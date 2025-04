Biohakeri kažu da su razbili šifru za proizvodnju zdravije djece

Napomena urednika HackerNoon-a: Kao što autori ovog članka sami priznaju, oni NISU liječnik ili medicinski stručnjak. Ono što ćete pročitati temelji se na njihovom VLASTITOM osobnom istraživanju i MORA se smatrati anegdotalnim, čak i kada autor citira materijal drugog medicinskog stručnjaka kako bi potvrdio svoju tvrdnju. Zbog toga biste UVIJEK trebali potražiti liječnički savjet od certificiranog stručnjaka. Urednički tim HackerNoona samo je provjerio gramatičku točnost priče i ne odobrava/osuđuje nijednu od ovdje sadržanih tvrdnji. #DYOR

Rađanje djeteta je kompliciranije nego što se možda čini, a svaki par koji se bori da zatrudni i ostvari uspješnu trudnoću suočava se sa zbunjujućim labirintom mjera za optimizaciju plodnosti.

Ovdje osobni genotip cijelog genoma može biti od velike pomoći. Vaši geni očito imaju sve veze s plodnošću, a vaši su geni jedinstveni. Osobni genotip može rasvijetliti što možda radite krivo u odjelu za optimizaciju plodnosti . Osnažuje vas i vašeg partnera da prakticirate precizni Biohacking identificiranjem lijekova, dodataka prehrani, terapija i promjena načina života koji su vam potrebni da na svijet donesete prekrasnu bebu.

Nisam liječnik, samo biohaker koji zadnjih par godina opsesivno istražuje ovu temu kako bih izgradio vlastitu obitelj. Ovo NIJE zamjena za liječničko vodstvo na vašem roditeljskom putu.

Ovaj članak će razjasniti 17 problematičnih gena plodnosti koje možda imate, kako ih pronaći, s kojim stanjima su povezani i dati vam početnu točku za njihovo rješavanje...

Moja ljupka supruga i ja smo veterani biohakera, tako da smo već implementirali većinu stvari za optimizaciju plodnosti "nisko visi voća", ali smo i dalje ambiciozni roditelji u našim kasnim 30-ima, tako da smo napravili našu osobnu genotipizaciju kako bismo vodili naše putovanje u proizvodnji sljedeće generacije malih Roselandsa.

Odabrali smo Sequencing.com za sekvenciranje cijelog genoma i genetsku analizu iz razloga navedenih ovdje...

Nisam podružnica ili službeni ambasador brenda Sequencing.com. Moja jedina veza s njima je to što sam pročitao i recenzirao knjigu dr. Brandona Colbyja, Nadmudrite svoje gene (koju je napisao prije osnivanja Sequencing.com), o osobnoj genotipizaciji, što je on cijenio i uzvratio nam je davši nam dva besplatna kompleta. Mislim da su trenutno najbolja usluga osobne genotipizacije i platio bih je da dr. Colby nije tako velikodušan, budući da cijenim njihovu čvrstu politiku Privacy Forever .





Važno odricanje od odgovornosti : tvoji geni ne moraju biti tvoja sudbina. Nijedno genetsko oboljenje vas neće prokleti životom bez djece . Ako sekvenciranje vašeg genoma otkrije stanje povezano s neplodnošću, to može, ali i ne mora biti nešto što vas pogađa. Važno je sagledati širu sliku...





Osjećate li simptome ovog stanja?

Utječe li ovo stanje na druge u vašoj obitelji?

Nagovještavaju li vaše ploče za testiranje krvi ovo stanje?

Je li vam liječnik dijagnosticirao stanje?

Jeste li optimizirali svoju prehranu i način života kako biste uzeli u obzir ovo stanje?





Ako je jedino mjesto gdje se ovo stanje pojavljuje u vašem životu vaš izvještaj o genomu, to može biti gen koji se ne izražava.

Kako pretražiti svoj genom

Uranjanje u vaše gene može izgledati zastrašujuće, ali nadzorna ploča Sequencing.com to čini prilično lakim. Započnite navigacijom do svog istraživača genoma i usporedite uvjete prema plodnosti . Pružatelj genomike kojeg odaberete trebao bi imati sličnu funkciju. Kao što možete vidjeti ovdje, Sequencing.com bitno razlikuje znanstveno povjerenje dokaza koji povezuju vaše gene i uvjete koji mogu utjecati na vašu plodnost . Ne želite jako poludjeti zbog potencijalnog stanja koje je labavo povezano s genima samo preliminarnim znanstvenim studijama.









Niti jedan gen nije "loš" - svi su tu s dobrim razlogom, ali možda imate njihove varijante koje trebate uzeti u obzir pri optimizaciji plodnosti. U ovom članku uključujem pojedinačne problematične varijante/mutacije (SNP-ove), ali postoje tisuće i tisuće njih koje utječu na plodnost i ( šokantno priznanje ) možda griješim (ili trenutna znanost o njima može biti pogrešna). Vaš genotip će vam dati do znanja koje imate i trebao bi uključivati poveznice na najnovije znanstvene dokaze koji povezuju vaše varijacije s potencijalnim izazovima plodnosti.





Nakon unakrsnog referenciranja po plodnosti, htjet ćete unakrsno referencirati svoj genom s pojedinačnim genskim poremećajima i poligenetskim kompleksima (podebljano ispod) koji utječu na plodnost, na što ćemo sada obratiti pozornost...

