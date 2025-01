Zo neemt u beslissingen op basis van de realiteit en voorkomt u dat u te snel conclusies trekt

We nemen honderden beslissingen gedurende de dag, waarvan de meeste automatisch gaan zonder dat we er veel moeite voor hoeven te doen. Informatie-overload, cognitieve vooroordelen, tijdsbeperkingen en sociale en emotionele invloeden kunnen leiden tot snelle en soms irrationele conclusies.





Onze overtuigingen en wereldbeelden fungeren als filters die bepalen welke informatie we bekijken en hoe we deze interpreteren. Een gebrek aan bewustzijn kan het nog lastiger maken om deze automatische oordelen te herkennen en te controleren.





Kritisch denken is onnatuurlijk. Het volgen van onze gevoelens en emoties motiveert ons gedrag waarschijnlijker dan goed onderbouwde argumenten. We laten ons net zo makkelijk overtuigen door irrelevante argumenten als door relevante argumenten, en produceren eerder scheve, selectieve, bevooroordeelde, eenzijdige, onvolledige argumenten dan goed onderbouwde, eerlijke, reflectieve, nauwkeurige, complete argumenten. We geven vaak de voorkeur aan aanvallen op iemands motieven boven aanvallen op iemands redenen. We doen aannames die niet gerechtvaardigd zijn, creëren stropop-argumenten uit fragmenten van tegengestelde standpunten, bieden valse dilemma's en trekken overhaaste conclusies. ―Robert Carroll





De inferentieladder is een krachtig mentaal model dat uitlegt hoe we deze snelle beoordelingen of beslissingen nemen.





Elke stap in het besluitvormingsproces wordt vertegenwoordigd door een sport op de ladder. Je begint onderaan en beklimt vervolgens elke sport voordat je een beslissing neemt en actie onderneemt. Het op- en afgaan van de ladder gebeurt meestal onbewust en heel snel in je hersenen, wat leidt tot gaten in je denk- en redeneerproces, je tot conclusies laat springen en resulteert in slechte beslissingen.

7 treden van de ladder van gevolgtrekking

Er zijn 7 sporten op de Ladder van gevolgtrekking Hier is een overzicht van elke stap in het besluitvormingsproces, van observatie tot actie:





Observatie

Onderaan de ladder begin je met ruwe data en feiten. Dit zijn de dingen die je kunt zien, horen of anderszins direct kunt observeren. In dit stadium neem je gewoon de realiteit van wat er gebeurt in je op, zonder nog interpretaties te maken.





Geselecteerde gegevens

Vervolgens selecteert u onbewust bepaalde gegevens uit de enorme hoeveelheid beschikbare gegevens om u op te richten, vaak op basis van uw persoonlijke overtuigingen, ervaringen en vooroordelen. U richt zich op bepaalde details op basis van uw eigen voorkeuren of agenda en houdt niet rekening met alle beschikbare gegevens bij het nemen van een beslissing.

Interpretaties

Nadat u gegevens hebt geselecteerd, voegt u betekenis toe aan de geselecteerde gegevens. Dit houdt in dat u de gegevens interpreteert op basis van uw overtuigingen, aannames en eerdere ervaringen. U begint meningen te vormen en de informatie te begrijpen.





Aannames

Op dit punt begin je aannames te doen over de betekenis van de data, vaak zonder te overwegen of ze wel geldig zijn. Deze worden vaak niet uitgesproken, maar sturen je denken. Ze worden beïnvloed door je achtergrond, eerdere ervaringen en mentale modellen.





Conclusies

Nu trekt u conclusies op basis van uw aannames over de betekenis van de data. Deze conclusies kunnen expliciete gedachten of beslissingen zijn.





Overtuigingen

Uw conclusies versterken vervolgens uw bestaande overtuigingen, die diepgeworteld kunnen zijn. Dit kan leiden tot een vicieuze cirkel waarin uw overtuigingen invloed hebben op hoe u beslissingen neemt, en die beslissingen uw overtuigingen vervolgens verstevigen, wat weer een impact heeft op hoe u denkt en handelt in toekomstige situaties.





Acties

Uiteindelijk onderneem je actie die juist lijkt omdat het gebaseerd is op wat je gelooft. In werkelijkheid worden je acties echter aangestuurd door je aannames en niet op de realiteit.

