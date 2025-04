Biohackerrek haurtxo osasuntsuagoak sortzeko kodea hautsi dutela diote

HackerNoon Editorearen oharra: Artikulu honen egileak berak aitortu duenez, EZ dira medikua edo mediku profesionala. Irakurtzen ari zarena beren ikerketa pertsonal propioan oinarritzen da, eta anekdotikotzat hartu BEHAR DA, nahiz eta egileak beste mediku profesional baten materiala aipatzen duen bere erreklamazioari sinesgarritasuna emateko. Hori dela eta, BETI mediku-aholkua bilatu behar duzu ziurtatutako profesional batengandik. HackerNoon erredakzio-taldeak istorioaren zehaztasun gramatikala baino ez du egiaztatu eta ez du onartzen/gaitzesten hemen jasotako erreklamazioetako bat. #DYOR

Haurtxoak sortzea badirudi baino korapilatsuagoa da, eta haurdunaldi arrakastatsua lortzeko eta erditzeko borrokan ari den bikote oro ugalkortasuna optimizatzeko neurrien labirinto nahasi baten aurrean dago.

Hemen oso lagungarria izan daiteke genoma osoa genotipatzea. Zure geneek, jakina, ugalkortasunarekin zerikusirik dute, eta zure geneak bakarrak dira. Genotipatu pertsonalak ugalkortasunaren optimizazio sailean gaizki egiten ari zarena argitu dezake . Zuk eta zure bikotearekin zehaztasun Biohacking praktikatzeko ahalmena ematen dizu haurra eder bat mundura ekartzeko behar dituzun sendagaiak, osagarriak, terapiak eta bizimodu aldaketak identifikatuz.

Ez naiz medikua, azken bi urteetan gai hau obsesiboki ikertzen aritu den Biohacker bat baizik, nire familia eraikitzeko. Hau EZ da zure gurasoentzako bidaian medikuaren orientazioaren ordezkoa.

Artikulu honek izan ditzakezun 17 ugalkortasun gene problematiko argituko ditu, nola aurkitu, zein baldintzekin lotuta dauden eta haiei aurre egiteko abiapuntua emango dizu...

Nire emazte maitagarria eta biok Biohacker beteranoak gara, beraz, dagoeneko ezarri ditugu "fruta baxuko" ugalkortasunaren optimizazioko gauza gehienak, baina gure 30 hamarkadaren amaieran guraso nahiak izaten jarraitzen dugu, beraz, gure genotipaketa pertsonala egin dugu Roselands txikien hurrengo belaunaldia ekoizteko gure bidaia gidatzeko.

Sequencing.com aukeratu dugu genoma osoa sekuentziatzeko eta azterketa genetikoa egiteko, hemen zehazten diren arrazoiengatik...

Oharpen garrantzitsu bat : zure geneek ez dute zertan zure patua izan. Egoera genetikorik ez zaitu madarikatuko haurrik gabeko bizitza batekin . Zure genomaren sekuentziazioak antzutasunarekin lotutako baldintza bat sortzen badu, baliteke kaltetutako zerbait izatea edo ez izatea. Garrantzitsua da irudi handiagoa ikustea...





Egoera honen sintomak al dituzu?

Egoera honek zure familiako besteei eragiten al die?

Odol-azterketa panelek egoera honen berri ematen al dute?

Zure medikuak gaixotasunen bat diagnostikatu dizu?

Zure dieta eta bizimodua optimizatu al dituzu egoera hori kontuan izateko?





Baldintza hau zure bizitzan agertzen den leku bakarra zure genomaren txostena bada, baliteke adierazten ez den gene bat izatea.

Nola bilatu zure genoma

Zure geneetan murgiltzea beldurgarria dirudi, baina Sequencing.com panelak nahiko erraza egiten du. Hasi zure genoma esploratzailera nabigatzen eta ugalkortasunaren araberako erreferentzia gurutzatuaren baldintzetara . Hautatzen duzun genomika hornitzaileak antzeko funtzioa izan beharko luke. Hemen ikus dezakezun bezala, Sequencing.com-ek nabarmen bereizten ditu zure geneak lotzen dituzten ebidentziaren konfiantza zientifikoa eta zure ugalkortasuna eragin dezaketen baldintzak . Ez duzu batez ere kezkatu nahi aldez aurretiko ikerketa zientifikoek soilik geneekin loturarik gabeko baldintza potentzial bati buruz.









Gene bakarra ez da "txarra" - denak daude arrazoi on batengatik, baina baliteke haien ugalkortasunaren optimizazioan kontuan hartu behar dituzun aldaerak izatea. Artikulu honetan, banakako aldaera/mutazio problematikoak (SNP) sartzen ditut, baina milaka eta milaka daude ugalkortasunean eragina dutenak, eta ( onarpen harrigarria ) baliteke oker egotea (edo horiei buruzko egungo zientzia oker egotea). Zure genotipizazioak zeintzuk dituzun jakingo dizu eta zure aldakuntzak ugalkortasun-erronkekin erlazionatzen dituzten ebidentzia zientifiko eguneratuetarako estekak sartu beharko lituzke.





Ugalkortasunaren erreferentzia gurutzatuak egin ondoren, zure genoma ugalkortasunari eragiten dioten gene bakarreko nahasteekin eta konplexu poligenetikoekin (behean letra lodizarekin) erreferentzia gurutzatu nahi duzu, orain arreta jarriko diegu...

