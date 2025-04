Los biohackers dicen haber descifrado el código para producir bebés más sanos

Nota del editor de HackerNoon: Como el propio autor de este artículo admite, NO es médico ni profesional médico. Lo que estás a punto de leer se basa en su PROPIA investigación personal y DEBE considerarse anecdótico, incluso cuando el autor cita material de otro profesional médico para dar credibilidad a su afirmación. Por lo tanto, SIEMPRE debes buscar el asesoramiento médico de un profesional certificado. El equipo editorial de HackerNoon solo ha verificado la historia para comprobar su precisión gramatical y no aprueba ni condena ninguna de las afirmaciones contenidas en este documento. #DYOR

Tener un bebé es más complicado de lo que parece, y cualquier pareja que lucha por concebir y lograr un embarazo exitoso se enfrenta a un laberinto confuso de medidas de optimización de la fertilidad.

Aquí es donde la genotipificación personal del genoma completo puede ser muy útil. Obviamente, sus genes tienen todo que ver con la fertilidad y son únicos. La genotipificación personal puede arrojar luz sobre lo que podría estar haciendo mal en el departamento de optimización de la fertilidad . Le permite a usted y a su pareja practicar el biohacking de precisión al identificar los medicamentos, los suplementos, las terapias y los cambios de estilo de vida que necesita para traer un hermoso bebé al mundo.

No soy médico, solo un biohacker que ha estado investigando obsesivamente este tema durante los últimos años para formar mi propia familia. Esto NO reemplaza la orientación de un médico en tu camino como padre.

Este artículo explicará 17 genes de fertilidad problemáticos que usted puede tener, cómo encontrarlos, con qué afecciones están asociados y le brindará un punto de partida para abordarlos...

Mi encantadora esposa y yo somos Biohackers veteranos, por lo que ya hemos implementado la mayoría de las cosas de optimización de fertilidad "más fáciles de lograr", pero seguimos siendo padres aspiracionales a finales de nuestros 40, por lo que realizamos nuestra genotipificación personal para guiar nuestro viaje en la producción de la próxima generación de pequeñas Roselands.

Elegimos Sequencing.com para la secuenciación del genoma completo y el análisis genético por las razones que se detallan aquí...

No soy un afiliado ni un embajador oficial de la marca Sequencing.com. Mi única afiliación con ellos es que leí y revisé el libro del Dr. Brandon Colby, Outsmart Your Genes (que escribió antes de fundar Sequencing.com), sobre genotipado personal, que él apreció y correspondió al brindarnos dos kits gratuitos. Creo que actualmente son el mejor servicio de genotipado personal y habría pagado por él si el Dr. Colby no fuera tan generoso, ya que aprecio su férrea política de Privacidad para siempre .





Un descargo de responsabilidad importante : Tus genes no tienen por qué ser tu destino. Ninguna condición genética te va a condenar a una vida sin hijos. Si la secuenciación de su genoma revela una afección asociada con la infertilidad, es posible que la padezca o no. Es importante considerar el panorama general...





¿Experimenta síntomas de esta condición?

¿Esta condición afecta a otros miembros de su familia?

¿Sus análisis de sangre indican esta condición?

¿Su médico le ha diagnosticado alguna enfermedad?

¿Ha optimizado su dieta y estilo de vida para tener en cuenta esta condición?





Si el único lugar donde esta condición aparece en su vida es en su informe genómico, es posible que se trate de un gen que no se está expresando.

Cómo buscar en tu genoma

Profundizar en tus genes puede parecer intimidante, pero el panel de control de Sequencing.com lo hace bastante fácil. Comienza navegando hasta tu explorador de genoma y compara las condiciones por fertilidad . El proveedor de genómica que selecciones debería tener una función similar. Como puedes ver aquí, Sequencing.com diferencia de manera crucial la confianza científica de la evidencia que vincula tus genes y las condiciones que pueden afectar tu fertilidad . No quieres asustarte demasiado por una condición potencial que está vagamente vinculada a los genes simplemente por estudios científicos preliminares.









Ningún gen es "malo" en particular; todos están ahí por una buena razón, pero es posible que tenga variantes de ellos que deba tener en cuenta para optimizar su fertilidad. En este artículo, incluyo variantes/mutaciones problemáticas individuales (SNP), pero hay miles y miles de ellas que afectan la fertilidad y ( es una admisión sorprendente ) puedo estar equivocado (o la ciencia actual sobre ellas puede estar equivocada). Su genotipado le permitirá saber exactamente cuáles tiene y debería incluir enlaces a la evidencia científica actualizada que correlaciona sus variaciones con posibles desafíos para la fertilidad.





Después de realizar la referencia cruzada por fertilidad, querrá realizar una referencia cruzada de su genoma por trastornos de un solo gen y complejos poligenéticos (en negrita a continuación) que impactan la fertilidad, a los cuales nos dirigiremos ahora...

