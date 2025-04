Els biohackers diuen que han trencat el codi per produir nadons més sans

HackerNoon Nota de l'editor: com el mateix autor d'aquest article admet, NO són metges ni professionals mèdics. El que esteu a punt de llegir es basa en la seva PROPIA investigació personal i S'HA de considerar anecdòtic, fins i tot quan l'autor cita material d'un altre professional mèdic per donar credibilitat a la seva afirmació. Com a tal, SEMPRE hauríeu de buscar assessorament mèdic d'un professional certificat. L'equip editorial de HackerNoon només ha verificat la història per a la precisió gramatical i no aprova/condemna cap de les afirmacions contingudes aquí. #DYOR

Fer un nadó és més complicat del que sembla, i qualsevol parella que lluiti per concebre i aconseguir un embaràs amb èxit s'enfronta a un laberint confús de mesures d'optimització de la fertilitat.

Aquí és on el genotipat personal de tot el genoma pot ser molt útil. Òbviament, els vostres gens tenen tot a veure amb la fertilitat i els vostres gens són únics. El genotipat personal pot il·luminar el que podríeu estar fent malament al departament d'optimització de la fertilitat . Et permet a tu i a la teva parella practicar el Biohacking de precisió identificant els medicaments, els suplements, les teràpies i els canvis d'estil de vida que necessites per portar un nadó preciós al món.

No sóc metge, només un biohacker que ha estat investigant obsessivament aquest tema, durant els últims dos anys, per construir la meva pròpia família. Això NO és un reemplaçament de l'orientació d'un metge sobre el vostre viatge per als pares.

Aquest article dilucidarà 17 gens de fertilitat problemàtics que podeu tenir, com trobar-los, amb quines condicions estan associats i us donarà un punt de partida per abordar-los...

La meva encantadora dona i jo som biohackers veterans, així que ja hem implementat la majoria de les coses d'optimització de la fertilitat de la "fruita baixa", però seguim sent pares aspirants a finals dels nostres 30 anys, així que vam fer el nostre genotipat personal per guiar el nostre viatge per produir la propera generació de petits Roselands.

Hem escollit Sequencing.com per a la seqüenciació del genoma sencer i l'anàlisi genètica pels motius que es detallen aquí...

No sóc un afiliat ni un ambaixador oficial de la marca de Sequencing.com. La meva única afiliació amb ells és que vaig llegir i revisar el llibre del doctor Brandon Colby, Outsmart Your Genes (que va escriure abans de fundar Sequencing.com), sobre el genotipat personal, que va apreciar i va correspondre ampliant-nos dos kits gratuïts. Crec que actualment són el millor servei de genotipat personal i ho hauria pagat si el Dr. Colby no fos tan generós, ja que agraeixo la seva política de privadesa per sempre .





Una exempció de responsabilitat important : els teus gens no han de ser el teu destí. Cap condició genètica et maleirà amb una vida sense fills . Si la seqüenciació del vostre genoma presenta una condició associada a la infertilitat, pot ser que us afecti o no. És important mirar el panorama general...





Experimenteu símptomes d'aquesta condició?

Aquesta condició afecta altres membres de la vostra família?

Els vostres panells d'anàlisi de sang indiquen aquesta condició?

El vostre metge us ha diagnosticat una malaltia?

Heu optimitzat la vostra dieta i estil de vida per tenir en compte aquesta condició?





Si l'únic lloc on apareix aquesta condició a la vostra vida és el vostre informe del genoma, pot ser que sigui un gen que no s'expressi.

Com cercar el teu genoma

Submergir-se en els vostres gens pot semblar intimidatori, però el tauler de control de Sequencing.com ho fa bastant fàcil. Comenceu navegant al vostre explorador del genoma i feu referència a les condicions per fertilitat . El proveïdor de genòmica que seleccioneu hauria de tenir una funció similar. Com podeu veure aquí, Sequencing.com diferencia de manera crucial la confiança científica de l'evidència que vincula els vostres gens i les condicions que poden afectar la vostra fertilitat . No voleu espantar-vos principalment d'una possible condició que està vagament lligada als gens només mitjançant estudis científics preliminars.









Cap gen no és "dolent": tots hi són per una bona raó, però és possible que en tingueu variants que hàgiu de tenir en compte en l'optimització de la fertilitat. En aquest article, incloc variants/mutacions problemàtiques individuals (SNP), però n'hi ha milers i milers que afecten la fertilitat, i ( admissió impactant ) puc estar equivocat (o la ciència actual sobre elles podria estar equivocada). El vostre genotipat us permetrà saber quines teniu i hauria d'incloure enllaços a l'evidència científica actualitzada que correlaciona les vostres variacions amb els possibles reptes de fertilitat.





Després de fer referència creuada per fertilitat, voldreu creuar el vostre genoma amb trastorns d'un sol gen i complexos poligenètics (en negreta a continuació) que afecten la fertilitat, als quals centrarem la nostra atenció ara...

