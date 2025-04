Biohackers sagdyn bäbekleri öndürmek üçin kodlary bozandyklaryny aýdýarlar

“HackerNoon” redaktorynyň belligi: Bu makalanyň awtorynyň özleriniň boýun alşy ýaly, olar lukman ýa-da lukman hünärmeni däl. Okajak bolýan zadyňyz, OWN şahsy gözleglerine esaslanýar we awtor başga bir lukmançylyk hünärmeniniň talaplaryna ynanmak üçin başga bir lukmançylyk hünärmeniniň materialyny görkezse-de, anekdot hasaplanmalydyr. Şeýle bolansoň, hemişe kepillendirilen hünärmenden lukmançylyk maslahatyny almaly. “HackerNoon” redaksiýa topary hekaýany diňe grammatiki takyklyk üçin barlady we şu ýerdäki talaplaryň hiç birini ýazgarmaýar / ýazgarmaýar. # DYOR

Çaga dogurmak, görünýäninden has çylşyrymly we göwrelilik we üstünlikli göwrelilik gazanmak üçin göreşýän islendik jübüt, hasyllylygy optimizasiýa çäreleriniň bulaşyk labirentine duçar bolýar.

Bu ýerde tutuş genomyň şahsy genotip görnüşi gaty peýdaly bolup biler. Genleriňiziň hasyllylyk bilen baglanyşykly ähli zady bar we genleriňiz üýtgeşikdir. Şahsy genotip ýazmak, hasyllylygy optimizasiýa bölüminde nädogry iş edip biljekdigiňizi ýagtylandyryp biler . Bu size we ýoldaşyňyza dünýäde owadan çaga getirmek üçin zerur bolan dermanlary, goşundylary, bejeriş usullaryny we durmuş ýörelgelerini kesgitlemek arkaly takyk biohacking bilen meşgullanmaga mümkinçilik berýär.

Men lukman däl, soňky iki ýylda öz maşgalamy gurmak üçin bu temany obýektiw öwrenýän Biohacker. Bu, ene-atalyk syýahatyňyzda lukmanyň görkezmesini çalyşmaýar.

Bu makalada sizde bolup biläýjek 17 sany kynçylykly önelgelilik geni, olary nädip tapmalydygy, haýsy şertler bilen baglanyşyklydygy düşündiriler we size ýüzlenmek üçin başlangyç nokat berler ...

Söýgüli aýalym ikimiz weteran Biohackers, şonuň üçin eýýäm “pes asylýan miweleriň” hasyllylygy optimizasiýa zatlarynyň köpüsini durmuşa geçirdik, ýöne 30-njy ýyllaryň ahyrynda islegli ene-atalar bolup galýarys, şonuň üçin kiçijik Roselandlaryň indiki neslini öndürmek ugrundaky syýahatymyzy ugrukdyrmak üçin şahsy genotiplerimizi amala aşyrdyk.

Bu ýerde jikme-jik sebäplere görä genleriň yzygiderliligi we genetiki derňew üçin Sequencing.com saýladyk ...

Möhüm boýun gaçyrma : genleriňiz seniň ykbalyň bolmaly däl. Hiç bir genetiki ýagdaý sizi çagasyz durmuş bilen näletlemez . Genomyňyzyň yzygiderliligi önelgesizlik bilen baglanyşykly ýagdaýy ýüze çykarsa, bu size täsir eden bir zat bolup biler ýa-da bolmazlygy mümkin. Has ulurak surata seretmek möhümdir ...





Bu ýagdaýyň alamatlaryny başdan geçirýärsiňizmi?

Bu ýagdaý maşgalaňyzdaky başgalara täsir edýärmi?

Ganyňyzy barlamak panelleri bu ýagdaýda yşarat edýärmi?

Lukman size kesel diýip diagnoz goýdumy?

Bu ýagdaýy hasaba almak üçin iýmitlenişiňizi we ýaşaýyş durmuşyňyzy optimallaşdyrdyňyzmy?





Bu şertiň durmuşyňyzda görkezýän ýeke-täk ýeri, gen hasabyňyz bolsa, özüni görkezmeýän gen bolup biler.

Genomyňyzy nädip gözlemeli

Genleriňize çümmek gorkuzýan ýaly bolup biler, ýöne Sequencing.com dolandyryş paneli ony aňsatlaşdyrýar. Genom gözlegçiňize we hasyllylyk boýunça biri-birine bagly şertlere geçip başlaň. Saýlaýan genomika üpjün edijiňiz hem şuňa meňzeş funksiýa eýe bolmalydyr. Bu ýerde görşüňiz ýaly, Sequencing.com genleriňizi we hasyllylygyňyza täsir edip biljek şertleri baglanyşdyrýan subutnamalaryň ylmy ynamyny düýpgöter tapawutlandyrýar . Diňe deslapky ylmy gözlegler arkaly genler bilen berk baglanyşykly bolup biljek potensial ýagdaý barada köplenç pikir etmek islemeýärsiňiz.









Hiç bir gen "erbet" däl - bularyň hemmesi gowy sebäp bilen bar, ýöne hasyllylygy optimizirlemekde hasaba almaly görnüşleriňiz bolup biler. Bu makalada aýratyn problemaly wariantlary / mutasiýa (SNP) -leri öz içine alýaryn, ýöne olaryň hasyllylygyna täsir edýän müňlerçe we müňlerçe bar we ( geň galdyryjy kabul ediş ) ýalňyşýan bolmagym mümkin (ýa-da häzirki ylym ýalňyş bolup biler). Genotip ýazmagyňyz, haýsysynyň bardygyny size habar berer we häzirki zaman ylmy subutnamalara baglanyşyklary goşup, önelgelilik kynçylyklary bilen üýtgeýşleriňizi baglanyşdyrar.





Hasyllylyk boýunça biri-birine salgylananyňyzdan soň, geniňize ýeke gen bozulmalary we hasyllylyga täsir edýän poligenetiki toplumlar (aşakda goýlan) salgylanmak islärsiňiz, indi ünsümizi jemläris ...

