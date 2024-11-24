İşte Gerçeklere Dayalı Kararlar Nasıl Alınır ve Sonuçlara Acele Etmekten Nasıl Kaçınılır

Gün boyunca yüzlerce karar alırız, çoğu bizim tarafımızdan fazla çaba sarf edilmeden otomatik olarak gerçekleşir. Bilgi aşırı yüklenmesi, bilişsel önyargılar, zaman kısıtlamaları ve sosyal ve duygusal etkiler hızlı ve bazen mantıksız sonuçlara yol açabilir.





İnançlarımız ve dünya görüşlerimiz, hangi bilgilere dikkat ettiğimizi ve bunları nasıl yorumladığımızı etkileyen filtreler görevi görür. Farkındalık eksikliği, bu otomatik yargıları tanımayı ve kontrol etmeyi daha da zorlaştırabilir.





Eleştirel düşünme doğal değildir. Duygularımızı ve hislerimizi takip etmek, iyi gerekçelendirilmiş argümanlardan daha çok davranışlarımızı motive eder. Alakalı olanlara olduğu kadar alakasız çağrılara da ikna olma olasılığımız yüksektir ve iyi gerekçelendirilmiş, adil fikirli, düşünceli, doğru, eksiksiz argümanlardan çok, eğik, seçici, önyargılı, tek taraflı, eksik argümanlar üretme olasılığımız daha yüksektir. Genellikle bir kişinin nedenlerine saldırmaktansa, motivasyonlarına saldırmayı tercih ederiz. Gerekçelendirilmeyen varsayımlarda bulunuruz, karşıt bakış açılarının parçalarından sahte argümanlar yaratırız, yanlış ikilemler sunarız ve aceleyle sonuçlar çıkarırız. ― Robert Carroll





Çıkarım merdiveni, bu hızlı değerlendirmeleri veya kararları nasıl yaptığımızı açıklayan güçlü bir zihinsel modeldir.





Karar alma sürecindeki her adım merdivendeki bir basamakla temsil edilir. En alttan başlarsınız, sonra karar verip harekete geçmeden önce her basamağı tırmanırsınız. Merdivende yukarı aşağı gitmek genellikle beyninizde bilinçsizce ve çok hızlı gerçekleşir, bu da düşünme ve muhakeme sürecinizde boşluklara yol açar, sonuçlara varmanızı sağlar ve kötü kararlarla sonuçlanır.

Çıkarım Merdiveninin 7 Adımı

7 basamak var Çıkarım Merdiveni Karar alma sürecindeki her adımın gözlemden eyleme kadar dökümü şöyledir:





Gözlem

Merdivenin en alt basamağında, ham veriler ve gerçeklerle başlarsınız. Bunlar görebileceğiniz, duyabileceğiniz veya doğrudan gözlemleyebileceğiniz şeylerdir. Bu aşamada, henüz herhangi bir yorum yapmadan, olan bitenin gerçekliğini özümsemiş olursunuz.





Seçilmiş Veriler

Sonra, mevcut geniş veri havuzundan, çoğunlukla kişisel inançlarınıza, deneyimlerinize ve önyargılarınıza dayanarak, odaklanmak için bilinçsizce belirli verileri seçersiniz. Kendi tercihlerinize veya gündeminize göre belirli ayrıntılara odaklanırsınız ve karar verirken mevcut tüm verileri dikkate almazsınız.

Yorumlar

Verileri seçtikten sonra, seçilen verilere anlam katarsınız. Bu, verileri inançlarınıza, varsayımlarınıza ve geçmiş deneyimlerinize göre yorumlamayı içerir. Fikirler oluşturmaya ve bilgileri anlamlandırmaya başlarsınız.





Varsayımlar

Bu noktada, verilerin anlamı hakkında varsayımlarda bulunmaya başlarsınız; genellikle geçerli olup olmadıklarını düşünmeden. Bunlar genellikle belirtilmez ancak düşüncenizi yönlendirir. Bunlar geçmişiniz, geçmiş deneyimleriniz ve zihinsel modellerinizden etkilenir.





Sonuçlar

Şimdi, verilerin anlamı hakkındaki varsayımlarınıza dayanarak sonuçlar çıkarırsınız. Bu sonuçlar açık düşünceler veya kararlar olabilir.





İnançlar

Sonuçlarınız daha sonra derinden yerleşmiş olabilecek mevcut inançlarınızı güçlendirir. Bu, inançlarınızın kararlarınızı nasıl verdiğinizi etkilediği, daha sonra bu kararların inançlarınızı daha da sağlamlaştırarak gelecekteki durumlarda nasıl düşündüğünüzü ve davrandığınızı etkilediği bir kısır döngüye yol açabilir.