Trastorns d'un sol gen





Segons Sharyn Lincoln , una assessora genètica certificada, l'X fràgil és una de les causes més comunes d'un sol gen d' insuficiència ovàrica primària, igual que la galactosèmia (però menys freqüent). Les anomalies cromosòmiques i altres gens que poden contribuir a la insuficiència ovàrica són BMP15, NOBOX, NR5A1 i FIGLA.





Què fer si els teus gens et predisposen a la insuficiència ovàrica...

La solució òbvia és tenir fills més aviat que més tard a la vida , sobretot si els teus gens et predisposen a la insuficiència ovàrica; es converteix en un repte més gran per a la fertilitat a mesura que la dona s'acosta als 40 anys. Si no tens una persona virtuosa amb qui fer un nadó, "congela els teus ous".

, sobretot si els teus gens et predisposen a la insuficiència ovàrica; es converteix en un repte més gran per a la fertilitat a mesura que la dona s'acosta als 40 anys. Si no tens una persona virtuosa amb qui fer un nadó, "congela els teus ous". Diversos nutrients mitocondrials - CoQ10, resveratrol i melatonina - poden frenar l'envelliment ovàric .

Curiosament, hi ha algunes evidències científiques per a solucions de la medicina tradicional xinesa, especialment la decocció de Bushen Culuan en combinació amb citrat de clomifè.

Consulteu les teràpies basades en cèl·lules mare per afavorir el desenvolupament del fol·licle , que es discuteixen aquí .

En la procrastinació ( l'enemic de la teva missió sagrada per convertir-te en la gran mare o pare que pots ser)

Les 13 paraules en negreta del punt anterior us poden haver activat una mica, sobretot si sou com la meva dona i jo i n'heu procrastinat alguns per convertir-vos en pare. Si ho heu fet, mirar-vos al mirall i assumir una certa responsabilitat per aquesta procrastinació us servirà en el viatge cap a la paternitat alegre que teniu per davant. S'ha acabat el temps de la procrastinació . Ara és el moment de prendre's això seriosament; No tingueu vergonya de gastar temps, recursos i diners en l'optimització de la fertilitat. I no tingueu vergonya d'emprar bons metges de fertilitat i consellers genètics per ajudar-vos a donar sentit als resultats del vostre genotipat. Després de llegir aquest article, tu i la teva parella estaràs especialment empoderats per prendre el teu destí i llegat a les teves pròpies mans. He escrit en un altre lloc que...





Acostumo a pensar que l'univers es doblega a la voluntat de l'home o la dona decidits a imposar-lo amb una creença absoluta. I, de fet, aquest és el fet més provat de la ciència amb més de 150.000 assaigs clínics estàndard d'or que demostren el poder de la creença [l'"efecte placebo"] sobre l'estructura material de la nostra biologia (arreglar els ossos trencats i curar el càncer, per esmentar algunes coses)...





Més endavant en aquest article, explorarem més el sorprenent paper que pot tenir l'efecte placebo en el vostre viatge per fer nadons.

Complexos poligenètics





Aquesta és una manera fantàstica de dir que hi ha factors genètics i ambientals que influeixen en la infertilitat amb aquestes condicions. Determinar la causalitat d'aquests és complicat, però si aquests complexos apareixen habitualment a la família de la dona, és probable que siguin un factor genètic.





Endometriosi : no hi ha una prova genètica clara per a l'endometriosi, però hi ha alguns gens candidats: està associat amb el gen PAI, que es comenta a continuació.





Síndrome d'ovari poliquístic (SOP) : no hi ha una sola causa genètica d'aquesta, però en la seva forma no clàssica, la SOP pot causar infertilitat. La condició genètica hiperplàsia suprarenal congènita , que podeu cercar al vostre informe del genoma, de vegades pot passar per PCOS i s'associa amb CYP11B1. El PCOS no us condemna a una vida sense fills, i tractar-lo és un tema ampli més enllà de l'abast d'aquest article, però si el vostre gen PAI està marcat en vermell, aquí teniu un punt de partida per a Biohacking.





Fibromes : associats als gens MED12, HMGA2 i COL4A5, són molt comuns a la població general i no necessàriament afecten la fertilitat. De vegades, els fibromes resulten d'una malaltia d'un sol gen, la leiomiomatosi hereditària i el càncer de cèl·lules renals (HLRCC), que és causada pel gen FH, que també s'associa amb una predisposició al càncer renal. Les opcions d'estil de vida per prevenir o tractar els fibromes inclouen reduir la inflamació del sistema i evitar els aliments estrogènics, i pel que sembla, l'ECGC del te verd pot reduir-los. En alguns casos, s'ha de considerar la miomectomia (extirpació quirúrgica dels fibromes).





Síndrome Triple X - Quan la dona té un cromosoma X addicional. Això és rar però més comú en dones altes i pot afectar la fertilitat, implicat en nivells d'estrògens inferiors a la mitjana i un risc elevat d'insuficiència ovàrica prematura. Triple Xers pot tenir problemes amb l'equilibri hormonal, així que feu proves hormonals: és important, marcadors de reserva ovàrica com AMH (hormona anti-Mulleriana) i FSH (hormona estimulant del fol·licle). Si hi ha marge de millora important, tingueu en compte: augmentar els fitoestrògens dietètics (com les llavors de lli i les llenties), prendre l'herba reguladora de la progesterona Vitex (Chasteberry) i suplementar DIM (Diindolilmetà) que ajuda a equilibrar els nivells d'estrògens.