Geneke gen bozulmalary





Kepillendirilen genetiki geňeşçi Şaryn Linkolnyň pikiriçe , Fragile X, galaktosemiýa ýaly (ýöne az ýaýran) bolşy ýaly , ýumurtgalygyň esasy ýetmezçiliginiň iň köp ýaýran ýeke gen sebäplerinden biridir. Ovumurtgalygyň ýetmezçiligine sebäp bolup biljek hromosomal anormallikler we beýleki genler BMP15, NOBOX, NR5A1 we FIGLA.





Genleriňiz ýumurtgalyk ýetmezçiligine sebäp bolsa näme etmeli ...

Munuň aýdyň çözgüdi, durmuşyňyzda däl-de, has ir çagaly bolmakdyr , esasanam genleriňiz ýumurtga ýetmezçiligine sebäp bolsa - aýal 40 ýaşyna ýetende, çaga dogurmak üçin has kyn mesele bolýar. Çagaňyzy ýasamak üçin "ýumurtgalaryňyzy doňduryň" diýen gowy adam ýok bolsa.

, esasanam genleriňiz ýumurtga ýetmezçiligine sebäp bolsa - aýal 40 ýaşyna ýetende, çaga dogurmak üçin has kyn mesele bolýar. Çagaňyzy ýasamak üçin "ýumurtgalaryňyzy doňduryň" diýen gowy adam ýok bolsa. Birnäçe mitohondrial ýokumly maddalar - CoQ10, Resveratrol we Melatonin - ýumurtganyň garramagyny haýalladyp biler.

Gyzykly tarapy, Hytaýyň adaty lukmançylygynyň çözgütleri üçin käbir ylmy subutnamalar bar - esasanam Bushen Culuan Decoction, klomifen sitrat bilen bilelikde.

Bu ýerde ara alnyp maslahatlaşylan follikulyň ösüşine goldaw bermek üçin öýjük esasly bejeriş usullaryna göz aýlaň.

Gijä galmak barada (beýik ene ýa-da kaka bolmak üçin mukaddes işiňizdäki duşman )

Aboveokardaky ok nokadynyň 13 sany batyrgaý sözi sizi birneme tolgundyran bolmagy mümkin, esasanam aýalym we men ýaly bolsaňyz we ene-ata bolmakda käbirleri yza süýşüren bolsaňyz. Eger bar bolsa, aýna seredip, bu gaýragoýulmasyzlyk üçin birneme jogapkärçilik alsaňyz, öňüňizdäki şatlykly ene-atalyk ýolunda size hyzmat eder. Gijikdirmegiň wagty gutardy . Bu meselä çynlakaý garamagyň wagty geldi; Hasyllylygy optimizirlemek üçin wagt, serişdeleri we pul sarp etmekden utanmaň. Genotip ýazmagyň netijelerine düşünmäge kömek etmek üçin oňat öndürijilik lukmanlaryny we genetiki geňeşçileri işe çekmekden utanmaň. Bu makalany okanyňyzdan soň, size we ýoldaşyňyza ykbalyňyzy we mirasyňyzy öz eliňize almaga aýratyn ygtyýar berler. Başga bir ýerde ýazdym ...





Universelem, mutlak ynam bilen durmuşa geçirmegi ýüregine düwen erkek ýa-da aýalyň islegine bagly diýip pikir edýärin. Aslynda, bu biologiýamyzyň maddy gurluşyna (döwülen süňkleri düzeltmek we rak keselini bejermek, birnäçe zady bellemek üçin) ynamyň ["plasebo effekti"] subut edýän 150,000-den gowrak altyn standart kliniki synaglar bilen ylymda iň subut edilen hakykat ...





Soňra bu makalada, platsebo effektiniň çaga dogurmak syýahatyňyzda bolup biljek geň galdyryjy roluny öwreneris.

Poligenetiki toplumlar





Bu şertler bilen önelgesizlige täsir edýän genetiki we daşky gurşaw faktorlarynyň bardygyny aýtmagyň ajaýyp usuly. Munuň sebäbini kesgitlemek gaty kyn, ýöne bu toplumlar aýalyň maşgalasynda köplenç ýüze çyksa, genetiki faktor bolup biler.





Endometrioz - Endometrioz üçin anyk genetiki synag ýok, ýöne käbir kandidat genleri bar - aşakda ara alnyp maslahatlaşylan PAI geni bilen baglanyşykly.





Polikistik ýumurtgalyk sindromy (PCOS) - Munuň ýekeje genetiki sebäbi ýok, ýöne klassiki däl görnüşinde PCOS önelgesizlige sebäp bolup biler. Gen hasabyňyzda gözläp bilýän genetiki ýagdaýyň dogabitdi adrenal giperplaziýasy käwagt PCOS hökmünde maskarad bolup biler we CYP11B1 bilen baglanyşykly. PCOS sizi çagasyz durmuş üçin zyýan bermeýär we bu meselä ýüzlenmek bu makalanyň çäginden daşarda giň mowzuk, ýöne PAI geniňiz gyzyl baýdakly bolsa, ine, Biohacking üçin böküş nokady .





Fibroidler - MED12, HMGA2 we COL4A5 genleri bilen baglanyşykly, ilat arasynda köp duş gelýär we hökman önelgelige täsir etmeýär. Fibroidler käwagt bir gen ýagdaýy, Miras Leiomiýomatoz we böwrek öýjük keseli (HLRCC) netijesinde ýüze çykýar, bu FH geni bilen ýüze çykýar, bu hem böwrek keseliniň döremegi bilen baglanyşyklydyr. Fibroidleriň öňüni almak ýa-da bejermek üçin durmuş ýörelgeleri ulgamyň çişmegini azaltmagy we estrogen iýmitlerden gaça durmagy öz içine alýar we gök çaýdaky EKGC olary gysgaldyp biler. Käbir ýagdaýlarda miomektomiýa (fibroidleriň hirurgiki taýdan aýrylmagy) göz öňünde tutulmalydyr.





