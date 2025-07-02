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WEMADE ve Redlab Unleash Web3 MMORPG – Küresel Ön Kayıt Ağustos 2025'te Açılır

ile Chainwire3m2025/07/02
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Çok uzun; Okumak

<rom: golden="" age="">Web3 MMORPG, bu yıl Ağustos ayında 170'den fazla ülkede resmi olarak piyasaya sunulacak. Oyun, iki benzersiz tokenini kesintisiz bir şekilde bağlayan bir sonraki nesil Play-to-Earn (P2E) sistemine sahip olacak.</rom:>
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Singapore, Singapore/July 2nd, 2025/--Wemade HakkındaveRedlab GamesWEMIX PLAY platformunda ve resmi web sitesinde mevcut olan beklenen Web3 MMORPG <ROM: Golden Age> için küresel ön kayıt başlatılmasını duyurmak için heyecanlıyız.

Wemade HakkındaRedLab Oyunları

<ROM: Golden Age>, ünlü <ROM: Remember of Majesty>'in yaratıcılarından Redlab Games'in en son oyunudur.Bu yeni oyun, imza RPG deneyimlerini önde gelen blockchain teknolojisiyle birleştiriyor ve bu yıl Ağustos ayında resmi olarak 170'den fazla ülkede (Kore gibi belirli bölgeler hariç) piyasaya çıkacak.

Küresel tanıtım sırasında, ekibi dinamik ve ödüllendirici bir oyun deneyimi için iki benzersiz token bağlayan bir sonraki nesil Play-to-Earn (P2E) sistemi olan “RPG Tokenomics 3.0”'ı tanıttı.

Nasıl katılmak ve ne beklemek

  • Nerede Kayıt Olunur: Ön Kayıt artık resmi WEMIX PLAY web sitesinde ve resmi <ROM:Golden Age> oyun web sitesinde açıktır.
  • Ön Kayıt Ödülleri: Ön Kayıt olan tüm oyuncular, Gold Random Boxes ve Top-grade Monster Slates dahil olmak üzere özel oyun içi öğeleri alacak.
  • WEMIX PLAY üyeleri için ek avantajlar: WEMIX PLAY aracılığıyla önceden kayıt yapan kullanıcılar, “Bir arkadaş davet edin” etkinlikine katılmak için bir bilet alacaklar.
WEMIX PLAY İnternet SitesiRoma: Altın Çağ oyunu WEBWEMIX Oyunları

Heyecan verici etkinlikler ve ödüller

  • Haftalık Raffles: 7 Ağustos'a kadar her hafta, oyuncular PLAY Token'i (WEMIX PLAY'de kullanılabilir), CROM Token'i (oyunun ana para birimi) ve diğer ödüller kazanabilir.
  • Milestone Ödülleri: Ön kayıtların toplam sayısı arttıkça, herkes ROM Buff Kutuları ve Enhancement Scroll Seçme Kutuları gibi önemli ödülleri kilitler.
  • Check-In Event: Ön kayıt sonrası, resmi web sitesine kayıt öncesi paralar toplamak için oturum açın.Bu paralar, ImperionGuaranteed Slates ve Lucky Enhancement Scroll Boxes gibi çeşitli nadir öğeler üretmek için kullanılabilir.
  • Misyon Etkinliği: Özel misyonları tamamlamak, başlatmadan önce daha fazla katılım fırsatı sunarak ek 200 Pre-Registration Coin kazanabilir.

Geliştirici Q&A: Gelecek Live AMA Etkinlikleri

<ROM: Golden Age> geliştirme ekibi, kayıt öncesinde üç canlı AMA (Ask Me Anything) oturumuna ev sahipliği yapacak.

  • Oyunun benzersiz tokenomiklerini ve Çift Token P2E sisteminin nasıl çalıştığını öğrenin
  • Gameplay özelliklerini ve gelecek planlarını keşfedin
  • Yaratıcılarla doğrudan sohbet edin ve sorularına yanıt alın

Önceki Önceki yazı: Roma: Altın Çağ

<ROM: Golden Age>, ön kayıt aşamasına girer ve oyunculara yönelik etkileşimli deneyimlerde bir adım öne çıkar.Kampanya, erken erişim ödülleri, topluluk katılımı olayları ve oyunun tokenize ekosistemine olan bakış açısı sunar.

Daha fazla ayrıntı mevcuttur:

·WEMIX PLAY Pre-registration Page

WEMIX PLAY Ön Kayıt Sayfası

·<ROM: Golden Age> Resmi Web Sitesi

<ROM: Golden Age> Resmi Web Sitesi

·<ROM: Golden Age> Official Discord channel

<ROM: Golden Age> Resmi Discord kanalı

WEMADE Hakkında

Wemade HakkındaGüney Kore merkezli bir teknoloji ve oyun şirketi olan WEMADE, dijital yeniliklerde 25 yıllık deneyime sahiptir.The Legend of Mir IP ile en iyi bilinen WEMADE, Web3 oyunlarının, NFT'lerin, DeFi'nin ve token tabanlı hizmetlerin küresel ekosistemini güçlendiren WEMIX platformu aracılığıyla vizyonunu genişletti.

Wemade Hakkında

Şirket, geliştiricilerin, oyuncuların ve ortakların güvenli ve açık bir ortamda birlikte büyüyebileceği sürdürülebilir dijital ekonomiler inşa etmeye kararlıdır.

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