(En?)Gens relacionats amb la fertilitat

MTHFR

És probablement el gen més conegut; la investigadora Carolyn Ledowsky de MTHFR Support Australia, un centre de fertilitat, el descriu com l'"interruptor principal" de moltes de les vies bioquímiques del nostre cos. Determina com es metil el folat i té molt a veure amb la fertilitat.





El nutricionista genètic i autor Russell Browne l'anomena com el "gen de la infertilitat" número 1. Podeu fer referència creuada al vostre informe de genotipat personal mitjançant aquestes mutacions problemàtiques (anomenades al llibre de Browne): C677T, C24909T, A4598G, A4117C. I A1218C i S67TT també estan associats amb reptes de fertilitat.





Potser ja sabeu que si sou un MTHFRer, els suplements d'àcid fòlic de varietat de jardí no us serveixen per a res, juntament amb altres vitamines no metilades com la forma de cianocobalamina de B12. Bé, Dave Asprey fa un fort argument a The Better Baby Book que totes les dones haurien de triar l'àcid folinic, la forma més biodisponible. També voldríeu evitar les piles de suplements prenatals, multivitamines o aliments enriquits que continguin àcid fòlic bàsic. - No et farà cap favor. Però això no és tot, per donar suport a la metilació voldríeu complementar...





Niacina - 100 mg

Riboflavina (FAD) -100 mg

Vitamina B6 (P-5-P) - 25 mg

Bis-glicinat de magnesi \ 5-MTHFR (L-metil-folat) o "Folat activat": aquest pot ser una arma de doble tall; preneu-lo amb la guia del vostre metge (que hauria d'estar ben educat sobre MTHFR). I podria ser problemàtic per a aquells amb antecedents de problemes de salut mental.

Zinc\Vitamina del complex B\Àcid folinic





A més de menjar aliments que donen suport a la metilació: ous, remolatxa, salmó salvatge i fesols. I tingueu cura de la vostra salut intestinal; analitzeu el vostre microbioma intestinal per veure quines soques probiòtiques realment necessiteu (haureu d'enviar una mostra de caca a un servei com Viome), menjar aliments probiòtics diàriament, potser utilitzar el pèptid BPC-157 i fer unes quantes respiracions relaxants profundes abans de cada àpat (és un truc de digestió).





Si lluites amb la fatiga, això és un senyal revelador que no estàs metilant correctament. Carolyn Ledowsky subratlla la importància de la gestió de l'estrès per als MTHFRers, ja que l'estrès afectarà encara més la vostra capacitat de metilar correctament. . Sovint pregunta a les mares amb aspiracions: "Què és més important, la teva feina o tenir un fill?" I informa que sovint les dones queden embarassades uns mesos després de deixar la seva feina (estressant).

SLC19A1

Algunes variacions d'aquest gen poden causar problemes amb l'entrada de folat a les cèl·lules. Si el vostre genotipat mostra banderes vermelles per a aquest gen, necessitareu vitamina B1 addicional per assegurar-vos que la producció de folats no s'inhibeix.

DHFR

Aquest gen és un membre menys conegut de la família de gens reguladors de folats, però té tot a veure amb el mecanisme essencial de metilació. MSH T-473A és una variant problemàtica, segons Browne, si ho tens, voldràs evitar l'àcid fòlic, l'extracte de llavors de raïm i l'ECGC (per tant, no hi ha vi negre ni te verd, llàstima!). La suplementació de niacina és una bona idea. A més, pel que sembla, aquest gen és especialment vulnerable a la radiació (tota aquesta radiació EMF terriblement convenient dels nostres telèfons intel·ligents, wifi i ordinadors portàtils; no us agrada el DHFR!), així que preneu seriosament les mesures de mitigació dels EMF que es descriuen aquí.

MTR i MTT

Aquests són gens importants relacionats amb la vitamina B-12 que regeixen com el cos utilitza la vitamina essencial; treballen conjuntament per convertir la cobalamina en metilcobalamina. També interactuen amb el cicle dels folats. Els intervals de referència de laboratori comuns subestimen la quantitat de B12 que necessiteu; disparar almenys 500 - 900 pg/mL de sèrum B-12 per donar suport adequadament a la metilació. És tan senzill com fer-se una punxada al braç per comprovar els nivells de sèrum sanguini per assegurar-vos que esteu en bona forma? Malauradament no. El mapa no sempre és el territori amb deficiència de B12 , segons Browne. Si el vostre genotipat personal genera banderes vermelles per a aquests gens, només prendre més B-12 pot no ser la resposta: és possible que el vostre cos no ho absorbeixi. Quins altres passos podeu fer per optimitzar els vostres gens B-12...