Betere besluitvorming met de ladder van inferentie

Oordelen zijn het automatisch in hokjes plaatsen van een persoon of situatie, simpelweg omdat een kenmerk bekend is bij de waarnemer (dus wat dat kenmerk ook betekende, het moet nu weer betekenen). Bekendheid is prettig, maar zulke oordelen laten het doek vallen, waardoor de waarnemer de rest van het stuk niet meer kan zien. ― Gavin de Becker





Onze acties in een bepaalde situatie worden bepaald door hoe we de situatie waarnemen. We kunnen allemaal tot heel verschillende inzichten komen, afhankelijk van welke aspecten van de situatie we kiezen om ons op te richten en hoe we interpreteren wat er gebeurt.





Door de Ladder of Inference bewust te gebruiken als hulpmiddel bij het nemen van beslissingen, kunt u zich bewuster worden van de denkprocessen die ten grondslag liggen aan uw keuzes. U kunt het gebruiken om te evalueren of uw keuzes gebaseerd zijn op de realiteit of op aannames.





Dit bewustzijn zal u in staat stellen om beter geïnformeerde, objectieve en rationele beslissingen te nemen, waardoor de kans op vooringenomenheid en gebrekkige redeneringen afneemt. Juist toegepast, ladder van gevolgtrekking:

Helpt individuen en teams om hun communicatie te verbeteren door impliciete denkprocessen en aannames expliciet te maken, waardoor misverstanden worden verminderd.

Helpt bij het oplossen van conflicten, doordat iedereen inzicht krijgt in hoe zij en anderen tot hun conclusies en oordelen komen.

Verbetert besluitvorming door een meer doordachte en beredeneerde aanpak aan te moedigen, waardoor de invloed van vooroordelen wordt verminderd. Dit kan leiden tot effectievere probleemoplossing en betere resultaten.

Moedigt mensen aan om alternatieve standpunten en perspectieven te overwegen. Dit kan leiden tot meer open-mindedness en een bereidheid om verschillende opties en oplossingen te verkennen.

Leiders kunnen het gebruiken om inzicht te krijgen in de denkprocessen van hun team, wat leidt tot beter leiderschap en betere samenwerking.





Het begint met het inzicht dat:

Jouw ideeën, gedachten en oordelen zijn geen feiten.

Er zitten vaak hiaten in de gegevens die u selecteert.

Het kan zijn dat uw overtuigingen niet op echte gegevens zijn gebaseerd.

Uw beslissingen worden beïnvloed door persoonlijke vooroordelen en mentale modellen.

Je handelt niet altijd rationeel.

Het gebruik van de inferentieladder voor uw eigen beslissingen

In tegenstelling tot wat ons wordt wijsgemaakt, gaat beter denken niet over een genie zijn. Het gaat over de processen die we gebruiken om de realiteit te ontdekken en de keuzes die we maken als we dat eenmaal doen. ― Shane Parrish





Wanneer u voor een beslissing staat, vooral een complexe of belangrijke, vertraag het proces dan opzettelijk. Erken dat u en anderen voortdurend deze ladder beklimmen, vaak zonder er bewust over na te denken.





Volg nu deze stappen:

Stap 1: Bepaal waar u zich op de ladder bevindt

Bepaal op welke trede van de ladder u zich momenteel bevindt.

Stap 2: Werk je een weg naar beneden langs de ladder

Nu u weet op welke trede u zich bevindt, kunt u weer een stapje terug doen en weloverwogen beslissingen nemen.





Hier zijn vragen die u zich bij elke stap op de ladder kunt stellen: begin met de sport van stap 1 en ga zo naar beneden.





Observatie

Welke specifieke gegevens of feiten heb ik in deze situatie waargenomen?

Heb ik alle relevante informatie verzameld, of mis ik nog iets?

Klopt mijn waarneming, of maak ik aannames over wat ik zie?





Geselecteerde gegevens

Op welke factoren of details concentreer ik mij en waarom?

Welke details zie ik over het hoofd of negeer ik?

Hoe kunnen mijn persoonlijke ervaringen of vooroordelen mijn gegevensselectie beïnvloeden?