Poremećaji jednog gena





Prema Sharyn Lincoln , certificiranoj genetičkoj savjetnici, Fragile X jedan je od najčešćih uzroka primarne insuficijencije jajnika s jednim genom, kao i galaktozemija (ali rjeđa). Kromosomske abnormalnosti i drugi geni koji mogu doprinijeti insuficijenciji jajnika su BMP15, NOBOX, NR5A1 i FIGLA.





Što učiniti ako vas geni predisponiraju za insuficijenciju jajnika...

Očito rješenje je imati djecu ranije, a ne kasnije u životu , osobito ako vas geni predisponiraju za nedostatak jajnika - to postaje veći izazov za plodnost kako se žena približava 40. godini. Ako u blizini nemate čestitu osobu s kojom možete napraviti dijete, "zamrznite svoja jajašca".

, osobito ako vas geni predisponiraju za nedostatak jajnika - to postaje veći izazov za plodnost kako se žena približava 40. godini. Ako u blizini nemate čestitu osobu s kojom možete napraviti dijete, "zamrznite svoja jajašca". Nekoliko mitohondrijskih nutrijenata - CoQ10, resveratrol i melatonin - mogu usporiti starenje jajnika .

Zanimljivo je da postoje neki znanstveni dokazi za rješenja iz kineske tradicionalne medicine - posebice Bushen Culuan decoction u kombinaciji s klomifen citratom.

Pogledajte terapije temeljene na matičnim stanicama za poticanje razvoja folikula , o kojima se raspravlja ovdje .

O odugovlačenju ( neprijatelj u vašoj svetoj misiji da postanete sjajna majka ili otac kakvi možete biti)

13 podebljanih riječi gornje točke možda vas je malo pokrenulo, pogotovo ako ste poput moje supruge i mene i odugovlačili ste da postanete roditelj. Ako jeste, gledanje u ogledalo i preuzimanje odgovornosti za to odgađanje poslužit će vam na putu do sretnog roditeljstva koji je pred vama. Vrijeme odugovlačenja je prošlo . Sada je vrijeme da ovu stvar shvatimo ozbiljno; nemojte se sramiti trošiti vrijeme, resurse i novac na optimizaciju plodnosti. I nemojte se sramiti angažirati dobre liječnike za plodnost i genetske savjetnike koji će vam pomoći da shvatite svoje rezultate genotipizacije. Nakon čitanja ovog članka, vi i vaš partner bit ćete posebno osnaženi da svoju sudbinu i nasljeđe preuzmete u svoje ruke. Napisao sam drugdje da...





Sklon sam misliti da se svemir pokorava volji muškarca ili žene koji su odlučni to nametnuti s apsolutnim uvjerenjem. I zapravo, to je najviše dokazana činjenica u znanosti s više od 150 000 kliničkih ispitivanja sa zlatnim standardom koja dokazuju moć vjerovanja ["placebo učinak"] nad materijalnom strukturom naše biologije (fiksiranje slomljenih kostiju i liječenje raka, da spomenemo nekoliko stvari)...





Kasnije ćemo u ovom članku detaljnije istražiti iznenađujuću ulogu koju placebo učinak može imati na vašem putu stvaranja bebe.

Poligenetski kompleksi





Ovo je otmjen način da se kaže da postoje genetski i okolišni čimbenici koji utječu na neplodnost kod ovih stanja. Utvrđivanje uzročnosti za njih je teško, ali ako se ovi kompleksi često pojavljuju u ženinoj obitelji, vjerojatno su genetski faktor.





Endometrioza - Ne postoji jasan genetski test za endometriozu, ali postoje neki geni kandidati - povezan je s PAI genom, o čemu se govori u nastavku.





Sindrom policističnih jajnika (PCOS) - Ne postoji samo jedan genetski uzrok, ali u svom neklasičnom obliku PCOS može uzrokovati neplodnost. Genetsko stanje kongenitalna hiperplazija nadbubrežne žlijezde , koje možete potražiti u svom izvješću o genomu, ponekad se može maskirati kao PCOS, a povezano je s CYP11B1. PCOS vas ne osuđuje na život bez djece, a njegovo rješavanje je široka tema izvan opsega ovog članka, ali ako je vaš PAI gen označen crvenom zastavicom, evo početne točke za Biohacking it.





Fibroidi - povezani s genima MED12, HMGA2 i COL4A5, vrlo su česti u općoj populaciji i ne utječu nužno na plodnost. Fibroidi ponekad proizlaze iz stanja jednog gena, nasljedne lejomiomatoze i raka bubrežnih stanica (HLRCC), koje uzrokuje gen FH, koji je također povezan sa predispozicijom za rak bubrega. Mogućnosti načina života za prevenciju ili liječenje fibroida uključuju smanjenje upale i izbjegavanje estrogenih namirnica, a očito da ih ECGC u zelenom čaju može smanjiti. U nekim slučajevima treba razmotriti miomektomiju (kirurško uklanjanje fibroida).





