene leyi yi fambelanaka na yona, 47XXY. Loko u ri rare gent stricken hi leyi, languta eka vutshunguri byo siva testosterone.

I yini swin'wana leswi vavanuna va nga swi endlaka eka ndzawulo ya fertility optimization...

Teka swimilani leswi antswisaka testosterone: Horny Goat Weed, Tongkat Ali, na Tribulus Terrestris - swita endla leswaku u titwa u ri wanuna swinene naswona swita hunguta timhangu ta whisky dick . Tiyisisa ntsena leswaku u ti kuma ti tiyisisiwile hi COA tanihi leti tengeke (swilo swo chipa eka Amazon kahle swinene swi nga ha va na tinsimbi to tika leti ku vavisaka ku tlula ku pfuna!)

Zinc i mhaka leyikulu eka vavanuna; ku nga kumi swo enela swi ta khumba testosterone na ku veleka, xikan’we na ku endla leswaku ti va bitchy (less able to handle stress). Endla leswaku ti levele ta wena ta Zinc ti kamberiwa; loko uri ehansi ka 14 mg/100 mL, engetela Zinc picolinate (xivumbeko xa bioavailable xa Zinc) kutani u engetela Zinc ya swakudya - hi xitalo yi fambelanisiwa na swakudya leswingana ti protein tale henhla, hikokwalaho splurge ngopfu eka nyama ya homu yo saseka swinene leyi dyiwaka hi byanyi bya organic leyi unga yikotaka!

Lahla ti boxer briefs kutani u tshika junk ya wena yi dangle - boxer briefs (kumbe whitey-tighties) yi khoma mabilomu ya wena kuya e henhla eka miri wa wena laha ku hisaka ngopfu eka wona - leswi khumbhaka vuhumelerisi bya mbewu ya vununa.

TSHIKA ku nwa biya. Kuhambana na leswi swinavetiso swinga endla leswaku u pfumela, biya i byala bya estrogenic swinene - ayi kahle eka ku veleka ka wena, testosterone, na rihanyo ra xinuna hiku angarhela. Cinca kuya eka bio-dynamic, wayeni ya organic kumbe vodka.

Hlayisa mbewu ya wena! Gents, mbewu ya vununa yi durha hi biologically leswaku miri wa wena wu humesa, naswona loko u lwisana na ku veleka, wansati wa wena u fanele ku va yena ntsena loyi a kumaka ya wena! Kutani, i nkarhi lowunene wo lahla mukhuva wa vantshwa wo ngungumela u ya hlantswa yin’we .

Ku lawula ntshikilelo a hi swa yena ntsena. Tanihi vavanuna, hi nyikiwile ngopfu eka miehleketo ya stoic leyi masocha ntsena ya nga emahlweni hi ntshikilelo, kambe leswi swi nga ha va swi onha ku veleka ka wena. Hi ta hundzulukela eka nhlokomhaka leyi leyi landzelaka...

Ku lawula ntshikilelo

Ntshikilelo i nala wa ku veleka. Kuna ku twanana loku twala exikarhi ka madokodela ya ku veleka, vatirhi, na matsalwa ya sayense - ntshikilelo i xivangelo lexi hoxaka xandla eka kwalomu ka xiyimo xin’wana na xin’wana xa ku pfumala mbeleko. Kutani hakunene u fanele ku stack multiple stress management measures...





Tshika ntirho wa wena lowu tshikilelaka kutani u wu kufumeta hi ku navela ntirho entirhweni wa wena.

Titolovete mukhuva wa ku anakanyisisa hi mianakanyo lowu ku tirhelaka. Ku leteriwa ka byongo ka N-Back kambirhi ku ni vuyelo lebyi fanaka eka ntshikilelo loko hakunene u lwela ku anakanyisisa.

Ku titoloveta ku hefemula i ku cinca ka ntlangu eka ku lawula ntshikilelo; Minkarhi yo hefemula leyi kongomisiweke leyi tekaka timinete ta 5-20 ntsena yi ta ku hlohlotela nimixo naswona yi ku kufumeta nimadyambu kumbe minkarhi ya ku hlundzuka.

Huma eka vuxaka lebyi nga ni chefu, kutani u byi veka hi ku yimanyana ku kondza u va mutswari.

Hlaya tibuku tin’wana leti vulavulaka hi ku lawula vukarhi (a ndzi swi lava leswi!) ni ku vilela. Va ta cinca miehleketo ya wena ku rhendzela mintlhaveko leyi tshikilelaka leyi a wu navela ku yi teka yi ri ya nkoka, leyi "vekaka ntsengo wa le henhla swinene eka swilo leswintsongo swinene."

Susa YouTube, khansela xikhokhelo xa wena xa Netflix naswona u anakanyisisa kumbe u hlaya tibuku nimadyambu ematshan’weni yo tlula mpimo eka swilo leswi godzombelaka leswi ku hlohlotelaka u nga si etlela.

Nwa swimilani swa adaptogenic siku na siku; ti nandziha naswona ti ta endla leswaku fambiselo ra wena ra misiha ra autonomic ri tiyisela swinene emisaveni leyi yo penga.

