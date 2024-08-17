Bitcoin Hulk'tur

Hulk'u ne kadar çok yenersen o kadar güçlenir.

Bitcoin'de de durum aynı.

Özellikle diğer 2 enerji oburu tarafından yenilirse.

Bölüm 1 - Enerji Tüketenler

Sanayi Devrimi - bir erkek ve Bilgi Devrimi - bir kadın, birlikte insanların kavrayamayacağı bir enerji iştahına sahip bir sürü çocuk teknolojisi üretti.

Bunlar arasında; Bitcoin/Blockchain, Yapay Zeka ve Kuantum Bilişim yer alıyor.





İlginçtir ki, biz insanlar "Nükleer Enerjili Bebek Maması"ndan korkuyoruz; oysa bu mama, bu süper güçlere sahip çocukları nasıl yetiştireceğimizi düşünerek sırtımızı kırmamıza ve uykularımızı kaçırmamıza gerek kalmadan üçüzleri besleyebilir.





Biz her zaman kolay olan "fosil yakıt formülü"nü tercih ederiz. Patates kızartması kadar kullanışlı. Er ya da geç buna pişman olacağız.





Şimdi Bitcoin / Blockchain bebeğini düşünün. Bu yıl 15 yılını doldurdu ve şu anda ~ 28.000TWh'lik (2021) küresel elektrik enerjisi bütçesinden yılda yaklaşık 100TWh tüketiyor.

Çok küçük ama her on yılda bir x10 oranında büyüyorsa endişe verici olacaktır.





Aynısı yapay zeka bebeği için de söylenebilir (görünüşe göre dünyanın şu anda kullandığından iki kat daha fazla elektriğe ihtiyaç duyuyor!) ve aldatıcı Kuantum Bilgisayar bebeği "Ben ekstra soğukluk kullanıyorum, ekstra ısı değil" diyor ancak ısı ekstra soğukluk yaratıyor.

Kuantum bilişiminin pahalı enerji bütçesinden burada bahsetmiştim.





İşte can alıcı nokta. Bitcoin, Yapay Zeka veya Kuantum Bilgisayarı'nın aksine, tüm bu enerjiyi kullanmaya ihtiyaç duymuyor .

Ne kadar çok kazarsak, enerji açısından o kadar maliyetli olur. Rahatlarsanız, kolaylaşır.

(Budist rahip uygulamalarında yin ve yang'a yapılan göndermeler ve hafiflikten güç elde edilmesi gerçekten olağanüstüdür.

Bitcoin fizik ve matematik olabilir ama aynı zamanda insan felsefesinin bir şablonudur).





BTC olarak kullandığımız enerji miktarı toplumumuzun ne kadar inatçı ya da mütevazı olduğunun bir ölçüsü olabilir.

Açıklayayım.

BTC'nin tükettiği enerjinin büyük kısmı ne işe yarıyor?

daha fazla BTC kaz (hızla azalan bir kullanım durumu)

Ağı saldırılardan koruyun

işlemleri doğrula



Birincisi, daha fazla BTC kazmak zamanla daha az değerli hale geliyor.

Yeni BTC coin'leri elde etmek için bir iş olarak Bitcoin madenciliği sınırlı bir zaman dilimine sahiptir. Yaklaşık 2140'ta, kar amaçlı son böyle bir iş dükkanı kapatacaktır.

Torunlarınız üzülebilir ama getirisi daha iyi olacaktır.





Geriye 2 şey kalıyor.

Bir -- Ağı saldırılardan koruyun.

Eğer bunun daha fazla enerjiye ihtiyacı varsa, bu toplum olarak daha iyi bir parayı kabul etmeyi reddettiğimiz anlamına gelir. Bu yüzden (çoğunlukla) BTC'ye makineleriyle saldıran yeni politikacılara oy veririz, tekrar tekrar. Sonra hackerlar da aynısını yapar, böylece BTC de yaptığı şeyi yapar. Ağı güvence altına almak için daha fazla enerji talep edin.





İkincisi, işlemlerin doğrulanması toplumumuzun ne kadar yozlaşmış olduğunu gösterecektir.

Hiçbir işlem kaydının güvenilemediği 1984 benzeri bir dünyada, BTC o kadar fazla enerji tüketecek ki bizi utandıracak.





"Arkadaş, neden çöp işlemleri kayda geçiriyorsun?"





Eğer rotayı tersine çevirirsek, sadece birkaç kontrol ve tüm düğümler onaylayacaktır. Çok iyi. Blok eklendi.





Özet: BTC; büyük politika, bilgisayar korsanları, ABD doları ve dostlarıyla rekabet, ucuz enerji seçenekleri, merkeziyetsizlikten kaynaklanan bireyselleştirilmiş gücün reddedilmesi (diğer iki bebek ultra-merkezi devlerdir. Kuantum bilgisayarları o kadar merkezileştirilmiştir ki, milyarlarca dolarlık fonunuz yoksa ve Kuantum Fiziği alanında doktora yapmış bir orduya komuta etmiyorsanız bir tane sahibi olamazsınız) tarafından iştahını artırmaya teşvik ediliyor.





