Biohackers nisqakunan ninku, aswan qhali wawakunata paqarichinankupaq Código nisqatan p’akisqankuta

Kaypi tukuy genoma genotipificación personalqa ancha yanapakunman. Sut’inmi genesniykikunaqa fertilidadwanqa tukuy imapin tupan, genesniykipas manan kaqllachu. Kikin genotipificación nisqawanmi k'ancharichinman ima mana allinta ruwasqaykitapas fertilidad optimización nisqa departamentopi . Qamta chaymanta compañeroykita atiyta qun Biohacking precisión ruwanaykipaq, hampi, suplementokuna, terapias, kawsay tikraykunata ima necesitasqaykita riqsichispa, sumaq wawata kay pachaman apamunaykipaq.

Munasqa warmiywan ñuqawanqa veterano Biohackers kayku, chaymi yaqa llapan "pisi warkusqa rurukuna" fertilidad allinchay ruwaykunata implementarqaykuña, ichaqa 30 watayku tukukuypi aspiracional tayta mama hina kayku, chaymi genotipificación personalniyku ruwasqayku purisqayku pusanaykupaq qatiq miray huch'uy Roselands ruruchiypi.

Sequencing.com nisqatam akllarqaniku tukuy genoma secuenciacionpaq hinaspa análisis genético nisqapaq kaypi detallada razonkunarayku...

Manam Sequencing.com kaqmanta afiliado utaq oficial marca embajadorchu kani. Paykunawan huklla afiliacionniyqa, Dr. Brandon Colbypa libronta ñawinchasqaymi hinaspa qawarisqaymi , Outsmart Your Genes (chaytaqa qillqarqa manaraq Sequencing.com nisqa kamarichkaspa), genotipificación personal nisqamanta, chaytam chanincharqa hinaspa kutichirqa iskay kits gratis nisqakunata mastariwaspayku. I do think they are currently the best personal genotipping service , chaymanta qullqita qunman karqa sichus Dr. Colby mana ancha qukuykuqchu, imaynachus ñuqa chaninchani paykunap fierrowan qatasqa Privacidad Wiñaypaq kamachiyninkuta .