10-20 wa timinete ta vutshunguri bya rivoni ro tshwuka hi siku byi na matimba ya full-spectrum anti-stress effect.

Landzelela vutlhari bya khale mayelana ni ku wisa ka savata evhikini. Teka siku rin’we kumbe mambirhi hi vhiki u wisa entirhweni - famba u ya famba hi milenge kumbe u heta nkarhi wo karhi u ri eka ntumbuluko.

Endla masangu yo tala (hayi ntsena loko u ringeta ku tika) naswona u va na xikongomelo xo endla masangu yo antswa (vavanuna va fanele ku languta eka maendlelo ya Tantric - i mindblowing hedonism health hack for greater intimacy).

Languta swihlovo swihi na swihi leswi nga xisekelo swa ku kanetana loku nga heriki na munghana wa wena. Leswi swi nga ha lava ku va ni mabulo yo karhi lama nga nyawuriki, ku yingisela, ku pfumelelana, ku burisana kumbe vutshunguri bya mimpatswa.

Ripfumelo ni vumoya i swihlovo leswi rhurisanaka swa matimba eka magidi ya timiliyoni ta vanhu, hikwalaho tshamiseka swinene malunghana ni ku titoloveta xikhongelo, nkarhi wa ku tinyiketela kumbe ku ya ekerekeni. Loko u nga ri wa vukhongeri, ringeta ku anakanyisisa ka mianakanyo ya epigenetic loku endliweke hi Dokodela Joe Dispenza.

Endla vutiolori minkarhi yi nga ri yingani hi vhiki, kambe xikongomelo xa wena evuton’wini sweswi i ku endla n’wana, ku nga ri ku hetisisa mphikizano wa Iron Man, kutani famba hi ku olovanyana.

Tivonele hi ku Cinca-cinca ka ku Ba ka Mbilu ya wena; biomarker leyi yi yimela ndlela leyi mbilu ya wena ni fambiselo ra misiha swi hlamulaka kahle ha yona eka swilo leswi tshikilelaka, swa le ndzeni ni swa le handle. U nga pima no Biohack ntshikilelo wa wena hi xitirhisiwa xa HRV. Kuna ntlawa ehandle kwalaho lowu hinkwawo wu nga ta pfuna, kambe ndzi ehleketa leswaku ndlela leyinene ngopfu kumbexana i Garmin HRV Smartwatch ya xitayili - leyi ku nyikaka "Body Budget" ya nkarhi wa xiviri leyi ringanyetaka leswaku u nga swi khoma ntshikilelo kumbe ku endla vutiolori ku fikela kwihi hi siku leri nyikiweke.





Mhaka ya nkoka, i nkarhi wo TSHAMA ku va stoic ngopfu hi stress loko u lava ku va mutswari . Vulawuri bya ntshikilelo lebyi u byi toloveleke ku antswisa ku veleka byi ta ku endla mutswari wo antswa loko u ri na mini-me nyana naswona byi ta tirhela ndzhaka ya wena eka makume ya malembe lama taka.

Folic Acid - Ku dzaha fole lokuntshwa?

Sweswo hi leswi Dokodela Carolyn Ledowsky a swi tiyisisaka mayelana ni ntungu wa folic acid leyi nga metabolized eka vaaki, leyi susumetelaka ku nga tirhi kahle ka fambiselo loku hangalakeke ka xirhendzevutana xa methylation. Folic acid yo endliwa leyi hi yi kumaka eka "swakudya leswi tiyisiweke" (hikwalaho ka "geniuses" ta rihanyo eka tiejensi ta mfumo leti lawulaka swakudya) na swiengetelo swa multivitamin swa xiyimo xa le hansi leswi xavisiwaka eka mabodlhela yo basa ya pulasitiki swi sivela mimiri ya hina ku methylate kahle. Swi nga ha endleka u nga rhwali tijini ta MTHFR leti nga ni swiphiqo, kambe loko u lwisana ni ku pfumala mbeleko, kumbexana methylation ya wena yi fambisana ni sweswo. Madokodela ya ku veleka ma vika timhangu to tala ta vavasati lava langutaneke ni ku pfumala n’wana ku ringana malembe kambe eku heteleleni va tikile ivi va veleka loko va endla matshalatshala yo susa folic acid eka swakudya swa vona.

Niacin/Vhitamini B3

Vhitamini ya epigenetic yi humelerile ngopfu eka switsundzuxo swa mutivi eka ku lulamisa mintlhontlho ya ku veleka. Ku yi engetela i mianakanyo leyinene swinene eka kwalomu ka vanhu hinkwavo; loko u ri na smartphone na Wifi, ti EMF teto ti vanga ku tshoveka eka mbewu ya wena ya vununa kumbe DNA ya tandza siku na siku, naswona Niacin yi pfurhetela sisiteme yo lunghisa DNA ya miri wa wena, PARP. U ta kuma biological bang leyikulu eka buck ya wena ya supplementation hi ku teka swilo leswi nga riki swa flush (u ta tolovela ku flush), NR, kumbe NMN.