Sindrom trostrukog X - kada žena ima dodatni X kromosom. Ovo je rijetko, ali češće kod visokih žena i može utjecati na plodnost, što je povezano s nižim razinama estrogena od prosjeka i povećanim rizikom od preranog zatajenja jajnika. Triple Xers se mogu boriti s hormonskom ravnotežom, stoga testirajte svoje hormone: što je još važnije, markere rezerve jajnika kao što su AMH (Anti-Mullerov hormon) i FSH (Folikulostimulirajući hormon). Ako postoji značajan prostor za poboljšanje, razmislite o: povećanju unosa fitoestrogena u prehrani (poput lanenih sjemenki i leće), uzimanju biljke Vitex (Chasteberry) koja regulira progesteron i dodavanju DIM-a (diindolilmetana) koji pomaže uravnotežiti razine estrogena.

(U?)Geni povezani s plodnošću

MTHFR

Vjerojatno je najpoznatiji gen; istraživačica Carolyn Ledowsky iz MTHFR Support Australia, centra za plodnost, opisala ga je kao "glavni prekidač" za mnoge biokemijske putove našeg tijela. Određuje način na koji metilirate folat i ima mnogo veze s plodnošću.





Genetski nutricionist i pisac Russell Browne naziva ga broj 1 "genom neplodnosti". Možete unakrsno referencirati svoje osobno izvješće o genotipizaciji ovim problematičnim mutacijama (nazvanim u Browneovoj knjizi): C677T, C24909T, A4598G, A4117C. A A1218C i S67TT također su povezani s izazovima plodnosti.





Možda već znate da ako ste MTHFRer, vrtni dodaci folne kiseline su beskorisni za vas, zajedno s drugim nemetiliranim vitaminima poput cijanokobalaminskog oblika B12. Pa, Dave Asprey u knjizi The Better Baby Book snažno tvrdi da bi svaka žena trebala izabrati folnu kiselinu - oblik s najvećom bioraspoloživošću. Također biste htjeli izbjegavati prenatalne dodatke prehrani, multivitamine ili obogaćenu hranu koja sadrži bazičnu folnu kiselinu - Neće ti činiti nikakvu uslugu. Ali to nije sve, da biste podržali metilaciju trebali biste suplementirati...





Niacin - 100 mg

Riboflavin (FAD) -100 mg

Vitamin B6 (P-5-P) - 25 mg

Magnezijev bis-glicinat\5-MTHFR (L-metil-folat) ili "aktivirani folat" - ovo može biti dvosjekli mač; uzimajte ga uz vodstvo svog liječnika (koji bi trebao biti dobro obrazovan o MTHFR). A moglo bi biti problematično za one s poviješću problema s mentalnim zdravljem.

Cink\B-kompleks vitamina\Folinska kiselina





Zajedno s hranom koja podržava metilaciju: jaja, cikla, divlji losos i grah. I pazite na zdravlje crijeva; dajte na analizu crijevnog mikrobioma da vidite koji su vam probiotski sojevi stvarno potrebni (morat ćete poslati uzorak kakice servisu kao što je Viome), svakodnevno jedite probiotičku hranu, možda koristite peptid BPC-157 i nekoliko puta duboko opuštajuće udahnite prije svakog obroka (to je hak probave).





Ako se borite s umorom, to je znak da ne metilirate ispravno. Carolyn Ledowsky naglašava važnost upravljanja stresom za one koji koriste MTHFR jer će stres dodatno utjecati na vašu sposobnost pravilne metilacije . Često pita ambiciozne majke: "Što je važnije, tvoj posao ili imati dijete?" I izvještava da žene često zatrudne nekoliko mjeseci nakon što daju otkaz na (stresnom) poslu.

SLC19A1

Nekoliko varijacija ovog gena može uzrokovati probleme s ulaskom folata u stanice. Ako vaš genotip pokaže znake za ovaj gen, trebat će vam dodatni vitamin B1 kako biste bili sigurni da proizvodnja folata nije inhibirana.

DHFR

Ovaj je gen manje poznati član obitelji gena za regulaciju folata, ali ima sve veze s bitnim mehanizmom metilacije. MSH T-473A je problematična varijanta, prema Browneu, ako ga imate, trebali biste izbjegavati folnu kiselinu, ekstrakt sjemenki grožđa i ECGC (dakle, bez crnog vina ili zelenog čaja, šteta!). Suplementacija niacinom je dobra ideja. Također, očito je da je ovaj gen posebno osjetljiv na zračenje (svo to užasno zgodno EMF zračenje naših pametnih telefona, wifi-a i prijenosnih računala - vama se DHFR ne sviđa!) - stoga ozbiljno shvatite mjere za ublažavanje EMF-a koje su ovdje opisane.

MTR i MTT

Ovo su važni geni povezani s vitaminom B-12 koji određuju kako vaše tijelo koristi esencijalni vitamin; zajedno rade na pretvaranju kobalamina u metilkobalamin. Oni također djeluju na ciklus folata. Uobičajeni laboratorijski referentni rasponi podcjenjuju koliko B12 trebate; izbacite najmanje 500 - 900 pg/mL seruma B-12 kako biste pravilno podržali metilaciju. Je li to jednostavno poput uboda u ruku i provjere razine krvnog seruma kako bismo bili sigurni da ste u dobroj formi? nažalost ne. Karta nije uvijek područje s nedostatkom B12 , prema Browneu. Ako vaša osobna genotipizacija pokaže znake za ove gene, jednostavno uzimanje više B-12 možda nije rješenje - vaše tijelo ga možda ne apsorbira. Koje još korake možete poduzeti da optimizirate svoje B-12 gene...