Aksi takdirde, eğer toplumumuzu Bitcoin Madenciliğine neredeyse hiç saldırılmayacak şekilde örgütleseydik ve para basımı ve madeni para basımı, birinin arka bahçesinde patates yetiştirmesi kadar karlı olmasaydı, her şey yoluna girecekti ve Bitcoin enerji oburu olarak kötü bir etiketten kurtulacaktı.





Ne yazık ki yeni ve tuhaf derecede güçlü teknolojilerden nefret etmekten kendimizi alamıyoruz.





Tamam Romanoff, sen başardın bunu.









Lütfen Hulk'u dövmeyin





Bakın, insanlar Hulk'tan nefret ediyor çünkü kendi çıkarları için ona emir vermek istiyorlar, ama yapamıyorlar.

Kardeş konteynere konulamaz.

Sen onu dürtmeye devam ediyorsun.

Güçleniyor.





Aynı şey Bitcoin için de geçerli.

BTC'ye şimdiye kadar hep alay ve laf füzeleri atıldı.

Neredeyse her yıl “ölü” ilan ediliyor.

Hemen hemen tüm insanlar tarafından apriori olarak kısaltıldı. Ben bile yakında düşmesini bekliyorum (bu yüzden biraz satın alabilirim :D)





Peki ya Bitcoin (Hulk), Yapay Zeka (Saitama) ve Kuantum Bilgisayarı (Clark Kent adlı Uzaylı) ile kardeş rekabeti yaşasaydı?





Hoho. Hadi başlayalım.





Sana Hulk'u dövmemeni söylemiştim.





Hulk vs Saitama (BTC vs AI)

Şu anda bu olayın nasıl gelişebileceğine dair bir hikaye yazıyorum ve kısa özeti şöyle:

Yapay zeka Bitcoin'i doğrudan hackleyemez. 1 cüzdan açmak evrenin yaşından daha uzun sürer.

Ancak AI destekli kameralar ve bilgisayarlarla op-sec'i baltalayarak, tohum ifadeleri çalınabilir. Dolayısıyla bitcoinler çalınabilir.

Bu durum muhtemelen dolar enflasyonu o kadar kötü bir hal aldığında ve Bitcoin'ciler bir kez daha itibari parayla doğmuş, beslenmiş ve büyümüş olanların gözünde yeni zengin haline geldiğinde daha da kızışacaktır.

Aslında çoğu insan.

Parasız insanlar.





Geliştirici becerilerine sahip kötü niyetli Bitcoin karşıtı kişiler, yapay zekayı BTC ve genel olarak kripto para hırsızlığı için kullanırken, geliştirici becerilerine sahip bazı anti-kahraman Bitcoinciler, yapay zekaları kullanarak Bitcoin'i çoğu insandan daha hızlı kazanabilir ve sonra onu yakabilir (ya da ultra soğuk donanım cüzdanlarında çok iyi saklayabilir).





Dolayısıyla, Bitcoin'in fiyatının giderek daha hızlı arttığı ilginç bir senaryo ortaya çıkabilir; çünkü Bitcoin'ler bilerek yakılıyor veya dolaşımdaki arzdan çıkarılıyor.





Buna benzer bir şey





Not: AI kaynakları BTC'ye tahsis ediliyorsa, BTC AI'yı sadece iş gücü haline getirmiştir. Ve orada harcanan tüm enerji etkili bir şekilde BTC enerjisidir.





***





Sorun şu ki, vahşi batı dünyasında genellikle bir silahşör en üst düzey avcı olarak ortaya çıkıyor.

Hikayemde bu karaktere "Sıfır Bakiye" adını verdim - Yeraltında saklanan, Bitcoin'in ve çoğu kripto paranın arzını kendi az bilinen amaçları doğrultusunda manipüle eden biyomühendislik ürünü bir sibernetik organizma. Genellikle hepsini yakmak için.

(Onlar için itibari para hesaplarının değerlerini manipüle etmek çok basit bir şey).





Neden işe yarasın ki?





Yıkmanın inşa etmekten daha kolay olması gibi basit bir gerçek yüzünden, BTC'yi yakmak neredeyse hiç iş gerektirmezken, BTC madenciliği çok fazla iş gerektirir.

Entropik bozunmayı aşmak kolaydır, entropiyi tersine çevirmek ise zor bir sihirdir.





Sıfır Bakiyesi iklimi kurtardıklarını bile düşünebilir. BTC'nin ayak izini azaltarak onu zayıflatıyor.





Gerçek şu ki, insanlar ne yapacaklarının söylenmesinden nefret eder. İnsanları daha az BTC ve diğer kripto rezervleri tutmaya zorlayarak, onlara olan ilgileri daha da artar.