Trastornos monogénicos





Según Sharyn Lincoln , consejera genética certificada, el síndrome del cromosoma X frágil es una de las causas monogénicas más comunes de insuficiencia ovárica primaria, al igual que la galactosemia (aunque es menos común). Las anomalías cromosómicas y otros genes que pueden contribuir a la insuficiencia ovárica son BMP15, NOBOX, NR5A1 y FIGLA.





¿Qué hacer si tus genes te predisponen a sufrir insuficiencia ovárica?

La solución obvia es tener hijos antes que después , especialmente si sus genes la predisponen a la insuficiencia ovárica, que se convierte en un mayor desafío para la fertilidad a medida que la mujer se acerca a los 40 años. Si no tiene una persona virtuosa cerca con quien hacer un bebé, "congele sus óvulos".

, especialmente si sus genes la predisponen a la insuficiencia ovárica, que se convierte en un mayor desafío para la fertilidad a medida que la mujer se acerca a los 40 años. Si no tiene una persona virtuosa cerca con quien hacer un bebé, "congele sus óvulos". Varios nutrientes mitocondriales (CoQ10, resveratrol y melatonina) pueden retardar el envejecimiento ovárico .

Curiosamente, existe cierta evidencia científica que apoya soluciones derivadas de la medicina tradicional china, en particular la decocción de Bushen Culuan en combinación con citrato de clomifeno.

Investigue las terapias basadas en células madre para promover el desarrollo de folículos , que se analizan aquí .

Sobre la procrastinación ( el enemigo en tu sagrada misión de convertirte en el gran padre o madre que puedes ser)

Las 13 palabras en negrita del punto anterior pueden haberte hecho reaccionar un poco, especialmente si eres como mi esposa y yo y has postergado un poco la posibilidad de convertirte en padre. Si es así, mirarte al espejo y asumir cierta responsabilidad por esa postergación te ayudará en el camino hacia la paternidad feliz que tienes por delante. El tiempo de postergar ha terminado . Ahora es el momento de tomar esto en serio; no tengas miedo de invertir tiempo, recursos y dinero en la optimización de la fertilidad. Y no tengas miedo de contratar buenos médicos de fertilidad y asesores genéticos para que te ayuden a interpretar los resultados de tu genotipado. Después de leer este artículo, tú y tu pareja estarán especialmente capacitados para tomar su destino y su legado en sus propias manos. Escribí en otra parte que...





Tiendo a pensar que el universo se doblega ante la voluntad del hombre o la mujer que se empeñan en imponerla con absoluta convicción. Y, de hecho, ese es el hecho más comprobado por la ciencia, con más de 150.000 ensayos clínicos de referencia que demuestran el poder de la creencia [el "efecto placebo"] sobre la estructura material de nuestra biología (reparando huesos rotos y curando el cáncer, por mencionar algunas cosas)...





Más adelante en este artículo, exploraremos más el sorprendente papel que puede tener el efecto placebo en tu proceso de concepción.

Complejos poligenéticos





Esta es una forma elegante de decir que existen factores genéticos y ambientales que influyen en la infertilidad con estas afecciones. Determinar la causalidad de estos factores es complicado, pero si estos complejos aparecen con frecuencia en la familia de la mujer, es probable que se trate de un factor genético.





Endometriosis : no existe una prueba genética clara para la endometriosis, pero hay algunos genes candidatos: está asociada con el gen PAI, que se analiza a continuación.





Síndrome de ovario poliquístico (SOP) : no existe una única causa genética para este síndrome, pero en su forma no clásica, el SOP puede causar infertilidad. La hiperplasia suprarrenal congénita , una afección genética que puede buscar en su informe genómico, a veces puede hacerse pasar por SOP y está asociada con el CYP11B1. El SOP no le condena a una vida sin hijos y abordarlo es un tema amplio que va más allá del alcance de este artículo, pero si su gen PAI está en peligro, aquí tiene un punto de partida para biohackearlo.





Los fibromas , asociados con los genes MED12, HMGA2 y COL4A5, son muy comunes en la población general y no necesariamente afectan la fertilidad. A veces, los fibromas son el resultado de una afección de un solo gen, la leiomiomatosis hereditaria y el cáncer de células renales (HLRCC), que es causada por el gen FH, que también está asociado con una predisposición al cáncer renal. Las opciones de estilo de vida para prevenir o tratar los fibromas incluyen reducir la inflamación del sistema y evitar los alimentos estrogénicos y, aparentemente, el ECGC del té verde puede reducir su tamaño. En algunos casos, se debe considerar la miomectomía (extirpación quirúrgica de los fibromas).





Síndrome del triple X : cuando la mujer tiene un cromosoma X adicional. Esto es poco frecuente, pero más común en mujeres altas y puede afectar la fertilidad, ya que está implicado en niveles de estrógeno inferiores al promedio y un riesgo elevado de insuficiencia ovárica prematura. Las mujeres con síndrome del triple X pueden tener problemas con el equilibrio hormonal, por lo que debe hacerse un análisis hormonal: es importante que compruebe los marcadores de reserva ovárica, como la AMH (hormona antimulleriana) y la FSH (hormona folículo estimulante). Si hay un margen de mejora significativo, considere lo siguiente: aumentar los fitoestrógenos en la dieta (como las semillas de lino y las lentejas), tomar la hierba reguladora de la progesterona Vitex (sauzgatillo) y complementar con DIM (diindolilmetano), que ayuda a equilibrar los niveles de estrógeno.