El zinc és un cofactor important per a MTR

SAM és el cofactor de MTRR, del qual la niacina és una font





Preneu la forma adequada de B12 per als vostres gens ...

Hidroxocobalamina: la forma més comuna que està bé per a la majoria de la gent.

Metilcobalamina: una forma més biodisponible que drecera el metabolisme regulat per MTRR, però no per a aquells amb problemes de salut mental relacionats amb el gen COMT

Adenosilcobalamina: ideal per a aquells que tenen mutacions genètiques en MUT, MMA, MMAB, MMADHC o que tenen MMA (àcid metilmalònic) elevat en una anàlisi de sang.





Vegans i vegetarians lluiten per obtenir suficient B-12; simplement complementar més pot no ser la resposta - Aquest estil de vida s'ha de reconsiderar si estàs enfrontant-te a lluites d'infertilitat.

TCN

Algunes mutacions d'aquest gen poden tenir efectes nocius en la seva captació i utilització de vitamina B12: en particular, TCN1 G4939288A i TCN2 C766G. Proveu de prendre B12 en forma liposòmica o mitjançant gotes nasals si és difícil aconseguir que els nivells de B12 a les anàlisis de sang estiguin en un rang saludable.

PAI/SERPINE1

Això significa inhibidor de l'activador del plasminogen i és el gen responsable de la coagulació i la coagulació de la sang. El polimorfisme PAI-1 4G/5G està associat a la trombofília i l'endometriosi. El vostre genotipat personal apareixerà variants problemàtiques que podeu tenir amb PAI o SERPINE1. Si està "trencat", que normalment vol dir hiperactiu, això pot augmentar el risc de coàguls de sang, donant lloc a un fracàs d'implantació o avortaments involuntaris. Passos a seguir per mitigar el risc associat de trombofília i PCOS...





Prendre anticoagulants que diluiran la sang : aspirina en dosis baixes o heparina habitualment. L'heparina és un medicament farmacèutic injectable, podeu preguntar al vostre metge sobre l'ús d'heparina de baix pes molecular (HBPM), que s'associa amb menys efectes secundaris i una acció més duradora. La bona notícia és que hi ha algunes alternatives naturals a l'heparina: nattokinasa, oli de peix omega-3, all i curcumina (verificada per COA com a lliure de metalls pesants, NO les coses barates a la botiga de queviures).

: aspirina en dosis baixes o heparina habitualment. L'heparina és un medicament farmacèutic injectable, podeu preguntar al vostre metge sobre l'ús d'heparina de baix pes molecular (HBPM), que s'associa amb menys efectes secundaris i una acció més duradora. La bona notícia és que hi ha algunes alternatives naturals a l'heparina: nattokinasa, oli de peix omega-3, all i curcumina (verificada per COA com a lliure de metalls pesants, NO les coses barates a la botiga de queviures). Sensibilitat a la insulina Biohack : la resistència a la insulina és un factor tant en el SOP com en la trombofília. Abordar la resistència a la insulina començaria amb canvis d'estil de vida: control del pes, dejuni i millora de la dieta. La metformina es prescriu habitualment per tractar el SOP, però la metformina és un gat complicat (no estic convençut que sempre faci més bé que mal). Primer tractaria la resistència a la insulina amb Berberine HCL, extracte de bergamota cítrica, inositol (sobretot les formes Myo-inositol i D-quiro-inositol) o metformina homeopàtica ( sí , això és una cosa. I hi ha algunes proves de la seva seguretat i eficàcia). El principal Biohack per a la resistència a la insulina és prendre una pila de NMN i Pterostilbene o Resveratrol (consulta el Protocol d'Epigenetic Awesomeness : prendria 500 mil·ligrams de NMN, una càpsula de Pterostilbene i gaudiria d'una copa de vi negre orgànic al sopar).

: la resistència a la insulina és un factor tant en el SOP com en la trombofília. Abordar la resistència a la insulina començaria amb canvis d'estil de vida: control del pes, dejuni i millora de la dieta. La metformina es prescriu habitualment per tractar el SOP, però la metformina és un gat complicat (no estic convençut que sempre faci més bé que mal). Primer tractaria la resistència a la insulina amb Berberine HCL, extracte de bergamota cítrica, inositol (sobretot les formes Myo-inositol i D-quiro-inositol) o metformina homeopàtica ( sí , això és una cosa. I hi ha algunes proves de la seva seguretat i eficàcia). El principal Biohack per a la resistència a la insulina és prendre una pila de NMN i Pterostilbene o Resveratrol (consulta el Protocol d'Epigenetic Awesomeness : prendria 500 mil·ligrams de NMN, una càpsula de Pterostilbene i gaudiria d'una copa de vi negre orgànic al sopar). La vitamina D juga un paper en la regulació d'aquest gen , així que feu proves dels vostres nivells de D3 i feu mesures per entrar en un rang saludable .

, així que feu proves dels vostres nivells de D3 i feu mesures per entrar en un rang saludable . Les dones amb el polimorfisme 4G/5G han de ser controlades de prop pel seu metge durant l'embaràs per gestionar els riscos de coagulació i optimitzar els resultats.