Gene bakarreko nahasteak





Sharyn Lincolnek, ziurtatutako aholkulari genetikoaren arabera , X hauskorra da obario-gutxiegitasun primarioaren gene bakarreko kausa ohikoenetako bat, galaktosemia bezala (baina ez hain ohikoa). Anormaltasun kromosomikoak eta obario-gutxiegitasuna eragin dezaketen beste gene batzuk BMP15, NOBOX, NR5A1 eta FIGLA dira.





Zer egin zure geneek obario-gutxiegitasuna izateko predisposatzen bazaitu...

Konponbide argia bizitzan beranduago baino lehenago haurrak izatea da , batez ere zure geneek obario-gutxiegitasuna izateko joera ematen bazaitu - ugalkortasunaren erronka handiagoa bihurtzen da emakumeak 40 urte betetzen dituen heinean. Haurra egiteko pertsona bertutetsurik ez baduzu inguruan, "izoztu arrautzak".

, batez ere zure geneek obario-gutxiegitasuna izateko joera ematen bazaitu - ugalkortasunaren erronka handiagoa bihurtzen da emakumeak 40 urte betetzen dituen heinean. Haurra egiteko pertsona bertutetsurik ez baduzu inguruan, "izoztu arrautzak". Hainbat nutriente mitokondrial - CoQ10, Resveratrol eta Melatonina - obarioen zahartzea moteldu dezakete.

Interesgarria da Txinako medikuntza tradizionalaren irtenbideetarako froga zientifiko batzuk daudela, batez ere Bushen Culuan Decoction clomifeno zitratoarekin konbinatuta.

Begiratu folikuluen garapena sustatzeko zelula ametan oinarritutako terapiak , hemen eztabaidatzen direnak .

Atzerapenean (izan zaitezkeen ama edo aita handi bihurtzeko eginkizun sakratuan etsaia )

Goiko buletaren 13 hitz lodiek pixka bat piztu zaituzte, batez ere nire emaztea eta ni bezalakoa bazara eta guraso bihurtzeko batzuk atzeratu badituzu. Bada, ispiluan begiratuz eta atzerapen horren ardura hartzeak balioko dizu aurretik duzun gurasotasun alairako bidaian. Amaitu da atzerapenerako garaia . Gauza hau serio hartzeko garaia da orain; ez izan lotsati ugalkortasunaren optimizazioan denbora, baliabideak eta dirua gastatzeko. Eta ez izan lotsati ugalkortasun-mediku eta aholkulari genetiko onak kontratatzeko, zure genotipifikazioaren emaitzei zentzua ematen laguntzeko. Artikulu hau irakurri ondoren, zuk eta zure bikotea bereziki ahalmena izango duzu zure patua eta ondarea zure eskuetan hartzeko. Beste nonbait idatzi nuen hori...





Uste dut unibertsoa sinesmen erabatekoarekin inposatzeko erabakitako gizon edo emakumearen nahiera makurtzen dela. Eta egia esan, hori da zientzian frogatuena den urrezko 150.000 entsegu kliniko baino gehiagorekin sinesmenak ["plazebo efektua"] gure biologiaren egitura materialaren gainean (hautsitako hezurrak konpondu eta minbizia sendatzea, gauza batzuk aipatzearren) duen boterea frogatzen dutenak...





Artikulu honetan aurrerago, plazebo efektuak zure haurtxoak egiteko bidaian izan dezakeen zeregin harrigarria gehiago aztertuko dugu.

Konplexu poligenetikoak





Baldintza hauekin antzutasuna eragiten duten faktore genetikoak eta ingurumen-faktoreak daudela esateko modu dotorea da. Hauen kausalitatea zehaztea zaila da, baina konplexu hauek emakumearen familian normalean agertzen badira, litekeena da faktore genetikoa izatea.





Endometriosis - Ez dago endometriosisaren proba genetiko argirik, baina badira gene hautagai batzuk - PAI genearekin lotuta dago, behean eztabaidatuko dena.





Obulutegiko sindrome polikistikoa (PCOS) - Ez dago honen kausa genetiko bakarra, baina bere forma ez-klasikoan, PCOSak antzutasuna sor dezake. Sortzetiko adrenal hiperplasia baldintza genetikoa, zure genoma txostenean bilatu dezakezuna, batzuetan PCOS gisa maskara daiteke eta CYP11B1-ekin lotuta dago. PCOS-ak ez zaitu kondenatzen umerik gabeko bizitzara, eta horri heltzea artikulu honen esparrutik kanpo dagoen gai zabala da, baina zure PAI genea marka gorria bada, hona hemen Biohacking-erako abiapuntua .





Fibromoak - MED12, HMGA2 eta COL4A5 geneekin lotuta, oso ohikoak dira populazio orokorrean eta ez dute zertan ugalkortasunean eraginik izan. Fibromoak batzuetan gene bakarreko gaixotasun baten ondoriozkoak dira, herentziazko leiomiomatosiaren eta giltzurrun-zelulen minbiziaren (HLRCC), FH geneak eragindakoa, giltzurruneko minbiziaren predisposizioarekin ere lotuta dagoena. Fibromoak prebenitzeko edo tratatzeko bizimodu aukeren artean sistemaren hantura murriztea eta elikagai estrogenikoak saihestea daude, eta, itxuraz, te berdeko ECGCk txikitu ditzake. Zenbait kasutan, miomectomia (fibroak kentzea kirurgikoa) kontuan hartu behar da.