Cink je važan kofaktor za MTR

SAM je kofaktor MTRR-a - čiji je izvor niacin





Uzmite pravi oblik B12 za svoje gene ...

Hidroksokobalamin - najčešći oblik koji je u redu za većinu ljudi.

Metilkobalamin – Bioraspoloživiji oblik koji smanjuje metabolizam reguliran MTRR-om, ali ne za one s problemima mentalnog zdravlja povezanim s genom COMT

Adenosilkobalamin - Idealan za one koji imaju genske mutacije u MUT, MMA, MMAB, MMADHC, ili koji imaju povišenu (metilmalonsku kiselinu) MMA na testu krvi





Vegani i vegetarijanci se bore s unosom dovoljne količine B-12; jednostavno dodavanje više ne mora biti rješenje - ovaj način života treba preispitati ako imate problema s neplodnošću.

TCN

Određene mutacije ovog gena mogu imati štetne učinke na vaš unos i korištenje vitamina B12: posebno TCN1 G4939288A i TCN2 C766G. Pokušajte uzimati B12 u liposomskom obliku ili putem kapi za nos ako vam je teško dovesti razinu B12 na krvnim pretragama u zdrav raspon.

PAI/SERPINE1

Ovo je kratica za inhibitor aktivatora plazminogena i gen odgovoran za koagulaciju i zgrušavanje krvi. Polimorfizam PAI-1 4G/5G povezan je s trombofilijom i endometriozom. Vaša osobna genotipizacija će pokazati problematične varijante koje možete imati s PAI ili SERPINE1. Ako je "slomljen", što obično znači pretjerano aktivan, to može povećati rizik od krvnih ugrušaka, što može dovesti do neuspjeha implantacije ili pobačaja. Koraci koje treba poduzeti za ublažavanje povezanog rizika od trombofilije i PCOS-a...





Uzmite antikoagulanse koji će razrijediti krv : male doze aspirina ili heparina obično. Heparin je farmaceutski lijek koji se ubrizgava, pa biste mogli pitati svog liječnika o korištenju heparina niske molekularne težine (LMWH) koji je povezan s manje nuspojava i dugotrajnijim djelovanjem. Dobra vijest je da postoje neke prirodne alternative heparinu: Nattokinase, omega-3 riblje ulje, češnjak i kurkumin (COA potvrđeno da ne sadrži teške metale, NE jeftine stvari u trgovini).

: male doze aspirina ili heparina obično. Heparin je farmaceutski lijek koji se ubrizgava, pa biste mogli pitati svog liječnika o korištenju heparina niske molekularne težine (LMWH) koji je povezan s manje nuspojava i dugotrajnijim djelovanjem. Dobra vijest je da postoje neke prirodne alternative heparinu: Nattokinase, omega-3 riblje ulje, češnjak i kurkumin (COA potvrđeno da ne sadrži teške metale, NE jeftine stvari u trgovini). Biohack inzulinska osjetljivost : inzulinska rezistencija je čimbenik i PCOS-a i trombofilije. Rješavanje inzulinske rezistencije započelo bi promjenama načina života: regulacijom težine, postom i poboljšanjem prehrane. Metformin se obično propisuje za liječenje PCOS-a, ali metformin je komplicirana mačka (nisam uvjeren da uvijek više koristi nego šteti). Prvo bih se pozabavio inzulinskom rezistencijom Berberinom HCL-om, ekstraktom citrusnog bergamota, inozitolom (osobito oblicima Myo-inozitol i D-chiro-inozitol) ili homeopatskim Metforminom ( da , to je stvar. I postoje neki dokazi za njegovu sigurnost i učinkovitost). Glavni biohack za inzulinsku rezistenciju je uzimanje hrpe NMN-a i pterostilbena ili resveratrola (provjerite Epigenetic Awesomeness Protocol - uzeo bih 500 miligrama NMN-a, kapsulu pterostilbena i uživao u čaši organskog crnog vina za večerom).

: inzulinska rezistencija je čimbenik i PCOS-a i trombofilije. Rješavanje inzulinske rezistencije započelo bi promjenama načina života: regulacijom težine, postom i poboljšanjem prehrane. Metformin se obično propisuje za liječenje PCOS-a, ali metformin je komplicirana mačka (nisam uvjeren da uvijek više koristi nego šteti). Prvo bih se pozabavio inzulinskom rezistencijom Berberinom HCL-om, ekstraktom citrusnog bergamota, inozitolom (osobito oblicima Myo-inozitol i D-chiro-inozitol) ili homeopatskim Metforminom ( da , to je stvar. I postoje neki dokazi za njegovu sigurnost i učinkovitost). Glavni biohack za inzulinsku rezistenciju je uzimanje hrpe NMN-a i pterostilbena ili resveratrola (provjerite Epigenetic Awesomeness Protocol - uzeo bih 500 miligrama NMN-a, kapsulu pterostilbena i uživao u čaši organskog crnog vina za večerom). Vitamin D igra ulogu u regulaciji ovog gena , stoga testirajte svoje razine D3 i poduzmite korake da dođete u zdrav raspon .