Genes relacionados con la fertilidad

MTHFR

Es probablemente el gen más conocido; la investigadora Carolyn Ledowsky de MTHFR Support Australia, un centro de fertilidad, lo describe como el "interruptor maestro" de muchas de las vías bioquímicas de nuestro cuerpo. Determina cómo se metila el folato y tiene mucho que ver con la fertilidad.





El nutricionista genético y autor Russell Browne lo nombra como el "gen de la infertilidad" número uno. Puede comparar su informe de genotipado personal con estas mutaciones problemáticas (nombradas en el libro de Browne): C677T, C24909T, A4598G, A4117C. Y A1218C y S67TT también están asociadas con problemas de fertilidad.





Es posible que ya sepas que, si eres una mujer que sigue una dieta MTHFR, los suplementos de ácido fólico comunes y corrientes no te sirven, al igual que otras vitaminas no metiladas, como la forma cianocobalamina de la vitamina B12. Bueno, Dave Asprey defiende con convicción en The Better Baby Book que todas las mujeres deberían elegir el ácido folínico, la forma más biodisponible. También conviene evitar los suplementos prenatales, los multivitamínicos o los alimentos fortificados que contienen ácido fólico básico. - No te va a hacer ningún favor. Pero eso no es todo, para apoyar la metilación, querrás complementar...





Niacina - 100 mg

Riboflavina (FAD) -100 mg

Vitamina B6 (P-5-P) - 25 mg

Bis-glicinato de magnesio/5-MTHFR (L-metil-folato) o "folato activado": este puede ser un arma de doble filo; tómelo con la orientación de su médico (que debe estar bien informado sobre el MTHFR). Y podría ser problemático para aquellas personas con antecedentes de problemas de salud mental.

Zinc\Vitaminas del complejo B\Ácido folínico





Además de comer alimentos que favorezcan la metilación, como huevos, remolacha, salmón salvaje y legumbres, cuide su salud intestinal: analice su microbioma intestinal para ver qué cepas probióticas necesita realmente (tendrá que enviar una muestra de heces a un servicio como Viome), coma alimentos probióticos a diario, tal vez utilice el péptido BPC-157 y respire profundamente unas cuantas veces antes de cada comida (es un truco para la digestión).





Si usted sufre de fatiga, eso es una señal reveladora de que no está metilando correctamente. Carolyn Ledowsky enfatiza la importancia del manejo del estrés para los MTHFRers, ya que el estrés afectará aún más su capacidad para metilar adecuadamente. A menudo pregunta a las madres con aspiraciones: "¿Qué es más importante, su trabajo o tener un hijo?". Y cuenta que las mujeres suelen quedarse embarazadas unos meses después de dejar sus (estresantes) trabajos.

SLC19A1

Algunas variaciones de este gen pueden causar problemas con la entrada de folato en las células. Si su genotipificación detecta señales de alerta para este gen, necesitará vitamina B1 adicional para asegurarse de que no se inhiba la producción de folato.

DHFR

Este gen es un miembro menos conocido de la familia de genes reguladores del folato, pero tiene todo que ver con el mecanismo esencial de metilación. MSH T-473A es una variante problemática, según Browne, si la tienes, querrás evitar el ácido fólico, el extracto de semilla de uva y el ECGC (¡así que nada de vino tinto o té verde, qué fastidio!). La suplementación con niacina es una buena idea. Además, aparentemente, este gen es particularmente vulnerable a la radiación (toda esa radiación EMF terriblemente conveniente de nuestros teléfonos inteligentes, wifi y computadoras portátiles, ¡a ti, DHFR, no le gusta!), así que tómate en serio las medidas de mitigación de EMF descritas aquí.

MTR y MTT

Estos son genes importantes relacionados con la vitamina B-12 que controlan la forma en que el cuerpo utiliza esta vitamina esencial; trabajan juntos para convertir la cobalamina en metilcobalamina. También interactúan con el ciclo del folato. Los rangos de referencia de laboratorio comunes subestiman la cantidad de vitamina B12 que necesita; apunte a un mínimo de 500 a 900 pg/ml de vitamina B-12 sérica para apoyar adecuadamente la metilación. ¿Es tan simple como pincharse el brazo para comprobar los niveles de vitamina B-12 en sangre y asegurarse de que está en buena forma? Lamentablemente, no. El mapa no siempre muestra el territorio de la deficiencia de vitamina B12 , según Browne. Si su genotipado personal muestra señales de alerta para estos genes, simplemente tomar más vitamina B-12 podría no ser la respuesta: su cuerpo podría no estar absorbiéndola. ¿Qué otras medidas puede tomar para optimizar sus genes de vitamina B-12?





El zinc es un cofactor importante para la MTR

SAM es el cofactor de MTRR, del cual la niacina es una fuente





Tome la forma correcta de B12 para sus genes ...