X Hirukoitza Sindromea - Emakumeak X kromosoma gehigarria duenean. Hau arraroa da, baina ohikoagoa da emakume altuenetan eta ugalkortasunean eragina izan dezake, batez besteko estrogeno-maila baxuagoan eta obario-gutxiegitasun goiztiarra izateko arrisku handian. Triple Xers-ek oreka hormonalarekin borrokan egon daiteke, beraz, zure hormonak probatu: garrantzitsua da obulutegiko erreserba-markatzaileak AMH (Anti-Mullerian Hormona) eta FSH (folikuluaren hormona estimulatzailea) bezalakoak. Hobetzeko aukera nabarmena badago, kontuan hartu: dieta-fitoestrogenoak handitzea (liho-haziak eta dilistak bezalakoak), progesterona erregulatzen duen Vitex belarra hartzea (Chasteberry) eta estrogeno-maila orekatzen laguntzen duen DIM (Diindolylmethane) gehitzea.

(In?)Ugalkortasunarekin erlazionatutako geneak

MTHFR

Seguruenik gene ezagunena da; gure gorputzaren bide biokimiko askoren "etengailu nagusi" gisa deskribatzen du Carolyn Ledowsky MTHFR Support Australiako ugalkortasun zentroko ikertzaileak . Folatoa nola metilatzen duzun zehazten du, eta ugalkortasunarekin zerikusi handia du.





Russell Browne nutrizionista genetiko eta egileak #1 "antzutasun genea" izendatzen du. Zure genotipizazio txosten pertsonala erreferentzia gurutzatu dezakezu mutazio problematiko hauekin (Broweren liburuan izendatuak): C677T, C24909T, A4598G, A4117C. Eta A1218C eta S67TT ere ugalkortasun erronkekin lotuta daude.





Dagoeneko jakingo duzu MTHFRer bat bazara, lorategiko azido folikoaren osagarriek ez dutela ezertarako balio, metilatutako ez diren beste bitamina batzuekin batera, B12ren zianokobalamina bezalakoak. Bada, Dave Asprey-k The Better Baby Book- en kasu sendoa egiten du emakume bakoitzak azido folinikoa aukeratu behar duela - forma bioerabilgarriena. Gainera, jaio aurreko osagarrien pilak, multibitaminak edo oinarrizko azido folikoa duten elikagai gotortuak saihestu nahi dituzu. - Ez dizu mesederik egingo. Baina hori ez da guztia, metilazioa laguntzeko, osatu nahi zenuke...





Niazina - 100 mg

Riboflabina (FAD) -100 mg

B6 bitamina (P-5-P) - 25 mg

Magnesio Bis-glycinate\5-MTHFR (L-metil-folatoa) edo "Aktibatutako Folatoa" - Hau aho biko ezpata izan daiteke; hartu zure medikuaren gidaritzapean (MTHFR-en ondo hezi beharko luke). Eta arazoa izan daiteke osasun mentaleko arazoen historia dutenentzat.

Zinka\B-konplexua bitamina\Azido folinikoa





Metilazioa laguntzen duten elikagaiak jatearekin batera: arrautzak, erremolatxa, basa-harrapatutako izokina eta babarrunak. Eta kontuan izan zure triparen osasuna; egin zure hesteetako mikrobioma aztertzea benetan behar dituzun probiotikoen zeintzuk diren ikusteko (kaka lagin bat bidali beharko duzu Viome bezalako zerbitzu batera), egunero janari probiotikoak jan, agian BPC-157 peptidoa erabili eta otordu bakoitzaren aurretik arnasa lasaigarri batzuk hartu (digestio-hack bat da).





Nekearekin borrokatzen bazara, hori behar bezala metilatzen ez zarela adierazten duen seinale da. Carolyn Ledowsky-k estresaren kudeaketaren garrantzia azpimarratzen du MTHFRentzat, estresak behar bezala metilatzeko gaitasuna are gehiago eragingo duelako. . Askotan galdetzen die nahi duten amei: "Zer da garrantzitsuagoa, zure lana ala ume bat izatea?" Eta jakinarazten du emakumeak sarritan haurdun geratzen direla lana (estresagarria) utzi eta hilabete batzuetara.

SLC19A1

Gene honen aldaera batzuek arazoak sor ditzakete folatoa zeluletan sartzeko. Zure genotipizazioak gene honen bandera gorriak agertzen baditu, B1 bitamina gehigarria beharko duzu folatoaren ekoizpena inhibitzen ez dela ziurtatzeko.

DHFR

Gene hau folato-erregulatzaileen familiako kide ezezaguna da, baina funtsezko metilazio-mekanismoarekin du zerikusia. MSH T-473A aldaera problematikoa da, Browneren arabera, lortu baduzu, azido folikoa, mahats-hazien estraktua eta ECGC saihestu nahi dituzu (beraz, ez ardo gorririk edo te berderik, pena!). Niazina osagarria ideia ona da. Gainera, itxuraz, gene hau bereziki zaurgarria da erradiazioarekiko (gure telefono mugikorren, wifiaren eta ordenagailu eramangarrien EMF erradiazio izugarri eroso hori guztia - DHFR-k ez zaizu gustatzen!) - beraz, hartu hemen deskribatzen diren EMF arintzeko neurriak serio.

MTR eta MTT

Hauek B-12 bitaminarekin lotutako gene garrantzitsuak dira, zure gorputzak funtsezko bitamina nola erabiltzen duen arautzen dutenak; elkarrekin lan egiten dute kobalamina metilkobalamina bihurtzeko. Folato zikloarekin ere elkarreragiten dute. Laborategiko erreferentzia-barruti arruntek zenbat B12 behar duzun gutxiesten dute; tiro gutxienez 500 - 900 pg/mL serum B-12 metilazioa behar bezala laguntzeko. Besoan pick bat egitea bezain erraza al da odol-serum maila egiaztatzea sasoi onean zaudela ziurtatzeko? Zoritxarrez ez. Mapa ez da beti B12 gabezia duen lurraldea , Browneren arabera. Zure genotipaketa pertsonalak gene hauentzako bandera gorriak sortzen baditu, baliteke B-12 gehiago hartzea besterik ez izatea erantzuna - zure gorputzak agian ez du xurgatzen ari. Zein beste urrats eman ditzakezu zure B-12 geneak optimizatzeko...