Triple X sindromy - Aýalyň goşmaça X hromosomy bolanda. Bu seýrek, ýöne uzyn boýly aýallarda has ýygy duş gelýär we önelgelige täsir edip biler, ortaça pes estrogen derejesine we ýumurtganyň wagtyndan öň ýetmezçiligi töwekgelçiligine sebäp bolup biler. “Triple Xers” gormonal deňagramlylyk bilen göreşip biler, şonuň üçin gormonlaryňyzy barlaň: iň möhümi, AMH (Anti-Mullerian gormony) we FSH (Folikul stimulýasiýa gormony) ýaly ýumurtgalyk ätiýaçlyk bellikleri. Gowulaşdyrmak üçin ep-esli ýer bar bolsa, göz öňünde tutuň: iýmitlenýän fitoestrogenleri (zygyr we mekgejöwen ýaly) köpeltmek, progesteron bilen sazlaýjy ösümlik Vitex (Chasteberry) almak we estrogen derejelerini deňleşdirmäge kömek edýän DIM (Diindolilmetan) goşmak.

(In?) Tohumçylyk bilen baglanyşykly genler

MTHFR

Iň meşhur gen bolsa gerek; bedenimiziň köp biohimiki ýollary üçin “baş wyklýuçatel” hökmünde häsiýetlendirilýär, çaga dogurmak merkezi bolan MTHFR Awstraliýany goldaýan gözlegçi Karolin Ledowskiý . Folaty nädip metilleşdirýändigiňizi kesgitleýär we hasyllylyk bilen köp baglanyşygy bar.





Genetiki iýmitleniş we ýazyjy Rassel Braun ony 1-nji "önelgesizlik geni" diýip atlandyrýar. Şahsy genotip hasabatyňyzy bu problemaly mutasiýa (Brauniň kitabynda atlandyrylýar) bilen baglanyşdyryp bilersiňiz: C677T, C24909T, A4598G, A4117C. A1218C we S67TT hem önelgelilik kynçylyklary bilen baglanyşykly.





MTHFRer bolsaňyz, B12-iň sianokobalamin görnüşi ýaly metilleşdirilmedik witaminler bilen birlikde bagyň fol turşusy goşundylarynyň size peýdasyzdygyny eýýäm bilip bilersiňiz. Dogrusy, Deýw Aspreý “Has gowy çaga kitaby” -da her bir aýalyň iň bio görnüşi bolan Folin kislotasyny saýlamalydygy barada aýdyň mysal getirýär. Şeýle hem, dogulmazdan öňki goşundylardan, multivitaminlerden ýa-da esasy fol turşusyny öz içine alýan berkitilen iýmitlerden gaça durmak isleýärsiňiz - size hiç hili haýyr etmez. That'söne bularyň hemmesi däl, goşmak isleýän metilizasiýany goldamak üçin ...





Niasin - 100 mg

Riboflawin (FAD) -100 mg

B6 witamini (P-5-P) - 25 mg

Magniý Bis-glisinat \ 5-MTHFR (L-metil-folat) ýa-da "Işjeňleşdirilen folat" - bu iki ýüzli gylyç bolup biler; lukmanyňyzyň görkezmesi bilen alyň (MTHFR-de gowy bilim almaly). Akyl saglygy meselesi bolanlar üçin kynçylyk döredip biler.

Sink \ B çylşyrymly witamin \ Folin kislotasy





Metilizasiýany goldaýan iýmitleri iýmek bilen birlikde: ýumurtga, şugundyr, ýabany tutulan losos we noýba. Içege saglygyňyza üns beriň; Haýsy probiotik ştamlaryň hakykatdanam zerurdygyny görmek üçin içege mikrobiomyňyzy derňäň (Viome ýaly bir hyzmata poop nusgasyny ibermeli bolarsyňyz), her gün probiotik iýmitleri iýiň, belki BPC-157 peptidini ulanyň we her nahardan öň birneme çuňňur dynç alyň (bu iýmit siňdiriş).





Fatadawlyk bilen göreşýän bolsaňyz, bu dogry metilleşdirmeýändigiňizi görkezýän alamatdyr. Kerolin Ledowskiý MTHFRers üçin stres dolandyryşynyň ähmiýetini nygtaýar, sebäbi stres metilleşdirmek ukybyňyza hasam täsir eder . Ol köplenç isleýän enelerden: "Has möhümi, işiňiz ýa-da çagaňyz barmy?" Diýip soraýar. Aýallaryň (stresli) işlerini taşlandan birnäçe aý soň köplenç göwreli bolýandyklary habar berilýär.

SLC19A1

Bu geniň birnäçe üýtgemegi, folatyň öýjüklere girmegi bilen baglanyşykly meselelere sebäp bolup biler. Genotipiňiz bu gen üçin gyzyl baýdaklary açsa, folat önümçiliginiň päsgel bermezligi üçin goşmaça B1 witamini gerek bolar.

DHFR

Bu gen folat-sazlaýjy genler maşgalasynyň has az tanalýan agzasy, ýöne esasy metilizasiýa mehanizmi bilen baglanyşykly ähli zat bar. Brauniň pikiriçe, MSH T-473A problemaly warianty, eger alan bolsaňyz, fol kislotasyndan, üzüm tohumynyň ekstraktyndan we EKGC-den (şonuň üçin gyzyl çakyr ýa-da gök çaý ýok, bummer!) Saklanmak islärsiňiz. Niasin goşundysy gowy pikir. Mundan başga-da, bu gen radiasiýa has gowşak goralýar (smartfonlarymyzdan, wifi we noutbuklarymyzdan gaty amatly EMF radiasiýasy - siz DHFR muny halamaýarsyňyz!) - şonuň üçin bu ýerde beýan edilen EMF-mitigasiýa çärelerine çynlakaý serediň.