PEMT

És el gen que fa la colina, que és essencial per a l'embaràs, sobretot durant el primer trimestre quan s'està formant el cervell del nadó. El vostre genotipat revelarà si teniu una variant de PEMT problemàtica. Si ho fas, ho fas; bones notícies, això és fàcil de tenir en compte augmentant la ingesta de colina mitjançant la dieta o la suplementació. La fosfatidilcolina o alfa-GPC és la forma més biodisponible (i un nootròpic: pot fer-vos una mica més intel·ligent).

I fes una anàlisi de minerals del cabell per veure si tens deficiència.

APEO

Aquest és el gen que construeix el cervell del vostre nadó, per la qual cosa és bastant important. Vols que el teu bebè sigui una galeta intel·ligent, oi? El vostre genotipat pot generar les problemàtiques variants APEO4, G5964A i IVS1 + 69, la qual cosa significa que necessitareu més greixos saludables. Si no podeu menjar salmó capturat salvatge una o dues vegades per setmana, preneu un suplement d'oli de peix d'alta qualitat per obtenir el contingut d'EPA+DHA que necessiteu. L'oli de krill i l'oli de fetge de bacallà són el Mercedes i el BMW dels olis de peix: jo els triaria!





Bones notícies, la clorella i l'espirulina contenen DHA. Tenint en compte l'elecció, prefereixo obtenir el meu DHA d'aquests suplements, ja que també quelen les toxines i es poden consumir en pols com un agradable te d'herbes. Això em sembla millor que intentar esbrinar quins suplements d'oli de peix omega-3 són legítims.

FVL i F2

Els coàguls de sang són una mala notícia durant l'embaràs, i aquestes són les variants que regulen la coagulació de manera problemàtica. Per això també cal genotipar el pare; El fet de portar les variants de Factor V Leiden (FVL) o Protrombina (F2) pot augmentar el risc d'avortament involuntari.





Si vostè o la seva parella en teniu, és important mitigar els factors de risc: obesitat, sedentarisme, colesterol elevat, tabaquisme i mala alimentació. També hauríeu de provar les plaquetes, la proteïna C reactiva i el fibrinogen. Eviteu la teràpia hormonal innecessària: pot empitjorar les coses. Complement de niacina i oli de peix per vasodilatar i diluir la sang.

NOS

Aquests gens regulen la producció d'òxid nítric i l'òxid nítric és una espasa biològica de doble tall. Les variants problemàtiques G6797A i T786C poden provocar una regulació a la baixa de l'òxid nítric, que afecta l'oxigen que necessita el vostre nadó en creixement. Preneu prou cofactors d'òxid nítric: riboflavina, ferro i arginina (mengeu xocolata negra de qualitat). Però no et tornis boig amb els suplements d'òxid nítric; Proveu el vostre balanç d'oxidants/antioxidants: és possible que necessiteu més antioxidants. A més, si els teus gens et predisposen a una deficiència d'oxigen, fes-te més intencionat amb la teva respiració; fes 10-20 minuts de respiració al dia per ensenyar-te a respirar més profundament (ajudarà als teus nivells d'estrès) i fes cinta bucal a la nit per habituar la respiració nasal.

GST/GPX

Heu sentit parlar del glutatió, el mestre antioxidant, i aquests són els gens que el regulen. El vostre genotipat personal trobarà variants problemàtiques, la qual cosa pot significar que el vostre cos no s'està desintoxicant prou. Passos a seguir per donar suport al glutatió: augmentar la vitamina B2 i el seleni (gaudir una nou del Brasil o dues diàries). I, per descomptat, podeu complementar el propi glutatió; La N-acetilcisteïna (NAC) és una font popular de glutatió, però alguns no responen bé a prendre-lo tot el temps. Prendre NAC durant els mesos més freds per donar suport a la immunitat, però S - Acetil L - Glutatió o un suplement liposòmic és una millor opció per obtenir el glutatió que necessiteu.





Feu una prova de minerals capil·lars per fer-vos una idea de quants metalls pesants tòxics teniu al vostre cos. Si sou bastant tòxic (la majoria de nosaltres ho som) i porteu variants problemàtiques d'aquest gen, realment heu d'intensificar els vostres esforços de desintoxicació...





Incloeu molts aliments quelants a la vostra dieta (que eliminaran les toxines): afegiu una mica de coriandre fresc a tot el que vagi bé (que és pràcticament tot!), juntament amb clorella i espirulina en pols. I menjar una maduixa després de gaudir d'una mica de sushi.

Suplement quercetina, astaxantina i podeu provar la "molècula més bella" C60: és un potent agent de desintoxicació.

Sua més al gimnàs, a la bicicleta estàtica de casa, fent el tango horitzontal al dormitori o a la sauna.

Eviteu la floridura. Tens mals somnis sovint i el teu bany sempre fa una olor divertida? Fes una prova de motlle a casa i considera la mudança.

Seguiu un protocol de desintoxicació sota la supervisió del vostre metge (un metge que coneix les seves coses quan es tracta de desintoxicació; aquest és un bon lloc per recórrer al naturòpata).