Zinka kofaktore garrantzitsua da MTRrentzat

SAM MTRRren kofaktorea da, eta horren iturria Niacina da





Hartu B12 forma egokia zure geneetarako ...

Hidroxokobalamina - jende gehienentzat ondo dagoen forma ohikoena.

Methylcobalamin - MTRR-k erregulatutako metabolismoa lastertzen duen forma bioerabilgarriagoa, baina ez COMT genearekin lotutako buruko osasun arazoak dituztenentzat.

Adenosilkobalamina - MUT, MMA, MMAB, MMADHC-n gene-mutazioak dituztenentzat edo odol-azterketa batean MMA (azido metimalonikoa) altua dutenentzat aproposa.





Beganoek eta barazkijaleek B-12 nahikoa lortzeko borrokatzen dute; gehiago osatzea besterik gabe ez da erantzuna - bizimodu hau birplanteatu behar da antzutasun-borrokekin ari bazara.

TCN

Gene honen mutazio batzuek B12 bitaminaren aprobetxamenduan eta erabileran eragin kaltegarriak izan ditzakete: TCN1 G4939288A eta TCN2 C766G bereziki. Saiatu B12 forma liposomikoan edo sudur-tanten bidez hartzen, zaila bada odol-azterketetan B12 maila osasuntsu batean sartzea.

PAI/SERPINE1

Plasminogenoaren aktibazio-inhibitzailea da eta odolaren koagulazioaren eta koagulazioaren ardura duen genea da. PAI-1 4G/5G polimorfismoa tronbofilia eta endometriosiarekin lotuta dago. Zure genotipo pertsonalak PAI edo SERPINE1-ekin izan ditzakezun aldaera problematikoak agertuko ditu. "Hautsi" badago, normalean hiperaktiboa esan nahi du, horrek odol-koaguluak izateko arriskua areagotu dezake, inplantazio-porrota edo abortuak eraginez. Tronbofilia eta PCOS izateko lotutako arriskua arintzeko eman beharreko urratsak...





Hartu odola mehetuko duten antikoagulatzaileak : dosi baxuko aspirina edo heparina normalean. Heparina farmazia injektagarria da, zure medikuari galdetu diezaiokezu pisu molekular baxuko heparina (LMWH) erabiltzeari buruz, bigarren mailako efektu gutxiagorekin eta iraupen luzeagoko ekintzarekin lotuta dagoena. Berri ona da heparinaren alternatiba natural batzuk daudela: Nattokinase, omega-3 arrain-olioa, baratxuria eta kurkumina (COA-k egiaztatutako metal astunik gabekoa, EZ janari dendako gauza merkea).

: dosi baxuko aspirina edo heparina normalean. Heparina farmazia injektagarria da, zure medikuari galdetu diezaiokezu pisu molekular baxuko heparina (LMWH) erabiltzeari buruz, bigarren mailako efektu gutxiagorekin eta iraupen luzeagoko ekintzarekin lotuta dagoena. Berri ona da heparinaren alternatiba natural batzuk daudela: Nattokinase, omega-3 arrain-olioa, baratxuria eta kurkumina (COA-k egiaztatutako metal astunik gabekoa, EZ janari dendako gauza merkea). Biohack intsulinarekiko sentikortasuna : intsulinarekiko erresistentzia faktore bat da PCOS eta tronbofilian. Intsulinarekiko erresistentziari aurre egitea bizimodu aldaketekin hasiko litzateke: pisuaren kudeaketa, baraualdia eta dieta hobetzea. Metformina normalean PCOS tratatzeko agintzen da, baina Metformina katu konplikatua da (ez nago ziur kalte baino on gehiago egiten duenik). Lehenik eta behin intsulinarekiko erresistentzia Berberine HCL, Citrus Bergamot Extract, Inositol (batez ere Myo-inositol eta D-chiro-inositol formekin) edo metformina homeopatikoarekin ( bai , hau gauza bat da. Eta segurtasun eta eraginkortasunaren froga batzuk daude ). Intsulinarekiko erresistentziarako Biohack nagusia NMN eta Pterostilbene edo Resveratrol pila bat hartzea da (begiratu Epigenetic Awesomeness Protokoloa - 500 miligramo NMN hartuko nituzke, Pterostilbene kapsula bat, eta afarian ardo beltz ekologiko batez gozatuko nuke).

: intsulinarekiko erresistentzia faktore bat da PCOS eta tronbofilian. Intsulinarekiko erresistentziari aurre egitea bizimodu aldaketekin hasiko litzateke: pisuaren kudeaketa, baraualdia eta dieta hobetzea. Metformina normalean PCOS tratatzeko agintzen da, baina Metformina katu konplikatua da (ez nago ziur kalte baino on gehiago egiten duenik). Lehenik eta behin intsulinarekiko erresistentzia Berberine HCL, Citrus Bergamot Extract, Inositol (batez ere Myo-inositol eta D-chiro-inositol formekin) edo metformina homeopatikoarekin ( bai , hau gauza bat da. Eta segurtasun eta eraginkortasunaren froga batzuk daude ). Intsulinarekiko erresistentziarako Biohack nagusia NMN eta Pterostilbene edo Resveratrol pila bat hartzea da (begiratu Epigenetic Awesomeness Protokoloa - 500 miligramo NMN hartuko nituzke, Pterostilbene kapsula bat, eta afarian ardo beltz ekologiko batez gozatuko nuke). D bitaminak gene hau erregulatzeko zeregina du , beraz, probatu zure D3 mailak eta hartu neurri osasuntsu batean sartzeko .