MTR we MTT

Bular B-12 witamin bilen baglanyşykly genler, bedeniňiziň esasy witamini nähili ulanýandygyny kesgitleýär; kobalamini metilkobalamine öwürmek üçin bilelikde işleýärler. Şeýle hem folat aýlawy bilen täsirleşýärler. Umumy laboratoriýa salgylanmalary, B12 näçeräk gerekdigini pes hasaplaýar; Metilizasiýany dogry goldamak üçin azyndan 500 - 900 pg / mL serum B-12 atyň. Gowy ýagdaýyňyza göz ýetirmek üçin ganyň serum derejesini barlamak üçin eliňize taýak almak ýaly ýönekeými? Gynansagam ýok. Brauniň pikiriçe, karta hemişe B12 ýetmezçiligi bolan sebit däl . Şahsy genotipiňiz bu genler üçin gyzyl baýdaklary açsa, diňe B-12 has köp almak jogap bolup bilmez - bedeniňiz ony siňdirip bilmez. B-12 genleriňizi optimizirlemek üçin başga haýsy ädimleri edip bilersiňiz ...





Sink MTR üçin möhüm birleşdiriji

SAM MTRR-iň kofaktory - Niacin çeşmesi





Genleriňiz üçin B12 görnüşini alyň ...

Gidroksokobalamin - iň köp ýaýran görnüş.

Metilkobalamin - MTRR bilen dolandyrylýan metabolizmi gysgalaşdyrýan, ýöne COMT geni bilen baglanyşykly akyl saglygy meselesi bolanlar üçin däl, has elýeterli görnüş.

Adenosilkobalamin - MUT, MMA, MMAB, MMADHC-de gen mutasiýa edenler ýa-da gan barlagynda (Metilmalon turşusy) MMA-ny ýokarlandyranlar üçin amatly.





Wegetarianlar we wegetarianlar ýeterlik B-12 almak bilen göreşýärler; has köp zatlary doldurmak jogap bolup bilmez - önelgesizlik bilen göreşýän bolsaňyz, bu durmuş ýörelgesine täzeden garamaly.

TCN

Bu geniň käbir mutasiýalary, B12 witamininiň kabul edilmegine we ulanylmagyna zyýanly täsir edip biler: Aýratynam TCN1 G4939288A we TCN2 C766G. B12 derejesini liposomal görnüşde ýa-da burun damjalary arkaly synap görüň, gan synaglarynda B12 derejäňizi sagdyn aralykda almak kyn.

PAI / SERPINE1

Bu, Plazminogen işjeňleşdiriji inhibitory aňladýar we ganyň ýygrylmagy we ýygnanmagy üçin jogapkär gen. PAI-1 4G / 5G polimorfizm trombofiliýa we endometrioz bilen baglanyşyklydyr. Şahsy genotipiňiz, PAI ýa-da SERPINE1 bilen bolup biläýjek kynçylykly wariantlary ýüze çykarar. Köplenç aşa hereketsiz diýilýän "döwülen" bolsa, bu implantasiýa ýa-da göwreliligiň döremegine sebäp bolup, gan ýygnamak howpuny ýokarlandyryp biler. Trombofiliýa we PCOS bilen baglanyşykly töwekgelçiligi azaltmak üçin ädimler ...





Gany ýuka etjek anti-koagulantlary alyň : az dozaly aspirin ýa-da heparin. Geparin sanjymly derman serişdesidir, has az zyýanly täsirleri we uzak dowam edýän hereketleri bilen baglanyşykly pes molekulaly heparini (LMWH) ulanmak barada lukmandan sorap bilersiňiz. Gowy habar, Heparin üçin käbir tebigy alternatiwalar bar: Nattokinase, omega-3 balyk ýagy, sarymsak we curkumin (azyk dükanyndaky arzan zatlar däl-de, agyr metalsyz COA tarapyndan barlanýar).

: az dozaly aspirin ýa-da heparin. Geparin sanjymly derman serişdesidir, has az zyýanly täsirleri we uzak dowam edýän hereketleri bilen baglanyşykly pes molekulaly heparini (LMWH) ulanmak barada lukmandan sorap bilersiňiz. Gowy habar, Heparin üçin käbir tebigy alternatiwalar bar: Nattokinase, omega-3 balyk ýagy, sarymsak we curkumin (azyk dükanyndaky arzan zatlar däl-de, agyr metalsyz COA tarapyndan barlanýar). Biohack insuline duýgurlygy : insuline garşylyk PCOS-da we trombofiliýada hem faktor. Insuline garşylygy çözmek durmuş durmuşynyň üýtgemeginden başlar: agramy dolandyrmak, agyz beklemek we iýmitlenmegi gowulandyrmak. Metformin adatça PCOS-ny bejermek üçin bellenilýär, ýöne Metformin çylşyrymly pişikdir (mydama zyýandan has gowy zat edýändigine ynanamok). Ilki bilen Berberine HCL, Sitrus Bergamot ekstrakty, Inositol (esasanam Myo-inozitol we D-çiro-inozitol görnüşleri) ýa-da gomeopatiki Metformin ( hawa , bu bir zat. Howpsuzlygy we netijeliligi üçin käbir subutnamalar bar ) bilen insuline garşylyk görkezerdim. Insuline garşylyk üçin esasy Biohack, bir topar NMN we Pterostilbene ýa-da Resveratrol almakdyr ( Epigenetiki ajaýyplyk protokolyna göz aýlaň - 500 milligram NMN, Pterostilbeniň kapsulasy, agşamlyk naharynda bir stakan organiki gyzyl çakyrdan lezzet alaryn).

