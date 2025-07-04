صناعة ألعاب الفيديو لديها لحظة بيتر بان الآن مع AI

التفاعل مع استخدام الذكاء الاصطناعي في المجتمع الفني مع التفاعل في المجتمع المدمج

إن المصممين من ألعاب الفيديو هم مصممين غامضين.أخذت ساعات لا يصدقها الهروب إلى العالم الذي وضعته، منالتنفس من الغريبولكن الآن، هذه المطورين نفسها تقول نوعًا جديدًا من القصة: أن الذكاء الاصطناعي ليس لديه مكان في فن الألعاب.





كما أن شخصاً بنيت في 3D-AI ، أرى هذه المقاومة من يدك الأولى. لقد عرضت مؤخراً مقال حول الذكاء الاصطناعي في تطوير الألعاب إلى مجلة صناعية كبيرة. تم رفضه ، ليس بسبب المحتوى ، ولكن بسبب الخوف من الاستجابة.





في وقت سابق من هذا الصيف، سألني في برنامج لعبة Discord إذا كان أحد يستخدم AI لتفكير، فقط لإنتاج إشارات مرئية المبكرة. ارتفع واحد من المطورين يدهم. كان على الفور أصيب بثلاث حواجز من الانتقادات: أولاً، أن استخدام AI كان غير إيجابي وتجاوز IP؛ ثانياً، أنه سيحد من إبداعاته وبدت مجرد ممارسة سيئة.





لقد كان متطوعًا يشتري الفنان لعمله في ألعابه، وقد استخدم الذكاء الاصطناعي لخلق إشارات بصريّة – مكوّنات لمساعدته في التواصل مع رؤيته.





يذكّرني هذا السيناريو الكلاسيكي منحديقة جنوب: "لا حدث ، وإذا حدث ، فإنهم يستحقون ذلك!""لا ينبغي عليك استخدام الذكاء الاصطناعي ، وبالإضافة إلى ذلك ، فإنها ليست مفيدة أيضًا."





لكن الاتجاه للتغيير قد تم تحديده بالفعل. قد يبطئ المقاومة اتخاذ AI في الألعاب، ولكنها لن تمنعها.

لا تحتاج إلى أن تكون هذه الطريقة: انظر إلى صناعة البرمجيات.

في حين أن الذكاء الاصطناعي أصبح جيدًا في إنشاء الصور وال 3D ، فقد أصبح أيضا جيدًا بشكل غير عادي في كتابة الكود ، أولاً كمساعد للمطورين مع Co-Pilot ، وبعد ذلك ، كبديل للمطورين في بعض المهام في التدوين.





بدأت المطورين والمديرين في التفكير في كيف يمكنهم أن يفعلوا أكثر بكثير مع نفس كمية من الموارد، وتستخدم الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في الكود.Stackoverflowووجدت دراسة في عام 2024 أن 76٪ من المطورين يستخدمون أو تخطط لإستخدام الذكاء الاصطناعي في ذلك العام في تشفير الكمبيوتر، والتحليل، والتحليل الكمبيوتر.هذه كانت قبل ظهور تشفير الفيديو في عام 2025.





وفي الوقت نفسه، فإن 30 في المئة من المطورين اللعبة يعتقدون أن تطوير اللعبة سيكون له تأثير سلبي على صناعة اللعبة، في حين أن 13 في المئة فقط يعتقدون أنه سيكون له تأثير إيجابي.استطلاع تطوير اللعبة السنويوبحسب الدراسة، فإن 36 في المائة فقط من المطورين اللعبة يستخدمون الذكاء الاصطناعي، وهو نصف معدل الاستفادة من التكنولوجيا.

من المستبعد تماماً وحتى صحيًا انتقاد AI.

وبطبيعة الحال ، قد يكون جزء من السبب في أن تطبيق الألعاب في الفن أبطأ مما هو عليه في الكود هو لأن الأدوات لم تكن جيدة بما فيه الكفاية حتى الآن.





يجب أن نطلب: أين يمكننا في الواقع استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية؟ عدم التفكير في التكنولوجيا بشكل مباشر ليس من الحكمة.

الخوف من فقدان العمل والإنتاجية المعقدة

تصل الذكاء الاصطناعي إلى صناعة الألعاب بعد توقف شديد: إغلاق ألعاب الألعاب، وإغلاقها، وإغلاق ميزانيتها.على الرغم من أزمة الأمن في العمل، فإنه ليس من المستغرب أن العديد من المطورين يرون الذكاء الاصطناعي بشتى الصعوبات.





لكننا رأينا ذلك سابقًا.الصواريخ السابقة من التمويل لم تقتل وظائفًا على الإطلاق، بدلاً من ذلك، تغيرت طبيعة العمل.productivity paradox: الشركات لا تنخفض دائمًا عدد الشركات عندما تصبح أكثر كفاءة - فهي تزيد من الإنتاج.





لكن بعض الخبراء يعتقدون أن هذه النيران قد تكون مختلفة، أن الذكاء الاصطناعي قد يغرق في نهاية المطاف التناقض ويبدل وظائف على نطاق واسع.إذا كان هذا هو الحال، فإن التأثيرات لن تكون محدودة على تطوير الألعاب.ولكن سيكون التغيير العالمي عبر الصناعات.وإذا وجدت المجتمع طريقة لتلبية معظم احتياجاتها مع قوة عمل أقل، فسوف نحتاج إلى البدء في التفكير في إطار اقتصادي جديد، مثل الدخل الأساسي العالمي.





ما هو واضح هو هذا: بمجرد أن تصل تقنية التغيير إلى حدود معينة، قد تبطئ المقاومة، ولكنها لن تمنعها.

انتهاك حقوق IP هو مشكلة حقيقية.

ليس من المستبعد أن نرفض ذلك؛ التدريب على نموذج الصور على أعمال الفنانين دون موافقتهم هو مشكلة. كما هو الحال بالنسبة لبرمجيات الماجستير التي تتدرب على الكتابة المرفقة بالحقوق.





ولكن المشهد يتطور. في عام 2025، لدينا قواعد أكثر واضحة مما فعلنا في عام 2022، عندما تم إزالة معظم مجموعات البيانات الأساسية من الذكاء الاصطناعي. في الفضاء 3D، الذي هو أحدث، يتم تدريب النماذج التي رأيتها على البيانات المفتوحة أو المصدر المفتوح. حتى أسواق الصورة الآن تقدم شهادات خاصة لاستخدام الذكاء الاصطناعي.





إذا كان الفن الذي تم إنشاؤه من قبل AI واضحًا مفيدًا أو يتألق بفعاليات حقوقية محددة، فهذا مشكلة، ولكن إذا كان عامًا، أو تستخدم فقط في تدفق العمل وليس كميات حقيقية، فهي قانونية.

على سبيل المثال

تقع صناعة ألعاب الفيديو في مرحلة "بيتر بان" مع الذكاء الاصطناعي: التفكير في الأشياء المعروفة، والتعاطي مع المشاكل التي تواجه التغيير، والتحدث إلى نفسك قصص لتحققه، في الوقت نفسه، يزداد العالم التكنولوجي الإبداعي بسرعة.





إن النمو يعني قبول المعقدة: أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مشكلة وأكثر قوة، وأن الإبداع والاتصالات لا تتناقض.