Interpretaties

Welke betekenis of interpretatie geef ik aan de waargenomen gegevens?

Welke alternatieve interpretaties moet ik overwegen?

Hoe komt mijn interpretatie overeen met de werkelijke gegevens en leg ik logische verbanden?





Aannames

Welke aannames doe ik over de betekenis van de gegevens?

Zijn mijn aannames gebaseerd op geldige redeneringen, of maak ik sprongen zonder bewijs?

Hoe beïnvloeden mijn persoonlijke overtuigingen of mentale modellen mijn aannames?





Conclusies

Welke conclusies of beslissingen trek ik op basis van mijn aannames?

Zijn deze conclusies logisch afgeleid uit de gegevens en aannames?

Heb ik rekening gehouden met de mogelijke gevolgen van deze conclusies?





Overtuigingen

Hoe komen mijn conclusies overeen met mijn bestaande overtuigingen en waarden?

Ben ik mij bewust van eventuele bevestigingsbias, waarbij ik op zoek ben naar informatie die mijn overtuigingen ondersteunt, terwijl ik tegenstrijdig bewijs verwerp?

Zijn er diepgewortelde overtuigingen die mijn denken beïnvloeden?





Acties

Welke actie ben ik geneigd te ondernemen op basis van mijn conclusies en overtuigingen?

Wat is de mogelijke impact van deze actie op anderen en op de bredere context?

Welke alternatieve acties zouden geschikter of effectiever kunnen zijn?

Stap 3: Werk jezelf weer omhoog op de ladder

Nadat je de ladder af bent geklommen, ben je je waarschijnlijk veel bewuster van je redeneringsproces en de aannames die je hebt gedaan. Probeer nu de ladder te beklimmen, dit keer bewuster en weloverwogen.





Door dit 3-stappenproces te volgen, kunt u een meer gedisciplineerde en bewuste benadering van besluitvorming cultiveren. Dit helpt ervoor te zorgen dat uw beslissingen gebaseerd zijn op een solide basis van data, doordachte analyse en een bewustzijn van mogelijke vooroordelen wat uiteindelijk leidt tot betere, meer geïnformeerde keuzes.





Om uw besluitvormingsvaardigheden verder te verbeteren, kunt u zichzelf de volgende vragen stellen:

Denk ik regelmatig na over het hele proces om er zeker van te zijn dat mijn besluitvorming weloverwogen is?

Heb ik anderen om input en feedback gevraagd om mijn aannames en conclusies in twijfel te trekken?

Hoe kan ik mijn besluitvormingsproces voortdurend verfijnen om vooringenomenheid te verminderen en de nauwkeurigheid te verbeteren?

Het gebruik van de ladder van gevolgtrekking om anderen te helpen bij het nemen van beslissingen

Vragen stellen helpt mensen perspectief te krijgen en de perspectieven van anderen te begrijpen. Omdat ze kwesties en problemen vanuit verschillende perspectieven bekijken, krijgen ze waardering voor hun complexiteit en breiden ze ook het bereik van mogelijke oplossingen uit. ―Michael J. Marquardt





Om anderen te helpen betere beslissingen te nemen met behulp van de Ladder of Inference, kunt u hen een reeks doordachte vragen stellen die reflectie, kritisch denken en een dieper onderzoek van hun denkproces aanmoedigen. Deze vragen zijn ontworpen om hen door elke fase van de ladder te leiden en een beter geïnformeerd besluitvormingsproces te bevorderen.





Hier zijn de vragen die u aan anderen op verschillende niveaus van de ladder kunt stellen:

Observatie

Welke specifieke gegevens of feiten hebt u in deze situatie waargenomen of verzameld?

Zijn er details of informatie die u gemist hebt of over het hoofd hebt gezien?





Geselecteerde gegevens

Heeft u alle beschikbare gegevens in overweging genomen, of richt u zich op een specifieke subset van informatie?

Hoe beïnvloeden uw persoonlijke voorkeuren de gegevens waarop u zich richt?





Interpretaties

Welke betekenis geef je aan de waargenomen data? Hoe interpreteer je het?

Zijn er alternatieve interpretaties of verklaringen voor deze informatie?





Aannames

Welke aannames doet u over de betekenis van de gegevens?