: insuline garşylyk PCOS-da we trombofiliýada hem faktor. Insuline garşylygy çözmek durmuş durmuşynyň üýtgemeginden başlar: agramy dolandyrmak, agyz beklemek we iýmitlenmegi gowulandyrmak. Metformin adatça PCOS-ny bejermek üçin bellenilýär, ýöne Metformin çylşyrymly pişikdir (mydama zyýandan has gowy zat edýändigine ynanamok). Ilki bilen Berberine HCL, Sitrus Bergamot ekstrakty, Inositol (esasanam Myo-inozitol we D-çiro-inozitol görnüşleri) ýa-da gomeopatiki Metformin ( hawa , bu bir zat. Howpsuzlygy we netijeliligi üçin käbir subutnamalar bar ) bilen insuline garşylyk görkezerdim. Insuline garşylyk üçin esasy Biohack, bir topar NMN we Pterostilbene ýa-da Resveratrol almakdyr ( Epigenetiki ajaýyplyk protokolyna göz aýlaň - 500 milligram NMN, Pterostilbeniň kapsulasy, agşamlyk naharynda bir stakan organiki gyzyl çakyrdan lezzet alaryn). D witamini bu geni kadalaşdyrmakda möhüm rol oýnaýar , şonuň üçin D3 derejäňizi barlaň we sagdyn aralyga girmek üçin çäreleri görüň .

, şonuň üçin D3 derejäňizi barlaň we sagdyn aralyga girmek üçin çäreleri görüň . 4G / 5G polimorfizmi bolan aýallar, palta töwekgelçiligini dolandyrmak we netijeleri optimizirlemek üçin göwrelilik döwründe lukman tarapyndan ýakyndan gözegçilik edilmelidir.

PEMT

Aýratynam çaganyň beýnisi emele gelen ilkinji göwrelilik döwründe göwrelilik üçin zerur bolan Kolini öndürýän genmi? Genotip ýazmagyňyzda kynçylykly PEMT warianty bar bolsa ýüze çykar. Şeýle etseňiz; gowy habar, bu iýmit ýa-da goşundy arkaly holiniň mukdaryny köpeltmek bilen hasaplamak aňsat. Fosfatidilkolin ýa-da Alfa-GPC iň bio elýeterli görnüşdir (we Nootropic - bu sizi has akylly edip biler).

Youetmezligiňizi ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin saç-mineral analiz ediň.

APEO

Bu, çaganyň beýnisini gurýan gen, şonuň üçin gaty möhümdir. Çagaňyzyň akylly gutap bolmagyny isleýärsiňiz, şeýlemi? Genotip ýazmagyňyz problemaly APEO4, G5964A we IVS1 + 69 görnüşlerini döredip biler, bu bolsa size has sagdyn ýaglaryň gerekdigini aňladýar. Wildabany tutulan losos hepdede bir ýa-da iki gezek iýip bilmeýän bolsaňyz, zerur EPA + DHA mazmunyny almak üçin ýokary hilli Balyk ýagy goşundysyny alyň. Krill ýagy we kod bagyr ýagy balyk ýaglarynyň Mersedes we BMW-dir - şolary saýlardym!





Gowy habar, Hlorella we Spirulina DHA-ny öz içine alýar. Saýlawy göz öňünde tutup, DGA-ny bu goşundylardan alaryn, sebäbi olar toksinleri hem siňdirýärler we ýakymly ösümlik çaýy hökmünde poroşok iýip bilerler. Bu, maňa omega-3 balyk ýagynyň goşundylarynyň kanunydygyny anyklamakdan has gowy görünýär.

FVL we F2

Gan damarlary göwrelilik döwründe erbet habar, bular palta meselesini kynlaşdyrýan görnüşler. Şonuň üçin kakanyň hem genotip edilmegi zerur; onuň V faktor Leiden (FVL) ýa-da Prothrombin (F2) görnüşlerini götermegi göwreliligiň döremek howpuny ýokarlandyryp biler.





Eger sizde ýa-da ýoldaşyňyzda bular bar bolsa, töwekgelçilik faktorlaryny azaltmak möhümdir: semizlik, oturýan ýaşaýyş durmuşy, holesteriniň ýokarlanmagy, çilim çekmek we erbet iýmitlenmek. Trombositleri, C-reaktiw belogy we fibrinogeni hem barlamaly. Gereksiz gormon bejergisinden gaça duruň - bu ýagdaýy hasam erbetleşdirip biler. Vasodilata we inçe gana Niasin we Balyk ýagyny goşuň.

NOS

Bu genler azot oksidiniň önümçiligini kadalaşdyrýar we azot oksidi iki ýüzli biologiki gylyçdyr. Meseleli G6797A we T786C görnüşleri, ulalýan çagaňyza zerur bolan kisloroda täsir edýän azot oksidiniň peselmegine sebäp bolup biler. Azot oksidi kofaktorlaryndan ýeterlik boluň: Riboflawin, demir we arginin (ýokary hilli gara şokolad iýiň). Emma azot oksidi goşundylary bilen däli bolmaň; oksidant / antioksidant balansyňyzy barlaň - size has köp antioksidant gerek bolup biler. Şeýle hem, genleriňiz kislorod ýetmezçiligine sebäp bolsa, dem alşyňyzy has bilgeşleýin alyň; Özüňizi has çuňňur dem almagy öwretmek üçin günde 10-20 minut dem alyň (bu siziň stres derejäňize kömek eder) we burnuň dem alşyny endik etmek üçin gijelerine agzy basyň.

GST / GPX

Esasy antioksidant Glutathione hakda eşitdiňiz we bular ony kadalaşdyrýan genlerdir. Şahsy genotipiňiz, bedeniňiziň ýeterlik derejede detoksifikasiýa etmeýändigini aňladyp biljek islendik kynçylykly warianty tapar. Glutathiony goldamak üçin ädimler: B2 we seleni köpeltmek (Braziliýa hozy ýa-da günde iki gezek lezzet almak). Elbetde, Glutathionyň özüni goşup bilersiňiz; N-asetilististin (NAC) Glutationyň meşhur çeşmesidir, ýöne käbirleri hemişe kabul etmek üçin gowy jogap bermeýärler. Immuniteti goldamak üçin has sowuk aýlarda NAC alýaryn, ýöne S - asetil L - glutation ýa-da liposomal goşundy, zerur bolan Glutationy almak üçin has gowy wariant.





Bedeniňizde näçe zäherli agyr metallaryň bardygyny bilmek üçin saç-mineral synagyny geçiriň. Örän zäherli bolsaňyz (köpümiz) we bu geniň problemaly görnüşlerini göterýän bolsaňyz, detoks tagallalaryňyzy hasam güýçlendirmeli ...