, stoga testirajte svoje razine D3 i poduzmite korake da dođete u zdrav raspon . Žene s 4G/5G polimorfizmom liječnik bi trebao pomno nadzirati tijekom trudnoće kako bi upravljali rizicima od zgrušavanja i optimizirali ishode.

PEMT

To je gen koji stvara kolin, koji je neophodan za trudnoću, posebno tijekom prvog tromjesečja kada se formira bebin mozak. Vaš genotip će otkriti imate li problematičnu PEMT varijantu. Ako radiš, radiš; dobre vijesti, to je lako objasniti povećanjem unosa kolina putem prehrane ili suplementacije. Fosfatidilkolin ili Alpha-GPC je bioraspoloživiji oblik (i nootropik - može vas učiniti mrvicu pametnijima).

I napravite analizu minerala kose da vidite imate li nedostatak.

APEO

Ovo je gen koji gradi mozak vaše bebe, pa je vrlo važan. Želite da vaša beba bude pametan kolačić, zar ne? Vaš genotip može pokazati problematične varijante APEO4, G5964A i IVS1+69, što znači da ćete trebati više zdravih masti. Ako ne možete jesti divljeg lososa jednom ili dva puta tjedno, uzmite visokokvalitetni dodatak ribljem ulju kako biste dobili sadržaj EPA+DHA koji vam je potreban. Krill Oil i Cod Liver Oil su Mercedes i BMW među ribljim uljima – njih bih izabrao!





Dobre vijesti, Chlorella i Spirulina sadrže DHA. S obzirom na izbor, radije bih dobivao DHA iz ovih dodataka jer oni također keliraju toksine i mogu se konzumirati u prahu kao ugodan biljni čaj. To mi zvuči bolje nego pokušavati otkriti koji su dodaci omega-3 ribljeg ulja legitimni.

FVL i F2

Krvni ugrušci su loša vijest u trudnoći, a to su varijante koje problematično reguliraju zgrušavanje. Zbog toga i oca treba genotipizirati; njegovo nošenje varijanti faktora V Leidena (FVL) ili protrombina (F2) može povećati rizik od pobačaja.





Ako ih vi ili vaš partner imate, važno je ublažiti čimbenike rizika: pretilost, sjedilački način života, povišeni kolesterol, pušenje i lošu prehranu. Također biste trebali testirati trombocite, C-reaktivni protein i fibrinogen. Izbjegavajte nepotrebnu hormonsku terapiju - ona može pogoršati stvari. Dodatak niacinu i ribljem ulju za vazodilataciju i razrjeđivanje krvi.

br

Ovi geni reguliraju proizvodnju dušikovog oksida, a dušikov oksid je biološki mač s dvije oštrice. Problematične varijante G6797A i T786C mogu rezultirati sniženom regulacijom dušikovog oksida, što utječe na kisik potreban vašoj bebi koja raste. Uzmite dovoljno kofaktora dušikovog oksida: riboflavina, željeza i arginina (jedite kvalitetnu tamnu čokoladu). Ali nemojte poludjeti s dodacima dušikovog oksida; provjerite ravnotežu između oksidansa i antioksidansa - možda će vam trebati više antioksidansa. Također, ako vas vaši geni predisponiraju za nedostatak kisika, pažljivije povedite računa o disanju; radite 10-20 minuta vježbe disanja dnevno kako biste se naučili disati dublje (to će pomoći vašoj razini stresa) i ljepite usta noću kako biste se navikli na disanje na nos.

GST/GPX

Čuli ste za glutation, glavni antioksidans, a ovo su geni koji ga reguliraju. Vaša osobna genotipizacija otkrit će sve problematične varijante, što može značiti da se vaše tijelo ne detoksikuje dovoljno. Koraci koje treba poduzeti za podršku glutationu: povećajte B2 i selen (uživajte u brazilskom orahu ili dva dnevno). I, naravno, možete nadopuniti sam glutation; N-acetilcistein (NAC) je popularan izvor glutationa, ali neki ne reagiraju dobro na njegovo stalno uzimanje. Uzimam NAC tijekom hladnijih mjeseci kako bih podržao imunitet, ali S - Acetyl L - Glutation ili liposomski dodatak je bolja opcija za dobivanje potrebnog glutationa.





Napravite test minerala za kosu kako biste saznali koliko toksičnih teških metala imate u tijelu. Ako ste prilično otrovni (većina nas je) i nosite problematične varijante ovog gena, stvarno trebate pojačati svoje napore u detoksikaciji...





Uključite mnogo hrane koja sadrži kelate u svoju prehranu (koja će izbaciti toksine): Dodajte malo svježeg cilantra svemu s čime se dobro slaže (a to je praktički sve!), zajedno s Chlorellom i Spirulinom u prahu. I pojedite jagodu nakon uživanja u sushiju.

Suplementirajte kvercetin, astaksantin, a možete probati i "najljepšu molekulu" C60 - to je snažno sredstvo za detoksikaciju.

Više se znojite u teretani, na kućnom sobnom biciklu, izvodite horizontalni tango u spavaćoj sobi ili u sauni.

Izbjegavajte plijesan. Sanjate li često ružne snove i vaša kupaonica uvijek čudno miriše? Testirajte svoj dom na plijesan i razmislite o preseljenju.