Hidroxocobalamina: la forma más común que funciona bien para la mayoría de las personas.

Metilcobalamina: una forma más biodisponible que acorta el metabolismo regulado por MTRR, pero no es adecuada para quienes tienen problemas de salud mental relacionados con el gen COMT

Adenosilcobalamina: ideal para quienes tienen mutaciones genéticas en MUT, MMA, MMAB, MMADHC o que tienen niveles elevados de MMA (ácido metilmalónico) en un análisis de sangre.





Los veganos y vegetarianos tienen dificultades para obtener suficiente vitamina B-12; simplemente complementar más puede no ser la solución - Este estilo de vida debe reconsiderarse si usted está lidiando con problemas de infertilidad.

TCN

Ciertas mutaciones de este gen pueden tener efectos nocivos en la absorción y utilización de vitamina B12: en particular, TCN1 G4939288A y TCN2 C766G. Pruebe a tomar vitamina B12 en forma de liposomas o en gotas nasales si le resulta difícil mantener los niveles de vitamina B12 en los análisis de sangre dentro de un rango saludable.

PAI/SERPINA1

Esto significa inhibidor del activador del plasminógeno y es el gen responsable de la coagulación y la coagulación sanguínea. El polimorfismo PAI-1 4G/5G está asociado con la trombofilia y la endometriosis. Su genotipado personal revelará variantes problemáticas que puede tener con PAI o SERPINE1. Si está "roto", lo que comúnmente significa hiperactivo, esto puede aumentar el riesgo de coágulos sanguíneos, lo que resulta en fallas de implantación o abortos espontáneos. Medidas a tomar para mitigar el riesgo asociado de trombofilia y SOP...





Tome anticoagulantes que diluyan la sangre : aspirina en dosis bajas o heparina. La heparina es un fármaco farmacéutico inyectable, por lo que puede consultar con su médico sobre la posibilidad de utilizar heparina de bajo peso molecular (HBPM), que se asocia a menos efectos secundarios y una acción más duradera. La buena noticia es que existen algunas alternativas naturales a la heparina: nattokinasa, aceite de pescado omega-3, ajo y curcumina (verificada por el COA como libre de metales pesados, NO la más barata que se vende en el supermercado).

: aspirina en dosis bajas o heparina. La heparina es un fármaco farmacéutico inyectable, por lo que puede consultar con su médico sobre la posibilidad de utilizar heparina de bajo peso molecular (HBPM), que se asocia a menos efectos secundarios y una acción más duradera. La buena noticia es que existen algunas alternativas naturales a la heparina: nattokinasa, aceite de pescado omega-3, ajo y curcumina (verificada por el COA como libre de metales pesados, NO la más barata que se vende en el supermercado). Biohack de la sensibilidad a la insulina : la resistencia a la insulina es un factor tanto en el SOP como en la trombofilia. Para abordar la resistencia a la insulina se empezaría con cambios en el estilo de vida: control del peso, ayuno y mejora de la dieta. La metformina se prescribe habitualmente para tratar el SOP, pero la metformina es un gato complicado (no estoy convencido de que siempre haga más bien que mal). Primero abordaría la resistencia a la insulina con berberina HCL, extracto de bergamota cítrica, inositol (en particular las formas de mioinositol y D-quiroinositol) o metformina homeopática ( sí , esto es una cosa. Y hay alguna evidencia de su seguridad y eficacia). El principal Biohack para la resistencia a la insulina es tomar una pila de NMN y pterostilbeno o resveratrol (consulte el Protocolo de genialidad epigenética : tomaría 500 miligramos de NMN, una cápsula de pterostilbeno y disfrutaría de una copa de vino tinto orgánico en la cena).

: la resistencia a la insulina es un factor tanto en el SOP como en la trombofilia. Para abordar la resistencia a la insulina se empezaría con cambios en el estilo de vida: control del peso, ayuno y mejora de la dieta. La metformina se prescribe habitualmente para tratar el SOP, pero la metformina es un gato complicado (no estoy convencido de que siempre haga más bien que mal). Primero abordaría la resistencia a la insulina con berberina HCL, extracto de bergamota cítrica, inositol (en particular las formas de mioinositol y D-quiroinositol) o metformina homeopática ( sí , esto es una cosa. Y hay alguna evidencia de su seguridad y eficacia). El principal Biohack para la resistencia a la insulina es tomar una pila de NMN y pterostilbeno o resveratrol (consulte el Protocolo de genialidad epigenética : tomaría 500 miligramos de NMN, una cápsula de pterostilbeno y disfrutaría de una copa de vino tinto orgánico en la cena). La vitamina D desempeña un papel en la regulación de este gen , así que controle sus niveles de D3 y tome medidas para alcanzar un rango saludable .

, así que controle sus niveles de D3 y tome medidas para alcanzar un rango saludable . Las mujeres con el polimorfismo 4G/5G deben ser monitoreadas de cerca por su médico durante el embarazo para controlar los riesgos de coagulación y optimizar los resultados.