, beraz, probatu zure D3 mailak eta hartu neurri osasuntsu batean sartzeko . 4G/5G polimorfismoa duten emakumeak bere medikuak arreta handiz kontrolatu behar ditu haurdunaldian koagulazio arriskuak kudeatzeko eta emaitzak optimizatzeko.

PEMT

Choline sortzen duen genea da, haurdunaldirako ezinbestekoa dena, batez ere haurtxoaren garuna sortzen ari den lehen hiruhilekoan. Zure genotipizazioak PEMT aldaera arazotsu bat baduzu agerian utziko du. Egiten baduzu, egiten duzu; Berri onak, hau erraza da zure kolina-ingesta handituz dieta edo osagarrien bidez . Fosfatidilkolina edo Alpha-GPC forma bioerabilgarriena da (eta Nootropikoa - pixka bat adimentsuagoa izan zaitezke).

Eta egin ile-mineralen analisi bat eskasia duzun ikusteko.

APEO

Hau zure haurraren garuna eraikitzen duen genea da, beraz, nahiko garrantzitsua da. Zure haurra cookie adimentsu bat izatea nahi duzu, ezta? Zure genotipizazioak APEO4, G5964A eta IVS1+69 aldaera problematikoak sor ditzake, eta horrek esan nahi du gantz osasuntsu gehiago beharko dituzula. Astean behin edo bitan basati harrapatutako izokina jan ezin baduzu, hartu kalitate handiko Arrain Olioaren osagarri bat behar duzun EPA+DHA edukia lortzeko. Krill olioa eta bakailao gibel olioa arrain-olioen Mercedes eta BMW dira - horiek aukeratuko nituzke!





Berri onak, Chlorella eta Spirulina DHA daukate. Aukera emanda, nahiago dut nire DHA osagarri hauetatik atera, toxinak ere kelatzen baitituzte eta hautsetan kontsumitu daitezkeelako belar-te atsegin gisa. Hori hobeto iruditzen zait zein omega-3 arrain-olioaren osagarri diren legezko asmatzea baino.

FVL eta F2

Odol-koaguluak haurdunaldian albiste txarrak dira, eta horiek dira koagulazioa modu problematikoan erregulatzen duten aldaerak. Horregatik, aita ere genotipatu behar da; Faktore V Leiden (FVL) edo Prothrombin (F2) aldaerak eramateak abortuaren arriskua areagotu dezake.





Zuk edo zure bikotekideak hauek badituzu, garrantzitsua da arrisku-faktoreak arintzea: gizentasuna, sedentarismoa, kolesterol altua, erretzea eta elikadura txarra. Plaketak, C proteina erreaktiboa eta fibrinogenoa ere probatu behar dituzu. Saihestu alferrikako hormona terapia - gauzak okerrera egin dezake. Osatu niazina eta arrain olioa odola basodilatatzeko eta mehetzeko.

ZENBAK

Gene hauek oxido nitrikoaren ekoizpena erregulatzen dute eta oxido nitrikoa aho biko ezpata biologikoa da. G6797A eta T786C aldaera arazotsuek oxido nitrikoaren beherakada eragin dezakete, eta horrek hazten ari den haurtxoak behar duen oxigenoari eragiten dio. Lortu nahikoa oxido nitriko kofaktoreak: riboflavina, burdina eta arginina (jan kalitatezko txokolate beltza). Baina ez zaitez zoratu oxido nitrikoko osagarriekin; egin ezazu zure oxidatzaile/antioxidatzaile balantzea probatu - baliteke antioxidatzaile gehiago behar izatea. Gainera, zure geneek oxigeno-eskasiari aurre egiten badizute, arnasketari arreta handiagoa eman; egin 10-20 minutu arnasketa egunean zure buruari arnasa sakonago hartzen irakasteko (zure estres maila lagunduko du), eta egin ahoa zinta gauez sudurra arnasten ohitzeko.

GST/GPX

Entzun duzu Glutationea, antioxidatzaile maisua, eta hauek dira erregulatzen duten geneak. Zure genotipo pertsonalak aldaera arazotsuak agertuko ditu, eta horrek esan dezake zure gorputza ez dela behar adina desintoxikatzen. Glutationa laguntzeko hartu beharreko urratsak: B2 eta selenioa handitu (gozatu Brasilgo intxaur bat edo bi egunero). Eta, noski, Glutationa bera osa dezakezu; N-acetylcysteine (NAC) glutatione iturri ezaguna da, baina batzuek ez dute ongi erantzuten denbora guztian hartzeari. Hilabete hotzenetan NAC hartzen dut immunitatea laguntzeko, baina S - Azetil L - Glutationa edo osagarri liposomikoa aukera hobea da behar duzun glutationa lortzeko.





Egin ile-mineral proba bat zure gorputzean zenbat metal astun toxiko dituzun jakiteko. Nahiko toxikoa bazara (gehienak gara) eta gene honen aldaera problematikoak badituzu, benetan areagotu behar duzu zure desintoxikazio-ahaleginak...





Sartu elikagai kelatzaile asko zure dietan (toxinak kenduko dituztenak): Gehitu Cilantro freskoa ondo doan guztiari (ia dena da!), Chlorella eta Spirulina hautsarekin batera. Eta jan marrubi bat sushi batekin gozatu ondoren.