Slijedite protokol detoksikacije pod nadzorom svog liječnika (liječnika koji zna što se tiče detoksikacije - ovo je dobro mjesto da se obratite naturopatu).





Da biste dublje proučili temu suprotstavljanja toksičnosti modernosti i izbjegavanja toksina uopće, pogledajte moju detaljnu recenziju knjige Forenzika hrane .

PON

Gen je ono što održava vašu jetru u detoksikaciji, suočavajući se sa svim gadnim organofosfatima (pesticidima i insekticidima, drugim gadnim toksinima koje "genijalci" u Big Agriculture trpaju u gotovo svu hranu koju možete pronaći u trgovini). Ta se toksičnost nakuplja u vašem tijelu, što rezultira neplodnošću i potencijalno urođenim manama. Ako vaša osobna genotipizacija označi ovaj gen (osobito ako imate varijantu PON1 Q192R)...





Neka vas praktičar vodi kroz detoksikaciju jetre pesticidima.

Poduzmite gore opisane korake detoksikacije.

Prestanite nabavljati svoje proizvode u trgovini (ljudi su ljepši na tržnicama, a poljoprivrednike je briga za kvalitetu njihovih proizvoda).

VDR

Ovaj gen upravlja vašim receptorima vitamina D, a kao što sam siguran da znate, vitamin D je velika stvar u proizvodnji beba. Vaša osobna genotipizacija označit će sve varijante koje možda imate, a koje štetno utječu na unos vitamina D.

Morat ćete uzimati još malo suplemenata (pogotovo ako ne živite negdje gdje se morate brinuti da će vam kokosi pasti na glavu!) Testirajte razinu vitamina D3; ako imate manjak (ispod oko 70 ng/ml), nadoknadite 5000 IU dnevno dok ne dođete u zdraviji raspon. Kako biste osigurali pravilan metabolizam ovog esencijalnog vitamina, pokušajte se malo sunčati svaki dan (idealno ujutro); ja sunčajte se svaki dan oko 20 minuta na našoj terasi dok ne postane prehladno za to. I obavezno navečer unosite dodatke kofaktorima vitamina D, vitaminu K2 i magneziju.





Kad smo se pozabavili glavnim genima povezanima s neplodnošću, okrenimo se...

Muški faktor neplodnosti

Muški geni nisu beznačajan čimbenik plodnosti. Dakle, gospodo, ako već niste, rezervirajte taj termin za ubrizgavanje u šalicu u privatnoj sobi u bolnici ili klinici za neplodnost kako biste analizirali stanje svojih plivača! Zanimljiva činjenica, prema radu, The Genetics of Infertility: Current Status of the Field





postoji više od 2300 gena izraženih samo u testisu, a stotine tih gena utječu na reproduktivnu funkciju kod ljudi i mogu pridonijeti muškoj neplodnosti.





Stoga je važno da oba partnera obave genotipizaciju; njegova analiza genoma označit će gene koji ga možda čine ne tako opasnim u odjelu za izradu beba. Također, dobivanje genotipa za oba partnera daje vam priliku da identificirate koja nasljedna stanja bi vaša buduća djeca mogla biti u opasnosti - komplicirana tema koja je izvan opsega ovog članka.

Koji uvjeti i geni utječu na mušku plodnost...

Od poremećaja jednog gena koji pogađaju muškarce, najčešća je klasična cistična fibroza (koja utječe na rad pluća i pluća). Povezan je s genom CFTR (vaš genotip će označiti problematične varijante ako ih imate). Ako vam je dijagnosticirana cistična fibroza, stvarno ćete morati pojačati svoj Biohacking kako biste podržali proizvodnju testosterona i sperme (savjeti u nastavku dobro su mjesto za početak). Možda ćete o tome morati ozbiljno razgovarati sa svojim urologom, određeni udio muškaraca s cističnom fibrozom je sterilan i morat će se obratiti potpomognutoj reproduktivnoj tehnologiji prema Zakladi za cističnu fibrozu .





Muškarci također mogu biti nositelji MTHFR-a, ako nosi problematičnu varijantu C677-T, vjerojatno ne metilira ispravno što može smanjiti broj i pokretljivost njegovih spermija. Poduzmite gore opisane korake kako biste podržali metilaciju i dajte sve od sebe da izbjegnete konzumiranje sintetičke folne kiseline.





Klinefelterov sindrom, koji je relativno rijedak, pogađa otprilike jednog od 500 muškaraca, dovodi do toga da muškarci imaju dodatni X kromosom i uzrokuje nedostatak sperme u sjemenu. Ako vam je broj spermija nizak, možda biste trebali pogledati gen s kojim je povezan, 47XXY. Ako ste rijedak gospodin koji je pogođen ovim, potražite nadomjesnu terapiju testosteronom.

Što još muškarci mogu raditi u odjelu za optimizaciju plodnosti...

Uzimajte biljke koje povećavaju testosteron: Horny Goat Weed, Tongkat Ali i Tribulus Terrestris - učinit će da se osjećate više kao muškarac i ublažit ćete slučajeve viskija . Samo se pobrinite da ih dobijete COA-om potvrđene kao čiste (jeftine stvari na Amazonu mogu sadržavati teške metale koji vam čine više štete nego koristi!)