Per aprofundir en el tema de fer front a la toxicitat de la modernitat i evitar les toxines en primer lloc, fes una ullada a la meva ressenya de llibres en profunditat sobre Food Forensics .

PON

El gen és el que fa que el fetge faci la seva desintoxicació, tractant amb tots els organofosfats desagradables (pesticides i insecticides, altres toxines desagradables que els "genis" de Big Agriculture introdueixen a gairebé tots els aliments que pots trobar a la botiga de queviures). Aquesta toxicitat s'acumula al teu cos, donant lloc a infertilitat i possibles defectes de naixement. Si el vostre genotipat personal marca aquest gen (especialment si teniu la variant PON1 Q192R)...





Feu que un metge us guiï a través d'una desintoxicació de pesticides o fetge.

Feu els passos de desintoxicació descrits anteriorment.

Deixeu d'aconseguir els vostres productes a la botiga de queviures (la gent és més agradable als mercats de pagès, i els agricultors d'allà els importa la qualitat dels seus productes).

VDR

Aquest gen governa els vostres receptors de vitamina D i, com segur que ja sabeu, la vitamina D és un gran problema en el negoci de la fabricació de nadons. El vostre genotipat personal marcarà en vermell qualsevol variant que tingueu que afecti de manera nociva la vostra ingesta de vitamina D.

Haureu de suplementar-ne una mica més (sobretot si no viviu en algun lloc on us haureu de preocupar que els cocos us caiguin al cap!) Feu una prova dels nivells de vitamina D3; si sou deficient (per sota d'uns 70 ng/ml), complementeu 5000 UI al dia fins que entreu en un rang més saludable. Per garantir un metabolisme adequat d'aquesta vitamina essencial, intenteu prendre una mica de sol cada dia (idealment a la matinada); jo feu uns 20 minuts de sol cada dia al nostre pati fins que faci massa fred per fer-ho. I assegureu-vos de complementar els cofactors de la vitamina D, la vitamina K2 i el magnesi, a la nit.





Amb els principals gens relacionats amb la infertilitat abordats, passem a...

Infertilitat del factor masculí

Els gens de l'home no són un factor insignificant en la fertilitat. Així doncs, senyors, si encara no ho heu fet, reserveu aquesta cita per anar a fer un xurro en una tassa a una habitació privada de l'hospital o clínica de fertilitat per analitzar l'estat de les vostres nedadores! Un factoide interessant, segons el document, The Genetics of Infertility: Current Status of the Field





hi ha més de 2.300 gens expressats només al testicle, i centenars d'aquests gens influeixen en la funció reproductiva dels humans i podrien contribuir a la infertilitat masculina.





Per tant, és important que ambdós socis facin el seu genotipat; la seva anàlisi del genoma marcarà en vermell els gens que poden estar fent-lo no tan perillós al departament de nadons. A més, obtenir el genotipat per als dos socis us ofereix l'oportunitat d'identificar per quines condicions hereditàries els vostres futurs fills poden estar en risc, un tema complicat que queda fora de l'abast d'aquest article.

Quines condicions i gens afecten la fertilitat masculina...

Dels trastorns d'un sol gen que afecten els homes, el més freqüent és la fibrosi quística clàssica (que afecta el funcionament pulmonar i pulmonar). S'associa amb el gen CFTR (el vostre genotipat marcarà les variants problemàtiques si les teniu). Si se us diagnostica fibrosi quística, realment haureu d'intensificar el vostre Biohacking per donar suport a la vostra producció de testosterona i esperma (els consells següents són un bon lloc per començar). I és possible que hàgiu de tenir una conversa dura amb el vostre uròleg sobre això, una certa proporció d'homes amb fibrosi quística són estèrils i hauran de recórrer a la tecnologia de reproducció assistida segons la Fundació de la fibrosi quística .





Els homes també poden ser MTHFRers, si porta la variant problemàtica C677-T, probablement no s'estigui metilant correctament, cosa que pot disminuir el seu recompte d'espermatozoides i la seva motilitat. Feu els passos descrits anteriorment per donar suport a la metilació i feu el possible per evitar consumir àcid fòlic sintètic.





La síndrome de Klinefelter, que és relativament poc freqüent, que afecta a un de cada 500 homes, fa que els homes tinguin un cromosoma X addicional i provoca una absència d'esperma en el semen. Si el vostre recompte d'espermatozoides es troba al soterrani, és possible que vulgueu mirar el gen al qual està associat, 47XXY. Si sou el rar gens afectat per aquest, consulteu la teràpia de reemplaçament de testosterona.

Què més poden fer els homes al departament d'optimització de la fertilitat...

Preneu herbes que milloren la testosterona: Horny Goat Weed, Tongkat Ali i Tribulus Terrestris: us faran sentir com un home i mitigaran els casos de whisky dick . Només assegureu-vos que els comproveu amb COA com a purs (les coses barates d'Amazon molt bé poden contenir metalls pesants que us fan més mal que bé!)