Osatu Quercetina, Astaxantina eta C60 "molekula ederrena" probatu dezakezu - desintoxikazio-agente indartsua da.

Izerdi gehiago gimnasioan, etxeko bizikletan, tango horizontala egiten logelan edo sauna batean.

Moldea saihestu. Amets txarrak izaten al dituzu maiz, eta zure bainugelak usain barregarria du beti? Egin ezazu zure etxeko molde-probak eta kontuan hartu mugitzea.

Jarraitu desintoxikazio-protokolo bat zure medikuaren gainbegiratuta (desintoxikaziorako orduan bere gauzak ezagutzen dituen medikua; leku ona da naturopatarengana jotzeko).





Modernitatearen toxikotasunari aurre egiteko eta toxinak saihesteko gaian sakontzeko, begiratu Food Forensics -en nire liburuaren azterketa sakona.

PON

Genea da zure gibela bere desintoxikazioarekin mantentzen duena, organofosfato gaizto guztiei aurre eginez (pestizidak eta intsektizidak, Big Agriculture-ko "jenioek" janari dendan aurki ditzakezun ia elikagai guztietan sartzen dituzten beste toxina gaiztoak). Toxikotasun hori zure gorputzean pilatzen da, antzutasuna eta jaiotza-akatsak sor ditzakete. Zure genotipaketa pertsonalak gene hau adierazten badu (batez ere PON1 Q192R aldaera baduzu)...





Praktikatzaile batek gidatzen zaitu pestizida edo gibeleko desintoxikazio batean.

Hartu goian deskribatutako desintoxikazio urratsak.

Utzi janari dendatik zure produktuak eskuratzea (jendea atseginagoa da baserritarren merkatuetan, eta hango nekazariak zertxobait ematen dio produktuen kalitateari).

VDR

Gene honek zure D bitamina hartzaileak gobernatzen ditu, eta ziur nago badakizunez, D bitamina gauza handia da haurtxoak egiteko negozioan. Zure genotipatze pertsonalak D bitaminaren aprobetxamenduari kalte egiten dioten aldaera guztiak adieraziko ditu.

Gehiago gehitu beharko dituzu (batez ere ez bazara bizi kokoak buruan erortzeaz kezkatu behar duzun tokian!) Egin zure D3 bitamina maila proba; gabezia bazara (70 ng/ml ingurutik behera), gehitu 5000 IU egunean, osasuntsuagoa izan arte. Ezinbesteko bitamina honen metabolismo egokia bermatzeko, saiatu egunero eguzki pixka bat hartzen (egokiena goizaldean); I egin egunero 20 bat minutu eguzkia hartzen gure patioan hotzegia egin arte. Eta ziurtatu D bitaminaren kofaktoreak, K2 bitamina eta magnesioa, osatzea arratsaldeetan.





Antzutasunari lotutako gene nagusiak zuzenduta, jo dezagun...

Gizonezko faktorearen antzutasuna

Gizonaren geneak ez dira ugalkortasunerako faktore hutsalak. Beraz, jaun-andreok, oraindik ez baduzue, erreserbatu hitzordua ospitaleko edo ugalkortasun klinikako gela pribatu batera kopa batean zorrotada bat hartzera joateko zure igerilarien egoera aztertzeko! Faktoide interesgarri bat, paperaren arabera, The Genetics of Infertility: Current Status of the Field





2.300 gene baino gehiago daude barrabiletan bakarrik adierazten, eta ehunka gene horiek gizakien ugalketa-funtzioan eragiten dute eta gizonezkoen antzutasunari eragin dezakete.





Beraz, garrantzitsua da bi bazkideek beren genotipatzea egitea; bere genomaren azterketak haurtxoak egiteko sailean hain arriskutsuak izan ez ditzakeen geneen berri emango du. Gainera, bi bikotekideentzako genotipatzea lortzeak aukera ematen dizu zure etorkizuneko seme-alabak zein baldintza hereditariotan egon daitezkeen identifikatzeko - artikulu honen esparrutik kanpo dagoen gai korapilatsua.

Zein baldintza eta genek eragiten diote gizonezkoen ugalkortasunari...

Gizonei eragiten dieten gene bakarreko nahasteetatik, ohikoena fibrosi kistiko klasikoa da (biriketako eta biriketako funtzionamenduari eragiten diona). CFTR genearekin lotuta dago (zure genotipizazioak aldaera problematikoak markatuko ditu, baldin badituzu). Fibrosi kistikoa diagnostikatzen bazaizu, benetan zure Biohacking-a areagotu beharko duzu zure testosterona eta espermaren ekoizpena laguntzeko (beheko aholkuak hasteko leku egokia dira). Eta baliteke zure urologoarekin elkarrizketa gogor bat izan behar izatea honi buruz, fibrosi kistikoa duten gizonen proportzio jakin bat antzuak dira eta lagundutako ugalketa teknologiara jo beharko dute Fibrosi Kistikoa Fundazioaren arabera.





Gizonak MTHFRarrak ere izan daitezke, C677-T aldaera problematikoa badarama, ziurrenik ez da behar bezala metilatzen ari eta horrek espermatozoideen kopurua eta mugikortasuna murriztu ditzake. Hartu goian deskribatutako pausoak metilazioa laguntzeko eta egin ezazu ahalik eta gehien azido foliko sintetikoa kontsumitzeko.





Klinefelter-en sindromeak, nahiko arraroa dena, 500 gizonetik bati ingururi eragiten diona, gizonezkoek X kromosoma gehigarria izatea eragiten du eta espermatozoiderik ez izatea eragiten du semenean. Zure espermatozoideen kopurua sotoan badago, baliteke harekin lotutako geneari begiratu nahi izatea, 47XXY. Honekin kaltetutako gizon arraroa bazara, begiratu testosterona ordezkatzeko terapia.