Cink je velika stvar za muškarce; nedovoljan unos utjecat će na testosteron i plodnost, uz to će ih učiniti kučkastima (manje sposobnima podnijeti stres). Testirajte svoju razinu cinka; ako ste ispod 14 mg/100 mL, dodajte cinkov pikolinat (bioraspoloživiji oblik cinka) ili povećajte unos cinka u prehrani - općenito je povezan s dijetom bogatijom proteinima, stoga dajte više na najotmjeniju organsku govedinu hranjenu travom koju si možete priuštiti!

Odbacite bokserice i pustite svoje smeće da visi - bokserice (ili bijele hulahopke) drže vaša jaja uz tijelo gdje im je prevruće - utječući na proizvodnju sperme.

PRESTANI piti pivo. Suprotno onome što reklama može vjerovati, pivo je piće s najviše estrogena - nije dobro za vašu plodnost, testosteron i cjelokupno muško zdravlje. Prijeđite na biodinamičko, organsko vino ili votku.

Sačuvajte svoje sjeme! Gospodo, proizvodnja sjemena biološki je skupa za vaše tijelo, a ako se borite s plodnošću, vaša bi žena trebala biti jedina koja će dobiti vaše! Dakle, sjajno je vrijeme da se odreknete adolescentske navike šuljanja kako biste istrljali nekoga .

Upravljanje stresom nije samo za nju. Kao muškarci, skloniji smo stoičkom načinu razmišljanja koji se samo bori protiv stresa, ali to može sabotirati vašu plodnost. Okrenut ćemo se ovoj temi sljedeće...

Upravljanje stresom

Stres je neprijatelj plodnosti. Među liječnicima koji se bave neplodnošću, praktičarima i znanstvenom literaturom postoji snažan konsenzus - stres je čimbenik koji pridonosi gotovo svakom stanju neplodnosti. Dakle, stvarno trebate složiti više mjera za upravljanje stresom...





Napustite svoj stresni posao ili ohladite radoholizam u svojoj karijeri.

Naviknite se na praksu meditacije svjesnosti koja vam odgovara. Dvostruki N-Back trening mozga ima sličan učinak na stres ako se stvarno trudite meditirati.

Praksa disanja mijenja pravila igre za upravljanje stresom; Vođene sesije disanja u trajanju od samo 5-20 minuta stimulirat će vas ujutro i ohladiti u večernjim satima ili u trenucima iscrpljenosti.

Izađite iz toksičnih veza ili ih barem stavite na pauzu barem dok ne postanete roditelj.

Pročitajte neke knjige o kontroli ljutnje (ovo mi je trebalo!) i anksioznosti. Oni će promijeniti vaš način razmišljanja oko stresnih emocija koje ste dugo uzimali zdravo za gotovo, a koje "stvaraju vrlo visoku cijenu za vrlo male stvari".

Deinstalirajte YouTube, otkažite svoju pretplatu na Netflix i navečer meditirajte ili čitajte knjige umjesto da se prije spavanja opijate ovisničkim sadržajem koji vas stimulira.

Svakodnevno uzimajte adaptogeno bilje; lijepog su okusa i učinit će vaš autonomni živčani sustav otpornijim u ovom ludom svijetu.

10-20 minuta terapije crvenim svjetlom dnevno ima snažan antistresni učinak punog spektra.

Slijedite drevnu mudrost o odmorima u tjednu. Uzmite dan ili dva tjedno slobodno – idite na planinarenje ili provedite neko vrijeme u prirodi.

Imajte više seksa (ne samo kad pokušavate zatrudnjeti) i budite namjerni u pogledu boljeg seksa (muškarci bi trebali pogledati tantričku praksu - to je hedonistički zdravstveni trik za veću intimnost koji izaziva um).

Pozabavite se svim skrivenim izvorima dugotrajnog sukoba sa svojim partnerom. To može zahtijevati neugodne razgovore, slušanje, kompromise, pregovore ili terapiju za parove.

Vjera i duhovnost su umirujući izvori snage za milijarde ljudi, stoga budite dosljedniji u vezi s molitvom, pobožnim vremenom ili posjećivanjem crkve. Ako niste religiozni, isprobajte meditaciju epigenetskog načina razmišljanja koju je razvio dr. Joe Dispenza.

Vježbajte nekoliko puta tjedno, ali vaš cilj u životu trenutno je napraviti dijete, a ne dovršiti utrku Iron Mana, pa krenite malo lakše.

Vodite računa o svojoj varijabilnosti otkucaja srca; ovaj biomarker predstavlja koliko dobro vaše srce i živčani sustav reagiraju na stresore, unutarnje i vanjske. Možete kvantificirati i Biohack svoj stres s HRV uređajem. Postoji hrpa vani koja će vam pomoći, ali mislim da je najbolja opcija vjerojatno elegantan Garmin HRV Smartwatch - koji vam daje "tjelesni proračun" u stvarnom vremenu procjenjujući koliko stresa ili vježbe možete podnijeti određenog dana.





Zaključak, vrijeme je da PRESTANETE biti tako stoični prema stresu ako želite postati roditelj . Upravljanje stresom na koje ste navikli da optimizirate plodnost učinit će vas boljim roditeljem kada imate malog mini-mene i služit će vašem naslijeđu desetljećima koja dolaze.