PEMT

Es el gen que produce colina, que es esencial para el embarazo, especialmente durante el primer trimestre, cuando se está formando el cerebro del bebé. Tu genotipado revelará si tienes una variante problemática de PEMT. Si la tienes, la tienes; la buena noticia es que es fácil de explicar aumentando tu ingesta de colina a través de la dieta o de suplementos. La fosfatidilcolina o alfa-GPC es la forma más biodisponible (y un nootrópico: puede hacerte un poquito más inteligente).

Y hazte un análisis de minerales del cabello para ver si tienes deficiencia.

APEO

Este es el gen que construye el cerebro de tu bebé, por lo que es muy importante. Quieres que tu bebé sea inteligente, ¿verdad? Tu genotipado puede revelar las variantes problemáticas APEO4, G5964A y IVS1+69, lo que significa que necesitarás más grasas saludables. Si no puedes comer salmón salvaje una o dos veces por semana, toma un suplemento de aceite de pescado de alta calidad para obtener el contenido de EPA+DHA que necesitas. El aceite de krill y el aceite de hígado de bacalao son el Mercedes y el BMW de los aceites de pescado. ¡Yo los elegiría!





Buenas noticias: la clorella y la espirulina contienen DHA. Si tuviera que elegir, preferiría obtener mi DHA de estos suplementos, ya que también quelan toxinas y se pueden consumir en polvo como una agradable infusión de hierbas. Eso me parece mejor que intentar averiguar qué suplementos de aceite de pescado omega-3 son legítimos.

FVL y F2

Los coágulos de sangre son una mala noticia durante el embarazo, y estas son las variantes que regulan la coagulación de forma problemática. Por eso también es necesario determinar el genotipo del padre; si es portador de las variantes del factor V Leiden (FVL) o de la protrombina (F2), puede aumentar el riesgo de aborto.





Si usted o su pareja tienen alguno de estos factores de riesgo, es importante mitigarlos: obesidad, sedentarismo, colesterol elevado, tabaquismo y mala alimentación. También debe hacerse pruebas de plaquetas, proteína C reactiva y fibrinógeno. Evite la terapia hormonal innecesaria, ya que puede empeorar las cosas. Tome suplementos de niacina y aceite de pescado para vasodilatar y diluir la sangre.

NOS

Estos genes regulan la producción de óxido nítrico, que es un arma biológica de doble filo. Las variantes problemáticas G6797A y T786C pueden provocar una regulación negativa del óxido nítrico, lo que afecta al oxígeno que necesita tu bebé en crecimiento. Obtén suficiente cantidad de los cofactores del óxido nítrico: riboflavina, hierro y arginina (come chocolate negro de calidad). Pero no te vuelvas loca con los suplementos de óxido nítrico; hazte una prueba de equilibrio oxidante/antioxidante; es posible que necesites más antioxidantes. Además, si tus genes te predisponen a una deficiencia de oxígeno, sé más consciente de tu respiración; haz de 10 a 20 minutos de ejercicios de respiración al día para aprender a respirar más profundamente (te ayudará con tus niveles de estrés) y ponte una cinta en la boca por la noche para acostumbrarte a respirar por la nariz.

Impuesto sobre bienes y servicios (IVA)/Impuesto sobre productos básicos (GPX)

Has oído hablar del glutatión, el antioxidante maestro, y estos son los genes que lo regulan. Tu genotipado personal detectará cualquier variante problemática, que puede significar que tu cuerpo no se está desintoxicando lo suficiente. Pasos a seguir para apoyar el glutatión: aumenta la vitamina B2 y el selenio (disfruta de una o dos nueces de Brasil al día). Y, por supuesto, puedes complementar el glutatión en sí; la N-acetilcisteína (NAC) es una fuente popular de glutatión, pero algunas personas no responden bien a su toma constante. Yo tomo NAC durante los meses más fríos para reforzar la inmunidad, pero el S - acetil L - glutatión o un suplemento liposomal es una mejor opción para obtener el glutatión que necesitas.





Hazte una prueba de minerales en el cabello para tener una idea de cuántos metales pesados tóxicos tienes en el cuerpo. Si eres bastante tóxico (la mayoría de nosotros lo somos) y tienes variantes problemáticas de este gen, realmente necesitas intensificar tus esfuerzos de desintoxicación...





Incluye muchos alimentos quelantes en tu dieta (que eliminarán las toxinas): añade un poco de cilantro fresco a todo lo que combine bien (¡que es prácticamente todo!), junto con clorella en polvo y espirulina. Y come una fresa después de disfrutar de un poco de sushi.

Complementa tu dieta con quercetina y astaxantina, y también puedes probar la "molécula más hermosa", la C60: un poderoso agente desintoxicante.

Sude más en el gimnasio, en la bicicleta estática de casa, haciendo el tango horizontal en el dormitorio o en la sauna.

Evite el moho. ¿Tiene pesadillas a menudo y su baño siempre huele raro? Haga que le hagan una prueba de moho a su casa y considere mudarse.

Siga un protocolo de desintoxicación bajo la supervisión de su médico (un médico que sepa lo que hace en materia de desintoxicación; este es un buen lugar al que recurrir para consultar a un naturópata).