Iýmitiňize köp mukdarda aljyraňňy iýmit goşuň (bu toksinleri ýok eder): Poroşokly Hlorella we Spirulina bilen birlikde oňat gidýän hemme zada täze Cilantro goşuň (hemme zat diýen ýaly!). Suşiden lezzet alandan soň, bir çagajyk iýiň.

Quercetin, Astaxanthin-i goşuň we "iň owadan molekula" C60-ny synap bilersiňiz - bu güýçli detoks serişdesidir.

Sport zalynda, öý maşk welosipedinde, ýatylýan otagda ýa-da saunada gorizontal tango ýerine ýetiriň.

Galypdan gaça duruň. Oftenygy-ýygydan erbet düýş görýärsiňizmi we hammamyňyz elmydama gülkünç ys alýarmy? Öýüňizi galyndy synagdan geçiriň we göçmegi göz öňünde tutuň.

Lukmanyň gözegçiligi astynda detoks protokolyna eýeriň (detoks barada aýdylanda olaryň zatlaryny bilýän lukman - bu naturopata ýüzlenmek üçin amatly ýer).





Döwrebaplygyň zäherliligine garşy durmak we ilki bilen toksinlerden gaça durmak mowzugyna has çuňňur girmek üçin Iýmit kazyýet işi baradaky çuňňur gözden geçirişime göz aýlaň.

PON

Gen, ähli nejis organofosfatlar (pestisidler we insektisidler, beýleki oba hojalygyndaky "dahyllylar" azyk dükanynda tapyp boljak iýmitleriň hemmesine diýen ýaly detoks işini edýär). Bu zäherlilik bedeniňizde ýygnanýar, netijede önelgesizlige we dogluş kemçiliklerine sebäp bolýar. Şahsy genotip ýazýan bolsaňyz, bu gen (esasanam PON1 Q192R warianty bar bolsa) ...





Praktikant size pestisid ýa-da bagyr detoksy arkaly ýol görkezmegini isläň.

Aboveokarda beýan edilen detoks ädimlerini ýerine ýetiriň.

Azyk dükanyndan önümleriňizi almagy bes ediň (adamlar daýhan bazarlarynda has gowy we ol ýerdäki daýhanlar önümleriniň hili barada kemsidiji sözler aýdýarlar).

VDR

Bu gen D witamini reseptorlaryňyzy dolandyrýar we bilşiňiz ýaly, D witamini çaga öndürmek işinde uly rol oýnaýar. Şahsy genotipiňiz, D witamini almagyňyza düýbünden täsir edip biljek islendik görnüşi gyzyl baýdak bilen görkezer.

Moreene birneme goşmaly bolarsyňyz (esasanam kokosyň kelläňize düşmeginden gorkmaly bir ýerde ýaşamaýan bolsaňyz!) D3 witaminini barlaň; ýetmezçilik edýän bolsaňyz (takmynan 70 ng / ml-den aşakda), has sagdyn aralyga girýänçäňiz günde 5000 IU goşuň. Bu wajyp witaminiň dogry çalşylmagyny üpjün etmek üçin her gün azajyk gün almaga synanyşyň (iň oňat ýagdaýda AM-de); Men howlymyzda her gün 20 minut töweregi gün ýuwuň, muny gaty sowuk bolýança ediň. Agşam D witaminiň kofaktorlaryny, K2 witaminini we magniýini goşuň.





Önelgesizlik bilen baglanyşykly esasy genler bilen, geliň ...

Erkek faktor önelgesizligi

Adamyň genleri hasyllylykda möhüm faktor däl. Şeýlelik bilen, jentler, ýüzmedikleriňiziň ýagdaýyny seljermek üçin hassahanadaky hususy otagda ýa-da çaga dogurmak hassahanasynda bir käse içmek üçin belläň! Gazetiň pikiriçe, önelgesizligiň genetikasy: Meýdanyň häzirki ýagdaýy





Diňe mäziň içinde 2300-den gowrak gen bar we şol genleriň ýüzlerçesi adamda köpeliş işine täsir edýär we erkekleriň önelgesizligine goşant goşup biler.





Şonuň üçin hyzmatdaşlaryň ikisiniň hem genotip ýazmagyny amala aşyrmagy möhümdir; gen seljermesi, çaga dogurmak bölüminde ony beýle howply edip bilmeýän genleri gyzyl baýdak bilen görkezer. Mundan başga-da, iki hyzmatdaş üçin genotip ýazmak, geljekki çagalaryňyzyň haýsy miras şertleri üçin töwekgelçilik edip biljekdigini kesgitlemäge mümkinçilik berýär - bu makalanyň çäginden çykmaýan çylşyrymly mowzuk.

Erkekleriň öndürijiligine haýsy şertler we genler täsir edýär ...

Erkeklere täsir edýän ýeke-täk gen bozulmalarynda iň köp ýaýran klassiki kistik fibroz (öýkeniň we öýkeniň işleýşine täsir edýär). CFTR geni bilen baglanyşykly (genotipiňiz bar bolsa, problemaly wariantlary gyzyl baýdak bilen görkezer). Kistik fibroz bilen kesellän bolsaňyz, testosteron we sperma önümçiligini goldamak üçin hakykatdanam Biohacking-i güýçlendirmeli bolarsyňyz (aşakdaky maslahatlar başlamak üçin gowy ýer). Bu meselede urologyňyz bilen gaty kyn söhbetdeşlik geçirmeli bolmagyňyz mümkin, kistiki fibrozly erkekleriň belli bir bölegi önelgesizdir we Kistik fibroz gaznasynyň habaryna görä köpeliş tehnologiýasyna ýüz tutmaly bolar.





Erkekler MTHFRers hem bolup bilerler, eger-de problemaly C677-T görnüşini göterýän bolsa, sperma sanyny we hereketini peseldip biljek metilleşmedik bolmagy ähtimal. Metilizasiýany goldamak üçin ýokarda beýan edilen ädimleri ýerine ýetiriň we sintetiki fol turşusyny iýmezlik üçin iň erbet zatlary ediň.