Folna kiselina - novo pušenje?

To je ono što dr. Carolyn Ledowsky tvrdi o epidemiji nemetabolizirane folne kiseline u populaciji, što dovodi do raširene sistemske disfunkcije ciklusa metilacije. Sintetička folna kiselina koju dobivamo iz "obogaćene hrane" (zahvaljujući zdravstvenim "genijima" u državnim agencijama za regulaciju hrane) i loši multivitaminski dodaci koji se prodaju u bijelim plastičnim bocama sprječavaju naše tijelo da pravilno metilira. Možda ne nosite problematične MTHFR gene, ali ako se borite s neplodnošću, vaša metilacija vjerojatno ima neke veze s tim. Liječnici koji se bave neplodnošću izvještavaju o brojnim slučajevima žena koje su se godinama borile s neplodnošću, ali su konačno zatrudnjele i rodile kada su se potrudile ukloniti folnu kiselinu iz svoje prehrane.

Niacin/vitamin B3

Epigenetski vitamin često se spominjao u preporukama stručnjaka za rješavanje problema s plodnošću. Dopuna je prilično dobra ideja za gotovo sve; ako imate pametni telefon i Wifi, ti EMF-ovi svakodnevno uzrokuju prekide u DNK sperme ili jajašca, a niacin pokreće sustav popravka DNK u vašem tijelu, PARP. Dobit ćete veću biološku korist za svoj novac od suplementacije uzimanjem tvari koje ne ispiraju (naviknut ćete se na ispiranje), NR ili NMN.

Akupunktura - placebo koji bi vam mogao pružiti malo veselja?





Naišao sam na zanimljivu meta-analizu iz 2022. o akupunkturi kao liječenju neplodnosti , koja je sakupila statistički značajne podatke 27 randomiziranih kontroliranih ispitivanja na više od 7000 ljudi. Dobre vijesti: utvrđeno je da je akupunktura široko korisna u liječenju neplodnosti i poboljšanju stope živorođenih. Međutim, u meta-analizi, prava akupunktura nije mnogo nadmašila lažnu akupunkturu...





Pronašli smo jasne prednosti akupunkture u odnosu na uvjete slijepe kontrole u smislu stope živorođenih , biokemijska stopa trudnoće, stopa tekuće trudnoće i stopa kliničke trudnoće. Međutim, ti su učinci bili slični između skupine koja je primala pravu i lažnu akupunkturu, a stopa nuspojava bila je niža u skupini koja je primala lažnu akupunkturu nego u skupini koja je primala pravu akupunkturu.





Dakle, to je još jedan slučaj najboljeg prijatelja pragmatičnog biohakera, placebo efekta , koji radi svoju magiju! Tisuće žena odlazile su u ordinacije za akupunkturu, bockale se nekim iglama, vjerovale da to pomaže njihovoj plodnosti i imale su više živorođene djece nego prazne kontrole. Dakle, uvjeren sam da je akupunktura vrijedna dodavanja motiviranom paru za optimizaciju plodnosti.

Dodatno čitanje

Istražujući ovu temu, obratio sam se na Povećanje plodnosti kroz funkcionalnu medicinu od Jaclyn M. Downs i užasno dosadnu knjigu, Geni plodnosti: Genetska prednost (trebat će vam malo jake kave da prođete kroz to!) Obje su razjasnile neke stvari o genetici i plodnosti, a možda biste ih htjeli uzeti u obzir.

Moje istraživanje optimizacije plodnosti je nepotpuno

U vrijeme objavljivanja ovog članka, još uvijek čekam na sekvencioniranje svog cijelog genoma zbog zabune s međunarodnom dostavom mog kompleta. U svom trenutnom obliku, ovaj se članak temelji na unakrsnom referenciranju sekvenciranja cijelog genoma moje žene s mojim rigoroznim istraživanjem na temu gena povezanih s plodnošću. Stoga očekujte ažuriranje i praćenje kada završim svoje. Pridružite se našem biltenu i pretplatite se na kanal Limitless Mindset , podcast ili Substack kako biste dobili taj nastavak (i kako biste ostali u korak s najnovijim vijestima o Biohackingu, dugovječnosti i lifehackingu).

Zaključak





Usporedba vašeg genoma s uobičajenim stanjima koja uzrokuju neplodnost i genima može vrlo dobro otkriti iglu u plastu sijena koju morate pronaći da biste "neobjašnjivu neplodnost" ostavili iza sebe. Međutim, genetika je komplicirana, a korištenje savjeta genetskog savjetnika mudro je za ovo putovanje .





Ako ste moj dugogodišnji čitatelj, nadam se da ćete uhvatiti bitnu liniju mog pisanja i istraživanja. Od hakova o društvenoj dinamici, skupljanja cura, plesanja salse i čudnih i otkačenih hakova o vezama o kojima pišem, koji održavaju moj brak sretnim već gotovo sedam godina. Epigenetskoj optimizaciji za vraćanje vaše sudbine, preciznom biohakiranju s osobnim genotipiziranjem i mojoj optimističnoj akceleratorističkoj viziji budućnosti čovječanstva na ovom planetu. Sve je u stvaranju boljih malih ljudi čiju će briljantnost, jednog dana, jedva nadmašiti kozmos. Do zvijezda!