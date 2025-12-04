TrueNorth, Finans için Domain-Specific AI oluşturmak için 3 milyon dolar topladı

San Francisco, California, ABD, 4 Aralık 2025 / Chainwire / - Yatırımcıların% 54'i ticaret ve yatırım kararları için ChatGPT'yi kullanıyor. Sadece% 11 sonuçlara güveniyor. Bunu kapatacak özel istihbaratın inşa edilmesi için sadece 3 milyon dolar topladılar. Gerçek Kuzey Gerçek Kuzey CyberFund, Delphi Labs, SNZ, GSR ve Ocular'ın katılımıyla yönetilen ön tohum turunda, ekibin "finansal istihbarat için mantıksal tabaka" olarak adlandırdığı şeyi finanse ediyor: para hattında hallüsinasyon yapmayan alan özel AI. \n \n TrueNorth’in ortak kurucusu Willy Chuang, “Her vertikalinin uzmanlaşmış bir AI’ya sahip olması gerekir. “Legal’in Harvey’i var. Healthcare’in OpenEvidence’i var. Ama finans, en yüksek bahis alanı, hala Reddit temaları ve açık web üzerinde eğitilmiş modeller kullanıyor. Genel AI Sorunu: Hızlı Piyasalar, Yavaş Modeller Meta, Temasek ve Goldman Sachs deneyimlerine dayanarak, TrueNorth ekibi, genel modellerin halüsinasyon, piyasa bağlamını kaçırma ve profesyonel tüccarların volatiliteyi yönlendirmek için kullandıkları yapısal mantık eksikliğini ilk elden fark etti. \n \n TrueNorth'in ortak kurucusu Willy Chuang, "Generalized AI, finansal ortamlarda parçalanıyor" dedi. "Pazarlar çok hızlı hareket ediyor, bağlam çok derin ve hatalar çok pahalı. Bu anlayış, finansal AI'nin uzmanlaşmış, gerçek zamanlı ve uzman düşünceye dayalı olması gerektiği TrueNorth'in temel tezini şekillendirdi.Platform, elit tüccar uzmanlığını yapılandırılmış oyun kitapları, gerçek zamanlı veri birleşimi ve özellikle piyasa mantığıyla eğitilmiş özel modeller aracılığıyla AI ajanlarına dönüştürür. İç benchmarking, finansal spesifik görevlerde% 98 hassasiyet gösterir, önde gelen genel modellerden% 28 iyileşme gösterirken, gecikmeyi% 80 azaltır. Dijital ikizler gibi uzman tüccarlar Profesyonel tüccarlar her gün saatlerce pazarları taramak, düzeyleri doğrulamak, risk yönetmek ve kararları kaydetmek için harcıyorlar - geleneksel olarak mühendislik becerileri olmadan otomatikleştirilemeyen işler. TrueNorth, uzman iş akışlarını AI güçlendirilen dijital ikizlere dönüştürerek her iki sorunu da çözüyor. Yapısal oyun kitapları ve ajanslı iş akışları aracılığıyla, önde gelen tüccarlar artık doğal dil kullanılarak stratejilerini kodlayabilirken, günlük tüccarlar takip ettikleri uzmanların mantığı ve disipliniyle hareket edebilir. \n \n "Platformumuz, profesyonellerin gerçekte piyasalar aracılığıyla nasıl düşünebileceğini model eden ilk platformdur. Disiplin korurken karmaşıklığı özetler," diyor TrueNorth'un ortak kurucusu Alex Lee. "Ajenlerin ticari ayarları tanımalarını ve gerçek zamanlı olarak riskleri vurgulamalarını sağlayarak, kullanıcılar, onlarca yıllık model tanıma ve kurumsal bilgiye ihtiyaç duymadan profesyonellerin mantığıyla hareket edebilirler." 40 Bin Kullanıcı Finansal İstihbarat için Sıraladı CyberFund, Delphi Labs, SNZ, GSR ve Ocular'ın desteğiyle, Bryan Pellegrino (LayerZero), WeeKee (Virtuals Protocol) ve Jordi Alexander (Selini Capital) gibi stratejik meleklerin yanı sıra TrueNorth, 40.000'den fazla kullanıcıya açık beta sürümünü başlatıyor. \n \n Cyberfund'un kurucusu Konstantin Lomashuk, "Truenorth, insanların nasıl ticaret yaptığını yeniden tanımlayacak. Şirket, modellerin sadece sorulara cevap vermediği, aynı zamanda stratejileri uyguladığı, risk yönettiği ve rejim değişikliklerine gerçek zamanlı olarak uyum sağlayacağı, AI-native yatırımları tanımlayacak olan ajan iş akışlarını birlikte oluşturmak için erken kabul edenlerle çalışıyor. Beta bugün açılacak.Aşağıdaki linke tıklayınız. https://www.true-north.xyz/ TrueNorth Hakkında Profesyonel tüccarların uzmanlığı, günlük yatırımcıların kullanabileceği adaptif zekaya dönüştüren finans için alan adli AI altyapısı oluşturur.Platform, yapılandırılmış düşünce, gerçek zamanlı veriler ve özel modelleri birleştirerek, doğru, bağlam bilinci ve yürütmeye hazır finansal anlayışlar sunar. 