Eylemler

Son olarak, inandığınız şeye dayandığı için doğru görünen eylemi yaparsınız. Ancak gerçekte, eylemleriniz varsayımlarınız tarafından yönlendirilir ve gerçekliğe dayanmaz.

Çıkarım Merdiveni ile Daha İyi Karar Alma

Yargılar, bir kişinin veya durumun sadece gözlemciye tanıdık gelen bir özellik olması nedeniyle otomatik olarak kalıplara sokulmasıdır (bu nedenle, daha önce o özellik ne anlama geliyorsa şimdi de aynı şey anlamına gelmelidir). Tanıdıklık rahatlatıcıdır, ancak bu tür yargılar perdeyi indirir ve gözlemcinin oyunun geri kalanını görmesini etkili bir şekilde engeller. ― Gavin de Becker





Herhangi bir durumdaki eylemlerimiz, durumu nasıl algıladığımıza göre belirlenir. Hepimiz, durumun hangi yönlerine odaklanmayı seçtiğimize ve olup biteni nasıl yorumladığımıza bağlı olarak çok farklı anlayışlara varabiliriz.





Çıkarım Merdivenini karar alma sürecinde bir araç olarak bilinçli bir şekilde kullanarak, seçimlerinizin altında yatan düşünce süreçlerinin daha fazla farkına varabilirsiniz. Seçimlerinizin gerçekliğe mi yoksa varsayımlara mı dayandığını değerlendirmek için kullanabilirsiniz.





Bu farkındalık, önyargı ve hatalı akıl yürütme olasılığını azaltarak daha bilgili, nesnel ve rasyonel kararlar almanızı sağlayacaktır. Doğru kullanıldığında, çıkarım merdiveni:

Bireylerin ve ekiplerin örtülü düşünce süreçlerini ve varsayımlarını açık hale getirerek iletişimlerini geliştirmelerine yardımcı olur ve yanlış anlaşılmaları azaltır.

Herkesin kendi sonuçlarına ve yargılarına nasıl ulaştığını anlamasını sağlayarak çatışmaların çözülmesine yardımcı olur.

Daha düşünceli ve mantıklı bir yaklaşımı teşvik ederek karar vermeyi geliştirir, önyargıların etkisini azaltır. Bu, daha etkili problem çözme ve daha iyi sonuçlara yol açabilir.

İnsanları alternatif bakış açılarını ve perspektifleri düşünmeye teşvik eder. Bu, daha açık fikirliliğe ve farklı seçenekleri ve çözümleri keşfetme isteğine yol açabilir.

Liderler bunu, ekiplerinin düşünce süreçlerini anlamak, daha iyi liderlik ve iş birliğini teşvik etmek için kullanabilirler.





Şunu anlamakla başlar:

Fikirleriniz, düşünceleriniz ve yargılarınız gerçekler değildir.

Seçtiğiniz verilerde sıklıkla boşluklar bulunur.

İnançlarınız gerçek verilere dayanmıyor olabilir.

Kararlarınız kişisel önyargılarınızdan ve zihinsel modellerinizden etkilenir.

Her zaman rasyonel davranmıyorsunuz.

Kendi Kararlarınız İçin Çıkarım Merdivenini Kullanma

İnandırıldığımızın aksine, daha iyi düşünmek bir dahi olmakla ilgili değildir. Gerçekliği ortaya çıkarmak için kullandığımız süreçlerle ve bunu başardığımızda yaptığımız seçimlerle ilgilidir. ― Shane Parrish





Bir kararla karşı karşıya kaldığınızda, özellikle karmaşık veya önemli bir kararla, süreci kasıtlı olarak yavaşlatın. Siz ve diğerlerinin, genellikle bilinçli düşünce olmadan, sürekli olarak bu merdiveni tırmandığınızı fark edin.





Şimdi şu adımları izleyin:

Adım 1: Merdivende Nerede Olduğunuzu Belirleyin

Şu anda merdivenin hangi basamağında olduğunuzu belirleyin.

Adım 2: Merdivenden Aşağıya Doğru Çalışın

Artık hangi basamakta olduğunuzu bildiğinize göre, daha bilinçli kararlar almak için basamakları inerek ilerleyebilirsiniz.





Merdivenin her aşamasında sorulması gereken sorular şunlardır: 1. basamaktan başlayarak merdivende aşağı doğru ilerleyin.





Gözlem

Bu durumda hangi özel verileri veya gerçekleri gözlemledim?

İlgili tüm bilgileri topladım mı, yoksa bir şeyi mi kaçırıyorum?

Algım doğru mu, yoksa gördüklerim hakkında varsayımlarda mı bulunuyorum?





Seçilmiş Veriler

Hangi faktörlere veya ayrıntılara odaklanmayı seçiyorum ve neden?

Hangi detayları gözden kaçırıyor veya görmezden geliyor olabilirim?