El zinc és un gran problema per als homes; no obtenir prou afectarà la testosterona i la fertilitat, a més de fer-los gosses (menys capaços de manejar l'estrès). Feu proves dels vostres nivells de zinc; si teniu menys de 14 mg/100 ml, complementeu el picolinat de zinc (una forma més biodisponible de zinc) o augmenteu el zinc dietètic; generalment s'associa amb una dieta més alta en proteïnes, així que derrocheu-vos més amb la carn de vedella orgànica més elegant que us podeu permetre!

Aboqueu els calçotets i deixeu que les vostres escombraries pengin: els calçotets (o calçotets blancs) subjecten les boles contra el vostre cos on fa massa calor per a ells, afectant la producció d'esperma.

DEIXA de beure cervesa. Contràriament al que la publicitat podria fer creure, la cervesa és la beguda més estrogènica, no és bona per a la fertilitat, la testosterona i la salut masculina en general. Canvia a vi biodinàmic, ecològic o vodka.

Guarda la teva llavor! Senyors, el semen és biològicament costós per al vostre cos de produir, i si teniu problemes amb la fertilitat, la vostra dona hauria de ser l'única que obtingui la vostra! Per tant, és un bon moment per abandonar l'hàbit adolescent d'escalar-se per esborrar-ne un .

La gestió de l'estrès no és només per a ella. Com a homes, estem més donats a una mentalitat estoica que només superem l'estrès, però això pot estar sabotejant la vostra fertilitat. A continuació passarem a aquest tema...

Gestió de l'estrès

L'estrès és l'enemic de la fertilitat. Hi ha un consens rotund entre els metges de fertilitat, els professionals i la literatura científica: l'estrès és un factor que contribueix a gairebé totes les condicions d'infertilitat. Així que realment necessiteu apilar múltiples mesures de gestió de l'estrès...





Deixeu la vostra feina estressant o refresqueu-la amb l'addicció al treball de la vostra carrera.

Habitueu una pràctica de meditació mindfulness que us funcioni. L'entrenament cerebral dual N-Back té un efecte similar sobre l'estrès si realment us costa meditar.

La pràctica de la respiració és un canvi de joc per a la gestió de l'estrès; Les sessions guiades de respiració de només 5-20 minuts us estimularan al matí i us refrescaran a les nits o en els moments de desbordament.

Sortiu de les relacions tòxiques o, almenys, poseu-les en pausa fins després de ser pares.

Llegiu alguns llibres sobre la gestió de la ira (necessitava això!) i l'ansietat. Canviaran la teva mentalitat al voltant de les emocions estressants que fa temps que vas donar per fetes, que "atribueixen un cost molt elevat a les coses molt petites".

Desinstal·leu YouTube, cancel·leu la vostra subscripció a Netflix i mediteu o llegiu llibres al vespre en comptes de consumir contingut addictiu que us estimuli abans d'anar a dormir.

Prendre herbes adaptògenes diàriament; tenen un gust agradable i faran que el vostre sistema nerviós autònom sigui més resistent en aquest món boig.

10-20 minuts de teràpia de llum vermella al dia tenen un potent efecte antiestrès d'espectre complet.

Seguiu l'antiga saviesa sobre els descansos sabàtics a la setmana. Preneu-vos un o dos dies a la setmana de feina: feu una excursió o passeu una estona a la natura.

Teniu més relacions sexuals (no només quan intenteu quedar embarassada) i tingueu intencions de tenir millors relacions sexuals (els homes haurien de mirar la pràctica tàntrica : és un truc de salut hedonista al·lucinant per a una major intimitat).

Abordeu qualsevol font subjacent de conflicte persistent amb la vostra parella. Això pot requerir tenir algunes converses incòmodes, escoltar, comprometre's, negociar o teràpia de parella.

La fe i l'espiritualitat són fonts calmants de força per a milers de milions de persones, així que sigueu més coherents amb la pràctica de l'oració, el temps devocional o l'assistència a l'església. Si no sou religiós, proveu la meditació de mentalitat epigenètica desenvolupada pel Dr. Joe Dispenza.

Feu exercici unes quantes vegades a la setmana, però el vostre objectiu a la vida ara mateix és fer un nadó, no completar una carrera d'Iron Man, així que aneu una mica més fàcil.

Tingueu en compte la variabilitat de la vostra freqüència cardíaca; aquest biomarcador representa la resposta del cor i del sistema nerviós als factors estressants, tant interns com externs. Podeu quantificar i biohackejar el vostre estrès amb un dispositiu HRV. Hi ha un munt de coses que us ajudaran, però crec que la millor opció és probablement un Smartwatch elegant de Garmin HRV, que us ofereix un "Pressupost corporal" en temps real que estima la quantitat d'estrès o exercici que podeu gestionar en un dia determinat.





En definitiva, és hora de DEIXAR de ser tan estoic per l'estrès si voleu ser pare . La gestió de l'estrès que acostumes a optimitzar la fertilitat et convertirà en un millor pare quan tinguis una mica de jo i servirà el teu llegat durant les properes dècades.