Para profundizar en el tema de cómo hacer frente a la toxicidad de la modernidad y evitar las toxinas en primer lugar, consulte mi reseña detallada del libro Food Forensics .

Poner

El gen es lo que mantiene al hígado en su función de desintoxicación, lidiando con todos los desagradables organofosforados (pesticidas e insecticidas, otras toxinas desagradables que los "genios" de la Gran Agricultura introducen en casi todos los alimentos que se pueden encontrar en el supermercado). Esta toxicidad se acumula en el cuerpo, lo que provoca infertilidad y posibles defectos de nacimiento. Si su genotipado personal señala este gen (en particular si tiene la variante PON1 Q192R)...





Haga que un médico le guíe en la desintoxicación del hígado o de pesticidas.

Siga los pasos de desintoxicación descritos anteriormente.

Deje de comprar productos agrícolas en el supermercado (la gente es más amable en los mercados de agricultores y a los agricultores de allí les importa la calidad de sus productos).

VDR

Este gen regula los receptores de vitamina D y, como seguramente ya sabe, la vitamina D es muy importante para tener hijos. Su genotipado personal le permitirá detectar cualquier variante que pueda afectar negativamente a su absorción de vitamina D.

Necesitarás tomar un poco más de suplemento (¡especialmente si no vives en un lugar donde tengas que preocuparte de que te caigan cocos en la cabeza!). Hazte un análisis de tus niveles de vitamina D3; si tienes deficiencia (por debajo de 70 ng/ml), toma un suplemento de 5000 UI por día hasta llegar a un rango más saludable. Para asegurar un metabolismo adecuado de esta vitamina esencial, trate de tomar un poco de sol todos los días (idealmente por la mañana); Tomar el sol unos 20 minutos al día en nuestro patio hasta que haga demasiado frío para hacerlo. Y asegurarse de complementar los cofactores de la vitamina D, la vitamina K2 y el magnesio, por las noches.





Una vez abordados los principales genes relacionados con la infertilidad, pasemos a...

Infertilidad por factor masculino

Los genes del hombre no son un factor insignificante en la fertilidad. Así que, caballeros, si todavía no lo han hecho, ¡concierte una cita para ir a tomar un chorro en una taza en una habitación privada del hospital o la clínica de fertilidad para que analicen el estado de sus nadadores! Un dato interesante, según el artículo The Genetics of Infertility: Current Status of the Field





Hay más de 2.300 genes expresados sólo en los testículos, y cientos de esos genes influyen en la función reproductiva en los seres humanos y podrían contribuir a la infertilidad masculina.





Por lo tanto, es importante que ambos miembros de la pareja se hagan la genotipificación; el análisis del genoma de ambos permitirá detectar los genes que podrían hacer que su hijo no sea tan peligroso para tener hijos. Además, la genotipificación de ambos miembros de la pareja les brinda la oportunidad de identificar las enfermedades hereditarias a las que sus futuros hijos podrían estar en riesgo, un tema complicado que queda fuera del alcance de este artículo.

¿Qué condiciones y genes afectan la fertilidad masculina...?

De los trastornos de un solo gen que afectan a los hombres, el más común es la fibrosis quística clásica (que afecta el funcionamiento pulmonar). Está asociada con el gen CFTR (su genotipado le indicará las variantes problemáticas si las tiene). Si le diagnostican fibrosis quística, realmente necesitará intensificar su biohacking para apoyar su producción de testosterona y esperma (los consejos a continuación son un buen punto de partida). Y es posible que deba tener una conversación difícil con su urólogo sobre esto, una cierta proporción de hombres con fibrosis quística son estériles y necesitarán recurrir a la tecnología de reproducción asistida según la Cystic Fibrosis Foundation .





Los hombres también pueden ser portadores de MTHFR. Si es portador de la variante problemática C677-T, es probable que no esté metilando correctamente, lo que puede reducir el recuento y la motilidad de sus espermatozoides. Tome las medidas descritas anteriormente para favorecer la metilación y haga todo lo posible por evitar el consumo de ácido fólico sintético.





El síndrome de Klinefelter, que es relativamente poco común y afecta a aproximadamente uno de cada 500 hombres, hace que los varones tengan un cromosoma X adicional y provoca la ausencia de espermatozoides en el semen. Si su recuento de espermatozoides está por debajo de lo normal, es posible que desee analizar el gen con el que está asociado, el 47XXY. Si es uno de los pocos hombres que padece este síndrome, considere la posibilidad de una terapia de reemplazo de testosterona.

¿Qué más pueden hacer los hombres para optimizar la fertilidad?

Tome hierbas que aumenten la testosterona: Horny Goat Weed, Tongkat Ali y Tribulus Terrestris: le harán sentir más hombre y mitigarán los casos de pene por whisky . Solo asegúrese de obtenerlas con certificación de autenticidad (las cosas baratas de Amazon pueden contener metales pesados que le hacen más daño que bien).