Heeft u deze aannames kritisch onderzocht en zijn ze gefundeerd?

Zijn er nog andere mogelijke aannames waarmee rekening moet worden gehouden?





Conclusies

Welke conclusies trekt u op basis van uw aannames en interpretaties?

Zijn deze conclusies logisch en in overeenstemming met de beschikbare gegevens en informatie?

Heeft u nagedacht over de mogelijke gevolgen en implicaties van uw conclusies?





Overtuigingen

Hoe beïnvloeden uw bestaande overtuigingen en mentale modellen uw conclusies?

Zijn uw overtuigingen nog steeds relevant en accuraat in het licht van de gegevens en conclusies?

Bent u bereid uw overtuigingen aan te passen als het bewijsmateriaal een ander perspectief suggereert?





Acties

Hoe beïnvloeden uw conclusies uw acties of besluitvorming?

Gelooft u dat uw acties gebaseerd zijn op goed onderbouwde conclusies?

Heeft u nagedacht over de mogelijke gevolgen van de acties die u van plan bent te ondernemen?

Een voorbeeld van het in de praktijk brengen van de ladder van gevolgtrekking

Scenario: U bent een manager die leiding geeft aan een team van meerdere ontwikkelaars.





Observatie

U bekijkt de prestatiegegevens van al uw ontwikkelaars.





Geselecteerde gegevens

Jim heeft meerdere deadlines gemist.





Reality check: Jim heeft meerdere deadlines gemist. Meerdere projecten waaraan hij werkte hadden geen duidelijke vereisten, projecttijdlijnen waren erg agressief en veel ad hoc verzoeken werden op het laatste moment door zijn productmanagers gedaan.





Interpretaties

Jim beschikt niet over de vaardigheden om de taken goed uit te voeren.





Realiteitscheck: Jim kan niet de schuld krijgen dat hij deze deadlines mist.





Aannames

Als Jim niet op tijd kan leveren, is hij waarschijnlijk geen goede software-engineer.





Realiteitscheck: het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw team duidelijkheid krijgt over de vereisten en een redelijke termijn krijgt om de taken op te leveren.





Conclusies

Ik moet Jim ontslaan als hij deadlines blijft missen.





Realiteitscheck: u moet meer betrokken zijn bij de productplanningsfase.





Overtuigingen

Alleen getalenteerde engineers kunnen het goed doen in technologie. Jim is niet geschikt voor software engineering.





Realiteitscheck: goede ingenieurs worden niet geboren, ze worden gemaakt.





Acties

Houd hem nauwlettend in de gaten en zorg dat u zijn taken tot in de puntjes beheerst, zodat hij zijn werk op tijd af heeft.





Realiteitscheck: verbeter het planningsproces om ervoor te zorgen dat uw team productief is en goed presteert.





In plaats van aannames te doen en conclusies te trekken, pauzeer en vraag je af of het echt waar is of dat je dingen verzint. Door je op deze manier bewust met je eigen gedachten bezig te houden, kun je beter geïnformeerde, objectieve en rationele beslissingen nemen, waardoor de kans op vooringenomenheid en foutieve redeneringen afneemt.

Samenvatting

We nemen maar heel weinig beslissingen bewust, omdat ons brein is getraind om op de automatische piloot te werken en de meeste beslissingen voor ons neemt.

Hoewel deze automatische oordelen en conclusies ons in bepaalde situaties goed van pas kunnen komen, kan het ook heel schadelijk zijn om onze hersenen te laten beslissen. Bevooroordeelde beslissingen en sterke meningen spelen zich eerder af als we er niet op letten.

De inferentieladder is een mentaal model dat kan leiden tot snelle en automatische oordelen met bevooroordeelde meningen.

Als we de inferentieladder goed gebruiken, kan deze een krachtig model zijn om onze foutieve redeneringen te ontdekken en rationelere beslissingen te nemen.

Wanneer u belangrijke beslissingen neemt, moet u bepalen op welke trede van de ladder u zich bevindt. Stel uzelf vragen om uw denkproces uit te dagen terwijl u omhoog en omlaag gaat.





Dit verhaal is eerder hier gepubliceerd. Volg mij op LinkedIn of hier voor meer verhalen.