Àcid fòlic : el nou tabaquisme?

Això és el que afirma la doctora Carolyn Ledowsky sobre l'epidèmia d'àcid fòlic no metabolitzat a la població, que provoca una disfunció sistèmica generalitzada del cicle de metilació. L'àcid fòlic sintètic que obtenim dels "aliments enriquits" (gràcies als "genis" de la salut de les agències governamentals reguladores d'aliments) i els suplements multivitamínics de mala qualitat venuts en ampolles de plàstic blanc impedeixen que el nostre cos es metili correctament. És possible que no porteu gens MTHFR problemàtics, però si teniu problemes amb la infertilitat, probablement la vostra metilació hi tingui alguna cosa a veure. Els metges de fertilitat informen de nombrosos casos de dones que van tractar la infertilitat durant anys però que finalment es van quedar embarassades i van donar a llum quan van fer un esforç per eliminar l'àcid fòlic de la seva dieta.

Niacina/Vitamina B3

La vitamina epigenètica va aparèixer molt a les recomanacions dels experts per abordar els reptes de la fertilitat. Complementar-lo és una bona idea per a gairebé tothom; si teniu un telèfon intel·ligent i Wifi, aquests EMF estan causant ruptures a l'ADN dels vostres espermatozoides o òvuls diàriament, i la niacina alimenta el sistema de reparació de l'ADN del vostre cos, PARP. Obtindràs un benefici biològic més gran per la teva suplementació si prens les coses que no són de flux (t'acostumaràs al flush), NR o NMN.

Acupuntura : un placebo que et pot donar una mica d'alegria?





Em vaig trobar amb una interessant metaanàlisi del 2022 sobre l'acupuntura com a tractament de la infertilitat , que va analitzar les dades estadísticament significatives de 27 assaigs controlats aleatoris amb un total de més de 7000 subjectes humans. Bones notícies: va trobar que l'acupuntura era molt útil per tractar la infertilitat i millorar les taxes de naixements vius. Tanmateix, a la metaanàlisi, l'acupuntura veritable no va superar gaire l'acupuntura falsa...





Hem trobat avantatges clars de l'acupuntura sobre les condicions de control en blanc pel que fa a la taxa de naixements vius , taxa d'embaràs bioquímic, taxa d'embaràs en curs i taxa d'embaràs clínic. No obstant això, aquests efectes van ser similars entre els grups d'acupuntura real i simulada, i la taxa d'esdeveniments adversos va ser menor en el grup de simulació que en el grup d'acupuntura real.





Així que és un altre cas del millor amic del pragmàtic Biohacker, l'efecte placebo , que fa la seva màgia! Milers de dones van entrar a les oficines d'acupuntura, van ser punxades amb algunes agulles, van creure que estava ajudant a la seva fertilitat i van tenir més naixements vius que els controls en blanc. Per tant, estic convençut que val la pena afegir l'acupuntura a la pila d'optimització de fertilitat de la parella motivada.

Més lectura

Investigant aquest tema, vaig recórrer a Enhancing Fertility through Functional Medicine de Jaclyn M. Downs i al llibre terriblement avorrit, Fertility Genes: The Genetic Advantage (necessitareu una mica de cafè fort per superar-ho!) Tots dos van aclarir algunes coses sobre la genètica i la fertilitat, i potser voldreu recollir-les.

La meva investigació sobre l'optimització de la fertilitat és incompleta

En el moment de la publicació d'aquest article, encara estic esperant la meva pròpia seqüenciació del genoma a causa d'una confusió amb l'enviament internacional del meu kit. En la seva forma actual, aquest article es basa en fer referències creuades de la seqüenciació del genoma de la meva dona amb la meva investigació rigorosa sobre el tema dels gens relacionats amb la fertilitat. Així que espereu una actualització i un seguiment quan acabi el meu. Uneix-te al nostre butlletí i subscriu-te al canal Limitless Mindset , al podcast o al Substack per obtenir aquest seguiment (i per mantenir-te a l'avantguarda amb les últimes novetats en Biohacking, longevitat i lifehacking).

Conclusió





Les referències creuades del vostre genoma amb condicions i gens comuns que causen infertilitat poden revelar molt bé l'agulla del paller que heu de trobar per posar "infertilitat inexplicable" darrere vostre. Tanmateix, la genètica és complicada i fer servir l'assessorament d'un conseller genètic és prudent per a aquest viatge .





Si heu estat un lector meu des de fa molt de temps, espero que recolliu la línia a través dels meus escrits i investigacions. Des de trucs de dinàmiques socials, agafar nois, ballar salsa i els estranys i estranys trucs de relacions sobre els quals escric que han fet que el meu matrimoni sigui feliç durant gairebé set anys. A l'optimització epigenètica per recuperar el vostre destí, Biohacking de precisió amb genotipat personal i la meva visió acceleracionista optimista per al futur de la humanitat en aquest planeta. Es tracta de fer millors petits humans la brillantor dels quals, algun dia, difícilment serà eclipsada pel cosmos. A les estrelles!