Kişisel deneyimlerim veya önyargılarım veri seçimimi nasıl etkileyebilir?





Yorumlar

Gözlemlenen verilere hangi anlamı veya yorumu yüklüyorum?

Hangi alternatif yorumları dikkate almalıyım?

Yorumum gerçek verilerle nasıl örtüşüyor ve mantıksal bağlantılar kuruyor muyum?





Varsayımlar

Verilerin anlamı hakkında hangi varsayımlarda bulunuyorum?

Varsayımlarım geçerli akıl yürütmelere mi dayanıyor, yoksa kanıt olmadan mı ileri gidiyorum?

Kişisel inançlarım veya zihinsel modellerim varsayımlarımı nasıl şekillendiriyor olabilir?





Sonuçlar

Varsayımlarıma dayanarak hangi sonuçlara veya kararlara varıyorum?

Bu sonuçlar mantıksal olarak verilerden ve varsayımlardan mı türetilmiştir?

Bu sonuçların olası sonuçlarını düşündüm mü?





İnançlar

Çıkarımlarım mevcut inançlarım ve değerlerimle nasıl örtüşüyor?

İnançlarımı destekleyen bilgileri ararken çelişkili kanıtları reddettiğim herhangi bir doğrulama önyargısının farkında mıyım?

Düşüncelerimi etkileyen, derinlemesine yerleşmiş inançlar var mı?





Eylemler

Sonuç ve inançlarıma dayanarak hangi eylemi yapmaya meyilliyim?

Bu eylemin başkaları ve daha geniş bağlam üzerindeki potansiyel etkisi nedir?

Hangi alternatif eylemler daha uygun veya etkili olabilir?

Adım 3: Merdiveni Tekrar Tırmanmaya Çalışın

Merdivenden aşağı doğru yol aldıktan sonra, muhakeme sürecinizin ve yapmış olabileceğiniz varsayımların muhtemelen çok daha fazla farkındasınızdır. Şimdi, bu sefer daha bilinçli ve kasıtlı olarak merdiveni tırmanmayı deneyin.





Bu 3 adımlı süreci takip ederek, karar alma konusunda daha disiplinli ve dikkatli bir yaklaşım geliştirebilirsiniz. Bu, kararlarınızın sağlam bir veri temeline, düşünceli analize ve bir farkındalığa dayanmasını sağlamaya yardımcı olur. potansiyel önyargılar , sonuçta daha iyi, daha bilinçli seçimlere yol açar.





Karar verme becerilerinizi daha da geliştirmek için şu soruları sorun:

Kararlarımın sağlam olduğundan emin olmak için tüm süreci periyodik olarak gözden geçiriyor muyum?

Varsayımlarımı ve sonuçlarımı sorgulamak için başkalarından girdi ve geri bildirim aldım mı?

Önyargıyı azaltmak ve doğruluğu artırmak için karar alma sürecimi sürekli olarak nasıl iyileştirebilirim?

Karar Almada Başkalarına Yardımcı Olmak İçin Çıkarım Merdivenini Kullanma

Sorgulama, insanların bakış açısı kazanmasına ve başkalarının bakış açılarını anlamasına yardımcı olur. Sorunları ve problemleri farklı bakış açılarından gördükçe, karmaşıklıklarını takdir ederler ve ayrıca olası çözümlerin yelpazesini genişletirler. ― Michael J. Marquardt





Başkalarının Çıkarım Merdiveni'ni kullanarak daha iyi kararlar almalarına yardımcı olmak için, onlara düşünme sürecini derinlemesine incelemeyi, eleştirel düşünmeyi ve yansıtmayı teşvik eden bir dizi düşünceli soru sorabilirsiniz. Bu sorular, onları merdivenin her aşamasında yönlendirmek ve daha iyi bilgilendirilmiş bir karar alma sürecini desteklemek için tasarlanmıştır.





Merdivenin farklı basamaklarındaki kişilere sorulması gereken sorular şunlardır:

Gözlem

Bu durumda hangi özel verileri veya gerçekleri gözlemlediniz veya topladınız?

Gözden kaçırdığınız veya atladığınız herhangi bir ayrıntı veya bilgi var mı?





Seçilmiş Veriler

Mevcut tüm verileri mi göz önünde bulunduruyorsunuz, yoksa belirli bir bilgi alt kümesine mi odaklanıyorsunuz?

Kişisel önyargılarınız veya tercihleriniz odaklanmayı seçtiğiniz verileri nasıl etkiliyor?





Yorumlar

Gözlemlenen verilere hangi anlamı yüklüyorsunuz? Bunu nasıl yorumluyorsunuz?

Bu bilginin alternatif yorumları veya açıklamaları var mı?