El zinc es muy importante para los hombres; no consumir suficiente afectará la testosterona y la fertilidad, además de hacerlos más agresivos (menos capaces de manejar el estrés). Hágase un análisis de los niveles de zinc; si está por debajo de 14 mg/100 ml, tome un suplemento de picolinato de zinc (una forma de zinc más biodisponible) o aumente la ingesta de zinc en la dieta; generalmente se asocia con una dieta más rica en proteínas, así que derroche más dinero en la mejor carne de res orgánica alimentada con pasto que pueda permitirse.

Deshazte de los calzoncillos bóxer y deja que tu trasero cuelgue: los calzoncillos bóxer (o calzoncillos blancos) sostienen tus bolas contra tu cuerpo, donde está demasiado caliente para ellas, lo que afecta la producción de esperma.

DEJA DE TOMAR CERVEZA. Contrariamente a lo que la publicidad podría hacerte creer, la cerveza es la bebida alcohólica con más estrógenos, lo que no es bueno para la fertilidad, la testosterona ni la salud masculina en general. Cambia a vino o vodka biodinámicos y orgánicos.

¡Guarden su semilla! Caballeros, producir semen es biológicamente costoso para su cuerpo y, si tienen problemas de fertilidad, su mujer debería ser la única que reciba el suyo. Por lo tanto, es un buen momento para dejar atrás el hábito adolescente de escabullirse para masturbarse .

El manejo del estrés no es solo para ella. Como hombres, somos más propensos a una mentalidad estoica que simplemente aguantamos el estrés, pero esto puede estar saboteando tu fertilidad. Abordaremos este tema a continuación...

Manejo del estrés

El estrés es el enemigo de la fertilidad. Existe un consenso rotundo entre los médicos especialistas en fertilidad, los profesionales y la literatura científica: el estrés es un factor que contribuye a casi todas las afecciones de infertilidad. Por lo tanto, es necesario combinar múltiples medidas para controlar el estrés...





Renuncie a su trabajo estresante o deje que la adicción al trabajo invada su carrera.

Adopte una práctica de meditación consciente que le resulte útil. El entrenamiento cerebral Dual N-Back tiene un efecto similar sobre el estrés si le resulta muy difícil meditar.

La práctica de la respiración es un cambio radical en el manejo del estrés; las sesiones guiadas de respiración que duran solo 5 a 20 minutos lo estimularán por las mañanas y lo refrescarán por las tardes o en momentos de agobio.

Sal de las relaciones tóxicas, o al menos ponlas en pausa al menos hasta que seas padre.

Lee algunos libros sobre el manejo de la ira (¡necesitaba esto!) y la ansiedad. Te ayudarán a cambiar tu mentalidad sobre las emociones estresantes que siempre has dado por sentadas y que "imponen un costo muy alto a cosas muy pequeñas".

Desinstala YouTube, cancela tu suscripción a Netflix y medita o lee libros por las noches en lugar de atiborrarte de contenido adictivo que te estimule antes de acostarte.

Tome hierbas adaptógenas diariamente; tienen un sabor agradable y harán que su sistema nervioso autónomo sea más resistente en este mundo loco.

10 a 20 minutos de terapia de luz roja al día tiene un poderoso efecto antiestrés de espectro completo.

Sigue la antigua sabiduría sobre los descansos sabáticos durante la semana. Tómate un día o dos libres a la semana, sal a caminar o pasa un tiempo en la naturaleza.

Tenga más relaciones sexuales (no sólo cuando esté intentando quedar embarazada) y sea intencional en tener mejores relaciones sexuales (los hombres deberían considerar la práctica tántrica : es un truco de salud y hedonismo alucinante para una mayor intimidad).

Aborda cualquier fuente subyacente de conflicto persistente con tu pareja. Esto puede implicar tener algunas conversaciones incómodas, escuchar, llegar a un acuerdo, negociar o acudir a terapia de pareja.

La fe y la espiritualidad son fuentes de fortaleza y tranquilidad para miles de millones de personas, así que sea más constante en la práctica de la oración, el tiempo devocional o la asistencia a la iglesia. Si no es religioso, pruebe la meditación de mentalidad epigenética desarrollada por el Dr. Joe Dispenza.

Haz ejercicio unas cuantas veces por semana, pero tu objetivo en la vida en este momento es tener un bebé, no completar una carrera de Iron Man, así que ve con un poco más de calma.

Tenga en cuenta la variabilidad de su frecuencia cardíaca; este biomarcador representa la respuesta de su corazón y su sistema nervioso a los factores estresantes, tanto internos como externos. Puede cuantificar y biohackear su estrés con un dispositivo HRV. Hay muchos dispositivos que pueden serle de ayuda, pero creo que la mejor opción es probablemente un elegante reloj inteligente Garmin HRV, que le brinda un "presupuesto corporal" en tiempo real que estima cuánto estrés o ejercicio puede soportar en un día determinado.





En resumen, es hora de DEJAR de ser tan estoico con el estrés si quieres convertirte en padre. El manejo del estrés que adoptes para optimizar la fertilidad te convertirá en un mejor padre cuando tengas un pequeño mini-yo y te servirá como legado para las próximas décadas.