BTC Hulk, kendisini alt etmeye çalışan insanları kaldıramaz.









Bir diğer gerçek ise bir satranç oyuncusu gibi bir dev'in hepsine hükmedebilmesidir.

Yani Sıfır Dengesi yalnız bir kovboy olacaktı ve mükemmel olacaktı.





Ta ki bir başka Sıfır Bakiye onun yerini alana kadar.





***





Acaba bu nasıl bir dünya yaratırdı?

Paranın en iyi şekilde özgürce paylaşıldığı ve asla istiflenmediği yer.

Belki de oldukça düzgün bir dünya.





Hulk vs Superman (BTC vs Kuantum Bilgisayarları)





Yapay Zeka'nın bir Bitcoin cüzdanını hackleme umudu yokken, bir Kuantum Bilgisayarının böyle bir umudu var.

Cehennem, bir kuantum bilgisayarı o kadar güçlü olabilir ki tüm elektronik devrelerimizi hackleyebilir. Tıpkı büyük bir manyetik fırtınanın / EMP'nin tüm elektronikleri kavurması gibi.





Bana göre kuantum bilgisayarı sırları ortaya çıkaran bir makine olmaktan çok, dijital bir parçalama makinesi olarak daha iyi çalışır.

(Belki de bunu, gölgelerde gizlenen tüm çocuk pornosunu silmek için kullanırız).





Aslında bir kuantum bilgisayarı, tıpkı bir nükleer bombanın fiziksel dünyanın büyük parçalarını yok edebileceği gibi, dijital dünyanın büyük parçalarını da yok edebilir.

Örneğin bazı pazaryerlerinde NFT'lere elveda denebilir.













(Bitcoin OP_CAT protokolünün merkle ağacı aramasını çözmek için kuantum bilgisayarlara bağlanmasından sonra).





Bitcoin'in şansı var mı?

Peki... "Kuantum Hacker'ı" - yeraltında yaşayan ve 'gizli' kuantum hesaplama devi ile birlikte çalışan dahi bir kuantum bilgisayar bilimcisi, Bitcoin'e büyük bir müdahalede bulunsalar Zero Balance'ın başaramayacağı şeyleri başarmış olurdu.





Ancak, enerji imzası onu ele verirdi. Çok fazla enerji kullanmanın sorunu, olaydan sonra kendinizi gizleyememenizdir.

Çok fazla insan fark edecektir.

Daha sonra size saldıracaklar, sizi sonsuza dek Azkaban'da hapsedecek bir hakimin karşısına çıkaracaklar ve Bitcoin'lerini yeniden inşa edecekler.





Bitcoin bir Anka Kuşu'dur. Akıllı Telefonlar gibi o da hiçbir yere gitmiyor.













***





3 Enerji Oburunun Geleceği













Dediğimiz gibi, insanlar daha dürüst olursa Bitcoin daha düşük bir enerji bütçesiyle yaşayabilir.

Dr. Bruce Banner gibi Hulk gibi değil, bilimsel fintech sorunlarını çözmemize yardımcı olmak için daha çok çalışması gerekiyor.





Ve kardeşleri - AI ve Kuantum Bilgisayarı. Peki ya onlar?





Muhtemelen doymak bilmez enerji iştahları göz önüne alındığında, büyük ölçüde Merkür gezegeninde hapsedilmiş olabilirler. Yapay zeka için aşırı sıcaktan ve kuantum hesaplama için soğuktan zevk almak için.

Onların hoşuna gittiği gibi.









Dünyada, BAQ (Bitcoin/Blockchain, Kuantum Bilgisayar ve Yapay Zeka) üçlüsü internetteki en eğlenceli ve en önemli teknolojik işbirliklerinden biri olabilir.





Yapay zeka veya kuantum hesaplama konusunda büyük becerilere sahip olan herkes Bitcoin'i deneylerine entegre etmeyi deneyebilir.





Örneğin Sophia gibi yapay zeka robotlarına ve tamamen yapay zeka sohbet robotlarına cüzdan tutma ve kripto para kazanma, reklam oluşturma, yeni zincir çözümleri tasarlama şansı verilmelidir. Bu arada kuantum geliştiricileri iklim modellemeyi bir değişiklik için unutabilir ve kripto cüzdanları için zayıf/güçlü parolalar, Bitcoin ve kripto işlemleri için zayıf/güçlü iletişim kanalları üretmeye çalışabilir veya QC'lerde Bitcoin mekaniklerini modelleyerek kodda veya donanım tasarımında güçlü ve zayıf yönleri görebilir (Yapay zeka bunun için de kullanışlıdır).





Bu daha önce hiç görülmemiş bir penetrasyon testi.





Elbette, büyük ticari paralar Yapay Zeka ve Kuantum Bilgisayara aktığı için, bu alandaki birçok uzman DeFi'ye, hele ki Bitcoin'e on metrelik bir sırıkla bile dokunmaz.

Henüz erken sayılırız.



















