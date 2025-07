Ang industriya ng video game ay may kanyang Peter Pan moment ngayon sa AI

Kontrast ng AI adoption sa art community sa adoption sa coding community

Ang mga tagapagtatag ng video game ay mga kamangha-hangang storytellers. I've spent countless hours escaping sa mga mundo na sila ay binuo, mulaang breath of the wildNgunit ngayon, ang parehong mga creators ay nagsasalita ng isang bagong uri ng kasaysayan: na ang AI ay walang lugar sa art ng laro.





Bilang isang tao na binuo sa 3D-AI, nakita ko ang resistensiya na ito mula sa unang kamay. Nakita ko ang isang artikulong tungkol sa AI sa pag-unlad ng laro sa isang pangunahing industriya na publikasyon. Ito ay inihayag, hindi dahil sa nilalaman, ngunit dahil sa takot ng backlash.





Sinabi ko sa isang game-dev Discord kung ang isang tao ay gumagamit ng AI para sa ideation, lamang upang lumikha ng mga nakaraang visual references. Ang isa sa mga developer ay nag-aalok ng kanyang kamay. Siya ay umabot sa loob ng dalawang wave ng kritiko: unang, na gumagamit ng AI ay hindi etikal at nakasalalay sa IP; ang ikalawang, na ito ay i-limit ang kanyang kreatividad at ay lamang isang mabuti na pananampalataya.





Ang irony? Ang kanyang kasaysayan ng paggamit ay gumagawa ng buong katotohanan. Siya ay isang solo developer na inirerekumenda ng isang artista para sa kanyang mga assets ng laro. Siya ay gumagamit ng AI upang lumikha ng visual na references—mockups upang makatulong sa pag-communicate ang kanyang visyon. Ito ay hindi IP infringement; ito ay lamang isang mahusay na art direction.





Ito ay nag-iisip sa akin ang classic Cartman line mula saAng South Park: “Hindi ito ginawa. at kung ito ay ginawa, sila ay meron na ito!” Ang industriya na bersyon ay maaaring maging:"Hindi mo dapat gamitin ang AI, at higit sa lahat, ito ay hindi kailangang gawin."





But the direction of change is already set. Ang Resistance ay maaaring mabawasan ang adoption ng AI sa mga laro, ngunit ito ay hindi mag-atake ito. Ang ilang mga studio ay mag-aaral na magtrabaho sa mga tool na ito at kahit na lumabas. Ang iba? Maaari sila mag-stay sa isang araw upang malaman na ang puck ay bumalik.

Hindi kailangang maging tulad nito: tingnan ang industriya ng software.

Samakatuwid na ang AI ay naging mahusay sa paggawa ng mga imahe at 3D, ito ay din ay magkakaroon ng karaniwang mahusay sa pag-writing code; unang bilang isang assistant para sa mga developer na may Co-Pilot, at pagkatapos, bilang isang substitute para sa mga developer sa ilang mga gawain sa vibe-coding.





Ang mga developer at mga managers ay nagsimula na nag-iisip tungkol sa kung paano sila ay maaaring gawin ng higit pa sa parehong halaga ng mga resource, at ang AI sa code ay ginagamit.Paglalarawan ng StackoverflowAng pag-aaral sa 2024 ay natagpuan na ang 76% ng mga developer ay gumagamit o planong gamitin ang AI sa mga taon na ito sa coding, testing, at coding documentation. That's before the surge of video coding in 2025.





Samakatuwid, 30% ng mga developer ng laro ay naniniwala na ang pag-unlad ng mga laro ay may isang negatibong epekto sa industriya, habang lamang 13% ay naniniwala na ito ay may isang positibong epekto.Annual Game Development SurveyPara sa 2025. ang survey ay matatagpuan na lamang 36% ng mga developer ng laro ay gumagamit ng AI, halos ang rate ng adoption ng teknolohiya.

Ito ay ganap na okay at kahit healthy upang kritikan ang AI.

Gayunpaman, isang bahagi ng dahilan kung bakit ang pag-adoptasyon sa art ng laro ay mas madali kaysa sa code ay maaaring dahil ang mga tool lamang ay hindi sapat na ngayon. Ito ay bahagi ng katotohanan. 3D na nilikha ng AI ay karaniwang hindi matugunan ang bar para sa paggamit ng real-time na laro, at ang pag-generate ng video ay patungo sa konsistensiya. Ngunit hindi ito ang buong kasaysayan.





Ang isang kritikal na pananaliksik ay mahalaga, ngunit ito ay kinakailangan sa isang espiritu ng pag-eksplorasyon. Kailangan nating mag-asawa: Nasaan maaari naming i-exploit ang AI upang i-boost ang productivity?

Ang takot sa pagbabago ng trabaho at paradoxical productivity

Ang AI ay dumating sa industriya ng laro lamang pagkatapos ng isang karaniwang patch: mga closures ng studio, layoffs, at pag-aalis ng mga budget. Sa pagkakaroon ng seguridad ng trabaho, ito ay hindi mahirap na maraming mga developer makikita ng AI na may skepsis.





Ang IP infringement ay isang real na problema.

Walang pag-iisip ito; ang pagsasanay ng mga modelo ng imahe sa trabaho ng mga artista nang walang pakialam ay problemang. Ang parehong katumbas para sa mga LLM na nagtrabaho sa copyrighted writing. The New York Times ay nagtatampok ng OpenAI para sa katumbas na ito, at inaasahan ko na sila makakuha ng.





But the landscape is evolving. Sa 2025, mayroon kaming mas clearer rules than we did in 2022, kapag ang karamihan ng mga pangunahing datasets ng AI ay na-scraped. Sa 3D space, na kung saan ay mas bagong, ang mga modelo na nakita ko ay nagtrabaho sa open-source o licensed data. kahit ang imahe marketplaces ngayon ay nag-aalok ng espesyal na lisensya para sa paggamit ng AI.





Kung ang AI-generated art ay malinaw na derivative o imiting anumang copyrighted work, ito ay isang problema. Ngunit kung ito ay generic, o lamang ginagamit sa workflow at hindi bilang isang huling asset, ito ay legit.

sa summary

Ang industriya ng video game ay sa kanyang Peter Pan phase na may AI: Pagdiriwang sa familiar, pag-iisa sa discomfort ng pagbabago, at ibinigay sa sarili ng mga kasaysayan upang matutunan ang pag-iisa.