Ácido fólico : ¿ el nuevo tabaquismo?

Eso es lo que afirma la Dra. Carolyn Ledowsky sobre la epidemia de ácido fólico no metabolizado en la población, que impulsa una disfunción sistémica generalizada del ciclo de metilación. El ácido fólico sintético que obtenemos de los "alimentos fortificados" (gracias a los "genios" de la salud en las agencias gubernamentales de regulación de alimentos) y los suplementos multivitamínicos de mala calidad que se venden en botellas de plástico blancas impiden que nuestros cuerpos metilen correctamente. Puede que no seas portador de genes MTHFR problemáticos, pero si estás luchando contra la infertilidad, es probable que tu metilación tenga algo que ver con eso. Los médicos especialistas en fertilidad informan de numerosos casos de mujeres que lidiaron con la infertilidad durante años, pero finalmente se quedaron embarazadas y dieron a luz cuando hicieron un esfuerzo por eliminar el ácido fólico de sus dietas.

Niacina/Vitamina B3

La vitamina epigenética apareció con frecuencia en las recomendaciones de los expertos para abordar los problemas de fertilidad. Complementarla es una buena idea para casi todo el mundo; si tienes un teléfono inteligente y wifi, esos campos electromagnéticos están causando roturas en el ADN de tu esperma o de tu óvulo a diario, y la niacina alimenta el sistema de reparación del ADN de tu cuerpo, PARP. Obtendrás un mayor beneficio biológico por tu suplemento si tomas productos que no sean para enjuagar (te acostumbrarás al enjuagar), NR o NMN.

Acupuntura : ¿un placebo que podría proporcionarle un pequeño paquete de alegría?





Me encontré con un interesante metanálisis de 2022 sobre la acupuntura como tratamiento para la infertilidad , que analizó los datos estadísticamente significativos de 27 ensayos controlados aleatorios con un total de más de 7000 sujetos humanos. Buenas noticias: se descubrió que la acupuntura es ampliamente útil para tratar la infertilidad y mejorar las tasas de nacimientos vivos. Sin embargo, en el metanálisis, la acupuntura real no superó a la acupuntura simulada por mucho...





Encontramos claras ventajas de la acupuntura sobre las condiciones de control en blanco en términos de la tasa de nacidos vivos. , tasa de embarazo bioquímico, tasa de embarazo en curso y tasa de embarazo clínico. Sin embargo, estos efectos fueron similares entre los grupos de acupuntura verdadera y simulada, y la tasa de eventos adversos fue menor en el grupo simulado que en el grupo de acupuntura verdadera.





Así que es otro caso más del mejor amigo del biohacker pragmático, el efecto placebo , ¡haciendo su magia! Miles de mujeres fueron a consultorios de acupuntura, se pincharon con algunas agujas, creyeron que estaba ayudando a su fertilidad y tuvieron más nacimientos vivos que los controles en blanco. Por lo tanto, estoy convencido de que vale la pena agregar la acupuntura al conjunto de herramientas de optimización de la fertilidad de la pareja motivada.

Lectura adicional

Al investigar este tema, recurrí a Enhancing Fertility through Functional Medicine de Jaclyn M. Downs y al libro terriblemente aburrido Fertility Genes: The Genetic Advantage (¡necesitarás un café fuerte para leerlo!). Ambos aclararon algunas cosas sobre la genética y la fertilidad, y es posible que quieras adquirirlos.

Mi investigación sobre la optimización de la fertilidad está incompleta

En el momento de la publicación de este artículo, todavía estoy esperando la secuenciación completa de mi genoma debido a una confusión con el envío internacional de mi kit. En su forma actual, este artículo se basa en la comparación de la secuenciación completa del genoma de mi esposa con mi rigurosa investigación sobre el tema de los genes relacionados con la fertilidad. Así que espere una actualización y un seguimiento cuando termine la mía. Únase a nuestro boletín informativo y suscríbase al canal Limitless Mindset , al podcast o a Substack para recibir ese seguimiento (y para mantenerse a la vanguardia con lo último en biohacking, longevidad y lifehacking).

Conclusión





El cruce de su genoma con las condiciones y genes que causan infertilidad puede revelar la aguja en el pajar que necesita encontrar para dejar atrás la "infertilidad inexplicable". Sin embargo, la genética es complicada y es aconsejable recurrir a los consejos de un asesor genético para este proceso .





Si me has leído durante mucho tiempo, espero que captes la línea principal de mis escritos e investigaciones. Desde trucos de dinámica social, cómo ligar con chicas, bailar salsa y los extraños y disparatados trucos para las relaciones sobre los que escribo y que han mantenido mi matrimonio feliz durante casi siete años. Hasta la optimización epigenética para recuperar tu destino, el biohacking de precisión con genotipado personal y mi optimista visión aceleracionista para el futuro de la humanidad en este planeta. Se trata de crear mejores pequeños humanos cuya brillantez, algún día, difícilmente será eclipsada por el cosmos. ¡A las estrellas!