Klinfelter sindromy, seýrek duş gelýän, 500 erkekden birine täsir edip, erkekleriň goşmaça X hromosomasyna eýe bolup, tohumda sperma ýoklugyna sebäp bolýar. Sperma mukdary ýerzeminde bolsa, 47XXY bilen baglanyşykly genine seredip bilersiňiz. Eger bu seýrek duş gelýän bolsaňyz, testosteron çalyşmak bejergisine göz aýlaň.

Erkekleri hasyllylygy optimizasiýa bölüminde başga näme edip biler ...

Testosteron güýçlendiriji ösümlikleri alyň: Horny geçi oty, Tongkat Ali we Tribulus Terrestris - olar sizi erkek ýaly duýar we viski dikiniň ýagdaýlaryny ýeňilleşdirer. Olary arassa diýip COA-tassyklaýandygyna göz ýetiriň (Amazonda arzan zatlarda size zyýandan zyýan berýän agyr metallar bolup biler!)

Sink erkekler üçin gaty möhüm zat; ýeterlik bolmazlyk testosterona we hasyllylyga täsir eder, olary çişirmek bilen birlikde (stres bilen göreşip bilmeýär). Sink derejäňizi barlaň; 14 mg / 100 ml-den pes bolsaňyz, sink pikolinatyny (sinkiň has elýeterli görnüşi) goşuň ýa-da sink sinkini köpeldiň - bu köplenç has ýokary belokly iýmit bilen baglanyşyklydyr, şonuň üçin iň oňat organiki ot iýmitlenýän sygyr etine has köp üns beriň!

Boksçy gysgajyklary taşlaň we gereksiz zatlaryňyzy goýuň - boks bortlary (ýa-da ak reňkli) toplaryňyzy bedeniňiziň üstünde saklaň, olar üçin gaty yssy - sperma önümçiligine täsir edýär.

Piwo içmegi bes ediň. Mahabatyň ynanýan zatlarynyň tersine, piwo iň estrogen içgidir - öndürijiligiňiz, testosteron we umumy erkeklik saglygy üçin gowy däl. Bio-dinamiki, organiki çakyr ýa-da araga geçiň.

Tohumyňyzy tygşytlaň! Jentler, tohumlar bedeniňiziň öndürilmegi üçin biologiki taýdan gaty gymmat, eger hasyllylyk bilen göreşýän bolsaňyz, aýalyňyz diňe özüňiz bolmaly! Şeýlelik bilen, ýetginjekleriň endiklerini taşlamak üçin ajaýyp pursat.

Stress dolandyryşy diňe onuň üçin däl. Erkekler hökmünde bize diňe esgerleriň stresden geçýän stoiki pikiri berilýär, ýöne bu siziň hasyllylygyňyza zyýan ýetirip biler. Indiki mowzuga geçeris ...

Stress dolandyryşy

Stress hasyllylygyň duşmanydyr. Çaga dogurmak boýunça lukmanlaryň, praktikleriň we ylmy edebiýatlaryň arasynda uly ylalaşyk bar - önelgesizlik ýagdaýynda diýen ýaly stres goşant goşýar. Şonuň üçin hakykatdanam birnäçe stres dolandyryş çärelerini jemlemeli ...





Stressli işiňizi taşlaň ýa-da karýeradaky işsizlik bilen sowadyň.

Siziň üçin peýdaly pikirlenmek amalyny endik ediň. Iki N-Back beýni okuwy, hakykatdanam pikirlenmek üçin göreşýän bolsaňyz, stresde şuňa meňzeş täsir edýär.

Dem alyş amaly, stres dolandyryşy üçin oýun çalşygydyr; Bary-ýogy 5-20 minut dowam eden dem alyş sapaklary sizi irden höweslendirer we agşamlaryna ýa-da agyr pursatlarynda sowadar.

Zäherli gatnaşyklardan çykyň ýa-da iň bolmanda ene-ataňyz bolýança dynç alyň.

Gahary dolandyrmak (maňa gerek!) We alada barada käbir kitaplary okaň. Pikiriňizi "gaty ownuk zatlara gaty gymmat düşýän" uzak wagtlap kabul eden stresli duýgularyňyza öwürerler.

“YouTube” -y aýyryň, Netflix abunalygyňyzy ýatyryň we ýatmazdan ozal sizi höweslendirýän endikli mazmuna däl-de, agşam pikirleniň ýa-da kitap okaň.

Her gün adaptogen otlary kabul ediň; ýakymly dadýarlar we özbaşdak nerw ulgamyňyzy bu däli dünýäde has çydamly ederler.

Günde 10-20 minut gyzyl çyra bejergisi güýçli doly spektrli streslere garşy täsir edýär.

Hepdede dynç alyş arakesmeleri baradaky gadymy paýhasa eýeriň. Hepdede bir-iki gün dynç alyň - gezelenje çykyň ýa-da tebigatda biraz wagt geçiriň.

Has köp jyns gatnaşyk ediň (diňe göwreli bolanyňyzda däl) we has gowy jynsy gatnaşykda bolmak üçin bilgeşleýin boluň (erkekler Tantrik praktikasyna göz aýlamaly - bu has ýakynlaşmak üçin hedonizmiň saglygydyr).

Partneroldaşyňyz bilen uzaga çekýän gapma-garşylyklaryň esasy çeşmelerini çözüň. Munuň üçin käbir oňaýsyz söhbetdeşlikler, diňlemek, ylalaşyk, gepleşikler ýa-da jübütleriň bejergisi gerek bolup biler.

Iman we ruhubelentlik milliardlarça adam üçin köşeşdiriji güýç çeşmesidir, şonuň üçin doga amallary, ybadat wagty ýa-da ybadathana gatnaşmak barada has yzygiderli boluň. Dindar däl bolsaňyz, doktor Jo Dispenza tarapyndan döredilen epigenetiki pikirleniş meditasiýasyny synap görüň.