Zer gehiago egin dezakete gizonek ugalkortasunaren optimizazio sailean...

Hartu testosterona hobetzeko belarrak: Horny Goat Weed, Tongkat Ali eta Tribulus Terrestris - gizon gehiago sentiaraziko zaituzte eta whisky Dick kasuak arintzen dituzte. Ziurtatu COA bidez egiaztatzea lortzen ari zarela (Amazon-eko gauza merkeek ondo baino kalte gehiago egiten dizuten metal astunak izan ditzakete!)

Zinka gauza handia da gizonentzat; nahikoa ez lortzeak testosterona eta ugalkortasuna eragingo du, puta bihurtzearekin batera (estresa kudeatzeko gai gutxiago). Lortu zure Zink maila probatu; 14 mg/100 ml-tik behera bazaude, osagarri zink pikolinatoa (zink forma bioerabilgarriagoa) edo areagotu dieta-zinka - oro har proteina-dieta batekin lotuta dago, beraz, gehiago aprobetxa dezakezun belarrez elikatzen den behi organikorik ederrenean!

Bota boxer galtza eta utzi zure zaborra zintzilik - boxer galtzerdiak (edo galtza zuriak) zure pilotak zure gorputzaren kontra beroegia dagoen lekuan, espermaren ekoizpenean eragina izango du.

Utzi garagardoa edateari. Publizitateak uste duenaren aurka, garagardoa estrogenikoen alkohola da - ez da ona zure ugalkortasunerako, testosteronarako eta gizonezkoen osasunerako. Aldatu ardo edo vodka biodinamikora.

Gorde zure hazia! Jaunak, semena biologikoki garestia da zure gorputzarentzat ekoiztea, eta ugalkortasunarekin borrokan ari bazara, zure andrea izan beharko luke zurea lortzen duen bakarra! Beraz, momentu bikaina da nerabezaroa kentzeko ohitura kentzeko.

Estresaren kudeaketa ez da beretzat bakarrik. Gizon gisa, estresaren bidez soldaduak besterik ez diren pentsamolde estoiko bati ematen diogu, baina baliteke horrek zure ugalkortasuna saboteatzea. Hurrengo gai honi helduko diogu...

Estresaren kudeaketa

Estresa ugalkortasunaren etsaia da. Ugalkortasuneko medikuen, praktikatzaileen eta literatura zientifikoen artean adostasun handia dago - estresa antzutasun-egoera ia guztietan eragiten duen faktorea da. Beraz, estresa kudeatzeko hainbat neurri pilatu behar dituzu...





Utzi zure lan estresagarria edo hoztu zure karrerako lan-jokoarekin.

Ohitu zuretzako balio duen mindfulness meditazio praktika bat. Dual N-Back garunaren entrenamenduak estresean antzeko eragina du meditatzeko benetan borrokatzen baduzu.

Arnasketa praktika estresa kudeatzeko joko-aldaketa bat da; 5-20 minutu besterik ez irauten duten arnasketa saio gidatuek goizez estimulatuko zaituzte eta arratsaldeetan edo larrialdi uneetan freskatuko zaituzte.

Irten harreman toxikoetatik, edo, gutxienez, eten itzazu guraso izan arte.

Irakurri haserrearen kudeaketari buruzko liburu batzuk (hau behar nuen!) eta antsietatea. Zure pentsamoldea aldatuko dute aspaldian beretzat hartu dituzun emozio estresagarrien inguruan, "gauza oso txikietan oso kostu handia jartzen dutenak".

Desinstalatu YouTube, bertan behera utzi zure Netflix-eko harpidetza eta gogoeta edo irakurri liburuak gauetan oheratu baino lehen estimulatzen zaituen eduki adiktiboari lotu beharrean.

Hartu belar adaptogenoak egunero; zapore atsegina dute eta zure nerbio-sistema autonomoa sendoagoa izango da mundu zoro honetan.

Argi gorriko terapia egunean 10-20 minutuz espektro osoko estresaren aurkako efektu indartsua du.

Jarraitu astean atsedenaldi sabatikoei buruzko antzinako jakinduria. Hartu astean egun bat edo bi lanetik at: joan ibilaldi bat egitera edo pasa denbora pixka bat naturan.

Sexu gehiago izan (ez bakarrik haurdun geratzen saiatzen ari zarenean) eta nahita izan sexu hobeak izateko (gizonek praktika tantrikoa aztertu beharko lukete - intimitate handiagoa lortzeko hedonismoaren osasun-hack hunkigarria da).

Zuzendu zure bikotearekin gatazka iraunkorren azpiko edozein iturri. Honek elkarrizketa deserosoak, entzutea, konpromisoa, negoziazioa edo bikote-terapia izatea eskatzen du.

Fedea eta espiritualtasuna milaka milioi pertsonentzako indar-iturri lasaigarriak dira, beraz, koherenteagoa izan otoitz praktikari, debozio-denborari edo elizara joateari buruz. Erlijiosoa ez bazara, saiatu Joe Dispenza doktoreak garatutako mentalitate epigenetikoa meditazioa .

Ariketa egin astean zenbait aldiz, baina oraintxe zure bizitzan helburua haurra sortzea da, ez Iron Man lasterketa bat osatzea, beraz, joan pixka bat errazago.