Acupuncture - placebo leyi nga ku tiselaka bundle nyana ya ntsako?





I came across an interesting 2022 meta-analysis on Acupuncture as an infertility treatment , leyi crunched data ya nkoka ya tinhlayo ya 27 randomized controlled trials leyi hlanganisaka ku tlula 7000 wa vanhu. Mahungu lamanene: yi kumile leswaku Acupuncture yi pfuna hi ku anama eku tshunguleni ka ku pfumala n’wana na ku antswisa nhlayo ya ku velekiwa ka vana lava hanyaka. Kambe eka meta-analysis, Acupuncture ya ntiyiso a yi tlulanga Acupuncture ya vuxisi hi ngopfu...





Hi kume swipfuno leswi nga erivaleni swa acupuncture ku tlula swiyimo swa vulawuri bya blank hi mayelana na mpimo wa ku velekiwa loku hanyaka , mpimo wa ku tika ka tikhemikhali ta swilo leswi hanyaka, mpimo wa ku tika loku yaka emahlweni ni mpimo wa ku tika ka tliliniki. Hambiswiritano, vuyelo lebyi a byi fana exikarhi ka ntlawa wa acupuncture ya ntiyiso ni ya vuxisi, naswona mpimo wa swiendlakalo swo biha a wu ri ehansi eka ntlawa wa vuxisi ku tlula eka ntlawa wa ntiyiso wa acupuncture.





Kutani i mhaka yin’wana ya munghana lonkulu wa Biohacker wa pragmatic, the placebo effect , yi tirha masalamusi ya yona! Magidi ya vavasati va nghene etihofisini ta Acupuncture, va tlhaviwa hi tineleta tin’wana, va tshemba leswaku swi pfuna ku veleka ka vona naswona va ve ni vana vo tala lava hanyaka ku tlula lava nga riki na nchumu. Kutani, ndzi khorwisekile leswaku Acupuncture yi fanerile ku engeteriwa eka xithaki xa mpatswa lowu hlohloteriweke wa ku antswisa ku veleka.

Ku hlaya loku yaka emahlweni

Loko ndzi endla ndzavisiso hi nhloko-mhaka leyi, ndzi hundzukele eka Enhancing Fertility through Functional Medicine hi Jaclyn M. Downs ni buku leyi borhaka hi ndlela yo chavisa, Fertility Genes: The Genetic Advantage (u ta lava kofi yo tiya leswaku u hundza eka yona!) Havumbirhi bya swona swi hlamusele swilo swin’wana malunghana ni ti- gene ni ku veleka, naswona u nga ha lava ku swi teka.

Vulavisisi bya mina bya ku antswisiwa ka ku veleka a byi helelanga

Hi nkarhi wa ku kandziyisiwa ka xihloko lexi, ndza ha yimele eka ku landzelelana ka genome ya mina hinkwayo hikwalaho ka ku hlangana na ku rhumeriwa ka xikitwana xa mina xa matiko ya misava. Hi xivumbeko xa xona xa sweswi, xihloko lexi xi sekeriwe eka ku cross-referencing ku landzelelana ka genome hinkwayo ya nsati wa mina na ndzavisiso wa mina wo tika eka nhlokomhaka ya ti genes leti fambelanaka na ku veleka. So langutela update na follow-up loko ni endla ya mina. Hlanganyela eka phephahungu ra hina na ku tsarisa eka Limitless Mindset channel , podcast , kumbe Substack ku kuma ku landzelerisa koloko (na ku tshama eka xiyimo xa le henhla na swa sweswinyana eka Biohacking, vutomi byo leha, na lifehacking).

Mahetelelo





Ku cross-referencing genome ya wena hi swiyimo leswi tolovelekeke leswi vangaka ku pfumala mbeleko na ti genes swinga paluxa kahle swinene naliti eka haystack leyi ufaneleke ku yi kuma ku veka "unexplained infertility" endzhaku ka wena. Hambiswiritano, swiaki swa xitekela swa rharhanganile, naswona ku tirhisa ndzayo ya mutsundzuxi wa swiaki swa xitekela i vutlhari eka riendzo leri .





Loko u ri muhlayi wa mina wa nkarhi wo leha, ndzi tshemba leswaku u teka layini yo hundza eka matsalwa na ndzavisiso wa mina. Ku suka eka ti social dynamics hacks, ku teka ti chicks, ku cina salsa, na ti weird and wacky relationship hacks leti ndzi tsalaka hi tona leti ti hlayiseke vukati bya mina byi tsakisa ku ringana kwalomu ka nkombo wa malembe sweswi. Ku ya eka epigenetic optimization yo tlherisela vumundzuku bya wena, precision Biohacking na genotyping ya munhu hi xiyexe, na xivono xa mina xa accelerationist lexi nga na ntshembo eka vumundzuku bya vanhu eka pulanete leyi. Hinkwaswo swi vula ku endla vanhu lavatsongo vo antswa lava ku vangama ka vona, siku rin’wana, ku nga ta ka ku nga tluleriwi hi vuako hinkwabyo. Eka tinyeleti!