Varsayımlar

Verilerin anlamı hakkında hangi varsayımlarda bulunuyorsunuz?

Bu varsayımları eleştirel bir şekilde incelediniz mi ve bunlar sağlam temellere dayanıyor mu?

Dikkate alınması gereken başka olası varsayımlar var mı?





Sonuçlar

Varsayımlarınız ve yorumlarınıza dayanarak hangi sonuçlara varıyorsunuz?

Bu çıkarımlar mantıklı mı ve eldeki veriler ve bilgilerle tutarlı mı?

Sonuçlarınızın olası sonuçlarını ve imalarını düşündünüz mü?





İnançlar

Mevcut inançlarınız ve zihinsel modelleriniz sonuçlarınızı nasıl etkiliyor?

Veriler ve sonuçlar ışığında inançlarınız hala geçerli ve doğru mu?

Kanıtlar farklı bir bakış açısı öneriyorsa inançlarınızı değiştirmeye açık mısınız?





Eylemler

Sonuçlarınız eylemlerinizi veya karar alma sürecinizi nasıl yönlendiriyor?

Eylemlerinizin iyi gerekçelendirilmiş sonuçlara dayandığına inanıyor musunuz?

Almayı planladığınız eylemlerin potansiyel sonuçlarını düşündünüz mü?

Çıkarım Merdiveninin Pratiğe Dökülmesine Bir Örnek

Senaryo: Birden fazla geliştiriciden oluşan bir ekibin yöneticisisiniz.





Gözlem

Tüm geliştiricilerinizin performans verilerine bakıyorsunuz.





Seçilmiş Veriler

Jim birkaç teslim tarihini kaçırdı.





Gerçeklik kontrolü: Jim birkaç son teslim tarihini kaçırdı. Üzerinde çalıştığı projelerin birçoğunun net gereksinimleri yoktu, proje zaman çizelgeleri çok agresifti ve ürün yöneticileri tarafından son dakikada birçok özel istek yapıldı.





Yorumlar

Jim'in görevleri düzgün bir şekilde yerine getirecek becerileri yok.





Gerçek şu ki: Jim bu teslim tarihlerini kaçırdığı için suçlanamaz.





Varsayımlar

Eğer Jim zamanında teslimat yapamadıysa, iyi bir yazılım mühendisi olamaz.





Gerçeklerle yüzleşin: Ekibinizin gereksinimlerin net bir şekilde anlaşılmasını ve teslimat için makul zaman çizelgelerinin verilmesini sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.





Sonuçlar

Eğer Jim son teslim tarihlerini kaçırmaya devam ederse onu kovmam gerekecek.





Gerçeklerle yüzleşelim: Ürün planlama aşamasında daha fazla yer almanız gerekiyor.





İnançlar

Teknolojide yalnızca yetenekli mühendisler başarılı olabilir. Jim yazılım mühendisliği için uygun biri değil.





Gerçek şu ki: İyi mühendisler doğulmaz, olunur.





Eylemler

Görevlerini zamanında tamamlamasını sağlamak için onu yakından takip edin ve görevlerini ayrıntılı bir şekilde yönetin.





Gerçeklik kontrolü: Ekibinizin üretken ve performanslı olmasını sağlamak için planlama sürecini iyileştirin.





Varsaymak ve sonuçlara varmak yerine, durun ve bunun gerçekten doğru olup olmadığını veya uydurup uydurmadığınızı sorun. Kendi düşüncelerinizle bu şekilde bilinçli bir şekilde etkileşime girmek, daha bilgili, nesnel ve rasyonel kararlar almanızı sağlayarak önyargı ve hatalı muhakeme olasılığını azaltabilir.

Özet

Çok az kararı bilinçli olarak veririz çünkü beynimiz otomatik pilotta çalışmak üzere eğitilmiştir ve kararların çoğunu bizim adımıza o verir.

Bu otomatik yargılar ve sonuçlar belirli durumlarda bize iyi hizmet etse de, beynimizin karar vermesine izin vermek de tamamen zararlı olabilir. Dikkat etmediğimiz sürece önyargılı kararlar ve güçlü görüşler ortaya çıkma olasılığı daha yüksektir.

Çıkarım merdiveni, önyargılı görüşlerle hızlı ve otomatik yargılara yol açabilen zihinsel bir modeldir.

Doğru kullanıldığında çıkarım merdiveni, hatalı muhakememizi yakalamak ve daha rasyonel kararlar almak için güçlü bir model olabilir.

Önemli kararlar alırken, merdivenin hangi basamağında olduğunuzu belirleyin ve yukarı ve aşağı doğru hareket ederken düşüncelerinizi zorlayacak sorular sorun.





Bu hikaye daha önce burada yayınlanmıştı. Daha fazla hikaye için beni LinkedIn'den veya buradan takip edin.