Kontuan izan zure Bihotz Taupadaren Aldakortasuna; biomarkatzaile honek zure bihotzak eta nerbio-sistemak estres-eragileei, barruko zein kanpokoei, nola erantzuten dieten adierazten du. Zure estresa kuantifikatu eta Biohack dezakezu HRV gailu batekin. Denak lagunduko dizun mordoa dago, baina uste dut aukerarik onena Garmin HRV Smartwatch dotorea izango dela - eta horrek denbora errealean "Gorputz Aurrekontua" ematen dizu egun jakin batean zenbat estres edo ariketa kudeatu dezakezun kalkulatzeko.





Azken finean, estresari buruz hain estoiko izateari UTZEKO garaia da guraso izan nahi baduzu . Ugalkortasuna optimizatzeko ohitzen duzun estresaren kudeaketak guraso hobea bihurtuko zaitu mini-ni txiki bat duzunean eta hurrengo hamarkadetan zure ondarea balioko du.

Azido folikoa - Erretzea berria?

Horixe da Carolyn Ledowsky doktoreak populazioan metabolizatu gabeko azido folikoaren epidemiari buruz baieztatzen duena, metilazio-zikloaren disfuntzio sistemiko hedatua bultzatuz. "Elikagai gotortuetatik" lortzen dugun azido foliko sintetikoak (gobernuko elikagaiak erregulatzeko agentzietako osasun "jenioei" esker) eta plastikozko botila zurietan saltzen diren multivitamin osagarri okerrak gure gorputza behar bezala metilatzea eragozten dute. Agian ez dituzu MTHFR gene problematikoak eraman, baina antzutasunarekin borrokan ari bazara, ziurrenik zure metilizazioak badu zerikusirik. Ugalkortasun-medikuek urte luzez antzutasunari aurre egin baina azkenean azido folikoa dietatik kentzeko ahalegina egin zutenean haurdun geratu eta erditu zuten emakumeen kasu ugari jakinarazi dituzte.

Niazina/B3 bitamina

Bitamina epigenetikoa asko agertu zen adituaren gomendioetan ugalkortasun-erronkei aurre egiteko. Osatzea nahiko ideia ona da ia guztiontzat; telefonoa eta Wifia baduzu, EMF horiek zure espermatozoide edo obuluaren DNAn hausturak eragiten ari dira egunero, eta Niacinak zure gorputzeko DNA konpontzeko sistema elikatzen du, PARP. Kolpe biologiko handiagoa lortuko duzu zure osagarriaren diruaren truke, urruntzen ez diren gauzak hartuz (ohiturara ohituko zara), NR edo NMN.

Akupuntura - poz-sorta txiki bat eman diezazukeen plazeboa?





Akupuntura antzutasunaren tratamendu gisa 2022ko metaanalisi interesgarri bat topatu nuen, 7000 giza subjektu baino gehiagoko ausazko 27 saiakuntza kontrolaturen datu estatistiko esanguratsuak bildu zituena. Berri onak: Akupuntura oso lagungarria dela ikusi du antzutasuna tratatzeko eta jaiotza-tasak hobetzeko. Hala ere, meta-analisian, benetako akupunturak ez zuen akupuntura faltsuak asko gainditu...





Akupunturaren abantaila argiak aurkitu ditugu kontrol-baldintzen aurrean, jaiotza bizidunen tasari dagokionez , haurdunaldi biokimikoa, etengabeko haurdunaldi-tasa eta haurdunaldi kliniko-tasa. Hala ere, efektu horiek antzekoak izan ziren benetako akupuntura taldeen eta itxurazko akupuntura taldeen artean, eta kontrako gertakarien tasa txikiagoa izan zen itxurazko taldean benetako akupuntura taldean baino.





Beraz, Biohacker pragmatikoaren lagunik onenaren beste kasu bat da, plazebo efektua , bere magia lantzen duena! Milaka emakume Akupunturako bulegoetara sartu ziren, orratz batzuekin zulatu zituzten, haien ugalkortasuna laguntzen ari zela uste zuten eta kontrol hutsek baino jaiotza bizi gehiago izan zituzten. Beraz, konbentzituta nago akupunturak merezi duela bikote motibatuaren ugalkortasunaren optimizazio pilara gehitzea.

Gai hau ikertuz, Jaclyn M. Downs-en Enhancing Fertility through Functional Medicine eta liburu izugarri aspergarrian, Fertility Genes: The Genetic Advantage (kafe sendo bat beharko duzu gainditzeko!) Biek argitu zituzten genetikari eta ugalkortasunari buruzko zenbait gauza, eta baliteke horiek jaso nahi izatea.

Ondorioa





Zure genoma antzutasuna eragiten duten baldintza arruntekin eta geneekin gurutzatuz gero, oso ondo ager daiteke "azaldu gabeko antzutasuna" atzean uzteko aurkitu behar duzun belar-piloko orratza. Hala ere, genetika konplikatua da, eta aholkulari genetiko baten aholkua erabiltzea komeni da bidaia honetarako .





Aspaldiko irakurle izan bazara, nire idazkeran eta ikerketetan zehar lerroa jasotzea espero dut. Dinamika sozialeko hacketatik, txitak jasotzea, salsa dantzatzea eta buruz idazten ditudan harreman bitxi eta zoroetatik , nire ezkontza zoriontsu bat mantendu dute orain ia zazpi urtez. Zure patua berreskuratzeko optimizazio epigenetikoari, zehaztasun-biohackingari genotipaketa pertsonalarekin eta planeta honetako gizateriaren etorkizunari buruzko nire ikuspegi azelerazio baikorra. Gizaki txiki hobeak sortzea da kontua, zeinen distira, egunen batean, kosmosak nekez gaindituko duen. Izarretara!