Hepdede birnäçe gezek maşk ediň, ýöne şu wagt durmuşdaky maksadyňyz çaga ýasamak, “Demir adam” ýaryşyny tamamlamazlyk, biraz ýeňilleşiň.

Heartüregiň tizliginiň üýtgemegine üns beriň; bu biomarker ýüregiňiziň we nerw ulgamyňyzyň içerki we daşarky streslere näderejede gowy jogap berýändigini görkezýär. Stressiňizi HRV enjamy bilen kesgitläp we biohack edip bilersiňiz. Bu ýerde hemmelere kömek etjek bir topar bar, ýöne iň oňat warianty, belki-de, belli bir günde näçe stres ýa-da maşk edip biljekdigiňize baha berýän hakyky “Beden býudjeti” berýän ajaýyp Garmin HRV Smartwatch bolmagy mümkin diýip pikir edýärin.





Iň esasy, ene-ata bolmak isleýän bolsaňyz, stres hakda gaty stoik bolmaklygy bes etmegiň wagty geldi . Hasyllylygy optimizirlemek üçin ulanýan stres dolandyryşy, biraz kiçi göwrümli bolsaňyz, has gowy ene-ata eder we geljekki onýyllyklaryň dowamynda mirasyňyzy hyzmat eder.

Fol turşusy - Täze çilim?

Doktor Kerolin Ledowskiý metilizasiýa sikliniň giňden ýaýran ulgamlaýyn işlemezligine sebäp bolup, ilatyň düzüminde metabolizlenmedik fol kislotasynyň epidemiýasy barada tassyklaýar. "Berkidilen iýmitlerden" alýan döwlet sintetik fol turşusy (döwlet azyk kadalaşdyryjy edaralarynda saglyk "zehinleri" sebäpli) we ak plastik çüýşelerde satylýan köpugurly witaminler bedenimiziň kadaly metilleşmeginiň öňüni alýar. MTHFR genleri göterip bilmersiňiz, ýöne önelgesizlik bilen göreşýän bolsaňyz, metilizasiýanyň munuň bilen baglanyşykly bolmagy ähtimal. Önelgesizlik lukmanlary ençeme ýyllap önelgesizlik bilen meşgullanýan, ýöne ahyrsoňy göwreli bolup, berhizlerinden fol turşusyny aýyrmaga synanyşanlarynda çaga dogurýan köp sanly hadysany habar berýärler.

Niasin / B3 witamini

Epigenetiki witamin, hasyllylyk meselelerini çözmek üçin hünärmeniň beren maslahatlarynda köp ýüze çykdy. Munuň üstüni ýetirmek hemmeler üçin diýen ýaly gaty gowy pikir; smartfonyňyz we Wifi bar bolsa, şol EMF-ler her gün spermaňyzyň ýa-da ýumurtganyň DNK-synyň bozulmagyna sebäp bolýar we Niacin bedeniňiziň DNK bejeriş ulgamy PARP-a ýangyç berýär. Düwürtik däl zatlary (ýuwmaga öwrenişersiňiz), NR ýa-da NMN alyp, goşmaça pul üçin has uly biologiki zarba alarsyňyz.

Akupunktura - size birneme şatlyk berip biljek platsebo?





Akupunkturda önelgesizlik bejergisi hökmünde 2022-nji ýylda gyzykly meta-analizlere duş geldim, jemi 7000-den gowrak adam temasy boýunça 27 sany tötänleýin gözegçilik edilýän synagyň statistik taýdan möhüm maglumatlary. Gowy habar: önelgesizligi bejermekde we diri dogluş derejesini ýokarlandyrmakda Akupunkturanyň giňden peýdalydygyny gördi. Şeýle-de bolsa, meta-derňewde hakyky akupunktura akupunkturadan kän bir öňe geçmedi ...





Akupunkturyň diri dogluş derejesi boýunça boş gözegçilik şertlerinden aýdyň artykmaçlyklaryny tapdyk , biohimiki göwrelilik derejesi, dowam edýän göwrelilik derejesi we kliniki göwrelilik derejesi. Şeýle-de bolsa, bu täsirler hakyky we ýasama akupunktur toparlarynyň arasynda meňzeşdi we ýaramaz hadysalaryň derejesi hakyky akupunktur toparyna garanyňda pesdi.





Şeýlelik bilen, pragmatiki Biohacker-iň iň gowy dosty, plasebo effektiniň jadysyny işlemeginiň ýene bir mysaly! Müňlerçe aýal Akupunktura ofislerine girdiler, iňňeler bilen uruldy, olaryň hasyllylygyna kömek edýändigine ynanýardy we boş gözegçiliklerden has köp diri doguldy. Şeýlelik bilen, Akupunkturanyň höweslendirilen jübütleriň hasyllylygyny optimizirlemäge goşmalydygyna ynanýaryn.

Netije





Genomyň umumy önelgesizlige sebäp bolýan şertleri we genleri bilen biri-birine salgylanmagy, "düşündirilmedik önelgesizligi" goýmak üçin tapmaly pyçakdaky iňňäni gaty gowy görkezip biler. Şeýle-de bolsa, genetika çylşyrymly we genetiki geňeşçiniň maslahatyny ulanmak bu syýahat üçin akyllydyr .





Uzak wagtlap okan bolsaňyz, ýazgylarymda we gözleglerimde bu setirleri alarsyňyz diýip umyt edýärin. Sosial dinamika hakerlerinden, jüýjeleri ýygnamakdan, salsa tansyndan we bu hakda ýazýan geň we elhenç gatnaşyk haklarymdan , ýedi ýyl töweregi wagt bäri nikamy bagtly saklaýaryn. Ykbalyňy yzyna almak üçin epigenetiki optimizasiýa, şahsy genotip bilen takyk biohacking we bu planetada adamzadyň geljegi baradaky optimizm tizlenme gözýetimim. Bularyň hemmesi parlaklygy, bir gün älem giňişliginden daşda boljak has gowy adamlary döretmek bilen baglanyşykly. Starsyldyzlara!